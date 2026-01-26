Cartesia vs. Elevenlabs: Perbandingan [tahun]

Sebagian besar tim memilih platform text-to-speech berdasarkan daftar fitur, lalu menyadari terlambat bahwa mereka telah mengoptimalkan hal yang salah. Waktu respons yang sangat cepat tidak berarti apa-apa jika podcast Anda terdengar robotik, dan suara berkualitas studio tidak berguna jika chatbot Anda terlambat setengah detik!

Panduan ini membandingkan Cartesia AI vs. ElevenLabs berdasarkan metrik yang sebenarnya menentukan apakah proyek suara Anda berhasil atau gagal, sehingga Anda dapat berhenti ragu-ragu dan mulai menghasilkan audio yang berfungsi.

Cartesia AI vs. ElevenLabs Sekilas

Anda membutuhkan alat text-to-speech (TTS) untuk menghasilkan audio suara AI, tetapi menentukan mana yang tepat untuk Anda bisa membingungkan. Pasar terbagi antara alat yang dirancang untuk kecepatan dan alat yang dirancang untuk kualitas, dan memilih yang salah dapat menggagalkan proyek Anda. Inilah inti dari perdebatan Cartesia AI vs. ElevenLabs.

Untuk mempermudah, berikut ini ringkasan singkatnya.

Fitur/Kategori Cartesia AI ElevenLabs Keunggulan utama Interaksi suara real-time dengan latensi rendah Audio ultra-realistis dan ekspresif secara emosional Terbaik untuk Agen suara, dukungan pelanggan, telekomunikasi Buku audio, podcast, dan suara profesional Latensi ~40ms (Sonic 3) Lebih tinggi (dioptimalkan untuk kualitas) Perpustakaan suara Berfokus pada telekomunikasi, suara bersih 8kHz Perpustakaan yang luas dengan kedalaman emosional Kloning suara Alat desain suara Kloning Suara Profesional Penyesuaian Kontrol kecepatan/volume Suhu, kontrol emosional Harga* Paket berbayar mulai dari $5/bulan, dibayar bulanan Paket berbayar mulai dari $5/bulan, dibayar bulanan

Pilihan yang tepat sepenuhnya bergantung pada apakah Anda membutuhkan kecepatan untuk interaksi real-time atau ekspresivitas emosional untuk menciptakan konten yang menarik.

Sebelum membahas detail teknis, penting untuk memahami bagaimana platform text-to-speech ini berperan dalam lanskap aplikasi AI yang lebih luas. Tonton video ini untuk menjelajahi berbagai kasus penggunaan AI dan lihat bagaimana teknologi suara mengubah industri:

Ringkasan Cartesia AI

Cartesia AI adalah platform text-to-speech yang dirancang khusus untuk aplikasi suara real-time di mana latensi minimal sangat kritis. Ini adalah pilihan ideal untuk AI suara interaktif, seperti bot dukungan pelanggan, penjadwal janji temu, dan asisten berbasis telepon yang perlu terasa responsif.

Taruhan sangat tinggi dalam TTS karena manusia sangat peka terhadap suara manusia. Setiap milidetik penundaan membuat percakapan terasa tidak alami dan kaku, yang dapat membuat pengguna frustrasi dan menyebabkan tingkat penolakan yang tinggi. Bot Anda akhirnya terasa, ya, seperti bot. 🤖

Agen suara perlu merespons secara instan, dengan 85% pemimpin layanan pelanggan kini menguji coba kecerdasan buatan percakapan pada tahun 2025.

Itulah mengapa Anda membutuhkan platform TTS yang dirancang dari awal untuk kecepatan.

Inilah yang membuat Cartesia AI begitu cepat:

Model Sonic: Model suara Cartesia, termasuk Sonic 2 dan Sonic 3, dirancang untuk sintesis cepat. Model Sonic 3 dapat mencapai latensi serendah 40 milidetik, yang cukup cepat untuk percakapan alami dan interaktif.

Optimasi telekomunikasi: Suaranya disesuaikan untuk audio 8kHz, standar untuk saluran telepon. Hal ini mengurangi kebisingan latar belakang dan memastikan kejernihan selama panggilan, meskipun hal ini berarti mengorbankan sebagian kekayaan suara yang Anda inginkan untuk podcast.

Pendekatan API-first: Platform ini dirancang untuk pengembang yang perlu Platform ini dirancang untuk pengembang yang perlu mengintegrasikan API suara ke dalam aplikasi mereka, bukan untuk pembuat konten yang mencari antarmuka web sederhana.

Cartesia mengorbankan kedalaman emosional demi kecepatan yang luar biasa. Suara-suara yang dihasilkan bersih dan profesional, tetapi mungkin kurang memiliki ekspresivitas yang halus yang diperlukan untuk narasi cerita atau konten penjualan yang persuasif.

