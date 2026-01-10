10 Asisten Pribadi AI Terbaik untuk Pekerjaan yang Dapat Meningkatkan Produktivitas pada Tahun 2026

Pekerjaan rutin yang mengganggu kehidupan kerja kita cenderung menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk tugas-tugas penting. Untungnya, pengaruh AI yang semakin besar terhadap alur kerja sehari-hari menawarkan solusi: asisten AI dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami untuk pekerjaan adalah rekan kerja yang paling ideal.

78% responden dalam survei McKinsey menyatakan bahwa organisasi mereka menggunakan AI setidaknya dalam satu fungsi bisnis.

Baik itu penjadwal virtual yang menyinkronkan rapat Anda, chatbot cerdas yang menangani pertanyaan berulang, atau asisten penulisan AI, alat-alat AI untuk produktivitas ini sedang mengubah standar efisiensi.

Lalu, bagaimana asisten pribadi AI berperan di tempat kerja saat ini? Apakah mereka sekadar alat otomatisasi yang sedang tren, ataukah mereka melampaui program berbasis aturan sederhana untuk meningkatkan pengambilan keputusan, kreativitas, dan kolaborasi?

Artikel ini akan membahas apa yang Anda butuhkan dari asisten AI pribadi yang ideal untuk pekerjaan dan alat-alat AI terbaik yang tersedia di pasaran saat ini.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Asisten AI untuk Pekerjaan?

Asisten AI yang tepat akan mendukung dan mempercepat rencana peningkatan produktivitas Anda di tempat kerja dengan mengambil alih tugas-tugas rutin yang membosankan. Oleh karena itu, pertimbangkan fitur-fitur utama berikut ini sebelum mendaftar:

Otomatisasi tugas dan efisiensi : Pilihlah : Pilihlah alat otomatisasi AI yang mampu mengotomatiskan tugas-tugas berulang, seperti menjadwalkan rapat, mengelola email, dan mengatur daftar tugas. Hal ini memungkinkan Anda untuk fokus pada aktivitas yang lebih bernilai, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan

Kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP) : Pastikan asisten tersebut memahami dan merespons bahasa percakapan. NLP tingkat lanjut memungkinkan interaksi yang lebih intuitif, sehingga Anda dapat menyampaikan kebutuhan Anda secara alami tanpa perlu perintah yang kaku—atau latar belakang dalam pemrograman

Kemampuan integrasi : Pilih asisten yang dapat terintegrasi dengan sistem teknologi yang sudah Anda miliki, termasuk alat-alat yang sering Anda gunakan, seperti kalender, perangkat lunak manajemen proyek, dan aplikasi komunikasi. Hal ini memastikan alur kerja yang terintegrasi dan meminimalkan gangguan

Kesadaran konteks : Gunakan asisten AI yang efektif yang dapat mengenali konteks untuk memberikan informasi dan saran yang relevan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap pola kerja dan preferensi Anda untuk menawarkan : Gunakan asisten AI yang efektif yang dapat mengenali konteks untuk memberikan informasi dan saran yang relevan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap pola kerja dan preferensi Anda untuk menawarkan bantuan yang dipersonalisasi

Keamanan data dan privasi: Prioritaskan asisten yang mematuhi protokol keamanan data yang ketat dan menawarkan kebijakan privasi yang transparan untuk melindungi data sensitif Anda

10 Asisten AI Terbaik untuk Bekerja

Hampir 88% responden survei kami kini mengandalkan alat AI untuk menyederhanakan dan mempercepat tugas-tugas pribadi.

Ingin mendapatkan manfaat yang sama di tempat kerja?

Simak 10 asisten AI ini untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja.

1. ClickUp (Asisten produktivitas dan otomatisasi tugas berbasis AI terbaik)

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

ClickUp Brain adalah asisten produktivitas bawaan ClickUp yang didukung AI, yang berfungsi sebagai pendamping Anda dalam menulis, mengelola proyek, dan mengelola pengetahuan.

Ringkas dokumen, laporan, aktivitas tugas, dan obrolan dengan ClickUp Brain

Baik Anda membutuhkan bantuan untuk tugas-tugas kreatif seperti pembuatan teks atau gambar, maupun tugas-tugas analitis seperti menganalisis KPI proyek terbaru Anda untuk mendapatkan wawasan tentang perbaikan proses, ClickUp Brain dapat melakukannya dalam hitungan detik—dan dengan perintah bahasa alami yang bersifat percakapan dan tanpa kode.

