Memicu Pertumbuhan Karier Anda: 30 Pertanyaan Informasi yang Perlu Ditanyakan

Saat menjelajahi pilihan karier, wajar jika Anda merasa tidak yakin tentang jalur mana yang tepat untuk Anda.

Wawancara informasi adalah cara yang berharga untuk mendapatkan wawasan dari para profesional industri dan menentukan apakah karier tertentu cocok untuk Anda.

Persiapan sangat penting dalam hal ini-tidak ada yang ingin membuang waktu, jadi penting untuk melakukan percakapan ini dengan fokus dan tujuan.

Jika Anda telah mengambil langkah pertama dengan menjadwalkan percakapan dengan pakar industri, Anda sudah memiliki langkah awal. ๐Ÿ“

Sekarang, nilai sebenarnya datang dari bagaimana Anda menggunakan waktu tersebut untuk mengumpulkan wawasan dan meninggalkan kesan yang mendalam. Dengan mengajukan pertanyaan yang matang dan dipersiapkan dengan baik, Anda dapat memastikan bahwa setiap percakapan berharga dan berdampak. ๐Ÿ’ฌ

Untuk membantu Anda, kami telah menyusun daftar pertanyaan wawancara informasi terbaik untuk diajukan. Baca terus!

**Apa Itu Wawancara Informasi?

Wawancara informasional adalah percakapan antara seseorang yang sedang menjajaki jalur karier, industri, atau perusahaan tertentu dan seorang profesional dengan pengalaman yang relevan.

Tidak seperti wawancara kerja tradisional, tujuannya bukan untuk mendapatkan posisi, tetapi untuk mengumpulkan wawasan, saran, dan pengetahuan yang berharga tentang perusahaan, jalur karier, atau tren industri.

Contohnya, jika Anda tertarik dengan karier pemasaran, Anda bisa menghubungi manajer pemasaran di perusahaan yang Anda minati dan menjadwalkan obrolan selama 20 menit sambil minum kopi atau secara virtual. โ˜•๏ธ

Selama percakapan, Anda dapat bertanya tentang tanggung jawab harian mereka, bagaimana mereka memulai di bidang ini, dan saran apa pun untuk seseorang yang ingin memasuki profesi ini. Pertukaran informal ini memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang peran dan tips bermanfaat untuk mempersiapkan diri memasuki bidang pemasaran. ๐ŸŽฏ

Bagaimana Mempersiapkan Wawancara Informal

Apakah Anda mencari mentor bisnis atau menjajaki peluang karier baru, mempersiapkan diri dengan baik untuk wawancara informasional dapat meninggalkan kesan yang mendalam dan memastikan Anda memanfaatkan percakapan dengan sebaik-baiknya.

Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda mempersiapkan diri:

Langkah 1: Tentukan tujuan Anda

Perjelas apa yang ingin Anda capai. Buatlah garis besar tujuan Anda, seperti mendapatkan wawasan tentang jalur karier tertentu, menemukan tren industri, atau mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di bidang tersebut.

Langkah 2: Teliti orang tersebut dan latar belakangnya

Luangkan waktu untuk memahami perjalanan karier, peran, dan koneksi atau minat yang dimiliki oleh individu tersebut. Ini akan membantu Anda menyusun pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa Anda telah melakukan pekerjaan rumah Anda.

Selain itu, biasakan diri Anda dengan perkembangan, proyek, atau tantangan terbaru perusahaan. Pengetahuan latar belakang ini memungkinkan Anda untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan berwawasan luas yang menghubungkan minat Anda dengan pekerjaan mereka.

Langkah 3: Siapkan pertanyaan terfokus dengan menggunakan alat bantu yang tepat

Buatlah daftar pertanyaan terbuka untuk memandu percakapan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan mendorong jawaban-jawaban yang terperinci dan memungkinkan orang tersebut untuk berbagi pengalaman mereka secara alami.

Selanjutnya, gali lebih dalam topik-topik spesifik yang sesuai dengan tujuan Anda. Menyesuaikan setiap pertanyaan akan membantu Anda mendapatkan wawasan praktis daripada jawaban yang tidak jelas. Selain itu, pastikan Anda menggunakan alat bantu yang tepat untuk menyusun dan menyiapkan serangkaian pertanyaan yang koheren.

Sebagai contoh, ClickUp sebuah platform produktivitas lengkap, yang menggabungkan fitur pembuatan, pengeditan, dan kolaborasi konten. Platform ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengatur dan menyempurnakan pertanyaan Anda, memastikan wawancara informasi yang lancar dan berdampak.

