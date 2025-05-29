100 Contoh Nilai Inti Tim untuk Membantu Anda Membangun Budaya Perusahaan yang Kuat

Apa yang Anda anggap penting sebagai perusahaan?

Ini adalah pertanyaan yang sering dihadapi oleh banyak pemilik bisnis. Memang sulit untuk menyusun daftar nilai-nilai inti yang secara akurat mewakili organisasi Anda, tetapi hal ini sangat penting untuk dilakukan dengan benar.

Nilai-nilai perusahaan Anda merupakan fondasi budaya tempat kerja Anda—nilai-nilai ini memungkinkan orang lain melihat secara mendalam siapa Anda sebagai perusahaan, dan dapat memberikan dampak besar pada upaya perekrutan dan penerimaan karyawan, keterlibatan karyawan, serta kesuksesan secara keseluruhan.

Jadi, untuk membantu menginspirasi perusahaan Anda dan mendefinisikan budaya kerja Anda, berikut adalah 50 contoh nilai inti umum untuk tim Anda dan 50 contoh nilai inti dari perusahaan-perusahaan sukses di berbagai industri. Baik Anda baru memulai atau sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam bisnis, 100 contoh ini akan memberi Anda inspirasi untuk menentukan apa yang penting bagi Anda dan tim Anda!

📋 Daftar Periksa Nilai Inti☑ Jelas☑ Dapat diterapkan☑ Selaras dengan misi Anda☑ Mudah diingat☑ Relevan dengan aktivitas sehari-hari tim Anda

Bagaimana Nilai-Nilai Inti Perusahaan Dapat Membantu Tim Anda

Secara sederhana, nilai-nilai inti adalah keyakinan kolektif dan mendasar, visi, misi, etika pribadi dan kerja, serta prinsip-prinsip inti organisasi Anda.

Ini adalah kepribadian perusahaan Anda, DNA organisasi Anda, alasan keberadaan perusahaan Anda, dan bintang utara yang terus menerus memandu bisnis Anda menuju misi dan visi Anda. Dan untuk menggerakkan bisnis Anda ke arah yang benar, tim-tim di berbagai departemen perlu bekerja sama, meyakini nilai-nilai yang sama, dan menerapkannya secara konsisten di tempat kerja.

Jadi, jika Anda bertanya pada diri sendiri, “Mengapa semua ini penting?” Berikut beberapa alasannya:

Kinerja : Tim merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik ketika nilai-nilai inti selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan

Perekrutan Talenta : Budaya organisasi Anda dapat membantu calon karyawan memutuskan apakah perusahaan Anda sesuai dengan nilai-nilai inti, prioritas, dan tujuan pribadi mereka saat mencari pekerjaan baru

Daya Saing : Memahami apa yang menjadi prinsip perusahaan akan membuat Anda lebih kompetitif di pasar dan sebagai pemberi kerja

Keputusan Bisnis: Memahami budaya perusahaan dapat membantu para eksekutif dan manajer proyek mengambil keputusan yang terinformasi serta mengambil risiko yang lebih cerdas dan terukur

Lihat daftar di bawah ini untuk nilai-nilai inti umum yang dapat Anda pilih guna membentuk tim Anda!

💡 Tips Pro: Jika nilai-nilai perusahaan Anda tidak memengaruhi pengambilan keputusan Anda, kemungkinan besar nilai-nilai tersebut bukanlah nilai-nilai yang tepat.

50 Contoh Nilai Inti Tim untuk Bisnis Anda

1. Rasa Hormat dan Integritas 2. Kualitas 3. Inovasi 4. Kerja Sama Tim 5. Akuntabilitas 6. Transparansi 7. Kolaborasi 8. Pembelajaran Berkelanjutan 9. Sikap Positif 10. Loyalitas 11. Empati 12. Inklusivitas 13. Kreativitas 14. Semangat 15. Kejujuran 16. Keragaman 17. Kemampuan beradaptasi 18. Fleksibilitas 19. Keterbukaan pikiran 20. Komunikasi 21. Menghormati Individualitas 22. Ketepatan waktu 23. Kesenangan 24. Rasa syukur 25. Profesionalisme

26. Proaktif27. Pemecahan Masalah28. Pengembangan Diri29. Komitmen terhadap Keunggulan30. Objektivitas31. Sikap Positif32. Ambisi33. Kualitas Layanan34. Keunggulan35. Keandalan36. Menepati Janji37. Pola Pikir Pertumbuhan38. Keseimbangan Kerja/Kehidupan39. Fokus pada Solusi40. Melampaui Harapan41. Menghormati Privasi42. Mendengarkan Pelanggan43. Mengejar Peluang Pertumbuhan44. Kecerdikan45. Kesadaran Diri46. Kolaborasi47. Kerja Sama Tim48. Kesediaan untuk Belajar49. Membangun Jaringan Profesional50. Menjadi Ahli di Bidang Anda

📣 Latihan Tim: Tanyakan kepada tim Anda: Nilai mana yang paling mewakili kita—dan nilai mana yang paling perlu kita kembangkan?