Manfaatkan kemampuan AI generatifnya untuk:

Buat konten yang menarik untuk laporan, email, presentasi, dan bahkan materi pemasaran atau penjualan sesuai gaya dan nada yang Anda inginkan

Buat konten yang menarik untuk laporan menggunakan ClickUp Brain

Edit dan sempurnakan teks yang sudah ada dengan saran cerdas

Buat dokumentasi teknis, seperti ringkasan proyek, laporan bug, panduan pengguna, dan lainnya

Buat gambar sesuai permintaan di ClickUp Whiteboards

Gunakan AI untuk membuat gambar di ClickUp Whiteboards dan sesuaikan dengan preferensi gaya Anda

Delegasikan tugas ke ClickUp Brain untuk menghemat waktu berharga tim Anda. ClickUp Brain dapat menyarankan subtugas yang dapat dikelola (seperti meninjau kinerja masa lalu, menyelaraskan tujuan departemen, dan mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan) untuk tugas-tugas kompleks Anda (seperti menetapkan tujuan bisnis tahunan) guna menyederhanakan perencanaan proyek.

Asisten ini memberikan saran cerdas untuk membantu memprioritaskan tugas berdasarkan tenggat waktu dan tingkat kepentingannya. Selain itu, asisten ini dapat secara otomatis membuat ringkasan rapat harian, aktivitas, atau dokumen, sehingga Anda tidak perlu lagi memantau kemajuan secara manual (atau terus-menerus meminta pembaruan dari tim Anda).

Delegasikan pengelolaan proyek dengan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Anda dapat membuat otomatisasi alur kerja menggunakan ClickUp Brain! Ketik kondisi/pemicu (ketika status tugas berubah menjadi ‘siap’) dan hasil (lalu serahkan tugas tersebut kepada James) dalam bahasa alami, dan Brain akan mengotomatiskan tugas yang diperlukan untuk Anda.

ClickUp Brain berfungsi ganda sebagai pengelola pengetahuan di ruang kerja Anda, mengumpulkan jawaban dan wawasan dari Tugas, Dokumen, Obrolan ClickUp, serta aplikasi terhubung seperti Slack dan Google Drive.

ClickUp Brain tidak hanya menghemat waktu—tetapi juga mengubah cara Anda berinteraksi dengan informasi, mengubah data yang membingungkan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini membantu tim untuk fokus pada penyelesaian tugas daripada terjebak dalam perencanaan dan administrasi.

Fitur terbaik ClickUp

Dapatkan AI yang memahami konteks dan didasarkan pada tugas serta proyek Anda—sehingga Anda mendapatkan respons yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Ganti model LLM untuk menyesuaikan pengalaman AI Anda—dapatkan akses ke GPT-4o, Claude 3.7 Sonnet, dan model AI terbaru lainnya di ClickUp Brain

Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk mentranskrip rapat Anda, membuat catatan rapat secara otomatis, dan menyoroti poin-poin tindakan penting

Isi otomatis pembaruan dan ringkasan untuk Tugas ClickUp menggunakan Bidang Kustom AI

Gunakan berbagai ClickApps untuk menyesuaikan pengelolaan tugas pribadi sesuai kebutuhan spesifik Anda

Otomatiskan tugas rutin dengan templat siap pakai atau buat pemicu dan hasil Anda sendiri dengan ClickUp Automations

Integrasikan ClickUp dengan lebih dari 1.000 alat untuk mencegah perpindahan konteks

Batasan ClickUp

Beberapa pengguna merasa fitur-fitur platform yang sangat banyak ini terlalu membingungkan

Beberapa pengguna melaporkan adanya perlambatan sesekali saat menangani dataset yang besar

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

ClickUp adalah alat manajemen proyek all-in-one yang menyatukan semua fitur yang dibutuhkan untuk seluruh proses Pengembangan Produk dalam satu platform. Layanan dukungan pelanggan terbaik di kelasnya membantu menyelesaikan semua masalah tepat waktu. Integrasi dengan platform lain memudahkan migrasi dari platform lain, serta fitur AI yang mampu merangkum dan menghasilkan deskripsi tugas, sehingga membantu pengembang memahami tugas dengan lebih baik.

