Memahami Agen Berbasis Tujuan untuk Optimalisasi AI

Bayangkan sebuah dunia di mana AI tidak hanya mengikuti instruksi tetapi secara aktif bekerja untuk mencapai tujuan—beradaptasi, merencanakan, dan belajar secara cerdas dalam waktu nyata.

Ini bukan sekadar gambaran masa depan; hal ini sudah terjadi saat ini dengan agen berbasis tujuan. Sistem cerdas ini menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk merencanakan, beradaptasi, dan bertindak dengan fokus tunggal: mencapai tujuan tertentu.

Baik dalam mengatasi tantangan kompleks maupun mengoptimalkan tugas sehari-hari, agen berbasis tujuan memimpin gelombang inovasi AI berikutnya. Mulai dari alat seperti ClickUp Super Agents —rekan kerja berbasis AI dari ClickUp yang tidak hanya menyarankan tindakan tetapi juga melaksanakannya secara mandiri—hingga mobil otonom dan robotika, agen-agen ini mengubah cara kita hidup dan bekerja.

Baca terus saat kami menjelajahi bagaimana sistem-sistem ini mengubah kehidupan dan pekerjaan kita. 🤖

⏰ Ringkasan 60 Detik Agen berbasis tujuan adalah sistem cerdas dan otonom yang menghasilkan hasil spesifik melalui siklus rencanakan-lakukan-sesuaikan

Mereka meningkatkan pengambilan keputusan, mendorong produktivitas, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di berbagai aplikasi seperti robotika, mobil otonom, AI generatif, dan manajemen proyek

Jenis-jenis utama meliputi agen refleks sederhana, agen berbasis model, agen berbasis utilitas, dan agen hibrida

Meskipun terdapat tantangan seputar kualitas data dan potensi bias, AI menawarkan potensi yang sangat besar dalam membantu bisnis mencapai tujuannya

Contoh populer dari agen berbasis tujuan antara lain ClickUp Super Agents, Roomba, mobil otonom Tesla, agen ChatGPT, dan Amazon Robotics

Apa Itu Agen AI Berbasis Tujuan?

Agen berbasis tujuan termasuk dalam kategori yang lebih luas dari agen cerdas—sistem yang mampu menganalisis lingkungannya dan mengambil tindakan yang berorientasi pada tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berperan sebagai agen berbasis model, mereka dapat beradaptasi selama pelaksanaan untuk memastikan fleksibilitas dan kesuksesan yang lebih besar.

Sementara agen refleks sederhana bertindak berdasarkan masukan langsung tanpa mempertimbangkan kondisi di masa depan, agen AI berbasis tujuan berfokus pada pencapaian tujuan agen yang telah ditetapkan dengan jelas. Hal ini menjadikan mereka alat yang ampuh untuk mengelola lingkungan kompleks yang memerlukan adaptasi berkelanjutan.

Misalnya, agen berbasis model menggunakan model internal untuk mensimulasikan dan memprediksi keadaan di masa depan, sehingga memungkinkan agen tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih strategis berdasarkan hasil yang diharapkan. Sementara itu, agen berbasis utilitas memanfaatkan peta fungsi utilitas untuk mengevaluasi berbagai opsi dan memilih tindakan yang paling menguntungkan, dengan mengoptimalkan kesuksesan jangka panjang.

Hal ini menjadikan agen berbasis tujuan sangat penting dalam mengatasi tantangan di tempat kerja di mana kondisi yang dinamis menuntut penyesuaian terus-menerus dan perencanaan strategis.

Karakteristik agen AI berbasis tujuan

Ciri-ciri utama agen AI berbasis tujuan meliputi:

Pengambilan keputusan yang berorientasi pada tujuan – Menentukan prioritas tindakan berdasarkan tujuan jangka panjang daripada hasil jangka pendek Perencanaan strategis – Mengevaluasi berbagai jalur dan skenario masa depan untuk menentukan langkah yang paling efektif Pembelajaran adaptif – Menyesuaikan diri secara real time berdasarkan masukan baru dan kondisi yang berubah Optimasi sumber daya – Meminalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan Pengelolaan kesalahan – Mengantisipasi potensi masalah dan menerapkan strategi koreksi mandiri untuk meningkatkan keandalan Pengalaman pengguna yang lebih baik – Menyesuaikan interaksi untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas

Bagaimana ClickUp Memanfaatkan Agen AI Berbasis Tujuan

Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia, ClickUp mengintegrasikan proyek, dokumen, obrolan, dan tugas Anda dengan AI berbasis tujuan melalui ClickUp Brain dan Super Agents.

