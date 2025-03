Tingkatkan Bisnis Asuransi Anda: Solusi CRM Asuransi Terbaik untuk Dijelajahi

Sukses dalam bisnis asuransi bukan hanya tentang menjual polis. Hal ini melibatkan membangun kepercayaan, mengantisipasi kebutuhan klien, dan menciptakan hubungan yang berarti di setiap langkah.

Di sinilah perangkat lunak CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan) asuransi menjadi sekutu Anda yang paling kuat. Perangkat lunak ini memusatkan data klien, mengotomatiskan proses-proses utama, dan menyederhanakan tindak lanjut untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien dan responsif. Meningkatkan pengalaman pelanggan hanya sebesar 1% saja dapat meningkatkan pendapatan sebesar $1 miliar. Itulah kekuatan dari asuransi yang kuat Implementasi CRM !🔑

Kedengarannya seperti sesuatu yang dapat digunakan oleh bisnis asuransi Anda? Ikuti terus artikel ini karena kami akan membahas 10 sistem CRM terbaik yang mengubah industri dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 🚀

⏰ Ringkasan 60 Detik

Berikut ini adalah rangkuman singkat dari 10 platform CRM terbaik yang dirancang khusus untuk bisnis asuransi:

✅ ClickUp: Terbaik untuk otomatisasi alur kerja dan manajemen klaim

✅ HubSpot CRM: Terbaik untuk menyelaraskan proses pemasaran dan penjualan asuransi

✅ CRM Senin: Terbaik untuk proyek visual dan pelacakan tugas

✅ Pipedrive: Terbaik untuk mengelola jalur penjualan Anda

✅ Freshsales: Terbaik untuk wawasan dan komunikasi klien yang didukung AI

✅ Zoho CRM: Terbaik untuk kustomisasi dan skalabilitas

✅ AgencyBloc: Terbaik untuk agen asuransi jiwa dan kesehatan

✅ Insureio: Terbaik untuk otomasi penjualan dan pemasaran dalam asuransi

✅ Radiusbob: Terbaik untuk manajemen prospek dan agen yang disederhanakan

✅ Salesforce Financial Services Cloud: Terbaik untuk agensi tingkat perusahaan

Apa yang Harus Anda Cari dalam CRM Asuransi?

Ketika memilih CRM yang tepat untuk bisnis asuransi Anda, sangat penting untuk melampaui fitur-fitur di permukaan dan menggali lebih dalam tentang apa yang benar-benar mendukung tujuan Anda.

Berikut adalah intinya Komponen CRM untuk fokus dalam hal fungsionalitas, skalabilitas, dan pengalaman pelanggan:

Alur kerja yang dapat disesuaikan: Menyesuaikan platform CRM Anda agar sesuai dengan kebutuhan unik agensi Anda. Mengotomatiskan proses, mengonfigurasi jalur klaim, dan mengatur pemicu untuk eksekusi bebas kesalahan

Menyesuaikan platform CRM Anda agar sesuai dengan kebutuhan unik agensi Anda. Mengotomatiskan proses, mengonfigurasi jalur klaim, dan mengatur pemicu untuk eksekusi bebas kesalahan Manajemen polis dari ujung ke ujung: Melacak setiap pencapaian polis. Dari perolehan prospek dan underwriting hingga pembaruan dan klaim, awasi setiap tahap agar berjalan dengan sempurna,pengalaman pelanggan dari ujung ke ujung Pelaporan dan analisis: Mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Lacak hal pentingMetrik CRM seperti tingkat retensi pelanggan, peluang penjualan silang, waktu penyelesaian klaim, dan produktivitas agen untuk membuat keputusan yang lebih baik

Melacak setiap pencapaian polis. Dari perolehan prospek dan underwriting hingga pembaruan dan klaim, awasi setiap tahap agar berjalan dengan sempurna,pengalaman pelanggan dari ujung ke ujung Keamanan dan kepatuhan: Lindungi informasi pelanggan yang sensitif dengan enkripsi canggih dan akses berbasis peran. Memastikan kepatuhan terhadap standar industri seperti HIPAA, GDPR, dan hukum model NAIC

