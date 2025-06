ClickUp vs. Calendly: Aplikasi Perencana Mana yang Lebih Baik?

Produktivitas seringkali terganggu oleh faktor-faktor yang bahkan tidak Anda sadari. Mulai dari perjalanan jauh hingga rapat yang sebenarnya bisa dikirim via email, Anda kehilangan jam-jam produktif!

👀 Tahukah Anda? Di Amerika Serikat saja, gangguan dan interupsi di tempat kerja menyebabkan kerugian sebesar $588 miliar per tahun.

Untungnya, alat perencanaan yang efektif dapat membantu mengembalikan waktu yang hilang. Aplikasi-aplikasi kuat seperti ClickUp dan Calendly telah menjadi alat andalan bagi banyak profesional yang ingin mengelola waktu mereka dengan efektif. Namun, keduanya memiliki tujuan yang secara fundamental berbeda.

Tapi mana yang tepat untuk Anda? Apakah Anda sebaiknya menggunakan pendekatan manajemen proyek all-in-one ClickUp atau keahlian khusus Calendly dalam mengotomatisasi penjadwalan pertemuan? Dalam artikel ini tentang ClickUp vs. Calendly, kami akan menguraikan fitur utama, manfaat, dan perbedaan keduanya untuk membantu Anda memutuskan aplikasi kalender mana yang akan membantu Anda mengembalikan kendali atas waktu Anda.

👀 Tahukah Anda? Anda kehilangan 23 menit waktu fokus setelah gangguan di tempat kerja.

ClickUp vs. Calendly dalam Sekilas

Fitur ClickUp Calendly Kasus penggunaan utama Aplikasi serba guna untuk kerja yang mencakup manajemen tugas berbasis AI, penjadwalan cerdas, obrolan, kolaborasi, dan pelacakan tujuan Platform penjadwalan yang disederhanakan untuk mengotomatisasi rapat Pengelolaan tugas Pembuatan tugas yang komprehensif, penugasan, pelacakan, dan pengorganisasian di berbagai tampilan Tidak tersedia Penjadwalan Termasuk ClickUp Calendar untuk membuat, mengelola, dan bergabung dengan acara di dalam ruang kerja Anda Alat penjadwalan canggih, jenis acara yang dapat disesuaikan, dan otomatisasi rapat Pembuatan dokumen Fitur ClickUp Docs bawaan untuk wiki, SOP, dan berbagi pengetahuan Tidak tersedia Pelacakan waktu Fitur pelacakan waktu terintegrasi untuk tugas dan proyek Tidak tersedia Kolaborasi tim Obrolan real-time, papan tulis, komentar, dan integrasi untuk kolaborasi yang lancar Penjadwalan tim (round-robin, kolektif) dan integrasi kalender untuk koordinasi rapat Otomatisasi Otomatisasi kustom untuk tugas berulang dan alur kerja Pengingat otomatis, tindak lanjut, dan sinkronisasi kalender Integrasi Integrasi pihak ketiga yang luas, termasuk Slack, Google Drive, dan Zapier Terintegrasi dengan CRM, Stripe, PayPal, alat pemasaran, dan platform produktivitas Analitik Dashboard untuk memantau kinerja tim, beban kerja, dan kemajuan proyek Analisis dan wawasan yang berfokus pada kinerja pertemuan dan efisiensi penjadwalan Fitur AI Alat berbasis AI untuk manajemen tugas, pembuatan konten, dan rekomendasi proyek Tidak tersedia Aplikasi seluler Ya, aplikasi seluler yang sepenuhnya fungsional untuk manajemen tugas dan proyek Ya, aplikasi seluler untuk menjadwalkan dan mengelola pertemuan Papan Tulis Alat perencanaan visual kolaboratif untuk brainstorming dan pengembangan ide Tidak tersedia

Apa itu ClickUp?

ClickUp adalah aplikasi serba bisa untuk pekerjaan Anda yang dapat menyederhanakan alur kerja, meningkatkan produktivitas tim, dan mendukung perencanaan yang lebih baik.

