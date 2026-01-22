Jelajahi Contoh Pengujian A/B untuk Pengambilan Keputusan Bisnis yang Lebih Baik

Kualitas bukanlah suatu tindakan; melainkan suatu kebiasaan.

Sebagai seorang pemasar, Anda mungkin pernah menghadapi situasi membingungkan ini setidaknya sekali: kampanye pemasaran Anda tidak berjalan sesuai harapan, dan Anda tahu bahwa Anda perlu melakukan perubahan, tetapi dari mana harus memulainya?

Apakah Anda sebaiknya mengubah konten Anda terlebih dahulu? Mungkin Anda perlu fokus pada pemilihan saluran pemasaran yang berbeda. Atau mungkin masalahnya hanyalah selera konsumen yang terus berkembang.

Tentu saja, mencoba banyak perubahan ini satu per satu memakan waktu dan tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Untungnya, ada solusi yang memungkinkan Anda menguji berbagai opsi secara bersamaan—pengujian A/B.

Pengujian A/B adalah metodologi yang telah mapan dan terbukti efektif, yang melibatkan pengujian berbagai opsi secara bersamaan untuk membandingkan kinerjanya. Awalnya digunakan di berbagai bidang, kini pengujian A/B menjadi strategi inti dalam pemasaran. Artikel ini membahas beberapa praktik terbaik dan contoh pengujian A/B.

👀 Tahukah Anda? Saat ini, beberapa perusahaan terkemuka melakukan lebih dari 10.000 pengujian A/B setiap tahun, banyak di antaranya melibatkan jutaan pengguna.

Apa Itu Pengujian A/B?

Pengujian A/B membandingkan dua versi suatu hal untuk menentukan mana yang berkinerja lebih baik. Prinsip-prinsipnya ditetapkan pada tahun 1920-an oleh ahli statistik Ronald Fisher dan kemudian diadopsi oleh para pemasar pada tahun 1960-an dan 1970-an untuk mengevaluasi pengalaman pengguna dalam kampanye mereka.

Pengujian A/B modern, seperti yang kita kenal sekarang, muncul pada awal tahun 1990-an. Meskipun konsep dasarnya tetap sama, skalanya telah berubah—pengujian kini menjangkau jutaan pengguna, dijalankan secara real-time, dan memberikan hasil instan.

Ingin tahu apa yang bisa Anda peroleh dari pengujian A/B? Mari kita bahas manfaatnya dan bagaimana hal tersebut dapat mendorong pengambilan keputusan yang berdampak bagi bisnis Anda.

Manfaat Pengujian A/B

Memahami manfaat pengujian A/B menunjukkan mengapa hal ini wajib ada dalam perangkat pemasaran Anda.

Mari kita lihat keunggulan utamanya.

Ukur keterlibatan pengguna: Uji variasi elemen seperti halaman web, ajakan bertindak (CTA), dan baris subjek email untuk mengukur dampaknya terhadap perilaku pengguna

Ambil keputusan berdasarkan data: Dapatkan hasil yang signifikan secara statistik, sehingga Anda tidak perlu lagi mengandalkan tebakan dalam pengambilan keputusan

Tingkatkan tingkat konversi: Tingkatkan tingkat konversi dalam kampanye pemasaran dengan melakukan pengujian A/B secara rutin

Sederhanakan analisis: Identifikasi metrik seperti interaksi pengguna, tingkat konversi, lalu lintas situs, dll., dengan mudah untuk membedakan antara keberhasilan dan kegagalan pengujian Anda

Dapatkan hasil instan: Dapatkan hasil cepat untuk optimasi yang lebih cepat, bahkan dengan kumpulan data yang kecil

Uji semua elemen: Uji judul, tombol ajakan bertindak (CTA), atau bahkan fitur baru—di iklan, aplikasi, atau situs web—untuk meningkatkan perilaku pengunjung dan konversi. Setiap ide dapat disetujui atau ditolak berdasarkan wawasan pengguna dari uji coba.

Sekarang setelah Anda mengetahui manfaat menggunakan bentuk pengujian ini, mari kita lihat komponen-komponen utama yang diperlukan untuk menerapkannya.

Komponen Utama Pengujian A/B

Merancang pengujian A/B adalah proses yang teliti.

