12 Alternatif Terbaik untuk Method CRM pada Tahun 2026

Method CRM berfungsi dengan baik jika bisnis Anda beroperasi di dalam QuickBooks atau Xero, tetapi fokusnya yang ketat pada akuntansi dapat terasa membatasi.

Anda mungkin menemukan tim Anda kesulitan ketika suatu proses tidak sesuai dengan dunia yang berpusat pada akuntansi. Hal ini terutama terjadi ketika suatu kesepakatan ditutup dan pekerjaan sebenarnya dimulai, memaksa Anda untuk beralih ke alat lain dan mengulang pembaruan yang sama di beberapa platform.

Panduan ini menguraikan 12 alternatif CRM Method yang mengatasi masalah serah terima ini, membandingkan kemampuan CRM, daya otomatisasi, fitur manajemen proyek, dan kemampuan untuk menjaga konteks pelanggan tetap utuh dari kontak pertama hingga pengiriman akhir.

Mengapa Memilih Alternatif CRM Method?

Ketika data penjualan Anda berada di satu tempat dan pelaksanaan proyek di tempat lain, Anda kehilangan momentum. Tim Anda membuang waktu untuk mentransfer informasi secara manual, dan cerita lengkap pelanggan hilang dalam prosesnya. Jika Anda merasa terbatas oleh opsi penyesuaian yang minim atau kurangnya fitur manajemen proyek yang kuat, saatnya mempertimbangkan alternatif.

Berikut adalah alasan utama mengapa Anda mungkin mencari perubahan:

Ekosistem integrasi yang terbatas: Selain integrasi akuntansi inti, pilihan Anda sangat terbatas, sehingga sulit untuk menghubungkan alat-alat penting lainnya.

Tidak ada manajemen proyek bawaan: Anda dapat melacak prospek, tetapi setelah kesepakatan dimenangkan, Anda harus beralih ke sistem terpisah untuk mengelola pekerjaan sebenarnya, yang menyebabkan ketidakcocokan.

Kemampuan otomatisasi dasar: Otomatisasi alur kerja tidak memiliki daya dan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani proses kompleks dan multi-langkah seiring pertumbuhan tim Anda.

Masalah skalabilitas: Banyak tim yang berkembang cepat menemukan bahwa mereka segera mencapai batas kemampuan Method CRM, memaksa migrasi yang sulit di kemudian hari.

Data pelanggan yang terpisah: Informasi pelanggan Anda terjebak pada fase penjualan dan tidak mengalir secara alami ke tim yang bertanggung jawab atas pengiriman dan dukungan.

Alternatif modern mengatasi masalah ini dengan menyediakan ruang kerja terintegrasi. Mereka menggabungkan CRM, proyek, dokumen, dan komunikasi tim Anda dalam satu tempat, menghilangkan kerumitan penggunaan banyak alat yang menghambat produktivitas Anda.

Alternatif CRM Method dalam Sekilas

Berikut ringkasan singkatnya:

ClickUp Agen AI Super; CRM dan Proyek Terintegrasi; Konversi otomatis dari kesepakatan ke proyek Semua Ukuran (Tim yang menjembatani kesenjangan antara penjualan dan pengiriman) Gratis selamanya; Paket kustom tersedia. Salesforce Sales Cloud Einstein AI; Massive AppExchange; Kustomisasi tanpa batas Enterprise (Organisasi besar dengan siklus penjualan yang kompleks dan global) Paket berbayar mulai dari $25 per pengguna per bulan HubSpot CRM Alat pemasaran inbound; CRM inti gratis; Urutan email UKM hingga Pasar Menengah (Tim pemasaran yang sedang mengembangkan generasi prospek) Gratis; Paket berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan Zoho CRM Zia AI; Canvas UI Studio; Bagian dari paket Zoho One yang terdiri dari lebih dari 50 aplikasi. Bisnis Kecil (Tim yang mencari fitur canggih dengan anggaran terbatas) Rencana berbayar mulai dari $14 per pengguna per bulan Pipedrive Pipeline Kanban visual; Prompt berbasis aktivitas; Dokumen Cerdas UKM (Tim penjualan yang berfokus pada pertumbuhan) Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan monday CRM Papan visual tanpa kode; Dashboard lintas papan; Fleksibilitas tinggi Semua Ukuran (Tim yang menginginkan alur kerja visual dan dapat disesuaikan) Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan Dynamics 365 Microsoft 365 bawaan; Analisis Power BI; Sinkronisasi LinkedIn Enterprise (Organisasi yang sudah terintegrasi dengan ekosistem Microsoft) Paket berbayar mulai dari $65 per pengguna per bulan Nutshell Email marketing bawaan; Alur kerja sederhana; Otomatisasi alur kerja Tim Kecil (Tim penjualan yang menangani upaya pemasaran mereka sendiri) Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan Bigin by Zoho Berfokus pada pipeline; Telepon terintegrasi; Formulir web Tim Kecil/Pekerja Mandiri (Pengguna baru yang merasa CRM standar terlalu rumit) Gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per bulan ActiveCampaign Pembuat otomatisasi canggih; Pelacakan situs; Penilaian prospek Berfokus pada Pemasaran (Tim yang berfokus pada pemeliharaan email yang canggih) Rencana berbayar mulai dari $15 per bulan Insightly Pengkitan hubungan; Serah terima proyek terintegrasi; Objek kustom Penyedia Layanan UKM (Tim yang mengelola pengiriman proyek pasca penjualan) Paket berbayar mulai dari $29 per pengguna per bulan Freshsales Freddy AI; Panggilan telepon/email bawaan; Urutan penjualan Segmen Menengah (Tim yang berkembang pesat menggunakan AI untuk menilai prospek) Gratis; Paket berbayar mulai dari $11 per pengguna per bulan

Alternatif CRM Terbaik untuk Digunakan

Kami mengevaluasi setiap alat berdasarkan tantangan terbesar yang dihadapi pengguna Method CRM. Penilaian kami berfokus pada kemampuan CRM, kemudahan integrasi dengan alat lain, fitur manajemen proyek, dan kemampuan untuk mengotomatisasi alur kerja. Hilangkan kerumitan penggunaan banyak alat dengan menggunakan satu-satunya ruang kerja terintegrasi sejati—ClickUp—sementara alat lain unggul di bidang spesifik. ✨

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen kerja berbasis AI dengan fitur CRM bawaan)

Kelola semua dokumen, proyek, percakapan, dan lainnya di satu platform komprehensif dengan ClickUp.

Method CRM berfungsi dengan baik ketika fokus Anda adalah melacak transaksi dalam sistem yang dipimpin oleh akuntansi. Masalah mulai muncul saat transaksi ditutup. Detail pelanggan disimpan di CRM, sementara pekerjaan sebenarnya dilakukan di tempat lain. Proyek dimulai tanpa konteks, tim pengiriman harus merekonstruksi ekspektasi, dan janji penjualan tersimpan di email alih-alih di sistem catatan resmi.

ClickUp dirancang untuk tim yang ingin mengelola seluruh siklus hidup pelanggan di satu tempat. Alih-alih memisahkan CRM dan pelaksanaan proyek sebagai fase terpisah, ClickUp menghubungkannya dalam satu alur kerja. Prospek, transaksi, pekerjaan pengiriman, dokumentasi, dan komunikasi semuanya berada di ruang kerja yang sama, sehingga konteks tidak hilang saat kepemilikan berpindah.

Selama fase penjualan, tim menggunakan struktur CRM ClickUp untuk melacak prospek, akun, dan peluang dalam alur kerja yang mencerminkan cara mereka sebenarnya melakukan penjualan. Rincian pelanggan, nilai transaksi, jadwal, dan catatan tetap terhubung ke setiap catatan melalui Bidang Kustom, memberikan tim penjualan dan pengiriman pandangan bersama tentang hubungan yang berkembang. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk membuat ulang atau menafsirkan ulang informasi di kemudian hari.

