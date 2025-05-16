15 Perangkat Lunak Entri Data Terbaik untuk Memperlancar Alur Kerja pada Tahun 2025

Saat ini pukul 4 sore pada hari Jumat. Anda merasa lelah, menatap lembar kerja yang tak berujung berisi data manual. Tim Anda kewalahan, tenggat waktu semakin dekat, dan Anda tahu pasti ada cara yang lebih baik.

Sebagai seorang manajer, Anda tahu bahwa pengelolaan data yang efisien menjaga operasional berjalan lancar. Namun, waktu yang dihabiskan untuk tugas entri data yang berulang? Itu membuang-buang waktu. Perangkat lunak yang tepat dapat mengotomatisasi tugas entri data, mengurangi kesalahan, dan membebaskan tim Anda untuk pekerjaan yang berdampak tinggi.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas 15 sistem entri data yang memperbaiki alur kerja, meningkatkan akurasi, dan terintegrasi dengan mulus dengan alat-alat Anda.

Ayo mulai! 🎯

Sekilas: 15 Perangkat Lunak Entri Data Terbaik untuk Anda

Sebelum kita membahas detailnya, berikut ini adalah gambaran umum tentang perangkat lunak entri data terbaik yang tersedia di pasaran saat ini:

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Terbaik untuk pengelolaan data yang efisien dan kolaboratif Ukuran tim: Ideal untuk individu, tim berukuran sedang, dan perusahaan besar yang ingin menambahkan solusi desain cepat ke alur kerja mereka Otomatisasi pembuatan tugas, kelola data dalam Tampilan Tabel, dan gunakan AI untuk wawasan real-time. Tersedia rencana gratis; Penawaran harga khusus untuk perusahaan. Infinity Terbaik untuk sistem manajemen kerja yang rapi dan sepenuhnya dapat disesuaikanUkuran tim: Ideal untuk bisnis kecil hingga menengah yang mencari solusi yang dapat disesuaikan. Sesuaikan alur kerja dan atur data menggunakan tampilan fleksibel dan struktur folder yang mendalam. Mulai dari $8 per bulan per pengguna nTask Terbaik untuk pelacakan tugas yang mudah dan otomatisasi alur kerja Ukuran tim: Ideal untuk tim kecil hingga menengah Pantau detail proyek dengan catatan waktu, diagram Gantt, dan alur kerja terstruktur. Mulai dari $4 per bulan per pengguna Airtable Terbaik untuk mengorganisir data secara fleksibel dengan pendekatan visual dan kolaboratif Ukuran tim: Ideal untuk perusahaan menengah dan tim yang lebih besar Bangun basis data real-time yang dapat disesuaikan dengan dasbor dan otomatisasi. Gratis; Mulai dari $24/bulan per pengguna Nintex RPA Terbaik untuk mengoptimalkan proses bisnis dengan otomatisasi bertenaga AI Ukuran tim: Ideal untuk perusahaan menengah hingga besar Otomatiskan persetujuan, dokumen, dan alur kerja tanpa kode. Harga khusus (Tersedia uji coba gratis) UiPath Terbaik untuk otomatisasi tingkat perusahaan dan integrasi sistem yang mulus Ukuran tim: Ideal untuk perusahaan besar yang mencari otomatisasi dan integrasi sistem Gunakan pemrosesan dokumen cerdas dan penambangan proses untuk otomatisasi. Gratis; Mulai dari $25/bulan untuk paket Basic TrueContext Terbaik untuk mengumpulkan data real-time dengan formulir seluler yang ramah offline Ukuran tim: Ideal untuk tim yang bekerja di lapangan Kumpulkan data lapangan dengan GPS, catatan suara, dan sinkronisasi ke sistem backend. Mulai dari $25 per bulan per lisensi GoCanvas Terbaik untuk menyederhanakan pengumpulan data lapangan dengan formulir seluler tanpa kode Ukuran tim: Ideal untuk tim kecil hingga menengah yang membutuhkan pengumpulan data lapangan Buat formulir yang ramah seluler, pindai kode batang, dan sinkronkan data offline. Mulai dari $49 per bulan per pengguna Zoho Forms Terbaik untuk membuat formulir kustom dengan alur kerja otomatis dan integrasiUkuran tim: Ideal untuk bisnis kecil hingga menengah yang mencari solusi formulir. Buat formulir tanpa kode dengan pemberitahuan, persetujuan, dan tanda tangan elektronik. Gratis; Mulai dari $12 per bulan per pengguna Cognito Forms Terbaik untuk pembuatan formulir canggih dengan fitur otomatisasi data yang kuat Ukuran tim: Ideal untuk bisnis dari segala ukuran yang membutuhkan otomatisasi data Gunakan logika cerdas, otomatisasi, dan penangkapan data yang aman untuk formulir. Gratis; Mulai dari $19/bulan untuk 2 pengguna Microsoft Excel Terbaik untuk analisis data detail, perhitungan kompleks, dan otomatisasi Ukuran tim: Ideal untuk perusahaan kecil hingga besar yang membutuhkan manajemen data kompleks Gunakan rumus lanjutan dan Power Query untuk manipulasi data yang mendalam. $179,99 (Lisensi) Google Sheets Terbaik untuk kolaborasi real-time dan integrasi yang mulus dengan Google Workspace Ukuran tim: Ideal untuk tim dari semua ukuran yang menggunakan Google Workspace Bekerja sama pada spreadsheet dengan otomatisasi dan integrasi aplikasi. Gratis Forms On Fire Terbaik untuk formulir ramah seluler dengan otomatisasi alur kerja bawaan Ukuran tim: Ideal untuk tim kecil hingga menengah dengan operasi lapangan seluler Kumpulkan data di lapangan dan sinkronkan dengan lebih dari 1.500 alat melalui integrasi. Mulai dari $25 per bulan per pengguna Intellimas Terbaik untuk menggantikan spreadsheet dengan alur kerja data yang disesuaikan dan berperforma tinggi Ukuran tim: Ideal untuk perusahaan yang membutuhkan alur kerja yang disesuaikan Bangun alur kerja data berkapasitas tinggi dengan antarmuka pengguna (UI) yang mirip spreadsheet. Mulai dari $30/bulan per pengguna (Tersedia uji coba gratis) Process Runner Terbaik untuk menyederhanakan tugas data SAP dengan alat otomatisasi yang kuat Ukuran tim: Ideal untuk perusahaan yang menggunakan SAP Otomatisasi entri data SAP dari Excel menggunakan otomatisasi low-code. Harga khusus (Tersedia uji coba gratis)

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Entri Data?

Pemilihan perangkat lunak entri data yang tepat bergantung pada fitur yang sesuai dengan alur kerja Anda. Berikut ini yang perlu diperhatikan. 👇

Pembuatan formulir kustom: Membuat formulir yang disesuaikan dengan editor seret dan lepas serta logika kondisional untuk menyederhanakan pengumpulan data.