Ada beberapa komponen utama yang perlu Anda pertimbangkan untuk mencapai hasil yang optimal: Hipotesis: Tentukan dengan jelas pernyataan spesifik mengenai dampak perubahan yang Anda uji

Kelompok variasi dan kelompok kontrol: Tetapkan versi yang berbeda ke kelompok yang terpisah, pastikan variasi demografi dan perilaku minimal untuk menghindari bias

Ukuran sampel: Tentukan ukuran kelompok berdasarkan efek yang diharapkan dan signifikansi statistik untuk mendeteksi perbedaan yang bermakna

Penyamaran: Tentukan apakah variasi akan disembunyikan dari peserta, peneliti, atau keduanya untuk mengurangi bias

Durasi: Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data yang cukup signifikan guna menghasilkan wawasan berharga. Lakukan pengujian cukup lama untuk mengumpulkan data yang substansial, namun hindari memperpanjang pengujian secara berlebihan untuk mencegah pengaruh yang tidak relevan.

Metrik utama: Tentukan variabel yang dapat diukur yang secara langsung mencerminkan hipotesis

Metrik sekunder: Pantau metrik tambahan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang hasil

Metode analisis: Pilih metode pengujian untuk Pilih metode pengujian untuk melakukan analisis guna menentukan signifikansi statistik

Proses pelaporan: Tetapkan cara yang sederhana untuk membagikan hasil, wawasan, dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan yang dapat mendorong perencanaan untuk pengujian di masa depan dan keputusan bisnis yang penting

Sekarang, mari kita jelajahi proses yang menggabungkan semua komponen kunci ini untuk pengujian praktis.

Proses Pengujian A/B

Pengujian A/B melibatkan pengumpulan wawasan yang bermakna, seperti mengumpulkan data, membuat skenario pengujian, dan menganalisis hasil. Mari kita bahas kerangka kerja sederhana yang dapat Anda gunakan untuk semua strategi pengujian A/B Anda:

Langkah #1: Kumpulkan data

Gunakan alat seperti Google Analytics untuk membuat laporan dan membentuk hipotesis dengan mengumpulkan data berkualitas.

Mulailah dengan halaman yang ramai dikunjungi untuk mengumpulkan wawasan dengan cepat, dengan fokus pada area yang memiliki tingkat bounce atau drop-off yang tinggi. Metode seperti heatmap, rekaman sesi, dan survei dapat mengungkap area yang perlu ditingkatkan.

Langkah #2: Buat hipotesis

Setelah data siap, tentukan tujuan pengujian A/B Anda. Kembangkan hipotesis berdasarkan ide-ide baru dan bagaimana ide-ide tersebut berpotensi mengungguli versi saat ini.

Hipotesis pengujian Anda harus: Identifikasi masalah atau tantangan dengan jelas

Sarankan solusi yang tepat sasaran

Tentukan dampak yang diharapkan dari solusi tersebut

Langkah #3: Buat variasi

Setelah hipotesis Anda siap, buat variasi pengujian dengan mengubah elemen seperti warna tombol, teks situs web, atau penempatan CTA. Untuk mempermudah prosesnya, gunakan alat pengujian A/B yang dilengkapi dengan editor visual.

Langkah #4: Jalankan pengujian

Pada tahap ini, jalankan eksperimen Anda, dan peroleh wawasan dari perilaku pengunjung. Anda dapat secara acak membagi pengunjung situs web ke dalam kelompok kontrol atau kelompok variasi.

Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, menjalankan pengujian A/B membutuhkan ketelitian dan fokus—terlalu banyak variabel yang berubah-ubah dapat membuatnya sulit untuk tetap pada jalur yang benar.

Mengorganisir semua data Anda dapat dilakukan dengan alat yang tepat. Salah satu alat tersebut adalah ClickUp, alat manajemen proyek serbaguna yang dapat mengoptimalkan proses pengujian Anda. Mari kita jelajahi fitur-fiturnya bersama-sama.

Template Pengujian A/B ClickUp

Ambil contoh, Template Pengujian A/B ClickUp. Template ini memungkinkan Anda memantau pengujian secara efisien serta melacak dan memvisualisasikan jadwal, variasi, metrik untuk optimasi tingkat konversi, dan banyak lagi.

