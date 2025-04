11 Alternatif Ideogram AI Terbaik di Tahun 2025

AI teks-ke-gambar dari Ideogram sangat bagus untuk membuat visual cepat dengan teks. Tetapi terkadang, Anda membutuhkan alat desain UX yang lebih baik.

Mungkin Anda mencari penempatan teks yang sempurna secara piksel. Atau mungkin Anda ingin bereksperimen dengan gaya artistik yang berbeda yang membuat merek Anda menonjol (tanpa menghabiskan jam pada Photoshop).

Untungnya, pertumbuhan eksplosif pembuatan gambar AI telah menghasilkan banyak alternatif AI Ideogram. Jadi, jika Anda ingin menjelajahi pembuatan gambar berbasis AI, Anda datang ke tempat yang tepat!

Dari alat yang berfokus pada karya seni yang mendetail hingga platform yang berspesialisasi dalam visual pemasaran, kami punya rekomendasi untuk setiap tantangan kreatif. Artikel blog ini membahas 11 opsi alternatif Ideogram terbaik yang bisa mengubah alur kerja kreatif Anda.

Kita berbicara tentang membuat gambar yang sangat spesifik dalam hitungan detik! Ayo mulai!

Apa itu Ideogram?

Ideogram adalah generator AI teks-ke-gambar yang mengukir ceruk pasarnya di dunia generator seni AI yang terus berkembang. Alat ini mengubah deskripsi tertulis menjadi visual yang memukau-dari karya seni dan foto hingga diagram dan ilustrasi.

Saat Anda memasukkan deskripsi teks, aplikasi ini memperhatikan detail-detail kecil seperti tekstur dan pencahayaan, membuat gambar akhir terlihat sangat nyata.

Ingat gambar yang dihasilkan AI dengan teks yang tidak beraturan dan tidak masuk akal? Ideogram memperbaikinya.

Menciptakan teks yang jelas dan mudah dibaca dalam gambar yang dihasilkan. Kita berbicara tentang terbaca dengan sempurna:

Desain logo

Spanduk pemasaran

Grafik media sosial

Aset merek

Alat ini bekerja dengan mempelajari kumpulan data gambar yang sangat besar yang dipasangkan dengan deskripsi teks. Sistem pembelajarannya yang mendalam memperhatikan pola antara kata-kata dan elemen visual, menggunakan pengetahuan ini untuk membuat gambar baru yang sesuai dengan yang Anda minta.

Mengapa Memilih Alternatif Ideogram?

Meskipun Ideogram cocok untuk mockup cepat dan visual dasar, keterbatasannya bisa menghambat Anda saat mengerjakan proyek yang lebih maju atau kreatif. Inilah alasan mengapa Anda perlu mempertimbangkan untuk mencari alternatif lain:

Realisme yang ditingkatkan: Banyak alternatif menghasilkan gambar yang sangat realistis, menjadikannya ideal untuk foto produk dan foto kepala berkualitas profesional

Keragaman kreatif: Rangkaian gaya artistik yang lebih luas dan desain inovatif membantu visual lebih menonjol

Ketepatan yang lebih baik: Kontrol yang lebih besar terhadap detail halus memungkinkan penyesuaian yang lebih baik dalam setiap aspek desain

Fitur lanjutan: Kontrol lebih besar atas detail halus memungkinkan penyesuaian yang disempurnakan di setiap aspek desain

Hasil yang lebih baik: Rendering yang sangat detail dan visual yang berani dan unik membantu mewujudkan ide dengan kejelasan yang luar biasa

Jika Anda mencari fleksibilitas yang lebih kreatif dan hasil kelas profesional, mungkin inilah saatnya untuk menjelajahi kompetisi.

💡 Tip Profesional: Ide-ide seni AI yang cepat dapat membuka kemungkinan baru untuk proyek-proyek kreatif Anda.

