ClickUp 4.0: Akhir dari Penyebaran Kerja

Selama bertahun-tahun, tim-tim terjebak dalam labirin.

Mengelola alat-alat yang tersebar, berganti tab, mengejar konteks, dan melihat jam-jam berharga terbuang sia-sia.

Inilah angka-angka yang membuat para pemimpin bisnis tidak bisa tidur:

Penyebaran Konteks 2,5 jam hilang setiap hari saat anggota tim berpindah-pindah antara percakapan, mencari file, dan berusaha kembali fokus. : Hampirhilang setiap hari saat anggota tim berpindah-pindah antara percakapan, mencari file, dan berusaha kembali fokus.

Penyebaran AI: Setiap hari, tim menghabiskan sekitar 60 menit berganti-ganti antara berbagai alat AI yang tidak terintegrasi, menyebabkan frustrasi dan upaya yang terbuang sia-sia. Setiap hari, tim menghabiskan sekitaryang tidak terintegrasi, menyebabkan frustrasi dan upaya yang terbuang sia-sia.

Penyebaran Aplikasi: 55 menit terbuang sia-sia saat orang terus-menerus berpindah antar aplikasi, mencoba menemukan apa yang mereka butuhkan dan mengikuti alur kerja yang tersebar. saat orang terus-menerus berpindah antar aplikasi, mencoba menemukan apa yang mereka butuhkan dan mengikuti alur kerja yang tersebar.

Itu adalah kerugian produktivitas global sebesar $2,5 triliun. Dan hal ini mengungkap masalah yang jauh lebih mendalam: Ancaman terbesar bagi produktivitas bukanlah kurangnya usaha, tetapi cara kerja dikelola.

Di ClickUp, kami selalu tahu ada cara yang lebih baik. Misi kami sejak hari pertama adalah membuat dunia lebih produktif dengan menggantikan semua perangkat lunak kerja dan menghilangkan penyebaran konteks.

Kami membangun dengan cepat. Kami meluncurkan tanpa henti. Kami menciptakan platform besar dan terpadu. Namun kini, fondasinya telah selesai. Ini adalah era baru bagi ClickUp. Era yang tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh keahlian yang obsesif dan kualitas yang tak tertandingi.

Kami membayangkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya: sebuah platform di mana tugas, dokumen, obrolan, rapat, dan pengetahuan Anda bersatu dalam satu sistem yang fleksibel. Didesain dengan teliti hingga setiap piksel. Sebuah konvergensi antara perangkat lunak, manusia, dan AI.

Memperkenalkan platform AI terintegrasi pertama di dunia: ClickUp 4.0

Apa Itu ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 adalah tempat di mana semua pekerjaan dan kolaborasi Anda berlangsung.

Kami telah membangunnya dari awal dengan memperhatikan setiap detail. Setiap alur kerja terasa terhubung. Setiap pengalaman telah disempurnakan, dipoles, dan ditingkatkan agar terasa mudah dan lancar.

Ketika semua pekerjaan Anda terintegrasi menjadi satu ruang kerja yang dirancang dengan cermat dan didukung oleh AI, semuanya menjadi lebih mudah. Dalam praktiknya, hal itu terlihat seperti:

Kalender yang akhirnya memahami prioritas Anda dan secara otomatis memblokir waktu jadwal Anda sesuai dengan itu.

Sebuah AI yang dapat langsung mengingat tugas-tugas yang dibahas dalam panggilan 1:1 minggu lalu.

Agen yang mengelola tugas Anda, mengatur proyek, dan siap membantu menjawab pertanyaan Anda.

Sebuah ruang kerja yang dirancang dengan indah, menggabungkan tugas, dokumen, tujuan, obrolan, dan otomatisasi bertenaga AI.

ClickUp 4.0 fokus pada masalah utama yang pertama kali kami coba selesaikan: fragmentasi yang disebabkan oleh alat kerja yang terputus-putus dan konteks yang tersebar. Namun kali ini, kami menyelesaikannya dengan perhatian yang cermat terhadap pengalaman pengguna, sehingga setiap klik menjadi intuitif.

Inilah saatnya perubahan terjadi, dengan perangkat lunak yang dibangun berdasarkan standar baru.

ClickUp 4.0 menghadirkan fitur-fitur dan pembaruan yang paling banyak diminta oleh komunitas kami.

Peningkatan ini menghilangkan hambatan, meningkatkan produktivitas Anda, dan mengembalikan kendali atas hari Anda. Berikut ini yang baru:

Navigasi Personalized 4.0: Semua yang Anda butuhkan, tepat di tempat yang Anda butuhkan

Sidebar Anda di ClickUp 4.0 dirancang dengan mulus dan dapat disesuaikan.

