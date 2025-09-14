n8n vs. Make: Alat Otomatisasi Mana yang Paling Cocok untuk Anda?

Otomatisasi dapat menghemat 25.000 jam pada tahun pertama dan 225.000 jam pada tahun ketiga. Itu banyak waktu yang dapat Anda dan tim Anda gunakan untuk tugas-tugas strategis. Tapi dari mana Anda harus memulai?

n8n dan Make adalah dua dari alat otomatisasi yang paling banyak dibicarakan saat ini. Pada pandangan pertama, keduanya mungkin terlihat cukup mirip karena keduanya memungkinkan Anda membangun alur kerja. Namun, jika Anda menggali lebih dalam, perbedaannya mulai terlihat.

n8n adalah open-source dan sangat fleksibel, yang sangat cocok jika Anda ingin kendali penuh. Di sisi lain, Make mengutamakan kesederhanaan dengan antarmuka drag-and-drop yang bersih.

Jadi, mana yang lebih cocok dengan alur kerja Anda? Mari bandingkan fitur, kemudahan penggunaan, dan lainnya untuk membantu Anda memutuskan. Dan jika keduanya tidak terasa tepat, kami menjelaskan ClickUp sebagai alternatif yang lebih unggul dari keduanya!

n8n vs. Make Sekilas

Sebelum kita membahas detailnya, berikut ini ringkasan singkat tentang bagaimana n8n vs. Make dibandingkan satu sama lain.

Fitur n8n Make Bonus: ClickUp 🥇 Antarmuka dan pengalaman pengguna Antarmuka pengguna yang fungsional namun teknis; paling cocok untuk pengguna yang paham teknologi Antarmuka bersih dan visual dengan pembuat seret-dan-lepas; lebih mudah bagi pengguna non-teknis Antarmuka pengguna (UI) yang intuitif dan modern yang menggabungkan tugas, dokumen, dan alur kerja dalam satu ruang; ideal untuk semua jenis pengguna Fleksibilitas dan logika alur kerja Sangat fleksibel; mendukung alur kerja kompleks dan bercabang dengan logika lengkap Cocok untuk otomatisasi linier atau modular; kontrol yang lebih sedikit atas cabang kondisional Pembuat alur kerja visual dengan otomatisasi kustom, kondisi, dan saran AI untuk alur kerja dinamis Integrasi dan skalabilitas Rentang integrasi yang luas, terutama melalui node komunitas Perpustakaan yang luas dari integrasi yang sudah dibangun sebelumnya; pengaturan yang mudah lebih dari 1.000 integrasi, dukungan API, dan alat bawaan seperti Dokumen, Dashboard, dan Otomatisasi Kemampuan AI dan otomatisasi Menyediakan beberapa agen AI, tetapi alat AI bawaan yang terbatas Berfokus pada otomatisasi berbasis agen, tetapi AI bersifat spesifik tugas ClickUp Brain membantu mengotomatisasi, merangkum, dan meningkatkan alur kerja dengan bahasa alami Kolaborasi dan kerja tim Tidak ada fitur kolaborasi bawaan; diperlukan alat terpisah Tidak dilengkapi dengan alat kolaborasi bawaan Dokumen bawaan, obrolan, komentar, dan pengeditan real-time untuk kolaborasi tim yang lancar Self-hosting dan kontrol Sepenuhnya open-source dan dapat dihosting sendiri Berbasis cloud; tidak ada opsi self-hosting Tidak dihosting sendiri, tetapi infrastruktur cloud yang aman dengan kontrol akses granular dan pengaturan admin

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa itu n8n?

melalui n8n

n8n adalah alat otomatisasi alur kerja open-source yang memungkinkan Anda menghubungkan aplikasi, mentransfer data di antara mereka, dan membangun otomatisasi kustom, baik dengan atau tanpa pemrograman. Alat ini dirancang untuk pengguna yang menginginkan kontrol dan fleksibilitas lebih besar daripada yang biasanya ditawarkan oleh platform otomatisasi tradisional.

