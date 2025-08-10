10 Template Jurnal Trading Gratis yang Bisa Digunakan pada Tahun 2025

Anda tidak perlu menunggu transaksi lain gagal sebelum menyadari bahwa Anda tidak dapat memperbaiki apa yang tidak Anda lacak. Tanyakan kepada trader berpengalaman mana pun, dan mereka akan mengatakan: catatan yang jelas tentang kemenangan, kerugian, dan proses berpikir Anda membedakan tebakan impulsif dari pertumbuhan yang disengaja dan disiplin trading.

Namun, menatap lembar kerja kosong tidaklah inspiratif saat mengembangkan aktivitas trading. Itulah mengapa memiliki template jurnal trading yang solid membantu mengembangkan kebiasaan trading yang baik.

Untuk menghemat waktu dan menghindari kerumitan, kami telah mengumpulkan beberapa template jurnal trading paling efektif yang dapat Anda unduh secara gratis dan gunakan secara konsisten.

Mari atur transaksi Anda dan pikiran Anda agar lebih terorganisir dan jelas. 📈

🔎 Tahukah Anda? Sumber berita favorit Anda mungkin memengaruhi pasar saham, dengan penelitian menunjukkan korelasi antara liputan media dan perilaku trading. Misalnya, berita tentang laporan keuangan setelah jam perdagangan ditutup meningkatkan harga saham dalam 90% kasus.

Apa Itu Template Jurnal Trading?

Template jurnal trading adalah format yang telah dirancang sebelumnya yang dapat Anda gunakan untuk mencatat transaksi trading Anda secara terorganisir dan sistematis. Template ini biasanya tersedia dalam bentuk spreadsheet atau dokumen digital dengan kolom-kolom yang telah ditentukan untuk harga masuk dan keluar, ukuran posisi, tanggal, arah, strategi yang digunakan, dan hasil transaksi, di antara lainnya.

Beberapa template bahkan dilengkapi dengan ruang untuk mencatat pikiran, emosi, atau alasan mengapa Anda melakukan transaksi tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat pelacakan menjadi konsisten, sehingga Anda tidak bergantung pada ingatan atau tangkapan layar acak.

Ketika Anda melacak setiap transaksi dengan cara yang sama, pola-pola akan muncul dari data pasar, seperti strategi mana yang efektif untuk Anda atau bagaimana emosi memengaruhi keputusan Anda. Pada akhirnya, hal ini membantu Anda menyempurnakan pendekatan Anda untuk keputusan trading di masa depan.

🧠 Fakta Menarik: Transaksi saham pertama yang tercatat tidak terjadi di Wall Street. Hal itu terjadi jauh sebelum tahun 1602! Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) mencatat sejarah dengan menerbitkan saham di Bursa Efek Amsterdam, menjadikannya bursa saham resmi pertama di dunia.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Menguasai Kelayakan Proyek: Panduan Langkah demi Langkah untuk Studi Kelayakan yang Sempurna

Apa yang Membuat Template Jurnal Trading yang Baik?

Template jurnal trading yang baik harus memudahkan pelacakan transaksi Anda, konsisten, dan memberikan wawasan. Selain menjadi teman trading yang sederhana, template ini harus membantu Anda mencatat detail penting tanpa memperumit proses. Berikut adalah komponen kunci yang perlu dicari:

Sesuai dengan gaya trading: Pilih template jurnal trading yang sesuai dengan gaya trading Anda (day trading, swing trading, atau investasi jangka panjang) untuk pencatatan yang konsisten

Kolom kustom: Pilih templat jurnal trading yang dilengkapi kolom untuk data trading dasar seperti tanggal, kode saham, ukuran posisi, titik masuk/keluar, dan lain-lain.