Otomatisasi dan alur kerja: Mengotomatisasi persetujuan, penugasan tugas, dan pengalihan data untuk mempercepat proses dan mengurangi upaya manual.

Validasi data dan akurasi: Menggunakan bidang yang dihitung, logika if/then, dan deteksi real-time untuk mencegah kesalahan.

Akses offline: Merekam dan menyimpan data bahkan tanpa koneksi internet, sinkronisasi saat kembali online.

Integrasi yang mulus: Terhubung dengan CRM, penyimpanan cloud, dan Terhubung dengan CRM, penyimpanan cloud, dan aplikasi manajemen dokumen perusahaan untuk mengonsolidasikan data.

Alat kolaborasi: Menugaskan peran, melacak kemajuan, dan memastikan pembaruan real-time untuk kerja tim yang lebih baik.

Fitur barcode dan GPS: Meningkatkan pengelolaan inventaris dan operasi lapangan dengan pemindaian barcode dan pelacakan lokasi.

Tanda tangan elektronik dan pembangkitan dokumen: Membuat dan memproses dokumen yang memiliki kekuatan hukum tanpa perlu mengurus dokumen secara manual.

Keamanan data dan kepatuhan: Menjamin privasi data dengan enkripsi, akses berdasarkan peran, dan kepatuhan terhadap regulasi industri yang spesifik.

📮ClickUp Insight: Sekitar 41% profesional lebih memilih pesan instan untuk komunikasi tim. Meskipun menawarkan pertukaran cepat dan efisien, pesan sering tersebar di berbagai saluran, thread, atau pesan langsung, sehingga menyulitkan untuk mengakses informasi tersebut di kemudian hari. Dengan solusi terintegrasi seperti ClickUp Chat, thread obrolan Anda dipetakan ke proyek dan tugas spesifik, menjaga percakapan tetap dalam konteks dan mudah diakses.

15 Perangkat Lunak Entri Data Terbaik

Entri data manual memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Perangkat lunak entri data terbaik mengotomatisasi alur kerja, memastikan akurasi, dan terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.

Berikut adalah 15 solusi teratas yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi di berbagai industri. 🗂️

1. ClickUp (Terbaik untuk pengelolaan data yang terintegrasi dan kolaboratif)

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, melampaui manajemen proyek tradisional. Dirancang untuk membantu Anda mengelola setiap aspek alur kerja Anda, mulai dari pelacakan tugas hingga pengelolaan sumber daya, semuanya dalam satu tempat.

Tampilan Tabel ClickUp

Jaga data Anda tetap terstruktur dan mudah diakses di Tampilan Tabel ClickUp.

Dengan alat seperti ClickUp Table View, Anda dapat mengelola data dengan fleksibilitas spreadsheet namun dengan kekuatan database. Mulai dari informasi klien dan anggaran hingga status proyek, semua data yang Anda masukkan di ClickUp (atau migrasikan dari lebih dari 1.000 aplikasi terintegrasi ) tetap terorganisir, dapat dicari, dan dapat diakses tanpa perlu berpindah antar platform.

Misalnya, jika Anda mengawasi kampanye pemasaran untuk klien, Anda dapat mengatur Tampilan Tabel yang melacak setiap tahap kampanye. Bidang Kustom ClickUp dapat mencakup hasil kerja spesifik (seperti teks iklan atau aset desain), alokasi anggaran, dan metrik kinerja kampanye.

Anda juga dapat menghubungkan dokumen penting seperti brief klien atau email persetujuan.

ClickUp Forms

Kumpulkan, lacak, dan bertindak atas informasi dengan mudah menggunakan ClickUp Forms.

ClickUp Connected Search

Dan jika Anda pernah perlu mencari data tertentu, ClickUp Connected Search membuatnya menjadi mudah. Dengan kemampuan AI bawaan, Anda dapat memasukkan kueri pencarian menggunakan bahasa alami, dan apakah jawaban tersebut ada di Chat, Task, Doc, atau aplikasi terintegrasi lainnya dalam ekosistem ClickUp, ClickUp akan menemukannya dan mengembalikannya untuk Anda!

Perbaiki alur kerja yang terfragmentasi dengan Pencarian Terhubung ClickUp

ClickUp Forms

Perlu mengumpulkan informasi tanpa langkah tambahan? ClickUp Forms memudahkan prosesnya. Buat tampilan formulir kustom , dan setiap respons secara otomatis berubah menjadi tugas—tanpa input manual, tanpa waktu terbuang.

Misalnya, jika Anda mengumpulkan umpan balik acara, tanggapan langsung menjadi tindakan yang dapat dilakukan, siap untuk tindak lanjut. Hal yang sama berlaku untuk permintaan IT, prospek penjualan, atau data lain yang perlu Anda organisir. Semua data mengalir ke dalam alur kerja Anda dengan lancar.

Dan dengan logika kondisional, Anda dapat menyesuaikan formulir berdasarkan respons, memastikan bahwa Anda hanya mengumpulkan data yang relevan setiap kali.

ClickUp Brain

Gunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) di ClickUp Brain untuk memahami pertanyaan dalam konteks.

Kemudian ada ClickUp Brain, asisten AI bawaan dan jaringan saraf yang menghubungkan tugas, dokumen, orang, dan pengetahuan perusahaan dalam satu ruang kerja. Alih-alih menggunakan alat entri data, penyimpanan, dan pengambilan data yang terpisah, ClickUp Brain mengonsolidasikan informasi sehingga semua data dapat diakses dan dikelola dari satu tempat.

Ketika Anda memiliki pertanyaan seperti ‘Apa saja transaksi terbaik kami bulan lalu?’, asisten AI akan memeriksa CRM Anda di ClickUp untuk memberikan ringkasan yang jelas dan instan. Ia memproses semua data terhubung Anda dan memberikan wawasan dalam hitungan detik.

Fitur terbaik ClickUp

Lacak dan atur pekerjaan: Gunakan Tampilan Tabel untuk membuat spreadsheet dinamis dan responsif serta basis data visual untuk mengelola tugas seperti anggaran, inventaris, informasi klien, dan lainnya.

Buat basis data tanpa kode: Hubungkan tugas, dokumen, dan ketergantungan untuk membangun hubungan dan mengorganisir data, seperti menghubungkan pelanggan dengan pesanan mereka.

Ringkas data kompleks: Dapatkan ringkasan real-time yang dihasilkan oleh AI untuk tugas, proyek, dan dokumen guna memberikan wawasan cepat dan dapat ditindaklanjuti.

Mengumpulkan dan mengelola umpan balik produk: Kumpulkan umpan balik pengguna dan ubah menjadi tugas perbaikan produk yang dapat ditindaklanjuti dengan secara otomatis mengarahkan respons ke anggota tim yang tepat.

Bagikan Tampilan Tabel Anda: Bagikan proyek dengan klien melalui tautan yang dapat diakses publik dan ekspor informasi sebagai spreadsheet.

Batasan ClickUp

Fitur yang luas dan opsi penyesuaian dapat membingungkan pengguna baru.