11 Alternatif Ideogram Terbaik

Meskipun Ideogram unggul dalam pembuatan gambar AI, beberapa alternatif yang telah terbukti ini menawarkan seni yang dihasilkan AI untuk setiap kebutuhan kreatif. Mari kita mulai:

1. Midjourney (Terbaik untuk hasil artistik tingkat profesional)

melalui kabel Dis

Midjourney bukan hanya alat untuk menghasilkan gambar-ini adalah platform untuk menciptakan karya seni. Visualnya menonjol dengan bakat artistik yang berbeda, membuatnya langsung dikenali dan menawan.

Yang membedakan Midjourney adalah perhatiannya yang sangat teliti terhadap detail. Mulai dari bayangan halus dan pantulan yang nyata hingga tekstur permukaan yang rumit, setiap elemen dibuat agar hasilnya terasa kaya, alami, dan imersif.

Ambil fotografi produk, misalnya. Berkat pembaruan terbarunya, Midjourney telah secara dramatis meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan visual yang sangat realistis, lengkap dengan teks yang dapat dibaca. Sangat ideal untuk maket, poster, materi pemasaran, dan lainnya.

Fitur terbaik Midjourney

Buat beberapa variasi gambar awal Anda dengan satu klik, membantu Anda menjelajahi arah kreatif yang berbeda tanpa memulai dari awal

Sempurnakan hasil Anda menggunakan perintah parameter yang memungkinkan Anda mereferensikan gaya atau karakter tertentu dari gambar lain

Sesuaikan dan sempurnakan gambar melalui beberapa iterasi menggunakan opsi 'Variasi' dan 'Kelas Atas'

Bekerja bersama komunitas yang mendukung di saluran Discord, tempat Anda bisa berbagi kiat dan mendapatkan umpan balik instan

Keterbatasan di tengah perjalanan

Ada kurva pembelajaran awal untuk menguasai mekanisme cepat

Harga di tengah perjalanan

Paket Dasar: $10/bulan

Paket Standar: $30/bulan

Paket Pro: $60/bulan

Paket Mega: $120/bulan

Peringkat dan ulasan Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ ulasan)

Capterra: N/A

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Midjourney

Midjourney secara konsisten menghasilkan gambar beresolusi tinggi yang memukau secara visual yang sering kali melebihi ekspektasi dalam hal detail dan kualitas. Kemampuannya untuk menginterpretasikan permintaan secara kreatif menjadikannya alat yang fantastis untuk seni konsep, papan suasana hati, dan desain eksperimental.

💡 Tip Pro: Jika Anda tertarik untuk meningkatkan pembuatan gambar Anda, gunakan panduan ini tentang contoh prompt Midjourney untuk menyempurnakan prompt Anda dan memanfaatkan alat canggih ini sebaik-baiknya.

🧠 Fakta Menyenangkan: Platform kecerdasan buatan generatif seperti Midjourney menyederhanakan pembuatan buku anak-anak dengan membuat prosesnya mudah diakses dan menyenangkan bagi para penulis.

2. Adobe Firefly (Terbaik untuk konten yang sah secara hukum untuk proyek komersial)

melalui Adobe Firefly

Adobe Firefly mengeluarkan potensi kreatif Anda dengan generator gambar AI yang kuat. Ciptakan visual yang menakjubkan dengan mudah dalam berbagai gaya, mulai dari fotorealistik hingga yang aneh-aneh, namun tetap 100% aman untuk penggunaan komersial.

Terintegrasi dengan mulus ke dalam Adobe Creative Cloud, Firefly memberdayakan Anda untuk mengubah ide paling berani menjadi kenyataan dengan kecepatan dan presisi. Baik mendesain untuk bekerja atau bermain, aplikasi ini membantu Anda berkreasi, berinovasi, dan menghasilkan karya yang belum pernah ada sebelumnya.