Ketika sebuah kesepakatan ditandai sebagai dimenangkan, otomatisasi mengambil alih. ClickUp Automations dapat secara instan mengubah kesepakatan menjadi proyek pengiriman, menugaskan pemilik, menetapkan jadwal, dan memberitahu tim yang tepat tanpa koordinasi manual. Alih-alih mengandalkan serah terima atau pesan tindak lanjut, sistem memastikan pekerjaan dimulai segera dengan kepemilikan dan ekspektasi yang jelas.

ClickUp Super Agents memperluas pendekatan tanpa campur tangan ini lebih jauh lagi. Mereka dapat membantu menyortir permintaan masuk, menghasilkan pembaruan tugas, menangani tindak lanjut rutin, dan memajukan pekerjaan berdasarkan aturan atau konteks yang telah ditentukan. Hal ini mengurangi kebutuhan akan pengecekan berkala dan pembaruan status, memungkinkan tim untuk fokus pada eksekusi daripada koordinasi.

Super Agents di ClickUp dapat mengelola alur kerja dari awal hingga akhir tanpa intervensi manusia.

Seiring berjalannya pekerjaan, ClickUp tetap menjadi pusat operasional. Tugas, ketergantungan, dan tonggak pencapaian berada di samping informasi pelanggan, sementara ClickUp Brain membantu tim dengan cepat memahami apa yang terjadi di seluruh transaksi dan proyek. Ia dapat merangkum aktivitas, mengidentifikasi risiko, dan memberikan konteks instan tanpa perlu menggali catatan atau dasbor.

Kolaborasi dan retensi pengetahuan terjadi di tempat kerja sudah ada. Kontrak, proposal, panduan operasional, dan catatan pengiriman didokumentasikan di ClickUp Docs dan terhubung langsung ke tugas dan pelanggan. Percakapan terjadi di ClickUp Chat, terhubung ke pekerjaan yang mereka rujuk daripada tersebar di berbagai alat. Ini adalah CRM Anda ditambah lapisan eksekusi bertenaga AI, didukung oleh konteks yang mendalam!

Fitur terbaik ClickUp

Template CRM ClickUp: Dapatkan kerangka kerja siap pakai untuk mengelola saluran penjualan Anda, dilengkapi dengan tahap-tahap yang dapat disesuaikan untuk prospek, akun, dan transaksi, sehingga Anda dapat mulai melacak kemajuan secara langsung.

ClickUp Brain: Gunakan asisten AI bawaan untuk menyusun komunikasi pelanggan, merangkum riwayat transaksi, dan mendapatkan saran cerdas berdasarkan data CRM Anda—semua dalam ClickUp.

ClickUp Automations: Buat alur kerja kustom tanpa kode untuk secara otomatis memindahkan kesepakatan antar tahap, menugaskan tugas tindak lanjut, atau mengirim pemberitahuan saat status kesepakatan berubah.

Dashboard ClickUp: Buat dashboard penjualan visual untuk melacak metrik kunci seperti nilai pipeline, tingkat konversi, dan kinerja tim menggunakan data real-time dari ruang kerja Anda. Buat dashboard penjualan visual untuk melacak metrik kunci seperti nilai pipeline, tingkat konversi, dan kinerja tim menggunakan data real-time dari ruang kerja Anda.

ClickUp Custom Fields: Sesuaikan CRM Anda dengan proses spesifik Anda dengan menambahkan bidang fleksibel untuk melacak data apa pun yang Anda butuhkan, seperti nilai transaksi, sumber prospek, atau tanggal perpanjangan kontrak.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Keuntungan:

Pastikan konteks pelanggan mengalir secara mulus dari penjualan hingga pengiriman dengan mengintegrasikan CRM, manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim ke dalam satu platform.

Fitur AI bawaan dengan ClickUp Brain: AI ini memahami konteks ruang kerja Anda untuk mengotomatisasi tugas, menyusun komunikasi, dan menampilkan wawasan tanpa memerlukan alat pihak ketiga.

Sangat dapat disesuaikan tanpa kode: Anda dapat membangun CRM yang sesuai dengan alur kerja Anda menggunakan Bidang Kustom, status, dan Otomatisasi, tanpa memerlukan bantuan pengembang.

Kekurangan:

Kurva pembelajaran untuk tim yang baru menggunakan platform yang sangat dapat disesuaikan.

Aplikasi seluler memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan dengan versi desktop.

Otomatisasi canggih bertahap memerlukan waktu pengaturan awal.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna mengatakan:

ClickUp sangat serbaguna dan memungkinkan saya untuk membuat solusi untuk hampir semua kasus bisnis atau proses. Otomatisasi dan agen AI-nya juga sangat powerful! Saya dapat mengatur tindakan otomatis melalui logika atau melalui prompt AI untuk menjalankan hampir semua tindakan di ClickUp yang bisa saya bayangkan. Terakhir, kecepatan pembaruan produk. Ada pembaruan fitur yang signifikan setiap bulan dan perusahaan sangat berkomitmen pada pertumbuhannya.

ClickUp sangat serbaguna dan memungkinkan saya untuk membuat solusi untuk hampir semua kasus bisnis atau proses. Otomatisasi dan agen AI-nya juga sangat powerful! Saya dapat mengatur tindakan otomatis melalui logika atau melalui prompt AI untuk menjalankan hampir semua tindakan di ClickUp yang bisa saya bayangkan. Terakhir, kecepatan pembaruan produk. Ada pembaruan fitur yang signifikan setiap bulan dan perusahaan sangat berkomitmen pada pertumbuhannya.

2. Salesforce Sales Cloud (Pilihan terbaik untuk CRM tingkat perusahaan dengan kustomisasi yang luas)

melalui Salesforce

Jika Anda merasa bisnis Anda telah melampaui struktur sederhana Method CRM dan menemui batasan dalam kustomisasi, Salesforce adalah alternatif berstandar enterprise. Proses penjualan yang kompleks Anda dipaksa masuk ke dalam sistem yang kaku, dan Anda tidak dapat membangun alur kerja spesifik yang dibutuhkan organisasi Anda untuk berkembang secara efektif. Ini adalah masalah umum yang dihadapi bisnis yang membutuhkan lebih banyak kekuatan.

Salesforce Sales Cloud dirancang untuk mengatasi hal ini dengan menawarkan kustomisasi yang hampir tak terbatas. Berbeda dengan Method CRM yang dibangun di sekitar QuickBooks, Salesforce adalah platform yang dapat Anda kembangkan. Dengan Lightning Platform dan pasar AppExchange, Anda dapat membuat CRM yang sempurna mencerminkan operasi penjualan unik dan kompleks Anda, terintegrasi dengan hampir semua sistem bisnis lain yang Anda gunakan.

AI bernama Einstein membantu dalam penilaian prospek prediktif dan peramalan, sementara alat pelaporannya memberikan wawasan mendalam tentang setiap aspek siklus penjualan Anda. Namun, kekuatan ini datang dengan kompleksitas yang signifikan. Implementasi Salesforce umumnya memerlukan administrator khusus atau konsultan eksternal, menjadikannya lebih cocok untuk organisasi besar yang memiliki sumber daya untuk berinvestasi dalam pengaturan dan pemeliharaan berkelanjutan.

Fitur terbaik Salesforce Sales Cloud

Einstein AI: Membantu tim penjualan fokus pada prospek bernilai tertinggi dengan penilaian prospek prediktif, wawasan peluang, dan pencatatan aktivitas otomatis.

Ekosistem AppExchange: Memperluas fungsionalitas jauh melampaui CRM inti dengan ribuan integrasi pra-bangun dan aplikasi pihak ketiga.

