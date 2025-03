105 Kutipan Kerja Tim yang Inspiratif untuk Memotivasi Tim Anda

Tanyakan kepada siapa pun apa yang mereka sukai dari pekerjaan mereka, dan kemungkinan besar mereka akan mengatakan bahwa itu adalah orang-orangnya.

Orang-orang yang membuat larut malam dan gelombang kelelahan tidak terlalu menyiksa. Orang-orang yang membuat mereka merasa lebih baik seketika setelah melakukan percakapan ringan. Orang-orang yang tidak takut untuk memanggil mereka ketika mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres.

Kami telah menyusun daftar kutipan kerja tim favorit kami dan beberapa nasihat untuk kerja tim yang efektif.

Di samping minuman pagi favorit Anda, Anda akan mendapatkan energi yang Anda butuhkan untuk memimpin dan memotivasi tim Anda ! ☕️⚡️

Kutipan kerja tim tentang bekerja bersama

Mengapa penting untuk bekerja sebagai sebuah tim? Sebagai permulaan, kolaborasi di tempat kerja telah meningkat sebesar setidaknya 50% selama 20 tahun terakhir dan hal ini lazim terjadi di seluruh dunia saat ini.

Saya akan menebak bahwa kesuksesan tim Anda tidak bergantung pada beberapa orang yang berkinerja terbaik, tetapi setiap anggota tim memiliki bagian dari proses dan menyelesaikan sesuatu! Apakah seseorang lebih suka berada di belakang layar atau pengambil keputusan, setiap orang memiliki keahlian dan pengalaman unik yang akan berguna dalam situasi yang berbeda.

Kutipan motivasi ini merangkum apa artinya bagi sebuah tim untuk berkontribusi tanpa pamrih terhadap satu visi. 🧑‍💼✨

1. "Mengatakan bahwa nasib saya tidak terkait dengan nasib Anda sama saja dengan mengatakan, "Ujung kapal Anda akan tenggelam."

- Hugh Downs penyiar radio dan televisi Amerika

2. "Komitmen individu terhadap upaya kelompok-itulah yang membuat sebuah tim bekerja, perusahaan bekerja, masyarakat bekerja, peradaban bekerja."

-Vince Lombardi* pelatih & eksekutif sepak bola Amerika Serikat di National Football League (NFL)

3. "Kerja sama tim adalah rahasia yang membuat orang biasa mencapai hasil yang luar biasa."

-Ifeanyi Enoch Onuoha penulis dan pendidik asal Nigeria

4. "Tidak ada seorang pun di antara kita yang sepandai kita semua."

Ken Blanchard penulis, pembicara, dan konsultan bisnis asal Amerika Serikat

5. "Bakat memenangkan pertandingan, tetapi kerja sama tim dan kecerdasan memenangkan kejuaraan."

-Michael Jordan* ketua tim bola basket Charlotte Hornets dan mantan pemain bola basket Amerika Serikat

6. "Sebuah kelompok menjadi rekan satu tim ketika setiap anggota cukup yakin dengan dirinya sendiri dan kontribusinya untuk memuji kemampuan anggota lainnya."

- Norman Shidle penulis Amerika Serikat

7. "Dalam kerja tim, diam bukanlah emas. Itu mematikan."

-Mark Sanborn penulis, pembicara, dan pengusaha Amerika

8. "Saya menyukai tantangan untuk membuat para pemain naik ke level tertentu, tetapi itu adalah bagian yang mudah. Tantangan terbesarnya adalah membuat mereka percaya pada apa yang kami lakukan. Mereka harus memahami bahwa tidak masalah untuk mengalami hari baik dan hari buruk."

Dawn Staley pemain, pelatih, dan peraih medali emas Olimpiade basket Amerika

"Setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain di tempat kerja, kita memiliki pilihan yang harus dibuat: apakah kita mencoba mengklaim nilai sebanyak mungkin, atau menyumbangkan nilai tanpa mengkhawatirkan apa yang akan kita terima sebagai imbalannya?"

Adam Grant psikolog organisasi dan penulis_

Kredit foto: adamgrant.net 👉 Di ClickUp Konferensi LevelUp 2021 adam Grant membagikan apa yang terjadi setelah ia mengajukan eksperimen Remote Friday kepada beberapa CEO. Peringatan spoiler: eksperimen global yang tidak disetujui oleh siapa pun telah mengubah segalanya.

10. "Dibutuhkan dua batu api untuk membuat api."

-Louisa May Alcott novelis dan penyair Amerika

11. "Kekuatan tim adalah setiap anggota individu. Kekuatan setiap anggota adalah tim."

Phil Jackson pemain, pelatih, dan eksekutif bola basket Amerika Serikat

12. "Secara individu, kita adalah satu tetes. Bersama-sama, kita adalah samudra."

-Ryunosuke Satoro penulis Jepang

13. "Orang yang saling bergantung menggabungkan upaya mereka sendiri dengan upaya orang lain untuk mencapai kesuksesan terbesar mereka."

-Stephen Covey penulis dan pendidik asal Amerika Serikat

14. "Tidak peduli seberapa brilian pikiran atau strategi Anda, jika Anda memainkan permainan solo, Anda akan selalu kalah dari tim."

-Reid Hoffman pengusaha dan penulis Amerika Serikat

15. "Jangan pernah meragukan bahwa sekelompok kecil warga negara yang penuh perhatian dan berkomitmen dapat mengubah dunia; memang, itulah satu-satunya hal yang pernah terjadi."

Margaret Mead antropolog budaya Amerika Serikat

16. "Kerja sama tim membagi tugas dan melipatgandakan keberhasilan."