Lindungi informasi pelanggan yang sensitif dengan enkripsi canggih dan akses berbasis peran. Memastikan kepatuhan terhadap standar industri seperti HIPAA, GDPR, dan hukum model NAIC Manajemen prospek: Menggabungkan prospek potensial dari berbagai saluran-media sosial, formulir web, dan rujukan di satu tempat. CRM khusus bertindak sebagaiperangkat lunak basis data pelangganyang menyimpan setiap interaksi klien untuk komunikasi yang lancar

Menggabungkan prospek potensial dari berbagai saluran-media sosial, formulir web, dan rujukan di satu tempat. CRM khusus bertindak sebagaiperangkat lunak basis data pelangganyang menyimpan setiap interaksi klien untuk komunikasi yang lancar Kemampuan integrasi: Pilih CRM yang bekerja dengan baik dengan alat lain dalam tumpukan teknologi Anda. Carilah integrasi dengan manajemen kebijakan, akuntansi, dan platform pemasaran untuk mengurangi silo data

💡 Tip Bonus: Tekankan aksesibilitas seluler📱📱

Di dunia yang selalu bergerak ini, CRM Anda harus mengikuti perkembangan. Prakiraan memprediksi pendapatan aplikasi seluler global akan mencapai $613 miliar pada tahun 2025, membuat CRM yang ramah seluler tidak bisa ditawar lagi.

CRM Anda harus memberikan fungsionalitas penuh pada perangkat seluler, baik untuk mengelola klaim dari jarak jauh maupun bertemu klien di tempat. Ini melengkapi agen asuransi Anda untuk tetap gesit dan responsif, memastikan layanan pelanggan yang luar biasa kapan saja, di mana saja!

10 Perangkat Lunak CRM Asuransi Terbaik untuk Diperiksa

Meningkatnya ekspektasi klien dan persaingan yang ketat membentuk kembali industri asuransi. pada tahun 2022, premi asuransi AS melampaui $1,4 triliun menyoroti pasar yang sangat besar dan penuh dengan potensi.

Itulah mengapa agen asuransi harus fokus untuk menjadi lebih efisien dari sebelumnya, dan sistem CRM yang kuat mendukung tujuan ini.

Berikut adalah sepuluh solusi luar biasa untuk dipertimbangkan:

1. ClickUp (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja asuransi dan manajemen klaim)

ClickUp CRM

Sebagai aplikasi segalanya untuk bekerja, ClickUp memungkinkan otomatisasi alur kerja yang lancar, membantu agen asuransi tetap teratur dan responsif, baik untuk pemrosesan klaim maupun tindak lanjut kepada pelanggan.

Dalam industri asuransi, setiap perjalanan pelanggan itu unik, dan CRM tingkat lanjut dari ClickUp dengan mudah memenuhi kebutuhan tersebut. Alih-alih menyulap beberapa aplikasi untuk polis, pembaruan, klaim, dan komunikasi, ClickUp membantu seluruh operasi Anda berkumpul di bawah satu atap digital.

Keajaiban dimulai dengan alur kerja yang dapat disesuaikan yang beradaptasi dengan siklus polis apa pun, baik asuransi jiwa, pertanggungan kendaraan, atau paket komersial khusus. Sementara itu, ClickUp CRM juga mengoptimalkan komunikasi dengan klien, mengotomatiskan tugas-tugas rutin, dan memberikan wawasan waktu nyata, memastikan tim Anda tetap mengetahui setiap detail sekaligus memberikan layanan yang luar biasa di setiap titik kontak.

Mencoba Bidang Khusus di ClickUp

CRM asuransi manajer bidang khusus ClickUp

Kesulitan untuk memantau batas pertanggungan, tanggal perpanjangan, atau info penerima manfaat? Bidang Khusus ClickUp mengatasi masalah tersebut secara langsung, memungkinkan Anda untuk memasukkan semua data pelanggan yang penting ke dalam tampilan tugas dan proyek Anda

Selain itu, fitur pelaporan ClickUp yang kuat mengungkapkan kinerja agen dan hambatan yang muncul, membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas. ClickUp menawarkan perpustakaan yang luas dari Templat CRM -titik awal yang bagus untuk para ahli asuransi yang tidak ingin memulai dari awal.