Gunakan Template Pengujian A/B ClickUp untuk memantau eksperimen Anda

Berikut adalah cara menyederhanakan pengujian A/B Anda dengan templat ini:

Atur alur kerja pengujian: Gunakan Tampilan Daftar dan Papan dengan Bidang Kustom dan status untuk menjaga agar inisiatif pengujian Anda terstruktur dan mudah dikelola

Visualisasikan garis waktu: Rencanakan dan sesuaikan tanggal mulai dan berakhir dengan mudah menggunakan Tampilan Kalender dan Garis Waktu

Pantau metrik utama: Gunakan Bidang Kustom untuk memantau kemajuan, hasil pengujian, tingkat konversi, dan detail penting lainnya

Optimalkan proses: Pantau perkembangan tahap pengujian menggunakan status kustom, mulai dari perencanaan dan peluncuran hingga analisis hasil

Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp Automations untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang tidak produktif dan menghemat waktu Anda. Anda dapat membuat otomatisasi untuk mengubah status berdasarkan pemicu tertentu. Anda juga dapat mengatur pemicu untuk mendapatkan laporan proyek yang dihasilkan oleh AI.

Langkah #5: Tunggu hasilnya

Biarkan eksperimen berjalan sesuai rencana. Lamanya waktu tergantung pada ukuran audiens target Anda. Anda akan tahu bahwa hasilnya siap untuk dianalisis ketika hasil tersebut secara statistik signifikan dan dapat diandalkan. Jika tidak, sulit untuk menentukan apakah perubahan tersebut berdampak atau tidak.

Pengingat Ramah: Jangan terburu-buru atau menunda pengambilan hasil. Hal ini sangat penting karena agar pengujian A/B memiliki signifikansi statistik, Anda perlu menunggu hingga data menunjukkan pola tertentu.

Langkah #6: Analisis hasil pengujian

Pengujian telah selesai! Sekarang, saatnya melihat hasilnya. Alat pengujian A/B Anda menyediakan data mengenai kinerja masing-masing versi. Untuk mengevaluasi hasil, periksa signifikansi statistiknya. Gunakan wawasan dari keberhasilan maupun kegagalan untuk meningkatkan pengujian di masa mendatang. Anda dapat mengikuti proses ini untuk semua pengujian di masa mendatang.

Dasbor ClickUp

Fitur hebat lainnya adalah Dashboard ClickUp. Fitur ini menawarkan beragam templat dashboard untuk analisis Anda. Anda dapat menyesuaikan Dashboard Pemasaran Anda berdasarkan metrik North Star dan KPI yang spesifik.

Hasilkan wawasan dan analisis yang menarik secara visual menggunakan ClickUp Dashboards

Setelah analisis selesai, Anda dapat memaparkan informasi tersebut kepada semua pemangku kepentingan.

Komunikasi yang efektif sangat penting di sini, karena Anda mungkin belum melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam proses ini, dan mereka akan bergantung sepenuhnya pada analisis tersebut untuk mengambil keputusan.

Komunikasi mengenai status dan kinerja kampanye pemasaran global dan regional kami kepada unit bisnis kami jauh dari optimal. Dengan dasbor baru kami, kami menghemat waktu dan pemangku kepentingan kami memiliki akses real-time ke informasi yang mereka butuhkan, kapan pun mereka membutuhkannya.

Obrolan ClickUp

Setelah hasil Anda siap, bagikan analisis Anda kepada rekan kerja dan pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan ClickUp Chat. Dengan Chat, Anda tidak perlu beralih ke platform lain untuk menanyakan konteks atau detail tertentu. Semuanya terintegrasi ke dalam alur kerja Anda dengan mulus.

Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan menggunakan ClickUp Chat

ClickUp Chat memungkinkan Anda memusatkan komunikasi seputar pengujian A/B, menghubungkan diskusi secara langsung ke tugas untuk kolaborasi secara real-time.

Fitur ini memudahkan pelaporan dengan mengubah wawasan penting dari obrolan menjadi tindakan konkret dan menyediakan ringkasan otomatis untuk memastikan para pemangku kepentingan tetap terinformasi, bahkan jika mereka melewatkan percakapan sebelumnya. Hal ini membantu memastikan organisasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat selama proses pengujian.