Fitur terbaik Adobe Firefly

Mengisi celah gambar atau memperluas gambar yang ada secara alami menggunakan alat pengisian generatif

Laporkan masalah akurasi secara langsung melalui sistem umpan balik untuk membantu meningkatkan kualitas output

Bergabunglah dengan forum komunitas aktif dan saluran Discord untuk berbagi karya dan mendapatkan kiat dari pengguna lain

Menghasilkan gambar siap komersial yang bersumber secara etis dari Adobe Stock

Keterbatasan Adobe Firefly

Fitur Firefly tidak dapat diakses dengan Lisensi Perangkat Bersama. Anda memerlukan lisensi pengguna bernama atau lisensi Adobe Express

Harga Adobe Firefly

Gratis

Beberapa Paket Premium

Peringkat dan ulasan Adobe Firefly

G2: 4. 6/5 (50+ ulasan)

Ulasan tidak cukup

Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang Adobe Firefly

Kemampuan favorit saya adalah kemampuan untuk memuat gambar referensi untuk menciptakan efek atau item untuk komposisi komposit guna menciptakan karya seni yang baru dan orisinil! Integrasi platform ke dalam alur kerja saya sangat mudah. Firefly sangat mudah digunakan dan menerima semua perintah dalam batas-batas tertentu. Saya menggunakan Firefly secara teratur sebagai bagian dari proses kreatif saya.

📮 ClickUp Insight: 11% responden kami memanfaatkan AI terutama untuk curah pendapat dan ide. Namun, apa yang terjadi pada ide-ide brilian ini setelahnya? Di sinilah Anda membutuhkan papan tulis bertenaga AI, seperti ClickUp Whiteboards, yang membantu Anda mengubah ide dari sesi curah pendapat menjadi tugas secara instan. Dan jika Anda tidak dapat menjelaskan sebuah konsep, cukup minta pembuat gambar AI untuk membuat visual berdasarkan permintaan Anda. Ini adalah aplikasi segalanya untuk pekerjaan yang memungkinkan Anda untuk membuat ide, memvisualisasikan, dan mengeksekusi dengan lebih cepat!

3. Leonardo AI (Terbaik untuk para profesional kreatif)

via Leonardo AI

Bayangkan dengan mudah membuat model khusus yang benar-benar mencerminkan esensi merek atau gaya unik proyek Anda. Dengan Leonardo AI, Anda tidak hanya menghasilkan gambar, tetapi juga membentuknya menjadi mahakarya.

AI Canvas real-time yang revolusioner memberi Anda kontrol penuh, memungkinkan Anda menambah, menghapus, dan menyempurnakan elemen dengan presisi yang tak tertandingi.

Penekanan Leonardo AI pada kolaborasi membuatnya berbeda, menjadikannya alat yang ampuh untuk tim. Ini sempurna untuk menyederhanakan manajemen proyek desain sambil memberikan konten yang menakjubkan secara visual dan menonjol.

Fitur terbaik Leonardo AI

Buat model AI khusus agar sesuai dengan persyaratan gaya yang tepat

Menghasilkan gambar dengan cepat dengan model Lightning XL

Integrasikan dengan lancar dengan alat lain melalui API yang komprehensif

Bekerja dengan model default Phoenix dan opsi khusus untuk kebutuhan yang berbeda

Keterbatasan Leonardo AI

Banyaknya pilihan platform ini mungkin terasa luar biasa pada awalnya

Harga Leonardo AI

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Leonardo AI

G2: Ulasan tidak cukup

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang Leonardo AI

Leonardo AI adalah alat luar biasa yang didukung oleh kecerdasan buatan yang menghasilkan ilustrasi dalam berbagai macam gaya. Karena sebagian besar saran yang ditawarkan adalah apa yang Anda minta, saran tersebut bisa diimplementasikan dalam proyek apa pun yang sedang Anda kerjakan. Ini juga memberi Anda beberapa opsi untuk dipilih dengan kualitas yang sangat baik dan sangat mudah digunakan dan diintegrasikan. Ini adalah generator AI yang paling sering saya gunakan.

