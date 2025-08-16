Whisper vs. Google Speech-to-Text: Mana yang Harus Anda Pilih?

Dalam pertarungan antara Whisper dan Google Speech-to-Text, yang terpenting adalah mana yang bisa melakukannya dengan benar (bahkan saat mikrofon Anda menangkap suara blender tetangga).

Whisper, model sumber terbuka dari OpenAI, menyediakan pengenalan suara dengan akurasi tinggi menggunakan beberapa model yang dilatih pada berbagai bahasa. Model ini fleksibel, mendukung penyesuaian, dan menunjukkan kinerja impresif dalam lingkungan berisik.

Google Speech-to-Text, bagian dari suite Google Cloud Speech, adalah solusi transkripsi AI yang telah teruji dan terpercaya. Dengan transkripsi real-time, integrasi yang mudah, dan dukungan yang solid untuk API speech-to-text, layanan ini dirancang untuk menangani multiple speaker, aksen, dan banyak kebisingan latar belakang.

Bayangkan blog ini sebagai kunci rahasia Anda untuk dua sistem ASR (pengenalan ucapan otomatis) yang powerful, karena memilih layanan transkripsi yang tepat tidak perlu melibatkan intervensi ilahi (atau gelar PhD dalam linguistik).

Apa Itu Whisper?

Whisper adalah model sumber terbuka yang dikembangkan oleh OpenAI untuk pengenalan ucapan otomatis (ASR).

Melalui OpenAI

Dirancang untuk menerjemahkan file audio ke teks dalam berbagai bahasa dengan akurasi yang mengesankan, bahkan dalam kondisi yang kurang ideal (seperti rekaman di kafe yang ramai).

Dengan berbagai model yang dilatih pada dataset bahasa yang beragam, Whisper menawarkan kemampuan speech-to-text yang sangat fleksibel untuk berbagai kasus penggunaan, mulai dari podcast hingga alat pengembangan.

👀Fakta Menarik: Whisper dari OpenAI dilatih menggunakan dataset besar sebanyak 680.000 jam data multibahasa dan multitask yang dikumpulkan dari web.

Fitur terbaik Whisper

Jadi, mengapa Whisper AI menonjol? Berikut adalah beberapa fitur unggulan yang membuat Whisper menjadi pilihan utama bagi tim yang mencari akurasi tinggi, fleksibilitas, dan kinerja yang andal.

🙋‍♀️ Transkripsi multibahasa

Whisper mendukung multiple bahasa secara langsung, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi global, podcast, dan proyek media. Baik audio Anda dalam bahasa Inggris, Spanyol, atau Swahili, Whisper menawarkan kinerja transkripsi yang konsisten.

Anda dapat memilih untuk menerima teks tertranskrip dalam bahasa asli ucapan atau sebagai terjemahan bahasa Inggris.

🔊 Penanganan kebisingan latar belakang yang andal

Berbeda dengan kebanyakan alat transkripsi yang gagal karena suara latar belakang, Whisper AI tetap akurat meskipun ada obrolan, gonggongan, atau bahkan suara gorengan yang keras, membantu menjaga tingkat kesalahan kata yang rendah.

✅ Fleksibilitas sumber terbuka dan penyesuaian yang lebih baik

Pengembang menyukai Whisper karena bersifat open source, memungkinkan Anda untuk memeriksa kode, melakukan penyesuaian, dan membangun solusi kustom.

Dengan penyesuaian, Anda dapat menyesuaikannya untuk aplikasi, catatan suara, atau pemrosesan audio massal.

📝 Dokumen yang jelas dan API yang berfokus pada pengembang

API Whisper dilengkapi dengan dokumentasi yang jelas, memudahkan integrasi ke dalam alur kerja yang sudah ada. Selain itu, dengan dukungan aktif dari komunitas OpenAI, memulai penggunaan API ini sangat mudah: tidak perlu forum yang rumit atau tutorial yang sudah usang.

Harga Whisper

$0,006 per menit audio, dibayar per detik (yaitu, $0,0001 per detik)

Apa Itu Google Speech-to-Text?