Kedalaman dan fleksibilitas yang terbatas pada aplikasi seluler membuat tugas-tugas kompleks lebih sulit dikelola saat bepergian.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang penilai G2 berbagi :

ClickUp adalah alat manajemen proyek all-in-one yang dilengkapi dengan semua fitur yang diperlukan untuk pengembangan produk secara menyeluruh dalam satu platform. Layanan dukungan pelanggan terbaik di kelasnya membantu menyelesaikan semua masalah tepat waktu. Integrasi dengan platform lain memudahkan migrasi dari platform lain, dan fitur AI yang dapat merangkum dan menghasilkan deskripsi tugas membantu pengembang memahami tugas dengan lebih baik.

ClickUp adalah alat manajemen proyek all-in-one yang dilengkapi dengan semua fitur yang diperlukan untuk pengembangan produk secara menyeluruh dalam satu platform. Layanan dukungan pelanggan terbaik di kelasnya membantu menyelesaikan semua masalah tepat waktu. Integrasi dengan platform lain memudahkan migrasi dari platform lain, dan fitur AI yang dapat merangkum dan menghasilkan deskripsi tugas membantu pengembang memahami tugas dengan lebih baik.

🧠 Fakta Menarik: Waktu tercepat yang tercatat untuk mengetik alfabet pada keyboard QWERTY adalah 3,25 detik. Kecepatan dan ketepatan membuat ini menjadi tantangan yang menyenangkan bagi calon pengetik.

2. Infinity (Pilihan terbaik untuk sistem manajemen kerja yang rapi dan sepenuhnya dapat disesuaikan)

melalui Infinity

Infinity memungkinkan Anda menyesuaikan alur kerja sesuai keinginan Anda. Alat ini menyediakan tampilan fleksibel—tabel, kalender, dan garis waktu—sehingga Anda dapat bekerja dengan data sesuai cara Anda. Fitur organisasi cerdasnya memungkinkan Anda membuat struktur folder yang mendalam untuk menjaga semuanya rapi dan mudah diakses.

Anda dapat dengan mudah menyesuaikan alur kerja Anda dengan menyaring, mengurutkan, dan mengelompokkan data menggunakan atribut yang dapat disesuaikan. Selain itu, perangkat lunak ini menggunakan wawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan ide dan tugas guna meningkatkan produktivitas.

Fitur terbaik Infinity

Saring, urutkan, dan kelompokkan informasi, serta pilih atribut mana yang akan ditampilkan atau disembunyikan.

Atur tugas berulang, pengingat, dan otomatisasi gaya IFTTT untuk menghilangkan pekerjaan rutin dan menjaga segala sesuatunya berjalan lancar.

Buat dan integrasikan formulir kustom untuk mengumpulkan umpan balik, menghasilkan prospek, atau mengumpulkan informasi bisnis penting tanpa alat tambahan.

Manfaatkan lebih dari 50 templat yang dapat disesuaikan untuk mempercepat proyek dan mengelola segala hal mulai dari tugas internal hingga inisiatif perusahaan secara keseluruhan.

Batasan tak terbatas

Batasan impor baris membuat migrasi data historis menjadi sulit.

Antarmuka seluler yang kaku sulit dinavigasi di berbagai perangkat.

Harga tak terbatas

Basic: $8/bulan per pengguna

Pro: $12 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Infinity

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.6/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Infinity?

Seorang pengguna Capterra mencatat :

Karena masih baru dan masih dalam tahap adopsi pengguna, ada beberapa hal yang perlu dipelajari karena tidak sepenuhnya intuitif. Namun, tim dukungan mampu dengan cepat menangani kekhawatiran kami, dan saya sangat terkesan dengan respons mereka. Antarmuka pengguna perlu ditingkatkan secara signifikan karena terlihat murah, tetapi sangat fungsional dan bekerja dengan baik.

Karena masih baru dan masih dalam tahap adopsi pengguna, ada beberapa hal yang perlu dipelajari karena tidak sepenuhnya intuitif. Namun, tim dukungan mampu dengan cepat menangani kekhawatiran kami, dan saya sangat terkesan dengan respons mereka. Antarmuka pengguna perlu ditingkatkan secara signifikan karena terlihat murah, tetapi sangat fungsional dan bekerja dengan baik.

🧠 Fakta Menarik: Dengan menggunakan baris atas huruf (QWERTYUIOP), Anda dapat mengetik kata typewriter! Hal ini kemungkinan disengaja untuk memudahkan para penjual dalam mendemonstrasikan mesin ketik awal.

3. nTask (Terbaik untuk pelacakan tugas yang mudah dan otomatisasi alur kerja)

melalui nTask

nTask memudahkan manajemen proyek dengan memberikan cara terstruktur untuk merencanakan, melacak, dan berkolaborasi. Setiap data, termasuk tonggak proyek, ketergantungan, rincian anggaran, dan entri waktu, disimpan secara terstruktur. Anda dapat dengan cepat melacak kemajuan, menganalisis kinerja, dan mengambil keputusan yang terinformasi.

Perangkat lunak ini memungkinkan Anda merancang alur kerja kustom yang menangkap setiap detail proyek Anda. Anda dapat membuat papan visual atau garis waktu untuk melihat bagaimana data saling terhubung dan menggunakan laporan untuk memantau metrik kunci.

Fitur terbaik nTask

Gunakan fitur pencatatan waktu bawaan dan timer otomatis untuk memantau bagaimana waktu dihabiskan pada setiap tugas.

Manfaatkan diagram Gantt dan alur kerja kustom untuk melihat hubungan data dan kemajuan proyek dengan sekilas.

Tugaskan tugas dengan tanggal jatuh tempo yang direncanakan dan aktual, tambahkan beberapa penerima tugas, dan lampirkan dokumen yang relevan.

Gunakan status kustom, tugas berulang, dan templat yang telah ditentukan sebelumnya untuk mempermudah proses yang berulang.

Batasan nTask

Kurang fitur yang kuat seperti catatan risiko dan laporan tugas terperinci untuk penagihan berdasarkan tugas.

Mengunggah dokumen dan foto tidak intuitif atau ramah pengguna.

Harga nTask

Premium: $4 per bulan per pengguna

Bisnis: $12 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat nTask

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4. 2/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang nTask?

Menurut ulasan Trustpilot:

Setelah tiga bulan, kami akhirnya menghentikan penggunaan NTask. Perangkat lunak ini tidak sefleksibel yang dijanjikan kepada kami. Setiap kali terjadi gangguan, mereka mengatakan bahwa platform tersebut masih dalam tahap pengembangan. Setelah beberapa upaya yang sangat buruk dari tim dukungan mereka untuk menyesuaikan platform ini dengan kebutuhan kami, tidak ada perubahan, dan relawan kami berhenti menggunakannya.