4. DALL-E 3 (Terbaik untuk membuat gambar yang kaya konteks)

melalui Ch atGPT

Aplikasi generator seni AI yang canggih ini menghidupkan petunjuk Anda dengan perhatian terhadap detail yang menakjubkan. Baik itu tekstur usang dari buku antik atau kilauan cahaya bulan di danau yang berkilauan, DALL-E 3 menangkap visi Anda dengan presisi yang menakjubkan.

Apa yang membuatnya lebih baik? Ini berpasangan secara mulus dengan ChatGPT untuk menyempurnakan ide Anda dalam aliran percakapan yang alami. Bereksperimenlah dengan gaya yang berbeda, jelajahi kombinasi yang tidak terduga, dan sesuaikan visi Anda hingga gambar akhir terasa tepat.

DALL-E 3 fitur terbaik

Membuat gambar resolusi tinggi sejernih kristal yang tetap tajam meskipun diperbesar

Memodifikasi gambar yang ada dengan instruksi teks, sempurna untuk pengeditan dan variasi yang cepat

Menangani adegan kompleks dengan banyak elemen sambil mempertahankan koherensi visual

Menghasilkan gambar dalam berbagai gaya, dari fotorealistik hingga interpretasi artistik

Keterbatasan DALL-E 3

Sering menambahkan terlalu banyak elemen dekoratif, bahkan ketika diminta untuk desain minimalis

Berjuang dengan persyaratan pemandangan tertentu, seperti menampilkan objek secara akurat dalam orientasi tertentu

Harga DALL-E 3

Tersedia sebagai bagian dari langganan ChatGPT Team dan Enterprise

Peringkat dan ulasan DALL-E 3

G2: N/A

Capterra: Tidak cukup ulasan

5. Difusi Stabil (Terbaik untuk menghasilkan variasi seni yang berbeda)

melalui Difusi Stabil

Manfaatkan kreativitas Anda dengan Stable Diffusion, alat sumber terbuka yang menghidupkan ide-ide Anda.

Sempurnakan setiap detail-pencahayaan, komposisi, suasana hati, dan suasana-untuk menciptakan visual yang unik dan menawan.

Anda bahkan dapat menyempurnakan output gambar menggunakan skala panduannya. Nilai yang lebih tinggi menghasilkan gambar yang lebih sesuai dengan permintaan Anda, sementara nilai yang lebih rendah memungkinkan interpretasi yang lebih artistik.

Fitur terbaik Stable Diffusion

Mengontrol dan membuat ulang output spesifik dengan nomor seed, sempurna untuk saat Anda membutuhkan hasil yang konsisten di beberapa generasi

Ubah sketsa atau gambar yang ada dengan menerapkan peningkatan AI melalui fitur gambar-ke-gambar

Memproses beberapa variasi secara bersamaan dengan pembuatan batch, membantu Anda mengeksplorasi berbagai interpretasi konsep Anda

Jaga agar output Anda tetap sesuai untuk semua audiens dengan modul pemeriksa keamanan bawaan

Keterbatasan Difusi yang Stabil

Terkadang, Anda mungkin kesulitan dengan waktu pembuatan dan kualitas pembuatan gambar

Harga Difusi yang stabil

Gratis

Cinta: $5/bulan

Peringkat dan ulasan Stable Diffusion yang stabil

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Capterra: N/A

Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang Stable Diffusion

Baru-baru ini saya menggunakan Stable Diffusion 3. Saya menemukan kemampuan teks ke gambar yang benar-benar kelas atas. Tingkat kemampuan pengejaan dan kualitas gambarnya sungguh luar biasa.

6. Craiyon (Terbaik untuk eksperimen kreatif)

via Craiyon

Sebelumnya dikenal sebagai DALL-E Mini, Craiyon membantu Anda mengubah deskripsi teks menjadi seni visual. Alat ini sangat cocok untuk desainer dan seniman yang mencari inspirasi baru, pendidik yang menjelaskan ide kompleks secara visual, dan pembuat konten yang membutuhkan pembuatan gambar dengan cepat.