Platform otomatisasi ini menonjol dengan editor alur kerja visualnya yang sepenuhnya intuitif. Anda dapat membangun alur kerja menggunakan logika, kondisi, dan loop; menambahkan kode JavaScript kustom di mana diperlukan; dan bahkan menghosting seluruh setup secara mandiri untuk kepemilikan dan kontrol data yang sepenuhnya.

Dengan dukungan untuk lebih dari 400 integrasi, n8n memudahkan otomatisasi segala hal mulai dari tugas harian sederhana hingga proses bisnis yang kompleks. Anda juga dapat menggunakan templat alur kerja untuk menerapkan otomatisasi dengan cepat.

Kemampuan fleksibel dan kemampuan untuk menangani alur kerja yang kompleks dari perangkat lunak otomatisasi tugas ini menjadikannya favorit di kalangan tim yang menangani proyek-proyek teknis yang kompleks.

👀 Tahukah Anda? Agen AI generatif dapat mengurangi waktu siklus tinjauan hingga 20 hingga 60%. Itu berarti penghematan waktu berjam-jam (atau bahkan berhari-hari) dalam proses seperti penilaian risiko kredit atau modernisasi perangkat lunak.

fitur n8n

n8n dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung otomatisasi yang tangguh dan dapat disesuaikan untuk tim, pengguna teknologi, dan operator mandiri. Mulai dari mengelola alur kerja yang kompleks hingga memberikan Anda kendali penuh atas di mana dan bagaimana data Anda bergerak, berikut ini adalah rincian fitur yang ditawarkannya:

Fitur #1: Otomatisasi alur kerja

melalui n8n

pembuat alur kerja visual n8n berfokus pada menghubungkan node pemicu dengan tugas, membentuk alur kerja otomatis yang sesuai dengan logika Anda. Setiap node mewakili tindakan spesifik—mengirim email, mengakses database, atau memformat output. Anda dapat memetakan alur kerja multi-langkah menggunakan loop, logika kondisional, atau bahkan jeda hingga kondisi tertentu terpenuhi.

Node kode memungkinkan Anda menulis JavaScript atau Python kustom untuk transformasi data yang kompleks. Node ini juga memungkinkan Anda mengelola alur kerja yang rumit dengan switch, merge, dan pembersihan data.

Pengguna teknis dapat membangun alur kerja canggih dengan integrasi API kustom atau node permintaan HTTP sambil tetap menggunakan antarmuka seret dan lepas.

n8n juga dilengkapi dengan generator alur kerja AI, yang mendukung model seperti OpenAI dan Hugging Face—berguna untuk tugas seperti analisis teks atau merangkum konten.

Fitur #2: Self-hosting

melalui n8n

n8n memungkinkan Anda menjalankan seluruh platform otomatisasi di server atau lingkungan cloud Anda sendiri, memberikan Anda kendali penuh atas data dan eksekusi alur kerja. Dengan pengaturan ini, Anda dapat:

Kendalikan pembaruan dan sesuaikan platform sesuai kebutuhan Anda

Hapus batasan pada alur kerja, eksekusi, dan integrasi

Hubungkan secara aman dengan sistem internal dan basis data pribadi

Deploy n8n di mesin lokal Anda, cloud pribadi, atau lingkungan Kubernetes

Tentukan kebijakan keamanan dan akses Anda sendiri

Modifikasi kode sumber terbuka untuk menambahkan fitur atau menyesuaikan fungsionalitas

Fitur #3: Template alur kerja

melalui n8n

Jika Anda tidak memiliki pengetahuan teknis untuk membangun dari awal, n8n menawarkan templat alur kerja siap pakai untuk otomatisasi alur kerja AI yang lebih cepat. Integrasi yang sudah dibangun ini sepenuhnya dapat disesuaikan dan kompatibel dengan aplikasi populer. Anda dapat:

Telusuri templat untuk bidang teknik, pemasaran, penjualan, dan operasional

Hubungkan alat seperti Slack, Google Sheets, Airtable, dan GitHub

Edit alur kerja menggunakan antarmuka tanpa kode—tambahkan, hapus, atau sesuaikan node

Jelajahi otomatisasi kompleks melalui contoh langkah demi langkah

Bagikan integrasi kustom dengan orang lain atau gunakan kembali di proyek-proyek lain

harga n8n

Harga khusus

👀 Tahukah Anda? Penelitian McKinsey mencatat bahwa Anda dapat mengotomatisasi hingga 50% pekerjaan Anda dengan teknologi yang tersedia saat ini, bahkan di sektor industri.