Ini menandai akhir dari sistem toggle: di mana Anda memiliki tab untuk obrolan, tab lain untuk SOP, dan jendela baru untuk AI Anda.

Di ClickUp 4.0, sidebar terpadu baru menawarkan hierarki terintegrasi, menggabungkan Tugas, Dokumen, Obrolan, Papan Tulis, Dashboard, Kalender, dan lainnya untuk akses yang mudah.

Navigasi yang disesuaikan: Buat sidebar Anda sendiri dengan bagian-bagian kustom sehingga Anda dapat mengatur pekerjaan Anda sesuai keinginan Anda.

Hierarki terintegrasi: Akses Tugas, Dokumen, Obrolan, AI, dan lebih banyak lagi dari satu ruang terpadu.

Item yang dipin: Jaga agar pekerjaan terpenting Anda tetap di depan dengan mem-pin ruang, daftar, atau dokumen ke sidebar Anda.

Filtrasi cepat: Langsung beralih ke ruang kerja, pesan yang belum dibaca, atau DM dengan filter sidebar baru.

Pengalaman yang lebih bersih dan sederhana: Nikmati antarmuka yang rapi dan intuitif yang memperdalam fokus dan kontrol Anda.

Kolaborasi dan Chat AI: Konteks, tertangkap tepat di tempat Anda bekerja

Sebagian besar platform hanya berhenti pada penggabungan fitur. ClickUp 4.0 melangkah lebih jauh dengan membuat setiap alat menjadi sadar konteks dan saling terhubung.

Ketika obrolan, rapat, catatan rapat, AI, dan tugas digabungkan dalam satu platform, hal itu terlihat sesederhana meminta AI Anda untuk membuat dan menugaskan tindakan dari panggilan Jumat lalu—dan selesai dalam hitungan detik!

Ruangan Kerja ClickUp Anda kini beroperasi sebagai sumber kebenaran tunggal dan pusat kolaborasi untuk manajemen proyek end-to-end.

Begini cara alur kerja Anda tetap terhubung dengan mudah di ClickUp:

Chat AI Terpadu: ClickUp Chat kini terintegrasi dengan seluruh pekerjaan Anda. Setiap percakapan terhubung dengan tugas, dokumen, dan proyek Anda. Tidak perlu lagi berganti tab atau mencari jawaban. Semua yang Anda butuhkan ada di satu tempat, sehingga Anda selalu update, dan AI Anda memiliki konteks 100%.

Rapat instan: Perlu melakukan panggilan? Mulai Perlu melakukan panggilan? Mulai SyncUp , layanan panggilan video dan audio bawaan kami, langsung dari Chat. Rapat, catatan, dan tugas aksi semuanya terekam dan terhubung. Fitur Intranet Posts baru memungkinkan Anda menyiarkan pembaruan, merayakan keberhasilan, dan menjaga semua orang tetap sejalan, semuanya dalam ClickUp.

AI Notetaker: Rekam dan transkrip rapat dengan Rekam dan transkrip rapat dengan AI Notetaker , sehingga setiap detail tercatat, lengkap dengan ringkasan, poin penting, tindakan yang harus dilakukan, dan lainnya.

Catatan tindakan: Ubah catatan rapat dan obrolan Chat menjadi Ubah catatan rapat dan obrolan Chat menjadi Tugas ClickUp secara instan, sehingga tidak ada tugas yang terlewat.

Transkrip yang dapat dicari: Setiap percakapan dan transkrip dapat dicari melalui Setiap percakapan dan transkrip dapat dicari melalui ClickUp Brain , menggunakan perintah bahasa alami.

Dapatkan ClickUp AI Notetaker untuk menerjemahkan rapat, membuat tugas dan poin tindakan, serta mendelegasikan pekerjaan

Perencana Pribadi: Hari Anda, diatur dengan sempurna, secara otomatis

Personal Planner ClickUp 4.0 adalah kekuatan super Anda untuk bekerja dengan fokus dan lebih dari itu.

Nikmati kalender yang disesuaikan dengan semua pertemuan dan pekerjaan Anda yang disusun secara terperinci setiap hari. Anda akhirnya bisa melupakan perencanaan, penjadwalan ulang, atau koordinasi manual.

Ketika situasi berubah, AI secara otomatis menyesuaikan kalender Anda, sehingga Anda selalu memiliki waktu untuk fokus dan menyelesaikan tugas-tugas Anda.