Setelah tiga bulan, kami akhirnya menghentikan penggunaan NTask. Perangkat lunak ini tidak sefleksibel yang dijanjikan kepada kami. Setiap kali terjadi gangguan, mereka mengatakan bahwa platform tersebut masih dalam tahap pengembangan. Setelah beberapa upaya yang sangat buruk dari tim dukungan mereka untuk menyesuaikan platform ini dengan kebutuhan kami, tidak ada perubahan, dan relawan kami berhenti menggunakannya.

🔍 Tahukah Anda? Bahasa-bahasa tertentu, seperti Mandarin, menggunakan ribuan karakter, yang menimbulkan tantangan dalam pengetikan. Solusi seperti metode input Pinyin memungkinkan pengguna mengetik secara fonetis, dan perangkat lunak akan mencocokkannya dengan karakter yang benar.

4. Airtable (Terbaik untuk mengorganisir data secara fleksibel dengan pendekatan visual dan kolaboratif)

melalui Airtable

Airtable mengubah data mentah menjadi alur kerja yang terorganisir dan dinamis, memastikan tim tetap selaras dan proses berjalan lancar.

Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk membuat basis data yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Alih-alih berurusan dengan spreadsheet yang rumit, Anda dapat mengorganisir informasi ke dalam tabel yang fleksibel untuk melacak proyek, kampanye, anggaran, dan lainnya dengan mudah.

Dengan Airtable, Anda dapat mengimpor dataset besar dari berbagai platform, memverifikasi data perusahaan yang kritis, dan mengotomatisasi tugas entri data manual menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Fitur terbaik Airtable

Jaga informasi tetap terkini di seluruh departemen dengan sinkronisasi real-time, menghilangkan konflik versi dan kesalahpahaman.

Kelola dan analisis dataset besar dengan mudah menggunakan fitur database canggih seperti HyperDB.

Gunakan dashboard untuk memantau kemajuan proyek, OKR, dan indikator kinerja lainnya secara real-time.

Buat aplikasi bisnis kustom secara instan dengan antarmuka seret dan lepas yang intuitif.

Batasan Airtable

Opsi rumus tidak sekompleks spreadsheet tradisional.

Beberapa fitur sinkronisasi memerlukan langganan tingkat atas, yang mungkin tidak ramah anggaran bagi pengguna individu.

Harga Airtable

Gratis

Tim: $24/bulan per pengguna

Bisnis: $54/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Airtable

G2: 4.6/5 (2.700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable?

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengulas Capterra:

Perangkat lunak ini telah berkembang seiring waktu melalui pembaruan mereka. Namun, menurut saya, dasbornya bisa ditingkatkan. Mereka bisa mengambil beberapa fitur dari ClickUp, terutama dalam hal pelacakan dan catatan.

Perangkat lunak ini telah berkembang seiring waktu melalui pembaruan mereka. Namun, menurut saya, antarmuka dasbornya bisa ditingkatkan. Mereka bisa mengambil beberapa fitur dari ClickUp, terutama dalam hal pelacakan dan catatan.

🔍 Tahukah Anda? Mesin keypunch adalah perangkat entri data mekanis pertama yang diciptakan oleh Herman Hollerith pada tahun 1920-an. Mesin ini membuat lubang pada kartu kertas untuk mewakili data, yang menjadi cikal bakal komputer modern.

5. Nintex RPA (Terbaik untuk mengoptimalkan proses bisnis dengan otomatisasi bertenaga AI)

melalui Nintex RPA

Nintex menghilangkan ketidakefisienan dalam pengelolaan data manual dengan mengotomatisasi entri data, alur kerja, dan pengelolaan dokumen. Ini membantu menyederhanakan proses dan menjaga kendali operasional yang lengkap.

Dari persetujuan hingga pelacakan kepatuhan, Nintex membantu tim mengurangi pekerjaan berulang, meningkatkan akurasi, dan menyederhanakan operasi tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Selain itu, Nintex memungkinkan Anda membuat kontrak, faktur, dan laporan menggunakan templat bawaan dan penggabungan data otomatis.

Fitur terbaik Nintex

Manfaatkan Nintex DocGen untuk menggabungkan data ke dalam templat dan menghasilkan dokumen yang konsisten dan bebas risiko.

Pastikan persyaratan regulasi terpenuhi dengan mengotomatisasi pemeriksaan pelanggan, penilaian risiko, dan persetujuan.

Gunakan validasi bawaan, enkripsi, dan kontrol akses untuk melindungi informasi sensitif.

Andalkan Panduan Desktop Nintex untuk bantuan langkah demi langkah secara real-time.

Batasan Nintex

Tidak ideal untuk tugas transformasi data seperti memproses CSV atau manipulasi data massal.

Mengalami kesulitan dalam kinerja saat menangani dataset besar dengan ribuan baris.

Harga Nintex

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Nintex

G2: 4. 2/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nintex?

Seorang pengulas G2 menyebutkan:

Kemungkinan tak terbatas dan fitur-fiturnya terkadang dapat menjadi kelemahan. Beberapa fitur mungkin sulit dipahami, terutama jika Anda belum pernah menggunakannya sebelumnya atau sudah lama tidak menggunakannya. Namun, terdapat banyak bantuan dan pelatihan yang tersedia untuk Anda sepanjang perjalanan.

Kemungkinan tak terbatas dan fitur-fiturnya terkadang dapat menjadi kelemahan. Beberapa fitur mungkin sulit dipahami, terutama jika Anda belum pernah menggunakannya sebelumnya atau sudah lama tidak menggunakannya. Namun, terdapat banyak bantuan dan pelatihan yang tersedia untuk Anda sepanjang perjalanan.

6. UiPath (Terbaik untuk otomatisasi tingkat perusahaan dan integrasi sistem yang mulus)

melalui UiPath

UiPath menghilangkan kerumitan entri data dengan otomatisasi yang kuat yang bekerja untuk Anda. Antarmuka seret dan lepas membuat pengaturan menjadi mudah, bahkan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi, dan terintegrasi dengan mulus dengan alat yang sudah Anda gunakan.

Pemrosesan Dokumen Cerdas memastikan ekstraksi data yang lancar dari formulir, faktur, dan laporan. Sementara itu, analitik real-time memantau kinerja, memberikan Anda visibilitas penuh terhadap dampaknya. Dengan otomatisasi sebagai inti utamanya, Anda dapat memberdayakan tim Anda dengan alat pengembangan low-code yang memungkinkan Anda membuat otomatisasi yang disesuaikan.

Fitur terbaik UiPath

Gunakan otomatisasi UI + API untuk menghilangkan entri data manual dan meningkatkan akurasi.

Manfaatkan Process Mining dan Task Mining untuk mengidentifikasi ketidakefisienan dan meningkatkan proses.

Gunakan Pemrosesan Dokumen Cerdas untuk mengekstrak dan memproses informasi dari dokumen dengan cepat.

Hubungkan UiPath dengan aplikasi bisnis yang sudah ada untuk mengintegrasikan pengelolaan data.

Batasan UiPath

Blok bangunan dapat sulit digunakan dalam skenario kompleks, seringkali memerlukan kode khusus.