2. ChatGPT (Asisten percakapan berbasis AI terbaik)

via ChatGPT

ChatGPT adalah asisten AI canggih yang menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memfasilitasi interaksi yang mirip manusia. Asisten ini sangat cocok untuk berbagai keperluan profesional dan pribadi, mulai dari menulis prompt dan mengedit konten hingga pemrograman, brainstorming, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks.

Penggunaan ChatGPT sebagai asisten pribadi didukung oleh pelatihan pada dataset yang sangat besar, yang memungkinkannya menyesuaikan nada bicara, memberikan tanggapan yang dipersonalisasi, serta membantu dalam berbagai tugas seperti komunikasi bisnis, penulisan kreatif, dokumentasi teknis, dan dukungan pelanggan.

Fitur terbaik ChatGPT

Buat teks yang mirip dengan tulisan manusia untuk menyusun email, menulis kode, dan menjawab pertanyaan

Lakukan tugas penalaran, selesaikan masalah kompleks dengan rantai perintah, dan analisis data untuk menarik kesimpulan

Tingkatkan keterampilan menulis kreatif Anda dengan melakukan brainstorming cerita dan esai menggunakan ChatGPT

Ringkas teks dan terjemahkan ke berbagai bahasa dengan mudah

Batasan ChatGPT

Terkadang memberikan informasi yang tidak akurat

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2: 4,7/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

ChatGPT telah menjadi alat yang paling membantu bagi kami semua di perusahaan ini. Baik itu pembuatan kode, pertanyaan sederhana, atau analisis data, ini adalah pilihan terbaik yang ada. Tentu saja, DeepSeek juga ada, tetapi hingga saat ini, ChatGPT adalah pilihan yang jauh lebih aman. Mengatakan bahwa kami menggunakannya untuk tujuan tertentu adalah pernyataan yang meremehkan, karena bagi kami, ini pada dasarnya adalah versi Google yang lebih baik. Kami menggunakannya setiap hari untuk meningkatkan efisiensi!

🧠 Fakta Menarik: Rata-rata tampilan halaman per kunjungan ChatGPT adalah 3,66, dengan durasi sesi rata-rata 6 menit dan 11 detik.

3. Microsoft Copilot (Asisten AI terbaik untuk integrasi Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Copilot terintegrasi ke dalam ekosistem Microsoft 365, membantu pengguna menyusun konten, menganalisis data, dan mengotomatisasi tugas di berbagai aplikasi Microsoft seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook.

Selain itu, asisten ini juga berfungsi sebagai asisten pribadi dengan memahami konteks dan prioritas pekerjaan Anda untuk membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat.

Dengan menyederhanakan alur kerja dan menawarkan bantuan yang disesuaikan, Copilot memungkinkan pengguna untuk fokus pada aktivitas bernilai tinggi dan mencapai efisiensi yang lebih besar.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Buat draf email, laporan, dan presentasi langsung di dalam aplikasi Microsoft 365

Ringkas percakapan email yang panjang dan buat respons cepat untuk menghemat waktu

Buat rumus yang tepat di Excel dengan mudah berdasarkan hasil yang diinginkan

Tingkatkan kolaborasi di Microsoft Teams melalui daftar tugas yang dihasilkan oleh AI

Batasan Microsoft Copilot

Kurva pembelajaran fitur AI mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi

Harga Microsoft Copilot

Gratis

Microsoft Copilot Pro: $20 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (lebih dari 70 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot?

Hal yang paling saya sukai dari layanan ini adalah kemudahan penggunaannya karena sangat ramah pengguna. Penggunaannya memungkinkan saya menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih interaktif. Saya menggunakannya hampir setiap hari, dan setiap hari saya mendapatkan pengalaman yang baik karena jumlah fiturnya sangat mengesankan.

4. Claude AI (Asisten AI terbaik untuk keselarasan etika)

via Anthropic

Claude AI, yang dikembangkan oleh Anthropic, adalah asisten AI generasi terbaru yang dirancang untuk memfasilitasi percakapan yang bermanfaat dan mendorong penggunaan AI yang etis. Claude AI unggul dalam berbagai tugas, termasuk merangkum dokumen, menjawab pertanyaan, dan bahkan menghasilkan konten kreatif, seperti puisi, kode, skrip, karya musik, email, surat, dan lain-lain.