- Tidak diketahui

17. "Ingat, kerja sama tim dimulai dengan membangun kepercayaan. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengatasi kebutuhan kita akan kekebalan."

-Patrick Lencioni penulis Amerika

18. "Tidak peduli seberapa senior Anda dalam sebuah organisasi, tidak peduli seberapa baik kinerja Anda, pekerjaan Anda tidak akan pernah selesai."

-Abigail Johnson* ketua & CEO Fidelity Investments Amerika Serikat

19. "Belajar, tanpa ada kesempatan untuk membagikan apa yang telah kita pelajari, sama saja dengan memasak untuk diri kita sendiri; kita melakukannya, tetapi kita mungkin tidak akan melakukannya dengan baik."

- Mike Schmoker* penulis, pendidik, dan mantan pelatih sepak bola Amerika

Kutipan tentang kepemimpinan dan kerja sama tim

Rahasia yang tidak terlalu rahasia untuk kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan? Kepemimpinan yang kuat dan karyawan yang produktif.

Ketika para pemimpin mewujudkan budaya dan nilai-nilai perusahaan, mereka secara positif mempengaruhi tim mereka, yang diterjemahkan ke dalam pekerjaan mereka dan membuahkan hasil. CEO ClickUp Zeb Evans mengatakan, "Tujuan utamanya adalah menciptakan budaya di mana para karyawan selaras dengan misi perusahaan, dengan produktivitas dan kolaborasi menjadi pusat perhatian."

Berikut ini adalah kutipan-kutipan tentang kerja sama tim untuk menginspirasi membuka lebih banyak kesempatan bagi tim Anda untuk berkembang! ☀️🌱

20. "Saya bangga dengan banyak hal yang belum kami lakukan, sama bangganya dengan hal-hal yang telah kami lakukan. Inovasi adalah mengatakan tidak pada seribu hal."

-Steve Jobs* salah satu pendiri Apple Inc. asal Amerika Serikat

21. "Kata-kata terpenting yang telah membantu saya dalam hidup, baik ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik maupun buruk, adalah 'terima tanggung jawab'."

-Billie Jean King mantan petenis Amerika Serikat nomor satu dunia

22. "Ketika Anda duduk di meja itu, Anda berhak mendapatkannya karena Anda memahami perilaku manusia. Anda memahami apa yang dibutuhkan karyawan Anda, apa kesenjangan mereka dan Anda mewakili mereka. Namun, hal ini tidak terjadi begitu saja karena Anda mengatakannya."

Celia Swanson mantan EVP Amerika di Walmart Inc

23. "Saya tidak mengerti mengapa orang takut dengan ide-ide baru. Saya takut dengan ide-ide lama."

-**John Cage komposer dan ahli teori musik Amerika

"Biasanya, di perusahaan rintisan, ada sejumlah fleksibilitas dalam cara melakukan sesuatu. Orang-orang mengemban tanggung jawab yang berbeda; mereka mengenakan topi yang berbeda, yang merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan rintisan berhasil. Dan Anda tidak menghilangkan semua keajaiban itu dan hanya memperkenalkan banyak ketelitian di mana-mana untuk membuat segala sesuatunya menjadi efisien."

Vrushali Patil kepala Platform di Depan

Kredit foto: LevelUp oleh ClickUp 👉 Anda tidak ingin melewatkan Vrushali Patil yang menjatuhkannya kiat-kiat terbaik untuk meningkatkan tim teknik ! Dia mendalami perekrutan, perencanaan, dan cara menyeimbangkan hutang teknis .

25. "Saya menyadari bahwa jika saya bersedia untuk maju dan menjadi sorotan, saya akan dapat membuat semua orang di sekitar saya menjadi lebih kuat juga."

-Alaina Percival cEO Amerika Serikat dari Women Who Code_

26. "Apa pun yang Anda pikir ingin Anda lakukan, dan apa pun yang menurut Anda menghalangi Anda untuk melakukannya, berhentilah mencari-cari alasan. Anda bisa melakukan apa saja."

-Katia Beauchamp pendiri & CEO Birchbox asal Amerika Serikat

27. "Pemimpin yang baik mengatur dan menyelaraskan orang-orang di sekitar apa yang harus dilakukan oleh tim. Pemimpin yang hebat memotivasi dan menginspirasi orang-orang dengan alasan mereka melakukannya. Itulah tujuan. Dan itulah kunci untuk mencapai sesuatu yang benar-benar transformasional."

-Marillyn Hewson mantan Ketua, Presiden, & Chief Executive Officer di Lockheed Martin

28. "Pada akhirnya, seorang pemimpin yang hebat hanya dapat diketahui dari dampak yang ia berikan kepada orang lain."

-Jim Stovall penulis Amerika

29. "Anda mengelola sesuatu; Anda memimpin orang."

-Grace Murray Hopper ilmuwan komputer Amerika dan laksamana madya Angkatan Laut Amerika Serikat

30. "Walt Disney mengatakan kepada krunya untuk 'Bangun kastilnya terlebih dahulu' saat membangun Disney World, karena ia tahu bahwa visi tersebut akan terus menjadi motivasi selama proyek berlangsung. Sering kali ketika orang gagal mencapai apa yang mereka inginkan dalam hidup, itu karena visi mereka tidak cukup kuat."

-Gail Blanke* presiden & CEO Lifedesigns Amerika Serikat

31. "Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada memulai sesuatu dan gagal... adalah tidak memulai sesuatu."

-Seth Godin pengusaha, penulis, dan pembicara asal Amerika Serikat

32. "Ada empat unsur dalam kepemimpinan sejati: otak, jiwa, hati, dan saraf yang baik."

