Bagaimana Membangun Strategi Pemasaran Kinerja

Untuk setiap $1 yang dibelanjakan bisnis di Google Ads, mereka menerima keuntungan $8 .

Itulah kekuatan dari strategi pemasaran kinerja yang dibuat dengan baik-yaitu membawa hasil yang terukur dan keuntungan yang mengesankan.

Namun, membangun strategi yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar anggaran yang baik; strategi ini membutuhkan tujuan yang jelas, kampanye yang ditargetkan, dan pengoptimalan yang berkelanjutan untuk menjangkau audiens yang tepat.

Mari buka rahasia performance marketing dan mulai ubah kampanye Anda hari ini.

Apa itu Performance Marketing?

Pemasaran kinerja adalah pendekatan berbasis hasil di mana pengiklan membayar perusahaan pemasaran hanya jika mereka mencapai tindakan atau tujuan tertentu, misalnya klik, tayangan, prospek, atau penjualan.

Ini adalah cara yang sangat terukur dan hemat biaya strategi promosi untuk pemasar digital.

📌Contoh

Katakanlah Anda menjalankan kampanye iklan media sosial yang mempromosikan eBook. Alih-alih membayar berapa banyak orang yang melihat iklan Anda (seperti yang Anda lakukan pada pemasaran tradisional), Anda hanya membayar ketika seseorang mengklik iklan tersebut untuk mengunduh eBook.

Pendekatan ini membantu Anda mengukur efektivitas kinerja kampanye pemasaran terhadap setiap sen yang dibelanjakan.

🔸Pemasaran kinerja vs pemasaran merek

Pemasaran merek adalah tentang membangun kesadaran dan loyalitas dalam jangka panjang. Hal ini seperti meletakkan dasar bagaimana audiens Anda memandang perusahaan Anda.

Dengan pemasaran merek, Anda berinvestasi dalam menciptakan citra positif yang dapat menghasilkan penjualan dan kepercayaan pelanggan di masa depan.

📌Contoh

Sebuah perusahaan dapat meluncurkan serangkaian iklan bercerita yang menyoroti nilai-nilai inti dan misinya-pikirkan tentang Kampanye "Berpikir Berbeda" Apple yang membangun hubungan emosional yang kuat dengan audiensnya.

Sebaliknya, pemasaran kinerja , bersifat jangka pendek dan berfokus pada tindakan. Anda tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesadaran-Anda menginginkan hasil yang langsung dan terukur.

📌Contoh

Jika Anda menjalankan kampanye Google Ads untuk mengarahkan lalu lintas ke toko Ecommerce, Anda membayar untuk setiap klik dan mengharapkan konversi dengan segera, seperti yang terlihat pada promosi yang menawarkan diskon dalam waktu terbatas untuk mendorong pembelian cepat.

🔸Pemasaran kinerja vs pemasaran afiliasi

Pemasaran afiliasi adalah jenis khusus dari pemasaran kinerja. Ini adalah model berbasis kemitraan di mana afiliasi (blogger, influencer, mitra afiliasi, atau penerbit) mempromosikan produk atau layanan Anda di platform mereka. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan komisi ketika promosi mereka mengarah pada tindakan tertentu, seperti penjualan atau klik.

📌Contoh

Seorang blogger teknologi mungkin menulis ulasan produk perangkat lunak dan menyertakan tautan afiliasi. Ketika pembaca mengklik tautan tersebut dan melakukan pembelian, blogger mendapatkan komisi.

Kedua model ini berbasis kinerja, yang berarti pengiklan membayar afiliasi berdasarkan hasil yang mereka dapatkan.

Namun, pemasaran afiliasi sangat bergantung pada mitra afiliasi eksternal untuk mendorong kinerja, sedangkan pemasaran kinerja dapat mencakup kampanye yang dikontrol langsung oleh bisnis Anda.

🔸Pemasaran kinerja vs pemasaran terprogram

Pemasaran terprogram mengotomatiskan pembelian iklan menggunakan algoritme yang digerakkan oleh AI, sedangkan pemasaran kinerja berfokus pada pelacakan dan pembayaran untuk tindakan tertentu. Pemasar kinerja sering kali menyesuaikan strategi secara manual, sedangkan sistem terprogram secara otomatis mengoptimalkan penempatan iklan secara real time.