Dari email dan tugas hingga daftar periksa, sprint, dan dokumentasi proyek, ClickUp mengintegrasikan semua alat yang diperlukan, meningkatkan efektivitas kolaborasi hingga 30%.

Namun, ClickUp tidak hanya mengintegrasikan semua alat Anda; ia juga menciptakan pengalaman yang lebih lancar untuk tim Anda. Anda dapat menugaskan tugas, menjadwalkan panggilan, melacak kemajuan dengan tampilan dan dasbor yang dapat disesuaikan, serta meningkatkan kolaborasi tim dengan fitur seperti komentar dan @mentions.

Dengan kalender ClickUp yang baru ditingkatkan, Anda kini dapat menjadwalkan dan bergabung dalam rapat langsung dari ruang kerja Anda—mengintegrasikan perencanaan dan eksekusi tanpa perlu beralih tab.

Semua ini dapat dilakukan tanpa perlu beralih antar tab. ✅

📮Wawasan ClickUp: Hampir 42% pekerja pengetahuan lebih memilih email untuk komunikasi tim. Namun, hal ini memiliki konsekuensi. Karena sebagian besar email hanya sampai ke rekan tim tertentu, pengetahuan menjadi terfragmentasi, menghambat kolaborasi dan pengambilan keputusan cepat. Untuk meningkatkan visibilitas dan mempercepat kolaborasi, manfaatkan aplikasi serba bisa untuk kerja seperti ClickUp, yang mengubah email Anda menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dalam hitungan detik!

ClickUp juga unggul sebagai aplikasi kalender manajemen proyek yang powerful. Aplikasi ini memungkinkan Anda menetapkan garis waktu yang jelas, membuat ketergantungan tugas, dan dengan mudah mengelola tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Baik Anda merencanakan hari, minggu, atau bulan, ClickUp memiliki tampilan yang tepat untuk itu—pilih dari Tampilan Kalender, Tampilan Garis Waktu, atau Diagram Gantt untuk melihat secara visual progres pekerjaan Anda. Anda bahkan dapat mengatur tugas berulang untuk mengotomatisasi perencanaan aktivitas rutin sehingga tidak ada yang terlewat.

Yang benar-benar membedakan ClickUp adalah fleksibilitas dan aksesibilitasnya. Sebagai platform berbasis cloud, ClickUp dirancang untuk mendukung tim di mana pun mereka berada, baik bekerja secara real-time maupun asinkron.

Hal yang ditekankan oleh Marianela Fernandez, seorang Konsultan Pengolahan Air dari Eco Supplier Panamá:

Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi seperti notifikasi, kalender, email, dan alur kerja dalam pelaksanaan proyek, ClickUp secara efektif membuat pekerja berhenti fokus pada pemeriksaan terus-menerus terhadap mekanisme teknologi yang berbeda dan fokus pada tugas-tugas yang menghasilkan nilai.

Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi seperti notifikasi, kalender, email, dan alur kerja dalam pelaksanaan proyek, ClickUp secara efektif membuat pekerja berhenti fokus pada pemeriksaan terus-menerus terhadap mekanisme teknologi yang berbeda dan fokus pada tugas-tugas yang menghasilkan nilai.

👀 Tahukah Anda? Lebih dari setengah waktu kerja rata-rata dihabiskan untuk aktivitas yang tidak menambah nilai—seperti email yang tidak perlu, tugas yang berulang, dan gangguan. Itu berarti jam-jam produktivitas yang hilang setiap hari!

Fitur ClickUp

ClickUp memiliki fitur yang memudahkan pengelolaan proyek, tugas, dan alur kerja secara lebih efisien, cerdas, dan dapat diskalakan.

Misalnya, Walk the Room (WtR) membutuhkan cara untuk meningkatkan perencanaan produksi seiring pertumbuhan bisnisnya. Dengan menggunakan ClickUp, mereka menghubungkan tim, meningkatkan kolaborasi, dan membuat pengelolaan tugas menjadi lebih efisien.

Yang dimulai dengan 28 pengguna telah berkembang menjadi lebih dari 70 pengguna aktif dalam waktu hanya 20 bulan. Pertumbuhan ini menunjukkan bagaimana ClickUp telah berkembang bersama WtR, menjadi bagian penting dari kesuksesan mereka.