Apa Itu Make?

melalui Make

Make adalah alat otomatisasi tanpa kode yang dirancang untuk pengguna non-teknis yang ingin menghubungkan aplikasi dan menyederhanakan pekerjaan, tanpa memerlukan keterampilan teknis lanjutan. Ia menawarkan antarmuka visual yang bersih, di mana Anda dapat membangun skenario dengan menyeret dan meletakkan langkah-langkah di kanvas.

Ini sangat berguna untuk manajemen alur kerja di bidang pemasaran, operasional, dan dukungan pelanggan. Anda dapat menghubungkan segala sesuatu mulai dari Google Sheets dan Slack hingga CRM dan alat AI, termasuk yang mendukung generasi yang diperkuat dengan pengambilan data, untuk otomatisasi yang lebih cerdas dan dinamis.

Yang membedakan Make adalah seberapa mudahnya untuk dipelajari dan digunakan. Anda dapat melihat data bergerak melalui setiap langkah secara real-time, menyesuaikan tindakan saat Anda melakukannya, dan membuat alur kerja yang kuat dengan hampir tanpa kurva pembelajaran.

Fitur Make

Bahkan jika Anda tidak memiliki keterampilan teknis untuk membuat alur kerja sendiri, Make membuat prosesnya mudah diakses dan fleksibel. Baik saat mengatur tindakan satu langkah sederhana atau membangun proses berlapis-lapis di beberapa aplikasi, Make menyesuaikan diri dengan alur kerja Anda.

Berikut ini adalah ringkasan fitur utamanya:

Fitur #1: Otomatisasi AI

melalui Make

Make memungkinkan Anda mengintegrasikan alat AI untuk otomatisasi tanpa perlu menulis kode. Anda dapat menghubungkan layanan seperti OpenAI, Hugging Face, Gmail, dan Slack untuk merangkum email, mengkategorikan tiket, menerjemahkan pesan, dan menghasilkan konten.

Antarmuka seret dan lepasnya cocok untuk pengguna non-teknis, sementara pengguna tingkat lanjut dapat menyesuaikan masukan API dan membangun transformasi data yang kompleks.

Make juga mendukung otomatisasi agen, di mana AI dapat berlogika dan bertindak secara mandiri, bukan hanya merespons pemicu. Baik Anda mengotomatisasi alur kerja dasar atau membuat pengaturan yang kompleks, Make menggabungkan antarmuka pengguna yang ramah dengan kemampuan teknis yang mendalam untuk otomatisasi alur kerja yang fleksibel dan skalabel.

Fitur #2: Pembuat agen AI

melalui Make

Make’s AI Agent Builder memungkinkan Anda membuat agen AI kustom yang dapat berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak dalam alur kerja otomatis, membantu memperlancar pelaksanaan alur kerja.

Berbeda dengan otomatisasi standar, agen-agen ini dapat mengelola tujuan kompleks dengan mengikuti instruksi, mengakses data, dan memilih langkah terbaik berikutnya tanpa masukan manual. Alat ini dirancang untuk pengguna non-teknis maupun pengguna tingkat lanjut. Antarmuka seret dan lepas (drag-and-drop) memudahkan Anda merancang agen dengan logika yang mirip manusia.