Google Speech-to-Text adalah alat pengenalan suara berbasis cloud yang mengubah audio menjadi teks menggunakan model AI canggih Google Cloud. Alat ini menawarkan akurasi tinggi, pemrosesan cepat, dan kinerja yang dapat diskalakan untuk tugas-tugas seperti aplikasi berbasis suara atau transkripsi panggilan Zoom.

Melalui Google

Dengan transkripsi real-time, dukungan bahasa yang kuat, dan integrasi yang mulus, ini adalah solusi andalan untuk layanan transkripsi baik untuk startup maupun perusahaan besar.

Fitur terbaik Google Speech-to-Text

Yang membedakan Google Speech-to-Text adalah kesiapan untuk penggunaan enterprise. Layanan ini dirancang khusus untuk pengembang dan pemilik produk yang membutuhkan transkripsi yang andal, kinerja responsif, dan dukungan yang mudah untuk berbagai bahasa dan penutur.

Berikut adalah beberapa fitur unggulan yang membuat API speech-to-text ini begitu banyak digunakan.

⏲ Opsi pemrosesan real-time dan batch

Google Speech-to-Text mendukung transkripsi real-time dan pemrosesan batch. Ia dapat mentranskripsi wawancara langsung atau memproses file audio besar, menjadikannya ideal untuk pembuat konten, pusat panggilan, dan siapa pun yang menangani sejumlah besar rekaman.

🔊 Pemisahan pembicara dan pengenalan multibahasa

Google Speech-to-Text dapat membedakan dan menandai pembicara yang berbeda dalam file audio, memudahkan transkripsi percakapan.

Fitur ini juga mendukung pengenalan multibahasa, ideal untuk tim dan bisnis yang bekerja dengan beberapa bahasa dalam satu rekaman (untuk para penyintas kelelahan Zoom global di mana pun).

💪 Pembatalan suara yang kuat dan akurasi tinggi

Berkat model pembelajaran mendalam Google Cloud, Google Speech-to-Text memberikan akurasi tinggi bahkan saat ada suara latar belakang.

Dari kafe ramai hingga ruang rapat yang bergema, teknologi pengenalan suara tetap akurat, membantu mengurangi tingkat kesalahan kata (WER) dan menjaga transkrip tetap dapat digunakan tanpa perlu ditulis ulang sepenuhnya.

Google memudahkan Anda untuk mengintegrasikan API-nya ke dalam aplikasi, platform, atau alat berbasis suara Anda. Dengan dukungan bahasa yang luas, dokumentasi yang kuat, dan integrasi native dengan produk Google Cloud lainnya, API ini dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam alur kerja yang sudah ada tanpa menghabiskan waktu atau tenaga tim Anda.

Harga Google Speech-to-Text

API Speech-to-Text V1: $0,024 per menit

API Speech-to-Text V2: $0,016 per menit

Whisper Vs. Google Speech-to-Text: Perbandingan Fitur

Sebelum kita membahas analisis fitur secara mendalam, berikut ini perbandingan singkat antara Whisper dan Google Speech-to-Text untuk membantu Anda menentukan alat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan transkripsi Anda.

Fitur Whisper Google Speech-to-text Transkripsi real-time ✅ ✅ Fungsi offline ✅ ❌ Layanan berbasis cloud ❌ ✅ Penanganan suara latar belakang ✅ ✅ Pemisahan pembicara ❌ ✅ Penyesuaian halus ✅ ❌ Optimal untuk perusahaan ❌ ✅ Model sumber terbuka ✅ ❌ Transkripsi multibahasa ✅ ✅

Fitur#1: Asisten AI bawaan

Meskipun Whisper AI memukau dengan keunggulan open-source dan fleksibilitasnya, ia tidak dilengkapi dengan asisten AI bawaan. Jika Anda menginginkan ringkasan yang didorong AI, saran catatan cerdas, atau prompt interaktif, Anda harus menyesuaikan atau menambahkannya sendiri.

Di sisi lain, Google Speech-to-Text didukung oleh stack AI lengkap Google Cloud, memberikan fitur bawaan tanpa perlu pengaturan manual.

Ini seperti membandingkan kit buat burger sendiri dengan burger keju ganda siap saji, keduanya lezat, tapi yang satu jelas lebih cepat.