Templat CRM ClickUp

Salah satu yang menonjol adalah Template CRM ClickUp yang dirancang untuk mengelola pelanggan, prospek, dan seluruh saluran penjualan Anda di satu tempat. Hasilnya? Alur kerja yang lebih lancar untuk tim Anda dan pemegang polis yang lebih bahagia dan lebih percaya diri. Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dapatkan wawasan berharga untuk melacak jadwal perpanjangan, status klaim, dan kinerja agen

Berkolaborasi dalam penawaran atau perubahan pertanggungan menggunakan obrolan, komentar, dan berbagi file yang terintegrasi

Gunakan Tampilan Selamat Datang untuk mempersonalisasi pengalaman orientasi setiap klien

Ideal untuk: Agen multi-line atau agen khusus yang menangani klaim dan pertanggungan yang kompleks. Ini juga bermanfaat bagi pialang asuransi yang membutuhkan kolaborasi waktu nyata dan pengingat otomatis dalam satu platform.

💡Kiat Profesional: Berjuang untuk menarik dan membina klien bernilai tinggi? Otak ClickUp merevolusi strategi Anda dengan wawasan berbasis AI. Ini dia cara menggunakan AI untuk menghasilkan prospek dan tingkatkan pipeline Anda:

Buat Profil Pelanggan Ideal yang tepat dengan analisis data berbasis AI 🎯

Mengotomatiskan penjangkauan dan menjadwalkan email yang dipersonalisasi, menjaga prospek tetap terlibat 📧

Sempurnakan strategi pemasaran Anda dan fokuslah pada peluang konversi yang tinggi 📈

Bagikan wawasan yang dihasilkan AI di seluruh tim Anda untuk pendekatan yang kohesif 🤝

Fitur terbaik ClickUp

Penggunaan yang dapat disesuaikan Tampilan ClickUp untuk menjaga proses asuransi Anda tetap teratur dan meningkatkan efisiensi

Mengotomatiskan tugas dan tenggat waktu yang berulang sehingga pembaruan atau tindak lanjut tidak pernah terlewatkan

Manfaatkan komunikasi real-time dengan Klik Obrolan dan berbagi sumber daya antara tim penjualan dan pemasaran

Menganalisis tren dan KPI agen menggunakan dinamis Dasbor ClickUp Keterbatasan ClickUp

Berbagai macam fitur dan opsi kustomisasi dapat menghadirkan kurva pembelajaran

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Para pengguna memuji kemampuan CRM ClickUp, memuji keserbagunaan dan kustomisasinya yang tak tertandingi. Inilah yang membuat mereka puas Pengulas G2 mengatakan:

Saya suka ClickUp! Saya menggunakannya untuk semua hal dalam bisnis saya, mulai dari mengelola saluran penjualan dan siklus penjualan CRM hingga komunikasi tim dan jadwal produksi. Kemampuan untuk menyesuaikan semuanya membuat ClickUp fleksibel dan memungkinkan saya untuk membuat setiap ruang menjadi milik saya sendiri.

Pelajari bagaimana AI dapat membantu Anda mengotomatiskan tugas-tugas terkait pemeliharaan dan pembaruan yang berulang. 👇🏼

2. HubSpot CRM (Terbaik untuk penyelarasan proses pemasaran dan penjualan asuransi)

via HubSpot CRM Dalam industri asuransi, proses penjualan dan pemasaran harus selaras-dan HubSpot sangat baik dalam menjembatani kesenjangan ini. Antarmukanya yang mudah digunakan sangat cocok untuk agen asuransi yang menginginkan solusi komprehensif untuk menyelaraskan setiap interaksi dan meningkatkan peluang penjualan.