50 Contoh Nilai Inti Perusahaan Paling Menginspirasi untuk Tim Anda

Kini, saatnya menjelajahi beberapa nilai inti terbaik dan paling umum yang telah membentuk beberapa perusahaan paling sukses saat ini. Berikut adalah 50 perusahaan dan nilai-nilai utama mereka!

Nilai-nilai inti:

1. Berikan pengalaman pelanggan terbaik

Kami mengutamakan pelanggan, berupaya melampaui ekspektasi mereka, dan menciptakan pengalaman yang berkesan dan positif di setiap titik interaksi.

2. Tantang status quo, dorong batas-batas

Kami tidak ragu untuk mempertanyakan cara kerja yang ada. Kami berinovasi, bereksperimen, dan mencari cara baru untuk meningkatkan diri serta memimpin di industri kami.

3. Terima kerja keras, lakukan hal-hal yang sulit

Kami menghadapi tantangan berat dengan tekad dan ketangguhan, menyadari bahwa kemajuan yang berarti membutuhkan usaha dan ketekunan.

4. Dorong rasa urgensi

Kami bertindak cepat dan tegas, menyadari bahwa kecepatan sangat penting. Kami mengutamakan tindakan dan menjaga momentum tetap tinggi.

5. Tumbuh 1% setiap hari

Peningkatan berkelanjutan adalah bagian dari DNA kami. Kami berupaya untuk belajar, beradaptasi, dan menjadi lebih baik—baik secara individu maupun sebagai tim—setiap hari.

6. Perhatikan detailnya

Keunggulan terletak pada detail. Kami sangat memperhatikan pekerjaan kami, memastikan kualitas dan ketepatan dalam segala hal yang kami lakukan.

7. Tetaplah bersemangat

Kami tetap ambisius dan bersemangat, selalu mencari peluang baru untuk belajar, berkembang, dan meraih lebih banyak lagi.

8. Jadilah gigih

Kami memaksimalkan sumber daya yang ada, berpikir kreatif, dan menemukan solusi—bahkan ketika situasi sulit atau sumber daya terbatas.

9. Katakan apa yang Anda maksud, dan maksudkan apa yang Anda katakan

Kami berkomunikasi secara terbuka dan jujur, membangun kepercayaan melalui transparansi dan keterbukaan.

10. Menyenangkan untuk bekerja sama

Kami menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendukung, dan menyenangkan. Kami merayakan keberhasilan, berbagi tawa, dan menjadikan tempat kerja sebagai tempat yang kami semua inginkan.

Nilai-nilai inti:

Tingkatkan empati

Mendorong para pemimpin dan perwakilan untuk bersikap empati dan sopan satu sama lain serta terhadap pelanggan mereka

Tingkatkan keahlian

Tunjukkan integritas dan bertanggung jawab atas semua tindakan

Dukung keragaman di tempat kerja

Dorong keharmonisan, berikan kesempatan yang setara, dan terapkan inklusi melalui program internal

⚖️ Keseimbangan Nilai Inti: Cobalah menggabungkan nilai-nilai “manusiawi” seperti empati dengan nilai-nilai yang berorientasi pada kinerja seperti akuntabilitas.

Nilai-nilai inti:

Aksesibilitas

Kami percaya dalam memberikan akses kepada konsumen, usaha kecil, dan organisasi lain terhadap perangkat keras, perangkat lunak, layanan, dan teknologi yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka

Dukung pendidikan

Pendidikan memberi setiap orang lebih banyak cara untuk mewujudkan potensi mereka; itulah sebabnya kami berkomitmen untuk memberikan kesempatan belajar kepada orang-orang dari berbagai latar belakang melalui kemitraan di lebih dari 100 negara

Inklusivitas, kesetaraan ras, dan keadilan

Sebagai pemimpin global, Apple menyadari tanggung jawabnya untuk membantu mempromosikan kesetaraan dan memerangi ketidakadilan di seluruh dunia.

📝 Tahukah Anda? Perusahaan yang memiliki nilai-nilai inti yang jelas lebih mungkin unggul dibandingkan pesaingnya dalam indikator kinerja utama.

Nilai-nilai inti:

Jujur

Kami jujur, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan.

Inovatif

Kami sangat kreatif dan selalu berupaya menghubungkan ide-ide baru dengan realitas bisnis.

Terlibat

Kami inklusif, terbuka, dan secara aktif terlibat dengan pelanggan, mitra, karyawan, serta komunitas yang kami layani.

Nilai-nilai inti:

Kepercayaan dan kepedulian

Bangun kepercayaan dengan menerapkan integritas, empati, kejujuran, dan rasa hormat.

Inovasi

Pertahankan pola pikir yang berorientasi pada pertumbuhan untuk menciptakan ide-ide besar, sambil tetap memberikan nilai tambah dan menemukan kebahagiaan dalam interaksi sehari-hari.

Menghargai tenaga kerja

Prioritaskan kesuksesan setiap karyawan untuk membantu mengembangkan pemimpin dan tim yang produktif.

🌟 Sorotan: Nilai LinkedIn “Kepercayaan dan Kepedulian” menunjukkan bagaimana kecerdasan emosional dapat menjadi keunggulan strategis.