Craiyon unggul dengan deskripsi teks yang sederhana dan lugas, tidak seperti banyak alat seni AI lainnya yang membutuhkan petunjuk yang rumit. Meskipun mungkin tidak mencapai kualitas yang sangat detail seperti model-model canggih, Craiyon menawarkan cara yang menyenangkan, kreatif, dan dapat diakses oleh siapa saja untuk menjelajahi seni yang dihasilkan AI.

Fitur terbaik Craiyon

Buat beberapa variasi gambar sekaligus, memberi Anda perspektif berbeda pada prompt teks Anda

Pilih dari berbagai gaya artistik yang sesuai dengan visi kreatif Anda, mulai dari foto realistis hingga seni abstrak

Dapatkan hasil waktu nyata saat Anda mengetik, membuat proses kreatif menjadi cepat dan lancar

Gunakan integrasi API untuk menambahkan pembuatan gambar ke proyek Anda

Bekerja dengan berbagai bahasa untuk petunjuk teks, sehingga dapat diakses secara global

Keterbatasan Craiyon

Alat ini terkadang salah menafsirkan perintah teks yang rumit, yang mungkin memerlukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan

Harga Craiyon

Pendukung: $12/bulan

Profesional: $24/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Craiyon

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Capterra: Tidak cukup ulasan

7. Dream by Wombo (Terbaik untuk mereka yang tidak memiliki keahlian teknis)

via Dream by Wombo

Dream by Wombo membuat pembuatan karya seni dari perintah teks menjadi sederhana, menyenangkan, dan menarik. Pengguna dapat dengan cepat menghasilkan gambar yang memukau secara visual dengan sedikit usaha, membuatnya sempurna bagi siapa pun yang ingin memicu kreativitas mereka.

Platform ini memberdayakan pengguna untuk menjelajahi berbagai gaya dan tema dengan mudah, mendorong ekspresi artistik tanpa memerlukan keterampilan tingkat lanjut atau keahlian AI.

Dream by Wombo sangat menarik bagi pengguna biasa yang menginginkan cara yang menyenangkan dan intuitif untuk menciptakan seni, mengubah imajinasi menjadi visual hanya dengan beberapa klik.

Fitur-fitur terbaik Dream by Wombo

Buat seni digital dengan mengetik deskripsi teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Jepang, Hindi, dan Indonesia

Pilih dari berbagai gaya artistik seperti Realistis, VFX, Anime, Avatar, dan Seni Jalanan yang sesuai dengan visi Anda

Mengedit gambar yang ada menggunakan perintah teks untuk menyesuaikan elemen seperti latar belakang dan pencahayaan

Bagikan kreasi Anda dan jelajahi karya seni pengguna lain dalam umpan sosial bawaan

Mimpi dengan keterbatasan Wombo

Kualitas gambar yang tidak konsisten

Harga Dream by Wombo

Bulanan: $9,99/bulan

Tahunan: $89.99/tahun

Seumur hidup: $169. 99/bulan

Peringkat dan ulasan Dream by Wombo

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Capterra: N/A

8. Runway ML (Terbaik untuk produser konten profesional)

melalui Runway ML

Apa yang terjadi jika Anda menggabungkan alat pembelajaran mesin untuk seniman dan desainer ke dalam sebuah platform yang kohesif? Runway ML! Ini menyediakan fitur-fitur canggih yang memungkinkan Anda mengedit video, membuat gambar, dan berkolaborasi secara real time.

Dengan mengintegrasikan berbagai kemampuan pembelajaran mesin ke dalam satu antarmuka yang mudah digunakan, Runway ML melayani para profesional yang mencari solusi inovatif untuk proyek multimedia.

Fokus pada keserbagunaan dan kolaborasi menjadikannya alat yang berharga bagi kreator modern.

