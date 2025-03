Template CRM Google Spreadsheet Gratis untuk Meningkatkan Proses Penjualan Anda

Menurut McKinsey, para pemimpin akan mendapatkan 2-5% peningkatan penjualan dengan menerapkan pengambilan keputusan berbasis data. ✨

Namun, banyak organisasi masih kesulitan untuk menerapkan pendekatan ini secara efektif karena manajemen data yang tidak efisien. Kurangnya alat yang tepat untuk mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data, menyebabkan tim penjualan kehilangan peluang pertumbuhan.

Di sinilah template CRM Google Sheets dapat membuat perbedaan yang signifikan.

Templat ini membantu bisnis memusatkan dan mengelola data penjualan mereka dalam format yang sederhana dan mudah diakses, memungkinkan tim untuk melacak prospek, interaksi pelanggan, dan kemajuan penjualan secara real time untuk pengambilan keputusan berbasis data.

Pada artikel ini, kami akan memandu Anda melalui beberapa template gratis terbaik Templat CRM dirancang untuk menyederhanakan proses penjualan Anda dan meningkatkan operasi penjualan Anda.

Apa yang Membuat Template CRM Google Spreadsheet yang Baik?

Template CRM Google Spreadsheet yang baik membantu Anda mengatur dan mengelola saluran penjualan Anda secara efisien.

Template CRM Google Sheet seharusnya:

🌟 Mudah dinavigasi: Harus menyediakan struktur dan label yang jelas, sehingga memudahkan tim penjualan untuk melacak data, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan spreadsheet yang luas

🔧 Mudah beradaptasi: Template harus memiliki bidang penjualan khusus untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis dan proses penjualan spesifik Anda

📋 Komprehensif: Template CRM gratis harus menyertakan bidang-bidang penting seperti informasi kontak, tahap transaksi, industri, proyeksi pendapatan, komisi, dll., untuk meningkatkan aksesibilitas data

📊 Intuitif: Pilih templat yang menawarkan dasbor CRM yang intuitif atau fitur analisis penjualan untuk pengambilan keputusan berbasis data

🔗 Kompatibel: Template spreadsheet CRM gratis harus mudah diintegrasikan dengan tumpukan teknologi penjualan Anda sehingga Anda dapat mengumpulkan dan mengelola data penjualan dari berbagai platform

Templat CRM Google Spreadsheet

Baik Anda memantau hubungan pelanggan, melacak penjualan, atau mengatur prospek, templat penjualan CRM Google Sheets adalah titik awal yang baik untuk mengelola data perusahaan Anda dan meningkatkan manajemen hubungan pelanggan.

Mari kita lihat enam yang populer templat CRM spreadsheet yang dapat Anda integrasikan ke dalam alur kerja Anda.

1. Templat CRM oleh Salesflare

via Suar penjualan The Templat CRM oleh Salesflare adalah alat yang kuat yang dirancang untuk memberikan kemampuan CRM yang penting bagi usaha kecil dan startup dalam Google Sheets. Template ini menyediakan tata letak yang mudah dinavigasi yang mengatur interaksi pelanggan, melacak tahapan penjualan, dan membantu manajemen prospek - semua aspek penting untuk meningkatkan pendapatan.

Dengan bagian yang didedikasikan untuk informasi kontak, status transaksi, dan catatan aktivitas utama, Salesflare CRM Template memungkinkan Anda untuk menyimpan semuanya di satu tempat, meminimalkan kebutuhan akan beberapa alat dan sistem CRM yang kompleks.

Salah satu fitur yang menonjol dari templat gratis ini adalah sistem pelacakan pipa yang intuitif. Fitur ini secara visual mengkategorikan prospek berdasarkan tahap (misalnya, kontak awal, negosiasi, ditutup), memungkinkan wawasan cepat tentang di mana setiap prospek berada dalam saluran penjualan.

Ideal untuk: Perwakilan penjualan dan spesialis yang ingin menangkap semua informasi prospek di satu tempat.

2. Templat Alat CRM Mini oleh HubSpot

via HubSpot The Templat Alat CRM Mini oleh HubSpot menawarkan cara yang sederhana namun terstruktur untuk melacak hubungan pelanggan dan data penjualan. Tersedia untuk Excel dan Google Spreadsheet, alat ini memandu Anda melalui pengaturan dengan tab 'Mulai di Sini' dan memungkinkan kustomisasi menu tarik-turun yang mudah agar sesuai dengan tahapan penjualan yang unik.