Penjadwalan bertenaga AI: Biarkan AI menangani kekacauan penjadwalan dengan secara otomatis memblokir waktu untuk prioritas utama dan pertemuan Anda.

Kalender terintegrasi: Lihat jadwal rekan kerja Anda, jadwalkan pertemuan dengan mereka, dan lihat kalender Anda sesuai keinginan Anda.

Pengelolaan waktu: Seret tugas ke kalender Anda untuk menjadwalkan dengan mudah, memastikan Anda mengalokasikan waktu yang tepat untuk setiap tugas tanpa terlalu banyak berkomitmen.

Sesi fokus: Dengan mudah alokasikan waktu untuk pekerjaan mendalam, dan biarkan AI menyesuaikan sisanya saat prioritas berubah.

Kontekstual dalam rapat: Hubungkan acara dengan tugas dan dokumen, sehingga semuanya terhubung dan dapat ditindaklanjuti.

Teams Hub: Kejelasan end-to-end, tanpa perlu terus-menerus melakukan follow-up

The Teams Hub adalah cara baru yang sepenuhnya inovatif untuk memantau apa yang sedang dikerjakan oleh tim Anda.

Analisis, prioritas, dan kapasitas terintegrasi dalam satu tempat, memberikan manajer visibilitas instan terhadap beban kerja tim. Tidak perlu lagi menebak apa yang sedang dikerjakan oleh anggota tim atau apakah tenggat waktu realistis.

Pusat Tim Anda dilengkapi dengan:

Visualisasi struktur organisasi: Lihat siapa saja yang berada dalam setiap tim, dan lihat profil individu maupun tim untuk konteks yang lebih jelas.

Feed aktivitas real-time: Setiap tim memiliki feed, sehingga Anda dapat melihat aktivitas dan pembaruan terbaru untuk tim mana pun di ClickUp.

Prioritas bertingkat: Lihat daftar prioritas bertingkat dari apa yang sedang difokuskan oleh semua orang di Teams Hub Anda, dan ketahui dengan tepat seberapa tinggi suatu tugas berada dalam daftar prioritas seseorang.

Kapasitas dan analitik: Lihat secara instan apa yang sedang dikerjakan oleh semua orang, visualisasikan kapasitas tim, dan identifikasi di mana Anda mungkin kekurangan sumber daya.

Rapat harian bertenaga AI: Biarkan AI merangkum pembaruan penting, sehingga Anda selalu terinformasi.

Lembar waktu bawaan: Ketahui dengan pasti berapa banyak pekerjaan yang dapat ditagih dan berapa lama proyek sebenarnya memakan waktu dengan lembar waktu bawaan.

ClickUp Brain dan Ambient AI Agents: Produktivitas Anda, berlipat ganda

Akses berbagai model bahasa besar (LLMs), lakukan pencarian web real-time, dapatkan jawaban yang sangat kontekstual untuk pertanyaan kerja Anda, dan lebih banyak lagi melalui ClickUp Brain.

Fitur ClickUp 4.0 sepenuhnya mengubah arti memiliki rekan kerja digital.

ClickUp Brain bertindak sebagai asisten produktivitas yang selalu siap sedia, siap untuk membuat tugas, menyusun dokumen, merangkum percakapan, dan menjawab pertanyaan Anda kapan pun Anda membutuhkannya.

Kemudian ada Ambient AI Agents: asisten cerdas yang tahu kapan harus membantu tanpa diminta. Asisten yang dapat disesuaikan dan beroperasi secara mandiri ini berjalan di latar belakang, secara proaktif mengirimkan pembaruan proyek, menjawab pertanyaan obrolan, dan menangani pekerjaan berulang tepat saat dibutuhkan, bukan saat Anda ingat untuk mendelegasikannya.

Hasilnya adalah ruang kerja di mana pekerjaan rutin menghilang, informasi mengalir secara instan, dan tim Anda bebas untuk fokus pada pekerjaan strategis yang berdampak tinggi.

Asisten produktivitas: ClickUp Brain bekerja bersama Anda dan dilengkapi untuk menjalankan lebih dari 500 alur kerja yang berbeda.

Bar perintah AI: Cukup ketik spasi untuk membuka bar perintah AI baru dari komentar mana pun, dan dapatkan tindakan yang sadar konteks seperti membuat tugas dengan semua detail dari thread, menyusun balasan yang relevan, atau merangkum thread percakapan yang panjang.

Model AI yang beragam: Berinteraksi langsung dengan ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya, serta akses ke model premium dan pencarian web real-time, semuanya dari satu antarmuka.