📌Contoh

Kampanye pemasaran kinerja mungkin melibatkan pengaturan iklan secara manual di Facebook dan membayar per klik. Sebaliknya, pendekatan terprogram akan menggunakan sistem otomatis untuk membeli ruang iklan di beberapa situs web dan menargetkan pengguna berdasarkan perilaku penelusuran.

Cara Mengukur Pemasaran Performa

Pengukuran pemasaran kinerja yang efektif berarti berfokus pada metrik yang tepat yang selaras dengan tujuan kampanye Anda. Metrik ini, atau KPI (Indikator Kinerja Utama), memberi Anda wawasan yang jelas tentang kinerja kampanye Anda dan di mana Anda perlu menyesuaikan rencana pemasaran kinerja Anda.

Mari jelajahi metrik utama, cara penghitungannya, dan alat yang digunakan sebagian besar perusahaan pemasaran untuk melacaknya secara efisien.

Metrik dan KPI khusus untuk pemasaran kinerja

1. CPM (Biaya per seribu tayangan)

CPM mengukur biaya 1.000 tayangan iklan, menjadikannya metrik utama untuk kampanye kesadaran merek. Ini memberi tahu Anda berapa banyak Anda membayar agar iklan Anda dilihat, meskipun tidak ada yang mengklik.

Rumus: CPM = Total Belanja Iklan / Total Tayangan × 1.000

Contoh: Jika Anda membelanjakan $500 untuk sebuah iklan dan iklan tersebut ditayangkan sebanyak 200.000 kali, CPM Anda adalah:

CPM = 500/200.000 × 1.000 = 2,5

Anda membayar $2,50 untuk setiap 1.000 tayangan.

2. BPK (Biaya per klik)

CPC melacak berapa banyak Anda membayar untuk setiap klik pada iklan Anda. Ini adalah metrik penting untuk kampanye yang digerakkan oleh lalu lintas, membantu Anda mengevaluasi keefektifan iklan Anda dalam menghasilkan kunjungan ke situs atau halaman arahan.

Rumus: CPC = Total Pengeluaran Iklan / Total Klik

Contoh: Jika Anda membelanjakan $200 dan mendapatkan 400 klik, CPC Anda adalah:

CPC = 200 / 400 = 0,5

Anda membayar $0,50 untuk setiap klik.

3. CPA (Biaya per akuisisi)

CPA berfokus pada berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelanggan atau prospek baru. Baik itu pembelian, pendaftaran, atau pengunduhan, CPA memberi Anda gambaran yang jelas tentang kemampuan kampanye Anda untuk mengonversi.

Rumus: BPA = Total Pengeluaran Iklan / Total Konversi

Contoh: Jika Anda menghabiskan $1.000 dan mendapatkan 50 pelanggan, BPA Anda adalah:

CPA = 1.000 / 50 = 20

Anda membayar $20 per akuisisi.

4. CLTV (Nilai seumur hidup pelanggan)

CLTV menunjukkan total pendapatan yang dapat diharapkan bisnis dari satu pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Ini adalah metrik penting untuk pertumbuhan jangka panjang, membantu bisnis menyeimbangkan biaya akuisisi dengan proyeksi pendapatan di masa depan.

Rumus: CLTV = Nilai Pembelian Rata-rata × Frekuensi Pembelian Rata-rata × Umur Pelanggan

Contoh: Jika pelanggan menghabiskan $100 per pembelian, melakukan 2 pembelian dalam setahun, dan bertahan dengan perusahaan Anda selama 5 tahun, maka CLTV-nya adalah:

CLTV = 100 × 2 × 5 = 1.000

Setiap pelanggan menghasilkan $1.000 selama masa hidup mereka, yang membantu Anda memahami seberapa besar biaya yang dapat Anda keluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru.