Catatan: Cari templat yang memungkinkan Anda menambahkan ruang untuk catatan strategi, alasan transaksi, pelajaran yang dipetik, dan kondisi emosional saat melakukan transaksi

Kemudahan penggunaan: Pilih templat jurnal trading dengan format yang mudah diperbarui, seperti spreadsheet, papan Notion, atau planner digital, yang semuanya berfungsi asalkan mudah dipertahankan

Umpan Balik: Cari templat yang ramah ulasan dengan bagian yang membantu Anda menganalisis kinerja trading seiring waktu dan mengidentifikasi pola untuk refleksi diri

✨Tips Bonus: Berlatih mengidentifikasi tren dengan rutin meninjau jurnal trading Anda adalah cara yang bagus untuk tetap unggul dalam perjalanan trading Anda. Cari pola yang berulang, hasil strategi, dan reaksi pasar!

10 Template Jurnal Trading yang Harus Dicoba oleh Setiap Trader

Cek template jurnal trading gratis ini dari ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, dan platform lain untuk mengatur rencana trading Anda dan meningkatkan proses pengambilan keputusan.

1. Template Jurnal dan Buku Besar ClickUp

Dapatkan template gratis Simpan catatan lengkap semua transaksi Anda dengan Template Jurnal dan Buku Besar ClickUp

Template Jurnal dan Buku Besar ClickUp adalah catatan pelacakan bergaya jurnal dalam dasbor terpadu yang mengikuti struktur buku besar umum. Template ini menggabungkan entri perdagangan, catatan, data laba rugi, dan ringkasan akun dalam ruang kerja digital yang dapat disesuaikan dengan alur kerja perdagangan harian atau mingguan.

Setiap entri dapat dengan mudah diberi label berdasarkan kelas aset, strategi trading, atau kondisi pasar, memberikan wawasan kontekstual yang mendukung analisis di masa depan. Dengan Bidang Kustom untuk harga masuk/keluar, ukuran, biaya, dan alasan trading, trader mendapatkan visibilitas penuh atas perilaku dan hasil tanpa bergantung pada spreadsheet yang terpisah-pisah.

💙 Mengapa Anda akan menyukainya:

Catat transaksi dan metrik kunci menggunakan bidang yang dapat disaring untuk pelacakan yang lengkap

Tambahkan catatan, tangkapan layar, dan pelajaran untuk setiap hari trading

Visualisasikan laba rugi kumulatif dan tingkat keberhasilan menggunakan dashboard ClickUp real-time

Duplikat pengaturan untuk mengelola beberapa akun trading atau portofolio secara terpisah

Ideal untuk: Trader ritel, trader swing, dan manajer portofolio yang membutuhkan format jurnal-buku besar hybrid untuk tinjauan berkelanjutan dan pengelolaan uang.

📮 ClickUp Insight: Rata-rata profesional menghabiskan lebih dari 30 menit setiap hari mencari informasi terkait pekerjaan—lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk mencari melalui email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan instan dan jawaban dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik, sehingga Anda dapat berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang, tim seperti QubicaAMF menghemat 5+ jam per minggu menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

2. Template Jurnal Akuntansi ClickUp

Dapatkan template gratis Atasi keuangan bisnis Anda dengan Template Jurnal Akuntansi ClickUp

Pembukuan yang akurat adalah hal yang wajib bagi trader yang beroperasi sebagai pemilik tunggal atau di bawah LLC. Template Jurnal Akuntansi ClickUp membantu Anda mencatat transaksi dengan akurat menggunakan bidang kustom yang sudah disetel seperti Tanggal Transaksi, Jenis Jurnal, Nomor Entri, dan Debit.

Dengan semua informasi terorganisir di satu tempat, Anda dapat mengurangi entri manual dan dengan mudah memantau kinerja keuangan secara keseluruhan serta metrik kunci. Entri disusun secara kronologis, dengan tampilan khusus untuk akun tertentu atau bulan tertentu. Tugas tertaut, pengingat, dan unggahan dokumen membantu mengurangi beban administrasi pajak di akhir tahun.

