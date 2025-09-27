10 Perekam Suara Berbasis AI Terbaik untuk Transkripsi dan Pembuatan Konten

Pernahkah Anda tiba-tiba mendapat ide brilian, tapi kemudian lupa sebelum sempat menuliskannya? Atau apakah Anda kesulitan mencatat hasil rapat atau sesi brainstorming?

Perekam suara AI dapat dengan mudah membantu Anda keluar dari kebuntuan ini.

Perekam suara AI tidak hanya merekam suara Anda—tetapi juga menghasilkan transkripsi, mengatur konten, meningkatkan kejernihan audio, dan terintegrasi dengan alur kerja Anda. Baik Anda seorang pembuat konten, pelajar, atau profesional bisnis yang sedang mencari pilihan, kami memiliki 10 alat perekam suara AI yang akan mempermudah hidup Anda. ✨

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut adalah beberapa perekam suara AI terbaik yang tersedia di pasaran: ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten dan manajemen alur kerja berbasis AI)

Otter.ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi real-time rapat online/offline)

Descript (Pilihan terbaik untuk pengeditan audio dan video yang komprehensif)

Movavi (Pilihan terbaik untuk video pelatihan dan tutorial)

Rev Voice Recorder (Terbaik untuk transkripsi yang dibuat oleh manusia)

Temi (Pilihan terbaik untuk transkripsi cepat dan terjangkau)

Krisp (Pilihan terbaik untuk peredam bising dan komunikasi yang jelas)

Smart Voice Recorder (Pilihan terbaik untuk perekaman audio berkualitas tinggi)

Say&Go (Pilihan terbaik untuk catatan suara cepat saat bepergian)

Notta (Pilihan terbaik untuk transkripsi real-time dan dokumentasi)

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Perekam Suara Berbasis AI?

Saat memilih alat perekam audio berbasis AI, perhatikan fitur-fitur berikut:

Transkripsi AI yang akurat : Pilihlah alat perekam yang juga berfungsi sebagai : Pilihlah alat perekam yang juga berfungsi sebagai alat transkripsi AI , yang menawarkan transkripsi real-time atau hampir instan dengan akurasi tinggi, terutama saat merekam rapat yang melibatkan banyak peserta

Penghilang kebisingan : Pilih perekam yang dapat menghilangkan kebisingan latar belakang yang tidak diinginkan untuk meningkatkan kualitas audio. Fitur ini sangat berguna jika Anda merekam di lingkungan yang ramai atau di luar ruangan

Format file yang dapat disesuaikan : Untuk memastikan kompatibilitas dengan berbagai platform, pilihlah alat perekam suara AI yang dapat menyimpan dan mengekspor file audio serta transkripsi dalam berbagai format seperti MP3, WAV, TXT, Docx, dll.

Integrasi cloud : Aplikasi perekam suara yang menyimpan semua rekaman dan transkrip Anda di cloud sangat berguna. Nilai tambah jika aplikasi tersebut menyinkronkan data secara otomatis sehingga dapat diakses di berbagai perangkat

Transkrip yang dapat dicari : Ingin menghemat waktu saat memeriksa transkrip? Carilah alat perekam audio yang menghasilkan transkrip yang dapat dicari. Fitur ini memungkinkan Anda melakukan pencarian kata kunci di dalam teks

Dukungan multibahasa : Pilihlah alat perekam audio AI yang mendukung berbagai bahasa dan terjemahan. Fitur ini sangat berguna jika Anda memiliki tenaga kerja atau klien dari berbagai negara

Kontrol kecepatan pemutaran: Jika Anda ingin mempercepat atau memperlambat klip audio saat meninjau rekaman yang panjang, pilihlah alat perekam suara AI yang dilengkapi dengan fitur kontrol kecepatan pemutaran

10 Perekam Suara AI Terbaik

Berikut daftar 10 perekam suara AI terbaik yang wajib Anda coba:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten dan manajemen alur kerja berbasis AI)

Rekam Suara & Video di ClickUp Rekam layar, video webcam, dan audio dengan mudah menggunakan ClickUp Clips

ClickUp adalah aplikasi serba guna yang kuat untuk pekerjaan yang juga berfungsi sebagai perangkat lunak komunikasi bisnis serbaguna yang didukung oleh AI. Baik untuk pembuatan konten maupun kolaborasi, ClickUp memenuhi semua kebutuhan Anda.