Harga Cartesia

Mengelola biaya untuk pusat kontak dengan volume tinggi bisa menjadi masalah, terutama dengan harga per karakter yang tidak terduga. Cartesia menggunakan model penetapan harga berbasis kredit yang dirancang untuk tim dengan penggunaan intensif. Struktur harga umumnya mencakup:

Tingkat gratis: Jumlah kredit tertentu untuk pengembang untuk menguji API dan membangun prototipe

Paket Pro : $5/bulan

Startup : $49/bulan

Harga: $299/bulan

Enterprise: Paket harga kustom tersedia untuk implementasi skala besar, seperti pusat kontak yang memproses ribuan panggilan setiap hari

Model ini dirancang untuk tim yang sering melakukan permintaan API. Seperti biasa, Anda disarankan untuk memverifikasi tarif yang tepat di situs web Cartesia.

Ringkasan ElevenLabs

ElevenLabs adalah platform text-to-speech yang dikenal karena menghasilkan suara AI paling realistis dan ekspresif secara emosional yang tersedia. Platform ini telah menjadi standar industri bagi kreator konten, penerbit, dan pemasar yang membutuhkan audio berkualitas tinggi untuk menarik pendengar.

Suara yang dihasilkan oleh perangkat lunak suara AI, seperti yang digunakan dalam beberapa buku audio dan video, terkadang terdengar datar dan robotik. Hal ini sepenuhnya mengganggu pengalaman pendengar. Ketika konten Anda perlu terhubung dengan audiens pada tingkat emosional, suara generik dan tanpa jiwa tidak akan memadai.

Anda membutuhkan platform TTS yang mengutamakan realisme dan kedalaman emosional di atas segalanya.

Inilah alasan mengapa ElevenLabs menjadi pilihan utama untuk konten berkualitas:

Perpustakaan suara ekspresif: Platform ini menawarkan koleksi suara pra-buat yang luas dengan berbagai nada, aksen, dan rentang emosional.

Kloning Suara Profesional: Anda dapat membuat replika digital yang hampir sempurna dari suara tertentu hanya dengan beberapa menit rekaman audio. Ini sangat cocok untuk menjaga konsistensi merek atau memiliki CEO yang membacakan pengumuman perusahaan secara luas.

Kontrol emosional yang detail: Dengan parameter seperti penggeser "suhu", Anda dapat menyesuaikan seberapa ekspresif atau terkendali suara terdengar, memberikan kontrol tingkat sutradara yang dapat Dengan parameter seperti penggeser "suhu", Anda dapat menyesuaikan seberapa ekspresif atau terkendali suara terdengar, memberikan kontrol tingkat sutradara yang dapat meningkatkan kealamian hingga 21% melalui penyesuaian prosodi.

Pembuatan konten panjang: ElevenLabs dioptimalkan untuk teks yang lebih panjang, menjaga prosodi alami ElevenLabs dioptimalkan untuk teks yang lebih panjang, menjaga prosodi alami —ritme dan intonasi ucapan —selama seluruh bab buku audio.

Fokus pada kualitas ini disertai dengan latensi yang lebih tinggi, sehingga kurang cocok untuk agen suara real-time. Namun, untuk konten yang direkam sebelumnya seperti podcast atau narasi video, realisme yang tak tertandingi sepadan dengan waktu pemrosesan tambahan.

Harga ElevenLabs

Berinvestasi dalam kualitas suara premium bisa terasa seperti komitmen besar, terutama jika Anda tidak yakin berapa banyak karakter yang akan Anda gunakan setiap bulan. ElevenLabs menawarkan model langganan berjenjang berdasarkan batas karakter, sehingga Anda dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan produksi Anda.

Tingkat layanan yang tersedia biasanya meliputi:

Gratis

Starter: $5/bulan

Pencipta: $11/bulan

Pro: $99/bulan

Harga: $330/bulan

Bisnis: @1320/bulan

Enterprise: Paket kustom dengan dukungan khusus untuk kebutuhan tingkat perusahaan

Fitur Kloning Suara Profesional yang kuat biasanya hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas. Kualitas superiornya menjadikannya ideal untuk proyek apa pun di mana performa suara menjadi faktor kunci.

Perbandingan Fitur Cartesia AI vs. ElevenLabs

Berikut adalah fitur-fitur spesifik yang paling penting saat memilih antara kedua platform ini. Setiap perbandingan fitur dilengkapi dengan kesimpulan singkat untuk membantu Anda membuat keputusan lebih cepat. 🛠️

Kualitas suara dan kealamian

Saat Anda membuat audio, suara adalah segalanya. Suara yang jelas dan profesional mungkin sempurna untuk menu telepon, tetapi akan terdengar aneh saat membacakan novel thriller kriminal!