Dengan berbagai alat yang dirancang untuk penyesuaian dan kolaborasi, ClickUp dapat membantu tim Anda tetap terorganisir dan terhubung.

Mari kita lihat beberapa fitur unggulannya yang dapat membuat hal ini mungkin:

Fitur #1: Rencanakan, Jadwalkan, dan Tetap Terdepan dengan Kalender ClickUp

Jadikan rapat lebih efektif dengan Kalender ClickUp

ClickUp Calendar adalah pusat kendali Anda untuk mengatur tugas, acara, dan rapat dalam satu tempat.

Baik Anda merencanakan minggu Anda, meninjau informasi acara, merencanakan kampanye, atau mengoordinasikan tim lintas fungsi, Kalender ClickUp memberikan visibilitas dan kontrol penuh atas waktu Anda. Anda dapat beralih antara tampilan harian, mingguan, atau bulanan untuk melihat tugas, tenggat waktu, dan acara yang akan datang dengan sekilas. Tugas dapat diberi kode warna berdasarkan proyek atau prioritas untuk membantu Anda tetap fokus.

Namun, ClickUp tidak hanya sebatas perencanaan tugas. Dengan fitur penjadwalan bawaan, Anda dapat membuat acara kalender, mengundang peserta, dan bahkan bergabung dalam rapat langsung dari ruang kerja ClickUp Anda. Lupakan berpindah tab—panggilan, tugas, dan proyek Anda kini terintegrasi sepenuhnya. Gunakan AI bawaan ClickUp Calendar untuk menyarankan blok waktu dan menyesuaikan prioritas berdasarkan tanggal jatuh tempo.

Aplikasi ini juga terintegrasi dengan alat seperti Google Calendar dan Outlook, sehingga jadwal Anda tetap terupdate secara real-time. Anda dapat menjadwalkan acara atau pertemuan berulang, melampirkan agenda, dan melacak langkah selanjutnya—semua terhubung dengan proyek dan tugas Anda.

✅ Penjadwalan ulang dengan seret dan lepas✅ Filtrasi kustom berdasarkan penugas, prioritas, atau tag✅ Sinkronisasi kalender dua arah dan tautan bergabung untuk panggilan✅ Pembuatan acara langsung dalam tampilan tugas

Perlu mempercepat perencanaan mingguan atau bulanan Anda? Gunakan Template Kalender Perencana ClickUp untuk mengatur hari-hari Anda dengan tag kustom, filter, dan tampilan bawaan.

Dengan kalender baru ClickUp, Anda tidak hanya memvisualisasikan beban kerja Anda tetapi juga mengelolanya secara aktif.

Fitur #2: Koordinasikan Rapat Tim dengan ClickUp

Jadwalkan dan kelola diskusi tim dengan ClickUp Meetings

Fitur penting dalam aplikasi planner? Mengelola rapat dengan lancar.

Fitur Pertemuan ClickUp menghilangkan kerumitan dalam menjadwalkan dan mengelola pertemuan.

Alih-alih beralih antara aplikasi kalender dan platform manajemen proyek, Anda dapat menjadwalkan, melacak, dan menjalankan rapat yang efektif langsung di dalam ClickUp.

Integrasi kalender menyinkronkan waktu pertemuan dengan tugas dan proyek sambil mengatur agenda di dalam ClickUp, yang menjaga pertemuan tetap fokus dan produktif.

Setelah itu, Anda dapat menambahkan tugas, keputusan, dan catatan langsung ke tugas rapat untuk menjaga tindak lanjut tetap terorganisir. Integrasi yang mulus ini membantu semua orang tetap sejalan, mengubah rapat menjadi langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti daripada sekadar acara kalender.

💡Tips Pro: Integrasikan Calendly dengan ClickUp untuk memanfaatkan kekuatan ekosistem kerja yang lengkap sambil menjadwalkan pertemuan Anda secara otomatis.

Fitur #3: Rencanakan kalender Anda dengan templat

Dapatkan Template Gratis Atur jadwal Anda dengan mudah menggunakan Template Kalender Perencana

Dengan templat kalender ClickUp, Anda dapat merencanakan hari, minggu, dan bulan Anda tanpa harus memulai dari awal.