Nilai-nilai inti:

Inovatif

Kami berpikir secara orisinal dan kreatif. Bagi kami, inovasi adalah pola pikir bawaan – hasrat yang tertanam kuat untuk memperbaiki segala hal.

Tulus

Hubungan terbaik didasarkan pada saling percaya dan saling menghormati. Kami ingin bersikap adil dan transparan dalam segala hal yang kami lakukan. Kami tidak melakukan pengawasan yang berlebihan; kami saling percaya bahwa satu sama lain akan melakukan pekerjaan dengan baik.

Rileks

Kami menyukai keseruan. Kami adalah perusahaan yang ceria dan merek yang ceria. Kami selalu seperti itu. Kami tidak pernah menganggap diri kami terlalu serius.

Nilai-nilai inti:

Buat pelanggan kami terkesan

Kami berupaya sekuat tenaga untuk melayani orang lain dengan produk berkualitas tinggi dan keramahan yang dapat diandalkan. Kami bekerja keras agar pelanggan kami pulang dengan senyuman.

Kepemilikan penuh

Kami memiliki ketekunan. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil, maupun tantangan yang terlalu besar. Kami berkomitmen sepenuhnya. Kami berpikir jangka panjang dan selalu mengutamakan kepentingan Lyft secara keseluruhan. Kami tidak pernah berkata, “itu bukan tugas saya.”

Banggalah, namun tetap rendah hati

Kami bangga dengan pekerjaan kami, dan apa pun yang kami lakukan, kami melakukannya dengan baik. Kami mengevaluasi pekerjaan kami secara kritis, dan kami yang pertama mengakui kelemahan kami, serta terus mendorong diri sendiri dan orang lain untuk berkembang dan menetapkan standar yang lebih tinggi.

Nilai-nilai inti:

Jadikan misi sebagai prioritas utama

Kami bersatu dengan komunitas kami untuk menciptakan dunia di mana siapa pun dapat merasa menjadi bagian dari mana pun.

Rangkul petualangan

Kami didorong oleh rasa ingin tahu, optimisme, dan keyakinan bahwa setiap orang dapat berkembang.

Jadilah wirausahawan yang gigih

Kami bertekad dan kreatif dalam mewujudkan ambisi besar kami.

Nilai-nilai inti:

Kejujuran

Ketika karyawan jujur, hal itu secara otomatis tercermin dalam pekerjaan kita.

Semangat tim dan pembelajaran berkelanjutan

Kami percaya pada Kaizen, sebuah konsep Jepang di mana setiap anggota tim berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan.

Kerendahan hati

Terbuka terhadap masukan dan menghormati orang lain

🎨 Merek Anda, Suara Anda: Nilai-nilai perusahaan tidak hanya berlaku secara internal—mereka juga membantu membentuk identitas merek eksternal Anda.

Nilai-nilai inti:

Budaya kehangatan

Kami percaya dalam menciptakan budaya yang hangat dan inklusif, di mana setiap orang merasa diterima

Tanggung Jawab

Memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kami lakukan, dan bertanggung jawab atas hasilnya.

Hadir secara penuh

Hadir secara penuh, menjalin hubungan dengan transparansi, martabat, dan rasa hormat.

👥 Budaya dalam Aksi: Starbucks melatih barista untuk “Be Present” — sebuah nilai inti yang secara langsung memengaruhi pengalaman pelanggan.

Nilai-nilai inti:

Kepercayaan

Kami bertindak sebagai penasihat tepercaya dan memperoleh kepercayaan dari pelanggan, karyawan, serta keluarga besar kami melalui transparansi, keamanan, kepatuhan, privasi, dan kinerja

Keberhasilan Pelanggan

Kami terus berinovasi dan memperluas penawaran bisnis kami untuk memberikan semua pemangku kepentingan kami peluang baru guna meraih kesuksesan yang semakin besar.

Kesetaraan

Mendengarkan berbagai sudut pandang memicu inovasi, mempererat hubungan antarindividu, dan menjadikan kami perusahaan yang lebih baik.

Nilai-nilai inti:

Kepemimpinan kreatif

Kami mendorong pengembangan dan inovasi melalui penelitian dan tindakan berani

Semangat untuk kemajuan

Kami memiliki fokus yang ketat pada keunggulan dan efektivitas

Tanggung Jawab

Kami bertindak dengan sopan santun, moralitas, dan kepedulian

📘 Sumber Daya: Cobalah latihan refleksi Rose, Bud, Thorn bersama tim Anda untuk mengungkap nilai-nilai budaya yang tersembunyi.

Nilai-nilai inti:

Inklusivitas

Kami menghargai keragaman suara dan pendekatan. Kami bertindak dengan kejujuran dan rasa hormat. Kami menciptakan pengalaman yang adil bagi semua.

Koneksi

Kami membangun hubungan yang saling percaya. Kami berkolaborasi lintas fungsi bisnis. Kami mengakui dan merayakan kemajuan.

Semangat

Kami melakukan apa yang terbaik bagi Target, tim kami, dan para tamu. Kami menghasilkan hasil yang berarti. Kami terus belajar dengan mengutamakan kemajuan daripada kesempurnaan.