💙 Mengapa Anda akan menyukainya:

Labelkan pendapatan dan pengeluaran untuk persiapan musim pajak, dan hubungkan entri jurnal dengan file pendukung seperti laporan atau bukti pembayaran

Catat entri jurnal dengan cepat menggunakan bidang bawaan yang menangkap detail keuangan penting

Dapatkan gambaran visual tentang arus kas dan tren seiring waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas

Hemat waktu dengan sistem terorganisir yang mudah diperbarui dan diakses

Ideal untuk: Trader atau pemilik bisnis yang mengelola beberapa akun dan membutuhkan catatan akurat dan terorganisir untuk pelacakan keuangan yang lebih cerdas.

Inilah yang dikatakan Shireen Shalabi, Konsultan Proyek di Raymond James Consultant, tentang penggunaan ClickUp:

Selain hanya menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana, hal ini juga membantu memastikan semua orang yang terlibat dalam proyek tetap berada di jalur yang benar. Misalnya, jika saya perlu menugaskan tugas kepada seseorang yang sedang bekerja pada proyek yang sama, saya dapat menandai mereka dalam tugas tersebut, dan mereka akan langsung menerima pemberitahuan melalui email tentang tugas tersebut dan batas waktunya.

Selain hanya menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana, hal ini juga membantu memastikan semua orang yang terlibat dalam proyek tetap berada di jalur yang benar. Misalnya, jika saya perlu menugaskan tugas kepada seseorang yang sedang bekerja pada proyek yang sama, saya dapat menandai mereka dalam tugas tersebut, dan mereka akan langsung menerima pemberitahuan melalui email tentang tugas tersebut dan batas waktunya.

3. Template Harga Pembukuan ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir layanan keuangan dan penawaran Anda dengan Template Penentuan Harga Pembukuan ClickUp

Banyak trader yang menawarkan layanan sinyal, bimbingan, atau langganan pendidikan kesulitan dalam menetapkan harga dan penagihan secara formal untuk meningkatkan tingkat keuntungan. Template Penagihan Akuntansi ClickUp memecahkan masalah ini dengan menyediakan tingkatan yang dapat disesuaikan, siklus penagihan, layanan yang termasuk, dan diskon khusus untuk klien.

Template jurnal ini memungkinkan Anda melacak layanan, menetapkan tingkatan harga, dan dengan cepat menghasilkan penawaran tanpa perlu menggali spreadsheet. Template ini dilengkapi dengan lima tampilan bawaan, termasuk ringkasan bulanan, triwulanan, dan tahunan, sehingga Anda selalu tahu posisi angka-angka Anda dan cara menyesuaikannya.

💙 Mengapa Anda akan menyukainya:

Akses ke satu tempat terpusat untuk melacak syarat penagihan pelanggan dan pengiriman terkait, dilengkapi dengan pembaruan status otomatis dan pelacakan pendapatan

Atur model harga yang berbeda untuk layanan atau produk yang terkait dengan trading

Sinkronkan pelacakan pendapatan berulang dengan tugas pengelolaan akun

Dapatkan visibilitas detail dengan tampilan yang diorganisir berdasarkan rentang waktu dan komponen layanan

Ideal untuk: Freelancer, trader pemula, akuntan virtual, atau agensi yang perlu mengelola tarif, penawaran, dan struktur layanan.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Template Pembukuan Gratis di Excel dan ClickUp

4. Template Akun Piutang ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap mengontrol setiap faktur sebelum menjadi tunggakan dengan templat ClickUp Accounts Payable

Template ClickUp untuk Pembayaran Vendor membantu Anda mengklarifikasi proses pembayaran, memastikan tagihan vendor dan siklus pembayaran tetap terkendali. Template ini menyediakan sistem bawaan untuk mencatat setiap faktur sebagai tugas dan melacak semua kewajiban pembayaran dalam satu antarmuka yang jelas.