Selain itu, platform CRM ini unggul dalam komunikasi klien, otomatisasi pemasaran, dan kepatuhan Alat bawaan untuk manajemen tiket layanan dan pelacakan umpan balik klien memastikan setiap perjalanan pelanggan terasa lebih personal dan efisien.

Fitur terbaik HubSpot CRM

Melindungi data klien dengan alur kerja persetujuan konten dan komunikasi yang terdokumentasi

Jelajahi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan buat laporan menggunakan dasbor analitik waktu nyata

Meningkatkan produktivitas tim dengan tugas bersama dan kontrol akses berbasis peran

Memberdayakan agen asuransi dengan modul pelatihan, webinar, dan dukungan khusus

Keterbatasan HubSpot

Versi gratisnya menawarkan opsi kustomisasi yang terbatas

Alat-alat canggih memerlukan biaya yang mahal, yang mungkin tidak cocok untuk tim yang lebih kecil

Harga HubSpot

Alat Gratis: Gratis untuk hingga 2 pengguna

Gratis untuk hingga 2 pengguna Pemula: 16/bulan per pengguna (Kursi tambahan dengan harga $20/bulan)

16/bulan per pengguna (Kursi tambahan dengan harga $20/bulan) Profesional: $1000/bulan untuk tiga pengguna (Kursi tambahan dengan harga $50/bulan)

$1000/bulan untuk tiga pengguna (Kursi tambahan dengan harga $50/bulan) Enterprise: $3800/bulan untuk lima pengguna (Kursi tambahan dengan harga $75/bulan)

Peringkat dan ulasan HubSpot

G2: 4.4/5 (12000+ ulasan)

4.4/5 (12000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (4200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang HubSpot?

Saya menggunakan perangkat lunak ini ketika saya berada di bidang asuransi, dan perangkat lunak ini bekerja dengan sangat baik untuk melacak semua prospek tim saya dan memastikan bahwa kami tidak menginjak kaki siapa pun.

Pengulas G2

3. monday CRM (Terbaik untuk pelacakan proyek dan tugas secara visual)

via monday.com Alur kerja asuransi berkembang dengan kejelasan dan struktur, dan monday CRM memberikan keduanya. Ini kaya secara visual Basis data CRM memusatkan proses penjualan dan hubungan pelanggan Anda, menjaga setiap tugas, tindak lanjut, dan tonggak kebijakan terorganisir di satu tempat.

Bangun aplikasi, rancang alur kerja, dan buat otomatisasi khusus yang disesuaikan dengan proses unik agen asuransi Anda. Pelajari laporan terperinci atau dapatkan gambaran umum singkat dengan dasbor visual-sempurna untuk melacak kinerja penjualan, klaim polis, dan kemajuan klien.

🔍 Tahukah Anda Pembangunan Bendungan Hoover pada tahun 1930-an memicu inovasi asuransi! Terlalu besar untuk satu perusahaan penjaminan, proyek ini menghasilkan salah satu perjanjian jaminan bersama yang pertama. Dua puluh empat agen asuransi bergabung untuk mewujudkan keajaiban teknik ini.

senin fitur terbaik CRM

Visualisasikan jalur penjualan Anda dengan dasbor yang dapat disesuaikan dan papan Kanban

Mempercepat proses penutupan transaksi dengan percakapan email otomatis dan pengingat tugas

Sesuaikan alur kerja Anda untuk mencerminkan kebijakan Anda dan manajemen prospek dengan antarmuka drag-and-drop yang intuitif

Berkolaborasi dengan papan tim dan notifikasi waktu nyata

senin batasan CRM

Paket dasar tidak memiliki fitur CRM tingkat lanjut dan alat pelaporan

Biaya bertambah dengan cepat saat tim Anda berkembang

senin harga CRM

Dasar: $15/bulan per pengguna

$15/bulan per pengguna Standar: $ 20/bulan per pengguna

$ 20/bulan per pengguna Pro: $33/bulan per pengguna

$33/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

monday.com peringkat dan ulasan CRM

G2: 4.6/5 (900+ ulasan)

4.6/5 (900+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (390+ ulasan)

💡Kiat Pro: Ingin tahu bagaimana sistem CRM teratas unggul dalam skenario dunia nyata? Lihatlah ini Contoh Perangkat Lunak CRM untuk menemukan kasus penggunaan praktis untuk menginspirasi strategi Anda.