Lightning Platform: Memungkinkan Anda untuk membangun aplikasi kustom, alur kerja, dan otomatisasi yang disesuaikan dengan proses penjualan perusahaan yang kompleks.

Laporan dan peramalan canggih: Memberikan visibilitas mendalam tentang kesehatan pipeline dan perkiraan pendapatan dengan dasbor yang sangat dapat disesuaikan dan peramalan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Kelebihan dan kekurangan Salesforce Sales Cloud

Keuntungan:

Penyesuaian yang luas dan skalabilitas untuk kebutuhan perusahaan yang kompleks.

Ekosistem integrasi yang luas melalui AppExchange-nya.

Kemampuan AI terdepan di industri dengan fitur Einstein-nya.

Kekurangan:

Kurva pembelajaran yang curam yang memerlukan sumber daya admin yang khusus.

Implementasi seringkali kompleks dan seringkali memerlukan penyewaan konsultan.

Dapat menjadi terlalu membingungkan dan mahal bagi tim kecil.

Harga Salesforce Sales Cloud

Paket Pemula: $25 per pengguna per bulan

Pro Suite: $100 per pengguna per bulan

Enterprise: $175 per pengguna per bulan

Ulasan dan peringkat Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (23.000+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (18.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce Sales Cloud?

Seorang pengguna mengatakan:

Aspek favorit saya dari Salesforce Sales Cloud adalah integrasi yang mulus antara agen AI dan SDR manusia. Kemampuannya untuk mengonsolidasikan data sangat penting. Frekuensi penggunaan yang tinggi memungkinkan AI mengidentifikasi prospek yang benar-benar potensial, yang dapat segera ditindaklanjuti oleh SDR manusia. Kemudahan penggunaan sistem dan implementasi yang lancar memungkinkan kami langsung beroperasi. Selain itu, dukungan pelanggan yang andal memastikan masalah apa pun diselesaikan dengan cepat. Kolaborasi yang mulus inilah yang benar-benar meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan konversi.

Aspek favorit saya dari Salesforce Sales Cloud adalah integrasi yang mulus antara agen AI dan SDR manusia. Kemampuannya untuk mengonsolidasikan data sangat penting. Frekuensi penggunaan yang tinggi memungkinkan AI mengidentifikasi prospek yang benar-benar potensial, yang dapat segera ditindaklanjuti oleh SDR manusia. Kemudahan penggunaan sistem dan implementasi yang lancar memungkinkan kami langsung beroperasi. Selain itu, dukungan pelanggan yang andal memastikan masalah apa pun diselesaikan dengan cepat. Kolaborasi yang mulus inilah yang benar-benar meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan konversi.

3. HubSpot CRM (Pilihan terbaik untuk CRM gratis dengan otomatisasi pemasaran)

melalui Hubspot

Apakah biaya CRM berfitur lengkap menjadi hambatan bagi tim Anda? Anda mungkin merasa terjebak, baik membayar untuk alat dengan fitur lebih dari yang Anda butuhkan atau melewatkan otomatisasi pemasaran yang krusial karena harganya terlalu mahal. Ini adalah frustrasi umum bagi usaha kecil dan startup yang mencari solusi yang kuat namun terjangkau.

HubSpot CRM mengatasi hal ini secara langsung dengan model freemiumnya yang populer. CRM inti sepenuhnya gratis tanpa batasan pengguna, menjadikannya pilihan menarik bagi tim yang meninggalkan Method CRM dan ingin mencoba platform sebelum berkomitmen secara finansial.

Alat ini dilengkapi dengan alat pemasaran terintegrasi, termasuk urutan email, halaman arahan, dan alur kerja pemeliharaan prospek, yang menghubungkan kampanye Anda langsung ke catatan CRM Anda. Antarmuka yang bersih dan intuitif memudahkan adopsi cepat. Perlu diingat bahwa meskipun CRM gratisnya cukup generoso, mengakses fitur penjualan dan pemasaran yang lebih canggih memerlukan upgrade ke "Hubs" berbayar, yang dapat menjadi mahal seiring pertumbuhan tim Anda.

Fitur terbaik HubSpot CRM

CRM inti gratis: Dapatkan manajemen kontak, pelacakan transaksi, dan pelaporan dasar tanpa biaya untuk pengguna tak terbatas.

Integrasi Marketing Hub: Dapatkan visibilitas penuh pada seluruh funnel dengan koneksi yang mulus antara kampanye pemasaran dan pipeline penjualan Anda.

Urutan email dan alur kerja: Buat urutan tindak lanjut otomatis dan alur kerja pemeliharaan prospek langsung di dalam CRM.

Perencana pertemuan: Gunakan alat penjadwalan bawaan yang terintegrasi dengan kalender Anda dan secara otomatis mencatat pertemuan ke catatan kontak.

Kelebihan dan kekurangan HubSpot CRM

Keuntungan:

Rencana gratis yang generoso tanpa batasan pengguna untuk fungsi inti CRM.

Fitur otomatisasi pemasaran yang unggul untuk tim yang berfokus pada inbound.

Antarmuka yang intuitif yang memerlukan pelatihan minimal.

Kekurangan:

Mengakses fitur-fitur lanjutan memerlukan pembaruan mahal ke berbagai Hub.

Opsi penyesuaian lebih terbatas dibandingkan dengan alternatif tingkat perusahaan.

Platform ini dapat terasa membatasi seiring dengan meningkatnya kompleksitas proses penjualan Anda.

Harga HubSpot CRM

Gratis

Platform Pelanggan Pemula: Mulai dari $16 per bulan

Platform Pelanggan Profesional: Mulai dari $1.300 per bulan

Platform Pelanggan Perusahaan: Mulai dari $4.300 per bulan

Ulasan dan peringkat HubSpot CRM:

G2: 4. 4/5 (29.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot CRM?

Seorang pengguna mengatakan:

Mudah untuk dipasang meskipun saya belum pernah menggunakan HubSpot sebelumnya. Aplikasi ini menyediakan banyak fitur berguna, mulai dari mengelola pipeline penjualan hingga otomatisasi alur kerja. Ini juga berfungsi sebagai basis data pelanggan kami. Saya suka bahwa aplikasi ini memiliki banyak integrasi yang mudah, sehingga kami dapat berinteraksi dengan platform lain yang kami gunakan. Layanan dukungan pelanggan juga cukup cepat dan membantu.

Mudah untuk dipasang meskipun saya belum pernah menggunakan HubSpot sebelumnya. Aplikasi ini menyediakan banyak fitur berguna, mulai dari mengelola saluran penjualan hingga otomatisasi alur kerja. Ini juga berfungsi sebagai basis data pelanggan kami. Saya suka bahwa aplikasi ini memiliki banyak integrasi yang mudah, sehingga kami dapat berinteraksi dengan platform lain yang kami gunakan. Layanan dukungan pelanggan juga cukup cepat dan membantu.

4. Zoho CRM (Pilihan terbaik untuk bisnis kecil yang mencari CRM terjangkau)

melalui Zoho CRM

Jika Anda mencari fitur yang lebih canggih daripada yang ditawarkan oleh Method CRM tetapi ragu dengan biaya tinggi solusi enterprise, Anda mungkin merasa terjebak di tengah. Ini adalah tantangan umum bagi bisnis kecil hingga menengah yang berusaha bersaing dengan pemain besar.

Zoho CRM merupakan pemimpin dalam hal nilai di bidang ini, menawarkan rangkaian fitur CRM yang komprehensif dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Bagi tim yang meninggalkan Method CRM karena alasan biaya atau keterbatasan fitur, Zoho menawarkan lebih banyak fungsionalitas untuk setiap dolar yang dihabiskan. Asisten AI-nya, Zia, membantu dalam penilaian prospek dan prediksi transaksi, sementara fitur Blueprint-nya memungkinkan Anda membangun alur kerja visual untuk mengstandarkan proses penjualan Anda.