Nilai-nilai inti:

Umpan balik yang jujur dan produktif

Umpan balik yang bermakna bisa sulit untuk diberikan atau diterima. Namun, seperti kebiasaan baru lainnya, hal ini akan menjadi lebih mudah dengan latihan. Oleh karena itu, kami membantu orang-orang belajar memberikan dan menerima umpan balik melalui pembinaan dan mencontohkan perilaku yang ingin kami lihat di seluruh perusahaan.

Kebebasan dan tanggung jawab

Tujuan kami adalah menginspirasi orang-orang, bukan sekadar mengelola mereka. Kami ingin tim kami melakukan apa yang terbaik bagi Netflix. Hal ini, pada gilirannya, menumbuhkan rasa tanggung jawab, akuntabilitas, dan disiplin diri yang mendorong kami untuk menghasilkan karya yang luar biasa.

Manusia di atas proses

Pendekatan yang mengutamakan karyawan ini memungkinkan kami membangun budaya tim yang kuat serta menjadi lebih fleksibel, kreatif, dan sukses dalam segala hal yang kami lakukan.

📚 Baca Juga: Temukan berbagai jenis budaya perusahaan dan pelajari bagaimana para pemimpin hebat dapat memanfaatkannya untuk mendorong kesuksesan dan menginspirasi tim mereka.

Nilai-nilai inti:

Berbasis data

Kami mengandalkan data untuk mendukung pengambilan keputusan kami.

Penuh rasa ingin tahu dan berpikiran terbuka

Kami memandang setiap hari sebagai kesempatan belajar yang baru dan memanfaatkan umpan balik terbuka untuk meningkatkan diri kami.

Sikap kewirausahaan

Kami mencoba hal-hal baru. Kami bergerak cepat.

Nilai-nilai inti:

Otonomi

Di HubSpot, Anda didorong untuk berpikir seperti seorang pendiri dan mengambil tanggung jawab penuh. Kami percaya bahwa orang-orang hebat harus dipercaya untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa.

Transparansi

Tidak ada lingkaran dalam di HubSpot. Kami berbagi informasi secara terbuka dan sering agar karyawan dapat mengambil keputusan dan memberikan dampak bagi pelanggan kami.

Fleksibilitas

Kami selalu percaya bahwa hasil lebih penting daripada di mana atau kapan hasil tersebut dihasilkan. Karyawan HubSpot memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari jarak jauh, mengambil cuti tanpa batas, dan membangun keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sesuai dengan tujuan pribadi dan profesional mereka.

Nilai-nilai inti:

Kerendahan hati

Kita semua berada dalam satu tim yang bekerja menuju tujuan yang sama, dan setiap orang terbuka untuk belajar satu sama lain. Hal ini menciptakan budaya yang penuh kasih sayang dan empati.

Transparansi

Kami ingin mendengar hal-hal baik, buruk, dan yang kurang menyenangkan agar kami dapat terus berkembang sebagai tim. Hal ini menjadikan tempat kerja kami sebagai lingkungan yang aman dan penuh kepercayaan.

Keteguhan

Kami bersemangat dalam bekerja dan tetap gigih menghadapi masa-masa sulit. Kami memanfaatkan kegagalan kami untuk belajar dan berkembang.

🔎 Temukan Kesenjangannya: Apakah nilai-nilai yang Anda nyatakan selaras dengan apa yang sebenarnya dihargai, dirayakan, atau dipromosikan? Jika tidak, tinjau kembali nilai-nilai tersebut.

Nilai-nilai inti:

Berbagi dan mengambil tanggung jawab

Kami percaya pada pemberdayaan karyawan. Memberikan dan mengambil tanggung jawab adalah cara untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Saling percaya, serta bersikap positif dan berorientasi ke depan, menginspirasi semua orang untuk berkontribusi pada perkembangan.

Perbarui dan tingkatkan

Kami terus mencari cara-cara baru dan lebih baik untuk maju. Apa pun yang kami lakukan hari ini, kami bisa melakukannya dengan lebih baik besok. Menemukan solusi untuk tantangan yang hampir mustahil adalah bagian dari kesuksesan kami dan sumber inspirasi untuk melangkah ke tantangan berikutnya.

Berikan contoh yang baik

Kami memandang kepemimpinan sebagai tindakan, bukan sekadar jabatan. Kami mengutamakan nilai-nilai pribadi di atas kompetensi dan pengalaman. Orang-orang yang ‘melakukan apa yang mereka katakan’ dan memimpin dengan memberi contoh. Ini tentang menjadi versi terbaik diri kita dan mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain.

Nilai-nilai inti:

Kerja keras

Anggota tim kami selalu mencari cara baru untuk berkembang dan meningkatkan diri, serta terus mendorong diri mereka sendiri untuk menjadi yang terbaik.

Kebaikan

Anggota tim kami selalu saling mendukung, dan mereka dengan cepat menawarkan bantuan saat dibutuhkan.

Keunggulan

Kami berupaya menghasilkan hasil terbaik yang mungkin, dan kami selalu berupaya meningkatkan kinerja kami.