Anda dapat:

Tentukan peran, tujuan, dan kepribadian agen Anda menggunakan bahasa yang sederhana

Hubungkan agen ke aplikasi yang didukung, seperti Gmail, Notion, atau Google Sheets

Lengkapi agen AI dengan alat seperti pencarian web, pengambilan data, generasi yang diperkaya, dan pengelolaan file

Sesuaikan perilaku agen dengan mengedit prompt, data input, atau alat yang terhubung

Atur jalur pengelolaan kesalahan untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah secara otomatis

Fitur #3: Integrasikan aplikasi AI

melalui Make

Make menawarkan berbagai aplikasi AI yang dapat Anda integrasikan langsung ke dalam alur kerja Anda. Gunakan integrasi bawaan dengan alat seperti OpenAI, Anthropic, Hugging Face, CRM, dan platform dukungan pelanggan untuk mengotomatisasi tugas kompleks, meningkatkan data, dan membawa kecerdasan ke dalam alur kerja Anda—tanpa harus memulai dari awal.

Integrasi AI yang luas ini memungkinkan Anda:

Perkaya data Anda menggunakan model bahasa untuk tugas seperti klasifikasi, ringkasan, dan analisis sentimen; ideal untuk pengayaan data yang cepat

Otomatiskan tugas-tugas kompleks seperti menghasilkan email, menerjemahkan teks, menganalisis tiket dukungan, dan lainnya dengan pengaturan minimal

Gunakan fungsi kustom untuk menyesuaikan cara aplikasi AI berperilaku di dalam alur kerja Anda

Gabungkan aplikasi AI dengan alat bisnis lainnya di bidang pemasaran, operasional, dan dukungan

Harga Make

Gratis selamanya (hingga 1.000 operasi per bulan)

Core: $10,59/bulan (Untuk 10.000 Ops/bulan)

Pro: $18,82/bulan (Untuk 10.000 Ops/bulan)

Tim: $34,12 per bulan (Untuk 10.000 operasi per bulan)

Enterprise: Harga khusus

🧠 Fakta menarik: Anda dapat mengotomatisasi pembuatan dan pemutaran playlist Spotify menggunakan alat seperti Zapier dan GitHub untuk menjadwalkan pemutaran playlist pada waktu tertentu.

n8n vs. Make: Perbandingan Fitur

Kedua alat ini adalah platform otomatisasi yang kuat yang melayani kebutuhan pengguna yang berbeda. Tapi bagaimana perbandingannya? Mari bandingkan n8n vs. Make untuk melihat perbedaan mereka dalam penggunaan nyata.

1. Pengalaman pengguna dan antarmuka

n8n menggunakan builder berbasis node yang cocok untuk tim dengan keahlian teknis dan kebutuhan otomatisasi yang lebih kompleks. Alat ini fleksibel dan powerful, tetapi jika Anda baru dalam otomatisasi alur kerja, kurva pembelajaran bisa cukup curam. Template tersedia, meskipun biasanya memerlukan penyesuaian teknis untuk menyesuaikan dengan konfigurasi Anda.

Di sisi lain, Make mengambil pendekatan yang berbeda dengan antarmuka tanpa kode yang bersih dan sistem seret-dan-lepas yang sederhana. Make menonjol dengan antarmuka tanpa kode yang bersih dan sistem seret-dan-lepas yang intuitif. Dirancang untuk pengguna non-teknis, membuat dan mengelola alur kerja menjadi sederhana tanpa merasa kewalahan.

Platform ini menampilkan data secara real-time saat data tersebut melewati setiap langkah, memungkinkan Anda melacak kemajuan untuk setiap tugas otomatisasi. Antarmuka pengguna yang ramah pengguna memungkinkan siapa pun, mulai dari pemula hingga pengguna tingkat lanjut, untuk segera memulai dan mengembangkan otomatisasi mereka.

🏆 Pemenang: Make. It memimpin dalam hal kemudahan penggunaan dan proses onboarding yang lancar.

2. Fleksibilitas dan kompleksitas alur kerja

n8n unggul dalam membangun alur kerja yang rumit dan visual. Ia mendukung loop, cabang dengan switch dan node if, penggabungan aliran data, dan memungkinkan kode kustom untuk mengubah data sesuai kebutuhan Anda.

Penanganan kesalahan dan rute detail sudah terintegrasi, memudahkan pengelolaan otomatisasi kompleks dan multi-langkah tanpa batasan. Fleksibilitas ini menjadikannya favorit bagi pengguna teknis yang menginginkan kendali penuh atas logika otomatisasi mereka.