Selain itu, Zoho CRM merupakan bagian dari ekosistem Zoho One yang lebih luas, yang menggabungkan CRM dengan puluhan aplikasi bisnis lainnya. Hal ini menciptakan paket terintegrasi secara mendalam untuk tim yang ingin mengonsolidasikan tumpukan perangkat lunak mereka melampaui CRM, mencakup segala hal mulai dari keuangan hingga SDM dalam satu langganan.

Fitur terbaik Zoho CRM

Asisten AI Zia: Dapatkan bantuan dalam penilaian prospek, prediksi transaksi, dan deteksi anomali untuk membantu tim Anda memprioritaskan upaya mereka secara efektif.

Otomatisasi proses dengan Blueprint: Gunakan pembuat alur kerja visual untuk menstandarkan proses penjualan Anda dan memastikan konsistensi di seluruh tim.

Canvas design studio: Sesuaikan tampilan dan nuansa antarmuka CRM sesuai preferensi tim Anda tanpa perlu menulis kode.

Integrasi ekosistem Zoho: Terhubung secara mulus dengan Zoho Books, Projects, Desk, dan puluhan aplikasi lain dalam suite Zoho.

Kelebihan dan kekurangan Zoho CRM

Keuntungan:

Nilai yang luar biasa, dengan fitur lengkap dan harga yang sangat kompetitif.

Fitur kecerdasan buatan (AI) yang kuat dengan Zia tersedia di semua paket berbayar.

Ekosistem yang luas untuk tim yang ingin menggunakan aplikasi bisnis yang sepenuhnya terintegrasi.

Kekurangan:

Antarmuka pengguna dapat terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan platform CRM modern lainnya.

Beberapa fitur canggih hanya tersedia untuk paket berlangganan tingkat atas.

Waktu respons dukungan pelanggan dapat bervariasi tergantung pada tingkat paket yang Anda pilih.

Harga Zoho CRM

Standar: $20/bulan per pengguna

Profesional: $35/bulan per pengguna

Enterprise: $50/bulan per pengguna

Ultimate: $65 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2.700+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (6.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho CRM?

Seorang pengguna mengatakan:

Zoho CRM menonjol sebagai opsi yang andal dan terjangkau, terutama untuk bisnis kecil hingga menengah. Antarmuka yang intuitif memudahkan navigasi, meskipun menguasai beberapa fitur lanjutan mungkin memerlukan waktu lebih lama. Proses pengaturan mudah diikuti, didukung oleh instruksi yang jelas dan templat siap pakai yang membantu mempermudah pengalaman. Zoho CRM dirancang untuk penggunaan sehari-hari dan unggul dalam mengelola aktivitas penjualan berkelanjutan dan hubungan pelanggan. Platform ini menawarkan rangkaian fitur yang kuat, termasuk otomatisasi, analitik, dan wawasan berbasis AI, yang semuanya memberikan nilai tambah yang signifikan. Dukungan pelanggan umumnya responsif, namun kualitas bantuan dapat bervariasi tergantung pada tingkat langganan Anda. Integrasi dengan produk Zoho lainnya dan layanan pihak ketiga berjalan lancar dan fleksibel, menjadikan Zoho CRM solusi serbaguna untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Zoho CRM menonjol sebagai opsi yang andal dan terjangkau, terutama untuk bisnis kecil hingga menengah. Antarmuka yang intuitif memudahkan navigasi, meskipun menguasai beberapa fitur lanjutan mungkin memerlukan waktu lebih lama. Proses pengaturan mudah diikuti, didukung oleh instruksi yang jelas dan templat siap pakai yang membantu mempermudah pengalaman. Zoho CRM dirancang untuk penggunaan sehari-hari dan unggul dalam mengelola aktivitas penjualan berkelanjutan dan hubungan pelanggan. Platform ini menawarkan rangkaian fitur yang kuat, termasuk otomatisasi, analitik, dan wawasan berbasis AI, yang semuanya memberikan nilai tambah yang signifikan. Dukungan pelanggan umumnya responsif, namun kualitas bantuan dapat bervariasi tergantung pada tingkat langganan Anda. Integrasi dengan produk Zoho lainnya dan layanan pihak ketiga berjalan lancar dan fleksibel, menjadikan Zoho CRM solusi serbaguna untuk berbagai kebutuhan bisnis.

5. Pipedrive (Terbaik untuk tim yang berfokus pada penjualan dengan manajemen pipeline visual)

melalui Pipedrive

Ketika CRM Anda tidak memberikan panduan tentang langkah selanjutnya, tim penjualan dapat kehilangan fokus, dan peluang dapat terhenti. Pipedrive dikembangkan oleh para profesional penjualan untuk mengatasi masalah ini.

Filosofinya berpusat pada penjualan berbasis aktivitas, yang berarti platform ini mendorong tim Anda untuk fokus pada tindakan konkret—panggilan telepon, email, dan pertemuan—yang mendorong kemajuan transaksi. Fitur utama platform ini adalah pipeline Kanban visualnya, yang membuat pengelolaan kemajuan transaksi menjadi intuitif dan memuaskan.

Alat ini membantu Anda melihat dengan tepat apa yang perlu dilakukan untuk setiap transaksi, memastikan tidak ada tindak lanjut yang terlewat. Alat ini dirancang secara khusus sebagai alat penjualan murni. Artinya, meskipun unggul dalam manajemen pipeline, Anda perlu mengintegrasikan alat lain untuk manajemen proyek yang lebih kuat atau otomatisasi pemasaran.

Fitur terbaik Pipedrive

Pengelolaan alur kerja visual: Antarmuka Kanban seret-dan-lepas memudahkan untuk melihat status setiap transaksi dan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan.

Penjualan berbasis aktivitas: Platform ini mendorong Anda untuk menjadwalkan aktivitas untuk setiap transaksi, memastikan tim penjualan Anda mengambil tindakan yang konsisten.

Smart Docs: Sederhanakan alur kerja proposal Anda dengan dokumen yang dapat dilacak, dilengkapi tanda tangan elektronik, dan dapat diisi otomatis dengan data CRM.

Asisten Penjualan AI: Dapatkan saran proaktif untuk langkah selanjutnya, tips kinerja, dan wawasan tentang transaksi Anda.

Kelebihan dan kekurangan Pipedrive

Keuntungan:

Pipa visual yang sangat intuitif yang memerlukan pelatihan minimal.

Pendekatan berfokus pada aktivitas menjaga tim penjualan tetap berorientasi pada tindakan dan bertanggung jawab.

Antarmuka yang bersih dan rapi yang tidak membebani pengguna dengan fitur-fitur yang tidak perlu.

Kekurangan:

Kemampuan manajemen proyek yang terbatas setelah penjualan ditutup.

Fitur otomatisasi pemasaran memerlukan add-on atau integrasi pihak ketiga.

Fitur pelaporan kurang dapat disesuaikan dibandingkan dengan alternatif tingkat perusahaan.

Harga Pipedrive

Esensial: $24/bulan per pengguna

Lanjutan: $44/bulan per pengguna

Profesional: $64/bulan per pengguna

Harga: $79 per bulan per pengguna

Enterprise: $129/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Pipedrive

G2: 4.3/5 (2.100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipedrive?

Seorang pengguna mengatakan:

Sangat fokus pada aktivitas yang tepat, bukan pada formulir yang rumit atau kotak centang. Integrasi antara akses komputer dan ponsel sangat instan dan sangat membantu. Saya menggunakannya setiap hari, di mana pun saya berada. Setelah menggunakan beberapa CRM lain selama bertahun-tahun, saya yakin Pipedrive adalah yang terbaik untuk kebutuhan saya, yang berfokus pada penjualan dengan banyak tindak lanjut layanan.