✨ Terbaik untuk: Whisper : Pengembang dan tim yang membangun alur kerja AI kustom dari awal

Google Speech-to-Text: Pengguna yang menginginkan transkripsi cerdas yang didukung AI sebagai layanan siap pakai tanpa usaha tambahan

🏆 Pemenang: Google Speech-to-Text. Dengan kecerdasan AI bawaan, fitur asisten asli, dan tanpa pengaturan, ini adalah opsi yang lebih cepat dan cerdas langsung dari kotaknya.

💡 Tips Pro: Ringkas transkrip panjang secara instan dengan alat ringkasan transkrip AI —sempurna untuk melewati bagian yang tidak penting.

Fitur#2: Penanganan kebisingan dan akurasi

Baik Whisper maupun Google Speech-to-Text mampu menangani kebisingan latar belakang dengan sangat baik.

Whisper dilatih menggunakan file audio dunia nyata yang berisik, sehingga dirancang untuk berfungsi bahkan saat seseorang sedang membuat smoothie dua kaki dari mikrofon Anda. Google, di sisi lain, memanfaatkan teknologi pembatalan suara canggih dan kecerdasan buatan dari Google Cloud.

Secara praktis, keduanya menawarkan akurasi tinggi dan tingkat kesalahan kata (WER) yang lebih rendah dalam lingkungan berisik. Lempar koin, atau lebih baik lagi, lakukan uji coba sendiri.

✨ Terbaik untuk: Whisper : Pengembang yang menghadapi lingkungan audio dunia nyata yang tidak terduga

Google Speech-to-Text: Perusahaan yang membutuhkan transkrip konsisten dan akurat dalam panggilan atau rapat yang bising

🏆 Pemenang: Seri. Kedua alat ini menawarkan akurasi tingkat atas dan ketahanan terhadap kebisingan, sehingga sulit untuk menentukan pemenang tanpa pengujian di dunia nyata.

Fitur#3: Penyesuaian dan kontrol

Jika Anda suka mengutak-atik kode, bereksperimen dengan berbagai model, dan menyesuaikan pengaturan untuk kasus penggunaan spesifik, Whisper menawarkan kebebasan yang tidak dimiliki oleh ASR Google.

Sebagai model open-source, Whisper memungkinkan penyesuaian (fine-tuning), sehingga Anda dapat mengoptimalkan untuk dialek tertentu, industri, atau tamu podcast yang selalu bergumam.

Google Speech-to-Text, di sisi lain, lebih merupakan layanan transkripsi plug-and-play, ideal untuk kemudahan penggunaan, tetapi kurang cocok untuk pengguna yang menginginkan kontrol penuh.

✨ Terbaik untuk: Whisper : Pengguna yang suka bereksperimen, tim produk, dan peneliti yang menginginkan kontrol mendalam dan penyesuaian halus

Google Speech-to-Text: Tim yang lebih mengutamakan kemudahan daripada kustomisasi

🏆 Pemenang: Whisper. Dengan akses open-source, kemampuan penyesuaian, dan kontrol penuh atas model, ini adalah alat impian bagi pengembang yang suka mengutak-atik.

Fitur#4: Kemudahan integrasi

Butuh API speech-to-text yang dapat diintegrasikan ke dalam stack teknologi Anda tanpa repot? Google punya solusinya. Dari deployment yang mulus melalui Google Cloud hingga sinkronisasi dengan layanan lain seperti Gmail, Meet, atau Docs, API ini dirancang untuk bisnis yang ingin meminimalkan upaya pengembangan.

Meskipun fleksibel, Whisper memerlukan pengaturan manual dan integrasi, sehingga mungkin memerlukan lebih banyak usaha untuk memulai kecuali Anda terbiasa dengan pemrograman dan alur kerja.

✨ Terbaik untuk: Whisper : Pengguna tingkat lanjut yang tidak keberatan untuk bekerja keras

Google Speech-to-Text: Startup, perusahaan besar, dan siapa pun yang membutuhkan kecepatan daripada pengaturan

🏆 Pemenang: Google Speech-to-Text. Antarmuka API yang mulus, dukungan cloud-native, dan kompatibilitas instan membuatnya mudah diintegrasikan ke dalam stack teknologi apa pun.

