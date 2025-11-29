Template Hukum Gratis dan Dapat Disesuaikan untuk Pekerjaan & Kepatuhan

Setiap perusahaan bergantung pada tim hukumnya, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Namun, dukungan hukum penuh waktu tidak realistis bagi banyak usaha kecil, startup, atau profesional independen.

Freelancer dan konsultan dapat membantu, tetapi tugas sehari-hari seperti menyusun kontrak atau kebijakan seringkali membutuhkan solusi yang lebih cepat dan sederhana. Di sinilah templat hukum berperan. Mereka memungkinkan siapa pun untuk membuat dokumen hukum yang andal tanpa penundaan yang lama atau biaya tinggi.

Dan hal ini semakin menjadi standar: PwC melaporkan bahwa 49% perusahaan kini menggunakan teknologi untuk setidaknya 11 aktivitas kepatuhan.

Dalam artikel ini, kami akan menyoroti beberapa templat hukum terbaik untuk pekerjaan dan kepatuhan. Mari kita mulai.

Pemberitahuan: Artikel ini memberikan informasi umum tentang templat hukum dan alat produktivitas. Ini bukan pengganti nasihat hukum profesional, dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Untuk panduan yang spesifik untuk situasi Anda, konsultasikan dengan profesional hukum yang berkualifikasi.

Apa itu Template Hukum?

Template hukum berfungsi sebagai dokumen hukum yang telah disusun sebelumnya dan dapat disesuaikan, yang membantu individu dan bisnis dalam mengelola tugas hukum rutin tanpa perlu memulai dari awal.

Template ini mencakup segala hal mulai dari perjanjian kerja dan kontrak layanan hingga sewa properti dan formulir kerahasiaan. Setiap template menyediakan struktur hukum dasar dengan bagian dan istilah yang jelas, yang dapat diedit sesuai kebutuhan Anda.

Anda dapat mengisi informasi Anda, menyesuaikan klausul, dan menandatanganinya—semua dalam hitungan menit, seringkali melalui platform hukum online.

Apa yang Membuat Template Hukum yang Baik?

Tahukah Anda bahwa banyak perusahaan Fortune 500 memiliki tim hukum khusus hanya untuk memelihara dan memperbarui dokumen hukum internal mereka? Tim-tim ini memastikan bahwa setiap perjanjian, kontrak, dan formulir mencerminkan peraturan terbaru.

Bagi bisnis kecil dan startup, pengawasan hukum yang terus-menerus seperti itu tidak selalu mungkin. Di situlah templat hukum yang baik berperan.

Lalu, apa yang membuatnya bagus?

✅ Gunakan bahasa yang jelas dan secara hukum valid untuk menghindari ambiguitas.

✅ Mencakup klausul penting seperti pihak-pihak yang terlibat, ruang lingkup pekerjaan , durasi, dan pengakhiran.

✅ Memungkinkan penyesuaian yang mudah tanpa merusak struktur dokumen.

✅ Sesuaikan dengan standar hukum terbaru dan persyaratan kepatuhan.

✅ Sediakan ruang untuk tanda tangan, tanggal, dan informasi penting lainnya agar siap digunakan.

16 Template Hukum Teratas

Pernahkah Anda berharap dokumen hukum, catatan, dan kontrak Anda berada di tempat yang sama dengan sisa pekerjaan Anda?

ClickUp untuk tim hukum adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja—termasuk Dokumen, templat hukum, dan persetujuan.

Dokumen Hukum tetap terhubung dengan tugas, komentar, versi, dan jadwal proyek, memudahkan Anda untuk meninjau, memperbarui, dan menyelaraskan setiap perjanjian dengan pekerjaan yang didukungnya.

Dengan demikian, ClickUp menghilangkan semua bentuk Work Sprawl untuk memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja sama.

Dengan perpustakaan templat hukum ClickUp dan ClickUp Docs yang powerful, tim dapat menyusun, mengedit, dan mengelola perjanjian dalam hitungan menit. Semua tetap terorganisir, dapat dicari, dan terhubung dengan pelaksanaan, memberikan cara yang lebih cepat dan andal untuk menangani pekerjaan hukum.

Berikut adalah 16 templat hukum esensial yang dapat Anda sesuaikan:

1. Template Perjanjian Kontrak ClickUp

Dapatkan template gratis Standarkan kerja sama dengan vendor di seluruh tim sehingga setiap kontrak mengikuti struktur yang sama melalui Template Perjanjian Kontrak ClickUp.

Perusahaan kehilangan hampir 9% nilai setiap tahun akibat manajemen kontrak yang buruk. Template Perjanjian Kontrak ClickUp membantu Anda membuat perjanjian yang jelas dan dapat disesuaikan di satu tempat, sehingga kedua belah pihak memahami ruang lingkup pekerjaan.