4. Pipedrive (Terbaik untuk manajemen jalur penjualan)

via Pipedrive Pipedrive sesuai dengan namanya dengan menawarkan pipeline yang tepat dan digerakkan secara visual untuk mengelola prospek. Integrasinya dengan email, kalender, dan platform pemasaran memastikan agen menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyulap alat dan lebih banyak waktu untuk menutup kesepakatan.

Buat pipeline terpisah untuk lini produk yang berbeda dan seret kesepakatan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Hasilnya, agen asuransi Anda tidak akan pernah kehilangan jejak di mana posisi prospek. Selain itu, dasbor waktu nyata membantu Anda mengukur tingkat konversi, durasi kesepakatan rata-rata, dan pendapatan yang diproyeksikan.

Fitur terbaik Pipedrive

Lacak setiap kesepakatan dan upaya perolehan prospek dengan pipeline visual yang jelas

Menyoroti klien bernilai tinggi menggunakan alat segmentasi dan pemfilteran yang cerdas

Sesuaikan dasbor untuk mengamati kinerja, KPI penjualan, dan produktivitas tim

Atur pengingat berulang untuk tetap berada di atas interaksi klien dan aktivitas penjualan

Keterbatasan Pipedrive

Tidak menawarkan paket gratis, yang mungkin membatasi aksesibilitas untuk tim yang lebih kecil

Otomatisasi pemasaran kurang canggih dibandingkan dengan pesaing

Harga Pipedrive

Esensial: $14/bulan per pengguna

$14/bulan per pengguna Advanced: $29/bulan per pengguna

$29/bulan per pengguna Profesional: $59/bulan per pengguna

$59/bulan per pengguna Power: $69/bulan per pengguna

$69/bulan per pengguna Perusahaan: $99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Pipedrive

G2: 4.3/5 (2.100+ ulasan)

4.3/5 (2.100+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipedrive?

Sebagai agen asuransi, Pipedrive membantu saya untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang pembaruan dan fokus pada tugas yang paling penting saat itu. Analisisnya juga sangat membantu karena membantu saya memetakan pertumbuhan bisnis saya.

Pengulas G2

5. Freshsales (Terbaik untuk wawasan dan komunikasi klien yang didukung AI)

via Freshworks Freshsales, perangkat lunak CRM berbasis AI dari Freshworks, mengubah cara agen asuransi menangani interaksi dengan klien, mengelola polis, dan menutup lebih banyak transaksi. Asisten AI-nya, Freddy AI, memprediksi perilaku klien, menilai prospek, dan menyoroti peluang prioritas utama

Dasbor terpadu memusatkan email, telepon, obrolan, dan SMS untuk komunikasi yang lancar. Sementara itu, otomatisasi alur kerja menghilangkan tugas-tugas rutin yang berulang-ulang sehingga membebaskan waktu untuk fokus membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan hasil.

Fitur terbaik Freshsales

Dapatkan penilaian prospek yang cerdas, wawasan prediktif, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti

Terhubung dengan klien melalui email, telepon, chat, dan SMS dalam satu dasbor tunggal

Visualisasikan proses penjualan Anda dengan tampilan Kanban dan kartu seret dan lepas

Melacak KPI, status kebijakan, dan kemajuan klien dengan analitik real-time

Keterbatasan Freshsales

Alat pelaporan tingkat lanjut tersedia dengan paket tingkat yang lebih tinggi

Pengguna baru mungkin perlu waktu untuk beradaptasi dengan kemampuan penuh platform

Harga Freshsales

Paket Gratis: $ 0 (Untuk hingga 3 pengguna)