Jika Anda membutuhkan perekam suara AI, ClickUp Clips memungkinkan Anda merekam, menyimpan, dan berbagi audio serta video. Anda juga dapat menggunakan Voice Clips dalam komentar tugas untuk mengirim file audio ke tim Anda, baik di dalam maupun di luar ClickUp. Cukup tekan tombol rekam dan biarkan ClickUp mengurus sisanya.

Rekam pemikiran Anda, bagikan pembaruan, atau buat panduan produk yang komprehensif menggunakan perekam layar Clips. Tonton video panduan singkat ini untuk memahaminya dengan benar!

Sebagai pelengkap Clips, Anda juga memiliki ClickUp Brain, AI bawaan ClickUp. Fitur ini secara otomatis mentranskripsi rekaman suara dan video sehingga audiens Anda dapat menelusuri konten dengan lebih cepat.

Transkripsikan audio dan video secara real-time dengan ClickUp Brain

Aplikasi ini juga dapat membuat ringkasan jika Anda perlu mengekstrak poin-poin tindakan utama dari transkrip.

Dengan ClickUp Brain MAX, aplikasi desktop mandiri dari ClickUp, transkripsi naik satu tingkat! Fitur bicara-ke-teks Brain MAX mengubah cara Anda bekerja dengan memungkinkan Anda mengucapkan pikiran, ide, atau instruksi Anda alih-alih mengetiknya. Baik Anda sedang mencatat hasil rapat, membuat daftar tugas, menyusun draf email, atau melakukan brainstorming ide proyek, Anda cukup berbicara, dan Brain MAX akan langsung mentranskripsikan serta mengatur kata-kata Anda.

Semua fitur ini, ditambah kemudahan penggunaan ClickUp, menjadikannya salah satu alat perekam suara AI terbaik di pasaran.

Dapatkan catatan rapat otomatis, transkripsi, dan ringkasan dengan ClickUp AI Notetaker

Selain kemampuan tersebut, AI Notetaker dari ClickUp berfungsi sebagai pendamping yang sempurna untuk rapat Anda. Fitur ini menghasilkan transkrip yang jelas dan dapat dicari secara real-time serta menyoroti poin-poin penting, keputusan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam catatan rapat Anda. Dengan integrasi bawaan ke dalam tugas dan alur kerja Anda, Anda dapat mengubah wawasan menjadi tindakan tanpa kehilangan momen penting.

Fitur terbaik ClickUp

Gunakan ClickUp Brain untuk mencari informasi spesifik dalam transkrip dan dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari konten ruang kerja Anda

Rekam, simpan, dan bagikan video dengan pemangku kepentingan menggunakan ClickUp Clips. Buat repositori video terpusat menggunakan Clips Hub

Lampirkan klip dan rekaman suara ke tugas di ClickUp untuk mempertahankan dan memperkaya konteks

Akses templat yang dapat disesuaikan untuk mengelola naskah narasi dan jadwal produksi

📮 ClickUp Insight: Baru-baru ini kami menemukan bahwa sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan kepada 1 hingga 3 orang setiap hari untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Namun, bagaimana jika semua informasi tersebut telah didokumentasikan dan siap digunakan? Dengan ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager di sisi Anda, pergantian konteks menjadi hal yang sudah berlalu. Cukup ajukan pertanyaan langsung dari ruang kerja Anda, dan ClickUp Brain akan menampilkan informasi dari ruang kerja Anda dan/atau aplikasi pihak ketiga yang terhubung!

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam bagi mereka yang tidak mahir teknologi

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang ClickUp?

Mengatur pekerjaan dan beban kerja dulu tidak mudah. CU telah membantu saya mengatur pikiran dan beban kerja, mendelegasikannya kepada orang lain, menyimpan file di satu tempat, dan berbagi apa pun dari ruang mana pun dengan siapa pun. Fitur perekaman layar sangat membantu sebagai pengganti Loom.