Meskipun ClickUp Brain adalah lapisan AI bawaan ClickUp yang menghubungkan semua pekerjaan Anda, Super Agents bertindak seperti rekan tim AI yang mengerjakan tugas untuk Anda.

Mereka dirancang untuk menghasilkan hasil, bukan sekadar respons. Mereka tidak menunggu perintah langkah demi langkah. Setelah Anda mengembangkannya, mereka memahami tujuan, lalu merencanakan dan melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapainya.

🎥 Pelajari lebih lanjut tentang hal ini melalui video ini:

Karena mereka berada langsung di dalam ruang kerja Anda, mereka melihat segalanya —Tugas ClickUp, Dokumen, Obrolan, rapat, dan jadwal proyek—sama seperti yang dilihat tim Anda. Konteks lengkap tersebut mengubah cara mereka beroperasi.

Seorang Super Agent dapat mengambil tujuan tingkat tinggi, memecahnya, dan secara otomatis mengarahkan pekerjaan ke berbagai alat. Ia menggunakan memori, penalaran, dan koordinasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

Akibatnya, Anda tidak merasa sedang menggunakan AI. Anda merasa seolah-olah sedang menugaskan pekerjaan kepada rekan tim yang sudah tahu apa yang perlu dilakukan dan langsung melakukannya.

🤝 Studi kasus: Bagaimana Bell Direct meningkatkan efisiensi operasional sebesar 20% dengan ClickUp Super Agents 🤯 Tim operasional Bell Direct menghabiskan terlalu banyak waktu untuk “pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan.” Dengan lebih dari 800 email klien yang masuk setiap hari, setiap pesan harus dibaca, dikategorikan, diprioritaskan, dan diteruskan secara manual—hal ini memperlambat kerja tim dan memberikan tekanan pada kualitas layanan. ✅ Alih-alih menambahkan solusi terpisah lainnya, Bell Direct menyatukan operasional mereka di ClickUp dan menerapkan AI Super Agent yang mereka sebut Delegator. Berfungsi seperti rekan tim otonom, agen ini membaca setiap email masuk, mengklasifikasikan tingkat urgensi dan konteksnya, serta meneruskan pekerjaan ke orang yang tepat secara real-time—tanpa campur tangan manusia. Otomatiskan alur kerja secara menyeluruh dengan Super Agent AI tanpa kode di ClickUp 🌟 Hasilnya: Peningkatan efisiensi operasional sebesar 20%, kapasitas setara dengan dua karyawan penuh waktu yang terbebaskan, serta layanan pelanggan yang lebih cepat dan konsisten dalam skala besar.

Kenali ClickUp AI Super Agents: Otomatisasi Berbasis Tujuan dalam Aksi

ClickUp AI Super Agents dirancang untuk membantu Anda beralih dari niat ke eksekusi, tanpa penundaan dan bolak-balik yang menjadi ciri khas cara kerja modern. Tidak seperti otomatisasi dasar, agen-agen ini tidak hanya bereaksi—mereka merencanakan, bertindak, dan beradaptasi berdasarkan tujuan, konteks, dan alur kerja Anda yang terus berkembang.

📌 Misalnya, bayangkan Anda sedang meluncurkan fitur produk baru. Anda memasukkan ringkasan ke ClickUp beserta jadwal dan tujuan utama. Seorang Super Agent langsung mengubahnya menjadi proyek yang terstruktur. Ia membuat Tugas ClickUp untuk desain, konten, dan pengembangan. Ia juga menetapkan Tanggal Jatuh Tempo dan menugaskan pemiliknya.