-Klaus Schwab pendiri & Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia dari Jerman

33. "Baik Anda bekerja untuk diri sendiri maupun orang lain, akan ada saat-saat ketika Anda merasa tidak bahagia atau buntu. Anda tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di sekitar Anda, tetapi pada saat-saat seperti itu, ingatkan diri Anda bahwa Anda sangat kuat dan bahkan langkah kecil yang strategis dapat menciptakan perubahan besar menjadi lebih baik."

-Trae Bodge jurnalis gaya hidup dan komentator TV Amerika

34. "Yang selalu saya katakan adalah, 'Lakukan setiap pekerjaan yang Anda jalani seolah-olah Anda akan melakukannya seumur hidup, dan tunjukkan rasa memiliki terhadap pekerjaan tersebut."

-Mary Barra cEO General Motors Amerika Serikat

35. "Ketika orang berinvestasi secara finansial, mereka menginginkan keuntungan. Ketika orang berinvestasi secara emosional, mereka ingin berkontribusi."

-Simon Sinek penulis dan pembicara inspiratif berkebangsaan Inggris-Amerika

36. "Orang-orang adalah pekerjaan saya di siang hari-bisnis adalah pekerjaan saya di malam hari. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Saya tidak peduli di mana pun kita berada, Dubai, Tokyo, dll. - tidak ada bedanya."

Howard Behar mantan Presiden Starbucks asal Amerika Serikat

"Saya belajar untuk mendorong batas ketika mengajukan pertanyaan atau permintaan. Dan jika Anda mendengar 'Itu tidak mungkin,' maka tanyakan 'Apa yang mungkin,' daripada hanya mengucapkan terima kasih dan pergi. Tetapi juga untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah."

Emily Weiss pendiri Glossier

Kredit foto: Glossier via Forbes 38. "Menciptakan budaya kelelahan adalah kebalikan dari menciptakan budaya kreativitas yang berkelanjutan."

- Arianna Huffington pendiri Huffington Post dan Pendiri & CEO Thrive Global yang berdarah Yunani-Amerika

39. "Inklusivitas bukan berarti 'kami diizinkan berada di sana', tetapi kami dihargai. Saya selalu mengatakan: tim yang cerdas akan melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi tim yang benar-benar beragam akan melakukan hal-hal yang mustahil.

-Claudia Brind-Woody eksekutif IBM Amerika Serikat

40. "Jika tindakan Anda menciptakan warisan yang menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, maka Anda adalah pemimpin yang luar biasa."

-Dolly Parton penyanyi-penulis lagu, aktris, dermawan, dan pengusaha Amerika Serikat

41. "Apa pun yang dikatakan atau dilakukan orang, anggaplah dengan niat yang positif. Anda akan kagum melihat bagaimana pendekatan Anda terhadap seseorang atau masalah menjadi sangat berbeda."

-Indra Nooyi* mantan CEO PepsiCo keturunan India-Amerika

42. "Sebuah bisnis harus melibatkan banyak orang, harus menyenangkan, dan harus melatih naluri kreatif Anda."

-Richard Branson pendiri Virgin Group asal Inggris

43. "Mengapa sebuah produk tidak ada? Mengapa sebuah tugas tidak dilakukan dengan lebih efisien? Mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Baik saat Anda baru memasuki dunia kerja atau memulai bisnis baru, hal ini bisa sangat melelahkan-penuh dengan ketidakefisienan dan penuh dengan orang-orang yang memiliki segudang pendapat yang berbeda (Anda tidak akan pernah kekurangan nasihat), jadi penting untuk menemukan jalan Anda sejak awal-bintang utara Anda yang sebenarnya-dan tetap terhubung dengannya saat Anda berevolusi dan menavigasi karier Anda."

-Sara Cullen cEO & Pendiri Daily Gem dari Amerika Serikat

44. "Strategi bukanlah olahraga tunggal, meskipun Anda adalah CEO."

Max McKeown penulis dan konsultan Inggris

45. "Jika kita mencoba memikirkan ide yang bagus, kita tidak akan bisa memikirkan ide yang bagus. Anda hanya perlu menemukan solusi untuk sebuah masalah dalam hidup Anda sendiri."

Brian Chesky co-founder & Chief Executive Officer Airbnb asal Amerika Serikat

46. "Tentukan perilaku dan keyakinan apa yang Anda hargai sebagai sebuah perusahaan, dan minta semua orang menjalankannya. Perilaku dan keyakinan ini harus sangat penting bagi inti perusahaan Anda sehingga Anda bahkan tidak menganggapnya sebagai budaya."

-Brittany Forsyth wakil Presiden Amerika Serikat hubungan Manusia di Shopify

47. Jika Anda tidak dapat menggambarkan apa yang Anda lakukan sebagai sebuah proses, Anda tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan."

-W. Edwards Deming insinyur, ahli statistik, dan profesor Amerika

48. "Kemampuan organisasi untuk belajar, dan menerjemahkan pembelajaran tersebut ke dalam tindakan dengan cepat, adalah keunggulan kompetitif yang paling utama."

-Jack Welch mantan CEO General Electric asal Amerika Serikat

Kutipan Kerja Tim tentang kegigihan

Kita semua pasti pernah mengalami saat-saat di mana kita ingin melarikan diri ke sebuah pulau di Yunani dan menyanyikan lagu kebangsaan musim panas, "Dancing Queen", bersama sahabat-sahabat kita. Namun, jika itu bukan rencana pelarian yang realistis, apa lagi yang bisa Anda lakukan untuk tetap termotivasi?