Fitur#5: Dukungan multibahasa

Kedua alat ini mendukung multiple bahasa, tetapi Whisper unggul sedikit dengan transkripsi multibahasa yang lebih baik sejak awal. Dilatih pada dataset besar dan beragam, Whisper menangani dialek langka dan pergantian kode bahasa dengan sangat baik.

Google juga mendukung multiple bahasa, tetapi kualitas transkripsi dapat bervariasi tergantung pada pasangan bahasa dan pola bicara. Jika audio Anda sering berganti bahasa atau mengandung aksen campuran, pilih Whisper.

✨ Terbaik untuk: Whisper: Tim yang bekerja dengan audio yang beragam, multibahasa, atau kaya dialek

Google Speech-to-Text: Pengguna umum yang bekerja dalam pasangan bahasa populer

🏆 Pemenang: Whisper. Dengan cakupan bahasa yang lebih luas dan pengenalan dialek yang lebih baik, ini adalah pilihan utama untuk transkripsi global yang sesungguhnya.

Fitur#6: Kinerja dan kemampuan real-time

Jika Anda mencari transkripsi real-time yang super cepat, Google Speech-to-Text memiliki keunggulan. Layanan ini dioptimalkan untuk beban kerja dengan latensi rendah dan menawarkan performa tingkat perusahaan yang dapat diskalakan di berbagai perangkat.

Whisper mendukung penggunaan real-time melalui API Whisper, tetapi tidak sehalus atau seoptimal saat digunakan pada perangkat dengan spesifikasi rendah.

✨ Terbaik untuk: Whisper : Pemrosesan lokal dan lingkungan yang terkontrol

Google Speech-to-Text: Bisnis yang membutuhkan kecepatan, skalabilitas, dan hasil real-time yang responsif

🏆 Pemenang: Google Speech-to-Text. Transkripsi real-time yang super cepat dan keandalan tingkat perusahaan memberikan keunggulan kinerja.

Fitur#7: Keamanan data dan akses cloud

Infrastruktur cloud Google menyediakan perlindungan data standar industri, ideal untuk lingkungan yang diatur. Whisper, di sisi lain, memproses file audio secara lokal kecuali Anda membangun alur kerja cloud yang aman sendiri.

Jadi, jika keamanan data adalah prioritas utama dan Anda tidak membangun dari nol, Google Cloud unggul dalam hal kepatuhan.

✨ Terbaik untuk: Whisper : Tim yang membutuhkan pemrosesan lokal saja atau transparansi sumber terbuka

Google Speech-to-Text: Perusahaan dengan kebutuhan kepatuhan yang ketat dan infrastruktur cloud

🏆 Pemenang: Google Speech-to-Text. Dengan keamanan cloud tingkat perusahaan dan standar kepatuhan, ini adalah pilihan yang lebih aman untuk lingkungan yang diatur.

Fitur#8: Biaya dan fleksibilitas operasional

Whisper gratis untuk digunakan (Anda hanya membayar jika menggunakan API yang dihosting oleh OpenAI), dan karena bersifat open-source, ini sangat cocok untuk pengembang atau tim yang berbudget terbatas atau menjalankan transkripsi skala besar.

Google Speech-to-Text, meskipun andal, beroperasi dengan model bayar sesuai penggunaan. Jika Anda mentranskrip berjam-jam audio, biaya tersebut dapat bertambah dengan cepat.

✨ Terbaik untuk: Whisper : Pengembang dengan anggaran terbatas, peneliti, dan startup yang ingin berkembang pesat

Google Speech-to-Text: Bisnis yang mengutamakan kemudahan dan bersedia membayar untuk itu

🏆 Pemenang: Whisper. Gratis, open-source, dan efisien biaya dalam skala besar, cocok untuk tim yang ingin memaksimalkan nilai tanpa menguras anggaran.