Alat dan teknik untuk pengukuran

Melacak dan mengoptimalkan kampanye pemasaran kinerja Anda secara efektif memerlukan alat yang menyediakan data real-time dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Alat yang kami cantumkan dapat membantu Anda mengukur KPI penting seperti CPM, CPC, CPA, dan CLTV, sehingga memberi Anda gambaran menyeluruh tentang keberhasilan kampanye pemasaran digital Anda.

Berikut ini adalah rincian alat terbaik yang tersedia dan penjelasan tentang bagaimana masing-masing alat dapat mendorong hasil yang lebih baik.

Google Analytics

Google Analytics adalah alat dasar untuk melacak lalu lintas situs web, konversi, dan perilaku pengguna. Ini ideal untuk pemasar kinerja yang bertujuan untuk memantau metrik utama seperti BPK, CPA, dan CLTV.

Google Ads

Google Ads menyediakan analisis mendalam untuk kPI pencarian berbayar metrik pelacakan waktu nyata seperti CPM, BPK, dan CPA.

Hal ini memungkinkan Anda untuk menyempurnakan kampanye Anda berdasarkan data kinerja aktual, memastikan anggaran Anda dibelanjakan secara efektif dengan mengoptimalkan atau menghentikan iklan yang berkinerja buruk.

Manajer Iklan Facebook

Facebook Ads Manager menawarkan alat yang kuat untuk mengelola kampanye iklan pemasaran media sosial di berbagai platform media sosial Meta, termasuk Facebook, Instagram, dan Messenger.

SEMrush

SEMrush adalah perangkat pemasaran digital komprehensif yang menawarkan wawasan terperinci tentang CPC, CPA, dan biaya kata kunci untuk pencarian berbayar dan kampanye pemasaran mesin pencari organik.

Ini adalah alat yang sangat baik untuk mengelola strategi pencarian berbayar dan pengoptimalan mesin pencari (SEO) Anda, memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan kampanye PPC sambil melacak kinerja SEO Anda.

Hotjar

Hotjar memberikan wawasan kualitatif tentang perilaku pengguna melalui peta panas dan rekaman sesi.

Meskipun bukan alat pemasaran kinerja tradisional, alat ini melengkapi upaya Anda dengan menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan laman landas Anda, membantu mengoptimalkan konversi yang lebih baik dan CPA yang lebih rendah.

ClickUp-aplikasi segalanya yang menghubungkan semuanya ClickUp adalah platform produktivitas lengkap. Platform ini menawarkan semua yang Anda butuhkan untuk manajemen tugas yang komprehensif. Selain itu, platform ini sangat fleksibel-memungkinkan Anda untuk menarik data secara manual atau melalui integrasi pihak ketiga. Anda bisa menggunakannya dengan salah satu atau semua alat di atas, menjaga semua tugas dan data kampanye pemasaran Anda terorganisir dengan baik di lokasi pusat.

Dan setelah Anda mendapatkan data Anda di ClickUp, Anda bisa memanfaatkan perpustakaan tampilan yang sangat banyak untuk memvisualisasikannya dengan cara apa pun yang Anda inginkan.

Sebagai contoh, gunakan fitur Dasbor ClickUp untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi dari kampanye pemasaran kinerja Anda dan kPI pemasaran .

Lacak kinerja aktivitas pemasaran Anda dengan Dasbor ClickUp

Dasbor ClickUp dapat melacak metrik kinerja utama seperti Cost Per Mille (CPM), Cost Per Click (CPC), Cost Per Acquisition (CPA), dan Customer Lifetime Value (LTV). Berikut caranya:

Buat dasbor baru bernama "Metrik Pemasaran" atau "Performa Kampanye" Tambahkan widget untuk memvisualisasikan berbagai metrik: CPM: Widget bagan garis dapat menampilkan tren CPM dari waktu ke waktu

BPK: Bagan batang dapat secara efektif menampilkan CPC di berbagai kampanye

BPP: Bagan lingkaran dapat merinci BPP berdasarkan kampanye atau grup iklan

LTV: Widget angka dapat menyoroti LTV rata-rata untuk referensi cepat Integrasikan platform periklanan Anda (seperti Google Ads atau Facebook Ads) ke ClickUp, memungkinkan impor data secara otomatis Buat bidang khusus untuk metrik tertentu seperti nilai target dan nilai aktual. Hal ini akan membantu dalam melacak kinerja terhadap tujuan

Dengan memanfaatkan Dasbor ClickUp untuk melacak metrik pemasaran kinerja Anda, Anda dapat memperoleh wawasan komprehensif tentang kinerja iklan Anda. Wawasan ini akan membantu Anda membuat keputusan berdasarkan data untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas kampanye Anda.