Mungkin terlihat jelas untuk menutup diri dan menyendiri, namun hal itu tidak akan membungkam suara kritik di kepala Anda. Jadi sebagai gantinya, berbicaralah dengan anggota tim atau berada di tempat umum untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian, ketika Anda mengelola energi Anda dan fokus pada pikiran positif, Anda akan menemukan dorongan tanpa henti untuk mengejar tujuan Anda!

Inilah yang dikatakan oleh beberapa pemenang yang benar-benar berdedikasi tentang kegigihan:

49. "Latihan bukanlah hal yang Anda lakukan setelah Anda mahir. Latihan adalah hal yang Anda lakukan yang membuat Anda menjadi hebat."

-Malcolm Gladwell jurnalis, penulis, dan pembicara publik asal Kanada

50. "Tidak ada yang tidak mungkin, kata itu sendiri mengatakan 'saya mungkin'!"

-Audrey Hepburn aktris dan aktivis kemanusiaan asal Inggris

51. "Saya selalu melakukan sesuatu yang saya belum siap melakukannya. Saya pikir itulah cara Anda tumbuh. Ketika ada momen 'Wow, saya tidak begitu yakin bisa melakukan ini,' dan Anda mendorong melalui momen tersebut, saat itulah Anda memiliki terobosan."

-Marissa Mayer* mantan CEO Yahoo asal Amerika Serikat

52. "Anda dapat dan harus menetapkan batasan Anda sendiri dan mengartikulasikannya dengan jelas. Hal ini membutuhkan keberanian, namun juga membebaskan dan memberdayakan, serta sering kali membuat Anda mendapatkan rasa hormat yang baru."

Rosalind Brewer cEO Walgreens Boots Alliance dari Amerika Serikat

"Beruntung menyiratkan bahwa saya tidak melakukan apa pun. Beruntung menyiratkan sesuatu yang diberikan kepada saya. Beruntung menyiratkan bahwa saya diberikan sesuatu yang tidak saya usahakan, yang tidak saya usahakan. Pembaca yang budiman, semoga Anda tidak pernah beruntung. Aku tidak beruntung. Kau tahu siapa aku? Saya cerdas, saya berbakat, saya memanfaatkan peluang yang datang dan saya bekerja sangat, sangat keras. Jangan sebut saya beruntung. Panggil saya jagoan."

Shonda Rhimes Penulis Year of Yes: How to Dance It Out, Stand In the Sun and Be Your Own Person

Kredit foto: James White via Shondaland 54. "Manusia tidak dapat menemukan samudra baru kecuali ia memiliki keberanian untuk melupakan pantai."

-Andre Gide* penulis Prancis dan pemenang Hadiah Nobel Sastra_

55. "Hal-hal sulit menghalangi kita, bukan untuk menghentikan kita, tetapi untuk memanggil keberanian dan kekuatan kita."

- Tidak diketahui

56. "Mungkin, jika Anda mengesampingkan ketidakpercayaan Anda, menyingsingkan lengan baju Anda, mengambil beberapa risiko, dan benar-benar melakukannya, Anda akan terbangun suatu hari nanti dan menyadari bahwa Anda menjalani kehidupan yang dulu membuat Anda iri."

-Jen Sincero penulis dan pelatih sukses asal Amerika

57. "Dia yang tidak setiap hari menaklukkan rasa takut belum mempelajari rahasia kehidupan."

-Ralph Waldo Emerson filsuf dan penyair Amerika

58. "Jika apa yang Anda lakukan tidak menggerakkan Anda menuju tujuan pribadi Anda, maka hal tersebut menjauhkan Anda dari tujuan pribadi Anda."

-Brian Tracy pembicara motivasi asal Kanada

59. "Jangan menari di sekeliling orang yang Anda inginkan. Selami secara mendalam dan sepenuhnya."

Gabrielle Bernstein penulis dan pembicara motivasi asal Amerika

60. "Nilailah kesuksesan Anda dari apa yang harus Anda korbankan untuk mendapatkannya."

Dalai Lama pemimpin spiritual tertinggi di Tibet

61. "Jangan terintimidasi oleh apa yang tidak Anda ketahui. Itu bisa menjadi kekuatan terbesar Anda dan memastikan bahwa Anda melakukan hal-hal yang berbeda dari orang lain."

Sara Blakely pendiri & CEO Spanx asal Amerika Serikat

"Jarang sekali ada peluang yang disajikan kepada Anda dengan cara yang sempurna. Dalam sebuah kotak kecil yang bagus dengan pita kuning di atasnya. 'Ini, bukalah, ini sempurna. Anda akan menyukainya Peluang-yang baik-berantakan, membingungkan, dan sulit dikenali. Mereka berisiko. Mereka menantang Anda."

Susan Wojcicki cEO Youtube

Kredit foto: Britannica 63. "Jangan menyerah untuk melakukan apa yang benar-benar ingin Anda lakukan. Di mana ada cinta dan inspirasi, saya rasa Anda tidak akan pernah salah."

- Ella Fitzgerald penyanyi jazz Amerika Serikat

64. "Kesuksesan sering kali diraih oleh mereka yang tidak tahu bahwa kegagalan tidak dapat dihindari."

- Coco Chanel perancang busana dan pengusaha wanita asal Prancis

65. "Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, Anda akan menemukan caranya. Jika tidak, Anda akan menemukan alasan."

- Jim Rohn pengusaha dan penulis asal Amerika Serikat

66. "Perubahan yang nyata, perubahan yang bertahan lama, terjadi selangkah demi selangkah."

-Ruth Bader Ginsburg mantan Hakim Agung Amerika Serikat di Mahkamah Agung Amerika Serikat

"Saya benar-benar ketakutan setiap saat dalam hidup saya-dan saya tidak pernah membiarkannya menghalangi saya untuk melakukan satu hal pun yang ingin saya lakukan."