Whisper vs. Google Speech-to-Text: Kesimpulannya

Berikut ini ringkasan singkat tentang semua yang kita bahas dalam perbandingan antara Google Speech-to-Text dan Whisper AI:

Fitur Whisper AI Google Speech-to-Text Penanganan kebisingan & akurasi Dilatih menggunakan audio dunia nyata yang berisik; unggul dalam menangani aksen dan suara latar belakang Penangkal kebisingan canggih melalui Google Cloud; akurasi yang sama kuatnya Penyesuaian & kontrol Open-source; penyesuaian untuk dialek, industri, atau pembicara tertentu Kustomisasi terbatas; layanan plug-and-play Kemudahan integrasi Pengaturan manual; memerlukan upaya pengembangan lebih banyak API yang mulus, berbasis cloud, terintegrasi dengan layanan Google Dukungan multibahasa Sangat cocok untuk dialek beragam dan pergantian bahasa. Mendukung lebih dari 90 bahasa untuk transkripsi, plus terjemahan ke bahasa Inggris Mendukung lebih dari 125 bahasa/dialek, tetapi kualitas mungkin bervariasi; model multibahasa yang kuat seperti USM Asisten AI asli Tidak dilengkapi asisten AI bawaan; memerlukan pengaturan khusus untuk ringkasan, catatan, atau perintah Fitur AI bawaan melalui Google Cloud’s AI stack; siap digunakan Kinerja Real-time (kurang lebih); tergantung pada perangkat keras dan pengaturan Optimal untuk latensi rendah, transkripsi real-time berkualitas enterprise Keamanan data & akses cloud Pemrosesan lokal dimungkinkan; pengaturan keamanan tergantung pada pengguna Keamanan cloud tingkat perusahaan & kepatuhan Biaya & fleksibilitas operasional Gratis (self-hosted) atau biaya rendah melalui API; ideal untuk skala besar Bayar sesuai penggunaan; dapat menjadi mahal pada volume tinggi

Whisper adalah pilihan terbaik jika Anda mengutamakan kontrol dan efisiensi biaya, serta ingin mentranskrip file audio dalam jumlah besar secara lokal di berbagai bahasa menggunakan model open-source yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Google Speech-to-Text ideal untuk Anda yang membutuhkan pengenalan suara yang cepat, skalabel, dan siap untuk bisnis, dengan keandalan tingkat perusahaan dan dukungan yang handal, serta terintegrasi secara mulus ke dalam alur kerja yang sudah ada—tanpa perlu pengaturan tambahan.

👀Fakta Menarik: Whisper dapat dijalankan dalam mode real-time pada perangkat tertanam seperti Raspberry Pi, sehingga pengenalan suara canggih dapat diakses pada perangkat dengan daya rendah.

Whisper vs. Google Speech-to-Text di Reddit

Reddit penuh dengan informasi berharga tentang penggunaan alat transkripsi dalam dunia nyata, dan pertarungan antara Whisper dan Google Speech-to-Text tidak terkecuali.

Mari kita mulai dengan Whisper. Dibangun oleh OpenAI, ini adalah perangkat lunak sumber terbuka dan sangat populer di kalangan pengembang dan kreator independen. Banyak orang memuji kemampuannya dalam menangani audio yang berantakan, seperti suara latar belakang, aksen, dan rekaman berkualitas rendah.

🗣 Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya menggunakan WhisperAI – AI Speech-to-text, yang menggunakan model AI untuk menerjemahkan ucapan Anda menjadi teks, dan hampir tidak pernah membuat kesalahan. Ia juga memiliki mode yang dapat Anda terapkan pada ucapan Anda, memungkinkan teks diubah sesuai instruksi yang Anda berikan kepada AI.

Saya menggunakan WhisperAI – AI Speech-to-text, yang menggunakan model AI untuk menerjemahkan ucapan Anda menjadi teks, dan hampir tidak pernah membuat kesalahan. Ia juga memiliki mode yang dapat Anda terapkan pada ucapan Anda, memungkinkan teks diubah sesuai instruksi yang Anda berikan kepada AI.

Namun, tidak semuanya sempurna. Whisper—terutama model yang lebih besar—dapat mengonsumsi banyak sumber daya. Hal ini bisa menjadi masalah jika Anda tidak memiliki GPU yang memadai atau tidak ingin menunggu lama.