Salah satu fitur unggulan dari templat kalender ClickUp adalah fleksibilitasnya. Templat ini memungkinkan Anda beralih antara berbagai tampilan—baik Anda membutuhkan pemecahan tugas dan acara secara bulanan, mingguan, atau harian, templat ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda.

Template planner harian ini dilengkapi dengan tag dan filter yang dapat disesuaikan, yang semakin mempermudah Anda dalam mengorganisir tugas berdasarkan kategori, sehingga Anda dapat tetap fokus pada hal-hal yang paling penting.

Anda dapat menambahkan deskripsi detail, lampiran, subtugas, dan daftar periksa ke tugas dalam tampilan kalender. Hal ini memudahkan Anda untuk mengelola penjadwalan tugas tingkat tinggi dan perencanaan proyek yang mendetail dalam satu tempat.

💡Tips Pro: Gunakan Template Blok Jadwal ClickUp untuk mencegah konflik penjadwalan dan memastikan Anda mengalokasikan waktu yang cukup untuk tugas yang tepat.

Fitur #4: Buat catatan, ringkas, dan otomatiskan untuk hari yang lebih baik

Ambil kendali atas rapat Anda dengan catatan otomatis dari ClickUp AI Notetaker

Bagaimana jika aplikasi planner Anda dapat mengurus beberapa tugas untuk Anda? ClickUp Brain bisa! Dengan fitur kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi, seperti " ", ClickUp Brain membawa kekuatan otomatisasi dan saran cerdas langsung ke alur kerja Anda.

Salah satu fitur unggulan adalah ClickUp AI Notetaker, yang secara otomatis merekam, menerjemahkan, dan merangkum pertemuan Anda. Alih-alih terburu-buru mencatat poin-poin penting, AI Notetaker menangkap keputusan, langkah selanjutnya, dan poin pembahasan kunci—membuat pertemuan Anda lebih produktif dan mudah untuk ditindaklanjuti.

Dengan konteks tugas, AI Notetaker memastikan setiap pertemuan tetap dapat ditindaklanjuti, secara otomatis menghubungkan wawasan ke ruang kerja yang relevan. Anda bahkan dapat membuat tugas langsung dari ringkasan pertemuan, mengubah percakapan menjadi tindakan secara instan.

ClickUp Brain juga membantu Anda:

Otomatisasi tugas-tugas berulang

Buat ringkasan untuk daftar tugas yang panjang

Berikan saran untuk meningkatkan alur kerja proyek

Analisis tren data dan buat laporan kemajuan

Fitur-fitur yang didukung AI ini membantu Anda tetap di depan tenggat waktu, mengurangi upaya manual, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Harga ClickUp

Apa itu Calendly?

Calendly adalah perangkat lunak penjadwalan janji temu terkemuka yang memudahkan koordinasi pertemuan.

Fungsi utamanya adalah menghilangkan email bolak-balik yang biasanya terjadi saat mencari waktu pertemuan yang sesuai. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menetapkan preferensi ketersediaan, membagikan tautan, dan membiarkan orang lain memesan janji temu langsung ke kalender yang terhubung.

Aplikasi ini terintegrasi dengan kalender pribadi dan profesional (Google, Outlook, Office 365, iCloud) untuk menampilkan ketersediaan real-time dan mencegah pemesanan ganda. Kemudahan penggunaannya menarik bagi individu, sementara fitur-fiturnya dapat diskalakan dengan baik untuk tim dan perusahaan besar yang membutuhkan penjadwalan eksternal yang terintegrasi.

🧠 Fakta Menarik: Sebanyak 72% waktu mingguan seorang pemimpin bisnis dihabiskan untuk rapat. Meskipun beberapa di antaranya penting, banyak yang dapat dikurangi atau diganti, sehingga membebaskan waktu untuk pekerjaan yang lebih berdampak.

melalui Calendly

Fitur Calendly

Calendly unggul karena mudah digunakan dan terintegrasi dengan baik ke dalam rutinitas harian Anda. Mari kita bahas fitur-fitur utamanya:

Fitur #1: Integrasi kalender yang disederhanakan

Calendly terintegrasi dengan alat kalender populer seperti Google Calendar, Outlook, dan Office 365.