Georgia O'Keeffe pelopor artistik dalam gerakan Modernisme Amerika_

Kredit foto: Museum Georgia O'Keeffe 68. "Orang-orang berbicara tentang kepercayaan diri tanpa pernah menyinggung tentang kerja keras. Itu adalah sebuah kesalahan."

-Mindy Kaling penulis skenario, produser, dan penulis film Amerika

69. "Orang-orang yang berhasil mengatasi rintangan sebenarnya adalah bagian yang sangat penting dari kemanusiaan, dan saya rasa kita tidak terlalu sering merayakannya."

-Taika Waititi pembuat film dan aktor Selandia Baru

70. "Anda mungkin mengalami banyak kekalahan, tetapi Anda tidak boleh kalah. Bahkan, Anda mungkin perlu mengalami kekalahan, sehingga Anda dapat mengetahui siapa diri Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk bangkit, dan bagaimana Anda dapat keluar dari kekalahan tersebut."

-Maya Angelou penyair, penulis memoar, dan aktivis hak-hak sipil Amerika

71. "Kesuksesan adalah hasil dari upaya-upaya kecil - yang diulang-ulang dari hari ke hari."

Robert Collier penulis buku self-help asal Amerika Serikat

72. "Anda tidak pernah menyerah. Anda melakukan tugas dengan kemampuan terbaik Anda dan lebih dari itu."

-Debbie Reynolds aktris, penyanyi, dan pengusaha Amerika Serikat

73. "Ketekunan adalah gagal 19 kali dan berhasil di kali ke-20."

Dame Julie Andrews DBE aktris, penyanyi, dan penulis Inggris

74. "Definisikan kesuksesan dengan cara Anda sendiri, raihlah dengan aturan Anda sendiri, dan bangunlah kehidupan yang Anda banggakan."

-Anne Sweeney mantan Ketua Bersama Disney Media Networks dari Amerika Serikat

"Jangan biarkan siapa pun merampas imajinasi, kreativitas, atau keingintahuan Anda. Ini adalah tempat Anda di dunia; ini adalah hidup Anda. Lakukanlah semua yang Anda bisa, dan jadikanlah itu kehidupan yang ingin Anda jalani."

Mae Jemison insinyur, dokter, dan mantan astronot NASA asal Amerika Serikat Kredit foto: womenshistory.org 76. "Untuk berhasil dalam hidup, Anda membutuhkan tiga hal: tulang pengharapan, tulang punggung, dan tulang yang lucu."

-Reba McEntire penyanyi, aktris, dan pengusaha Amerika Serikat

77. "Anda mungkin satu-satunya orang yang percaya pada Anda, tapi itu sudah cukup. Hanya dibutuhkan satu bintang untuk menembus alam semesta yang penuh kegelapan. Jangan pernah menyerah."

-Richelle E. Goodrich penulis Amerika Serikat

Kutipan kerja sama tim untuk memulai lagi

Melewati pertumbuhan pribadi bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk tim!

Dalam situasi yang menghasilkan hasil yang mengecewakan atau memalukan, kita harus melakukan upaya sadar untuk mengubah suasana hati dan mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebaliknya, ketika para manajer fokus pada solusi dengan nada positif, tim dapat mulai melakukan perubahan untuk kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jadi, apa yang bisa kita katakan untuk membantu satu sama lain bangkit kembali dari kegagalan dan memulai lagi?

78. "Lebih baik gagal dalam keaslian daripada berhasil dalam peniruan."

Herman Melville novelis Amerika

79. "Jika Anda hidup di masa lalu, itu adalah depresi, dan jika Anda hidup di masa depan, itu adalah kecemasan. Jadi, Anda tidak punya pilihan selain hidup di masa sekarang."

-Sarah Silverman pelawak, aktris, dan penulis Amerika Serikat

"Saya ingin berada di arena. Saya ingin berani dengan hidup saya. Dan ketika kita membuat pilihan untuk sangat berani, kita mendaftar untuk ditendang. Kita bisa memilih keberanian atau kenyamanan, tetapi kita tidak bisa memiliki keduanya. Tidak pada saat yang bersamaan."

Brené Brown peneliti dan penulis

Kredit foto: brenebrown.com 81. "Seseorang yang tidak bisa mengatasi kemunduran tidak akan pernah bisa mengatasi kemenangan."

- Orrin Woodward penulis Amerika

82. "Setiap kesalahan mengajarkan Anda sesuatu yang baru tentang diri Anda. Ingatlah, tidak ada kegagalan, kecuali jika Anda tidak lagi mencoba.

- Chris Bradford penulis dan seniman bela diri asal Inggris

83. "Saya selalu melakukan sesuatu dengan rasa lapar dan sedikit rasa takut. Banyak rasa percaya diri, Anda tahu, tetapi cukup rasa takut untuk bekerja ekstra keras. Rasa takut yang melumpuhkan tidak akan menghasilkan apa-apa, tetapi jenis rasa takut yang membuat Anda cukup gugup untuk benar-benar waspada dan fokus? Saya suka rasa takut seperti itu."

- Ratu Latifah rapper, aktris, dan penyanyi Amerika Serikat

"Apa yang sangat Anda sukai sehingga kata gagal dan sukses pada dasarnya menjadi tidak relevan?"

Elizabeth Gilbert penulis buku Big Magic: Hidup Kreatif Melampaui Rasa Takut_

Kredit foto: Timothy Greenfield-Sanders via Kosmopolitan 85. "Kesamaan kami membawa kami pada titik temu; perbedaan kami membuat kami terpesona satu sama lain."

-Tom Robbins novelis Amerika Serikat

86. "Di dunia nyata, orang yang paling cerdas adalah orang yang membuat kesalahan dan belajar. Di sekolah, orang yang paling pintar tidak membuat kesalahan."