Nilai-nilai inti:

Berfokuslah pada pengguna, dan segala hal lainnya akan mengikuti

Sejak awal, kami berfokus pada penyediaan pengalaman pengguna terbaik. Baik saat merancang peramban internet baru maupun melakukan penyesuaian pada tampilan beranda, kami sangat memperhatikan agar hasilnya pada akhirnya bermanfaat bagi Anda, bukan sekadar untuk mencapai tujuan internal atau keuntungan kami sendiri.

Lebih baik fokus pada satu hal dan lakukan dengan sangat baik

Dengan salah satu kelompok riset terbesar di dunia yang berfokus secara eksklusif pada pemecahan masalah pencarian, kami tahu apa yang kami lakukan dengan baik, dan bagaimana kami dapat melakukannya dengan lebih baik.

Anda bisa tampil profesional tanpa harus mengenakan setelan jas

Pendiri kami membangun Google berdasarkan gagasan bahwa pekerjaan harus menantang, dan tantangan tersebut harus menyenangkan. Kami percaya bahwa hal-hal hebat dan kreatif lebih mungkin terwujud dalam budaya perusahaan yang positif.

❤️ Mengapa Ini Penting: Nilai-nilai yang kuat menciptakan rasa memiliki—dan rasa memiliki meningkatkan motivasi, kolaborasi, dan inovasi.

Nilai-nilai inti:

Cintai pekerjaanmu

Kami membangun untuk para pembangun dan berusaha membuat hal-hal yang rumit terasa sederhana. Kami terus bertanya "mengapa" hingga mencapai inti permasalahan dan terus berfokus pada pemecahan masalah yang tepat, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan.

Tumbuh seiring berjalannya waktu

Setiap orang sedang dalam proses berkembang, dan kami di sini untuk saling membantu tumbuh.

Terapkanlah

Membangun Figma berarti mengambil inisiatif, berani, dan merintis jalur baru, bukan sekadar mengikuti panduan. Para Figmates sedang membangun masa depan desain dengan menghadapi tantangan besar, menakutkan, dan mendebarkan seolah-olah masa depan Figma bergantung padanya. Karena memang begitu.

Nilai-nilai inti:

Kami menghormati orang-orang

Kami saling percaya dan menghormati satu sama lain atas siapa kami dan apa yang kami sumbangkan. Kami saling bertanggung jawab dan memberdayakan setiap suara melalui dialog yang terbuka dan berani, sehingga orang lain merasa didengarkan.

Kami mendukung pelanggan kami

Hubungan adalah inti dari bisnis kami. Kami berupaya menjadi mitra yang tak tergantikan bagi pelanggan kami dengan menghadirkan produk, layanan, dan pengalaman yang luar biasa setiap hari – dan berjanji untuk selalu mendukung mereka dalam segala hal yang kami lakukan.

Kami melakukan hal yang benar

Pelanggan memilih kami karena mereka mempercayai merek dan karyawan kami. Kami memperoleh kepercayaan tersebut dengan memastikan bahwa segala hal yang kami lakukan dapat diandalkan, konsisten, dan dilakukan dengan integritas tertinggi.

Nilai-nilai inti:

Kejujuran

Kami berkomitmen untuk melakukan hal yang benar dan jujur, bahkan ketika hal itu tidak mudah atau tidak populer. Nilai ini menjadi pedoman bagi tindakan dan keputusan kami.

Kerja sama tim

Ketika kita bekerja sama, kita menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan rasa hormat, yang memungkinkan kita untuk saling menantang dan mendorong satu sama lain agar terus berkembang.

Inovasi

Kami percaya bahwa untuk tetap relevan dan sukses, kita harus terus berkembang dan mencari cara-cara baru dalam melakukan segala hal.

Nilai-nilai inti:

Semangat tanpa pamrih

Kami saling mendorong dan saling bertanggung jawab untuk mewujudkan visi kami.

Hati yang berani

Kami berani menjelajahi tempat-tempat baru, karena kami tahu kami didukung oleh tim kami.

Pikiran yang penasaran

Kita belajar bahwa ketika kita mendengarkan orang lain, kita menumbuhkan rasa ingin tahu dan empati untuk membuka pintu inovasi.

Nilai-nilai inti:

Rasa Kepemilikan

Pemimpin adalah pemilik. Mereka berpikir jangka panjang dan tidak mengorbankan nilai jangka panjang demi hasil jangka pendek. Mereka bertindak atas nama seluruh perusahaan, bukan hanya tim mereka sendiri. Mereka tidak pernah mengatakan, “Itu bukan tugas saya.”

Belajar dan jadilah orang yang penuh rasa ingin tahu

Para pemimpin tidak pernah berhenti belajar dan selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Mereka penasaran dengan peluang baru dan bertindak untuk mengeksplorasi peluang tersebut

Berinovasi dan menyederhanakan

Para pemimpin mengharapkan dan menuntut inovasi serta penemuan dari tim mereka, serta selalu mencari cara untuk menyederhanakan. Mereka peka terhadap lingkungan eksternal, mencari ide-ide baru dari mana saja, dan tidak terbatasi oleh pemikiran “bukan buatan kami.” Saat kami melakukan hal-hal baru, kami menerima bahwa kami mungkin akan disalahpahami untuk waktu yang lama.