$ 0 (Untuk hingga 3 pengguna) Pertumbuhan: $11/bulan per pengguna

$11/bulan per pengguna Pro: $47/bulan per pengguna

$47/bulan per pengguna Enterprise: $71/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Freshsales

G2: 4.5/5 (1.200+ ulasan)

4.5/5 (1.200+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (600+ ulasan)

➡️ Baca Selengkapnya: 10 Templat Manajemen Klien di PowerPoint & ClickUp

6. Zoho CRM (Terbaik untuk kustomisasi dan skalabilitas)

via Zoho CRM Zoho CRM untuk agen asuransi dibuat untuk meningkatkan setiap tahap perjalanan pelanggan-mulai dari orientasi hingga pemrosesan klaim dan pembaruan. Sesuaikan alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan unik agensi Anda, mengotomatiskan pengingat pembaruan, dan mendapatkan visibilitas ke dalam catatan klien.

Dengan komunikasi omnichannel di seluruh email, telepon, obrolan, dan media sosial, setiap interaksi klien tetap lancar di satu platform. Ditambah lagi, dengan dasbor analitik yang kuat, Anda akan mengubah data pelanggan menjadi wawasan yang mendorong keputusan yang lebih cerdas.

Fitur terbaik Zoho CRM

Menugaskan klaim ke agen yang tepat dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengurangi penundaan

Mengelola beberapa polis di bawah satu profil pelanggan dengan visibilitas yang jelas

Buat tata letak multi-halaman untuk kebijakan, atur bidang bersyarat, dan tentukan struktur data yang unik

Menstandarkan proses dengan daftar periksa, SLA, dan alur kerja persetujuan

Keterbatasan Zoho CRM

Alat ini hadir dengan kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna non-teknis

Fungsionalitas tingkat lanjut membutuhkan ekstensi tambahan

Harga Zoho CRM

**Gratis

Standar: $ 20/bulan per pengguna

$ 20/bulan per pengguna Profesional: $35/bulan per pengguna

$35/bulan per pengguna Perusahaan: $50/bulan per pengguna

$50/bulan per pengguna Ultimate: $65/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2700+ ulasan)

4.1/5 (2700+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (6800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna kehidupan nyata tentang Zoho CRM?

Zoho adalah salah satu CRM terbaik, paling dirancang, dan tanpa gesekan yang pernah saya gunakan. Antarmuka penggunanya menarik dan atraktif, dan pengaturan UI-nya yang intuitif membuatnya cocok untuk digunakan semua orang

Pengulas G2

📮Klik Wawasan: 37% pekerja mengirim catatan tindak lanjut atau notulen rapat untuk melacak butir-butir tindakan, tetapi 36% masih mengandalkan metode lain yang terpisah-pisah.

Tanpa sistem terpadu untuk mencatat keputusan, informasi penting yang Anda butuhkan bisa jadi terkubur dalam obrolan, email, atau spreadsheet. Dengan ClickUp, Anda bisa langsung mengubah percakapan menjadi tugas yang bisa ditindaklanjuti di seluruh ruang kerja Anda-memastikan tidak ada yang terlewatkan.

7. AgencyBloc (Terbaik untuk agen asuransi jiwa dan kesehatan)

via AgencyBloc AgencyBloc adalah sistem manajemen keagenan yang andal yang dibuat khusus untuk agen asuransi jiwa dan kesehatan yang mengoptimalkan setiap aspek perusahaan asuransi Anda, mulai dari layanan klien dan aktivitas penjualan hingga manajemen kepatuhan.

sistem Komisi+-nya menghilangkan kesalahan, mempercepat pembayaran, dan mengungkap pendapatan yang terlewat. Kampanye email pintar memelihara prospek baru, dan dasbor analitik waktu nyata memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Fitur terbaik AgencyBloc

Mengotomatiskan alur kerja untuk retensi klien dan manajemen kepatuhan

Meningkatkan komisi dengan struktur pembayaran yang dapat disesuaikan dan laporan agen

Menghasilkan proposal tunjangan grup dengan alat penawaran multi-penyedia layanan