Struktur Orchestrator dapat membingungkan untuk dipahami.

Harga UiPath

Gratis

Basic: $25/bulan

Standar: Harga disesuaikan

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat UiPath

G2: 4.6/5 (6.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang UiPath?

Menurut seorang pengguna Reddit di r/RPA:

UI Path mahal, dukungan teknisnya sangat diragukan dan sangat berorientasi pada penjualan, dan platform aplikasinya jauh tertinggal dibandingkan opsi lain. Namun, jika Anda memiliki banyak sistem legacy yang satu-satunya cara untuk mengotomatisasi mereka adalah melalui manipulasi antarmuka pengguna (RPA klasik), UI Path adalah opsi paling powerful. Hal ini memerlukan pengalaman pengembangan penuh waktu.

UI Path mahal, dukungan teknisnya sangat diragukan dan sangat berorientasi pada penjualan, dan platform aplikasinya jauh tertinggal dibandingkan opsi lain. Namun, jika Anda memiliki banyak sistem legacy yang satu-satunya cara untuk mengotomatisasi mereka adalah melalui manipulasi antarmuka pengguna (RPA klasik), UI Path adalah opsi paling powerful. Hal ini memerlukan pengalaman pengembangan penuh waktu.

🧠 Fakta Menarik: Gelar sebagai pengetik tercepat di dunia dipegang oleh MythicalRocket, seorang siswa SMA yang mencapai kecepatan mengetik luar biasa sebesar 305 kata per menit (wpm) pada tahun 2023. Untuk memberikan gambaran, ini lebih dari tujuh kali lebih cepat daripada kecepatan mengetik rata-rata sebesar 40 wpm!

7. TrueContext (Terbaik untuk menangkap data real-time dengan formulir seluler yang ramah offline)

melalui TrueContext

TrueContext adalah platform alur kerja seluler yang menyederhanakan dan mengoptimalkan pengelolaan data lapangan untuk profesional dan teknisi. Platform ini memungkinkan tim Anda untuk mengumpulkan dan memproses informasi secara langsung menggunakan tombol toggle, slider, foto, catatan suara, atau pemindaian barcode.

Aplikasi ini secara otomatis mengirimkan data ini ke sistem inti Anda, memastikan catatan Anda tetap terkini tanpa perlu pekerjaan manual tambahan. Fitur pemeriksaan kualitas bawaan dan jejak audit mencatat metadata seperti cap waktu dan lokasi geografis, sehingga Anda selalu tahu asal usul data dan keakuratannya.

Fitur terbaik TrueContext

Minimalkan kesalahan manusia dengan validasi berbasis aplikasi, bidang yang sudah terisi sebelumnya, dan perhitungan otomatis.

Rekam metadata penting seperti tanggal, lokasi geografis, dan ID teknisi untuk memastikan jejak audit dan pertanggungjawaban.

Desain dan sempurnakan alur kerja low-code yang menghubungkan operasi lapangan dengan sistem back-office.

Gunakan pencarian real-time dan pengalihan data otomatis untuk memastikan semua sistem bisnis tetap terupdate.

Batasan TrueContext

Tidak dapat menjalankan dua laporan dalam sehari tanpa mentransfer data dari laporan pertama, yang memerlukan penghapusan manual.

Sering terjadi gangguan selama integrasi dengan platform internal dan eksternal.

Harga TrueContext

Essentials: $25 per bulan per lisensi (dibayar secara tahunan)

Lanjutan: $45 per bulan per lisensi (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat TrueContext

G2: 4.5/5 (370+ ulasan)

Capterra: 4.6 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TrueContext?

Menurut ulasan Capterra:

Refresh tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya, dokumen tertunda di folder "Dikirim" dan tidak dikirim tepat waktu tanpa pengguna harus melakukan rekonsiliasi.

Refresh tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya, dokumen tertunda di folder "Dikirim" dan tidak dikirim tepat waktu tanpa pengguna harus melakukan rekonsiliasi.

8. GoCanvas (Terbaik untuk menyederhanakan pengumpulan data lapangan dengan formulir seluler tanpa kode)

melalui GoCanvas

GoCanvas memudahkan pengumpulan data di lapangan dengan cepat dan tanpa stres—tidak lagi perlu mengurus dokumen kertas yang berantakan—hanya formulir yang ramah mobile.

Tambahkan foto, tanda tangan, dan lokasi GPS untuk membuat data lebih akurat dan mudah dilacak. Laporan dihasilkan secara otomatis, dan alur kerja menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda.

Karena dapat digunakan secara offline, tim Anda dapat mencatat data kapan saja dan di mana saja, lalu menyinkronkan data saat kembali online. Dirancang untuk pekerja lapangan dan staf kantor, solusi ini menghubungkan data langsung dari lapangan ke sistem bisnis Anda. Selain itu, pemindaian barcode dan perhitungan otomatis memastikan informasi yang akurat dan terkini.

Fitur terbaik GoCanvas

Simpan dan catat data bahkan tanpa koneksi internet, dan sinkronisasi secara otomatis saat kembali online.

Gunakan alat pelacakan GPS real-time dan penjadwalan untuk menjaga tim lapangan tetap terkoordinasi dan fokus pada tugas mereka.

Kurangi pekerjaan manual dengan fitur auto-fill, perhitungan bawaan, dan logika kondisional yang hanya menampilkan bidang yang relevan.

Sederhanakan pelacakan peralatan melalui pemindaian barcode, sehingga proses check-in dan check-out menjadi lebih efisien.

Batasan GoCanvas

Keterbatasan fleksibilitas dalam menyesuaikan menu dropdown dan merevisi konten dengan biaya menengah.

Dashboard utama sulit dinavigasi, terutama saat aktivitas pengguna tinggi.

Proses pembatalan langganan dilaporkan sebagai hal yang menjengkelkan dan terlalu rumit.

Harga GoCanvas

Pro: $49 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Max: $79 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat GoCanvas

G2: 4. 3/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GoCanvas?

Dari pengguna Trustpilot :

Ini adalah aplikasi yang bagus dan terjangkau, tetapi setelah Anda mendaftar, tidak ada jalan kembali. Kami membutuhkan aplikasi yang lebih efisien untuk membantu mengurangi biaya dan menyederhanakan proses kami, tetapi mereka tidak mengizinkan kami untuk kembali setelah mendaftar. Setelah Anda mendaftar untuk jumlah formulir tertentu, Anda tidak dapat mengurangi jumlahnya, Anda hanya dapat menambahkannya.

Ini adalah aplikasi yang bagus dan terjangkau, tetapi setelah Anda mendaftar, tidak ada jalan kembali. Kami membutuhkan aplikasi yang lebih efisien untuk membantu mengurangi biaya dan menyederhanakan proses kami, tetapi mereka tidak mengizinkan kami untuk kembali setelah mendaftar. Setelah Anda mendaftar untuk jumlah formulir tertentu, Anda tidak dapat mengurangi jumlahnya, Anda hanya dapat menambahkannya.