Anda dapat menetapkan peran, menentukan tonggak pencapaian, menambahkan klausul kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual, serta melacak setiap perubahan di dalam ruang kerja yang sama.

Selain penyusunan, templat kontrak ini sesuai dengan cara tim sebenarnya mengelola pekerjaan. Ubah bagian menjadi tugas, tetapkan pemilik, dan lihat ketergantungan pada diagram Gantt untuk memastikan syarat komersial sesuai dengan rencana. Anda juga dapat menambahkan titik pemeriksaan kepatuhan dan menggunakan komentar untuk negosiasi, sehingga perjanjian akhir mencerminkan apa yang telah dibahas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Merekrut freelancer atau agensi dengan pernyataan kerja yang jelas, pembayaran bertahap, dan tanggal pengiriman.

Formalkan layanan konsultasi dengan ketentuan kerahasiaan, kepemilikan hak kekayaan intelektual, dan tanggung jawab yang melindungi bisnis Anda.

Tentukan harapan untuk kontraktor jarak jauh, termasuk frekuensi komunikasi, proses persetujuan, dan aturan penagihan.

✨ Ideal untuk: Bisnis yang mempekerjakan kontraktor atau freelancer yang membutuhkan perjanjian hukum yang jelas.

2. Template Manajemen Klien Hukum ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola penerimaan klien dan detail kasus di satu ruang kerja pusat menggunakan Template Manajemen Klien Hukum ClickUp.

Ingat Harvey Specter dari Suits? Dia menang dalam kasus-kasus bukan karena dia bekerja lebih keras, tapi karena dia selalu selangkah lebih maju. Tim hukum di dunia nyata tidak bisa mengandalkan keajaiban televisi, tapi mereka bisa mengandalkan sistem yang membuat alur kerja mereka seakurat itu.

Template Manajemen Klien Hukum ClickUp memberikan ketepatan dalam operasional sehari-hari. Template ini membantu Anda mengelola setiap klien, kasus, dan dokumen di satu tempat. Template ini memberikan struktur bagi profesional hukum untuk melacak tenggat waktu, pembayaran, dan komunikasi sambil menjaga semua formulir hukum dan catatan terkait tetap terorganisir dengan jelas.

Selain itu, status kustom memungkinkan Anda melacak setiap kasus dari draf hingga selesai, sementara dasbor dan diagram Gantt memberikan tampilan yang jelas dan mudah dilacak tentang beban kerja Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak tanggal sidang, siklus penagihan, dan pengiriman dokumen dengan pengingat otomatis.

Buat laporan kinerja dan kemajuan kasus dengan dasbor visual.

Perbaiki komunikasi dengan klien dengan berbagi pembaruan dan dokumen yang telah ditandatangani secara online.

✨ Ideal untuk: Kantor hukum dan tim hukum yang mengelola klien, kasus, dan tenggat waktu secara efisien.

📮 ClickUp Insight: Survei terbaru kami tentang efektivitas rapat mengungkapkan hal yang mengejutkan—di tim beranggotakan 100 orang, karyawan dapat menghabiskan hampir 308 jam setiap minggu dalam rapat. Itu setara dengan hampir dua minggu penuh yang terbuang untuk berbicara daripada bertindak. Bayangkan mengurangi jumlah tersebut tanpa kehilangan konteks. Ruang kerja terpadu ClickUp membantu Anda mengganti sinkronisasi berulang dengan visibilitas yang jelas, dokumen bersama, dan alur kerja otomatis. 💫 Hasil Nyata: Perusahaan seperti Trinetix telah mengalami pengurangan hingga 50% dalam jumlah pertemuan setelah mengonsolidasikan komunikasi dan pelacakan proyek di dalam ClickUp—membebaskan ratusan jam produktif setiap minggunya.

3. Template Pelacakan Kasus Hukum ClickUp

Dapatkan template gratis Koordinasikan penyelidikan kepatuhan dengan tugas dan persetujuan menggunakan templat Pelacakan Kasus Hukum ClickUp.

Rata-rata tingkat pemanfaatan untuk firma hukum adalah 37%, yang setara dengan hanya 2,9 jam billable dalam sehari kerja delapan jam. Pelacakan yang lebih baik adalah salah satu cara termudah untuk mengembalikan waktu.

Template Pelacakan Kasus Hukum ClickUp menyimpan semua hal dalam satu tempat, sehingga tim Anda dapat melihat gambaran lengkapnya dengan sekali pandang. Kami berbicara tentang dokumen hukum, catatan, dan komunikasi bersama dengan tugas, jadwal, dan tanggal sidang.

Gunakan Bidang Kustom untuk mengumpulkan informasi penting, seperti pihak-pihak yang terlibat, detail pengadilan, dan status pembayaran, untuk menyortir, menyaring, dan menemukan apa yang Anda butuhkan dalam hitungan menit.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau proses litigasi dari awal hingga putusan dengan berkas pengajuan, bukti, dan tanggal sidang.