Sangat fokus pada aktivitas yang tepat, bukan pada formulir yang rumit atau kotak centang. Integrasi antara akses komputer dan ponsel sangat instan dan sangat membantu. Saya menggunakannya setiap hari, di mana pun saya berada. Setelah menggunakan beberapa CRM lain selama bertahun-tahun, saya yakin Pipedrive adalah yang terbaik untuk kebutuhan saya, yang berfokus pada penjualan dengan banyak tindak lanjut layanan.

6. monday CRM (Terbaik untuk alur kerja yang dapat disesuaikan dan kolaborasi tim)

melalui Monday

Jika Anda frustrasi dengan struktur kaku Method CRM dan ingin membangun alur kerja penjualan yang sesuai dengan keinginan Anda, Anda tidak sendirian. Banyak tim menemukan bahwa CRM siap pakai memaksa mereka untuk mengikuti struktur yang kaku,而不是 menyesuaikan diri dengan proses unik mereka.

monday CRM dibangun di atas platform monday.com Work OS yang sangat fleksibel, menawarkan solusi bagi tim yang menginginkan kebebasan visual dan struktural. Jika Anda sudah menggunakan monday.com untuk manajemen proyek, CRM ini akan terasa seperti perpanjangan alami. Antarmuka tanpa kode dan seret-dan-lepasnya memungkinkan Anda membangun CRM kustom dengan papan, kolom, dan dasbor tanpa memerlukan keahlian teknis.

Pendekatan visual ini memudahkan Anda untuk melihat seluruh proses penjualan secara sekilas dan berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time. Namun, karena ini adalah produk baru yang dibangun di atas platform kerja umum, beberapa fitur khusus penjualan yang terdapat di CRM khusus mungkin belum sepenuhnya matang atau memerlukan konfigurasi kreatif.

Fitur terbaik monday CRM

CRM berbasis papan visual: Gunakan papan yang sangat dapat disesuaikan dengan lebih dari 25 jenis kolom untuk melacak setiap titik data penjualan yang Anda bayangkan.

Otomatisasi tanpa kode: Bangun otomatisasi alur kerja yang kuat menggunakan logika "if-then" yang sederhana, tanpa memerlukan pengembang.

Dashboard lintas papan: Gabungkan data dari berbagai papan penjualan dan proyek ke dalam dashboard terpadu untuk visibilitas lengkap sepanjang siklus hidup pelanggan.

Ekosistem monday.com: Integrasikan dengan mulus ke dalam manajemen kerja monday untuk transisi yang lancar dari tim penjualan ke tim proyek pasca-penjualan.

Keuntungan dan kerugian monday CRM

Keuntungan:

Antarmuka yang sangat visual dan intuitif yang memerlukan pelatihan minimal.

Fleksibilitas penyesuaian yang luar biasa tanpa perlu menulis kode apa pun.

Fitur kolaborasi yang kuat, sangat cocok untuk penjualan berbasis tim.

Kekurangan:

Sebagai produk CRM yang lebih baru, fitur-fiturnya belum sepenuhnya matang dibandingkan dengan pesaing yang sudah mapan.

Beberapa fungsi khusus CRM mungkin memerlukan solusi kreatif untuk diimplementasikan.

Sistem penetapan harga berdasarkan jumlah pengguna dapat menyebabkan kenaikan biaya yang tidak terduga seiring pertumbuhan tim Anda.

Harga Monday CRM

Basic: $12/bulan per pengguna

Standar: $17 per bulan per pengguna

Keuntungan: $28 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat monday CRM

G2: 4.6/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang monday CRM?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya sangat menyukai fitur email dan aktivitas di monday CRM, yang secara otomatis menandai email ke klien dan prospek, sehingga memudahkan pelacakan. Otomatisasi ini, dikombinasikan dengan fitur AI, membantu saya mengekstrak informasi penting seperti tanggal tindak lanjut dan detail penting dengan mudah. Pusat Alur Kerja (Workflow Center) adalah fitur unggulan lainnya, menawarkan otomatisasi yang ditingkatkan mirip dengan pernyataan "if-this-then-that" yang mendorong pekerjaan saya maju dan mencegah stagnasi, pada akhirnya menghemat waktu dan uang.

Saya sangat menyukai fitur email dan aktivitas di monday CRM, yang secara otomatis menandai email ke klien dan prospek, sehingga memudahkan pelacakan. Otomatisasi ini, dikombinasikan dengan fitur AI, membantu saya mengekstrak informasi penting seperti tanggal tindak lanjut dan detail penting dengan mudah. Pusat Alur Kerja (Workflow Center) adalah fitur unggulan lainnya, menawarkan otomatisasi yang ditingkatkan mirip dengan pernyataan "if-this-then-that" yang mendorong pekerjaan saya maju dan mencegah stagnasi, pada akhirnya menghemat waktu dan uang.

7. Dynamics 365 (Terbaik untuk integrasi ekosistem Microsoft)

melalui Dynamics 365

Apakah organisasi Anda sudah menggunakan Microsoft? Jika ya, Anda mungkin telah merasakan ketidaknyamanan menggunakan alat seperti Method CRM yang tidak terintegrasi secara native dengan Outlook, Teams, atau SharePoint.

Dynamics 365 Sales adalah solusi yang solid untuk masalah ini. Ini adalah pilihan CRM yang alami bagi organisasi yang telah berinvestasi secara mendalam dalam ekosistem Microsoft, menawarkan integrasi yang mulus dan asli yang tidak dapat ditandingi oleh platform lain. Alat ini terintegrasi dengan seluruh tumpukan bisnis Microsoft, memberikan pengalaman yang terpadu bagi tim Anda.

Namun, nilai sebenarnya terletak pada integrasinya dengan Power Platform. Anda dapat menggunakan Power BI untuk analisis canggih, Power Automate untuk otomatisasi alur kerja yang kompleks, dan Power Apps untuk membangun aplikasi bisnis kustom. Hal ini menjadikannya solusi yang berfokus pada perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang sesuai, paling cocok untuk perusahaan yang memiliki keahlian untuk mengelola lingkungan Microsoft.

Fitur terbaik Dynamics 365

Integrasi Microsoft asli: Nikmati integrasi mendalam dan siap pakai dengan Outlook, Teams, SharePoint, dan Excel.

Konektivitas Power Platform: Perluas kemampuan CRM Anda dengan dasbor Power BI, alur kerja Power Automate, dan aplikasi Power Apps yang disesuaikan.

Integrasi LinkedIn Sales Navigator: Dapatkan koneksi bawaan ke LinkedIn untuk penjualan sosial yang kuat dan riset prospek.

Wawasan didukung AI: Gunakan analisis hubungan, penilaian prediktif, dan kecerdasan percakapan untuk mengarahkan upaya penjualan Anda.

Kelebihan dan kekurangan Dynamics 365

Keuntungan:

Integrasi yang tak tertandingi dan mulus untuk organisasi yang berfokus pada Microsoft.

Power Platform memperluas kemampuan secara signifikan tanpa memerlukan pengembangan kustom.

Fitur kecerdasan buatan (AI) dan analitik yang kuat telah terintegrasi ke dalam platform.

Kekurangan:

Implementasi bersifat kompleks dan umumnya memerlukan keahlian khusus Microsoft.

Antarmuka pengguna mungkin terasa kurang intuitif dibandingkan dengan alternatif CRM yang lebih modern.

Model lisensi, dengan modul-modulnya yang beragam, dapat membingungkan untuk dipahami.