Akses keamanan yang sesuai dengan HIPAA dengan audit HITRUST/SOC 2 secara berkala

Keterbatasan AgencyBloc

Primary dirancang sebagai CRM asuransi kesehatan dan jiwa, sehingga membatasi penggunaannya yang lebih luas

Opsi integrasi dengan aplikasi pihak ketiga dibatasi

Harga AgencyBloc

Harga khusus

Peringkat dan ulasan AgencyBloc

G2: 4.7/5 (30+ ulasan)

4.7/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (120+ ulasan)

➡️ Baca Selengkapnya: 10 Perangkat Lunak CRM Terbaik untuk Bisnis Jasa

8. Insureio (Terbaik untuk pemasaran asuransi dan otomatisasi penjualan)

via Insureio Bagi agen atau broker asuransi, waktu adalah uang-dan Insureio memastikan setiap menit sangat berarti. Perangkat lunak CRM ini meminimalkan dokumen, memungkinkan Anda membuat saluran khusus yang memandu prospek dari penangkapan prospek hingga penawaran, dan menjaga saluran asuransi Anda tetap mengalir.

Dibangun untuk proses penjualan dan pemasaran, perangkat lunak ini menyederhanakan persetujuan, mengembangkan prospek, dan meningkatkan taktik tindak lanjut-di bawah satu atap. Bandingkan polis dari 40+ operator dalam hitungan detik, jalankan kampanye dengan templat yang telah dibuat sebelumnya, dan biarkan pemenuhan drop-tiket melakukan pekerjaan berat.

Fitur terbaik Insureio

Lacak prospek, tugas, atau polis dengan dasbor waktu nyata dan alat perkiraan penjualan

Mengotomatiskan kampanye pemasaran menggunakan templat yang telah dibuat sebelumnya dan memelihara alur kerja

Gunakan alat bantu penawaran terintegrasi untuk asuransi jiwa berjangka, LTC, cacat, dan anuitas

Tingkatkan retensi pelanggan dan bangun hubungan yang lebih baik melalui portal klien yang aman

Keterbatasan Insureio

Integrasi pihak ketiga yang terbatas dapat membatasi fleksibilitas

Antarmuka terasa kuno dibandingkan dengan CRM modern

Harga Insureio

Dasar: $25/bulan per pengguna

$25/bulan per pengguna Pemasaran: $50/bulan per pengguna

$50/bulan per pengguna Manajemen Agensi: $50/bulan per pengguna

$50/bulan per pengguna Pemasaran dan Manajemen Agensi: $75/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Insureio

G2: N/A

N/A Capterra: tidak ada ulasan yang cukup

➡️ Baca Selengkapnya: Manajemen Proyek Klien: 7 Strategi Luar Biasa untuk Mempertahankan dan Mempertahankan

9. Radiusbob (Terbaik untuk manajemen prospek dan agen yang disederhanakan)

via Radiusbob Radiusbob (Bob, kependekan dari 'Book of Business') menyederhanakan manajemen agen dan prospek untuk pialang asuransi. Janjinya? Menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menavigasi alat dan lebih banyak waktu untuk membangun hubungan dengan pelanggan.

Perangkat lunak CRM agen asuransi ini menggantikan sistem yang terfragmentasi dengan memusatkan pelacakan prospek, otomatisasi penjualan, dan komunikasi. Jelajahi lebih banyak prospek, jadwalkan tindak lanjut, dan picu kampanye tetes - sambil tetap menjaga semua data klien tetap aman.