Kelola urusan properti dengan detail properti, tonggak sewa, dan daftar periksa penutupan.

Tangani kasus ketenagakerjaan dengan mengorganisir bukti, catatan wawancara, dan dokumen penyelesaian.

✨ Ideal untuk: Tim yang menangani banyak kasus dan membutuhkan pelacakan yang jelas dan andal.

👀 Fakta Menarik: Hakim kini memperlakukan emoji sebagai bagian dari pesan, bukan sekadar hiasan. Pada tahun 2023, kasus-kasus di AS yang merujuk pada emoji melebihi angka 1.000. Jadi, jika percakapan kontrak mencakup emoji 👍, harapkan pengadilan akan mempertimbangkan maknanya.

4. Template Pelacakan Kasus Hukum dan Penagihan ClickUp

Dapatkan template gratis Standarkan tinjauan kontrak dengan kartu tarif dan faktur yang disimpan dalam templat Pelacakan Kasus Hukum dan Penagihan di ClickUp.

Rata-rata tingkat realisasi untuk firma hukum adalah 88%, dan rata-rata tingkat penagihan adalah 91%. Ini berarti celah kecil dalam pelacakan dan penagihan dapat mengakibatkan uang yang sebenarnya terbuang percuma.

Template Pelacakan Kasus Hukum dan Penagihan ClickUp mengumpulkan semua urusan hukum, dokumen hukum, dan entri waktu Anda di bawah satu atap. Catat detail pihak dan perjanjian, lampirkan formulir hukum, dan catat waktu saat Anda bekerja sehingga aktivitas yang dapat ditagih berubah menjadi faktur yang rapi.

Template ini mengubah entri waktu yang disetujui menjadi faktur draf. Anda dapat melacak realisasi dan penagihan di tingkat kasus, serta menyimpan dokumen secara online untuk tinjauan cepat oleh klien.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau pekerjaan litigasi dengan pengajuan, kehadiran, dan entri waktu bersamaan yang siap untuk ditagih.

Kelola urusan properti dengan detail properti, tugas penutupan, dan faktur berdasarkan milestone.

Tangani kasus ketenagakerjaan dengan mengorganisir bukti, catatan, dan penagihan bertahap untuk setiap tahap.

✨ Ideal untuk: Perusahaan yang membutuhkan visibilitas dan penagihan yang andal dalam satu tempat.

Tonton: AI dapat memudahkan penulisan dokumen—mulai dari panduan pengguna dan SOP hingga kontrak hukum dan deskripsi produk. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan AI untuk menulis dokumentasi menggunakan contoh nyata dan prompt yang terbukti efektif.

5. Template Tugas Hukum ClickUp

Dapatkan template gratis Penuhi tenggat waktu, jaga kepuasan klien, dan lindungi hasil kerja dengan Template Tugas Hukum ClickUp.

Hampir delapan dari sepuluh departemen hukum korporat menangani lebih banyak kasus daripada sebelumnya, tetapi sebagian besar belum menambah pengacara atau staf baru untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan tersebut.

Template Tugas Hukum ClickUp mengubah kekacauan menjadi rencana. Setiap tugas terikat pada suatu perkara, dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, dan dokumen sumber yang mudah diakses. Anda dapat menandai masalah kerahasiaan, menghubungkan ke perjanjian pengendali, dan melampirkan formulir hukum yang diperlukan.

Selain itu, penugasan peran dan diagram Gantt menunjukkan siapa yang menyusun, siapa yang meninjau, dan siapa yang menandatangani. Status menunjukkan kemajuan yang terlihat. Komentar menjaga konteks di tempat kerja berlangsung. Ini adalah cara yang sederhana untuk mengelola serah terima, mencegah pekerjaan ulang, dan melindungi jadwal.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Alokasikan memo penelitian, draf permohonan, pemeriksaan kutipan, dan tinjauan mitra dengan pemilik yang jelas dan batas waktu yang ditentukan.

Rencanakan penutupan properti dengan menugaskan dokumen-dokumen seperti title curatives, lease abstracts, estoppels, dan pengajuan properti.

Koordinasikan urusan ketenagakerjaan dengan membagi wawancara penerimaan, catatan fakta, dan syarat penyelesaian menjadi tugas yang dapat dilacak.

✨ Ideal untuk: Tim sibuk yang membutuhkan penugasan yang jelas dan serah terima yang lebih cepat dan rapi.