Harga Dynamics 365

Sales Professional: Mulai dari $65/bulan

Sales Enterprise: Mulai dari $105/bulan

Sales Premium: Mulai dari $150/bulan

Microsoft Relationship Sales: Mulai dari $162/bulan

Ulasan dan penilaian Dynamics 365

G2: 4.0/5 (1.800+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (5.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dynamics 365?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya primarily menggunakan Dynamics 365 CRM untuk mengelola akreditasi mitra kami dan meninjau riwayat interaksi mereka sebagai pelanggan. Sangat membantu memiliki semua informasi tersebut dalam satu tempat, memudahkan pelacakan interaksi, memperbarui catatan, dan memastikan kami mendukung mitra kami dengan efektif. Alat pelaporan dan integrasi dengan aplikasi Microsoft merupakan nilai tambah yang nyata, dan hal ini membuat kolaborasi menjadi jauh lebih lancar.

Saya primarily menggunakan Dynamics 365 CRM untuk mengelola akreditasi mitra kami dan meninjau riwayat interaksi mereka sebagai pelanggan. Sangat membantu memiliki semua informasi tersebut dalam satu tempat, memudahkan pelacakan interaksi, menjaga catatan tetap terbaru, dan memastikan kami mendukung mitra kami dengan efektif. Alat pelaporan dan integrasi dengan aplikasi Microsoft merupakan nilai tambah yang nyata, dan hal ini membuat kolaborasi menjadi jauh lebih lancar.

8. Nutshell (Terbaik untuk CRM sederhana dengan pemasaran email)

melalui Nutshell

Nutshell menggabungkan CRM yang sederhana dengan fitur pemasaran email bawaan. Dirancang untuk tim kecil yang menginginkan kesederhanaan tanpa mengorbankan alat-alat penting yang diperlukan untuk pertumbuhan. Anda dapat membuat dan mengirim kampanye email, urutan email otomatis, dan buletin langsung dari CRM, dengan semua kontak Anda secara otomatis disinkronkan.

Pendekatan all-in-one ini menghemat waktu dan biaya Anda.

Fokus Nutshell pada kesederhanaan berarti mungkin tidak memiliki beberapa fitur kustomisasi atau pelaporan lanjutan yang dibutuhkan oleh organisasi besar. Namun, bagi tim kecil, Nutshell menyediakan solusi yang bersih dan efektif untuk mengelola baik penjualan maupun pemasaran dalam satu platform.

Fitur terbaik Nutshell

Fitur pemasaran email bawaan: Buat dan kirim kampanye email dan buletin langsung dari CRM Anda, menghilangkan kebutuhan akan alat terpisah.

Otomatisasi pipeline: Atur penugasan lead otomatis, pembuatan tugas, dan kemajuan tahap berdasarkan pemicu yang Anda tentukan.

Urutan email pribadi: Kirim urutan email otomatis satu-ke-satu untuk pendekatan personal yang dapat diskalakan.

Integrasi Google Workspace: Manfaatkan integrasi mendalam dengan Gmail dan Google Calendar untuk sinkronisasi email yang lancar dan penjadwalan.

Kelebihan dan kekurangan Nutshell

Keuntungan:

Fungsi CRM dan pemasaran email yang terintegrasi menghilangkan kebutuhan akan alat terpisah.

Antarmuka yang bersih dan intuitif, dirancang untuk adopsi cepat oleh tim kecil.

Dukungan pelanggan yang luar biasa dengan tim yang sangat responsif.

Kekurangan:

Pilihan terbatas untuk penyesuaian lanjutan

Fitur pelaporan kurang kuat dibandingkan dengan yang terdapat pada alternatif enterprise.

Jumlah integrasi pihak ketiga yang lebih sedikit dibandingkan dengan platform yang lebih besar.

Harga Nutshell

Paket Dasar: $19 per bulan per pengguna

Pertumbuhan: $32 per bulan per pengguna

Keuntungan: $49 per bulan per pengguna

Bisnis: $67/bulan per pengguna

Enterprise: $89/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Nutshell

G2: 4.3/5 (1.100+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nutshell?

Seorang pengguna mengatakan:

Nutshell mudah diadopsi dan digunakan oleh tim penjualan secara harian. Antarmukanya bersih, alur kerja fleksibel, dan mendukung proses penjualan terstruktur tanpa terasa berat atau berlebihan. Platform ini memberikan visibilitas yang solid terhadap transaksi dan aktivitas, sehingga memudahkan pengelolaan dan pembinaan tim.

Nutshell mudah diadopsi dan digunakan oleh tim penjualan secara harian. Antarmukanya bersih, alur kerja fleksibel, dan mendukung proses penjualan terstruktur tanpa terasa berat atau berlebihan. Platform ini memberikan visibilitas yang solid terhadap transaksi dan aktivitas, sehingga memudahkan pengelolaan dan pembinaan tim.

9. Bigin by Zoho CRM (Terbaik untuk tim kecil yang baru menggunakan CRM)

melalui Bigin

Apakah Anda tim kecil atau wirausaha tunggal yang merasa bahkan CRM sederhana seperti Method CRM terlalu rumit? Kompleksitas, biaya, dan kelebihan fitur pada sebagian besar platform CRM dapat menjadi hambatan besar bagi mereka yang baru memulai.

Bigin by Zoho CRM dapat membantu. Ini adalah CRM tingkat pemula yang berfokus pada alur kerja, dirancang khusus untuk tim kecil dan individu yang baru mengenal CRM. Bigin menghilangkan semua fitur kompleks dan berfokus pada hal-hal esensial: mengelola kontak dan memvisualisasikan proses penjualan Anda. Hal ini menjadikannya langkah awal yang ideal bagi mereka yang meninggalkan Method CRM dan mencari solusi yang jauh lebih sederhana.

Dengan Bigin, Anda dapat mengatur beberapa alur kerja untuk proses yang berbeda, menggunakan telepon bawaan untuk melakukan dan mencatat panggilan, serta membuat formulir web untuk mengumpulkan prospek. Aplikasi ini dirancang untuk pengaturan cepat dan penggunaan segera.

Fitur terbaik Bigin by Zoho CRM

Pipeline ganda: Kelola proses penjualan yang berbeda, seperti bisnis baru dan perpanjangan, dalam pipeline visual terpisah yang mudah dipahami.

Telepon terintegrasi: Lakukan dan terima panggilan langsung di dalam CRM, dengan semua aktivitas secara otomatis tercatat.

Formulir web: Buat formulir penangkapan prospek sederhana untuk situs web Anda yang secara langsung memasukkan kontak baru ke dalam pipeline Anda.

Jalur upgrade Zoho CRM: Migrasikan semua data Anda ke platform Zoho CRM secara mudah saat tim Anda melampaui kemampuan Bigin.

Kelebihan dan kekurangan Bigin by Zoho CRM

Keuntungan:

Antarmuka yang sangat sederhana dan bersih, dirancang khusus untuk pemula dalam CRM.

Pengaturan cepat yang memerlukan konfigurasi minimal untuk memulai.

Titik masuk yang terjangkau untuk tim kecil dan pengguna individu.

Kekurangan:

Opsi penyesuaian sangat terbatas dibandingkan dengan CRM berfitur lengkap.

Tim kemungkinan akan melampaui kemampuannya dalam satu atau dua tahun.

Jumlah integrasi yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan Zoho CRM versi lengkap.

Harga Bigin by Zoho CRM

Gratis

Express: Mulai dari $9/bulan

Premier: Mulai dari $15/bulan

Bigin 360: Mulai dari $21/bulan

Ulasan dan peringkat Bigin by Zoho CRM

G2: 4.5/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bigin by Zoho CRM?

Seorang pengguna mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Bigin adalah kesederhanaan dan kejelasan antarmukanya. Platform ini memungkinkan Anda merancang alur kerja kustom dan mengorganisir proses bisnis tanpa kerumitan CRM besar, sehingga lebih mudah bagi tim untuk mengadopsinya. Sangat berguna bagi UMKM yang perlu mengorganisir alur penjualan, mengonsolidasikan informasi, dan meningkatkan pelacakan peluang. Kemampuan kustomisasi tahap dan bidang memungkinkan platform ini disesuaikan dengan proses nyata tanpa membingungkan pengguna.