Pengingat ClickUp

jangan pernah melewatkan wawancara dan jaga jadwal Anda tetap sesuai rencana dengan menggunakan Pengingat ClickUp

Sebagai contoh, gunakan Pengingat ClickUp untuk mengelola tanggal dan tenggat waktu penting. Baik Anda menggunakannya di browser, desktop, atau ponsel, Anda dapat mengatur peringatan untuk memastikan Anda tidak pernah melewatkan wawancara atau tugas yang dijadwalkan. Fitur ini membantu Anda tetap terorganisir dan menyelaraskan persiapan dan alur kerja Anda, mulai dari pemberitahuan wawancara hingga pengingat tindak lanjut.

Template Proses Wawancara ClickUp

Templat Proses Wawancara ClickUp

The Templat Proses Wawancara ClickUp menghadirkan struktur dan konsistensi pada perencanaan wawancara Anda. Ini membantu Anda mengatur setiap langkah, mulai dari membuat daftar pertanyaan hingga berkolaborasi dengan tim Anda dan melacak kandidat secara efisien, mengubah apa yang bisa menjadi proses yang kacau menjadi pengalaman yang lancar dan produktif.

Dengan templat ini, Anda bisa:

Merancang, menguji, dan mengoptimalkan proses wawancara Anda untuk penilaian yang lebih cepat dan akurat

Berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di seluruh proses, memastikan semua orang selaras

Membuat tugas untuk setiap tahap wawancara-mulai dari penjadwalan dan pelaksanaan wawancara hingga evaluasi dan pengambilan keputusan

Menetapkan tugas, menambahkan komentar, dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam meninjau dan menyempurnakan pertanyaan wawancara dan profil kandidat

Melacak setiap tahap dengan status yang disesuaikan untuk memastikan kejelasan, konsistensi, dan kemajuan yang tepat waktu

ClickUp Docs

atur pertanyaan dan catatan wawancara Anda dengan lancar dengan ClickUp Docs_ Dokumen ClickUp adalah alat yang sempurna untuk menyusun dan menyajikan pertanyaan wawancara informasi Anda dengan cara yang jelas dan terorganisir. Dengan bantuan fitur ini, Anda dapat membuat panduan wawancara dengan halaman bertingkat untuk bagian yang berbeda, seperti pertanyaan pengantar, wawasan karier yang mendalam, dan pertanyaan penutup.

Baca juga: 10 Template Wawancara: Pertanyaan & Panduan untuk Manajer Perekrutan

ClickUp Notepad ClickUp Notepad adalah fitur canggih lainnya untuk mengatur pemikiran, daftar periksa, dan catatan penting selama wawancara informasional Anda.

Dengan fitur ini, Anda dapat:

Memformat catatan Anda dengan judul, teks tebal, poin-poin, dan lainnya agar pemikiran Anda tetap teratur dan mudah dirujuk

Menemukan informasi spesifik dengan cepat dengan mencari kata kunci pada judul atau deskripsi catatan Anda-sempurna untuk melacak wawasan dari beberapa wawancara

Ubah catatan Anda menjadi tugas atau Dokumen yang dapat ditindaklanjuti, sehingga memudahkan untuk mengubah wawasan menjadi tindakan lanjutan atau bahan referensi untuk wawancara selanjutnya

ClickUp Brain

Selain itu, ClickUp Brain mengoptimalkan proses kerja dengan memberikan bantuan cerdas berbasis konteks yang disesuaikan dengan kebutuhan profesional Anda. Dengan fitur Manajer Pengetahuan, Anda dapat dengan cepat membuat, meninjau, atau melakukan brainstorming pertanyaan wawancara yang informatif.

buat pertanyaan wawancara yang mendalam dan tetap unggul dengan bantuan bertenaga AI dari ClickUp Brain

Misalnya, Anda dapat memasukkan perintah seperti, "Buat 30 pertanyaan wawancara informasional yang mendetail," dan AI akan memanfaatkan basis data pengetahuannya untuk memberikan daftar pertanyaan yang komprehensif:

Langkah 4: Latih perkenalan Anda

Bersiaplah untuk memperkenalkan diri Anda dalam 1-2 kalimat. Sertakan latar belakang Anda, minat Anda saat ini, dan mengapa Anda tertarik untuk melakukan percakapan ini.

Selain itu, pastikan Anda menyebutkan mengapa Anda sangat tertarik dengan perspektif mereka (misalnya, latar belakang karier yang sama, pengalaman industri tertentu).