Fitur terbaik Runway ML

Hasilkan video dari gambar dengan transisi yang mulus di antara foto yang diunggah, sempurna untuk membuat tayangan slide dinamis atau konten naratif

Membuat tekstur 3D khusus secara otomatis untuk digunakan dalam berbagai platform pemodelan

Buat lanskap suara dan sinkronkan gerakan bibir ke audio, mendukung banyak wajah untuk dialog karakter yang alami

Gunakan templat proyek yang sudah jadi dengan sistem seret dan lepas yang mudah untuk mempercepat pembuatan konten

Keterbatasan ML Landasan Pacu

Gambar yang dihasilkan, meskipun penuh warna, terkadang kurang realistis dan mungkin menunjukkan bentuk yang terdistorsi atau detail yang salah

Model Gen 3 Alpha relatif mahal dibandingkan dengan kualitas hasil yang mereka berikan

Penetapan harga ML Landasan Pacu

Dasar: Gratis

Standar: $15/bulan per pengguna

Pro: $35/bulan per pengguna

Tidak terbatas: $95/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Runway ML

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Freepik (Terbaik untuk pembuatan aset dan desain grafis)

via Freepik

Apakah Anda seorang desainer atau pemasar yang ingin selalu menjadi yang terdepan dalam tren desain grafis terbaru? Tidak perlu mencari lagi selain Freepik! Dengan perpustakaan besar berisi lebih dari 250 juta sumber daya, ini adalah harta karun untuk semua kebutuhan kreatif Anda.

Freepik menawarkan perpaduan vektor, foto, file PSD, dan alat bertenaga AI yang mengesankan, yang memadukan aset desain tradisional dengan teknologi canggih.

Dari ilustrasi khusus hingga templat desain grafis yang siap pakai, Freepik memudahkan Anda membuat desain berkualitas profesional dalam waktu singkat. Baik Anda sedang mengerjakan proyek besar atau membutuhkan inspirasi cepat, Freepik siap membantu Anda!

Fitur terbaik Freepik

Menghapus latar belakang dari gambar dalam hitungan detik dengan alat penghapus latar belakang, menghemat waktu pengeditan manual

Hasilkan sulih suara profesional untuk video Anda menggunakan generator suara AI

Jadikan desain Anda menonjol dengan fitur kelas atas, yang meningkatkan resolusi gambar tanpa kehilangan kualitas

Memoles gambar dengan cepat dengan editor gambar bawaan dan alat retouch

Keterbatasan Freepik

Paket gratis dilengkapi dengan beberapa batasan penting

Anda harus memberi kredit pada Freepik untuk sumber daya apa pun yang Anda gunakan

Harga Freepik

Gratis

Penting: $9/bulan

Premium: $20/bulan

Premium+: $39/bulan

Peringkat dan ulasan Freepik

G2: 4. 7/5 (130+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. NightCafe (Terbaik untuk ide dan arahan baru yang kreatif)

melalui Night C afe

NightCafe menonjol sebagai platform kreasi seni AI serbaguna yang memberikan kemampuan pembuatan gambar yang kuat di tangan seniman, desainer, dan pembuat konten.

Mengubah deskripsi teks menjadi karya seni yang unik menggunakan beberapa model AI yang canggih. Fitur ini membuatnya sangat berharga untuk eksplorasi kreatif dan proyek artistik.

Anda dapat berpartisipasi dalam tantangan seni harian, membagikan kreasi Anda di ruang obrolan, dan mendapatkan umpan balik dari sesama kreator-menambahkan dimensi sosial yang membantu memunculkan ide-ide baru dan arahan kreatif.

Fitur terbaik NightCafe

Buat visual dari petunjuk teks menggunakan enam model AI yang berbeda, termasuk Stable Diffusion, DALL-E 3, dan SDXL, yang memberi Anda fleksibilitas dalam gaya artistik

Terapkan gaya artistik yang telah ditetapkan seperti Anime, Game 3D, Lukisan Cat Minyak, dan Seni Pop untuk mendapatkan tampilan tertentu dengan cepat

Mengedit bagian tertentu dari gambar yang dihasilkan dengan fitur inpainting, membantu Anda menyempurnakan dan menyempurnakan kreasi Anda