Seiring berjalannya pekerjaan, sistem ini memperbarui Status Tugas Khusus untuk setiap pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak hanya itu, sistem ini juga menandai hambatan (seperti desain yang tertunda), dan mengingatkan orang yang tepat agar tidak menunda jadwal. Sistem ini bahkan dapat menyusun laporan kemajuan untuk pemangku kepentingan tanpa Anda perlu mengejar masukan.

Alih-alih mengoordinasikan setiap detail secara manual, Anda mengawasi proyek yang sebagian besar berjalan dengan sendirinya—sementara Anda fokus pada pengambilan keputusan, bukan pada tindak lanjut.

🎥 Inilah cara Anda dapat menggunakan ClickUp Super Agents untuk manajemen proyek dari awal hingga akhir:

🧐 Tahukah Anda? ClickUp Super Agents terus belajar dari cara Anda dan tim Anda berinteraksi dengan ClickUp. Seiring waktu, berkat memori tak terbatas mereka, mereka menjadi semakin selaras dengan alur kerja, preferensi pengambilan keputusan, dan tujuan strategis Anda—sehingga menjadikannya mitra yang tak tergantikan dalam pelaksanaan proyek.

Jenis-jenis Agen Berbasis Tujuan

Meskipun semua agen berbasis tujuan memiliki karakteristik inti yang telah disebutkan sebelumnya, pendekatan dan penerapan mereka bervariasi.

Berikut ini perbandingan berbagai jenis agen AI berbasis tujuan:

Jenis agen AI berbasis tujuan Fokus Fitur utama Keunggulan Batasan Contoh Agen reaktif Respons instan Menanggapi rangsangan secara langsung. Tanpa model internal Respon cepat dan implementasi yang mudah Memiliki kemampuan penalaran yang terbatas dan tidak dapat menangani tujuan yang kompleks Robot dasar seperti Roomba, yang merespons rintangan Agen deliberatif Perencanaan jangka panjang Berfokus pada perencanaan dan penalaran. Menggunakan model dunia Mampu melakukan perilaku yang kompleks dan berorientasi pada tujuan serta mempertimbangkan tindakan di masa depan Membutuhkan daya komputasi yang tinggi dan mengambil keputusan dengan lambat Mobil otonom merencanakan rute yang aman Agen hibrida Kombinasi agen reaktif dan deliberatif Menggabungkan respons reaktif dengan perencanaan jangka panjang Menyeimbangkan respons cepat dengan perencanaan jangka panjang Mungkin terjadi konflik di tingkat pengambilan keputusan dan menghadapi kompleksitas dalam koordinasi Drone otonom yang merespons hambatan mendadak sambil tetap mengikuti rute yang telah direncanakan

Pentingnya Agen Berbasis Tujuan

Terlepas dari industri apa pun, agen berbasis tujuan mendorong efisiensi, akurasi, dan inovasi.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai signifikansinya:

Meningkatkan pengambilan keputusan: Mengevaluasi semua tindakan dan hasil potensial untuk memastikan keselarasan dengan tujuan utama guna mencapai hasil optimal melalui : Mengevaluasi semua tindakan dan hasil potensial untuk memastikan keselarasan dengan tujuan utama guna mencapai hasil optimal melalui pengambilan keputusan yang didukung AI , bahkan dalam skenario yang kompleks Integrasi dengan sistem cerdas: Memungkinkan tindakan terkoordinasi dan solusi komprehensif untuk meningkatkan kinerja ekosistem secara keseluruhan Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya: Mengalokasikan waktu, tenaga kerja, teknologi, dan bahan secara dinamis untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan produktivitas Mempermudah kolaborasi: Memperlancar kerja tim, : Memperlancar kerja tim, memanfaatkan AI untuk efisiensi , dan menyelaraskan tujuan tim dengan tujuan organisasi yang lebih luas Menyesuaikan pengalaman pengguna: Menyesuaikan interaksi dengan kebutuhan yang terus berkembang sambil tetap menjaga efektivitas dan kemudahan penggunaan Mendukung pengambilan keputusan yang proaktif: Mengantisipasi tantangan dan peluang melalui analitik prediktif untuk beralih dari respons reaktif menjadi respons proaktif Penerapan di berbagai industri: Memperluas penerapan di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, dan konstruksi Mendorong inovasi: Mengotomatisasi tugas dengan AI dan mengoptimalkan alur kerja untuk membebaskan sumber daya manusia agar dapat fokus pada inisiatif kreatif dan strategis

Keunggulan ClickUp: Prioritas tugas yang didukung AI untuk agen berbasis tujuan

Agen berbasis tujuan hanya akan efektif sejauh kemampuannya untuk menentukan apa yang paling penting selanjutnya. Di situlah ClickUp menonjol.