🔍 Tahukah Anda? Perangkat lunak spreadsheet modern terinspirasi oleh alat entri data awal bernama VisiCalc, yang diciptakan pada tahun 1979. Ini adalah program pertama yang memungkinkan orang untuk memanipulasi data dalam format tabel.

9. Zoho Forms (Terbaik untuk membuat formulir kustom dengan alur kerja otomatis dan integrasi)

melalui Zoho Forms

Zoho Forms adalah pembuat formulir online serbaguna yang unggul dalam membuat formulir kustom dengan otomatisasi alur kerja yang kuat dan kemampuan integrasi. Ini merupakan bagian dari ekosistem Zoho yang lebih luas dan dirancang untuk mengorganisir data serta terintegrasi secara mulus dengan aplikasi lain.

Pada dasarnya, Zoho Forms memungkinkan Anda membuat formulir web profesional tanpa perlu coding. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan antarmuka seret dan lepas yang intuitif serta perpustakaan template yang dapat disesuaikan.

Yang membedakannya adalah mesin otomatisasi entri data yang tangguh. Anda dapat mengatur alur kerja yang canggih yang memicu tindakan seperti pemberitahuan email, pembaruan data, atau proses persetujuan berdasarkan pengiriman formulir.

Fitur terbaik Zoho Forms

Bagikan formulir melalui embed, tautan langsung, atau kampanye email untuk menjangkau audiens apa pun.

Atur pemberitahuan email atau SMS untuk tetap terupdate dengan pengiriman data secara real-time.

Tambahkan bidang tanda tangan elektronik untuk mempermudah proses penandatanganan atau persetujuan kontrak.

Batasan Zoho Forms

Pengaturan logika kondisional dapat rumit bagi pengguna non-teknis.

Akses internal ke laporan formulir dan manajemen izin tidaklah mudah.

Harga Zoho Forms

Gratis

Basic: $12 per bulan per pengguna

Standar: $30/bulan per pengguna

Profesional: $60/bulan per pengguna

Premium: $110/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zoho Forms

G2: 4. 4/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Forms?

Seorang pengulas TrustRadius menjelaskan:

Zoho Forms adalah solusi yang relatif sederhana karena tidak banyak kendala teknis yang perlu diatasi, sehingga ideal untuk tim administratif kami untuk mengelola. Desain formulir sebagian besar menggunakan drag and drop, sehingga cukup sederhana. Masalah utama kami dengan Zoho Forms adalah pembuatan dan pengelolaan templat bermerk, serta integrasinya dengan Zoho Sign yang tidak terlalu ramah pengguna, terutama karena keduanya dibuat oleh perusahaan yang sama…

Zoho Forms adalah solusi yang relatif sederhana karena tidak banyak kendala teknis yang perlu diatasi, sehingga ideal untuk tim administratif kami untuk mengelola. Desain formulir sebagian besar menggunakan drag and drop, sehingga cukup sederhana. Masalah utama kami dengan Zoho Forms adalah pembuatan dan pengelolaan templat bermerk, serta integrasinya dengan Zoho Sign yang tidak terlalu ramah pengguna, terutama karena keduanya dibuat oleh perusahaan yang sama…

🧠 Fakta Menarik: Dalam beberapa kasus, entri data memerlukan presisi tinggi. Tidak jarang perusahaan mempekerjakan spesialis entri data profesional yang bertujuan untuk memasukkan data dengan akurasi 99,9%.

10. Cognito Forms (Terbaik untuk pembuatan formulir canggih dengan fitur otomatisasi data yang kuat)

melalui Cognito Forms

Cognito Forms adalah pembuat formulir online yang ramah pengguna yang memudahkan pengumpulan dan pengelolaan data. Anda dapat membuat formulir yang dapat beradaptasi secara otomatis dengan perhitungan cerdas, bidang dinamis, dan alur kerja pintar yang menyesuaikan diri secara real-time.

Di balik antarmuka yang bersih, terdapat fitur-fitur canggih: keamanan yang sesuai dengan HIPAA, tanda tangan elektronik, dan alat otomatisasi yang mengubah tugas-tugas yang membosankan menjadi alur kerja yang lancar. Fitur-fitur seperti tanda tangan elektronik, integrasi pembayaran, dan pembangkitan dokumen otomatis mempermudah pemrosesan pesanan dan pengelolaan kontrak.

Fitur terbaik Cognito Forms

Tambahkan bidang perhitungan, logika kondisional, dan bagian berulang untuk mengumpulkan data yang lengkap dan konsisten.

Sortir, saring, dan ekspor pengiriman dengan mudah untuk mendapatkan wawasan yang jelas dan mengambil keputusan yang lebih cerdas.

Izinkan pengguna untuk menyimpan dan melanjutkan formulir, mengurangi tingkat penolakan dan meningkatkan kualitas data.

Lindungi informasi sensitif dengan single sign-on, otentikasi dua faktor, dan enkripsi data.

Batasan Cognito Forms

Antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna dapat ditingkatkan.

Tidak ada dukungan pelanggan segera untuk masalah mendesak.

Kemampuan ekspor terbatas

Harga Cognito Forms

Perorangan: Gratis

Pro: $19/bulan untuk dua pengguna

Tim: $39/bulan untuk lima pengguna

Enterprise: $129/bulan untuk 20 pengguna

Ulasan dan penilaian Cognito Form

G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cognito Forms?

Seorang pengulas Capterra menyarankan:

Akan sangat bagus jika ada bagian khusus yang berisi tabel semua skrip yang dapat digunakan dan diorganisir berdasarkan kategori. Saya tahu Anda dapat mencarinya di bagian bantuan, tetapi perpustakaan akan sangat berguna. Juga akan bagus jika ada perpustakaan tutorial untuk berbagai item, termasuk penggunaan skrip tertentu.

Akan sangat bagus jika ada bagian khusus yang berisi tabel semua skrip yang dapat digunakan dan diorganisir berdasarkan kategori. Saya tahu Anda dapat mencarinya di bagian bantuan, tetapi perpustakaan akan sangat berguna. Juga akan bagus jika ada perpustakaan tutorial untuk berbagai item, termasuk penggunaan skrip tertentu.

11. Microsoft Excel (Terbaik untuk analisis data detail, perhitungan kompleks, dan otomatisasi)

melalui Microsoft Excel

Microsoft Excel adalah alat entri data serbaguna yang digunakan di berbagai industri, mulai dari keuangan dan kesehatan hingga pendidikan dan pemasaran, untuk pengelolaan dan analisis data yang efisien. Ia menawarkan antarmuka spreadsheet yang familiar, memungkinkan input dan pengorganisasian data dengan cepat melalui baris dan kolom.

Template formulir Excel dan perpustakaan rumus yang luas memudahkan perhitungan yang akurat dan manipulasi data. Selain itu, integrasi dengan aplikasi Microsoft Office lainnya dan sumber data eksternal meningkatkan kolaborasi dan berbagi data.