Nilai-nilai inti:

Kejujuran dan transparansi

Kami menjunjung tinggi transparansi dalam berinteraksi dengan karyawan maupun pelanggan, dan hal itu membangun kepercayaan.

Membangun hubungan yang langgeng dengan pelanggan

Berkomunikasi secara efektif, menanggapi kekhawatiran mereka, dan menawarkan solusi untuk membangun hubungan yang baik dan menciptakan loyalitas.

Nilai-nilai inti:

Kepercayaan

Itulah yang sudah ada di sini secara default. Berbicaralah dan jadilah diri Anda yang sebenarnya

Rasa Kepemilikan

Kita semua memiliki keinginan yang sama untuk memulai sesuatu. Jalankan proyek-proyek yang Anda anggap bermakna, karena tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk

Perubahan yang Terus-Menerus

Kami selalu berupaya untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Perubahan itu menggembirakan, tidak perlu ditakuti.

Nilai-nilai inti:

Tanggung Jawab

Menunjukkan komitmen kami terhadap karyawan, pelanggan, mitra, dan lingkungan

Kesederhanaan

Menciptakan efisiensi, kejelasan, dan arah yang jelas di dalam organisasi kami serta bagi pelanggan kami.

Konsistensi

Kami menepati janji kami. Kami konsisten dalam berinteraksi dengan orang, produk, harga, dan semua aspek lain dalam kehidupan profesional sehari-hari kami.

Nilai-nilai inti:

Inklusivitas

Kami memiliki jadwal kerja fleksibel yang memungkinkan setiap karyawan untuk mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka sendiri.

Kerendahan hati

Menghargai kontribusi setiap orang dalam peran mereka dan bagi perusahaan.

Inovasi

Dukung pembelajaran untuk mendorong inovasi dan terus berkembang sebagai sebuah organisasi.

Nilai-nilai inti:

Peduli terhadap masyarakat

Melalui Program Neighborhood Shares yang telah lama berjalan, toko-toko kami mendonasikan produk-produk yang tidak terjual namun masih layak dikonsumsi kepada lembaga-lembaga pemulihan pangan lokal.

Keberlanjutan

Lebih dari sebelumnya, keberlanjutan telah menjadi fokus utama dalam pekerjaan kami sebagai toko kelontong di lingkungan Anda.

Integritas

Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman, ramah, inklusif, dan menghormati bagi semua Anggota Tim dan pelanggan.

Nilai-nilai inti:

Hargai waktu pelanggan kami

Kami efisien dan transparan, yang membantu membangun hubungan yang sejati dan penuh kepercayaan dengan pelanggan kami.

Berikan bantuan yang tulus

Kami menyediakan jalan menuju stabilitas finansial bagi semua orang.

Berikan layanan berkualitas

Kami berkomitmen untuk menawarkan produk keuangan kepada pelanggan kami dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.

Nilai-nilai inti:

Integritas

Nilai pertama menunjukkan tujuan klinik untuk mematuhi standar etika, profesionalisme, dan tanggung jawab pribadi yang tinggi agar pasien mempercayai pusat layanan kesehatan tersebut.

Pemulihan

Kami menumbuhkan harapan dan memelihara kesejahteraan karyawan dengan menghormati kebutuhan emosional, fisik, dan spiritual mereka.

Rasa Hormat

Kami percaya pada prinsip “memberi hormat untuk mendapatkan hormat.” Itulah mengapa kami menanamkan nilai untuk memperlakukan setiap orang dalam komunitas yang beragam dengan hormat dan martabat. Hal ini mencakup pasien, rekan kerja, dan keluarga mereka.

Nilai-nilai inti:

Jangan pernah berhenti berinovasi

Dalam segala hal yang kami lakukan, kami bertindak cepat dan strategis, serta selalu memikirkan masa depan—kami berkomitmen untuk mendorong batas-batas transformasi dengan solusi cerdas yang didorong oleh kebutuhan pelanggan.

Bertindak dengan integritas

Integritas berkaitan dengan kejujuran, kesopanan, dan rasa hormat yang kita tunjukkan setiap hari saat bekerja sama dengan rekan kerja, pelanggan, mitra, dan masyarakat luas.

Memberdayakan karyawan kami

Kami ingin setiap karyawan tahu bahwa Okta adalah milik mereka dan bahwa mereka memiliki andil dalam kesuksesan bersama kami.

Nilai-nilai inti:

Komitmen terhadap pelanggan

Kami mengharapkan tim kami bekerja sama dengan pelanggan untuk menemukan solusi terbaik bagi mereka.

Pembelajaran berkelanjutan

Bidang yang kami geluti terus berkembang, dan sangat penting bagi bisnis agar tim juga berkembang seiring dengan perkembangannya.

Keberagaman

Kami percaya bahwa talenta dapat ditemukan pada setiap orang, tanpa memandang latar belakang apa pun.