Cartesia AI: Menghasilkan suara yang bersih dan terdengar profesional. Suara ini dioptimalkan untuk kejernihan dalam lingkungan telepon, artinya suara tersebut dapat menembus kebisingan latar belakang selama panggilan telepon. Kualitas suara yang dihasilkan andal, tetapi terasa sedikit mekanis, sehingga paling cocok untuk percakapan transaksional di mana menyampaikan informasi adalah tujuan utama.

ElevenLabs: Dikenal karena menghasilkan beberapa Dikenal karena menghasilkan beberapa suara AI paling mirip manusia di pasaran. Audio-nya mencakup pola pernapasan yang alami, intonasi halus, dan nuansa emosional yang autentik. Ia unggul dalam menyampaikan nada tertentu, baik itu suara hangat dan ramah untuk panggilan penjualan atau suara otoritatif untuk modul pelatihan.

🏆 Kesimpulan: ElevenLabs unggul dalam kualitas suara murni dan kealamian. Pilih Cartesia hanya jika kejernihan suara dalam lingkungan telepon yang bising lebih penting daripada kedalaman emosional.

Kinerja latensi dan kecepatan

Untuk percakapan real-time, latensi 500ms dapat menyebabkan tumpang tindih suara dan keheningan, membuat percakapan terasa tidak alami. Jika agen suara AI Anda tidak dapat mengikuti, pengguna akan merasa frustrasi dan memutuskan sambungan.

Cartesia AI: Dirancang untuk aplikasi real-time di mana latensi rendah tidak dapat ditawar. Model Sonic 3-nya dapat menghasilkan audio dalam waktu sesingkat 40 milidetik, yang memungkinkan aliran percakapan yang alami. Ia menggunakan audio streaming, sehingga pengguna mendengarkan respons hampir secara instan.

ElevenLabs: Mengutamakan kualitas audio daripada kecepatan, yang mengakibatkan latensi yang lebih tinggi. Meskipun model Flash v2.5-nya lebih cepat, model ini masih belum cukup cepat untuk sebagian besar agen suara real-time yang memerlukan waktu respons di bawah 100ms. Model ini lebih cocok untuk pemrosesan batch, di mana Anda menghasilkan file audio secara keseluruhan sekaligus.

🏆 Kesimpulan: Cartesia unggul dalam kecepatan, tanpa keraguan. Jika Anda sedang mengembangkan agen suara real-time atau sistem telepon interaktif, latensi rendah yang dimilikinya sangat penting.

Kemampuan kloning suara

Terkadang, suara yang sudah jadi tidak cukup. Anda mungkin perlu meniru suara seseorang secara spesifik untuk konsistensi merek atau menciptakan suara unik untuk karakter.

Cartesia AI: Menyediakan alat "desain suara" yang memungkinkan Anda menyesuaikan suara yang sudah ada dengan mengatur parameter seperti kecepatan dan volume. Namun, Cartesia AI tidak menawarkan kloning suara kustom sejati dari sampel audio.

ElevenLabs: Fitur Professional Voice Cloning-nya dapat menciptakan replika digital yang hampir sempurna dari suara seseorang hanya dengan beberapa menit rekaman audio berkualitas tinggi. Fitur ini sangat berguna untuk menciptakan suara merek yang konsisten di seluruh konten audio Anda. Suara yang dikloning bahkan mempertahankan rentang emosionalnya.

🏆 Kesimpulan: ElevenLabs adalah pemenang jelas dalam kloning suara. Jika Anda perlu membuat suara merek kustom atau meniru ucapan seseorang secara spesifik, teknologinya jauh lebih mumpuni.

Penyesuaian suara dan kendali

Seberapa besar kontrol yang Anda butuhkan atas hasil akhir? Beberapa tim menginginkan output yang sederhana dan andal, sementara yang lain perlu mengarahkan suara AI seperti seorang aktor.

Cartesia AI: Menjaga kesederhanaan dengan pengaturan kecepatan dan volume yang mudah. Dengan pilihan model suara yang lebih sedikit, Anda tidak akan merasa kewalahan dalam memilih, dan pengaturannya ramah bagi pengembang.

ElevenLabs: Menyediakan kontrol detail dengan parameter "temperature" (seberapa ekspresif suara) dan "stability" (seberapa konsisten suaranya). Ini memungkinkan Anda mengarahkan suara agar terdengar bahagia, sedih, atau mendesak, tetapi juga memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam.

🏆 Kesimpulan: ElevenLabs menawarkan kontrol yang lebih detail. Cartesia adalah pilihan yang lebih baik untuk tim yang menginginkan hasil yang andal dan konsisten tanpa perlu menyesuaikan puluhan pengaturan.