Claude dirancang dengan mengutamakan keamanan, bertujuan untuk menghindari pembentukan informasi yang berbahaya atau menyesatkan. Fokusnya terletak pada pemahaman konteks dan nuansa bahasa, sehingga membuatnya lebih mahir dalam tugas percakapan yang kompleks dibandingkan asisten AI lainnya. Hal ini menjadikannya sangat berguna untuk tugas-tugas yang memerlukan pemahaman mendalam dan respons terperinci, seperti penelitian, analisis mendalam, dan penulisan kreatif.

Fitur terbaik Claude AI

Pahami lebih baik bagaimana jawaban diberikan melalui proses penalaran yang transparan dari Claude

Membuat dan menganalisis kode untuk tugas debugging dan pengembangan

Proses teks yang jauh lebih panjang tanpa kesulitan berkat kemampuan pemahaman bahasa alami yang unggul dari Claude

Rasakan ketenangan pikiran, karena semua interaksi dilakukan secara etis, berkat pendekatan pelatihan khusus Claude yang dikenal sebagai Constitutional AI

Batasan Claude AI

Akses informasi real-time yang terbatas dapat memengaruhi akurasi respons

Asisten ini berpotensi memberikan respons yang terlalu berhati-hati akibat pedoman etika yang ketat

Harga Claude AI

Gratis

Pro: $20/bulan

Team: $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Claude AI

G2: 4,3/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Claude AI?

Hal yang paling berguna dari Claude adalah kemampuannya untuk berinteraksi secara lebih alami. Saya suka bahwa responsnya terasa seperti percakapan antarmanusia. Hal lain yang saya sukai dari Claude adalah responsnya yang kontekstual dan menarik. Saya juga menyukai upayanya untuk memberikan respons yang akurat serta mengakui keterbatasannya ketika tidak mengetahui sesuatu.

5. Otter.ai (Asisten AI terbaik untuk ringkasan rapat secara real-time)

Otter.ai unggul dalam transkripsi real-time, merekam setiap kata yang diucapkan selama rapat, kuliah, dan percakapan lainnya. Dengan mengotomatiskan pencatatan dan memberikan wawasan cerdas, peserta dapat fokus pada percakapan itu sendiri daripada sibuk mencatat.

Selain sekadar mentranskrip, Otter.ai menggunakan AI untuk mengidentifikasi pembicara, membuat ringkasan, dan bahkan mengekstrak poin-poin tindakan utama. Hal ini mengubah rekaman audio mentah menjadi catatan rapat yang dapat dicari, dibagikan, dan ditindaklanjuti, sehingga menghemat waktu dan tenaga pengguna secara signifikan.

Fitur terbaik Otter.ai

Buat transkripsi real-time untuk rapat Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams

Latih Otter.ai untuk mengenali istilah dan jargon khusus industri, sehingga meningkatkan akurasi transkripsi untuk menyoroti poin-poin penting dan tindakan yang perlu dilakukan

Dapat diintegrasikan dengan mudah ke berbagai platform kalender dan kolaborasi

Temukan informasi dengan cepat dalam transkrip yang panjang menggunakan fitur ekstraksi kata kunci dan identifikasi topik

Batasan Otter.ai

Otter.ai saat ini hanya mendukung bahasa Inggris

Akurasi transkripsi dipengaruhi oleh aksen yang kental atau kualitas audio yang buruk

Harga Otter.ai

Dasar: Gratis

Pro: $16,99/bulan per pengguna

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Otter.ai

G2: 4,3/5 (lebih dari 250 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)

6. DALL-E (Asisten AI terbaik untuk pembuatan gambar kreatif)

via ChatGPT

DALL-E, yang dikembangkan oleh OpenAI, menghasilkan gambar dari deskripsi teks. Kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara bahasa dan gambar, sehingga pengguna dapat dengan cepat dan mudah mewujudkan ide visual mereka, baik untuk ekspresi artistik, materi pemasaran, maupun brainstorming.

Meskipun bukan asisten pribadi tradisional dalam arti menyederhanakan pengelolaan tugas, DALL-E bertindak sebagai asisten kreatif yang mengubah ide-ide Anda menjadi bentuk visual melalui pembelajaran mesin. Anda cukup mendeskripsikan apa yang ingin Anda lihat, dan DALL-E menggunakan data pelatihan yang sangat besar untuk menciptakan gambar-gambar unik dan seringkali mengejutkan. Gambar-gambar tersebut berkisar dari penggambaran fotorealistik dari adegan imajiner hingga seni abstrak, bahkan pengeditan pada gambar yang sudah ada.