Anda dapat menetapkan status seperti ‘Menerima Faktur,’ ‘Verifikasi,’ dan ‘Pencatatan,’ serta melampirkan bukti pembayaran atau catatan langsung ke entri. Selain itu, sistem ini mengorganisir pembayaran berdasarkan vendor, tanggal jatuh tempo, atau akun, dan membuat otomatisasi untuk menghindari keterlambatan melalui pendekatan yang terstruktur.

💙 Mengapa Anda akan menyukainya:

Akses tampilan dashboard untuk memantau pembayaran yang akan datang dan yang terlambat di platform trading Anda

Lampirkan faktur, catat metode pembayaran, dan pantau arus kas keluar tanpa perlu membuka spreadsheet terpisah

Visualisasikan kewajiban bulanan dengan ringkasan pengeluaran untuk menjaga komitmen keuangan tetap transparan dan siap diaudit

Atur alur kerja kustom untuk memproses faktur melalui pemeriksaan internal dan persetujuan

Ideal untuk: Tim keuangan dan pengadaan yang menangani banyak vendor, di mana pelacakan persetujuan faktur dan jadwal pembayaran perlu diorganisir.

🎥 Tonton cara meningkatkan efisiensi tim Anda dengan otomatisasi AI:

💡 Tips Pro: Hindari kejutan anggaran dengan menggunakan templat perkiraan untuk membagi biaya proyek secara jelas dan akurat sebelum pekerjaan dimulai.

5. Template Ringkasan Akun Keuangan ClickUp

Dapatkan template gratis Jadilah ahli keuangan tanpa kerumitan spreadsheet melalui templat Ringkasan Akun Keuangan ClickUp

Saat mengelola beberapa akun, seperti tabungan, kredit, atau investasi, mudah untuk kehilangan gambaran keseluruhan. Template Ringkasan Akun Keuangan ClickUp menggabungkan saldo akun, tingkat margin, dan kinerja spesifik akun dalam satu ruang kerja sehingga Anda tidak perlu terus-menerus mengejar angka.

Template ini memudahkan Anda untuk mengidentifikasi tren atau ketidaksesuaian dengan wawasan real-time tentang arus masuk dan keluar dana. Lacak alokasi aset, arus kas, dan kinerja per akun dengan filter langsung dan tampilan berdasarkan timeline. Hal ini memudahkan perbandingan kinerja broker dan optimasi alokasi modal.

💙 Mengapa Anda akan menyukainya:

Lihat semua akun dalam satu dasbor dengan filter kelas aset untuk memantau kas versus modal yang diinvestasikan dan keuntungan yang belum direalisasi

Bagikan ringkasan keuangan dengan penasihat pajak atau mitra bisnis

Gunakan otomatisasi untuk mendapatkan pemberitahuan tentang perubahan penting seperti setoran atau penarikan

Gunakan pelacakan waktu dan tag untuk menambahkan konteks lebih lanjut ke data Anda

Ideal untuk: Trader yang mengelola beberapa akun atau strategi dan ingin memiliki gambaran yang jelas dan terpusat, serta ringkasan real-time yang terintegrasi dari semua akun keuangan.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Template Peramalan Penjualan Gratis di Excel dan ClickUp

6. Template Operasi Akuntansi ClickUp

Dapatkan templat gratis Mudahkan operasi akuntansi dengan Template Operasi Akuntansi ClickUp

Di balik setiap trader profesional atau manajer aset, terdapat fungsi back-office yang sering tersebar di berbagai file Microsoft Excel atau Google Sheets. Template Operasi Akuntansi ClickUp mengorganisir alur kerja back-end tersebut: pencatatan transaksi, rekonsiliasi, pembangkitan laporan, dan tinjauan kepatuhan.

Ini menyediakan ruang yang sistematis namun fleksibel untuk melacak penjualan, pengeluaran, pembayaran, dan segala hal lainnya. Selain itu, terdapat alur kerja berulang, seperti neraca akhir bulan atau ringkasan kinerja triwulanan.