Namun, mengapa berhenti di situ? Mengapa tidak memanfaatkan sepenuhnya platform ClickUp? Platform ini memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan, dari templat rencana pemasaran gratis untuk ClickUp Brain , asisten AI bawaan yang dapat membantu Anda menggunakan AI untuk proyek pemasaran Anda .

_Kami telah menghemat puluhan ribu Euro, karena tim kami tidak perlu membuang waktu untuk menjelaskan apa dan di mana informasi itu. Semuanya ada dalam satu platform dengan ClickUp. Tim melihat Sasaran, Daftar, dan Dasbor. Semua orang tahu!

Alexander Haywood, CTO, Liquid Barcode

Jenis Pemasaran Kinerja

Kampanye pemasaran kinerja adalah tentang hasil!

Berikut ini adalah rincian jenis pemasaran kinerja yang paling efektif yang dapat Anda terapkan untuk mendorong kesuksesan yang terukur bagi merek Anda.

Pemasaran Mesin Pencari (SEM): Iklan bayar per klik di mesin pencari Menargetkan konsumen yang siap membeli dengan kata kunci yang relevan Mengukur kesuksesan melalui klik atau konversi

Iklan media sosial: Jalankan iklan bertarget di platform seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn Memanfaatkan penargetan demografis dan penargetan berbasis minat yang terperinci Melacak kinerja melalui metrik BPK atau CPM

Pemasaran afiliasi: Bermitra dengan dan secara efektif mengelola afiliasi untuk mempromosikan produk/layanan Anda Bayar komisi berdasarkan konversi Strategi berisiko rendah untuk menjangkau audiens baru

Pemasaran melalui influencer: Berkolaborasi dengan influencer yang selaras dengan merek Fokus pada metrik kinerja seperti klik dan konversi Buat kampanye yang otentik dan menarik

Periklanan asli: Rancang iklan yang menyatu dengan konten platform Menangkap perhatian tanpa mengganggu Bayar berdasarkan klik atau konversi untuk efektivitas



Masing-masing saluran pemasaran kinerja ini menawarkan jalur unik untuk menjangkau dan melibatkan audiens target Anda. Kuncinya terletak pada pemilihan bauran yang tepat berdasarkan tujuan, target audiens, dan anggaran Anda.

Cara Membangun Strategi Pemasaran Performa

Sangat penting untuk mengikuti proses terstruktur untuk membangun rencana pemasaran kinerja yang efektif dan memastikan semua aspek tercakup. Panduan langkah demi langkah ini memberikan penjelasan rinci tentang setiap fase. Anda juga akan mempelajari cara menggunakan fitur ClickUp untuk mengoptimalkan prosesnya.

Langkah 1: Tetapkan tujuan kampanye Anda

Setiap kampanye pemasaran digital yang sukses dimulai dengan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus selaras dengan tujuan bisnis Anda yang lebih luas dan menargetkan hasil yang spesifik seperti meningkatkan konversi, mengarahkan lalu lintas, atau meningkatkan keterlibatan merek.

Lacak sasaran pemasaran kinerja Anda dengan ClickUp Goal

Gunakan Sasaran ClickUp untuk menetapkan dan melacak tujuan kampanye dan target pemasaran Anda secara keseluruhan.

Langkah 2: Pilih saluran digital Anda

Setelah menetapkan sasaran Anda, langkah selanjutnya adalah memilih saluran pemasaran kinerja yang tepat untuk kampanye Anda.