-Robert Kiyosaki pengusaha dan penulis Amerika Serikat

87. "Kegagalan adalah bagian penting dari kesuksesan. Setiap kali Anda gagal dan bangkit kembali, Anda melatih ketekunan, yang merupakan kunci kehidupan. Kekuatan Anda berasal dari kemampuan Anda untuk bangkit kembali."

-Michelle Obama* pengacara, penulis, dan mantan Ibu Negara Amerika Serikat

88. "Hidup kita adalah cerita yang kita tulis, sutradarai, dan bintangi sebagai pemeran utama. Beberapa bab menyenangkan, sementara yang lain membawa pelajaran untuk dipelajari, tetapi kita selalu memiliki kekuatan untuk menjadi pahlawan dalam petualangan kita sendiri."

-Joelle Speranza penulis Amerika Serikat

Kutipan kerja tim tentang kepercayaan diri

"Apakah Anda yakin Anda tahu apa yang Anda bicarakan?" Itulah suara hati yang kritis di kepala kita yang mencoba menggoyahkan kepercayaan diri kita di saat-saat yang paling tidak nyaman - sebuah proyek penting percakapan atau pertemuan empat mata dengan manajer kita. Jika kita membiarkan suara hati kita yang kritis mengatakan bahwa kita tidak cukup pintar atau cukup mampu, kita tidak akan mempercayai penilaian kita dan membuat keputusan yang baik.

Dorongan kepercayaan diri setiap hari dapat diperoleh dengan mendengarkan podcast (seperti Ketika diklik podcast ), mengikuti beberapa kursus pelatihan, atau berbicara dengan anggota tim yang positif. Sementara itu, berikut ini adalah kutipan inspiratif tentang kepercayaan diri tim yang bisa Anda resapi:

89. "Tetaplah takut, tetapi tetaplah melakukannya. Yang penting adalah tindakannya. Anda tidak perlu menunggu untuk menjadi percaya diri. Lakukan saja, dan pada akhirnya, rasa percaya diri akan mengikuti."

-Carrie Fisher aktris dan penulis Amerika Serikat

"Memiliki kesempatan untuk belajar dari orang lain adalah sebuah keistimewaan yang sangat saya syukuri. Saya senang menyerap semua yang dikatakan oleh para pelatih/mentor saya. Jika saya punya satu nasihat untuk Anda hari ini, itu adalah jadilah seorang pelatih."

Bethany Hamilton peselancar profesional dan penulis

Kredit foto: bethanyhamilton.com 91. "Jantung keunggulan manusia sering kali mulai berdetak ketika Anda menemukan pengejaran yang menyerap Anda, membebaskan Anda, menantang Anda, atau memberi Anda rasa makna, sukacita, atau gairah."

-Terry Orlick, Ph.D. **Terry Orlick penulis dan pembicara motivasi asal Amerika Serikat

92. "Jangan menunggu sampai semuanya sempurna. Tidak akan pernah sempurna. Akan selalu ada tantangan, rintangan, dan kondisi yang kurang sempurna. Lalu kenapa? Mulailah sekarang. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, Anda akan tumbuh semakin kuat, semakin terampil, semakin percaya diri, dan semakin sukses."

-Mark Victor Hansen* pembicara, pelatih, dan penulis motivasi asal Amerika Serikat

93. "Apa yang Anda lakukan akan membuat perbedaan, dan Anda harus memutuskan perbedaan seperti apa yang ingin Anda buat."

-Dame Jane Goodall DBE* ahli primata dan antropolog Inggris

94. "Pendidikan formal akan memberi Anda mata pencaharian; pendidikan mandiri akan memberi Anda kekayaan."

-Jim Rohn pengusaha, penulis, dan pembicara motivasi asal Amerika Serikat

"Menang memang hebat, tentu saja, tetapi jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu dalam hidup, rahasianya adalah belajar untuk kalah. Tidak ada orang yang tak terkalahkan sepanjang waktu. Jika Anda bisa bangkit setelah kekalahan telak, dan terus menang lagi, Anda akan menjadi juara suatu hari nanti."

Wilma Rudolph juara Olimpiade Lari dan Lompat Jauh yang memegang rekor dunia_

Kredit foto: visitclarksvilletn.com 96. "Terlalu sedikit percaya diri, dan Anda tidak dapat bertindak. Terlalu percaya diri dan Anda tidak dapat mendengar."

-John Maeda eksekutif, perancang, dan ahli teknologi Amerika

Kutipan kerja sama tim pada saat-saat yang layak dirayakan

Anda tahu perasaan kemenangan setelah tim Anda menyelesaikan tugas proyek terakhir? Semua orang berkumpul di ruang rapat untuk merayakannya, dan Anda terbelalak melihat bakat, humor, dan kerja sama tim yang diperlukan untuk mencapai garis akhir? Anda berpikir dengan bangga pada diri sendiri, "Kita berhasil lagi." 🤩

Kenyataannya bagi sebagian besar tim adalah tidak ada cukup waktu untuk berhenti sejenak, berkumpul, dan merayakannya sebagai sebuah kelompok. selalu ada proyek lain yang harus dimulai. Namun jika kita tidak meluangkan waktu untuk mengenali upaya tim kita dan keluar dari rutinitas sehari-hari, kita akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan semangat dan membuat tim kembali bersemangat. Jadi, berikut ini adalah kutipan motivasi dari para pemikir yang lebih cemerlang tentang momen-momen yang layak dirayakan:

97. "Saya telah menemukan bahwa kemenangan kecil, proyek kecil, perbedaan kecil sering kali membuat perbedaan besar."