Langkah 5: Selesaikan detail dan bersiaplah untuk terhubung

Meskipun sebagian besar wawancara informasi dilakukan melalui panggilan video, pertimbangkan untuk menawarkan untuk bertemu langsung jika mereka berada di tempat yang sama dan terbuka. Apa pun formatnya, perhatikan waktu orang lain. Usahakan percakapan berlangsung selama 20-30 menit, kecuali jika mereka menawarkan untuk memperpanjangnya.

โžก๏ธ Baca Lebih Lanjut: Cara Menggunakan AI untuk Persiapan Wawancara

30 Pertanyaan Teratas untuk Ditanyakan dalam Wawancara Informasi

Berikut ini adalah 30 pertanyaan wawancara informasional yang mendalam yang akan membantu Anda tampil menonjol, membangun koneksi, dan mendapatkan pengetahuan yang berharga. Siap untuk tampil mengesankan dan belajar dari para pakar industri?

Mari kita bahas:

**1. Seperti apa hari-hari biasa dalam peran Anda?

Pertanyaan ini memberikan wawasan tentang tanggung jawab dan tantangan sehari-hari dalam pekerjaan. Pertanyaan ini membantu Anda memahami apa yang diharapkan dan apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan minat dan keahlian Anda.

Contoh: Seorang manajer proyek mungkin menggambarkan hari yang dipenuhi dengan rapat tim, pemeriksaan kemajuan, dan kolaborasi lintas departemen.

**2. Bagaimana Anda bisa masuk ke industri ini?

Pertanyaan ini membantu mengungkap jalur yang telah ditempuh orang lain, menawarkan inspirasi dan tips praktis untuk perjalanan karier Anda sendiri.

Contoh: Orang yang diwawancarai mungkin menceritakan bahwa mereka memulai sebagai pekerja magang, mengambil kursus tertentu, atau membangun jaringan secara luas untuk mendapatkan posisi mereka saat ini.

**3. Keterampilan apa yang menurut Anda paling berharga untuk sukses di bidang ini?

Pertanyaan ini mengidentifikasi keterampilan penting yang dicari oleh pemberi kerja dan memungkinkan Anda untuk menilai apakah Anda perlu mengembangkan atau meningkatkannya.

Contoh: Seorang desainer grafis mungkin menekankan pentingnya kreativitas, perhatian terhadap detail, dan kemahiran dalam perangkat lunak desain seperti Adobe Creative Suite.

**4. Apa saja tantangan yang umum terjadi di posisi Anda?

Mempelajari kesulitan dalam suatu peran akan mempersiapkan Anda untuk menghadapi potensi hambatan dan membantu Anda memutuskan apakah Anda siap untuk menanganinya.

Contoh: Seorang pengembang perangkat lunak mungkin akan menyebutkan tenggat waktu yang ketat dan kebutuhan terus-menerus untuk mempelajari teknologi baru sebagai tantangan utama.

๐Ÿ’ก Kiat Pro: Tanyakan kepada mereka tentang tantangan yang pernah mereka hadapi dan bagaimana mereka mengatasinya. Kisah di balik pertumbuhan mereka dapat mengungkapkan wawasan berharga tentang ketahanan dan kemampuan beradaptasi!

**5. Bagaimana cara Anda meminta testimoni klien dalam karier ini?

Pertanyaan ini membantu Anda memahami cara membangun kredibilitas dan memanfaatkan pengalaman klien yang positif untuk meningkatkan reputasi profesional Anda.

Contoh: Seorang konsultan pemasaran mungkin berbagi strategi untuk meminta testimoni setelah kampanye yang berhasil, seperti meminta umpan balik setelah proyek selesai atau menawarkan insentif untuk referensi.

**6. Bagaimana Anda mengikuti perkembangan tren industri?

Mengetahui bagaimana para profesional yang berpengalaman mengikuti perubahan akan membantu Anda mengadopsi strategi yang sama untuk tetap mendapatkan informasi.

Contoh: Seorang eksekutif pemasaran mungkin menyebutkan menghadiri webinar, mengikuti para pemimpin industri di LinkedIn, atau berlangganan newsletter yang relevan untuk tetap mendapatkan informasi.

**7. Seperti apa budaya kerja di perusahaan Anda?

Memahami budaya kerja dapat membantu mengukur apakah lingkungan perusahaan sesuai dengan gaya dan nilai kerja Anda.

Contoh: Manajer perekrutan di perusahaan teknologi dapat menggambarkan budaya yang kolaboratif dan fleksibel dengan opsi kerja jarak jauh dan aktivitas pembangunan tim yang rutin.

**8. Apakah ada asosiasi atau jaringan profesional yang Anda rekomendasikan untuk diikuti?

Pertanyaan ini membantu mengidentifikasi kelompok atau komunitas yang memberikan dukungan, pembelajaran, dan kesempatan berjejaring. Di luar asosiasi formal, bergabung dengan pendampingan teman sebaya jaringan bisa sangat bermanfaat.