Apakah Anda menggunakan pemasaran media sosial, pencarian berbayar, pemasaran afiliasi, pemasaran pertumbuhan atau pemasaran email, sangat penting untuk memilih saluran yang paling tepat menjangkau audiens target Anda.

Pilihan Anda harus bergantung pada demografi audiens, perilaku, dan potensi ROI platform.

Langkah 3: Buat dan luncurkan kampanye

Dengan sasaran dan saluran pemasaran kinerja yang sudah ditetapkan, saatnya untuk mengembangkan dan meluncurkan kampanye Anda. Langkah ini melibatkan pembuatan konten, merancang materi iklan, mengatur parameter penargetan, dan menjadwalkan peluncuran.

Memastikan tim selaras dengan jadwal dan hasil sangat penting untuk peluncuran kampanye yang sukses.

Tetapkan tugas kampanye pemasaran kinerja ke tim Anda dengan ClickUp Tasks

Menggunakan Tugas ClickUp dan fitur kolaborasinya, Anda bisa memberikan tugas untuk pembuatan konten, desain iklan, dan pengaturan penargetan. Platform ini memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan setiap anggota tim secara real-time, memastikan setiap tugas berjalan sesuai jadwal.

Berkolaborasi dengan tim Anda untuk menyempurnakan kampanye pemasaran digital menggunakan ClickUp Docs

Selain itu, Dokumen ClickUp memfasilitasi berbagi dokumen dan kolaborasi yang mudah, sehingga tim Anda dapat mengerjakan aset kampanye bersama-sama.

Langkah 4: Ukur dan optimalkan kampanye Anda

Pelacakan kinerja sangat penting setelah kampanye Anda ditayangkan. Untuk menilai kinerjanya, Anda perlu memantau KPI seperti CPM (Biaya Per Seribu Tayangan), BPK (Biaya Per Klik), dan CPA (Biaya Per Akuisisi).

Anda dapat melakukan penyesuaian secara real-time dalam rencana pemasaran kinerja Anda berdasarkan metrik ini untuk meningkatkan hasil.

Memanfaatkan alat yang tepat sangat penting untuk menyederhanakan proses ini dan memastikan Anda mendapatkan hasil maksimal dari data Anda. ClickUp menawarkan fitur serbaguna yang dapat diadaptasi untuk pengukuran pemasaran kinerja: Templat Laporan Analisis oleh ClickUp menyediakan alat yang ampuh untuk melacak dan memvisualisasikan upaya pemasaran Anda.

Templat Laporan Analisis ClickUp

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Membuat dasbor khusus untuk memantau indikator kinerja utama Anda

Menggunakan bidang khusus untuk melacak metrik spesifik yang terkait dengan kampanye Anda

Membuat dan menjadwalkan laporan otomatis agar pemangku kepentingan tetap mendapat informasi

Menganalisis data historis untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan musiman

Meskipun kemampuan analitik ini membentuk fondasi pelacakan kinerja Anda, ClickUp melangkah lebih jauh dengan menawarkan Pemasaran ClickUp suite.

Lacak dan optimalkan kampanye pemasaran kinerja dengan ClickUp Marketing

Ini perangkat lunak pelaporan pemasaran membantu Anda mengoptimalkan kampanye Anda dengan fitur-fitur berikut:

Dasbor kinerja waktu nyata: Memvisualisasikan KPI Anda dan melacak kemajuan menuju sasaran secara real-time

Memvisualisasikan KPI Anda dan melacak kemajuan menuju sasaran secara real-time Pelaporan khusus : Buat laporan yang disesuaikan untuk metrik utama seperti BPK, CPA, dan ROAS untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam

: Buat laporan yang disesuaikan untuk metrik utama seperti BPK, CPA, dan ROAS untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam Pelacakan tujuan: Tetapkan dan pantau tujuan kampanye di samping target pemasaran Anda secara keseluruhan

Tetapkan dan pantau tujuan kampanye di samping target pemasaran Anda secara keseluruhan Peringatan otomatis: Menerima pemberitahuan ketika metrik kinerja mencapai ambang batas tertentu, sehingga memungkinkan penyesuaian cepat dalam strategi pemasaran kinerja

Menerima pemberitahuan ketika metrik kinerja mencapai ambang batas tertentu, sehingga memungkinkan penyesuaian cepat dalam strategi pemasaran kinerja Ruang kolaboratif: Memfasilitasi diskusi tim dan sesi strategi untuk pengoptimalan kampanye yang sedang berlangsung

Dengan mengintegrasikan fitur ClickUp yang kuat ini, Anda menciptakan alur kerja yang mulus yang bergerak dari analisis data ke tindakan strategis.