Mengatur pekerjaan dan beban kerja dulu tidak mudah. CU telah membantu saya mengatur pikiran dan beban kerja, mendelegasikannya kepada orang lain, menyimpan file di satu tempat, dan berbagi apa pun dari ruang mana pun dengan siapa pun. Fitur perekaman layar sangat membantu sebagai pengganti Loom.

2. Otter.ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi real-time rapat online/offline)

Otter.ai adalah perangkat lunak pengubah suara menjadi teks dan alat perekam suara berbasis AI yang canggih. Aplikasi ini secara otomatis merekam, mentranskripsi, dan merangkum percakapan secara real-time, menjadikannya solusi yang sangat berguna untuk merekam rapat, kuliah, dan wawancara.

Platform ini terintegrasi dengan mulus ke Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, sehingga memungkinkan transkripsi otomatis rapat virtual dengan identifikasi pembicara, cap waktu, dan penyorotan kata kunci. Dengan menggunakan AI, Otter.ai memastikan pengguna dapat dengan mudah mencari, mengedit, dan membagikan transkripsi, sehingga pencatatan menjadi lebih efisien dan dapat ditindaklanjuti.

Fitur terbaik Otter.ai

Buat transkripsi otomatis selama percakapan langsung atau melalui pemutaran audio

Berikan komentar dan edit transkripsi secara real-time melalui fitur kolaborasi

Sesuaikan platform ini dengan kosakata khusus industri untuk memastikan akurasi transkripsi yang lebih tinggi

Gunakan Otter Pilot, asisten AI dari Otter, untuk mendapatkan wawasan instan

Keterbatasan Otter.ai

Mode perekaman memerlukan koneksi internet yang stabil dan terus-menerus untuk transkripsi langsung

Akurasi terbatas untuk file audio yang mengandung aksen atau suara latar belakang

Harga Otter.ai

Dasar

Pro : $16,99/bulan per pengguna

Bisnis : $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Otter.ai

G2 : 4,4/5 (lebih dari 280 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)

💡Tips Pro: Catat pemikiran Anda secara instan dengan teknologi pengenalan suara ke teks. Aplikasi pengenalan suara ke teks yang andal memungkinkan Anda merekam ide secara spontan, memastikan tidak ada ide bagus yang terlewat. Sangat cocok untuk brainstorming, mencatat, dan meningkatkan produktivitas saat bepergian!

3. Descript (Pilihan terbaik untuk pengeditan audio dan video yang komprehensif)

via Descript

Descript adalah alat pengeditan audio dan video berbasis AI yang inovatif, yang menggabungkan pengeditan canggih dengan alat yang ramah pengguna, menjadikannya alat AI yang ideal bagi podcaster dan pembuat konten. Alat ini layaknya studio profesional tempat pengguna dapat merekam atau mengunggah media, yang kemudian secara otomatis ditranskripsikan oleh Descript menjadi teks, sehingga memungkinkan pengeditan berbasis teks yang intuitif.

Teknologi Regenerate-nya memungkinkan Anda membuat narasi suara yang terdengar alami, sementara transkripsi otomatis mempermudah alur kerja bagi para kreator yang sedang mengerjakan podcast, video, atau presentasi.

Selain itu, AI Descript meningkatkan kualitas audio dengan mengurangi kebisingan latar belakang dan meningkatkan kejernihan, sehingga menghasilkan suara berkualitas profesional.

Fitur terbaik Descript

Secara otomatis mendeteksi dan menghapus kata pengisi, menghilangkan ketidaklancaran seperti ‘um’ dan ‘uh’ dari rekaman

Rekam dan edit video menggunakan fitur perekaman layar bawaan

Buat audiogram untuk mempromosikan podcast atau cuplikan audio di media sosial

Bekerja sama dengan tim dengan berbagi proyek dan umpan balik langsung di dalam aplikasi

Batasan Descript

Terkadang terjadi bug pada sinkronisasi audio saat mengedit video

Kurva pembelajaran yang curam bagi pemula yang belum terbiasa dengan pengeditan audio tingkat lanjut

Harga Descript

Gratis

Hobbyist : $19 per orang/bulan

Creator : $35 per orang/bulan

Bisnis : $50 per orang/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Descript

G2 : 4,6/5 (770+ ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 170 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang Descript?