Contoh: Seorang analis keuangan mungkin menyarankan untuk bergabung dengan asosiasi seperti CFA Institute untuk mendapatkan sertifikasi dan jaringan.

๐Ÿ’ก Tip Pro: Temukan mentor karier Anda berikutnya dengan bertanya tentang saran paling berpengaruh yang pernah mereka terima - ini bisa mengarahkan Anda pada seseorang yang telah membentuk kesuksesan mereka! ๐ŸŒŸ

**9. Bagaimana pekerjaan Anda berubah sejak Anda mulai bekerja di bidang ini?

Hal ini menunjukkan bagaimana sebuah profesi berkembang dari waktu ke waktu, memberikan Anda wawasan tentang potensi tren masa depan dan keterampilan yang harus diprioritaskan.

Contoh: Seorang jurnalis mungkin mendiskusikan bagaimana platform digital dan media sosial telah mengubah pelaporan dibandingkan dengan saat awal mulanya.

**10. Saran apa yang akan Anda berikan kepada seseorang yang baru memulai karier di industri ini?

Nasihat langsung dari seorang profesional yang berpengalaman dapat memandu langkah awal Anda dan membantu Anda menghindari kesalahan-kesalahan umum.

Contoh: Seorang insinyur berpengalaman dapat merekomendasikan untuk mendapatkan pengalaman langsung melalui magang dan menekankan keterampilan pemecahan masalah.

**11. Kualitas apa yang paling penting bagi seseorang untuk unggul dalam peran ini?

Pertanyaan ini membantu Anda memahami ciri-ciri kepribadian dan etika kerja yang dihargai dalam industri atau posisi tersebut, melengkapi apa yang mungkin Anda lihat dalam deskripsi pekerjaan.

Contoh: Seorang manajer penjualan mungkin menekankan untuk menjadi proaktif, tangguh, dan memiliki keterampilan interpersonal yang kuat.

**12. Apa saja kesalahpahaman yang dimiliki kebanyakan orang tentang pekerjaan ini?

Pertanyaan ini mengungkap mitos atau kesalahpahaman yang umum, memberikan Anda gambaran yang lebih jelas tentang seperti apa pekerjaan ini sebenarnya di luar apa yang mungkin disampaikan oleh deskripsi pekerjaan.

Contoh: Seorang perencana acara mungkin akan mengatakan bahwa meskipun pekerjaan ini terlihat glamor, pekerjaan ini melibatkan banyak tekanan di belakang layar dan pemecahan masalah.

**13. Dapatkah Anda menceritakan tentang proyek yang baru saja Anda kerjakan dan peran Anda di dalamnya?

Pertanyaan ini membantu Anda mendapatkan contoh nyata dari pekerjaan sehari-hari dan jenis tugas yang mungkin Anda hadapi.

Contoh: Seorang peneliti UX mungkin menggambarkan sebuah proyek di mana mereka melakukan penelitian pengguna untuk memahami masalah dalam desain aplikasi seluler.

**14. Apa yang paling Anda sukai dari pekerjaan Anda?

Hal ini akan mengungkap aspek-aspek yang bermanfaat dari pekerjaan tersebut dan membantu Anda memutuskan apakah hal tersebut sesuai dengan apa yang harus Anda cari dalam pencarian kerja.

Contoh: Seorang guru mungkin mengungkapkan bahwa melihat murid-muridnya memahami konsep-konsep baru membuat pekerjaannya memuaskan.

**15. Apa tantangan terbesar yang dihadapi industri Anda saat ini?

Memahami tantangan saat ini membantu Anda mempersiapkan diri untuk masalah yang mungkin Anda hadapi dan menunjukkan kesadaran selama wawancara.

Contoh: Seorang ahli keamanan siber mungkin akan menyebutkan pesatnya ancaman baru dan kebutuhan akan langkah-langkah keamanan yang terus diperbarui.

**16. Apa saja tren yang Anda lihat dalam bidang karier ini selama beberapa tahun ke depan?

Pertanyaan ini memberikan wawasan tentang bagaimana industri ini berubah dan keterampilan atau teknologi apa yang mungkin perlu dipelajari.

Contoh: Seorang profesional di bidang kesehatan dapat berbicara tentang semakin pentingnya telemedicine dan perawatan pasien yang dipersonalisasi.