Bagian utamanya meliputi Organisasi, Kontak, Peluang, dan Interaksi, di mana Anda dapat mencatat dan mengatur detail klien, transaksi, dan riwayat komunikasi. Tab Dashboard menyediakan tampilan tingkat tinggi dari jalur penjualan, nilai peluang terbuka, dan jumlah kontak.

Cocok untuk: Tim penjualan yang ingin memvisualisasikan tren pelanggan.

3. Templat Daftar Kontak oleh HubSpot

via HubSpot Anda dapat menggunakan Templat Daftar Kontak oleh HubSpot untuk mengelola detail kontak penting prospek, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan detail perusahaan, untuk komunikasi yang lancar.

Ini membantu Anda menambahkan catatan dan mengkategorikan kontak berdasarkan status hubungan atau tahap penjualan mereka untuk menyegmentasikan dan menargetkan komunikasi secara efektif.

Templat Google Sheet memungkinkan entri data yang cepat dan pembaruan yang mudah, memastikan semua informasi kontak tetap terbaru dan dapat diakses.

Cocok untuk: Tim dukungan penjualan yang perlu menyimpan detail kontak prospek.

4. Templat Dasbor Penjualan Bulanan oleh HubSpot

via HubSpot The Templat Dasbor Penjualan Bulanan oleh HubSpot menawarkan tampilan terpadu dari sasaran dan kinerja penjualan bulanan Anda. Ini membantu Anda melacak akun baru, uji coba, dan pendapatan yang dihasilkan per bulan. Anda bisa menggunakan grafik dan bagan untuk menganalisis tren penjualan dan pola dari waktu ke waktu, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Mulailah dengan membuka tab Instruksi untuk mempelajari cara memasukkan data, dan gunakan templat Google Spreadsheet ini untuk memetakan aktivitas penjualan Anda. Kemudian, Anda dapat memasukkan target penjualan bulanan di tab Pengaturan dan menggunakan tab Data-Penjualan dan Data-Akun untuk memasukkan data prospek, uji coba, dan konversi.

Cocok untuk: Manajer penjualan untuk mendapatkan pandangan komprehensif tentang aktivitas penjualan bulanan dan kemajuan tujuan.

5. Template CRM Spreadsheet oleh SalesTable

via Tabel Penjualan The Templat CRM Spreadsheet oleh SalesTable adalah alat yang dapat disesuaikan bagi bisnis untuk mengelola hubungan pelanggan dan aktivitas penjualan secara efektif.

Ini memberikan gambaran yang jelas tentang prospek, peluang, dan kesepakatan Anda, memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan saluran penjualan Anda dan mengidentifikasi potensi kemacetan. Dengan bidang yang dapat disesuaikan, perhitungan otomatis, dan dasbor visual, templat CRM spreadsheet gratis ini membantu Anda merampingkan proses penjualan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kinerja penjualan Anda.

Cocok untuk: Manajer penjualan yang perlu memvisualisasikan saluran penjualan dan mengidentifikasi penghalang.

6. Templat Google Sheets CRM untuk Bagan dan Grafik oleh Tipsografis

via Tipsografi The Templat CRM oleh Tipsografis membantu Anda memvisualisasikan dan menganalisis data penjualan Anda. Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi tren penjualan, pola, dan peluang dalam data CRM Anda dengan grafik dan bagannya. Templat ini berguna untuk memahami kinerja penjualan, melacak metrik utama, dan membuat keputusan berdasarkan data.

Ideal untuk: Manajer penjualan yang ingin menganalisis data penjualan untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Keterbatasan Penggunaan Google Spreadsheet/Docs untuk CRM

Meskipun Google Spreadsheet menawarkan platform serbaguna untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, namun memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi efektivitasnya sebagai alat CRM, termasuk:

🚫 Kurangnya fitur lanjutan: Template Google Sheets tidak memiliki fitur lanjutan yang didedikasikan untuk Perangkat lunak CRM seperti alur kerja otomatis, penilaian prospek yang cerdas, dan analisis prediktif

✍️ Pengisian data secara manual: Entri data yang berulang-ulang di Google Spreadsheet dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia, yang mengarah pada keputusan penjualan yang tidak akurat

skalabilitas terbatas: Seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda, mengelola kumpulan data penjualan yang besar dalam spreadsheet bisa menjadi rumit dan tidak efisien

🛠️ Integrasi yang rumit: Mengintegrasikan Google Spreadsheet dengan alat dan platform lain dapat menjadi tantangan dan mungkin memerlukan solusi khusus

🔒 Masalah keamanan: Meskipun Google Spreadsheet menawarkan langkah-langkah keamanan, menyimpan data pelanggan yang sensitif di spreadsheet dapat menimbulkan masalah, terutama untuk bisnis yang lebih besar

Dan itulah mengapa Anda membutuhkan ini Alternatif Google Spreadsheet .