Yang paling saya sukai dari Bigin adalah kesederhanaannya dan kejelasan antarmukanya. Platform ini memungkinkan Anda merancang alur kerja kustom dan mengorganisir proses bisnis tanpa kerumitan CRM besar, sehingga lebih mudah bagi tim untuk mengadopsinya. Sangat berguna bagi UMKM yang perlu mengorganisir alur penjualan, mengonsolidasikan informasi, dan meningkatkan pelacakan peluang. Kemampuan kustomisasi tahap dan bidang memungkinkan platform ini disesuaikan dengan proses nyata tanpa membingungkan pengguna.

10. ActiveCampaign (Terbaik untuk pemasaran email dengan fitur CRM)

melalui ActiveCampaign

Apakah tantangan utama Anda adalah mengelola prospek melalui kampanye email yang canggih dan berbasis perilaku? Jika Anda menggunakan Method CRM, Anda mungkin frustrasi karena kurangnya fitur otomatisasi pemasaran.

ActiveCampaign mengatasi hal ini dengan membalik model CRM tradisional. Ini adalah platform otomatisasi pemasaran yang kuat yang dilengkapi dengan CRM yang mumpuni, menjadikannya ideal untuk tim yang proses penjualannya sangat bergantung pada pemeliharaan email. Pembuat otomatisasi visualnya merupakan yang terbaik di kelasnya, memungkinkan Anda membuat alur kerja kompleks yang merespons pembukaan email, klik tautan, dan kunjungan situs web.

Alat ini secara otomatis menilai prospek berdasarkan tingkat keterlibatan mereka, mengelompokkan audiens Anda dengan presisi, dan memicu tugas untuk tim penjualan Anda saat prospek menjadi potensial. Meskipun fitur CRM-nya solid, fitur-fitur tersebut berada di urutan kedua dibandingkan dengan kemampuan otomatisasi pemasarannya. Tim yang membutuhkan manajemen pipeline penjualan yang mendalam dan kompleks mungkin akan merasa terbatas dibandingkan dengan CRM penjualan khusus.

Fitur terbaik ActiveCampaign

Pembuat otomatisasi canggih: Gunakan pembuat alur kerja visual untuk membuat urutan otomatisasi kompleks yang dipicu oleh perilaku.

Pelacakan situs: Pantau perilaku pengunjung situs web Anda dan picu otomatisasi berdasarkan halaman yang mereka kunjungi.

Penilaian prospek: Secara otomatis menilai prospek Anda berdasarkan tingkat keterlibatan dan data demografis mereka untuk membantu tim penjualan memprioritaskan upaya pemasaran mereka.

Keterkiriman email: Manfaatkan reputasi yang kuat dan alat keterkiriman yang powerful untuk memastikan email Anda sampai ke kotak masuk.

Kelebihan dan kekurangan ActiveCampaign

Keuntungan:

Kemampuan otomatisasi pemasaran terdepan di industri.

Fitur penilaian prospek yang canggih dan segmentasi audiens.

Tingkat pengiriman email yang tinggi dan reputasi yang baik.

Kekurangan:

Fitur CRM kurang kuat dibandingkan dengan yang Anda temukan di platform CRM khusus.

Antarmuka dapat terasa rumit bagi pengguna yang hanya fokus pada tugas-tugas CRM.

Ada kurva pembelajaran untuk menguasai fitur otomatisasi lanjutan.

Harga ActiveCampaign

Mulai dari $15 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (13.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ActiveCampaign?

Seorang pengguna mengatakan:

ActiveCampaign adalah tulang punggung bisnis saya. Tanpa ActiveCampaign, upaya pemasaran saya tidak akan seberhasil ini dan saya tidak akan dapat mengirimkan informasi relevan kepada calon pelanggan program saya secara tepat waktu. Dan Active Intelligence seperti memiliki peneliti pasar, penulis copy, desainer grafis, dan konsultan dalam tim pemasaran saya.

ActiveCampaign adalah tulang punggung bisnis saya. Tanpa ActiveCampaign, upaya pemasaran saya tidak akan seberhasil ini dan saya tidak akan dapat mengirimkan informasi relevan kepada calon pelanggan program saya secara tepat waktu. Dan Active Intelligence seperti memiliki peneliti pasar, penulis copy, desainer grafis, dan konsultan dalam tim pemasaran saya.

11. Insightly (Terbaik untuk manajemen proyek dengan integrasi CRM)

melalui Insightly

Apakah pekerjaan Anda baru dimulai setelah sebuah kesepakatan dimenangkan? Bagi banyak bisnis berbasis layanan, proses penjualan hanyalah awal dari proyek yang kompleks. Menggunakan alat seperti Method CRM menciptakan ketidakcocokan yang besar—saat sebuah kesepakatan ditandai sebagai “ditutup-dimenangkan,” semua konteks pelanggan yang berharga tertinggal, dan tim proyek Anda harus memulai dari awal di sistem terpisah.

Insightly mengisi celah ini. Ini adalah CRM yang dilengkapi dengan manajemen proyek terintegrasi, memungkinkan Anda mengubah peluang yang dimenangkan langsung menjadi proyek dengan satu klik. Semua kontak, email, dan catatan dari proses penjualan akan diteruskan, menghilangkan proses serah terima yang merepotkan dan memastikan tim pengiriman Anda memiliki gambaran lengkap.

Fitur penghubung hubungan (relationship-linking) memungkinkan Anda menghubungkan kontak, organisasi, peluang, dan proyek, memberikan Anda pandangan lengkap 360 derajat tentang hubungan pelanggan Anda. Meskipun Insightly berhasil menjembatani kesenjangan antara penjualan dan proyek, perlu dicatat bahwa baik fitur CRM maupun manajemen proyeknya tidak sekomprehensif yang Anda temukan di alat khusus dan terbaik di kelasnya untuk masing-masing kategori.

Fitur terbaik Insightly

Manajemen proyek terintegrasi: Ubah peluang yang dimenangkan langsung menjadi proyek, menjaga semua konteks pelanggan, dan menghilangkan transfer data manual.

Pengkitan hubungan: Hubungkan kontak, organisasi, peluang, dan proyek untuk memvisualisasikan riwayat lengkap dan jaringan hubungan pelanggan Anda.

Sidebar Gmail dan Outlook: Akses data CRM Anda dan catat email langsung dari kotak masuk tanpa perlu beralih aplikasi.

Objek kustom: Buat struktur data kustom untuk mengakomodasi informasi spesifik industri atau persyaratan bisnis unik.

Kelebihan dan kekurangan Insightly

Keuntungan:

Proses serah terima unik dari CRM ke proyek menghilangkan kehilangan konteks saat transaksi ditutup.

Visualisasi hubungan yang kuat memberikan gambaran lengkap tentang pelanggan.

Pilihan yang tepat untuk tim yang membutuhkan CRM dan manajemen proyek dasar.

Kekurangan:

Baik fitur CRM maupun manajemen proyek tidak sekomprehensif alat khusus.

Antarmuka pengguna dapat terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alternatif yang lebih modern.

Kemampuan otomatisasi lebih terbatas dibandingkan dengan banyak pesaingnya.

Harga Insightly

CRM Plus: $29/bulan per pengguna

Profesional: $49/bulan per pengguna

Enterprise: $99/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Insightly

G2: 4. 2/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Insightly?

Seorang pengguna mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Insightly adalah cara ia menggabungkan CRM dan manajemen proyek dalam satu platform, sehingga Anda dapat melacak pelanggan mulai dari prospek pertama hingga pengiriman. Platform ini juga sangat mudah digunakan, dengan alur kerja yang bersih dan integrasi email dan kalender yang kuat.