💙 Mengapa Anda akan menyukainya:

Bangun alur kerja sekitar proses rekonsiliasi, audit, dan siklus pelaporan

Tugaskan tugas untuk input data, tinjauan, dan tindak lanjut dokumentasi

Fokus pada mendeteksi keterlambatan dan bendera audit dengan status kustom

Lacak kepatuhan regulasi dan dokumen terkait broker

Ideal untuk: Tim akuntansi atau bisnis kecil yang ingin menambahkan struktur pada operasional keuangan sehari-hari, terutama yang menangani proses akuntansi berulang, terstruktur, dan dapat diskalakan.

7. Template Pengelolaan Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Ambil kendali atas perencanaan keuangan Anda dengan Template Manajemen Keuangan ClickUp

Template Manajemen Keuangan ClickUp menyediakan pusat kendali untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, langganan berulang, catatan pajak, dan analisis kinerja. Ruang kerja all-in-one ini dirancang untuk menggantikan sistem pelacakan keuangan yang terfragmentasi.

Lacak apa yang masuk, apa yang keluar, dan apa yang tidak sesuai, serta buat anggaran yang benar-benar digunakan. Identifikasi kebocoran pengeluaran sebelum menjadi masalah dan tetap informasikan tim (dan pimpinan) tanpa perlu mengirim puluhan pembaruan status.

💙 Mengapa Anda akan menyukainya:

Organisir berdasarkan bulan atau kuartal, hubungkan tugas dengan transaksi, dan sesuaikan widget laporan

Gunakan widget dashboard untuk melihat performa dibandingkan anggaran dan melacak perubahan margin laba bulanan seiring waktu

Dapatkan visibilitas penuh atas lanskap keuangan Anda dengan tampilan daftar, kalender, dan dashboard

Otomatiskan pengingat untuk tagihan, tinjauan, atau titik pemeriksaan keuangan yang akan datang

Ideal untuk: Tim keuangan, pendiri, pemimpin operasional, trader, dan konsultan yang membutuhkan riwayat keuangan yang jelas dan dapat diaudit di seluruh fungsi trading dan bisnis untuk menjaga kendali yang ketat atas anggaran dan perencanaan.

🎥 Ingin melihat gambaran keseluruhan semua transaksi Anda? Berikut ini panduan singkat tentang cara menggunakan Dashboard ClickUp

8. Template Buku Besar Umum ClickUp

Dapatkan templat gratis Dapatkan cara intuitif untuk mencatat semua pembayaran masuk dan pengeluaran keluar secara bersamaan dengan Template Buku Besar Umum ClickUp

Template Buku Besar ClickUp sangat ideal untuk trader yang beroperasi sebagai entitas bisnis. Meskipun template ini dirancang dengan mempertimbangkan akuntan, fitur fleksibelnya membuatnya sama berguna untuk tim bisnis apa pun. Template ini menyediakan sistem pembukuan ganda yang terstruktur dengan akun yang terorganisir, kategori jurnal, dan pembaruan real-time.

Setiap item transaksi mendukung deskripsi, jenis akun, status debit/kredit, dan dokumen terkait. Ini memungkinkan Anda melacak transaksi dengan akurat dan menghasilkan laporan kustom yang mudah dipahami (bahkan oleh orang non-keuangan).

💙 Mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau dan kategorikan semua aktivitas keuangan dengan presisi

Jaga jejak audit dan ekspor laporan siap pakai

Sesuaikan entri jurnal dengan kode pajak atau kategori yang disetujui oleh CPA

Integrasikan dokumen, bukti pembayaran, dan cap waktu untuk setiap entri

Ideal untuk: Tim keuangan internal, akuntan mandiri, dan siapa pun yang pernah harus mengurai spreadsheet dari tiga kuartal lalu.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Template Laba Rugi Gratis untuk Memudahkan Proses Akuntansi Bisnis Anda

9. Template Spreadsheet Jurnal Trading oleh StockBrokers.com

Template Spreadsheet Jurnal Trading oleh StockBrokers.com tepat sasaran pada hal yang paling penting: kejelasan, konsistensi, dan wawasan.