Descript adalah solusi revolusioner bagi siapa pun yang ingin mempermudah proses pengeditan audio dan video mereka—terutama bagi pemula. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur hebat seperti transkripsi otomatis, perekaman layar, dan pengeditan berbasis teks.

Descript adalah solusi revolusioner bagi siapa pun yang ingin mempermudah proses pengeditan audio dan video mereka—terutama bagi pemula. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur hebat seperti transkripsi otomatis, perekaman layar, dan pengeditan berbasis teks.

🔎 Tahukah Anda? Ada lebih dari 546 juta pendengar podcast di seluruh dunia!

4. Movavi (Pilihan terbaik untuk video pelatihan dan tutorial)

via Movavi

Baik Anda sedang membuat presentasi perusahaan atau panduan video dan tutorial, rangkaian perangkat lunak multimedia Movavi memungkinkan Anda membuat konten yang rapi dan menarik.

Movavi menawarkan kemampuan perekaman dan pengeditan suara berbasis AI yang andal, yang dirancang untuk pengguna pemula maupun profesional. Antarmuka yang intuitif memungkinkan pengguna merekam, mengedit, dan menyempurnakan trek audio dengan mudah, sehingga sangat cocok untuk membuat narasi suara, podcast, dan proyek audio lainnya.

Apa lagi? Perekam layar ini memungkinkan Anda merekam dan menambahkan aktivitas di layar melalui alat pengeditan seperti anotasi, efek, dan transisi. Fitur berbasis AI pada perangkat lunak ini, seperti penghilang kebisingan dan penghilang latar belakang, memastikan hasil audio berkualitas tinggi dengan meminimalkan suara yang tidak diinginkan dan gangguan.

Fitur terbaik Movavi

Sinkronkan audio dengan objek yang bergerak dalam video Anda

Sisipkan teks terjemahan dan teks penjelasan ke dalam video Anda untuk meningkatkan aksesibilitas

Gunakan fitur perekaman layar bawaan untuk merekam aktivitas di layar secara instan

Akses templat siap pakai untuk produksi video yang cepat

Batasan Movavi

Lebih berfokus pada pengeditan video daripada perekaman audio

Tanda air pada ekspor versi uji coba gratis kecuali jika ditingkatkan ke paket berbayar

Harga Movavi

Editor Video : $19,95

Video Editor Plus : $222,95

Video Suite Plus : $250,95

Tanpa Batas : $849,15

Lisensi Bisnis: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Movavi

G2 : 4,8/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.050 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang Movavi?

Aplikasi ini membantu mengonversi file audio dan video, banyak pilihan format konversi, harganya sangat terjangkau untuk perangkat lunak sekelas ini. Kualitas suaranya sangat bagus.

Aplikasi ini membantu mengonversi file audio dan video, banyak pilihan format konversi, harganya sangat terjangkau untuk perangkat lunak sekelas ini. Kualitas suaranya sangat bagus.

5. Rev Voice Recorder (Terbaik untuk transkripsi yang dibuat oleh manusia)

via Rev

Mencari lebih dari sekadar perekam suara biasa? Bagaimana dengan perekam suara yang menggabungkan perekaman audio dan suara berkualitas tinggi dengan transkripsi akurat hingga 99%?

Rev Voice Recorder adalah aplikasi yang didukung AI yang dirancang untuk memungkinkan Anda merekam audio yang jernih sambil menyaring kebisingan latar belakang yang tidak diinginkan, serta menyediakan layanan transkripsi real-time baik oleh manusia maupun berbasis perangkat lunak.

Aplikasi ini mendukung berbagai format audio, yang menambah fleksibilitasnya. Selain itu, antarmuka yang ramah pengguna memastikan navigasi yang lancar, sehingga pengguna dapat merekam, mengedit, dan berbagi file audio dengan mudah.