๐Ÿ’ก Tip Profesional: Tanyakan tentang sumber pembelajaran yang tidak biasa-seperti forum khusus atau podcast yang jarang dibicarakan. ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™‚๏ธ

**17. Bagaimana Anda mengukur kesuksesan dalam pekerjaan Anda?

Hal ini menunjukkan metrik kinerja apa yang dihargai dan membantu Anda memahami seperti apa kesuksesan dalam karier tersebut.

Contoh: Seorang manajer produk mungkin mengukur kesuksesan dengan peluncuran produk yang sukses dan umpan balik positif dari pengguna.

**18. Apa satu hal yang Anda harapkan untuk Anda ketahui saat Anda memulai karier Anda?

Pertanyaan ini membantu Anda mengumpulkan informasi dan potensi jebakan yang harus dihindari saat memulai di lapangan.

Contoh: Seorang penulis mungkin menyarankan Anda untuk membangun jaringan secara konsisten dan tidak hanya mengandalkan karya yang telah diterbitkan, seperti membangun hubungan baik dengan editor dan sesama penulis adalah kunci untuk maju di bidang ini.

**19. Bagaimana Anda menangani keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dalam peran ini?

Memahami seberapa besar tuntutan sebuah peran dapat membantu Anda mengelola ekspektasi dan menilai apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan gaya hidup Anda. Pertanyaan ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana para profesional menjaga koneksi dan hubungan saat bekerja dari jarak jauh yang sangat penting untuk sebagian besar pekerjaan.

Contoh: Seorang konsultan senior mungkin berbagi bahwa mereka memprioritaskan manajemen waktu, menetapkan batasan yang jelas untuk jam kerja, dan menggunakan penjadwalan yang fleksibel untuk memastikan mereka dapat menyeimbangkan pertemuan dengan klien dengan waktu pribadi, terutama saat bekerja dari jarak jauh.

๐Ÿง Ingat: Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan teman di tempat kerja anda perlu melakukan hal-hal berikut:

Mudah didekati dan terbuka untuk percakapan ๐Ÿค

Tunjukkan ketertarikan yang tulus pada kehidupan dan pekerjaan rekan kerja Anda ๐ŸŒŸ

Bergabunglah dengan kegiatan tim atau acara sosial untuk menjalin ikatan di luar pekerjaan ๐Ÿ†

Tawarkan bantuan atau dukungan bila diperlukan untuk membangun kepercayaan ๐Ÿค—

Tetaplah bersikap positif dan pertahankan sikap ramah setiap hari ๐Ÿ˜Š

**20. Alat atau perangkat lunak apa yang Anda gunakan secara teratur?

Mengetahui alat atau perangkat lunak apa yang biasa digunakan dalam peran tersebut dapat membantu Anda mempersiapkan diri dengan mempelajarinya terlebih dahulu.

Contoh: Seorang desainer grafis mungkin akan menggunakan Adobe Photoshop, Illustrator, dan Canva sebagai bagian dari pekerjaan mereka sehari-hari.

21. Bagaimana format wawancara, dan apakah akan dilakukan dari jarak jauh?

Memahami struktur dan logistik wawancara akan membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengelola ekspektasi Anda. Menanyakan format wawancara-apakah akan dilakukan secara langsung, jarak jauh, atau gabungan keduanya-akan memperjelas pendekatannya dan membantu Anda menyesuaikan persiapan.

Contoh: Seorang profesional HRD mungkin menjelaskan bahwa perusahaan mereka melakukan wawancara video awal yang diikuti dengan wawancara panel, memberikan Anda wawasan tentang apa yang diharapkan dan bagaimana mempersiapkan diri.

โžก๏ธ Baca Lebih Lanjut: Tips Wawancara Jarak Jauh untuk Mempersiapkan Wawancara Anda Berikutnya

**22. Apa pelajaran paling berharga yang telah Anda pelajari dalam karier Anda?

Pertanyaan ini menggali kebijaksanaan yang diperoleh dengan susah payah dan membantu Anda memahami hal-hal penting yang dapat membentuk jalur karier Anda.

Contoh: Seorang wirausahawan mungkin akan bercerita bahwa kegigihan dan keterbukaan terhadap kegagalan adalah hal yang sangat penting bagi kesuksesan mereka.

**23. Bagaimana Anda biasanya berkolaborasi dengan departemen atau tim lain?

Pertanyaan ini menyoroti tingkat pekerjaan lintas fungsi yang terlibat dan seberapa penting kerja sama tim dalam peran tersebut.

Contoh: Seorang pengembang produk mungkin menjelaskan bahwa ia sering berkolaborasi dengan bagian pemasaran, penjualan, dan teknik untuk memastikan keselarasan produk dengan kebutuhan pasar.