Dibuat di Excel namun dirancang khusus untuk trader profesional, jurnal ini dilengkapi dengan kolom-kolom siap pakai untuk simbol, waktu masuk/keluar, ukuran, komisi, laba/rugi bersih, dan catatan. Tampilannya sederhana: sel berwarna oranye adalah tempat Anda mengisi data, sementara sel berwarna abu-abu secara otomatis menghitung laba, rugi, dan total.

💙 Mengapa Anda akan menyukainya:

Hitung statistik bergulir seperti tingkat kemenangan dan rata-rata R-multiple

Tetap akses offline dan kendali penuh atas data

Manfaatkan pelacakan kemenangan/kerugian otomatis, rata-rata keuntungan per transaksi, dan metrik tingkat keberhasilan

Masukan dan perhitungan yang diwarnai sesuai kategori mengurangi kesalahan dan menghemat waktu

Ideal untuk: Trader harian, investor jangka panjang, atau siapa pun yang ingin konsisten dan belajar dari transaksi sebelumnya.

10. Template Jurnal Trading oleh Template. Net

Template Jurnal Trading oleh Template. Net adalah titik awal yang bagus bagi mereka yang ingin mengatur transaksi saat ini dan masa depan tanpa fitur yang rumit. Template ini dirancang untuk trader yang ingin secara manual merefleksikan kinerja mereka dengan catatan kualitatif dan ringkasan. Template ini mendukung catatan transaksi, pelacakan tujuan, bagian ulasan, dan ruang untuk tangkapan layar transaksi atau observasi.

Spreadsheet sederhana ini memungkinkan Anda mencatat hal-hal dasar: tanggal, jenis transaksi (beli atau jual), harga, jumlah, biaya, laba/rugi bersih, dan kondisi target Anda. Ada juga ruang untuk mencatat detail perusahaan dan jenis investasi, yang berguna jika Anda ingin memantau pola di berbagai sektor.

💙 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan catatan subjektif di samping data perdagangan objektif

Gunakan tata letak yang ramah cetak untuk penggunaan pena dan kertas atau alur kerja hybrid

Buat bagian yang disesuaikan untuk mindset, respons emosional, atau peristiwa berita

Lacak transaksi dengan mengorganisirnya dalam format terstruktur dan berfokus pada tinjauan

Ideal untuk: Trader yang fokus pada pembelajaran melalui evaluasi diri dan pencatatan perilaku daripada sekadar statistik.

💡 Tips Pro: AI berkembang pesat dengan pola-pola real-time yang terus berkembang seiring dengan perilaku pengguna, fluktuasi pasar, detail transaksi, grafik risiko, ukuran transaksi, dan perubahan operasional. Oleh karena itu, memberikan informasi real-time kepada AI Anda adalah kunci utamanya.

Kuasai Keuangan Anda dengan Template Bertenaga ClickUp

Semua hal di sekitar kita semakin digital, jadi mengapa akuntansi dan manajemen keuangan masih terjebak dalam spreadsheet yang tak berujung dan thread email? Saatnya memberikan pembaruan yang layak untuk keuangan Anda.

Kejelasan keuangan tidak harus mengorbankan waktu atau kesehatan mental.

Template jurnal trading ClickUp memudahkan Anda melacak dan menganalisis tujuan keuangan Anda dengan percaya diri. Berkat template keuangan yang serbaguna dan dirancang dengan cermat, Anda akhirnya dapat menggantikan kebingungan dengan kontrol.

Ambil kendali atas keuangan Anda dengan mendaftar ke ClickUp secara gratis hari ini!