Setelah terhubung, aplikasi ini secara otomatis melacak jadwal Anda dan memperbarui ketersediaan Anda secara real-time. Anda dapat menghindari pemesanan ganda atau konflik jadwal dengan mudah

melalui Calendly

Fitur #2: Ketersediaan yang dapat disesuaikan untuk pemesanan pertemuan yang fleksibel

melalui Calendly

Anda sepenuhnya mengontrol kapan Anda tersedia untuk pertemuan. Calendly memungkinkan Anda:

Tentukan jam kerja spesifik

Tambahkan waktu buffer sebelum dan setelah pertemuan

Sesuaikan zona waktu atau lokasi pertemuan

Ini memastikan Anda hanya menjadwalkan pertemuan saat waktu yang tepat bagi Anda, membantu Anda tetap terorganisir dan bebas stres.

Fitur #3: Integrasi konferensi video untuk pertemuan online

melalui Calendly

Calendly terintegrasi dengan alat seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet.

Ketika seseorang menjadwalkan pertemuan, platform secara otomatis menambahkan tautan konferensi video ke acara tersebut. Anda tidak perlu mengaturnya secara manual—semuanya ditangani untuk Anda, menghemat waktu dan tenaga.

👀 Tahukah Anda? Template Perencana Bulanan ClickUp mencakup bagian untuk tanggal jatuh tempo tugas, tonggak penting, dan tujuan pribadi, memberikan Anda gambaran yang komprehensif tentang bulan Anda.

Fitur #4: Jenis acara kustom dan berbagi tautan untuk kontrol yang lebih besar

melalui Calendly

Calendly memungkinkan Anda membuat jenis pertemuan kustom sesuai kebutuhan Anda. Misalnya:

Pertemuan satu lawan satu

Sesi grup

Webinar atau workshop

Anda dapat mengatur durasi, lokasi, dan persyaratan pertemuan untuk peserta. Anda bahkan dapat menambahkan formulir atau pertanyaan yang harus diisi oleh peserta saat mereka memesan pertemuan, sehingga Anda sudah siap sepenuhnya sebelumnya.

Anda dapat membuat tautan Calendly yang disesuaikan untuk dibagikan kepada klien, rekan kerja, atau siapa pun yang perlu menjadwalkan waktu dengan Anda.

Harga Calendly

Gratis

Standar: $12 per bulan per pengguna

Tim : $20 per bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $15.000 per tahun

ClickUp vs. Calendly: Perbandingan Fitur

Kedua alat ini sangat baik dalam bidangnya masing-masing. Berikut perbandingan fitur utama keduanya:

1. Pengelolaan tugas dan proyek

ClickUp unggul sebagai platform manajemen proyek, menawarkan alat seperti daftar tugas, diagram Gantt, garis waktu, kalender, dan papan Kanban. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat subtugas, menambahkan ketergantungan tugas, dan menetapkan status kustom untuk alur kerja otomatis.

Fitur seperti pelacakan waktu, pengelolaan beban kerja, dan pelacakan tujuan membuatnya menjadi solusi komprehensif untuk mengelola proyek dari berbagai skala.

Template kalender bulanan ClickUp, Bidang Kustom, dan alat pelaporan memudahkan pengorganisasian tugas dan pelacakan kemajuan.

Calendly, di sisi lain, tidak dirancang untuk manajemen tugas atau proyek. Fokus utamanya adalah penjadwalan pertemuan, sehingga tidak memiliki fitur pembuatan tugas, penugasan, atau pelacakan kemajuan.

🏆 Pemenang: Fungsi ClickUp tak tertandingi dalam mengelola tugas dan proyek, sesuatu yang tidak didukung oleh Calendly.