Rosabeth Moss Kanter, Ph.D. profesor Bisnis di Harvard Business School

98. "Rayakanlah keberhasilan Anda. Temukan humor dalam kegagalan Anda."

-Sam Walton pendiri Walmart dan Sam's Club asal Amerika Serikat

99. "Jangan mencoba untuk mempercepat kemajuan. Ingatlah, sebuah langkah maju, sekecil apa pun, adalah sebuah langkah ke arah yang benar. Tetaplah percaya."

Kara Goucher pelari jarak jauh Amerika

100. "Kemenangan besar yang tampak begitu sederhana hari ini adalah hasil dari serangkaian kemenangan kecil yang tidak disadari."

Paulo Coelho penulis lirik dan novelis Brasil

101. "Saya harus merayakan hidup karena saya berada di posisi yang baik, saya bekerja keras, dan saya bahagia dengan diri saya dan bahagia dengan apa yang saya lakukan untuk mencari nafkah, dan terkadang saya terlalu fokus dan terlalu terbebani dengan pertandingan dan menjadi lebih baik, sehingga saya hanya perlu memperlambatnya dan menikmati hidup serta menikmati latihan."

-Dustin Poirier atlet bela diri campuran profesional dan dermawan asal Amerika Serikat

"Hal-hal kecil yang nampaknya tidak penting untuk dilakukan, namun jika digabungkan dari waktu ke waktu, akan memberikan hasil yang sangat besar. Anda bisa menyebutnya sebagai "kebajikan kecil" atau "kebiasaan sukses" Saya menyebutnya sebagai disiplin harian yang sederhana. Tindakan produktif yang sederhana, yang diulang secara konsisten dari waktu ke waktu. Singkatnya, itulah keunggulan kecil."

Jeff Olson Penulis The Slight Edge

Kredit foto: Pengusaha

Kutipan kerja tim tentang produktivitas

103. "Sendirian kita hanya bisa melakukan sedikit hal; bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal."

- Helen Keller penulis dan aktivis

104. "Kerja sama tim membuat mimpi menjadi kenyataan."

-**Bang Gae Musisi

105. "Anda tidak akan pernah menjadi orang yang Anda inginkan jika tekanan, ketegangan, dan disiplin disingkirkan dari hidup Anda."

James G. Bilkey Penulis

Jika Anda sedang mencari bacaan klub buku di tempat kerja Anda berikutnya, segera kunjungi Barnes & Noble sekarang juga dan dapatkan buku The Slight Edge karya Jeff Olson! cEO kami hati, ini adalah buku favorit untuk didiskusikan selama beberapa bulan pertama karyawan baru ClickUp.

Saya biasanya merasa canggung ketika memasuki ruang rapat Zoom terlalu awal. Sampai-sampai saya membiasakan diri untuk masuk satu menit sebelum waktu rapat yang dijadwalkan. Pagi itu berbeda karena saya baru tujuh minggu bekerja di ClickUp, dan saya tidak ingin semua mata tertuju pada rasa malu saya. Empat dari delapan orang dalam kelompok orientasi saya merasakan hal yang sama, jadi kami berbincang-bincang sebelum obrolan tentang The Slight Edge. Yang paling menarik perhatian saya dari percakapan itu adalah betapa senangnya semua orang berbicara tentang Nilai-nilai inti, tujuan, dan orang-orang ClickUp . Kami berbagi tentang betapa berartinya mengambil langkah kecil dan konsisten setiap hari bagi pertumbuhan kami dan ClickUp.

Pandangan kami tentang budaya tempat kerja tidak jauh berbeda dengan apa yang dicari oleh para pencari kerja dan karyawan saat ini di sebuah organisasi. Jika Anda mencari tips yang lebih dari sekedar kutipan motivasi untuk membangun tim, ini cocok untuk Anda! 🤝

Bonus: Film untuk Kerja Sama Tim

5 saran terbaik untuk membangun kerja tim yang efektif

Tawarkan sistem pengenalan antar rekan kerja

Ini adalah pengalaman belajar bagi semua orang yang terlibat ketika suara-suara berbaur bersama untuk memecahkan masalah secara kreatif. Anda membangun kekuatan dan kelemahan satu sama lain untuk membantu satu sama lain tumbuh dan belajar lebih cepat. Mulai dari membantu dalam panggilan penjualan atau menjadi mitra pemikiran dalam inisiatif baru, keadaan apa pun di mana seseorang berusaha keras adalah contoh kerja sama tim dan harus dihargai!

🌱 Cara memulai

Jika Anda sedang mencari sistem pengenalan rekan kerja yang sangat baik, kami menggunakan perangkat lunak yang disebut Karma yang terintegrasi dengan akun Slack kami. Saat anggota tim menunjukkan salah satu nilai inti kami, kami mengirimi mereka poin Karma yang dapat ditukar dengan hadiah atau langganan untuk membantu produktivitas di tempat kerja dan pribadi!