Make menawarkan kemampuan alur kerja yang solid, tetapi dapat kurang fleksibel saat menangani skenario yang sangat kompleks.

🏆 Pemenang: n8n. Ini adalah pilihan yang lebih baik untuk membuat alur kerja yang canggih dan disesuaikan.

3. Integrasi dan skalabilitas

n8n menawarkan berbagai integrasi yang kuat dan bersifat open source, memungkinkan pengguna untuk membangun node kustom dan memperluas fungsionalitas sesuai kebutuhan. Ini ideal bagi mereka yang ingin menghosting sendiri dan menyesuaikan integrasi secara ketat dengan alur kerja unik mereka. Singkatnya, n8n menawarkan pendekatan yang lebih hands-on yang cocok bagi pengguna yang nyaman dengan kustomisasi dan pengaturan teknis.

Make memiliki banyak integrasi dengan berbagai aplikasi AI. Namun, Anda akan terikat pada sistem proprietary. Selain itu, Make juga lebih terbatas dalam hal kustomisasi dibandingkan dengan platform terbuka n8n.

🏆 Pemenang: n8n, jika Anda menginginkan fleksibilitas tak terbatas dan kendali penuh atas integrasi dan deployment, n8n menawarkan keunggulan yang signifikan

4. Kemampuan AI dan kecerdasan otomatisasi

Make menawarkan alat otomatisasi AI yang lebih canggih, termasuk agen AI, generasi yang diperkuat dengan penelusuran, dan otomatisasi agen, yang memungkinkan alur kerja untuk berlogika dan beradaptasi. Fitur AI platform ini terintegrasi langsung ke dalam antarmuka yang intuitif, sehingga mudah diakses oleh pengguna non-teknis sambil tetap cukup powerful untuk pengguna yang paham teknologi.

n8n juga mendukung AI melalui integrasi dan memungkinkan Anda membuat API sendiri. Namun, platform otomatisasi alur kerja ini lebih berfokus pada fleksibilitas dan hosting mandiri daripada AI bawaan.

🏆 Pemenang: Make. Ini adalah pilihan terbaik untuk otomatisasi AI bawaan dan alur kerja cerdas.

🧠 Fakta menarik: Ada sistem berbasis AI yang dapat melacak kebiasaan kotak pasir kucing Anda dengan memantau seberapa sering kucing Anda menggunakannya, jenis kotoran, beratnya, dan pola buang air secara keseluruhan!

n8n vs. Make di Reddit

Pendapat pengguna tentang n8n vs Make terbagi di Reddit.

Sementara beberapa pengguna menghargai kemudahan pengaturan dan skalabilitas Make, yang lain menyoroti fleksibilitas dan kekuatan n8n, terutama dalam menangani alur kerja yang kompleks dan berorientasi data serta otomatisasi kustom.

Misalnya, jsreally, seorang pengguna Reddit, membagikan di r/n8n:

n8n memang memiliki kurva pembelajaran, terutama di awal. Namun, n8n juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh Make. Misalnya, menjalankan pemrosesan pada 1000 item dengan biaya yang sama seperti saat menjalankan pada 10 item. Hal ini memungkinkan Anda untuk membangun otomatisasi yang sebelumnya hanya bisa Anda impikan.

Beberapa orang lebih memilih Make karena kesederhanaannya. Misalnya, Admirable_Shape9854 berkomentar dalam sebuah thread di r/automation:

Saya akan memilih Make untuk otomatisasi sederhana karena lebih mudah diatur, lebih skalabel, dan ramah pengguna. Gunakan n8n jika Anda membutuhkan agen AI atau alur kerja yang lebih kompleks, tetapi batasan pada paket yang lebih murah bisa menjadi masalah.

Ada juga orang yang suka menggunakan keduanya, tergantung pada tugasnya. Seperti yang dikatakan oleh pengguna Reddit CompetitiveChoice732:

Saya kira itu tergantung pada tingkat kompleksitas dan kebutuhan klien. Untuk otomatisasi sederhana dan kemudahan onboarding, Make sangat ramah pengguna dan cepat untuk disetel. Namun, jika Anda membutuhkan alur kerja agen AI kustom atau fleksibilitas yang lebih dalam, n8n unggul—meskipun ada beberapa kelemahan. Saya sering menggabungkan Make untuk alur kerja sederhana dan n8n untuk tugas yang lebih berat. Mengapa tidak menggunakan keduanya di bidang yang mereka kuasai?