Kit pengujian A/B untuk pemasar

Pengujian A/B mungkin terasa rumit tanpa alat yang tepat. Beberapa paket pengujian A/B tersedia untuk mempermudah prosesnya.

Paket-paket ini biasanya mencakup hal-hal berikut: Panduan pengujian A/B

Alat untuk membantu Anda membuat berbagai versi elemen yang ingin Anda uji

Alat pengujian A/B untuk merancang dan mengelola pengujian Anda secara efektif

Kalkulator signifikansi

Template atau alat manajemen proyek untuk memantau dan meningkatkan pengujian Anda

Menggunakan kit dan alat seperti ClickUp dapat membantu Anda melakukan pengujian A/B pada alur kerja Anda dan mengelola hasilnya dengan efisien.

Contoh Pengujian A/B di Dunia Nyata

Saatnya melihat contoh-contoh praktis tentang bagaimana pengujian A/B telah membantu perusahaan meningkatkan strategi dan elemen-elemen mereka. Sebelum mempelajari contoh-contoh ini, Anda harus memahami bahwa pengujian A/B dapat diterapkan dalam berbagai konteks.

Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai konteks-konteks tersebut. Situs Web: Pengujian berfokus pada mengubah elemen seperti halaman arahan untuk meningkatkan lalu lintas atau menambah jumlah pendaftaran

Email: Versi email yang berbeda dikirimkan ke audiens yang berbeda untuk meningkatkan tingkat klik atau mengumpulkan wawasan

Media sosial: Umumnya digunakan dalam pemasaran digital untuk menguji variasi yang bertujuan meningkatkan pendapatan

Mobile: Berfokus pada aplikasi seluler atau situs web untuk meningkatkan keterlibatan pengguna

Kami akan membahas studi kasus berdasarkan konteks-konteks ini untuk membantu Anda memahaminya dengan lebih baik.

1. Contoh pengujian A/B pada situs web

Berikut adalah beberapa contoh bisnis yang telah memutuskan untuk melakukan pengujian terpisah terhadap elemen-elemen di situs web mereka.

Grene

Grene, sebuah merek eCommerce asal Polandia yang berspesialisasi dalam produk pertanian, berhasil menerapkan pengujian A/B di situs webnya. Salah satu pengujian yang mereka lakukan melibatkan perombakan halaman keranjang belanja mini untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Masalah: Tim Grene mengidentifikasi beberapa masalah pada halaman keranjang mini mereka: pengguna salah mengira label ‘Pengiriman Gratis’ dapat diklik untuk melihat detail lebih lanjut, tidak dapat melihat harga barang, dan harus menggulir ke bawah untuk menemukan tombol ‘Lanjutkan ke keranjang’. Faktor-faktor ini berdampak negatif terhadap pengalaman pengguna dan konversi.

Inilah tampilan versi kontrol dari halaman ini:

via Grene

Solusi: Tim tersebut memperbaiki keranjang mini dengan menambahkan tombol ‘Pindah ke keranjang’ di bagian atas, menampilkan harga barang dan tombol hapus, serta memperbesar ukuran tombol di bagian bawah agar menonjol dari label ‘Pengiriman Gratis’. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan navigasi dan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Inilah tampilan variasi mereka:

via Grene

Hasil: Grene melihat hasil yang signifikan, seperti peningkatan kunjungan ke halaman keranjang belanja, peningkatan tingkat konversi secara keseluruhan dari 1,83% menjadi 1,96%, dan peningkatan dua kali lipat dalam jumlah total pembelian.

ShopClues

ShopClues, merek pakaian eCommerce yang sedang naik daun di India, bersaing dengan raksasa seperti Flipkart dan Amazon. Meskipun masih baru, mereka secara aktif melakukan eksperimen pada situs web mereka untuk meningkatkan produk dan layanan mereka.