Yang paling saya sukai dari Insightly adalah cara ia menggabungkan CRM dan manajemen proyek dalam satu platform, sehingga Anda dapat melacak pelanggan mulai dari prospek pertama hingga pengiriman. Platform ini juga sangat mudah digunakan, dengan alur kerja yang bersih dan integrasi email dan kalender yang kuat.

12. Freshsales (Terbaik untuk penilaian prospek berbasis AI dan otomatisasi penjualan)

Apakah tim penjualan Anda menghabiskan terlalu banyak waktu mengejar prospek yang belum siap dan tidak cukup waktu dengan prospek yang siap membeli?

Freshsales, bagian dari ekosistem Freshworks, mengatasi hal ini dengan asisten AI-nya, Freddy. Ini adalah CRM modern yang dirancang untuk membantu tim penjualan bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Freddy AI menyediakan penilaian prospek prediktif, wawasan transaksi, dan rekomendasi tindakan terbaik berikutnya, memungkinkan tim Anda fokus pada peluang yang paling mungkin ditutup.

Selain kemampuan AI-nya, Freshsales dilengkapi dengan alat telepon dan email bawaan, memungkinkan Anda berkomunikasi dengan prospek dan mencatat semua aktivitas tanpa perlu meninggalkan CRM. Freshsales juga terintegrasi secara native dengan produk Freshworks lainnya, seperti Freshdesk, menjadikannya pilihan yang kuat bagi tim yang sudah menggunakan suite Freshworks untuk dukungan pelanggan atau pemasaran.

Fitur terbaik Freshsales

Freddy AI: Dapatkan penilaian prospek prediktif, wawasan transaksi, dan rekomendasi cerdas sepanjang proses penjualan.

Fitur telepon dan email bawaan: Gunakan fitur panggilan dan email bawaan dengan pencatatan dan pelacakan otomatis untuk semua komunikasi.

Urutan penjualan: Buat urutan otomatis multi-saluran yang menggabungkan email, panggilan telepon, dan tugas untuk memastikan tindak lanjut yang konsisten.

Ekosistem Freshworks: Manfaatkan integrasi asli dengan Freshdesk, Freshmarketer, dan produk lain dalam suite Freshworks.

Kelebihan dan kekurangan Freshsales

Keuntungan:

Kemampuan AI yang kuat tersedia dengan harga terjangkau di segmen pasar menengah.

Alat komunikasi bawaan mengurangi kebutuhan akan pemanggil terpisah atau klien email.

Antarmuka bersih dan modern dengan navigasi yang intuitif.

Kekurangan:

Kedalaman kemampuan Freddy AI bervariasi secara signifikan tergantung pada tingkatan paket yang Anda pilih.

Platform ini memiliki lebih sedikit integrasi pihak ketiga dibandingkan dengan beberapa platform CRM besar lainnya.

Kustomisasi pelaporan lebih terbatas dibandingkan dengan yang tersedia di alternatif tingkat perusahaan.

Harga Freshsales

Pertumbuhan: $11/bulan per pengguna

Pro: $47 per bulan per pengguna

Enterprise: $71 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Freshsales

G2: 4.5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Freshsales?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya suka betapa hemat biayanya Freshsales; dengan biaya tersebut, Anda mendapatkan paket lengkap dengan banyak fitur seperti urutan email dan fasilitas pengiriman email massal. Sangat mudah untuk mengatur semuanya karena Freshsales menyediakan panduan langkah demi langkah. Kami membuat bidang akun dan perusahaan, dan Freshsales menyediakan templat untuk hal-hal lain. Kami menguji kesehatan email tanpa menghubungkan kotak masuk, lalu mengujinya dengan pengaturan DKIM, SPF, dan DMARC di Freshsales. Anda dapat menggunakan Sequences untuk mengirim email berdasarkan logika tertentu, seperti mengirim tindak lanjut kepada klien yang membuka email. Ini memungkinkan Anda mengirim kampanye email otomatis, dan dengan email massal, kami dapat mengirim satu email sebagai kampanye dan mempersonalisasi setiap aspek dari setiap email.

Saya suka betapa hemat biayanya Freshsales; dengan biaya tersebut, Anda mendapatkan paket lengkap dengan banyak fitur seperti urutan email dan fasilitas pengiriman email massal. Sangat mudah untuk mengatur semuanya karena Freshsales menyediakan panduan langkah demi langkah. Kami membuat bidang akun dan perusahaan, dan Freshsales menyediakan templat untuk hal-hal lain. Kami menguji kesehatan email tanpa menghubungkan kotak masuk, lalu mengujinya dengan pengaturan DKIM, SPF, dan DMARC di Freshsales. Anda dapat menggunakan Sequences untuk mengirim email berdasarkan logika tertentu, seperti mengirim tindak lanjut ke klien yang membuka email. Ini memungkinkan Anda mengirim kampanye email otomatis, dan dengan email massal, kami dapat mengirim satu email sebagai kampanye dan mempersonalisasi setiap aspek dari setiap email.

Perbarui Metode Anda dengan ClickUp

Method CRM bekerja paling baik ketika akuntansi menjadi pusat operasional Anda. Namun, untuk tim di mana pekerjaan sebenarnya dimulai setelah kesepakatan ditandatangani, model tersebut cepat runtuh. Konteks menjadi terfragmentasi, pengiriman melambat, dan tim akhirnya harus menggabungkan berbagai alat hanya untuk menjaga pelanggan tetap bergerak maju.

Alternatif terbaik untuk Method CRM mengatasi hal ini dengan menghubungkan penjualan, eksekusi, dan kolaborasi. Beberapa unggul dalam manajemen pipeline. Yang lain fokus pada otomatisasi pemasaran atau penyesuaian perusahaan. Pilihan yang tepat tergantung pada di mana bisnis Anda mengalami gesekan terbesar saat ini.

Jika tantangan terbesar Anda adalah proses serah terima dari penjualan ke pengiriman, ClickUp menonjol karena desainnya. Bukan hanya melacak hubungan pelanggan, tetapi juga mengubahnya menjadi pekerjaan terstruktur, mengotomatisasi transisi, dan menjaga konteks tetap utuh dari percakapan pertama hingga pengiriman akhir.

Pada akhirnya, tujuan bukanlah mengganti Method CRM dengan sistem lain yang terpisah. Tujuannya adalah memilih sistem yang mendukung cara kerja sebenarnya dilakukan. Coba ClickUp dan lihat bagaimana sistem ini menyatukan semuanya!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya, sebagian besar alternatif dalam daftar ini beroperasi secara independen dari perangkat lunak akuntansi. Platform seperti ClickUp, HubSpot, dan Pipedrive menawarkan fitur CRM yang kuat tanpa memerlukan QuickBooks atau Xero, meskipun banyak yang menawarkan integrasi akuntansi sebagai add-on opsional.

Method CRM dirancang khusus untuk bisnis kecil yang menggunakan QuickBooks, sehingga sangat spesifik. Salesforce adalah platform enterprise dengan kustomisasi mendalam yang seringkali terlalu kompleks dan mahal untuk tim kecil. Bagi bisnis kecil yang tidak terikat dengan QuickBooks, alternatif seperti ClickUp atau Zoho CRM seringkali menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara fitur dan keterjangkauan.

Fokus pada visualisasi pipeline, otomatisasi alur kerja, dan fleksibilitas integrasi, karena area-area ini sering menjadi batasan pada Method CRM. Yang paling penting, cari platform yang menghubungkan data CRM Anda dengan alur kerja manajemen proyek untuk menghilangkan kesenjangan konteks antara penutupan transaksi dan pelaksanaan pekerjaan.