📮 ClickUp Insight: Hampir 88% responden survei kami kini mengandalkan alat AI untuk menyederhanakan dan mempercepat tugas pribadi. Ingin mendapatkan manfaat serupa di tempat kerja? ClickUp siap membantu! ClickUp Brain, asisten AI bawaan, dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas hingga 30% dengan mengurangi jumlah pertemuan, ringkasan yang dihasilkan AI secara cepat, dan tugas-tugas otomatis.

Kenali ClickUp—Alternatif Terbaik untuk n8n vs. Make

Meskipun n8n dan Make sama-sama hebat untuk mengotomatisasi tugas, keduanya membutuhkan waktu untuk terbiasa, terutama jika Anda membangun alur kerja yang kompleks dan menggunakan beberapa alat sekaligus. Ingin mendapatkan kekuatan dan fleksibilitas yang sama tanpa kurva pembelajaran?

Kenalkan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan.

Platform ini menyediakan solusi all-in-one untuk mengotomatisasi tugas, membangun agen AI kustom, mengelola proyek, berkolaborasi dengan tim Anda, dan bahkan membangun alur kerja AI sendiri untuk otomatisasi manajemen proyek.

Sangat mudah digunakan, baik tim Anda memiliki pengetahuan teknis maupun tidak.

📖 Baca juga: Contoh dan Kasus Penggunaan Otomatisasi Alur Kerja

ClickUp’s One-Up #1: ClickUp Autopilot dan Agen AI Kustom

Konfigurasikan Autopilot Agents untuk memantau aktivitas dan bertindak sesuai instruksi Anda—tanpa perlu kode!

Autopilot Agents adalah asisten cerdas tanpa kode yang terintegrasi ke dalam ClickUp, membantu tim mengotomatisasi alur kerja yang lebih kompleks dan sadar konteks. Berbeda dengan otomatisasi tradisional yang mengikuti aturan tetap, Autopilot Agents dapat menganalisis informasi, merespons perubahan secara real-time, dan melaksanakan tindakan multi-langkah berdasarkan instruksi Anda.

Mereka dapat ditambahkan ke ruang, folder, daftar, atau saluran obrolan mana pun dan berfungsi di seluruh tugas, dokumen, formulir, dan percakapan.

Anda dapat:

Ubah catatan rapat menjadi tindakan yang harus dilakukan

Posting laporan harian atau mingguan di saluran tim

Ringkas dokumen atau pembaruan untuk pemangku kepentingan

Jawab pertanyaan menggunakan informasi dari Workspace Anda

Autopilot Agents menangani tugas-tugas berulang sehingga tim Anda dapat fokus pada pekerjaan yang lebih berdampak.

💡 Tips Pro: Ingin mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan mengoptimalkan alur kerja dengan memanfaatkan agen AI yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis unik Anda? Agen Kustom ClickUp dapat dikonfigurasi untuk menangani berbagai tindakan yang sesuai dengan tim dan bidang usaha Anda:

ClickUp’s One-Up #2: ClickUp Automations

Otomatiskan tugas dan alur kerja dengan pemicu aksi menggunakan ClickUp Automations

n8n menawarkan kontrol yang mendalam tetapi memerlukan pengetahuan teknis, sementara Make ramah pemula tetapi bisa menjadi rumit dengan alur kerja yang kompleks.

ClickUp Automations menjembatani kesenjangan ini dengan menjadi alat yang kuat dan mudah digunakan. Anda mendapatkan lebih dari 100 pemicu aksi, templat otomatisasi, dan kebebasan untuk membuat sendiri tanpa perlu coding. Baik Anda memindahkan tugas antar tahap, menugaskan anggota tim, atau mengirim pembaruan, semuanya berjalan lancar di latar belakang.