Fitur terbaik Microsoft Excel

Gunakan Power Query dan Power Pivot untuk pemodelan data yang kuat dan intelijen bisnis.

Bagikan buku kerja melalui Office 365 untuk kolaborasi tim yang lancar secara real-time.

Gunakan slicers dan timelines untuk menyaring tabel pivot dan grafik, memudahkan eksplorasi basis data Excel secara interaktif.

Batasan Microsoft Excel

Antarmuka terasa ketinggalan zaman dan akan lebih baik jika didesain dengan tampilan yang lebih modern.

Ketergantungan yang berlebihan pada input manual meningkatkan risiko kesalahan dan ketidakkonsistenan.

Pelacakan riwayat versi dapat menjadi rumit untuk file Excel lokal.

Harga Microsoft Excel

Lisensi: $179,99

Ulasan dan penilaian Microsoft Excel

G2: 4.7/5 (2.800+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (19.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Excel?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Excel dapat menjadi lambat atau crash saat menangani dataset yang sangat besar. Peningkatan kinerja dan stabilitas untuk skenario big data akan meningkatkan pengalaman pengguna. Mengelola dan mendebug rumus yang kompleks juga dapat menjadi tantangan. Alat audit rumus yang ditingkatkan dan pesan kesalahan yang lebih baik akan membantu pengguna mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan lebih mudah.

Excel dapat menjadi lambat atau bahkan crash saat menangani dataset yang sangat besar. Peningkatan kinerja dan stabilitas dalam skenario big data akan meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, mengelola dan mendebug rumus yang kompleks dapat menjadi tantangan. Alat audit rumus yang ditingkatkan dan pesan kesalahan yang lebih baik akan membantu pengguna mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan lebih mudah.

12. Google Sheets (Terbaik untuk kolaborasi real-time dan integrasi yang mulus dengan Google Workspace)

melalui Pembaruan Google Workspace

Google Sheets adalah solusi spreadsheet dan data warehousing berbasis cloud yang banyak digunakan oleh profesional dan manajer proyek. Tim dapat bekerja secara bersamaan pada spreadsheet, dengan perubahan yang disinkronkan secara otomatis di semua perangkat.

Baik Anda mengolah angka, melacak proyek, atau menganalisis data, Google Sheets terintegrasi dengan mulus dengan alat bisnis lainnya sambil mengorganisir semuanya di cloud. Selain itu, dengan riwayat versi, Anda dapat melacak perubahan dan mengembalikan ke versi sebelumnya jika diperlukan. Google Sheets juga memiliki kemampuan pemrograman yang kuat, seperti Google Apps Script, untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang.

Fitur terbaik Google Sheets

Akses spreadsheet dari perangkat apa pun, sehingga data selalu tersedia di mana pun Anda membutuhkannya.

Kontrol akses dan izin file, tentukan siapa yang dapat melihat, mengedit, atau memberikan komentar pada spreadsheet tertentu untuk keamanan yang lebih baik.

Impor dan gabungkan data dari sumber eksternal, seperti basis data SQL dan API, untuk memperkaya analisis.

Perluas fungsionalitas dengan berbagai add-on yang tersedia di Google Workspace Marketplace.

Batasan Google Sheets

Ketiadaan pemeriksa ejaan bawaan menimbulkan kendala bagi pengetik cepat yang bekerja dengan dataset besar.

Implementasi berbasis cloud dapat menyebabkan penundaan saat memproses volume data yang besar.

Harga Google Sheets

Gratis

Ulasan dan penilaian Google Sheets

G2: 4.6/5 (42.700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (13.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Sheets?

Dalam ulasan TrustRadius:

Jika Anda memiliki banyak proyek bersama rekan kerja dan perlu bekerja pada file yang sama, Google Sheet menawarkan kesempatan sempurna untuk menghemat sumber daya dan waktu. Proses kerja menjadi jauh lebih menyenangkan karena Anda dapat bekerja pada file yang sama secara bersamaan. Namun, jika Anda perlu bekerja pada spreadsheet besar, saya tidak merekomendasikan penggunaan perangkat lunak ini.

Jika Anda memiliki banyak proyek bersama rekan kerja dan perlu bekerja pada file yang sama, Google Sheet menawarkan kesempatan sempurna untuk menghemat sumber daya dan waktu. Proses kerja menjadi jauh lebih menyenangkan karena Anda dapat bekerja pada file yang sama secara bersamaan. Namun, jika Anda perlu bekerja pada spreadsheet besar, saya tidak merekomendasikan penggunaan perangkat lunak ini.

💡 Tips Pro: Optimalkan formulir pendaftaran dengan bidang yang singkat, pengisian otomatis, dan desain yang ramah seluler untuk meningkatkan konversi.

13. Forms On Fire (Terbaik untuk formulir ramah seluler dengan otomatisasi alur kerja bawaan)

melalui Forms On Fire

Form On Fire adalah platform mobile yang memudahkan pengumpulan dan pengelolaan data bagi profesional sibuk. Anda dapat membuat formulir digital kustom tanpa perlu coding—cukup seret dan lepas untuk membuat formulir yang tepat sesuai kebutuhan Anda untuk inspeksi, daftar periksa, pelaporan insiden, pelacakan inventaris, lembar waktu, dan operasi pengiriman.

Anda dapat menangkap gambar, tanda tangan, lokasi GPS, dan lainnya, serta mengirimkan data tersebut langsung ke sistem back-office Anda. Integrasi yang mudah dengan lebih dari 1.500 sistem dan analitik bawaan memastikan data mengalir secara efisien dari lapangan ke pengambil keputusan.

Fitur Terbaik Form On Fire

Lindungi data sensitif dengan verifikasi SOC 2 Tipe II, kepatuhan GDPR, dan enkripsi tingkat perusahaan.

Atur aturan kustom untuk mengarahkan formulir, menugaskan tugas, dan memicu pemberitahuan real-time untuk pemrosesan yang lebih cepat.

Pindai kode batang dan tag NFC untuk mencatat inventaris, peralatan, atau status pekerjaan secara instan.

Terhubung langsung dengan platform seperti Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive, dan lainnya untuk penangkapan data otomatis.

Batasan Form On Fire

Mengunggah dan mengirimkan dokumen secara manual memakan waktu, terkadang memerlukan sinkronisasi paksa atau penginstalan ulang aplikasi.

Laporan tidak memiliki opsi ekspor yang fleksibel, sehingga memerlukan penyesuaian manual dan menambahkan langkah ekstra ke alur kerja.

Harga Form On Fire

Edisi Standar: $25 per bulan per pengguna

Edisi Premium: $35 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Form On Fire

G2: 4.5/5 (240+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Form On Fire?

Seperti yang ditekankan oleh salah satu pengguna G2:

Terkadang, saya harus memaksa sinkronisasi untuk menampilkan apa yang saya inginkan. Tampilan menu, dll., dapat diperbarui agar sedikit lebih modern, tetapi itu bukan masalah besar. Selain itu, opsi penyortiran data tambahan dapat ditambahkan.