💡 Tips Pro: Saat Anda kewalahan dengan kontrak dan dokumen kepatuhan, biarkan ClickUp Brain menangani pekerjaan beratnya. Minta ClickUp Brain untuk “merangkum klausul ganti rugi” atau “mencantumkan tanggal perpanjangan di folder ini,” dan ia akan langsung menampilkan wawasan yang relevan dengan konteks tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda. ClickUp Brain memahami konteks, bukan hanya kata kunci. Anda juga dapat meminta alat ini untuk “mencari semua tugas yang diberi tag SOC2 dan menampilkan dokumen kebijakan terkait,” dan alat ini akan menghubungkan antara berkas, komentar, dan lampiran—mengurangi kerumitan selama audit atau tinjauan. Anda bahkan dapat menyusun memo hukum atau pembaruan kebijakan dengan satu perintah. Mulailah dengan “menyusun catatan klien tentang peraturan privasi baru,” lalu sesuaikan hasilnya agar sesuai dengan gaya firma Anda. Buat draf kontrak, ringkas kewajiban hukum, dan ubah istilah rumit menjadi bahasa Inggris yang mudah dipahami dengan ClickUp Brain.

6. Template Manajemen Proyek Hukum ClickUp

Dapatkan template gratis Pantau proses melalui verifikasi, due diligence, dan penyelesaian tugas dengan Template Manajemen Proyek Hukum ClickUp.

“Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak.” Kalimat itu menggambarkan bagaimana pekerjaan hukum dikelola di balik layar. Lewatkan satu pengajuan, kehilangan jejak satu persetujuan, dan kasus yang kuat dapat dengan cepat runtuh.

Template Manajemen Proyek Hukum ClickUp membantu firma hukum dan tim internal mengubah tantangan tersebut menjadi struktur yang terorganisir. Setiap kasus, baik itu litigasi multipihak, transaksi lintas batas, atau audit kepatuhan, tetap terpusat di satu dasbor.

Anda dapat menetapkan peran, menambahkan dokumen hukum, dan meninjau kontrak yang sedang berjalan tanpa kehilangan konteks. Template ini memberikan keteraturan pada aspek-aspek dinamis dalam pekerjaan hukum. Gunakan dashboard untuk meninjau kinerja anggaran, diagram Gantt untuk melacak pengajuan, dan otomatisasi untuk memicu pengingat sebelum tanggal penting.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kelola proyek litigasi atau transaksi dengan tonggak pencapaian spesifik fase, ketergantungan, dan anggaran.

Awasi proyek-proyek ketenagakerjaan seperti implementasi kebijakan atau penyelidikan internal dengan garis waktu dan pemilik yang ditugaskan.

Koordinasikan proyek tinjauan kontrak besar dengan kontrol versi, komentar pemangku kepentingan proyek , dan rute persetujuan.

✨ Ideal untuk: Tim hukum yang menangani proyek multi-fase yang membutuhkan struktur, akuntabilitas, dan transparansi.

👀 Fakta Menarik: Anda tidak memerlukan tinta untuk sebagian besar perjanjian. Undang-Undang ESIGN menjadikan tanda tangan elektronik secara hukum mengikat jika penandatangan bermaksud menandatangani dan menyetujui catatan elektronik. Itulah mengapa begitu banyak templat hukum diarahkan ke tanda tangan elektronik.

7. Template Surat Hukum ClickUp

Dapatkan template gratis Buat draf memorandum hukum internal atau yang ditujukan untuk klien dengan struktur lengkap menggunakan templat Memorandum Hukum ClickUp.

Belakangan ini, pengadilan di seluruh AS telah memperingatkan para pengacara tentang email phishing yang mengaku sebagai “pemberitahuan pengajuan berkas pengadilan secara elektronik,” dengan tautan berbahaya yang disamarkan sebagai pemberitahuan kasus. Para pengacara disarankan untuk memverifikasi dokumen melalui sistem pengajuan resmi, daripada mengandalkan lampiran.

Jika satu tautan yang salah dapat merusak keamanan, draf yang ceroboh atau lampiran yang salah tempat dapat merusak argumen Anda. Template Memo Hukum ClickUp memberikan jalur yang bersih dan dapat ditegakkan untuk menyusun draf. Template ini mencakup bagian untuk masalah, jawaban singkat, fakta, analisis, dan kesimpulan. Anda dapat melampirkan undang-undang, putusan sebelumnya, kontrak, atau daftar lampiran di samping setiap bagian.

Gunakan Bidang Kustom untuk menandai yurisdiksi, otoritas utama, dan batas waktu sehingga para peninjau selalu tahu versi mana yang mereka lihat. Template ini juga sesuai dengan cara kerja seorang pengacara. Ubah pertanyaan terbuka menjadi tugas, libatkan peninjau melalui komentar langsung, lacak perubahan antara versi, dan ekspor memo akhir sebagai dokumen hukum profesional. Semua hal berada di tempat yang tepat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tugaskan tinjauan rekan atau revisi mitra dengan tugas yang jelas dan batas waktu yang ditentukan.

Gunakan di berbagai bidang praktik: litigasi, kepatuhan, kontrak, dan analisis regulasi.