Saya menikmati Karma karena tidak ada proses peninjauan 10 langkah untuk memberikan penghargaan yang cepat dan bermakna kepada anggota tim. Sebaliknya, saya bisa mengirim poin Karma segera setelah seseorang membantu saya mengerjakan tugas atau mengajari saya hal baru seperti cache. (Ini seperti peramban web yang menyimpan item yang diunduh di hard drive, sehingga memperlambat pengalaman saat mengunjungi situs dan meningkatkan jumlah teh chamomile panas yang saya perlukan untuk tetap tenang)

Bonus-itu juga merupakan dorongan semangat ketika saya membaca tentang anggota kru ClickUp lainnya yang diberi hadiah Karma atas kerja keras mereka. ⭐️

Berbagi pengetahuan kolektif

Pernahkah Anda ragu untuk membagikan apa yang Anda ketahui kepada anggota tim Anda sebelumnya? Enggan berbagi fakta dan opini yang Anda peroleh selama karier Anda mungkin terasa seolah-olah Anda menyiapkan diri untuk ditipu atau digantikan. Namun, tahukah Anda bahwa menahan informasi dari pekerjaan sebenarnya dapat merusak produktivitas tim dan membebani bisnis dengan uang ? Anggota tim kami harus melalui kami untuk menggunakan keahlian kami yang tidak efisien dan membuang-buang waktu. Belum lagi ketika seseorang pergi berlibur atau keluar dari perusahaan, pengetahuan tersebut akan ikut dengan mereka. 📭

🌱 Bagaimana cara memulai

Karyawan tidak dapat diakses 24/7, namun ClickUp Docs dapat diakses! Dengan memformalkan informasi ke dalam satu tempat, tim Anda akan lebih kecil kemungkinannya untuk kehilangan keahlian dan pengetahuan yang bermanfaat.

Setiap orang yang berada dalam posisi kepemimpinan harus memainkan peran mereka secara aktif berbagi pengetahuan dan mendorong seluruh anggota organisasi untuk berkreasi bersama. Di mana pun seseorang bekerja (di kantor atau dari jarak jauh), mereka membutuhkan akses ke informasi tanpa kendala lokasi atau izin. Kami tidak ingin bertanya kepada Jamie saat mereka berlatih di Kosta Rika dengan instruktur yang cantik tentang di mana menemukan PDF kebijakan perusahaan.

👉 Dapatkan awal yang baik untuk Dokumen Anda dengan fitur Templat Buku Pegangan Karyawan dan jadikan milik Anda sendiri!

Tingkatkan semangat dengan hewan peliharaan Zoom, daftar putar musik tahun 90-an, dan kabar baik

Adalah hal yang umum untuk merasa terputus dari tempat kerja, terutama bagi anggota tim yang bekerja dari rumah atau hybrid. Kita membutuhkan dukungan sosial di Zoom pets, lagu-lagu yang direkomendasikan untuk mengatur suasana lingkungan kerja, dan berita positif untuk meningkatkan kesehatan mental. Tim yang efektif tidak hanya bekerja bersama, tetapi mereka juga tertarik dengan kehidupan satu sama lain di luar kantor. Percayalah, kami selalu ingin berbagi drama yang terjadi di taman anjing.

🌱 Cara memulai

Buka jalur komunikasi yang menyenangkan dengan alat seperti Slack dan buat saluran berbasis minat agar semua orang bisa mampir dengan santai. Berikut adalah beberapa ide untuk memulai:

#apa-yang-ada-di-netflix

#teman-berbulu

#parents-lounge

#wfh-life

#komedi-klub

👉 Baca panduan ini di integrasi Slack terbaik !

Berinvestasi dalam perangkat lunak dan pelatihan manajemen proyek yang kuat

Terlepas dari lokasi, ukuran, atau industri, semua bisnis menjalankan proyek. Tidak dapat disangkal mengapa perangkat lunak manajemen proyek yang kuat memungkinkan tim untuk lebih fokus pada hasil kerja dan lebih sedikit pada pekerjaan administratif. Kerja tim yang efektif sangat bergantung pada komunikasi dan kolaborasi pada waktu dan tempat yang tepat.

🌱 Cara memulai

Hal lain yang perlu dipertimbangkan saat memilih perangkat lunak manajemen proyek adalah pelatihan dan mengaktifkan sistem baru. Jika Anda menginginkan orientasi yang sukses untuk alat manajemen proyek, inilah yang Anda perlukan:

**Buatlah daftar periksa "Adopsi Perangkat Lunak" dengan pemikiran dan umpan balik yang jujur dari tim mengenai masalah utama yang harus diselesaikan oleh perangkat lunak baru

Temukan duta tim untuk bergabung di awal fase pengadaan untuk menguji, melatih, dan memotivasi anggota tim lainnya setelah peluncuran perangkat lunak

untuk bergabung di awal fase pengadaan untuk menguji, melatih, dan memotivasi anggota tim lainnya setelah peluncuran perangkat lunak Berkomunikasi dengan vendor perangkat lunak untuk mendiskusikan sumber daya kasus penggunaan apa pun yang dapat membantu kelancaran dan kemudahan transisi

Kepada semua koordinator orientasi resmi dan tidak resmi dan manajer yang bekerja lebih dari sekadar membantu karyawan baru anda layak mendapatkan Academy Award untuk "Humor dan Dukungan SDM Terbaik." 🏆

Bersenang-senanglah, temukan kegembiraan, jadilah diri sendiri

"Bersenang-senanglah, temukan kegembiraan, jadilah dirimu sendiri" adalah salah satu Nilai-nilai inti ClickUp yang dengan sempurna merangkum fondasi kerja sama tim.

Ketika otak kita dipenuhi dengan tugas dan tenggat waktu, akan sangat mudah untuk menghilangkan kesenangan di tempat kerja. Namun, bersenang-senang dan menemukan kegembiraan dalam apa yang kita lakukan dan dengan siapa kita bekerja akan sangat membantu kerja tim yang efektif! Ini adalah upaya sadar untuk membangun budaya kepercayaan dan antusiasme. 🤗

Nah, sobat, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berbagi dengan Anda kutipan kerja tim terbaik dan saran untuk kerja tim yang efektif! Untuk lebih banyak tips dan tren tentang kehidupan kerja dan manajemen proyek, daftar ke Buletin WriteClick dari ClickUp ! Ini untuk musim terbaik tim Anda. 🥂