Nilai-nilai inti:

Kami adalah sebuah komunitas

Kami adalah peserta dan pemimpin yang bersemangat di dalam komunitas kami. Kami bekerja sama untuk menciptakan tempat yang aman dan nyaman di mana semua orang dihargai.

Kami menyambut perubahan

Kami beradaptasi, meningkatkan, dan berkembang seiring pertumbuhan kami, menerima masukan, serta menghadapi setiap tantangan dengan pikiran dan hati yang terbuka.

Kami mengisi ulang energi

Kami beradaptasi, meningkatkan, dan berkembang seiring pertumbuhan kami. Kami menerima masukan dan menghadapi setiap tantangan dengan pikiran dan hati yang terbuka.

Nilai-nilai inti:

Prioritaskan karyawan

Perhatikan karyawan Anda, dan mereka akan memperhatikan pelanggan.

Bertindak dengan integritas

Kami memegang teguh standar etika dan hukum yang tidak kompromi. Hal ini mencakup perilaku bisnis sehari-hari kami, kebijakan karyawan, kebijakan rantai pasokan, program dan praktik lingkungan, serta komitmen kami terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial.

Terima perubahan

Kami bertekad untuk terus menantang status quo dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan yang terus berubah melalui merek baru, lokasi global baru, dan pengalaman tamu yang baru.

Nilai-nilai inti:

Harapan

Kami percaya bahwa usaha kecil dan start-up yang sukses memberikan harapan kepada orang-orang. Mereka adalah contoh nyata tentang apa yang dapat dicapai melalui fokus dan tekad.

Pemberdayaan dan Komunitas

Podcast yang didorong oleh misi ini memberdayakan komunitas wirausahawan kami untuk berkembang dengan mengubah diri mereka sendiri dan bisnis mereka. Misi ini membentuk budaya tim kecil di balik podcast ini.

Nilai-nilai inti:

Jangan hanya melakukannya. Miliki sepenuhnya

Kami bertanggung jawab terhadap rekan kerja, klien, dan kebahagiaan pribadi kami sendiri. Kami memberdayakan karyawan kami agar menjadi ahli di bidangnya. Jika Anda bisa memimpikannya dan melakukannya, kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mewujudkannya.

Talenta di atas lokasi geografis

Meskipun kami sangat senang jika Anda bergabung di salah satu kantor kami—dan Anda dapat melihat semuanya di bawah ini—Anda tetap dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Bakat dan semangat tidak mengenal batas negara.

Pemberdayaan dan pendidikan

Baik Anda tertarik untuk unggul dalam bidang Analisis atau ingin meningkatkan keterampilan komunikasi dengan klien, kami ingin membantu Anda belajar. Ini hanyalah salah satu cara kami berinvestasi pada karyawan kami, dan hal ini selalu sepadan.

Nilai-nilai inti:

Transparansi

Transparansi berarti memastikan informasi dan konteks yang relevan mudah diakses sehingga semua orang dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif.

Ego yang rendah

Kami saling percaya untuk mengambil keputusan yang tepat, dan kami saling mendukung dalam mengejar tujuan kami. Namun, kami tahu bahwa kami tidak sempurna, dan tidak semuanya akan berjalan sesuai rencana. Jadi, ketika keadaan memburuk, kami membicarakannya dan belajar dari kesalahan kami.

Inklusi

Kami menyadari perbedaan-perbedaan kami dan menerima perspektif baru yang dapat ditawarkannya, serta memahami bahwa setiap orang memiliki bias. Alih-alih mengabaikannya, kami berupaya memahami mengapa bias tersebut ada dan bagaimana kami dapat mengatasinya.

Nilai-nilai inti:

Kepuasan pelanggan

Kami ingin melampaui ekspektasi di setiap kesempatan, dengan perhatian yang cermat terhadap detail dan penekanan pada kualitas.

Jaga integritas

Ini berarti melakukan segala sesuatu dengan cara yang selalu etis dan bermoral.

Nilai-nilai inti:

Dukung budaya inklusif

Ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati, sehingga semua orang terdorong untuk berpartisipasi.

Perluas komunitas

Bangun hubungan strategis yang memberikan dampak melampaui batasan sosial dan ekonomi.

Tutup kesenjangan

Evaluasi dan perbarui praktik perekrutan dan seleksi kami.

Nilai-nilai inti:

Integritas

Kami bertindak dengan integritas dalam segala hal yang kami lakukan. Kami jujur, transparan, dan beretika dalam berinteraksi dengan orang lain.

Inovasi

Kami terus mencari cara-cara baru dan lebih baik dalam melakukan segala hal. Kami mendorong kreativitas dan pemikiran yang inovatif.

Dampak

Kami berupaya memberikan dampak positif dalam segala hal yang kami lakukan. Kami ingin membuat perubahan di dunia dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik daripada saat kami menemukannya.

Nilai-nilai inti:

Rasa Kepemilikan

Kami bertindak layaknya pemilik. Kami memperlakukan bisnis pelanggan kami seperti bisnis kami sendiri – dengan perhatian, kepedulian, dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik mereka.

#BeeBetter

Kami memilih pembelajaran berkelanjutan, terus meningkatkan keterampilan kami, dan berkembang sebagai individu.