Sematkan undang-undang yang relevan, putusan pengadilan, perjanjian, atau lampiran secara online untuk referensi cepat.

✨ Ideal untuk: Pengacara yang menginginkan memo efisien dan berkualitas tinggi tanpa mengorbankan organisasi atau otoritas.

8. Template Review Kontrak ClickUp

Dapatkan template gratis Perbarui klausul pembatasan dan klausul yang spesifik untuk yurisdiksi menggunakan Template Review Kontrak ClickUp.

Keputusan FTC untuk mundur dari larangan perjanjian non-kompetisi yang diusulkannya telah mengembalikan para pengacara dan tim hukum ke posisi yang sudah familiar: membersihkan klausul. Setiap perjanjian kerja atau vendor lama kini perlu diperiksa ulang untuk memastikan masih berlaku.

Di situlah Template Review Kontrak ClickUp benar-benar membuat perbedaan. Alih-alih membolak-balik PDF yang panjang atau folder berwarna-warni, Anda dapat mengumpulkan semua versi, klausul, dan catatan ke dalam satu tampilan. Ini membantu Anda mengidentifikasi pola, menandai perubahan, dan membandingkan bagian-bagian penting di antara beberapa kontrak.

Yang lebih penting, alat ini membantu Anda mengelola tinjauan seperti mengelola kasus—secara sistematis dan transparan. Anda dapat membuat daftar periksa untuk poin risiko, seperti jaminan, privasi data, atau syarat pembayaran. Gunakan Bidang Kustom untuk mencatat hukum yang berlaku atau batas tanggung jawab, dan lacak komentar internal versus komentar pihak klien.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lakukan tinjauan peringatan merah pada NDAs, MSAs, DPAs, SOWs, dan perjanjian kerja.

Standarkan bahasa tentang ganti rugi, tanggung jawab, dan pemutusan kontrak di seluruh kontrak vendor dan layanan.

Kelola sewa properti dan addendum dengan pelacakan yang jelas untuk perpanjangan, pengalihan, dan pengakhiran.

✨ Ideal untuk: Tim hukum yang menangani pekerjaan kontrak volume tinggi dan membutuhkan proses tinjauan yang andal dan transparan.

🧠 Tahukah Anda: Colorado mengizinkan pasangan untuk menikah sendiri tanpa petugas pernikahan atau saksi, sebuah proses yang disebut self-solemnization. Hal ini legal jika Anda mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh negara bagian. Unik, tapi sangat nyata.

9. Template Pengelolaan Kontrak ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga jejak audit yang jelas untuk persetujuan, tanda tangan, dan perubahan melalui Template Manajemen Kontrak ClickUp.

Ingat adegan di The Social Network saat Eduardo menyadari sahamnya di Facebook telah terdilusi hingga hampir tidak ada? Pengkhianatan itu bersifat sinematik dan kontraktual. Setiap klausul yang tidak dia pantau dan setiap tanda tangan yang tidak dia verifikasi mengakibatkan hilangnya kepemilikan. Itulah contoh sempurna mengapa pengelolaan kontrak sebenarnya tentang kontrol dan perlindungan.

Template Pengelolaan Kontrak ClickUp memberikan kendali kembali kepada Anda. Template ini membantu Anda membuat satu tempat terstruktur untuk setiap perjanjian, mulai dari NDA dan MSA hingga kontrak vendor dan sewa properti.

Setiap catatan mencakup dokumen hukum yang terhubung, tanggal perpanjangan, pihak yang terlibat, dan ketentuan yang berlaku, sehingga Anda selalu tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa. Dengan dasbor dan pengingat, Anda dapat mengelola perpanjangan, tinjauan kepatuhan, dan periode pemberitahuan tanpa bergantung pada pemberitahuan email yang tersebar.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan perjanjian kerahasiaan (NDAs), perjanjian layanan utama (MSAs), perjanjian perlindungan data (DPAs), perjanjian kerja, dan kontrak vendor dengan riwayat versi lengkap dan klausul yang dapat dicari.

Pantau perpanjangan, masa berlaku, dan tanggal kepatuhan untuk mencegah perpanjangan otomatis tanpa pemberitahuan atau kewajiban yang terlewat.

Tugaskan pemilik internal untuk memantau hasil kerja, SLA, dan komitmen pasca-penandatanganan.

✨ Ideal untuk: Tim hukum yang membutuhkan visibilitas penuh dan pertanggungjawaban di setiap tahap siklus hidup kontrak.