Fitur terbaik Rev Voice Recorder

Dapat diintegrasikan dengan berbagai platform, memudahkan berbagi dan kolaborasi antar perangkat

Pilih antara transkrip yang dihasilkan oleh AI dan transkrip yang dibuat oleh manusia

Atur rekaman Anda dengan fitur pengelolaan file yang canggih

Bagikan dan potong rekaman untuk mengoptimalkan audio sebelum transkripsi

Batasan Rev Voice Recorder

Mungkin mengalami kesulitan dalam mentranskripsi pembicara dengan aksen atau dialek yang kental secara akurat, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan

Tidak dilengkapi dengan alat kolaborasi bawaan untuk berbagi umpan balik

Harga Rev Voice Recorder

Perekam online ini dapat digunakan secara gratis. Biaya transkripsi adalah sebagai berikut:

Transkripsi Manual : $1,99 per menit

Transkripsi AI: $0,25 per menit

Peringkat dan ulasan Rev Voice Recorder

G2 : 4,7/5 (lebih dari 310 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 40 ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Rata-rata, seorang transkriptor mengetik sebanyak 50 kata per menit!

6. Temi (Pilihan terbaik untuk transkripsi cepat dan terjangkau)

via Temi

Temi adalah alat transkripsi berbasis AI yang dengan mudah mengubah audio dan video menjadi teks. Menariknya, perusahaan induknya adalah Rev. Platform ini berfokus pada akurasi yang diimbangi dengan harga terjangkau, menjadikannya alat yang sangat baik bagi mereka yang membutuhkan transkripsi andal untuk melengkapi strategi komunikasi mereka.

Buat, edit, dan ekspor transkripsi dengan cepat; tandai momen penting; atau ubah konten audio/video menjadi teks menggunakan Temi.

Fitur terbaik Temi

Dapatkan transkripsi AI dengan cepat, hanya dalam waktu 5 menit untuk sebagian besar file

Nikmati fitur identifikasi pembicara untuk pengelompokan percakapan yang lebih jelas dalam lingkungan grup

Kerjakan transkrip yang dapat diedit dengan alat bawaan untuk koreksi, penyesuaian, dan ringkasan

Tambahkan cap waktu untuk navigasi yang lebih lancar melalui transkrip

Batasan Temi

Kinerja menurun pada klip audio yang mengandung suara latar belakang atau aksen yang kental

Tidak mendukung kolaborasi tim

Harga Temi

Gratis untuk 45 menit pertama, kemudian $0,25 per menit audio

Peringkat dan ulasan Temi

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

7. Krisp (Pilihan terbaik untuk peredam bising dan komunikasi yang jelas)

via Krisp

Jika Anda pernah berharap rapat online Anda tidak terdengar seperti lokasi konstruksi atau orkestra di kafe, Krisp adalah solusi berbasis AI yang menjaga audio Anda tetap jernih dan bebas gangguan.

Teknologi peredam bising canggihnya memastikan audio yang jernih dengan menyaring suara-suara yang tidak diinginkan dari aliran masuk maupun keluar. Dengan demikian, komunikasi berjalan sesuai rencana, dan konten audio Anda (seperti podcast atau ceramah) terdengar jernih dan profesional terlepas dari lingkungan sekitar.

Selain fitur peredam bising, Krisp menawarkan asisten rapat berbasis AI yang menyediakan transkripsi real-time dan perekaman rapat otomatis. Rekaman dan transkrip tersebut mudah diakses dan dibagikan, sehingga mendorong kolaborasi yang efisien dan membantu anggota tim mengakses informasi penting dengan mudah.

Fitur terbaik Krisp

Sesuaikan dan netralkan aksen secara real-time untuk komunikasi yang lebih jelas antara individu dengan latar belakang bahasa yang beragam

Terintegrasi dengan mulus ke berbagai platform komunikasi, termasuk Zoom, Microsoft Teams, dan Slack

Nonaktifkan suara peserta lain selama rapat untuk meningkatkan konsentrasi

Gunakan analisis untuk memantau kinerja rapat dan durasi pembicaraan

Batasan Krisp

Pengolahan berlebihan berpotensi menurunkan kualitas audio

Mengandalkan koneksi internet yang stabil dan terus-menerus untuk pembatalan kebisingan secara real-time

Harga Krisp

Gratis

Pro : $16

Bisnis: $30

Peringkat dan ulasan Krisp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 560 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa kata pengguna nyata tentang Krisp?