Masalah: ShopClues bertujuan untuk meningkatkan rasio kunjungan ke pesanan dari halaman beranda mereka. Setelah menganalisis elemen-elemen halaman beranda, mereka menemukan bahwa tautan pada bilah navigasi utama di bagian atas mendapatkan klik yang signifikan, terutama bagian Grosir. Mereka menyadari bahwa mengarahkan lalu lintas ke halaman kategori akan lebih efektif daripada membiarkan pengguna menjelajahi halaman beranda.

Ini adalah versi kontrol mereka:

melalui VWO

Solusi: Tim berhipotesis untuk mengganti kategori Grosir dengan kategori lain seperti Super Saver Bazaar dan memindahkan tombol Grosir dari bagian atas ke sebelah kiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselarasan visual dan mengarahkan pengunjung ke halaman kategori dengan lebih efisien.

Inilah cara mereka memutuskan untuk merombak halaman tersebut:

melalui VWO

Hasil: Pengujian ini meningkatkan rasio kunjungan ke pesanan sebesar 26% dan meningkatkan rasio klik untuk tombol ‘Grosir’.

Beckett Simonon

Beckett Simonon adalah toko online yang menjual sepatu kulit buatan tangan. Toko ini sangat berkomitmen terhadap standar bisnis yang etis dan keberlanjutan.

Masalah: Perusahaan tersebut ingin meningkatkan tingkat konversi dan efektivitas akuisisi berbayar. Versi kontrol mereka sama seperti halaman arahan eCommerce pada umumnya.

via Marquiz

Solusi: Setelah melakukan analisis kualitatif terhadap situs web, perusahaan tersebut menyertakan pesan-pesan yang menyoroti praktik bisnis berkelanjutan mereka, dengan fokus pada kualitas produk.

Variasinya ternyata adalah halaman berikut:

Hasil: Halaman web dengan pesan yang menekankan tanggung jawab etis dan keberlanjutan. Selain itu, produk mengalami peningkatan tingkat konversi sebesar 5% dan pengembalian investasi tahunan sebesar 237%.

World Wildlife Federation

World Wildlife Federation adalah sebuah LSM yang berfokus pada pelestarian satwa liar dan spesies yang terancam punah. Organisasi ini juga menangani ancaman global yang lebih besar seperti perubahan iklim, krisis pangan dan air, dan sebagainya.

Masalah: Mereka ingin fokus pada peningkatan tingkat langganan buletin bulanan mereka.

Halaman pendaftaran buletin mereka adalah sebagai berikut:

via Marquiz

Solusi: Tim melakukan dua perubahan sederhana pada formulir pendaftaran: mereka menambahkan pratinjau buletin di sebelah kanan untuk membantu pengguna memahami apa yang mereka daftarkan, dan mereka memindahkan tombol CTA dari tengah ke kiri agar lebih selaras dengan jalur visual pengguna.

Inilah variasi yang mereka buat:

Hasil: Perbedaan jumlah pendaftaran antara kedua versi ini mencapai 83%.

2. Contoh pengujian A/B melalui email

Selanjutnya adalah skenario pengujian A/B email, yang menunjukkan bagaimana perubahan paling sederhana dalam email dapat meningkatkan keterlibatan pengguna

MailerLite

MailerLite, sebuah perusahaan pemasaran email, secara rutin melakukan pengujian A/B pada baris subjek untuk tetap kompetitif dan menentukan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan keterlibatan.

Masalah: Tim ingin mengetahui apakah pelanggan mereka lebih menyukai baris subjek yang penuh hiasan dan istilah teknis, atau apakah informasi yang jelas dan ringkas sudah cukup. Mereka membuat hipotesis pengujian terpisah untuk eksperimen ini.

Solusi: Perusahaan mengirimkan berbagai versi baris subjek ke berbagai audiens untuk menguji hipotesis ini. Ukuran keberhasilan dalam pengujian ini adalah jumlah klik pada tautan artikel setelah pelanggan membuka email. Berikut tampilannya:

melalui MailerLite

Hasil: Dari eksperimen tersebut terlihat jelas bahwa audiens lebih menyukai baris subjek yang jelas dan ringkas.

3. Contoh pengujian A/B di media sosial

Studi kasus media sosial ini akan menunjukkan bagaimana pengujian A/B diterapkan dalam strategi pemasaran digital.

Vestiaire

Vestiaire adalah pasar global untuk barang-barang fashion mewah.