Alternatif untuk Templat CRM Google Sheets

Meskipun Google Spreadsheet dapat menjadi alat yang berguna untuk mengelola data pelanggan pada awalnya, kurangnya otomatisasi dan opsi analisis yang terbatas dapat membuat Anda kesulitan dengan ketidakkonsistenan data.

Bisnis dengan proses penjualan yang kompleks dan kumpulan data yang besar dapat mengambil manfaat dari perangkat lunak CRM khusus untuk Proses CRM yang melampaui dasar-dasar Google Spreadsheet.

Di situlah perangkat lunak CRM yang dapat disesuaikan , seperti ClickUp ikut berperan.

ClickUp menawarkan templat CRM yang intuitif untuk menyederhanakan proses penjualan Anda, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan. Berikut adalah beberapa templat penjualan terbaik yang dapat Anda gunakan untuk membuat CRM Anda sendiri dengan ClickUp .

1. Templat CRM ClickUp

Templat CRM ClickUp

Silo data adalah tantangan utama bagi tim CRM. Hal ini menyebabkan wawasan pelanggan yang terfragmentasi, kolaborasi yang tidak efisien, dan pengambilan keputusan yang buruk, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan bisnis Anda. Anda dapat mengatasi masalah ini dengan mengintegrasikan platform CRM canggih yang memusatkan data penjualan.

Platform CRM yang canggih dapat membantu Anda dalam mengelola data penjualan Templat CRM ClickUp dapat menjadi titik awal yang baik untuk mendapatkan visibilitas lengkap ke dalam operasi penjualan Anda. Ini membantu mengatur dan memantau seluruh ekosistem penjualan. Dari membuat proses penjualan yang rumit hingga membuat kerangka kerja kualifikasi prospek dan memantau prospek, templat ini membantu Anda mengelola semuanya.

anda dapat menggunakan template ini untuk:* * Membuat

Memusatkan data pelanggan

Dapatkan pembaruan kesepakatan secara real-time, memungkinkan keputusan berdasarkan data

Memprioritaskan tugas berdasarkan tahap penjualan untuk manajemen yang lebih baik

Ideal untuk: Tim penjualan yang berjuang dengan data yang tidak terorganisir dan alur kerja yang tidak efisien.

2. Template CRM Sederhana ClickUp

Templat CRM Sederhana dari ClickUp

Memperbarui penawaran baru, melacak status prospek, dan mengelola preferensi pelanggan yang terus berubah bisa menjadi sangat sulit, terutama untuk tim kecil. Untungnya, fitur Klik Template CRM Sederhana datang untuk menyelamatkan Anda.

Templat yang mudah digunakan oleh pemula ini menyediakan format sederhana untuk pelacakan prospek. Pada Tampilan Daftar dan Tabel, Anda dapat dengan cepat melihat rincian penting seperti tingkat prioritas, tahap, perkiraan nilai kesepakatan, dan nomor telepon. Jika Anda ingin memeriksa status rinci dari setiap prospek, cukup beralih ke Tampilan Pipeline.

Ideal untuk: Pemilik usaha kecil dan perusahaan rintisan yang mencari solusi manajemen penjualan yang sederhana.

3. Template Pelacakan Komisi ClickUp

Templat Pelacakan Komisi oleh ClickUp

Tidak ada yang bisa mendorong kinerja selain menawarkan komisi yang kompetitif kepada tim penjualan Anda. Jadi, jika Anda ingin memotivasi tim penjualan Anda, cobalah Templat Pelacakan Komisi ClickUp . Template ini membantu melacak semua transaksi dan mengotomatiskan penghitungan komisi, sehingga menghemat waktu dan tenaga Anda.

Anda juga dapat menggunakan templat ini untuk memvisualisasikan kinerja dan memantau kemajuan tujuan setiap karyawan. Dengan cara ini, Anda tahu kapan harus turun tangan dan menawarkan panduan atau sesi pelatihan kepada tim penjualan Anda.