**24. Apakah ada sertifikasi atau kursus yang Anda rekomendasikan untuk seseorang yang tertarik dengan bidang ini?

Ini memberikan panduan khusus tentang pendidikan tambahan yang dapat membantu meningkatkan kualifikasi Anda dan membuat Anda menjadi kandidat yang lebih menarik.

Contoh: Seorang penasihat keuangan mungkin menyarankan untuk mendapatkan sertifikasi Perencana Keuangan Bersertifikat (CFP) untuk meningkatkan kredibilitas dan peluang karier.

25. Pengalaman kerja seperti apa yang paling bermanfaat untuk masuk ke bidang ini?

Pertanyaan ini membantu mengidentifikasi jenis-jenis peran-peran tingkat pemula, magang, atau pengalaman tingkat menengah.

Contoh: Seorang profesional PR dapat menyebutkan bahwa magang di agensi PR atau pengalaman dalam perencanaan acara dapat sangat bermanfaat untuk mendapatkan keterampilan yang relevan.

**26. Bagaimana Anda memprioritaskan tugas dan mengatur waktu secara efektif dalam peran ini?

Pertanyaan ini membantu Anda memahami beban kerja dan strategi manajemen waktu yang efektif dalam peran ini.

Contoh: Seorang manajer proyek dapat menjelaskan cara menggunakan alat bantu manajemen tugas seperti Trello, Asana, atau ClickUp dan memprioritaskan tugas berdasarkan tenggat waktu dan dampak proyek.

**27. Pernahkah Anda melihat orang beralih ke peran ini dari bidang lain? Jika ya, bagaimana mereka melakukannya?

Hal ini berguna untuk memahami apakah poros karier memungkinkan dan jalur apa yang diambil orang lain untuk beralih ke industri ini.

Contoh: Seorang desainer UX mungkin akan bercerita bahwa banyak orang yang beralih dari desain grafis atau psikologi dengan mengambil kursus yang relevan dan membangun portofolio yang kuat.

**28. Menurut Anda, bagaimana masa depan para profesional di bidang ini?

Pertanyaan ini mengeksplorasi umur panjang dan potensi pertumbuhan bidang ini, membantu Anda menilai keberlanjutannya sebagai pilihan karier.

Contoh: Seorang profesional TI mungkin akan mendiskusikan kebangkitan kecerdasan buatan dan otomatisasi, yang menekankan perlunya pengembangan keterampilan teknologi yang berkelanjutan.

**29. Apa saja kesalahan utama yang harus dihindari saat memasuki karier ini?

Hal ini memungkinkan Anda untuk belajar dari pengalaman orang lain dan menghindari jebakan umum yang dapat menunda atau menghambat kemajuan karier Anda.

Contoh: Seorang jurnalis mungkin memperingatkan agar tidak gagal membangun portofolio yang beragam atau tidak membangun jaringan secara konsisten di kalangan media.

**30. Dapatkah Anda merekomendasikan sumber daya (buku, situs web, atau podcast) untuk seseorang yang tertarik dengan bidang ini?

Pertanyaan ini mengarahkan Anda pada materi-materi bermanfaat yang dapat memperdalam pemahaman Anda dan membuat Anda tetap terinformasi tentang tren industri.

Contoh: Seorang ahli pemasaran mungkin merekomendasikan buku seperti "Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age" oleh Jonah Berger atau menyarankan untuk mengikuti podcast industri seperti Marketing Over Coffee.

โžก๏ธ Read More: Cara Menemukan Mentor Rekayasa Perangkat Lunak

Etiket dan Praktik Terbaik untuk Melakukan Wawancara Informasi

Melakukan wawancara informasional dengan pola pikir yang benar dapat membantu Anda membangun koneksi yang tulus dan mendapatkan wawasan yang berharga.

Berikut adalah beberapa praktik terbaik yang perlu diingat:

Fokus pada nilai timbal balik: Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat berkontribusi dalam percakapan. Bagikan artikel, wawasan, atau koneksi yang relevan yang mungkin menarik bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Anda berpikir lebih dari sekadar keuntungan Anda

Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat berkontribusi dalam percakapan. Bagikan artikel, wawasan, atau koneksi yang relevan yang mungkin menarik bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Anda berpikir lebih dari sekadar keuntungan Anda Tanyakan kebijaksanaan yang tidak biasa: Alih-alih hanya mengandalkan pertanyaan tradisional, tanyakan saran yang mereka harapkan atau pelajaran yang mereka dapatkan dari pengalaman yang tidak terduga. Hal ini dapat mengungkap wawasan yang unik dan berharga