💡 Tips Pro: Hindari mencatat dengan terburu-buru selama panggilan klien atau briefing kasus. Dengan fitur Talk to Text di ClickUp, Anda dapat mencatat setiap kata secara real-time dan melihatnya terorganisir menjadi catatan atau tugas yang dapat dicari. Setelah percakapan selesai, minta alat ini untuk “membuat tindak lanjut dari transkrip ini,” dan ia akan mengubah poin-poin penting menjadi tugas dengan penanggung jawab dan tanggal. Tambahkan mention, tautkan tugas atau dokumen, dan biarkan alat ini mengingat kosakata hukum Anda. Ini adalah dokumentasi tanpa repot yang memungkinkan tim hukum Anda fokus pada strategi daripada mencatat secara manual. Perkenalkan dokumentasi tanpa tangan untuk tinjauan, rapat, dan panggilan klien dengan ClickUp Talk to Text

10. Template Tambahan Kontrak ClickUp

Dapatkan template gratis Perbarui perjanjian kerja untuk mencerminkan perubahan kompensasi atau pergeseran peran dengan templat Addendum ke Kontrak ClickUp.

Dalam praktik hukum, amandemen dan addendum sering terjadi. Template Addendum Kontrak ClickUp memberikan cara yang andal untuk mendokumentasikan perubahan tanpa mengganggu kesepakatan asli.

Anda dapat memulai dengan templat hukum terstruktur ini yang mencakup nama perjanjian, pihak-pihak yang terlibat, klausul yang diubah, penggantian atau penambahan ketentuan yang tepat, dan tanggal berlaku. Lampirkan kontrak utama, dokumen hukum terkait, dan persetujuan yang diperlukan untuk memastikan jejak audit Anda lengkap.

Sementara itu, Custom Fields memungkinkan Anda menandai hukum yang berlaku, persyaratan pemberitahuan, pertimbangan, dan tanda tangan yang diperlukan. Semua tetap terorganisir di satu tempat, artinya lebih sedikit kebingungan versi dan dokumen yang lebih jelas secara online untuk tinjauan internal dan pihak lawan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Perpanjang masa sewa atau masa layanan, dan perbarui periode pemberitahuan, biaya, atau jendela perpanjangan.

Tambahkan pekerjaan ke SOW yang sudah ada dengan hasil kerja baru, jadwal, dan kriteria penerimaan.

Modifikasi formulir pemrosesan data dengan kewajiban keamanan yang direvisi, daftar subprosesor, atau bahasa yurisdiksi.

✨ Ideal untuk: Tim yang ingin mengesahkan perubahan dengan cepat sambil menjaga catatan kontrak yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai pengembalian investasi (ROI) sebesar 384%, menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US$3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

11. Template Perjanjian Kemitraan ClickUp

Dapatkan template gratis Tentukan peran, tanggung jawab, dan ambang batas pengambilan keputusan untuk operasional harian dengan templat Perjanjian Kemitraan ClickUp.

Bayangkan momen klasik di Shark Tank. Pendiri menyetujui kesepakatan untuk ekuitas ditambah royalti kecil. Semua orang tersenyum. Kemudian proses due diligence dimulai, dan angka-angka berubah. Satu-satunya hal yang melindungi kedua belah pihak pada saat itu adalah perjanjian kemitraan yang jelas yang mengatur kepemilikan, hak suara, aturan pengambilan keputusan, dan apa yang terjadi jika salah satu pihak ingin keluar.

Template Perjanjian Kemitraan ClickUp mencakup kontribusi, pembagian keuntungan, hak pengelolaan, penyelesaian sengketa, dan mekanisme keluar dalam satu tempat.

Lampirkan kontrak utama, dokumen hukum terkait, dan rincian tabel modal sehingga semua informasi terpusat di satu tempat. Bidang Kustom memungkinkan Anda mencatat hukum yang berlaku, periode vesting, rumus pembelian kembali, dan istilah kunci, memastikan para pihak tahu persis apa yang mereka tandatangani.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan kepemilikan, kontribusi modal, dan aturan pemungutan suara dengan definisi yang jelas.

Tambahkan mekanisme vesting, buyout, dan pembubaran, sehingga proses keluar menjadi lebih dapat diprediksi.

Simpan perjanjian kerahasiaan (NDAs), penugasan hak kekayaan intelektual (IP), dan amandemen perjanjian kemitraan sebagai dokumen online di satu tempat.

✨ Ideal untuk: Pendiri yang ingin mengklarifikasi peran, kepemilikan, dan proses pengambilan keputusan dengan jelas.

12. Template Kontrak Layanan Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Gabungkan ketentuan kepemilikan hak kekayaan intelektual, kerahasiaan, dan pengakhiran ke dalam satu kontrak menggunakan Template Kontrak Layanan Manajemen Proyek ClickUp.

Template Kontrak Layanan Manajemen Proyek ClickUp memberikan Anda template hukum terstruktur untuk mendefinisikan ruang lingkup, tonggak pencapaian, hasil kerja, pengendalian perubahan, dan syarat pembayaran dalam satu tempat.