Gunakan template ini untuk:

Menyimpan catatan yang jelas dan akurat dari setiap penjualan untuk penghitungan komisi yang akurat

Melacak komisi secara real time, memberikan insentif kepada anggota tim Anda untuk berusaha mencapai tujuan mereka

Memantau kemajuan transaksi dan komisi dengan status khusus seperti 'Prospek Baru', 'Negosiasi Harga', dan 'Komisi Dibayar'

Ideal untuk: Manajer penjualan dan tim keuangan yang ingin menyederhanakan pelacakan komisi.

🔮 Tahukah Anda? Pada tahun 2025, 60% dari organisasi penjualan B2B akan beralih dari penjualan berbasis pengalaman dan intuisi ke penjualan berbasis data.

4. Templat Pipeline Penjualan ClickUp

Templat Pipeline Penjualan ClickUp

Anda perlu melacak pipeline penjualan Anda secara real time untuk mengimplementasikan perubahan ini. Untuk itu, Anda memerlukan alat seperti Templat Pipeline Penjualan ClickUp . Templat ini memungkinkan manajemen data pelanggan yang lancar untuk pengambilan keputusan penjualan yang tepat.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Mengelola dan mengoptimalkan prospek di setiap tahap proses penjualan

Mengelola data pelanggan dengan antarmuka seret dan lepas

Memprioritaskan prospek berdasarkan kriteria seperti urgensi, nilai, dan potensi

Memperkirakan pendapatan penjualan

Ideal untuk: Perwakilan penjualan, manajer penjualan, dan tim pengembangan bisnis yang menginginkan visibilitas waktu nyata ke dalam kemajuan kesepakatan dan kinerja tim.

5. Templat CRM Penjualan ClickUp

Ubah proses penjualan Anda dengan Templat CRM Penjualan ClickUp

The Klik Templat CRM Penjualan menyederhanakan manajemen prospek dan pelacakan akun, memudahkan tim penjualan untuk mengatur kontak dan memvisualisasikan peluang penjualan di corong, memastikan tidak ada prospek yang terlewatkan.

Dengan templat ini, Anda bisa:

Mendapatkan kejelasan yang lebih baik tentang komunikasi dan tindak lanjut pelanggan

Memusatkan data pelanggan untuk akses yang lebih baik

Mengotomatiskan pembaruan prospek untuk meningkatkan produktivitas

Dapatkan analisis penjualan waktu nyata untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

Ideal untuk: Tim penjualan, manajer pengembangan bisnis, dan eksekutif akun yang ingin mengelola prospek secara efisien, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan.

6. Templat Laporan Penjualan ClickUp

Templat Laporan Penjualan ClickUp

Bahkan tim penjualan yang paling efisien sekalipun dapat kesulitan dengan pelaporan penjualan karena data yang tersebar dan kurangnya metrik standar. The Templat Laporan Penjualan ClickUp memungkinkan pelacakan dan pelaporan kinerja penjualan tanpa hambatan.

Anda dapat menggunakannya untuk melacak metrik utama di semua tahap proses penjualan, seperti total penjualan, ukuran kesepakatan rata-rata, dan panjang siklus penjualan.

Template ini menawarkan pandangan yang komprehensif tentang aktivitas penjualan Anda. Templat ini mengkonsolidasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu laporan yang terorganisir, memberikan wawasan tentang tren, tingkat konversi, dan kinerja tim secara keseluruhan.

Ideal untuk: Manajer penjualan, analis bisnis, dan pemimpin tim yang ingin menyederhanakan pelaporan penjualan.

7. Templat Pelacak Penjualan ClickUp

Templat Pelacak Penjualan ClickUp

The Klik Template Pelacak Penjualan adalah solusi ideal untuk membantu tim penjualan mengelola dan menganalisis setiap aspek dari proses penjualan mereka. Dari pemantauan kinerja penjualan hingga pelacakan konversi prospek dan peramalan pipeline, template ini melakukan semuanya.

Templat Pelacak Penjualan memungkinkan Anda untuk:

Menetapkan dan meninjau target penjualan untuk tim Anda

Mengidentifikasi tren dan peluang untuk meningkatkan penjualan

Melacak kinerja dan kemajuan menuju target penjualan

Cocok untuk: Tim penjualan yang ingin merampingkan dan mengoptimalkan proses mereka dan meningkatkan kinerja tim.