Alih-alih hanya mengandalkan pertanyaan tradisional, tanyakan saran yang mereka harapkan atau pelajaran yang mereka dapatkan dari pengalaman yang tidak terduga. Hal ini dapat mengungkap wawasan yang unik dan berharga Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara: Perlakukan percakapan sebagai kesempatan untuk belajar. Prioritaskan cerita dan wawasan mereka daripada berbagi cerita dan wawasan Anda sendiri, tunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik dengan perspektif mereka

Perlakukan percakapan sebagai kesempatan untuk belajar. Prioritaskan cerita dan wawasan mereka daripada berbagi cerita dan wawasan Anda sendiri, tunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik dengan perspektif mereka Gunakan pertanyaan terbuka: Susunlah pertanyaan Anda untuk mendorong jawaban yang terperinci, bukan jawaban ya atau tidak. Hal ini akan menghasilkan wawasan yang lebih kaya dan mendorong narasumber untuk berbagi lebih banyak tentang pengalaman mereka

๐Ÿ’ก Tip Pro: Ingin tahu bagaimana mengenali tanda bahaya dalam wawancara kerja ? Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diikuti:

Cari jawaban yang tidak jelas atau kontradiktif tentang budaya perusahaan ๐Ÿ‘€

Perhatikan bahasa negatif saat membahas karyawan atau proyek sebelumnya ๐Ÿšฉ

Perhatikan apakah mereka menghindari menjawab pertanyaan secara langsung ๐Ÿšซ

Perhatikan keengganan mereka untuk berbicara tentang peluang pengembangan karier ๐Ÿšท

Perhatikan perilaku yang tidak profesional atau kemampuan komunikasi yang buruk selama wawancara ๐Ÿค”

Bagaimana Mengakhiri Wawancara dengan Anggun

Mengakhiri wawancara dengan lancar sama pentingnya dengan memulainya.

Berikut adalah cara untuk meninggalkan kesan positif:

Konfirmasi tindak lanjut yang mereka inginkan: Tanyakan apakah mereka lebih suka dihubungi melalui email atau LinkedIn, yang menandakan bahwa Anda menghormati preferensi komunikasi mereka

Tanyakan apakah mereka lebih suka dihubungi melalui email atau LinkedIn, yang menandakan bahwa Anda menghormati preferensi komunikasi mereka Ungkapkan rasa terima kasih yang tulus: Berterima kasihlah kepada mereka atas waktu dan wawasan yang diberikan, dengan menyoroti satu hal spesifik atau hal yang dapat diambil dari mereka yang sesuai dengan Anda

Berterima kasihlah kepada mereka atas waktu dan wawasan yang diberikan, dengan menyoroti satu hal spesifik atau hal yang dapat diambil dari mereka yang sesuai dengan Anda Tawarkan untuk membalas: Sebutkan bahwa Anda akan dengan senang hati membagikan wawasan atau sumber daya industri yang relevan yang mungkin dapat membantu mereka

Sebutkan bahwa Anda akan dengan senang hati membagikan wawasan atau sumber daya industri yang relevan yang mungkin dapat membantu mereka Akhiri dengan pujian: Akhiri dengan pujian yang otentik tentang pekerjaan atau karier mereka, yang menunjukkan bahwa Anda menghargai keahlian mereka

โžก๏ธ Baca Lebih Lanjut: 10 Templat Peta Karier untuk Memberdayakan Jalur Pertumbuhan Tim Anda

Tindak Lanjut Pasca Wawancara

Menindaklanjuti setelah wawancara informasi sangat penting untuk membangun hubungan profesional dan memanfaatkan apa yang telah Anda pelajari.

Berikut adalah cara menindaklanjuti dengan bijaksana dan efektif:

**Kirimkan ucapan terima kasih: Dalam waktu 24 jam, kirimkan email ucapan terima kasih yang dipersonalisasi. Sebutkan poin-poin spesifik dari percakapan yang sangat berwawasan atau bermanfaat untuk menunjukkan penghargaan yang tulus atas waktu dan saran mereka

**Renungkan hal-hal penting yang bisa diambil: Setelah wawancara, catatlah wawasan utama, keterampilan yang perlu dikembangkan, dan jalur karier apa pun yang menonjol bagi Anda. Hal ini membantu memperkuat apa yang telah Anda pelajari dan membuat hal-hal tersebut dapat diakses untuk referensi di masa mendatang

**Perbarui strategi karier Anda: Integrasikan saran yang relevan ke dalam rencana karier Anda. Jika percakapan menyoroti kesenjangan keterampilan atau area pengembangan potensial, tambahkan hal ini ke dalam tujuan karier atau tujuan pembelajaran Anda