🚩 Sebuah komentar teratas menyimpulkan:

OA Whispers sudah ada selama lebih dari 2 tahun, apakah ada yang lebih baik dari itu? Keluhan terbesar saya tentang Whisper adalah 1. Ukuran model yang akurat terlalu besar 2. Tidak mendukung campuran bahasa multiple 3. Tidak real-time.

OA Whispers sudah ada selama lebih dari 2 tahun, apakah ada yang lebih baik dari itu? Keluhan terbesar saya tentang Whisper adalah 1. Ukuran model yang akurat terlalu besar 2. Tidak mendukung campuran bahasa multiple 3. Tidak real-time.

Sekarang beralih ke Google Speech-to-Text. Ini adalah pilihan default bagi banyak orang yang bekerja pada aplikasi enterprise atau proyek yang membutuhkan skalabilitas. Layanan ini cepat, stabil, dan mendukung banyak bahasa. Selain itu, semuanya berbasis cloud—cukup kirim audio dan dapatkan transkripnya. Namun, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

🚩 Seperti yang dikatakan oleh seorang Redditor:

Saya juga memperhatikan bahwa kualitasnya semakin memburuk. Di era kecerdasan buatan yang terus berkembang ini, hal ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Seolah-olah Google sedang menghukum kita karena sesuatu. Saya mostly menggunakannya untuk mengirim pesan teks, karena jari-jari saya tidak terlalu lincah, tetapi jika saya kembali untuk memperbaiki kesalahan, itu memakan waktu tiga kali lipat.

Saya juga memperhatikan bahwa kualitasnya semakin memburuk. Di era kecerdasan buatan yang terus berkembang ini, hal ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Seolah-olah Google sedang menghukum kita karena sesuatu. Saya mostly menggunakannya untuk mengirim pesan teks, karena jari-jari saya tidak terlalu lincah, tetapi jika saya kembali untuk memperbaiki kesalahan, itu memakan waktu tiga kali lipat.

📮 ClickUp Insight: 88% pengguna yang kami survei sudah menggunakan AI untuk tugas pribadi—tetapi lebih dari setengahnya menghindari penggunaannya di tempat kerja. Mengapa? Penyebab utamanya: integrasi yang buruk, kekurangan pengetahuan, dan kekhawatiran keamanan. ClickUp Brain mengubah permainan. Ini adalah asisten AI bawaan yang memahami bahasa alami, menjaga data Anda aman, dan terhubung dengan mudah ke tugas, dokumen, obrolan, dan basis pengetahuan Anda—semua dalam satu ruang kerja.

Kenali ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Whisper vs. Google Speech-to-Text

Whisper dan Google Speech-to-Text adalah pesaing kuat di bidang pengenalan suara. Tapi bagaimana jika Anda ingin lebih dari sekadar transkripsi? Bagaimana jika Anda ingin mengubah audio yang ditranskripsi menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, catatan rapat, atau pembaruan proyek, semuanya dalam satu tempat?

Di situlah ClickUp berperan. Ini lebih dari sekadar layanan transkripsi atau API speech-to-text. Ini adalah pusat produktivitas lengkap dengan AI terintegrasi, dokumentasi cerdas, dan otomatisasi yang membuat alat seperti Whisper dan Google Cloud Speech terasa sedikit… satu dimensi.

Keunggulan ClickUp #1: AI Penulis Catatan

Ikuti rapat, lewati catatan tangan, dan biarkan AI mencatat untuk Anda dengan ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker mengubah rapat yang berantakan, panggilan video, dan catatan suara yang berbelit-belit menjadi ringkasan yang terstruktur rapi, tugas-tugas, dan tindak lanjut secara otomatis. Bukan hanya mentranskrip apa yang dikatakan—tetapi memahami konteksnya.

Artinya, Anda tidak perlu lagi menyortir berjam-jam file audio atau khawatir melewatkan hal penting selama sesi brainstorming. AI Notetaker berfungsi di berbagai platform seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, menangkap poin penting dan mengubahnya menjadi daftar tugas yang dapat ditindaklanjuti.

Anda tidak hanya mendapatkan output teks dari suara—Anda mendapatkan ringkasan cerdas yang dapat dibagikan yang membantu tim Anda tetap selaras, tanpa kekacauan setelah rapat seperti biasa.