Dukungan bahasa dan perpustakaan suara

Apakah proyek Anda memerlukan beberapa bahasa atau aksen regional tertentu? Ukuran dan keragaman perpustakaan suara dapat menjadi faktor penentu.

Cartesia AI: Mendukung multiple bahasa dengan suara yang secara khusus dioptimalkan untuk telekomunikasi. Perpustakaan ini lebih terfokus, memprioritaskan kejernihan dalam panggilan telepon daripada pilihan aksen yang luas.

ElevenLabs: Memiliki perpustakaan suara yang sangat besar mencakup berbagai bahasa, aksen, dan gaya bicara. Platform ini secara rutin menambahkan suara baru dan bahkan mendukung kloning suara multibahasa, memungkinkan suara yang dikloning untuk berbicara dalam berbagai bahasa dengan lancar.

🏆 Kesimpulan: ElevenLabs memiliki perpustakaan suara yang lebih besar dan beragam. Meskipun pilihan Cartesia sudah cukup untuk banyak aplikasi bisnis, tim yang membutuhkan aksen tertentu atau cakupan bahasa yang luas akan menemukan lebih banyak opsi dengan ElevenLabs.

Cartesia AI vs. ElevenLabs di Reddit

Pengguna nyata memberikan perspektif berharga di luar daftar fitur.

Seorang pengguna di r/TextToSpeech, yang membahas penggunaan Cartesia untuk permainan video, mengatakan:

Kami sedang mengembangkan permainan video berbasis suara, jadi latensi dan biaya adalah hal terpenting bagi kami, tetapi ada batas kualitas yang dapat kami terima. Kami menggunakan Cartesia Sonic. Latensi di bawah 200ms, sekitar $2 per jam (jauh lebih murah daripada banyak alternatif komersial). Berbasis kloning suara. Kontrol pemutaran. Ini adalah yang terbaik yang kami temukan untuk persyaratan spesifik kami.

Kami sedang mengembangkan permainan video berbasis suara, jadi latensi dan biaya adalah hal terpenting bagi kami, tetapi ada batas kualitas yang dapat kami terima. Kami menggunakan Cartesia Sonic. Latensi di bawah 200ms, sekitar $2 per jam (jauh lebih murah daripada banyak alternatif komersial). Berbasis kloning suara. Kontrol pemutaran. Ini adalah yang terbaik yang kami temukan untuk persyaratan spesifik kami.

Di sisi lain, seorang pengguna di r/selfpublish membagikan pengalamannya dengan proyek narasi:

Saya harus menggunakan ElevenLabs untuk sementara waktu di tempat kerja dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menguji alat ini dengan sebagian tulisan saya sendiri. Pujian terbaik yang bisa saya berikan adalah bahwa ini adalah alat yang luar biasa untuk revisi. Saya sering menggunakan fitur teks-ke-suara Microsoft Word untuk mendengarkan bab-bab tulisan saya dibacakan kembali, dan ini membantu saya mengidentifikasi kesalahan ketik dan kalimat yang canggung yang tidak akan saya temukan jika tidak menggunakan fitur ini. ElevenLabs jauh lebih baik daripada Word dalam hal itu.

Internet telah mencapai kesepakatan. Pengembang yang membangun sistem interaktif memuji kecepatan Cartesia, sementara pembuat konten yang membutuhkan audio berkualitas tinggi dan ekspresif hampir selalu lebih memilih ElevenLabs.

Haruskah Anda Memilih Cartesia AI atau ElevenLabs untuk Tim Anda?

Begini cara memilih di antara kedua platform tersebut.

Pilih Cartesia AI jika: Anda sedang mengembangkan agen suara real-time, Anda sedang mengembangkan agen suara real-time, bot dukungan pelanggan , atau sistem telepon interaktif di mana kecepatan adalah faktor terpenting. Latency rendah Cartesia AI tidak tertandingi.

Pilih ElevenLabs jika: Anda membuat buku audio, podcast, atau narasi video di mana ekspresivitas emosional dan kualitas suara sangat penting untuk menarik perhatian audiens Anda. Teknologi kloning suaranya juga jauh lebih unggul.

Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan bahkan mungkin menggunakan keduanya—Cartesia untuk infrastruktur layanan pelanggannya dan ElevenLabs untuk konten pemasarannya.

Terlepas dari platform TTS mana yang Anda pilih, alur kerja sekitar pembuatan skrip, umpan balik, dan pelacakan proyek memerlukan pusat kendali terpusat untuk menjaga semuanya terorganisir. Suara yang kuat hanya efektif jika proses di baliknya berjalan lancar.

Kumpulkan semua pekerjaan terkait konten suara Anda dalam satu tempat. Mulai gunakan ClickUp secara gratis hari ini.