Keterbatasan NightCafe

Sistem berbasis kreditnya bisa menjadi mahal bagi pengguna yang perlu menghasilkan banyak gambar beresolusi tinggi secara teratur

Harga NightCafe

AI Pemula: $5. 99/bulan

Penghobi AI: $9,99/bulan

Penggemar AI: $19.99/bulan

AI Artist: $49,99/bulan

Peringkat dan ulasan NightCafe

G2: 3. 5/5 (Ulasan tidak cukup)

Capterra: 4. 7/5 (70+ ulasan)

11. Canva AI (Terbaik untuk tim yang membuat konten visual dalam skala besar)

melalui Canva AI

AI Canva adalah asisten kreatif Anda yang menangani bagian pekerjaan desain yang berulang. Rangkaian AI ini sangat cocok dengan antarmuka Canva yang sudah dikenal, sehingga mudah digunakan oleh pemula dan profesional tanpa kurva pembelajaran yang rumit.

Misalnya, saat Anda perlu mengubah postingan sosial vertikal menjadi spanduk horizontal, AI menangani perluasan gambar secara otomatis tanpa memerlukan alat AI media sosial lainnya.

Atau, jika Anda ingin mengedit teks pada gambar lama, AI dapat membuatnya dapat diedit dalam hitungan detik.

Fitur terbaik AI Canva

Ubah gambar statis menjadi gambar yang dapat diedit, memindahkan dan mengubah ukuran elemen sementara AI mengisi kekosongan secara alami

Menganalisis presentasi dan menerapkan animasi yang sesuai dengan nada konten Anda dengan satu klik

Hasilkan beberapa versi desain secara otomatis berdasarkan masukan Anda, menghemat waktu kerja manual selama berjam-jam

Keterbatasan AI Canva

Generator gambar AI tidak memiliki pengaturan kustomisasi yang mendetail di luar penyesuaian gaya dan rasio dasar

Harga AI Canva

Canva Gratis

Canva Pro: $15/bulan per pengguna

Tim Canva: $10/bulan per pengguna

Canva Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan AI Canva

G2: 4. 7/5 (4300+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang Canva AI

Baru-baru ini saya memilih Canva Pro, yang sangat berguna untuk proyek-proyek saya. Desain dan templat yang lebih baik untuk dikerjakan. Gambar pro untuk apa yang saya cari. Fitur keajaiban AI yang baru ditambahkan sungguh luar biasa. Canva adalah alat yang tidak bisa digantikan. Saya telah menambahkan tim dan mengintegrasikannya dengan beberapa akun media sosial saya. Pengalaman yang luar biasa.

Meskipun banyak alat AI canggih hanya berfokus pada pembuatan gambar AI, beberapa platform mengintegrasikan kemampuan AI ke dalam manajemen proyek dan fitur kolaborasi yang lebih luas.

ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan pembuatan gambar secara menyeluruh)

ClickUp, aplikasi segalanya untuk bekerja, meningkatkan proses artistik Anda dengan fitur-fitur bertenaga AI.

Percantik sesi curah pendapat Anda dengan membuat grafik yang cepat dan memukau dengan Papan Tulis ClickUp

ClickUp Whiteboards meningkatkan kolaborasi visual dengan menyediakan ruang dinamis untuk proses kreatif. Dengan curah pendapat visual waktu nyata, tim dapat bertukar ide dengan lancar, di mana pun mereka berada.

Fitur ini memungkinkan pengunggahan gambar, memungkinkan anotasi dan diskusi langsung pada visual untuk konteks dan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, alat bantu perencanaan kolaboratif seperti catatan tempel dan gambar tangan bebas memudahkan pengorganisasian ide dan mengubahnya menjadi rencana yang dapat ditindaklanjuti, sehingga mendorong inovasi dan kerja sama tim.

Tapi fitur unggulannya? Generator gambar AI!