Agen jawaban langsung: Ketika seseorang mengajukan pertanyaan di ClickUp Chat, agen jawaban langsung Anda secara otomatis akan memberikan jawaban, sehingga tidak perlu melibatkan manusia.

Agen AI kustom untuk pekerjaan: Buat agen Anda sendiri dengan menghubungkannya ke pemicu kustom dan sumber pengetahuan dari ruang kerja ClickUp Anda atau aplikasi terhubung.

Pembaruan proyek otomatis: Atur agen untuk menangani pembaruan status untuk Anda, dan dapatkan laporan harian atau mingguan yang detail dikirimkan kepada Anda atau tim Anda untuk setiap daftar, tugas, atau obrolan.

💫 Bawa yang terbaik dari ClickUp ke desktop/PC Anda dengan Brain MAX, aplikasi AI super mandiri! Pusat kendali ClickUp Anda : Temukan konteks yang tersembunyi dalam tugas, akses dokumen, dan dapatkan pembaruan real-time tentang proyek, dari mana saja.

Tanyakan apa saja kepada model AI teratas : Bekerja dengan GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet, dan lainnya tanpa perlu berganti-ganti langganan.

Cari di aplikasi terhubung : Temukan file yang tersembunyi dan dapatkan jawaban dengan cepat, tidak perlu lagi membuang waktu mencari di Google Drive atau thread.

Pencarian mendalam di web : Ubah jam-jam penelitian menjadi menit dengan analisis bertenaga AI dan kutipan yang jelas dan dapat diandalkan.

Selesaikan 4 kali lebih banyak dengan Talk to Text: Anda bicara, AI mengetik dan mengedit! Gunakan pengetikan suara yang dipoles AI di aplikasi apa pun, disesuaikan dengan Anda. Anda bicara, AI mengetik dan mengedit! Gunakan pengetikan suara yang dipoles AI di aplikasi apa pun, disesuaikan dengan Anda.

Daftar Pribadi: Daftar tugas pribadi Anda, persis seperti yang Anda butuhkan

Daftar Pribadi di ClickUp 4.0 memungkinkan Anda mengorganisir dan melacak tugas pribadi Anda melalui daftar pribadi di dalam Workspace Anda. Daftar ini berfungsi sebagai kanvas serbaguna tempat Anda dapat mengonsolidasikan prioritas Anda.

Visualisasikan daftar pribadi Anda sesuai keinginan: Pilih tampilan ClickUp favorit Anda, seperti Tampilan Daftar atau Tampilan Papan.

Organisir proyek, ide, dan tugas Anda: Rencanakan hari Anda, lacak tujuan Anda, dan kelola beban kerja Anda, semuanya di ruang khusus Anda di dalam ClickUp.

Impor tugas dari daftar lain: Dengan cepat pindahkan tugas ke daftar pribadi Anda untuk akses dan pengelolaan yang mudah.

Apa yang Akan Datang di ClickUp 4.0?

Inilah yang sedang kami kembangkan dan siap diluncurkan dalam beberapa minggu ke depan.

Subfolder (BETA): Organisasi tingkat detail

Kami sangat antusias untuk memenuhi permintaan teratas dari komunitas: kemampuan untuk menumpuk folder satu sama lain! Kini, Anda dapat mengatur Workspace Anda dengan folder di dalam folder, lengkap dengan semua fitur kuat yang Anda harapkan dari folder kami. Bayangkan pelaporan hierarkis, tampilan yang dapat disesuaikan, izin yang diwariskan, dan masih banyak lagi.

Fields Kustom Berdasarkan Jenis Tugas (BETA): Fleksibilitas maksimal, tanpa kehilangan informasi

Pantau dengan tepat apa yang penting untuk setiap jenis pekerjaan. Bidang Kustom berdasarkan Jenis Tugas memungkinkan Anda menyesuaikan bidang data dengan alur kerja spesifik, sehingga setiap tim mendapatkan konteks yang mereka butuhkan, tanpa membebani orang lain dengan detail yang terlalu rinci.

Masa Depan Kerja, Tersedia Hari Ini

ClickUp 4.0 adalah tempat di mana bekerja akhirnya terasa mudah. Setiap tugas, setiap alur kerja, dan setiap percakapan kini berada dalam satu ruang kerja yang sangat intuitif.

Anda akan merasakan perbedaannya saat pertama kali membuka sidebar Anda, saat pertama kali bertanya kepada Brain, dan saat tim Anda beralih dari ide ke eksekusi tanpa hambatan.

Selamat datang di era Konvergensi. Selamat datang di ClickUp 4.0!