Sebagai Manajer Proyek, saya selalu kesulitan menulis notulen rapat yang detail. Saya benci melakukannya! Akibatnya, saya akhirnya sama sekali tidak melakukannya… (ya, saya mengakui itu adalah praktik yang buruk) Tapi KRISP telah mengubah segalanya! (secara harfiah) Sekarang saya kembali menerapkan praktik penulisan notulen rapat di proyek-proyek saya… Kini saya hanya perlu meninjau detail teks yang dihasilkan KRISP dan mengirimkannya ke tim dan klien.

Sebagai Manajer Proyek, saya selalu kesulitan menulis notulen rapat yang detail. Saya benci melakukannya! Akibatnya, saya akhirnya sama sekali tidak melakukannya… (ya, saya mengakui itu adalah praktik yang buruk) Tapi KRISP telah mengubah segalanya! (secara harfiah) Sekarang saya kembali menerapkan praktik penulisan notulen rapat di proyek-proyek saya… Kini saya hanya perlu meninjau detail teks yang dihasilkan KRISP dan mengirimkannya ke tim dan klien.

8. Smart Voice Recorder (Pilihan terbaik untuk perekaman audio berkualitas tinggi)

melalui Smart Voice Recorder

Smart Voice Recorder adalah aplikasi sederhana namun efektif untuk merekam audio berkualitas tinggi di ponsel Android Anda. Aplikasi ini dirancang untuk perekaman saat bepergian dan memudahkan Anda merekam percakapan, kuliah, dan catatan.

Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur "auto-skip" yang intuitif yang menghilangkan jeda kosong dan hanya merekam audio yang relevan. Smart Voice Recorder juga memungkinkan Anda mengekspor file audio dalam berbagai format, sesuai dengan kebutuhan Anda.

Fitur terbaik perekam suara pintar

Rekam sesi audio berdurasi panjang tanpa gangguan

Mendeteksi dan melewati jeda diam secara otomatis untuk menghemat ruang penyimpanan

Tampilkan spektrum audio real-time untuk pemantauan yang lebih akurat

Beri nama dan atur file secara efektif agar mudah ditemukan

Batasan Perekam Suara Cerdas

Iklan di versi gratis mengganggu pengalaman pengguna

Tidak dilengkapi dengan fitur peredam bising, sehingga tidak cocok untuk lingkungan yang bising

Harga Perekam Suara Cerdas

Gratis

Peringkat dan ulasan perekam suara pintar

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

9. Say&Go (Pilihan terbaik untuk catatan suara cepat saat bepergian)

Say&Go adalah aplikasi pencatat suara yang intuitif yang memungkinkan Anda dengan mudah mencatat ide, pengingat, dan tugas, bahkan saat Anda sedang dalam perjalanan.

Catat pemikiran dan ide dengan cepat tanpa perlu mengetik secara manual. Desain minimalisnya memungkinkan Anda fokus pada tugas tanpa gangguan.

Fitur terbaik Say&Go

Rekam catatan suara singkat dengan satu ketukan untuk memulai perekaman

Atur pengingat untuk catatan tertentu agar Anda tetap teratur dalam mengelola tugas-tugas Anda

Atur catatan Anda berdasarkan tag untuk penyaringan dan pencarian yang cepat

Aktifkan perekaman tanpa sentuhan menggunakan pengaturan yang dapat disesuaikan

Batasan Say&Go

Hanya cocok untuk catatan suara dan pengingat singkat, tidak dirancang untuk sesi yang panjang

Tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti transkripsi dan pengeditan

Harga Say&Go

Pembayaran sekali bayar sebesar $2,99

Peringkat dan ulasan Say&Go

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

10. Notta (Pilihan terbaik untuk transkripsi real-time dan dokumentasi)

via Notta

Notta adalah alat transkripsi berbasis AI yang mengubah ucapan menjadi teks dengan akurasi yang sangat tinggi. Aplikasi ini mendukung berbagai bahasa dan terintegrasi dengan platform rapat populer seperti Zoom.