Alih-alih memperlakukan setiap tugas secara sama, ClickUp AI dapat memprioritaskan dan menyesuaikan prioritas pekerjaan berdasarkan tujuan, tenggat waktu, ketergantungan, dan kemajuan real-time Anda. Ia memahami tugas mana yang krusial untuk memajukan proyek (dan mana yang bisa ditunda).

Jadi, ketika prioritas berubah (dan hal itu selalu terjadi), Super Agents tidak akan terhenti atau memerlukan perencanaan ulang secara manual. Mereka secara otomatis menyesuaikan diri.

💡 Tips Pro: Anda bahkan dapat membuat Super Agent untuk memprioritaskan pekerjaan Anda. Itulah yang dilakukan oleh Yvonne "Yvi" Heimann, seorang Konsultan Terverifikasi ClickUp dan pelatih efisiensi bisnis. Dia bosan memulai hari dengan tenggelam dalam tumpukan tugas. Prioritasnya tersebar di berbagai dasbor, notifikasi, dan pesan. Jadi, dia membuat Daily Focus Super Agent di ClickUp. Setiap pagi hari kerja, agen tersebut memeriksa ruang kerjanya dan mengirimkan ringkasan singkat berisi tiga prioritas terpenting untuk hari itu—dikategorikan sebagai Lakukan, Putuskan, atau Delegasikan. Alih-alih menyortir tugas secara manual, Yvi memulai setiap pagi dengan rencana tindakan yang jelas yang dihasilkan langsung dari pekerjaan yang sedang berlangsung di ClickUp.

Bagaimana Agen Berbasis Tujuan Bekerja

Agen berbasis tujuan beroperasi melalui serangkaian tahap yang saling terhubung, di mana masing-masing tahap berkontribusi pada efisiensi dan kemampuan beradaptasinya.

Berikut ini gambaran umum tentang cara kerjanya:

1. Tujuan, perencanaan, dan pelaksanaan

Setiap program agen berbasis tujuan beroperasi berdasarkan fungsi agen tertentu. Berdasarkan hal ini, mereka mengembangkan rencana komprehensif yang kemudian diuraikan menjadi tugas-tugas dan langkah-langkah konkret yang disusun dalam urutan optimal. Hal ini membentuk landasan jalur paling efisien untuk mencapai situasi yang diinginkan.

2. Persepsi dan pemilihan tindakan

Agen AI mampu beradaptasi dengan baik dalam kondisi dinamis berkat kecerdasan yang dimilikinya. Mereka memantau perubahan lingkungan dan menjalankan berbagai skenario untuk mengidentifikasi serta melaksanakan tindakan yang selaras dengan tujuan. Hal ini memungkinkan mereka untuk pulih dari kesalahan dan gangguan. Pengambilan keputusan yang terinformasi seperti ini menetralisir ketidakpastian dan mendorong kemajuan.

3. Alokasi sumber daya dan penetapan prioritas

Program agen berbasis AI mengelola alat alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya, dan memprioritaskan tindakan berdasarkan dampaknya terhadap pencapaian tujuan. Hal ini memastikan efisiensi, menghilangkan hambatan, dan meminimalkan persaingan sumber daya terlepas dari jalur yang direncanakan atau modifikasi selanjutnya.

4. Siklus umpan balik berkelanjutan

Sebagai hasil dari kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, agen rasional berbasis tujuan menggunakan mekanisme umpan balik untuk belajar dan berkembang seiring waktu. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyempurnakan strategi dan membuat keputusan yang lebih cerdas pada iterasi berikutnya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

🔎 Tahukah Anda? Agen berbasis tujuan merupakan unit dasar dari rumah pintar. Mengingat hampir 80% pembeli rumah bersedia membayar lebih untuk rumah pintar, agen berbasis tujuan merupakan saluran untuk pendapatan yang belum dimanfaatkan.