Lampirkan SOW, daftar tarif, dan dokumen hukum pendukung, gunakan Bidang Kustom untuk mencatat jadwal, frekuensi penagihan, dan hak pengakhiran. Dengan cara ini, kedua belah pihak sudah mengetahui rencana sebelumnya. Template ini juga memastikan proyek yang sedang berjalan tetap selaras dengan dokumen tertulis.

Ubah bagian-bagian kontrak menjadi tugas, tetapkan pemilik, peta ketergantungan pada tampilan Gantt atau kalender, dan atur pengingat untuk tinjauan dan persetujuan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat ruang lingkup, hasil kerja, asumsi, dan permintaan perubahan dalam satu dokumen yang mudah dikelola.

Hubungkan pembayaran dengan milestone atau formulir persetujuan dan lacak status tanpa perlu mencari-cari di email.

Gunakan alat ini untuk implementasi IT, kampanye pemasaran, dan proyek renovasi properti, di mana jadwal dan persetujuan sangat penting.

✨ Ideal untuk: Tim yang mengelola proyek dan ingin memastikan kelancaran pelaksanaan proyek didukung oleh perjanjian yang jelas dan dapat ditegakkan.

13. Template Perjanjian Konsultasi ClickUp

Dapatkan template gratis Tentukan ruang lingkup proyek, biaya, dan jadwal dalam satu dokumen terstruktur dengan templat Perjanjian Konsultasi ClickUp.

Bahkan pengusaha terbesar di dunia pun membutuhkan kontrak yang kuat dan jelas yang mendefinisikan nilai, tanggung jawab, dan ruang lingkup. Itulah tepatnya yang dibantu oleh Template Perjanjian Konsultasi ClickUp untuk Anda capai.

Alat ini memberikan dokumen hukum yang dapat disesuaikan bagi konsultan independen, agensi, dan perusahaan untuk menjelaskan layanan, hasil kerja, biaya, dan syarat-syarat. Anda dapat menentukan rincian pembayaran, klausul kerahasiaan, dan batas tanggung jawab sehingga kedua belah pihak tahu persis apa yang diharapkan dan apa yang dilindungi.

Di dalam ClickUp, Anda dapat menghubungkan perjanjian ini langsung ke proyek klien yang sedang berjalan. Ubah klausul menjadi tugas yang dapat dieksekusi, atur pengingat untuk tinjauan hasil kerja, dan lampirkan formulir hukum seperti NDA atau amandemen untuk visibilitas penuh.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tambahkan klausul kerahasiaan, hak kekayaan intelektual (IP), dan non-kompetisi untuk melindungi data klien dan kepentingan bisnis.

Kelola revisi dan perpanjangan menggunakan tugas, tenggat waktu, dan pelacakan status.

Simpan semua dokumen hukum secara online untuk kolaborasi yang lancar dan kesiapan audit.

✨ Ideal untuk: Konsultan, penasihat, dan firma yang ingin mengformalkan layanan dan memastikan kepatuhan sambil mempertahankan kepercayaan klien.

14. Template Perjanjian Layanan ClickUp

Dapatkan template gratis Simpan setiap revisi, formulir, dan tanda tangan di satu tempat dengan Template Perjanjian Layanan ClickUp.

Perjanjian layanan yang baik secara jelas menguraikan aspek keuangan, ruang lingkup, kriteria penerimaan, dan jadwal sehingga kedua belah pihak tahu persis bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan. Template Perjanjian Layanan ClickUp mengubah kejelasan tersebut menjadi dokumen siap pakai yang dapat Anda sesuaikan.

Tentukan ruang lingkup, hasil kerja, dan syarat pembayaran di satu tempat, lalu lampirkan SOW dan dokumen hukum yang diperlukan. Bidang Kustom memudahkan pengelolaan perjanjian. Anda dapat melacak tarif, jadwal penagihan, permintaan perubahan, syarat pembatalan, dan kepemilikan hak kekayaan intelektual sehingga kedua belah pihak terlindungi.

Template ini juga membantu tim memenuhi janji mereka. Anda dapat mengubah klausul menjadi tugas, menugaskan pemilik, dan melacak persetujuan di kalender atau diagram Gantt. Hal ini mengurangi sengketa, mempercepat proses persetujuan, dan menciptakan catatan profesional yang dapat diandalkan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Paketkan layanan profesional dengan ruang lingkup yang jelas, kriteria penerimaan, dan SOW yang terhubung.

Hubungkan pembayaran dengan milestone atau deliverable dan lacak status tanpa perlu mengejar melalui email.

Kelola proyek renovasi properti, implementasi IT, atau layanan pemasaran dengan ketergantungan yang terhubung dan persetujuan yang terorganisir.

Gabungkan kerahasiaan, perlindungan data, dan ketentuan pengakhiran ke dalam satu kontrak yang dapat dicari untuk kemudahan.

✨ Ideal untuk: Penyedia layanan dan tim internal yang menginginkan lingkup yang jelas, serah terima yang rapi, dan pengiriman tepat waktu yang didukung oleh ketentuan hukum yang jelas.