Dengan ClickUp Brain di papan tulis, Anda dapat secara instan membuat visual bertenaga AI seperti diagram, bagan, atau gambar lain langsung di papan tulis, sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah alat atau mendesain grafik secara manual.

Baik saat Anda melakukan curah pendapat, mengatur papan ide, atau mendiskusikan konten visual, Brain dengan lancar mendukung proses kreatif Anda. Hal ini menjadikannya solusi ideal untuk merencanakan proyek inovatif, berkolaborasi dengan tim Anda, dan mengumpulkan umpan balik yang berharga.

Hasilkan gambar dengan Papan Tulis ClickUp

ClickUp Brain juga membantu Anda bekerja lebih cerdas dengan memanfaatkan fitur AI yang kuat untuk merampingkan alur kerja Anda. Dengan antarmuka gaya tanya jawab interaktif, Anda bisa mendapatkan jawaban instan dan sesuai konteks mengenai tugas, dokumen, atau wiki perusahaan, sehingga menghemat waktu untuk mencari informasi.

Perlu gambaran umum singkat tentang pekerjaan Anda? ClickUp Brain menyediakan rangkuman tugas, utas, dan komentar dengan sekali klik untuk kejelasan yang mudah. Alat ini juga mengotomatiskan pembaruan dan rangkuman proyek, sehingga tim Anda tetap selaras tanpa usaha ekstra.

Mempercepat pembuatan konten dalam tugas dan dokumen dengan bantuan penulisan AI dari ClickUp Brain

Terakhir, gunakan ClickUp for Design untuk mengoptimalkan alur kerja kreatif Anda dari ujung ke ujung. Apakah Anda ingin membuat brief desain dalam dokumen yang dapat dibagikan, menghasilkan tugas secara instan dari brief, atau bahkan membagikan umpan balik melalui klip rekaman, ClickUp memiliki fitur yang dibuat khusus untuk kebutuhan Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Ubah umpan balik klien dan tim menjadi daftar tugas yang terperinci melalui ClickUp Tasks

Sarankan perubahan atau mendokumentasikan umpan balik untuk aset desain menggunakan Proofing di ClickUp

Bagikan umpan balik dengan cap waktu pada klip video untuk mempercepat revisi melalui ClickUp Clips

Membuat dan memvisualisasikan peta jalan proyek yang terperinci dengan tujuan dan pencapaian visual yang jelas

Hubungkan ClickUp dengan Figma, Adobe Creative Cloud, dan perangkat lunak desain lainnya

Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru mungkin merasa kesulitan untuk menavigasi banyak fitur dan opsi kustomisasi ClickUp

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak terbatas : $7/bulan per pengguna

Bisnis : $12/bulan per pengguna

Perusahaan : Hubungi untuk harga

Klik Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun seharga $7 per anggota per bulan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp

ClickUp telah membuat penyelarasan asinkron menjadi lebih sederhana dan efektif. Dengan membangun kerangka kerja untuk menguraikan dan menyusun tujuan dan hasil, tim jarak jauh dapat memahami ekspektasi dan memberikan pembaruan status dengan lancar. Bertukar pikiran dengan papan tulis itu mudah, mengatur ulang prioritas itu mudah, dan menambahkan gambar referensi, dll. semuanya sangat mudah dilakukan.

Tingkatkan kreativitas dan produktivitas Anda dengan alat yang tepat

Gambar yang dihasilkan AI memang keren. Tetapi gambar yang dihasilkan AI yang diintegrasikan ke dalam alur kerja Anda? Itu tidak ada duanya.

Sementara Ideogram hanya berfokus pada pembuatan gambar AI, ClickUp menyederhanakan setiap aspek proses kreatif Anda.

Mulai dari mengelola tugas dan berkolaborasi dengan tim Anda hingga mengatur aset dan mengambil tindakan instan pada ide, ClickUp adalah platform lengkap yang membantu Anda mewujudkan visi secara efisien.

Siap meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda? Mari jelajahi bagaimana ClickUp dapat mengubah cara Anda bekerja. Daftar ClickUp hari ini!