Innovvy

Ya, itu kata yang dibuat-buat. Siapa bilang kita tidak boleh melakukannya? Hal itu menunjukkan bahwa kita inovatif, kreatif, paham teknologi, dan berani mengambil risiko.

Nilai-nilai inti:

Transparansi

Kami percaya pada keterbukaan dan kejujuran dalam hal biaya dan proses pendaftaran agar klien kami tidak merasa bingung.

Aksesibilitas

Dengan menyediakan informasi perawatan gratis, kami juga memudahkan para lansia untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Kerahasiaan

Sama pentingnya, kita harus menghormati privasi mereka dalam situasi ini; setiap pelamar memiliki kisah yang layak dilindungi.

Nilai-nilai inti:

Keahlian

Temukan makna dalam apa yang kita lakukan melalui penciptaan keunggulan.

Keteguhan

Ketekunan didorong oleh tekad dan semangat.

Semangat

Apa yang membedakan Anda membuat kami unik.

Nilai-nilai inti:

Privasi dan keamanan online

Kami percaya pada hak asasi manusia yang mendasar untuk menjaga privasi dan keamanan di dunia maya. Hak privasi karyawan kami di tempat kerja juga penting, sehingga memastikan batas antara kehidupan kerja dan pribadi dihormati merupakan bagian dari nilai-nilai inti kami

Dukungan pelanggan

Kami adalah perusahaan yang mengutamakan karyawan, dan menyadari pentingnya dukungan manusia, terutama di industri teknologi.

Nilai-nilai inti:

Temukan cara

Kami tidak pernah puas, tidak pernah menerima alasan seperti “ini sudah cukup baik” atau “begitulah cara kami melakukannya selama ini”. Karyawan kami bertindak, beradaptasi dengan cepat, dan gigih menghadapi rintangan hingga mereka mencapai kemajuan yang berarti.

Fokuslah dengan bijak

Kami beroperasi sebagai tim yang ramping dan efisien, namun menyadari bahwa kualitas dan kecepatan saling melengkapi—keduanya tidak cukup jika berdiri sendiri.

Berusaha mencapai keunggulan

Kami adalah individu yang proaktif, mendambakan pemberdayaan, secara aktif mengejar peluang untuk memberikan dampak, dan termotivasi untuk menghasilkan hasil yang luar biasa

Nilai-nilai inti:

Komitmen

Tunjukkan komitmen yang sama dalam menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi secara konsisten.

Kejujuran

Kami mengandalkan tim untuk mencatat pekerjaan mereka dengan akurat dan jujur.

Nilai-nilai inti:

Ambil tanggung jawab

Kami menetapkan ekspektasi yang jelas, serta bersikap proaktif dan bertanggung jawab.

Menang bersama

Kami bersatu, lebih kuat bersama, dan bekerja sebagai satu tim.

Jadilah mitra

Kami berupaya mewujudkan inklusi, mendengarkan, belajar, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kami.

Nilai-nilai inti:

Integritas

Kami menghargai integritas dan bertanggung jawab atas semua tindakan kami.

Inovasi

Nilai “Bawa Inovasi” mendorong anggota tim untuk mengajukan ide-ide pertumbuhan baru.

Chill Work

Ini berarti kami tidak menganut budaya kerja yang toksik seperti “grinding” dan “hustle culture.”

Sebaliknya, kami sengaja bersikap tenang dan santai.

🔁 Tetap Segar: Tinjau nilai-nilai Anda setiap tahun. Seiring perkembangan bisnis Anda, budaya perusahaan Anda pun harus berkembang.

Tentukan dan Terapkan Pernyataan Nilai Inti Tim Anda

Dalam hal mengidentifikasi nilai-nilai inti, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan.

Pertama-tama, apa yang paling penting bagi Anda sebagai sebuah bisnis? Apa yang Anda perjuangkan? Dan yang paling penting, apa nilai-nilai inti pribadi karyawan Anda?

Penting juga untuk diingat bahwa tidak semua nilai bersifat universal atau setara. Beberapa di antaranya bahkan mungkin bertentangan; Anda harus memilih nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai inti dan pernyataan visi Anda sendiri. Gunakan daftar nilai-nilai inti ini untuk membantu Anda menciptakan prinsip-prinsip panduan yang kuat dan autentik yang sesuai dengan bisnis, karyawan, dan pelanggan Anda.

Setelah Anda menentukan nilai-nilai perusahaan, pastikan untuk membagikannya secara rutin kepada tim Anda agar mereka tetap termotivasi dan selaras dengan tujuan Anda. Menetapkan arah bagi budaya perusahaan Anda akan membantu Anda menarik dan mempertahankan orang-orang yang sevisi, yang berbagi nilai-nilai dan keinginan untuk sukses, yang pada gilirannya akan membantu bisnis Anda berkembang pesat di masa mendatang.

Sederhanakan misi, nilai-nilai, dan kolaborasi tim perusahaan Anda dengan menggunakan ClickUp — atur, bagikan, dan perkuat nilai-nilai inti Anda dengan mudah. Mulailah hari ini!