Aplikasi Agen Berbasis Tujuan

Agen berbasis tujuan sangat diminati di berbagai bidang dan industri. Beberapa di antaranya meliputi:

1. AI Generatif

AI Generatif melatih mesin bahasa alami untuk menghasilkan keluaran yang selaras dengan tujuan tertentu. Mulai dari meniru gaya seni hingga menyusun teks iklan, AI ini menghasilkan konten yang relevan dan berorientasi pada tujuan.

ClickUp Brain adalah contoh utama bagaimana AI generatif meningkatkan produktivitas dengan menawarkan rekomendasi cerdas dan pengelolaan tugas otomatis. Sebagai lapisan AI bawaan ClickUp, ClickUp Brain terintegrasi secara mulus ke dalam alur kerja, membantu pengguna dalam pengambilan keputusan, penetapan prioritas, dan optimasi tugas.

Tentukan tugas yang perlu diprioritaskan dan jadwalkan dengan mudah menggunakan ClickUp Brain

Dengan belajar dari interaksi pengguna, ClickUp Brain menyesuaikan dan menyempurnakan saran-sarannya, sehingga membantu tim tetap fokus pada tujuan mereka dan mencapai hasil yang lebih baik secara efisien.

💡 Tips Pro: Saran-saran ini dapat diubah menjadi tindakan otomatis dengan AI Super Agents—seperti mengubah ringkasan rapat yang dihasilkan menjadi langkah-langkah tindak lanjut yang langsung ditugaskan.

2. Otomatisasi

Agen AI berbasis tujuan mengubah otomatisasi dengan mengoptimalkan tugas, melacak tujuan, meningkatkan akurasi, dan memungkinkan operasi otonom.

Agen-agen ini dirancang untuk mengejar tujuan tertentu dan menangani tugas-tugas kompleks dengan intervensi manusia yang minimal.

Contoh otomatisasi dalam operasional bisnis adalah agen AI berbasis tujuan yang secara mandiri mengelola layanan pelanggan, mengoptimalkan alur kerja, dan menyederhanakan proses rantai pasokan.

Di ClickUp, AI Super Agents dapat diterapkan untuk memantau kemajuan tugas, menyesuaikan jadwal, dan melakukan tindak lanjut—sehingga menghadirkan kemampuan beradaptasi layaknya manusia ke dalam otomatisasi.

Template RFP Otomatisasi Proses Robotik (RPA) ClickUp memudahkan dalam mendefinisikan kebutuhan otomatisasi dan membandingkan penyedia layanan. Template ini memastikan bisnis dapat dengan cepat menyelaraskan solusi dengan tujuan mereka, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan menggunakan template ini, tim dapat menyederhanakan proses pemilihan alur kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi keterlambatan.

Dengan cara ini, AI:

Menjelaskan kebutuhan otomatisasi dan membantu memprioritaskan tujuan

Memudahkan perbandingan vendor berdasarkan kriteria utama

Mempercepat pemilihan solusi RPA terbaik

Menyelaraskan alat otomatisasi dengan tujuan bisnis yang lebih luas

Meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan

3. Sistem kendaraan

Mobil otonom mengandalkan agen refleks berbasis model untuk navigasi yang lancar, penghindaran tabrakan, dan optimalisasi waktu perjalanan. Hal ini menunjukkan kemampuannya dalam menangani pengambilan keputusan yang kompleks dan real-time.

4. Layanan pelanggan

Mulai dari chatbot dasar hingga asisten virtual cerdas, agen AI berbasis tujuan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan sambil menyesuaikan pengalaman mereka.

Selain itu, mereka terus belajar dari interaksi, sehingga mampu memberikan respons yang disesuaikan dan memprediksi kebutuhan di masa depan. Hal ini menghasilkan penyelesaian masalah yang lebih cepat, peningkatan kepuasan pelanggan, dan efisiensi dukungan yang lebih baik.