15. Template Kebijakan Perusahaan ClickUp

Dapatkan template gratis Jadikan kebijakan sebagai bagian yang hidup dari ekosistem kerja Anda dengan templat kebijakan perusahaan ClickUp.

Buku panduan karyawan modern pertama kali muncul dari panduan korporat pasca-perang seperti "Basic Beliefs" IBM. Namun, hari ini taruhannya lebih tinggi dari sekadar budaya. Misalnya, melewatkan langkah kepatuhan dapat menyebabkan denda nyata atau litigasi.

Template Kebijakan Perusahaan ClickUp memberikan Anda satu tempat untuk menyusun, memperbarui, dan menerbitkan kebijakan yang jelas sebagai dokumen hukum yang dinamis. Buat bagian untuk kode etik, kebijakan cuti, kerja jarak jauh, keamanan data, dan pencegahan pelecehan. Kemudian lampirkan formulir hukum dan pernyataan persetujuan yang mendasarinya sehingga catatan tersebut siap untuk audit.

Alat ini juga membantu Anda mengimplementasikan kebijakan menjadi tindakan nyata. Tetapkan pemilik untuk setiap kebijakan, jadwalkan tinjauan tahunan, dan atur pengingat otomatis untuk pelatihan atau pernyataan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sentralisasikan bab-bab buku panduan, pemberitahuan yang diwajibkan, dan lampiran khusus yurisdiksi dengan kontrol versi.

Lacak siklus pelatihan anti-pelecehan dan simpan catatan penyelesaian untuk memenuhi persyaratan negara.

Hubungkan kebijakan keselamatan yang terkait dengan OSHA ke tugas dan tenggat waktu untuk menghindari pembaruan yang terlewat.

✨ Ideal untuk: Tim HR dan hukum yang ingin menstandarkan kebijakan di berbagai lokasi dengan kepatuhan yang andal.

16. Template Kebijakan dan Prosedur Karyawan ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan kejelasan dan konsistensi di seluruh tim global dengan Template Kebijakan dan Prosedur Karyawan ClickUp.

Budaya mengalahkan strategi

Wawasan abadi Peter Drucker dengan sempurna menggambarkan mengapa kebijakan karyawan yang terdokumentasi dengan baik lebih penting daripada yang disadari kebanyakan pemimpin.

Template Kebijakan dan Prosedur Karyawan ClickUp membantu tim HR mengubah nilai-nilai budaya menjadi kebijakan yang dapat diterapkan dan transparan. Dari proses onboarding hingga penggajian, template ini memberikan ruang kerja terpusat untuk menulis, meninjau, dan menyempurnakan buku panduan karyawan.

Anda dapat menetapkan siklus tinjauan, menandai pemilik kebijakan, dan menambahkan catatan kepatuhan, memastikan dokumentasi Anda tetap relevan seiring dengan perkembangan tim atau peraturan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Jaga perpustakaan kebijakan karyawan yang terpusat dan dapat dicari.

Tetapkan kepemilikan dan otomatiskan siklus tinjauan kebijakan.

Pastikan setiap versi siap diaudit dan sesuai dengan peraturan yang terus berubah.

✨ Ideal untuk: Tim HR dan kepatuhan yang membentuk budaya kerja yang kuat dan transparan.

Pastikan kepatuhan dan kesiapan hukum Anda dengan ClickUp

Baik itu perjanjian klien, pembaruan kebijakan, atau kesepakatan kemitraan, kejelasan adalah kunci untuk memperkuat hubungan. Dan itulah inti dari templat hukum ini. 💯

Yang membuat ClickUp menonjol bukan hanya karena menyediakan templat-templat ini—tetapi karena memberikan ruang di mana dokumen, tenggat waktu, dan keputusan dapat dikelola secara terintegrasi. Anda dapat meninjau kontrak, menugaskan tugas untuk umpan balik, melacak revisi, dan bahkan mengotomatiskan pengingat untuk perpanjangan.

Ini seperti memiliki tim hukum, operasional, dan manajemen proyek Anda berada di halaman yang sama, secara harfiah. 🎉

Gunakan templat hukum online ClickUp untuk membuat apa yang Anda butuhkan dengan cepat—perjanjian pribadi, formulir properti, dan kontrak pelanggan. Pilih templat yang komprehensif, isi kolom-kolomnya, dapatkan klausul yang tepat, lalu cetak atau unduh dan bagikan akses dengan mudah.

Jika ada pertanyaan, gunakan ikon komentar untuk mendapatkan jawaban, buat salinan saat Anda bekerja untuk menyimpan versi tak terbatas untuk perubahan yang populer dan potensial, dan siap untuk menjual atau mengintegrasikan keluarga dan pelanggan.

Jelajahi templat hukum gratis dengan mendaftar di ClickUp !