Masalah: Mereka ingin meningkatkan kesadaran akan fitur belanja langsung baru mereka di TikTok. Mereka juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan generasi Z.

Solusi: Agen pemasaran digital Vestiaire menghubungi delapan influencer berbeda untuk membuat konten dengan ajakan bertindak (CTA) yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan merek. Agen tersebut memberikan kebebasan kreatif yang luas kepada para influencer ini untuk mengembangkan berbagai macam postingan media sosial.

melalui Influencer MarketingHub

Hasil: Postingan-postingan ini menghasilkan lebih dari 1.000 instalasi organik untuk Vestiaire. Selain itu, mereka mengambil materi iklan yang berkinerja terbaik dan mulai menjalankannya sebagai iklan berbayar. Hal ini menghasilkan lebih dari 4.000 instalasi dengan pengurangan biaya per instalasi sebesar 50%.

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group adalah grup hotel mewah yang didirikan di Spanyol. Mereka memiliki beberapa properti mewah di seluruh dunia yang menawarkan layanan kelas satu kepada para tamunya.

Masalah: Mereka ingin mencoba mengembangkan bisnis mereka menggunakan fitur pengali tawaran Meta dan kampanye belanja Advantage+ mereka.

Solusi: Mereka menjalankan pengujian A/B, satu dengan kampanye belanja Advantage+ seperti biasa dan satu lagi dengan pengganda tawaran selain kampanye belanja Advantage+. Kedua kampanye tersebut menayangkan iklan foto dan video dengan anggaran iklan yang didistribusikan secara merata. Kedua rangkaian iklan tersebut menampilkan penawaran promosi dan ditayangkan kepada orang dewasa di AS.

Hasil: Pengujian berlangsung selama 15 hari, dan grup hotel tersebut menemukan bahwa kampanye belanja Advantage+ mereka bekerja paling baik jika dijalankan sendiri. Kampanye tersebut menunjukkan pengembalian investasi iklan (ROAS) 84% lebih tinggi, biaya per pembelian 50% lebih rendah, dan jumlah pembelian dua kali lipat.

La Redoute

La Redoute adalah merek furnitur dan dekorasi rumah asal Prancis yang dikenal dengan desainnya yang stylish dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga para pelanggannya.

Masalah: Merek tersebut ingin menjangkau audiens baru dan meningkatkan penjualan online-nya.

Solusi: Agen pemasaran La Redoute bekerja sama dengan kreator populer untuk merancang iklan dengan gaya yang sesuai untuk video pendek di media sosial. Para kreator tersebut menggunakan efek visual, musik, dan narasi untuk membuat iklan tersebut menarik, relevan, dan menyenangkan bagi audiens target. Agen tersebut kemudian melanjutkan dengan melakukan pengujian A/B terhadap kampanye Advantage+ dan iklan media sosial mereka yang biasa dengan iklan bergaya ‘language of reels’ dan memperbarui kampanye mereka.

Hasil: Iklan yang dipimpin oleh kreator meningkatkan kehadiran media sosial dan penjualan La Redoute. Dalam 35 hari, iklan ‘language of reels’ menghasilkan peningkatan 51% pada return on ad spend, 35% lebih banyak pembelian, biaya per pembelian 26% lebih rendah, serta kenaikan 37% pada tayangan di Reels dan Stories.

4. Contoh pengujian A/B pada perangkat seluler

Terakhir, berikut adalah beberapa contoh pengujian terpisah pada aplikasi seluler dan halaman web yang dioptimalkan untuk seluler.

Sederhana

Simply adalah aplikasi seluler yang membantu orang belajar berbagai alat musik dengan cara yang menyenangkan dan sederhana.

Masalah: Mereka bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan merombak tampilan halaman pembelian. Masalah potensial yang teridentifikasi adalah bahwa tombol ajakan bertindak (CTA) tidak cukup menonjol. Selain itu, ikon berwarna putih tidak memberikan wawasan yang berarti, dan penempatan horizontalnya tidak ramah pengguna.