Fitur terbaik DALL-E

Gunakan DALL-E untuk menggeneralisasi dan memahami kombinasi ide yang baru guna menghasilkan gambar konsep yang belum pernah dilatih secara eksplisit

Buat gambar dengan gaya dan format yang sangat spesifik

Edit dan sempurnakan gambar menggunakan teknik inpainting dan outpainting

Integrasikan dengan berbagai aplikasi melalui akses API

Batasan DALL-E

Asisten ini mungkin kesulitan menangani perintah yang terlalu rumit atau abstrak

Hal ini mungkin mencerminkan bias yang terdapat dalam data pelatihannya, yang berpotensi menyebabkan representasi yang bias atau stereotip.

Harga DALL-E

ChatGPT Plus: $20/bulan

Akses API: Mulai dari $0,04 per gambar

Ulasan dan penilaian DALL-E

G2: 3,9/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DALL-E?

DALL-E adalah model AI tercepat dan terbesar yang mampu menghasilkan gambar berkualitas tinggi berdasarkan perintah kita. Model ini dilengkapi dengan dasbor yang sangat sederhana dan intuitif untuk menghasilkan gambar dengan lancar. Model ini mampu memahami perintah yang sangat kompleks dan menghasilkan gambar dengan akurasi tinggi. Model ini kompatibel dengan semua browser dan perangkat kita.

7. Replika (Asisten AI terbaik untuk dukungan emosional yang dipersonalisasi)

via Replika

Replika adalah asisten AI yang dirancang untuk menjalin hubungan pribadi dan memberikan dukungan emosional. Ia belajar dari percakapan Anda dan mengembangkan kepribadian unik berdasarkan interaksi Anda. Asisten AI ini dapat mengobrol dengan Anda tentang apa saja dan memberikan dorongan. Tujuannya adalah menjadi ruang aman bagi pengguna untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi pikiran dan perasaan mereka, serta mengatasi kesepian.

Keunggulan Replika terletak pada fokusnya pada interaksi yang dipersonalisasi dan kecerdasan emosional, meskipun bukan asisten pribadi. Replika menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi Anda dan mengingat percakapan sebelumnya, sehingga interaksi menjadi lebih tulus dan bermakna.

Fitur terbaik Replika

Dapatkan dukungan kesehatan mental dengan fitur seperti panduan penulisan jurnal dan pelacakan suasana hati

Sesuaikan penampilan dan sifat-sifat kepribadian asisten AI Anda

Tambahkan dimensi visual pada interaksi Anda dengan melihat agen AI Replika Anda

Ikuti sesi pembinaan untuk pengembangan diri dan latihan kesadaran diri

Batasan Replika

Pada akhirnya, ini adalah AI dan tidak dapat sepenuhnya meniru pemahaman emosional manusia

Versi gratisnya menawarkan fitur yang terbatas

Harga Replika

Gratis

Pro: $19,99/bulan

Seumur hidup: $299

Peringkat dan ulasan Replika

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

8. Siri (Asisten AI terbaik untuk integrasi dengan perangkat Apple)

melalui Siri

Siri, asisten digital yang diaktifkan dengan suara, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat mereka tanpa perlu menyentuh layar menggunakan perintah bahasa alami. Mulai dari mengatur alarm dan mengirim pesan hingga mengontrol perangkat rumah pintar dan memberikan informasi, Siri bertujuan untuk menyederhanakan tugas sehari-hari.

Keunggulan Siri terletak pada integrasinya yang erat dengan perangkat dan layanan Apple. Siri dapat mengakses dan mengontrol berbagai fungsi di dalam iOS, iPadOS, macOS, watchOS, dan tvOS.

Fitur terbaik Siri

Kendalikan berbagai perangkat rumah pintar yang kompatibel dengan HomeKit menggunakan perintah suara

Dapatkan dukungan untuk berbagai bahasa

Buat pintasan khusus yang menggabungkan beberapa tindakan dan aktifkan dengan satu perintah Siri

Dapatkan informasi real-time seperti pembaruan cuaca dan bantuan navigasi

Keterbatasan Siri

Meskipun Siri terintegrasi dengan baik dengan layanan Apple, integrasinya dengan aplikasi pihak ketiga masih terbatas

Asisten ini mungkin kesulitan menangani pertanyaan yang rumit, terutama di lingkungan yang bising

Harga Siri

Gratis

Peringkat dan ulasan Siri

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🔎 Tahukah Anda? 97% pengguna ponsel sudah menggunakan asisten AI.