8. Templat Panggilan Penjualan ClickUp

Templat Panggilan Penjualan ClickUp

Apakah tim penjualan Anda kesulitan mengkonversi prospek meskipun telah menghabiskan waktu berjam-jam berinteraksi dengan prospek? Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menganalisis panggilan penjualan dan mengidentifikasi elemen-elemen yang berpotensi merusak kesepakatan.

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan Klik Template Panggilan Penjualan dapat membantu Anda melacak panggilan penjualan dan menganalisis kinerjanya. Hal ini memastikan bahwa semua interaksi dengan pelanggan dilakukan secara profesional dan mengikuti pesan yang sama.

Tindak lanjut yang tertunda adalah salah satu alasan umum bisnis berjuang untuk menutup prospek. Templat ini membantu Anda mengatasi hal tersebut. Anda dapat melihat panggilan penjualan dan memberikan tugas kepada anggota tim Anda untuk mengambil tindakan yang tepat Hal ini membantu membangun hubungan klien yang langgeng.

Dengan templat ini, Anda dapat melakukannya:

Memvisualisasikan jalur penjualan Anda dan melacak kemajuan setiap kesepakatan

Menyimpan dan mengakses skrip penjualan yang telah ditulis sebelumnya untuk berbagai skenario

Mencapai tujuan penjualan

Ideal untuk: Tim penjualan yang ingin meningkatkan komunikasi dengan pelanggan.

9. Templat Proses Penjualan ClickUp

Template Proses Penjualan ClickUp

Penjualan yang berpusat pada pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang organisasi mana pun. Hal ini membutuhkan proses penjualan strategis yang memungkinkan tim untuk fokus pada kebutuhan pelanggan, memfasilitasi keterlibatan yang lebih bermakna.

Proses penjualan yang berpusat pada pelanggan Klik Template Proses Penjualan membantu Anda mengelola seluruh proses penjualan Anda sambil mempersonalisasikannya untuk prospek tertentu. Ini berfungsi sebagai peta jalan, membantu Anda memvisualisasikan setiap langkah dalam saluran penjualan Anda. Anda dapat menggunakannya untuk menyesuaikan tahapan penjualan Anda, melacak kemajuan, dan mengelola tugas yang terkait dengan setiap prospek.

Ini sempurna untuk mengatur aktivitas penjualan Anda sehingga tim Anda dapat tetap selaras dan fokus pada tujuan mereka.

Templat ini membantu Anda:

Menyederhanakan alur kerja penjualan

Meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas tim

Melatih perwakilan penjualan baru

Ideal untuk: Bisnis yang ingin meningkatkan atau meningkatkan operasi penjualan mereka.

10. Templat KPI Penjualan ClickUp

Templat KPI Penjualan ClickUp

Mengembangkan dan memotivasi talenta berkinerja tinggi adalah faktor kunci dalam membantu bisnis mengungguli target penjualan mereka . Hal ini membutuhkan KPI yang strategis. The Templat KPI Penjualan ClickUp memungkinkan Anda untuk mengawasi kinerja tim penjualan Anda, mengidentifikasi peluang, dan meningkatkan perolehan pendapatan.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk menetapkan tujuan terukur dan melacak indikator kinerja utama (KPI) di semua tahap saluran penjualan.

Gunakan templat ini untuk:

Menetapkan dan memantau KPI penting

Meningkatkan visibilitas dan pemahaman tentang metrik penjualan utama

Memberikan kejelasan dan transparansi kepada tim penjualan

Ideal untuk: Bisnis yang ingin mencapai target penjualan dan meningkatkan kinerja tim.

Tingkatkan Proses Penjualan Anda Dengan ClickUp

Templat CRM Google Sheets gratis menawarkan titik awal yang solid untuk tim penjualan mana pun. Namun, mereka tidak memiliki fitur skalabilitas dan otomatisasi, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak efisien.

Templat CRM canggih ClickUp datang untuk menyelamatkan dengan memungkinkan Anda membuat sistem CRM Anda sendiri. Mereka menawarkan visibilitas yang lebih baik ke dalam proses penjualan Anda dan mengotomatiskan operasi penjualan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.

Baik itu bisnis kecil maupun perusahaan besar, templat CRM yang tepat dapat membantu Anda mengelola saluran penjualan secara efektif dan membuat keputusan berdasarkan data.