Terkadang, saya harus memaksa sinkronisasi untuk menampilkan apa yang saya inginkan. Tampilan menu, dll., dapat diperbarui agar sedikit lebih modern, tetapi itu bukan masalah besar. Selain itu, opsi penyortiran data tambahan dapat ditambahkan.

🧠 Fakta Menarik: Ultimate Typing Championship, sering disebut sebagai 'Olimpiade' untuk para pengetik, adalah acara nyata di mana peserta dari seluruh dunia bersaing untuk gelar pengetik tercepat dan paling akurat.

14. Intellimas (Terbaik untuk menggantikan spreadsheet dengan alur kerja data yang disesuaikan dan berperforma tinggi)

melalui Intellimas

Intellimas, yang dikembangkan oleh Singletree Technologies, adalah perangkat lunak unggulan. Perangkat lunak ini membantu melacak persediaan, mengelola proyek, dan menangani kepatuhan vendor.

Alat ini memungkinkan Anda menambahkan bidang yang didefinisikan pengguna ke data yang sudah ada, memberikan Anda kendali lebih besar atas fungsi bisnis. Antarmuka yang mirip spreadsheet yang familiar memudahkan pengguna untuk beralih dari sistem lama mereka tanpa kesulitan.

Data Anda disimpan dengan aman di database SQL, Oracle, atau PostgreSQL, memungkinkan berbagi, pelaporan, dan pencadangan data dengan mudah.

Fitur terbaik Intellimas

Optimalkan operasional di berbagai fungsi seperti perhitungan biaya, permintaan penawaran (RFQ), audit kualitas, dan pelacakan pesanan kerja.

Gunakan fitur serupa spreadsheet, seperti penyesuaian lebar kolom, salin/tempel massal, dan pengurutan, untuk mengorganisir data sesuai kebutuhan.

Tambahkan bidang yang dapat disesuaikan tanpa batas untuk menyesuaikan dengan fungsi bisnis spesifik Anda atau data master.

Dengan mudah ekspor data ke Excel untuk analisis lebih lanjut atau berbagi dengan pemangku kepentingan.

Batasan Intellimas

Pemisahan dan penyaringan yang buruk membuat sulit untuk mengidentifikasi item mana yang termasuk dalam aplikasi mana.

Menu tarik-turun kurang intuitif, dan pengaturan pilihan bidang SQL dapat dibuat lebih efisien.

Harga Intellimas

Basic: $30/bulan per pengguna (Sumber: Capterra, tidak tersedia di situs web resmi)

Peringkat dan ulasan Intellimas

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Intellimas?

Seorang pengulas Capterra menambahkan:

Terkadang ada batasan dalam kemampuan mereka untuk membuat laporan baru untuk kami. Namun, karena produk yang kami minta mereka buat bersifat unik, sulit untuk menerapkan solusi serba guna untuk laporan/perubahan.

Terkadang ada batasan dalam kemampuan mereka untuk membuat laporan baru untuk kami. Namun, karena produk yang kami minta mereka buat bersifat unik, sulit untuk menerapkan solusi serba guna untuk laporan/perubahan.

🧠 Fakta Menarik: Tata letak keyboard QWERTY dipatenkan pada tahun 1878 oleh Christopher Latham Sholes. Tata letak ini dirancang untuk mengurangi macet pada mesin ketik, bukan untuk kecepatan. Ada tata letak alternatif seperti Dvorak dan Colemak yang diklaim oleh beberapa orang lebih cepat dan ergonomis.

melalui Process Runner

Process Runner adalah alat otomatisasi low-code yang dirancang untuk mempermudah tugas pengelolaan data SAP langsung dari Microsoft Excel. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasi pengunggahan dan pengunduhan data antara Excel dan SAP tanpa perlu pemrograman atau skrip yang rumit.

Alat ini memungkinkan Anda untuk mengonversi, membersihkan, dan memigrasikan data tanpa perlu pemrograman khusus. Selain itu, Process Runner menambahkan lapisan tambahan dalam pengelolaan data dengan menyediakan alat validasi yang mudah digunakan.

Anda dapat menetapkan aturan dari panel kontrolnya untuk mendeteksi kesalahan sebelum data dimuat ke SAP.

Fitur terbaik Process Runner

Jalankan transaksi SAP, skrip, dan ekstraksi data langsung dari Excel dengan pemrosesan paralel otomatis satu klik.

Sederhanakan migrasi dan pembersihan data tanpa bergantung pada pemrograman ABAP kustom.

Manfaatkan perpustakaan cloud dengan lebih dari 1.900 templat otomatisasi siap pakai untuk mempercepat alur kerja Anda.

Gunakan penjadwal tugas bawaan untuk menjalankan operasi rutin secara otomatis dan tepat waktu.

Pantau dan validasi data sebelum mengunggahnya ke SAP untuk memastikan entri yang bersih dan akurat.

Batasan Process Runner

Pengembangan skrip merupakan proses yang kompleks, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya.

Fitur dasar seperti menambahkan logo atau diagram ke formulir seringkali disertai dengan biaya tambahan.

Harga Process Runner

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Process Runner

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.6/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Process Runner?

Menurut ulasan Capterra:

Membuat skrip cukup rumit. Template Excel sekarang harus disimpan di luar PR yang sebelumnya termasuk di dalamnya, sehingga menjalankan skrip menjadi lebih rumit dan Anda harus berhati-hati dalam menyimpannya.

Membuat skrip cukup rumit. Template Excel sekarang harus disimpan di luar PR yang sebelumnya termasuk di dalamnya, sehingga menjalankan skrip menjadi lebih rumit dan Anda harus berhati-hati dalam menyimpannya.

🔍 Tahukah Anda? Kata 'typo' (singkatan dari typographical error) berasal dari abad ke-19 pada era mesin cetak. Istilah ini identik dengan kesalahan data entry umum yang sering kita buat saat mengetik!

Gunakan ClickUp untuk Entri Data yang Lebih Cerdas

Mengelola data tidak seharusnya menghambat produktivitas Anda. Alat yang tepat membuat entri data menjadi lancar, menjaga semuanya terorganisir, dan membebaskan tim Anda untuk fokus pada pekerjaan yang benar-benar berdampak.

ClickUp mengintegrasikan semua fitur dalam satu platform—Table View membantu mengorganisir data Anda seperti seorang profesional, Forms mengubah pengiriman formulir menjadi tugas yang dapat dieksekusi, dan ClickUp Brain memberikan wawasan instan dengan kemampuan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Tidak lagi perlu pembaruan manual, spreadsheet yang tersebar, atau komunikasi bolak-balik yang tak berujung. Hanya alur kerja otomatis yang lancar yang memastikan tim Anda tetap mengontrol segalanya.

Biarkan data bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Daftar gratis untuk ClickUp hari ini! ✅