Dengan Automations, Anda dapat:

Tugaskan tugas secara otomatis saat status berubah

Pindahkan tugas ke tahap berikutnya saat tanggal jatuh tempo tiba

Beritahu anggota tim saat bidang tertentu diperbarui

Memicu tindakan di berbagai Spaces dan Folders

ClickUp’s One-Up #3: ClickUp Brain dan Brain Max

Buat alur kerja otomatis dan generate saran perbaikan dengan ClickUp Brain

n8n memberikan Anda kendali penuh atas koneksi model AI, tetapi pengaturannya manual dan tidak ideal untuk pemula. Make lebih mudah untuk dimulai, meskipun alat AI-nya tersebar dan memerlukan usaha untuk menyatukannya.

ClickUp Brain menghilangkan kerumitan.

Alat ini terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda—tidak perlu pengaturan tambahan. Anda dapat meminta alat ini untuk merangkum tugas, memperbarui status, menyusun respons, bahkan membuat alur kerja lengkap dari perintah bahasa alami. Alat ini juga dapat meninjau dan menyempurnakan otomatisasi yang sudah ada. Hasilnya? Otomatisasi alur kerja yang lebih cerdas dan lebih cepat tanpa perlu berpindah antar alat atau menulis satu baris kode pun.

✨ Selain itu, pengguna ClickUp Brain dapat memilih dari berbagai model AI eksternal, termasuk GPT-4o, Claude, DeepSeek, dan Gemini, untuk berbagai tugas penulisan, penalaran, dan pemrograman!

💡 Bonus: Jika Anda ingin mengaktifkan alur kerja Anda dan: Cari secara instan dan intuitif di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk konteks kerja

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan menjalankan tugas dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Manfaatkan alat AI seperti ChatGPT, Claude, dan DeepSeek dengan solusi tunggal yang netral terhadap LLM dan siap untuk perusahaan Coba ClickUp Brain MAX —sebuah asisten AI desktop bertenaga tinggi yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk membuat alur kerja kustom, membuat dokumentasi, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi. Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

ClickUp’s One-Up #4: ClickUp Docs

Bekerja sama dalam merancang alur kerja dan merencanakan proses dengan ClickUp Docs

n8n dan Make sangat baik untuk membangun otomatisasi—tetapi tidak untuk merencanakan, mendokumentasikan, atau berkolaborasi dalam otomatisasi tersebut. Tidak ada ruang bersama untuk merancang ide, melacak detail, atau bekerja dengan tim Anda secara real-time.

Di situlah ClickUp Docs berperan.

Anda dapat merancang alur kerja, mendokumentasikan SOP, menandai rekan tim, dan menyematkan dasbor—semua dalam satu tempat. Ubah setiap poin daftar menjadi tugas, obrolan langsung dalam dokumen, dan hubungkan setiap percakapan dengan pekerjaan Anda. Dengan agen AI bawaan, Anda juga mendapatkan respons yang disarankan, ringkasan cerdas, dan pembuatan tugas instan.

Otomatisasi dengan Lebih Cerdas, Kolaborasi dengan Lebih Baik, dan Skalakan Lebih Cepat dengan ClickUp

n8n memberikan kontrol mendalam atas alur kerja yang kompleks. Make menawarkan pengaturan intuitif untuk otomatisasi cepat. Namun, keduanya kurang memadai dalam hal kolaborasi bawaan dan skalabilitas yang mudah.

ClickUp menyatukan semuanya—alur kerja otomatis dengan ClickUp Automations, brainstorming dan mendokumentasikan proses Anda di ClickUp Docs, dan mengelola semuanya dengan bantuan dukungan AI ClickUp Brain. Tanpa perlu berganti konteks. Tanpa perlu menggabungkan alat-alat terpisah.

Jika Anda siap menyederhanakan otomatisasi dan tetap terhubung, ClickUp adalah solusi all-in-one yang lebih inovatif.

Daftar gratis dengan ClickUp hari ini dan sederhanakan cara Anda mengotomatisasi, mengelola, dan berkolaborasi tanpa kurva pembelajaran dan masalah konfigurasi.