Namun, Notta benar-benar unggul dalam kemampuannya menghasilkan transkripsi real-time yang memberi tahu orang-orang tentang perkembangan terbaru dalam setiap diskusi. Gunakan sebagai alat AI untuk dokumentasi agar semua orang tetap berada di halaman yang sama, meningkatkan kolaborasi, dan memperkuat pencatatan.

Fitur terbaik Notta

Dukungan untuk berbagai bahasa (tepatnya 58 bahasa) agar dapat digunakan secara global

Dapatkan ringkasan yang dihasilkan AI, yang meringkas transkripsi panjang menjadi ringkasan yang padat

Ekspor berkas teks dalam berbagai format, termasuk PDF dan TXT

Sinkronkan di berbagai perangkat menggunakan teknologi cloud

Batasan Notta

Mengandalkan koneksi internet aktif untuk transkripsi real-time

Kesalahan sesekali dalam transkrip yang melibatkan aksen yang kompleks

Harga Notta

Gratis

Pro : $14,99/bulan

Bisnis : $27,99/bulan

Perusahaan: Sesuai kebutuhan

Peringkat dan ulasan Notta

G2 : 4,5/5 (lebih dari 140 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa kata pengguna nyata tentang Notta?

Kualitas transkripsi yang sangat baik. Bahasa Inggris Britania dikenali dengan baik. Dan sepertinya model ini melakukan beberapa kali pemrosesan untuk memahami konteks dan melakukan transkripsi ulang. Berkat fitur tersebut, kualitas hasilnya relatif lebih tinggi dibandingkan transkripsi lainnya.

Kualitas transkripsi yang sangat baik. Bahasa Inggris Britania dikenali dengan baik. Dan sepertinya model ini melakukan beberapa kali pemrosesan untuk memahami konteks dan melakukan transkripsi ulang. Berkat fitur tersebut, kualitas hasilnya relatif lebih tinggi dibandingkan transkripsi lainnya.

Jika Anda mencari alat yang lebih spesifik untuk kasus penggunaan tertentu, berikut beberapa rekomendasi tambahan: Trint (Pilihan terbaik untuk transkripsi media berbasis AI bagi jurnalis, peneliti, dan pembuat konten)

Fireflies. ai (Pilihan terbaik untuk asisten rapat AI yang secara otomatis merekam, mentranskrip, dan merangkum diskusi)

Speechmatics (Pilihan terbaik untuk pengenalan suara dan transkripsi AI secara real-time dan akurat)

Talkatoo (Pilihan terbaik untuk perekam suara AI yang dirancang khusus untuk dokter hewan)

Berikan Suara pada Proyek Anda dengan ClickUp

Perekam suara AI sangat cocok untuk merekam, mentranskripsi, dan mengelola audio. Baik Anda ingin membuat konten audio atau mencatat poin-poin penting dalam rapat, daftar di atas akan membantu Anda menemukan alat perekam suara yang tepat. Apa pun pilihan Anda, Anda akan menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki komunikasi.

Namun, jika Anda memilih ClickUp, Anda akan mendapatkan lebih dari sekadar perekam suara. ClickUp AI Notetaker secara otomatis mentranskripsi, mengatur, dan membantu Anda menindaklanjuti pembahasan rapat

ClickUp Clips memungkinkan Anda merekam, membagikan, dan menyematkan rekaman layar beserta audio secara instan

ClickUp Brain merangkum percakapan, mengekstrak poin-poin penting, dan bahkan menjawab pertanyaan tentang catatan Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi menyortir rekaman yang panjang

Tidak seperti perekam suara AI mandiri, ClickUp menyatukan semuanya dalam satu platform—sehingga rekaman, catatan, dan transkripsi Anda terintegrasi dengan mulus ke dalam tugas, dokumen, jadwal proyek, dan alat kolaborasi tim Anda. Tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi!

Baik Anda seorang individu maupun tim, daftarkan diri Anda di ClickUp untuk merasakan produktivitas maksimal dari awal hingga akhir.