Inilah tampilan halaman mereka sebelumnya:

via Medium

Solusi: Mereka membuat beberapa opsi untuk layar pembelian dengan testimoni berupa video atau kutipan dan mengurangi jumlah klik yang diperlukan untuk melakukan pembelian. Selain itu, daftar wawasan ditampilkan secara vertikal pada desain baru:

via Medium

Hasil: Mereka memantau hasilnya dengan cermat sejak hari pertama, tetapi menunggu hingga memiliki sampel yang cukup besar sebelum menganalisisnya. Setelah siap, analisis mereka menunjukkan bahwa desain baru tersebut menghasilkan peningkatan pembelian sebesar 10%.

Hospitality Net

Hospitality Net adalah mesin pemesanan hotel yang memungkinkan pengguna memesan hotel secara online melalui komputer desktop atau perangkat seluler mereka.

Masalah: Setelah pandemi, pemesanan melalui perangkat seluler melonjak. Untuk memanfaatkan peningkatan ini, mereka ingin melakukan pengujian terpisah terhadap dua versi mesin pemesanan seluler mereka, yaitu ‘sederhana’ dan ‘dinamis’.

Berikut ini perbandingan singkat antara model pemesanan ‘sederhana’ dan ‘dinamis’ mereka:

melalui Hospitality Net

Solusi: Mereka menggunakan jenis pengujian A/B dengan pengalihan untuk melakukan pengujian tersebut. Semua sesi dibagi secara merata antara mesin pemesanan yang disederhanakan dan yang dinamis. Pengujian berlangsung selama 34 hari, mengumpulkan data dari 113.617 sesi selama periode tersebut.

Hasil: Perusahaan memperkirakan selisih tingkat konversi sebesar 10-15% antara kedua mesin pemesanan tersebut. Namun, mesin pemesanan dinamis menunjukkan peningkatan konversi sebesar 33%.

Kesalahan Umum dalam Pengujian A/B yang Harus Dihindari

Pengujian A/B membutuhkan upaya dan sumber daya yang signifikan. Sangat mengecewakan jika hasil yang diinginkan tidak tercapai akibat kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari. Mari kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pemangku kepentingan agar Anda dapat menghindarinya.

Keputusan yang terburu-buru

Banyak manajer tidak menunggu hingga pengujian selesai. Karena mereka dapat melihat hasilnya secara real-time, mereka sering mengambil keputusan terburu-buru untuk menghemat waktu. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang didasarkan pada informasi yang belum matang.

Pemilihan metrik yang tidak terfokus

Jika Anda menganalisis banyak metrik sekaligus, Anda akan mulai membuat korelasi yang tidak relevan. Desain pengujian yang ideal memungkinkan Anda memilih hanya metrik penting untuk dilacak. Jika Anda memutuskan untuk mengukur banyak metrik, Anda berisiko melihat fluktuasi acak. Anda juga berisiko teralihkan dari fokus pada variabel tertentu dan memperhatikan perubahan yang mungkin tidak signifikan.

Pengujian ulang yang tidak memadai

Tidak banyak perusahaan yang melakukan pengujian ulang. Banyak di antara mereka cenderung percaya bahwa hasil mereka sudah benar. Meskipun memiliki signifikansi statistik yang tinggi, beberapa hasil bisa saja merupakan hasil positif palsu.

Melakukan pengujian ulang bisa jadi cukup rumit karena manajer biasanya tidak ingin meragukan temuan mereka sebelumnya. Namun, semakin banyak pengujian A/B yang Anda lakukan, semakin besar kemungkinan bahwa setidaknya salah satu hasil Anda salah.

Ubah Wawasan Menjadi Dampak dengan Pengujian A/B & ClickUp

Pengujian A/B dapat memberikan Anda keunggulan yang signifikan dibandingkan pesaing Anda. Setiap pengujian yang berhasil membantu Anda lebih dekat dengan pelanggan Anda. Dengan setiap iterasi, Anda menemukan apa yang paling efektif bagi audiens target Anda.

ClickUp menyediakan berbagai dasbor dan templat untuk mengoptimalkan proses pengujian A/B Anda dengan memantau wawasan dan memvisualisasikan hasil. Hal ini memberi Anda lebih banyak ruang untuk fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam.

Fitur seperti ClickUp Chat dapat meningkatkan efisiensi dengan berfungsi sebagai ruang kerja dan saluran komunikasi Anda.