Tantangan Agen Berbasis Tujuan

Meskipun sudah banyak digunakan, agen berbasis tujuan menghadapi beberapa tantangan:

Menetapkan tujuan yang jelas: Hal ini melibatkan penetapan sasaran yang dapat dicapai dalam lingkungan dinamis di mana tujuan dapat berubah dengan cepat, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas Mengelola skalabilitas: Hal ini memerlukan penanganan tuntutan komputasi yang tinggi yang membatasi kemampuan agen untuk berskala dan mengakibatkan penurunan kinerja seiring bertambahnya tugas Mengakses data yang akurat: Artinya mengatasi keterbatasan dalam ketersediaan data, yang menghambat pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas agen dalam mencapai tujuan Memastikan integrasi sistem: Hal ini mencakup integrasi agen dengan sistem lama, suatu proses yang kompleks dan memakan banyak sumber daya yang membutuhkan waktu dan keahlian teknis untuk memastikan kompatibilitas Mengendalikan biaya tinggi: Melibatkan pengelolaan biaya pengembangan dan pemeliharaan agen berbasis tujuan, termasuk biaya pelatihan, pembaruan, dan infrastruktur Menghindari ketergantungan berlebihan: Diperlukan keseimbangan antara otomatisasi dan pengawasan manusia untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan kritis Mengatasi bias data: Melibatkan pemantauan dan koreksi terhadap bias yang diwarisi dari data pelatihan untuk menghindari hasil yang tidak etis atau tidak adil

📮 ClickUp Insight: 62% responden mengatakan bahwa agen AI belum memenuhi ekspektasi, menggambarkannya sebagai teknologi yang masih dalam tahap awal atau bahkan menciptakan lebih banyak pekerjaan daripada yang dihilangkan. Kekecewaan tersebut sering muncul saat proses serah terima. Seorang agen merangkum rapat, menyarankan langkah selanjutnya, atau menandai suatu masalah, lalu berhenti di situ. Anda masih harus membuat tugas dari poin-poin tindakan, menugaskan pemilik, memperbarui status, dan melakukan tindak lanjut secara manual. Super Agents dirancang untuk menangani semua langkah tersebut. Mereka dapat menggunakan rangkaian tindakan untuk mengubah catatan rapat menjadi tugas, memperbarui status proyek, mengalihkan pekerjaan ke pemilik yang tepat, dan menjaga alur kerja tetap berjalan di dalam sistem yang sama tempat eksekusi dilakukan. Ketika agen AI dapat mengubah pekerjaan dari “ini yang seharusnya terjadi” menjadi “sudah berjalan,” nilai tersebut menjadi nyata.

Contoh Nyata Agen Berbasis Tujuan

Agen berbasis tujuan sedang merevolusi berbagai industri berkat desain cerdas dan implementasi yang berorientasi pada tujuan.

Berikut adalah beberapa contoh menonjol yang dapat dijadikan studi kasus untuk agen AI berbasis tujuan:

1. ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents menghadirkan pengalaman AI berbasis tujuan yang lengkap. Mereka tidak hanya membantu dalam perencanaan dan penetapan prioritas, tetapi juga mengambil tindakan langsung berdasarkan kondisi ruang kerja—seperti menugaskan tugas yang terlambat, merekomendasikan penyesuaian sprint, atau menampilkan subtugas yang relevan yang terkait dengan tujuan Anda.

Agen-agen ini terus menyesuaikan diri dengan masukan seperti tenggat waktu yang terlewat, perubahan tujuan, atau pembaruan status proyek—sehingga memastikan tim Anda tetap selaras dan tepat waktu. Mereka berfungsi sebagai lapisan eksekusi antara apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya—membantu Anda tetap proaktif, bukan reaktif.