2. Penjadwalan dan integrasi kalender

ClickUp dilengkapi dengan tampilan kalender yang kuat untuk perencanaan dan kalender ClickUp lengkap untuk penjadwalan dan pengelolaan acara. Dengan fitur seperti undangan peserta, tautan bergabung, sinkronisasi kalender, dan penjadwalan dalam tugas, ClickUp kini menawarkan pengalaman terintegrasi untuk manajemen waktu. Meskipun Calendly masih unggul dalam ketersediaan lanjutan dan otomatisasi penjadwalan, ClickUp dengan cepat mengejar ketertinggalan dengan mengintegrasikan penjadwalan ke dalam suite produktivitasnya yang lebih luas.

Calendly, di sisi lain, dirancang khusus untuk penjadwalan. Aplikasi ini secara otomatis sinkronisasi dengan kalender populer seperti Google Calendar, Outlook, dan Apple Calendar, untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau pemesanan ganda.

Fitur tambahan seperti waktu buffer, deteksi zona waktu, dan jenis acara yang dapat disesuaikan membuat Calendly ideal untuk mengelola jadwal yang kompleks. Pengingat otomatis dan tindak lanjut yang disediakan juga mempermudah koordinasi pertemuan.

🏆 Pemenang: Calendly masih unggul dalam koordinasi pertemuan eksternal dan logika penjadwalan, tetapi ClickUp mulai menguat dengan kalender bawaan dan integrasi kerja yang lengkap.

Kolaborasi merupakan salah satu keunggulan utama ClickUp. Setiap fitur di platform ini—mulai dari obrolan, komentar, papan tulis, hingga dokumen—dirancang untuk memudahkan komunikasi dengan tim Anda.

Kemampuannya untuk mengintegrasikan komunikasi tim dalam tugas atau proyek memastikan penggunaan alat yang lebih sedikit. Selain itu, tim dapat berbagi pembaruan proyek melalui dashboard dan laporan.

Calendly, bagaimanapun, menyediakan alat kolaborasi yang terbatas.

Aplikasi ini mendukung fitur penjadwalan tim seperti penugasan bergilir dan penjadwalan bersama, yang membantu mengoordinasikan ketersediaan tim. Namun, aplikasi ini tidak menawarkan fitur seperti komunikasi tingkat tugas atau pengeditan kolaboratif dokumen.

🏆 Pemenang: Fitur kolaborasi yang komprehensif dari ClickUp menjadikannya alat yang lebih baik untuk tim yang bekerja pada proyek bersama.

4. Otomatisasi

ClickUp menawarkan otomatisasi canggih untuk berbagai alur kerja, seperti memindahkan tugas antar status, mengirim pengingat, atau menugaskan tugas berdasarkan pemicu seperti tanggal jatuh tempo. Otomatisasi ini sangat dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan proyek mereka.

Karena Calendly berfokus sepenuhnya pada penjadwalan, otomatisasinya dirancang khusus untuk aspek tersebut. Aplikasi ini menawarkan fitur seperti pengingat rapat otomatis, email tindak lanjut, dan alur kerja untuk penjadwalan berbasis persetujuan. Otomatisasi ini menghemat waktu dengan mengurangi komunikasi bolak-balik.

🏆 Pemenang: Seri. ClickUp unggul dalam otomatisasi tugas dan proyek, sementara Calendly menonjol dalam otomatisasi penjadwalan khusus.

5. Pelacakan waktu

ClickUp dilengkapi dengan pelacakan waktu bawaan, memungkinkan pengguna untuk mencatat jam kerja langsung dalam tugas. Fitur ini sangat berguna bagi bisnis yang perlu melacak jam kerja yang dapat ditagih atau mengevaluasi produktivitas tim.

ClickUp juga mendukung integrasi dengan alat pelacak waktu pihak ketiga seperti Toggl dan Harvest untuk fleksibilitas tambahan.

Di sisi lain, Calendly tidak menyediakan fitur pelacakan waktu. Aplikasi ini difokuskan pada penjadwalan, artinya tidak termasuk alat untuk melacak waktu yang dihabiskan pada tugas atau proyek.

🏆 Pemenang: Alat pelacakan waktu ClickUp menjadikannya pilihan terbaik untuk memantau produktivitas dan penagihan.

6. Integrasi

ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi, termasuk Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams—dan bahkan Calendly!