ClickUp’s One Up #2: Dokumen

Ubah transkrip teks biasa menjadi dokumen dinamis dan dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Docs

Sementara Whisper dan Google Speech hanya mengubah suara menjadi teks, ClickUp memungkinkan Anda melangkah lebih jauh dengan menyematkan teks tersebut ke dalam dokumen kolaboratif yang kaya. ClickUp Docs memungkinkan Anda mengubah ringkasan rapat atau transkrip audio menjadi dokumen dinamis—dengan tabel, bookmark, widget, dan tautan tugas.

Ingin menugaskan tindak lanjut dari transkripsi Anda? Cukup sorot teks dan ubah menjadi tugas di dalam dokumen yang sama.

ClickUp Docs mengubah transkrip statis menjadi dokumen yang dapat ditindaklanjuti. Anda dapat berkolaborasi dengan tim, meninggalkan komentar, menyebut rekan tim, dan melacak pembaruan proyek—semua tanpa perlu berpindah aplikasi atau mengekspor file.

💡 Tips Pro: Hemat waktu dengan templat catatan rapat siap pakai untuk setiap jenis sinkronisasi tim.

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Brain (AI)

Jika Whisper AI dan Google Cloud Speech berfokus pada audio, ClickUp Brain berfokus pada hasil. Asisten AI bawaan ini membantu menghasilkan catatan, merumuskan ulang konten, merangkum diskusi, dan bahkan menulis dokumentasi berdasarkan transkripsi Anda.

Ekstrak jawaban, keputusan, dan tindakan dari catatan rapat Anda dengan ClickUp Brain

Fitur ini juga dapat menganalisis konteks, mengekstrak poin tindakan, dan menyarankan langkah selanjutnya—tidak perlu lagi memeriksa teks transkrip secara manual atau khawatir tentang akurasi.

Alih-alih hanya mendapatkan transkrip, Anda mendapatkan asisten cerdas yang membantu Anda bertindak berdasarkan data Anda. Sempurna untuk pemilik produk, manajer sibuk, atau siapa pun yang mengelola beberapa model, tugas, dan rapat.

Sementara Whisper menawarkan pemrosesan lokal dan ASR Google memberikan skalabilitas cloud, ClickUp memberikan asisten transkripsi AI yang powerful plus pusat komando terpusat untuk mengubah kata-kata tersebut menjadi pekerjaan nyata.

Tanpa alat tambahan. Tanpa integrasi yang rumit. Hanya satu platform yang elegan yang menangani semuanya.

💜Bonus: Brain Max dari ClickUp membawa produktivitas ke level berikutnya dengan fitur Talk to Text yang super cepat. Cukup bicara, dan Brain Max secara instan mengubah kata-kata Anda menjadi catatan yang akurat dan terorganisir—tanpa perlu mengetik. Baik Anda mencatat ide secara spontan atau merekam diskusi rapat penting, Anda tidak akan melewatkan detail apa pun. Dengan akses ke model AI premium terkemuka dan semua aplikasi terhubung Anda, Anda tidak memerlukan asisten AI lain untuk aktivitas sehari-hari Anda. Rencanakan, eksekusi, dan analisis 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

ClickUp datang untuk membantu: Kekuatan transkripsi Anda menanti

Whisper vs. Google Speech-to-Text adalah pilihan yang sulit. Kedua alat ini menawarkan kemampuan pengenalan suara yang mengesankan, menangani kebisingan latar belakang dengan baik, dan mendukung berbagai bahasa.

Jika Anda mencari kontrol penuh dan fleksibilitas, Whisper adalah pilihan yang tepat. Jika Anda membutuhkan kecepatan yang siap untuk perusahaan dan integrasi yang mulus, Google Speech-to-Text adalah solusinya.

Namun, jika Anda mencari solusi yang lebih cerdas yang tidak hanya menerjemahkan teks tetapi juga membantu Anda menggunakannya, ClickUp adalah pilihan yang tepat. Ini adalah platform produktivitas berbasis AI yang elegan yang mengubah audio menjadi tindakan.

Dan ya, Anda bisa mencobanya secara gratis. Daftar ke ClickUp dan biarkan suara Anda (dan tim Anda) menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa perlu berganti tab berkali-kali.