Jadwalkan kunjungan kembali : Jika percakapan berjalan dengan baik, pertimbangkan untuk menjadwalkan check-in singkat setelah beberapa bulan. Memberi kabar kepada mereka tentang tindakan apa pun yang Anda lakukan berdasarkan saran mereka akan menunjukkan tindak lanjut dan menjaga hubungan tetap hangat

: Jika percakapan berjalan dengan baik, pertimbangkan untuk menjadwalkan check-in singkat setelah beberapa bulan. Memberi kabar kepada mereka tentang tindakan apa pun yang Anda lakukan berdasarkan saran mereka akan menunjukkan tindak lanjut dan menjaga hubungan tetap hangat Atur dan lacak tindak lanjut Anda: Catat semua orang yang Anda temui dan hal-hal penting dari setiap percakapan. Gunakan alat bantu sederhana seperti spreadsheet atau aplikasi manajemen tugas agar tetap teratur dan memastikan Anda menindaklanjuti secara efektif. Buat catatan tentang setiap percakapan, lacak item tindakan atau langkah selanjutnya, dan atur pengingat kapan waktunya untuk terhubung kembali

Anda juga dapat menggunakan Tugas ClickUp untuk membuat rencana tindak lanjut yang jelas. Atur tugas untuk setiap langkah tindak lanjut, seperti mengirimkan ucapan terima kasih atau merefleksikan wawasan utama.

Status khusus seperti "Menyusun Ucapan Terima Kasih" atau "Strategi Karier Diperbarui" dapat membantu Anda tetap terorganisir dan melacak kemajuan Anda, memastikan Anda menyelesaikan setiap langkah secara efisien.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Wawancara Informasi

Untuk memaksimalkan wawancara informasional Anda, hindari kesalahan-kesalahan umum ini:

Mendominasi percakapan : Hindari berbicara terlalu banyak tentang diri Anda. Ini adalah kesempatan Anda untuk belajar dari mereka, bukan untuk memamerkan resume Anda

: Hindari berbicara terlalu banyak tentang diri Anda. Ini adalah kesempatan Anda untuk belajar dari mereka, bukan untuk memamerkan resume Anda Terlalu terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan : Jangan memperlakukan sesi ini sebagai sebuah daftar pertanyaan. Luangkan waktu untuk menggali lebih dalam jawaban mereka dan terlibatlah dengan serius

: Jangan memperlakukan sesi ini sebagai sebuah daftar pertanyaan. Luangkan waktu untuk menggali lebih dalam jawaban mereka dan terlibatlah dengan serius Mengajukan pertanyaan yang mudah dijawab : Menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan yang dapat dengan mudah diteliti sebelumnya, karena hal ini akan terlihat seperti kurangnya persiapan atau minat yang tulus

: Menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan yang dapat dengan mudah diteliti sebelumnya, karena hal ini akan terlihat seperti kurangnya persiapan atau minat yang tulus Tidak mempersiapkan pertanyaan yang cukup : Datang tanpa persiapan dapat menimbulkan keheningan yang canggung. Rencanakan jumlah pertanyaan yang cukup untuk menjaga agar percakapan tetap mengalir dan berwawasan luas

: Datang tanpa persiapan dapat menimbulkan keheningan yang canggung. Rencanakan jumlah pertanyaan yang cukup untuk menjaga agar percakapan tetap mengalir dan berwawasan luas **Salah menafsirkan tujuan wawancara: Ingat, wawancara informasional adalah tentang mengumpulkan wawasan dan membangun koneksi, bukan tentang meminta pekerjaan atau bantuan secara langsung

Ace Wawancara Informasional Anda Seperti Seorang Profesional Dengan ClickUp

Wawancara informasional dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan wawasan industri, memperluas jaringan, dan mempercepat perjalanan karier Anda.

Namun, melakukan wawancara informasi yang sukses membutuhkan perencanaan yang matang, manajemen waktu, dan tindak lanjut. Di sinilah ClickUp, alat produktivitas lengkap, dapat menjadi pengubah permainan.

Dengan rangkaian fitur ClickUp, seperti Manajemen Tugas, Pengingat, dan Templat, Anda dapat tetap terorganisir, mempersiapkan wawancara secara efisien, dan melacak semua tindak lanjut dengan lancar. Baik itu menjadwalkan rapat, mengatur catatan, atau melacak catatan penting, ClickUp membantu Anda mengelola seluruh proses dengan mudah dan presisi.

Siap menghadapi wawancara informasional Anda? Ambil langkah pertama menuju kesuksesan karier- daftar di ClickUp hari ini! ๐Ÿš€