API-nya juga memungkinkan pengembang untuk membuat integrasi kustom. Baik Anda perlu mengelola komunikasi, berbagi file, atau otomatisasi alur kerja, ClickUp menawarkan kompatibilitas yang luas.

Meskipun integrasi Calendly cukup memadai untuk mengelola alur kerja, jumlah dan variasi integrasi secara keseluruhan lebih terbatas dibandingkan dengan ClickUp.

🏆 Pemenang: ClickUp untuk jangkauan integrasi yang lebih luas yang mendukung berbagai alur kerja.

7. Antarmuka pengguna

Antarmuka ClickUp membantu Anda mengelola situs Anda dengan baik—baik itu jadwal proyek, kolaborasi tim, atau acara kalender—semua tetap terorganisir dengan rapi di satu tempat. Meskipun fleksibilitas ini menjadi keunggulan, antarmuka pengguna (UI) dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru. Aplikasi ini paling cocok untuk pengguna yang bersedia meluangkan waktu untuk mempelajari platform ini.

Antarmuka Calendly bersih dan ramah pengguna, menjadikannya ideal untuk pemula. Membuat acara, menentukan ketersediaan, dan berbagi tautan penjadwalan adalah proses yang intuitif dan tidak memerlukan banyak waktu untuk dipelajari.

🏆 Pemenang: Calendly karena kesederhanaannya. Antarmuka pengguna (UI) memudahkan pengguna untuk mulai menggunakan aplikasi dengan cepat.

8. Kemudahan penggunaan

Karena memiliki fitur yang sangat lengkap, ClickUp memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam. Namun, tutorial yang komprehensif, templat jadwal, dan sumber daya dukungan yang tersedia membuat proses adaptasi menjadi lebih mudah bagi pengguna yang termotivasi.

Calendly dirancang untuk kemudahan penggunaan, memungkinkan pengguna baru sekalipun untuk membuat acara dan berbagi tautan penjadwalan dalam hitungan menit. Kesederhanaannya membuatnya mudah diakses oleh pengguna non-teknis.

🏆 Pemenang: Calendly, berkat kemudahan penggunaannya dan fungsionalitas yang sederhana, menjadikannya ideal untuk adopsi cepat.

ClickUp vs. Calendly di Reddit

Ketika pengguna Reddit membahas ClickUp vs. Calendly, pembahasan sering berfokus pada masalah spesifik yang diselesaikan oleh masing-masing alat dan seberapa baik alat tersebut terintegrasi ke dalam alur kerja sehari-hari.

Bagi yang membutuhkan solusi manajemen proyek, ClickUp sering menjadi pilihan favorit.

Pengguna Reddit yang menggunakan ClickUp menyoroti opsi kustomisasi yang ditawarkannya, menyebutnya sangat cocok untuk tim yang menangani banyak tugas dan tenggat waktu. Banyak pengguna menyukai fleksibilitasnya—menyediakan tampilan seperti diagram Gantt, papan Kanban, dan garis waktu—serta fitur bawaan seperti pelacakan waktu dan pelaporan.

Kami telah menggunakan ClickUp selama setidaknya 4 tahun dan jujur saja, ini adalah salah satu alat manajemen proyek terbaik yang pernah kami gunakan. Kami telah mencoba Asana, Monday.com, dan Trello sebelum memutuskan untuk beralih ke ClickUp. Pilihan terbaik yang pernah kami buat! Saya tidak pernah mengalami masalah besar dan layanan pelanggan sangat membantu. Saya menggunakan langganan berbayar dan dengan versi terbaru, aplikasi ini terus membaik. Secara keseluruhan, dengan harga dan jumlah alat yang sangat banyak, ClickUp telah melampaui semua ekspektasi saya. Saya benar-benar mendapatkan wawasan baru tentang proses alur kerja kami setelah belajar menggunakan ClickUp dengan efektif.