🤝 Studi kasus: Mengotomatiskan pembaruan status proyek dengan ClickUp Super Agents Illia Shevchenko—pendiri sProcess dan konsultan ClickUp yang terverifikasi—terus menemui masalah yang sama di berbagai tim agensi. Para pemimpin menginginkan pembaruan proyek secara cepat. Para pengembang harus menghentikan pekerjaan mereka untuk menulisnya. Maka, ia membuat ClickUp Super Agent kecil yang disebut Website Project Status Sync Agent. Alih-alih meminta tim untuk menulis laporan, agen ini membaca aktivitas tugas aktual di ClickUp dan secara otomatis menghasilkan pembaruan proyek tingkat pimpinan. Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp Pimpinan dapat membuka pelacak dan melihat apa yang sedang berlangsung serta apa yang perlu diperhatikan. Tim terus bekerja pada tugas-tugasnya. Pembaruan terjadi di latar belakang. 🎯 Pengaturan Illia adalah contoh yang bagus tentang apa yang bisa dicapai ketika agen AI mulai bekerja langsung di dalam alur kerja Anda. 👉🏼 Jika Anda sedang menjajaki bagaimana ClickUp Super Agents dapat mengotomatiskan pelaporan, koordinasi, atau pembaruan proyek di seluruh organisasi Anda, tim ClickUp dapat membantu Anda merancang dan menerapkannya secara luas.

2. Roomba

Roomba, penyedot debu otonom, adalah contoh klasik dari agen refleks sederhana. Ia memulai dengan menetapkan tujuan untuk membersihkan area yang telah ditentukan. Kemudian, ia menggunakan siklus persepsi, perencanaan, dan perilaku adaptif untuk menghindari rintangan, mengoptimalkan jalur pembersihan, dan mencapai tujuan membersihkan ruang secara menyeluruh.

3. Tesla

Agen robotik Tesla menggunakan data real-time untuk menavigasi lingkungan yang kompleks. Kendaraan otonom ini bertujuan untuk mencapai tujuan dengan aman dan mematuhi aturan lalu lintas. Selama perjalanan, mobil tersebut mengambil keputusan secara real-time berdasarkan kondisi lalu lintas, medan, dan faktor lain untuk memastikan perjalanan berjalan efisien.

4. ChatGPT

Agen ChatGPT menggunakan prinsip berbasis tujuan untuk menghasilkan keluaran yang relevan secara kontekstual. Mereka terutama mengandalkan tujuan yang ditetapkan oleh pengguna, seperti menjawab pertanyaan atau membuat konten, untuk menghadirkan pengalaman baru dan informatif. Elemen pembelajaran memungkinkan ChatGPT untuk terus berkembang dalam memberikan jawaban yang tepat dan bermakna.

5. Agen Hierarkis dalam Robotika Gudang

Dalam operasi gudang berskala besar, agen hierarkis mengelola perencanaan multi-level. Agen-agen ini mengalokasikan tugas, memprioritaskan pergerakan persediaan, dan mengoptimalkan sumber daya untuk logistik yang lancar. Amazon Robotics, misalnya, adalah agen berbasis utilitas yang dirancang untuk pemenuhan pesanan.

Mereka beradaptasi dengan tata letak gudang, memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat urgensi, dan mengurangi biaya operasional dengan memastikan pengiriman barang yang efisien. Robot-robot ini mengandalkan AI untuk melakukan penyesuaian secara real-time, menyeimbangkan respons segera dengan strategi optimasi jangka panjang.

Bangun Tim Agen AI Anda dengan ClickUp

Agen berbasis tujuan sedang mengubah cara kerja dilakukan—dengan kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan fokus yang tak kenal lelah pada hasil. Mulai dari kendaraan otonom hingga robot gudang dan alat produktivitas bisnis, sistem-sistem ini membantu tim dan industri menyelaraskan strategi dengan pelaksanaan.

Di dunia kerja, ClickUp menghadirkan kemampuan ini ke dalam alur kerja harian Anda.

Dengan ClickUp’s Converged AI Workspace, Anda sudah dapat merencanakan, melacak, dan mengukur segala hal di satu tempat. Namun, ketika Anda menambahkan ClickUp Brain dan AI Super Agents ke dalam sistem, Anda membuka cara yang lebih cerdas untuk mengeksekusi—di mana agen memprioritaskan tugas, menghasilkan subtugas, merangkum pembaruan, dan bahkan menyesuaikan rencana secara real-time.

Baik Anda sedang mengelola kampanye pemasaran, perencanaan sprint, atau merampingkan operasi dukungan, AI Super Agents dari ClickUp membantu mewujudkan tujuan Anda menjadi hasil—secara otomatis.