9. Gemini (Asisten AI terbaik untuk integrasi dengan Google)

melalui Google Gemini

Google Gemini adalah model AI multimodal yang dikembangkan oleh Google AI. Asisten virtual berbasis AI ini dirancang untuk memahami dan menghasilkan respons di berbagai format, termasuk teks, gambar, audio, video, dan kode. Hal ini memungkinkan Gemini untuk membantu pengguna dalam berbagai tugas, mulai dari merangkum artikel hingga menghasilkan konten kreatif, menjawab pertanyaan kompleks, dan bahkan membantu menyelesaikan masalah pemrograman.

Fitur terbaik Gemini

Integrasikan Gemini ke seluruh rangkaian produk dan layanan Google untuk mencapai tujuan produktivitas Anda

Analisis gambar bersama teks, pahami konteks klip video, dan bahkan buat kode berdasarkan deskripsi teks

Kendalikan perangkat rumah pintar menggunakan perintah suara

Selesaikan masalah rumit dan jawab pertanyaan yang kompleks dengan kemampuan penalaran canggih

Batasan Gemini

Ketersediaannya terbatas pada perangkat non-Google

Rentan terhadap bias yang terdapat dalam data pelatihannya, yang berpotensi menyebabkan hasil yang bias atau tidak adil

Harga Gemini

Gratis

Gemini Advanced: $19,99/bulan

Peringkat dan ulasan Gemini

G2: 4,4/5 (lebih dari 160 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

10. Amazon Alexa (Asisten AI terbaik untuk integrasi rumah pintar)

melalui Amazon

Amazon Alexa adalah asisten suara berbasis cloud yang memungkinkan pengguna mengelola berbagai tugas dan perangkat pintar tanpa perlu menyentuh layar. Dikombinasikan dengan berbagai produk Amazon Echo, Alexa memungkinkan pengendalian perangkat rumah pintar, pembaruan cuaca, pemutaran musik, dan pengaturan pengingat.

Asisten virtual AI ini merancang rumah pintar yang terintegrasi, di mana pengguna dapat mengontrol banyak perangkat terhubung hanya dengan beberapa perintah suara. Fitur-fiturnya yang lengkap dan pembaruan berkelanjutan menjadikannya asisten yang fleksibel untuk tugas sehari-hari dan otomatisasi rumah.

Fitur terbaik Amazon Alexa

Kendalikan perangkat rumah pintar, termasuk lampu, termostat, dan sistem keamanan

Streaming musik dan media dari layanan seperti Amazon Music, Spotify, dan Apple Music

Atur pengingat, alarm, dan timer dengan perintah suara

Akses fitur asisten seperti memesan makanan dan memeriksa berita terbaru

Batasan Amazon Alexa

Kemampuan mendengarkan secara terus-menerus pada perangkat yang didukung Alexa mungkin menimbulkan kekhawatiran terkait privasi

Kesalahpahaman sesekali terhadap perintah suara mungkin memerlukan pengulangan untuk kejelasan

Harga Amazon Alexa

Gratis

Peringkat dan ulasan Amazon Alexa

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Pilih Asisten AI Terbaik Sesuai Kebutuhan Anda

Memilih asisten AI yang tepat bergantung pada jenis pekerjaan Anda, fitur yang paling penting bagi Anda, dan teknologi yang sudah Anda gunakan. Amazon Alexa adalah pilihan yang tepat jika Anda tertarik dengan otomatisasi rumah pintar. Claude adalah pilihan yang tepat untuk konten kreatif yang berkualitas. Dan, DALL-E adalah alat yang hebat untuk membantu mengubah ide Anda menjadi visual yang dihasilkan oleh AI.

Namun, jika Anda menginginkan asisten AI yang meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan otomatisasi tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda, ClickUp Brain adalah pilihan yang tepat. Berkat wawasan berbasis AI yang kontekstual, rekomendasi tugas, dan integrasi yang mulus dengan proyek, dokumen, dan obrolan Anda, ClickUp Brain membuat pekerjaan tidak hanya cepat tetapi juga menyenangkan.

Daftar di ClickUp secara gratis hari ini untuk melihat apa yang dapat dilakukan asisten AI terintegrasi sepenuhnya untuk produktivitas Anda! ✨