Fitur terbaik Radiusbob

Mengotomatiskan alur kerja penjualan untuk distribusi prospek dan tindak lanjut

Melakukan dan menerima panggilan langsung di dalam platform menggunakan VoIP terintegrasi

Melindungi informasi pelanggan dengan enkripsi canggih dan integrasi pihak ketiga

Tetap terorganisir dengan riwayat klien, pengingat, tugas, dan catatan yang dicap waktu

Keterbatasan Radiusbob

Kurangnya aplikasi seluler dapat membatasi fleksibilitas untuk agen asuransi yang sedang bepergian

Dukungan orientasi yang terbatas, yang dapat memperlambat proses penyiapan

Harga Radiusbob

Agen: $43/bulan per pengguna

$43/bulan per pengguna CSR: $86/bulan per pengguna

$86/bulan per pengguna Pialang: $190/bulan per pengguna

$190/bulan per pengguna Agensi: $380/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Radiusbob

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna kehidupan nyata tentang RadiusBob?

Radius adalah bagian harian dari hari kerja saya. Ini membuat saya tetap berada di atas beban kerja saya dan fokus pada tempat yang harus diperhatikan untuk menggerakkan prospek saya. Mengintegrasikan kalender saya memungkinkan saya untuk melihat rencana setiap hari dan mengotomatiskan penjadwalan untuk klien saya

Pengulas G2

10. Salesforce Financial Services Cloud (Terbaik untuk agensi tingkat perusahaan)

via Salesforce Financial Services Cloud Salesforce Financial Services Cloud sangat cocok untuk perusahaan asuransi besar dengan operasi multi-barisan. Solusi ini menyatukan semua data dari sistem asuransi, perbankan, dan manajemen kekayaan untuk memberikan pandangan 360 derajat tentang basis pelanggan.

Integrasi tanpa batas ini membantu agen penjualan membuat keputusan yang tepat dan memberikan pengalaman klien yang sangat personal. Selain itu, analitik berbasis AI-nya melampaui pelaporan dasar-memungkinkan Anda untuk memprediksi kebutuhan klien dan peluang penjualan silang.

Fitur terbaik Salesforce Financial Services Cloud

Menyatukan data pelanggan dari berbagai platform untuk pelacakan kebijakan tanpa hambatan

Gunakan alur kerja yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk menerima klien dengan cepat dan efisien

Berintegrasi dengan ratusan alat bantu pihak ketiga untuk fungsionalitas tambahan

Meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi AI dan portal layanan mandiri

Keterbatasan Salesforce Financial Services Cloud

Harga yang tinggi mungkin tidak sesuai dengan agensi yang lebih kecil atau broker independen

Memiliki kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna baru

Harga Salesforce Financial Services Cloud

Penjualan: $300/bulan per pengguna

$300/bulan per pengguna Layanan: $300/bulan per pengguna

$300/bulan per pengguna Penjualan+Layanan: $325/bulan per pengguna

$325/bulan per pengguna Einstein 1 untuk Penjualan dan Layanan: $700/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4.2/5 (90+ ulasan)

4.2/5 (90+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce Financial Services Cloud?

Bagi saya, ini semua tentang organisasi, dan CRM ini bekerja secara ajaib dan membantu saya mencapai kuota dan tujuan bulanan saya. Sangat mudah untuk merampingkan dan memprioritaskan apa yang penting dibandingkan dengan prospek yang tidak penting.

Pengulas G2

Maksimalkan Efisiensi dan Kembangkan Bisnis Asuransi Anda dengan ClickUp

Itu dia-10 perangkat lunak CRM asuransi terbaik!

Namun, memilih CRM yang tepat lebih dari sekadar menyelesaikan masalah hari ini, melainkan juga tentang masa depan agensi Anda. Solusi yang ideal harus tumbuh bersama bisnis Anda, mengatasi tantangan yang muncul, dan meningkatkan setiap interaksi, kebijakan, dan saluran seiring dengan meningkatnya skala bisnis Anda.

Di situlah ClickUp menonjol. Ini bukan hanya CRM terbaik untuk agen asuransi-ini adalah solusi yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk alur kerja yang lebih cerdas, kolaborasi yang mudah, dan proaktif manajemen klien . Baik Anda seorang broker independen atau mengelola perusahaan asuransi besar, ClickUp memberikan produktivitas tertinggi dan hasil yang nyata di setiap langkah.

Jadi, mengapa harus menunggu? Daftar ke ClickUp hari ini dan rasakan perbedaannya!