Kami telah menggunakan ClickUp selama setidaknya 4 tahun dan jujur saja, ini adalah salah satu alat manajemen proyek terbaik yang pernah kami gunakan. Kami telah mencoba Asana, Monday.com, dan Trello sebelum memutuskan untuk beralih ke ClickUp. Pilihan terbaik yang pernah kami buat! Saya tidak pernah mengalami masalah besar dan layanan pelanggan sangat membantu. Saya menggunakan langganan berbayar dan dengan versi terbaru, aplikasi ini terus membaik. Secara keseluruhan, dengan harga dan jumlah alat yang sangat banyak, ClickUp telah melampaui semua ekspektasi saya.

Saya benar-benar mendapatkan wawasan baru tentang proses alur kerja kami setelah belajar menggunakan ClickUp dengan efektif.

Keluhan umum di Reddit tetap terkait dengan fitur yang sangat banyak dari ClickUp, yang bisa terasa membingungkan, terutama bagi pengguna solo atau tim kecil yang mungkin tidak memerlukan semua fitur tersebut.

Sementara itu, Calendly adalah rekomendasi utama bagi mereka yang ingin mempermudah penjadwalan.

Pengguna Reddit yang telah mencoba Calendly sering memuji kemudahan penggunaannya dan fitur penghemat waktu, terutama untuk mengkoordinasikan pertemuan di zona waktu yang berbeda.

Dikenal sebagai "set it and forget it," banyak pengguna menghargai bahwa aplikasi ini menghilangkan proses yang merepotkan dalam mencari ketersediaan.

Saya menggunakan Calendly. Aplikasi ini benar-benar menghemat waktu untuk menjadwalkan pertemuan. Seperti kebanyakan orang, saya hanya menambahkan teks dengan tautan di tanda tangan email saya (misalnya "Jadwalkan pertemuan dengan saya"). Berfungsi dengan baik!

Saya menggunakan Calendly. Aplikasi ini benar-benar menghemat waktu untuk menjadwalkan pertemuan. Seperti kebanyakan orang, saya hanya menambahkan teks dengan tautan di tanda tangan email saya (misalnya "Jadwalkan pertemuan dengan saya"). Berfungsi dengan baik!

Namun, beberapa pengguna Reddit mencatat keterbatasan Calendly, dengan menyebutkan bahwa Calendly tidak melampaui fungsi penjadwalan—aplikasi ini tidak dirancang untuk mengelola tugas atau alur kerja.

🧠Fakta Menarik: Template Perencana Mingguan ClickUp memungkinkan Anda membagi tujuan Anda berdasarkan hari dan memblokir waktu untuk tugas-tugas Anda, memastikan Anda tetap produktif sepanjang minggu.

Aplikasi Perencana Mana yang Terbaik?

Menyebut ClickUp dan Calendly sebagai "aplikasi perencanaan" menyoroti pendekatan yang berbeda dalam perencanaan. Calendly unggul dalam merencanakan pertemuan dan mengotomatisasi proses penjadwalan. ClickUp unggul sebagai alternatif Calendly dalam merencanakan pekerjaan—tugas, proyek, tujuan, dan tenggat waktu—sambil menyediakan alat untuk mengelola waktu dan pertemuan di sekitar pekerjaan tersebut.

Bagi tim yang membutuhkan platform komprehensif untuk mengelola tugas dan proyek, berkolaborasi, melacak tujuan, serta menangani perencanaan dan penjadwalan internal, ClickUp adalah pilihan yang jelas. Kemampuan serbaguna dan rangkaian fitur terintegrasinya memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar secara keseluruhan dan menghilangkan kebutuhan akan alat terpisah.

Jika kebutuhan Anda hanya untuk mengotomatisasi pemesanan janji temu eksternal dan dengan mudah berbagi ketersediaan Anda, Calendly tetap menjadi solusi terbaik dan terdepan di kelasnya. Aplikasi ini melakukan satu tugas dengan sangat baik.

Namun, untuk perencanaan kerja holistik, pelaksanaan proyek, dan kolaborasi tim, ClickUp menawarkan kedalaman dan fleksibilitas yang tidak dimiliki Calendly secara desain. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengelola tidak hanya jadwal Anda, tetapi juga seluruh alur kerja Anda.

Daftar untuk uji coba gratis ClickUp sekarang untuk memulai.