Langkah 5: Menangani potensi jebakan

Saat Anda menjalankan rencana pemasaran kinerja Anda, sangat penting untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan umum secara proaktif. Berikut ini adalah area-area utama yang harus difokuskan:

Mengatasi kelelahan iklan melalui penyegaran kreatif secara teratur

Beradaptasi dengan perubahan platform dan pembaruan algoritme di seluruh saluran pemasaran

Menjaga kepatuhan terhadap peraturan privasi data (GDPR, CCPA)

Melacak konversi secara akurat menggunakan model atribusi yang kuat

Memanfaatkan alat manajemen kampanye untuk eksekusi yang terstruktur

Memantau dan mengoptimalkan metrik kinerja secara terus menerus

Meskipun tantangan ini mungkin tampak menakutkan, mengadopsi pendekatan terstruktur untuk manajemen kampanye dan memanfaatkan alat yang tepat dapat membantu Anda menavigasinya secara efektif dan mempertahankan kinerja kampanye.

Pertimbangkan untuk menggunakan fitur Templat Manajemen Kampanye dan Promosi oleh ClickUp untuk merampingkan upaya pemasaran kinerja Anda dan secara proaktif mengatasi masalah potensial.

Templat Manajemen Kampanye dan Promosi ClickUp

Beberapa fitur utama dari templat ini meliputi:

Daftar tugas yang sudah dibuat sebelumnya memandu Anda melalui perencanaan dan pelaksanaan kampanye

Bidang khusus memungkinkan Anda melacak metrik kinerja utama

Tampilan garis waktu membantu memvisualisasikan jadwal kampanye, sehingga Anda dapat merencanakan penyegaran konten dan menghindari kelelahan iklan

Ruang kolaboratif memfasilitasi komunikasi tim dan berbagi aset

Integrasi dengan alat pemasaran populer menciptakan alur kerja yang lancar

Manfaat dari Pemasaran Kinerja

Performance marketing menawarkan keuntungan yang signifikan dibandingkan iklan tradisional, sehingga menjadikannya strategi yang ampuh bagi pemasar digital:

Efektivitas biaya: Bayar hanya untuk tindakan tertentu (klik, penjualan, prospek), memastikan hasil yang nyata dan ROI yang dioptimalkan

Bayar hanya untuk tindakan tertentu (klik, penjualan, prospek), memastikan hasil yang nyata dan ROI yang dioptimalkan Keterukuran : Lacak setiap aspek kampanye Anda secara real time, memungkinkan keputusan berdasarkan data dan pengoptimalan dengan cepat

: Lacak setiap aspek kampanye Anda secara real time, memungkinkan keputusan berdasarkan data dan pengoptimalan dengan cepat **Ketepatan penargetan: Fokus pada audiens bernilai tinggi dengan menganalisis data dan perilaku pengguna, meningkatkan tingkat konversi

Skalabilitas: Perluas kampanye yang berhasil dengan mudah untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial

Manfaat-manfaat ini menjadikan performance marketing sebagai strategi yang kuat, mudah beradaptasi, dan berfokus pada hasil yang cocok untuk bisnis dari semua ukuran.

Contoh Pemasaran Kinerja

Berikut ini adalah gambaran rinci tentang perusahaan yang telah memanfaatkan kinerja secara efektif rencana pemasaran untuk meningkatkan operasi mereka, termasuk tindakan spesifik yang diambil dan hasil terukur yang dicapai.

1. Boots Hearingcare Boots Hearingcare bertujuan untuk meningkatkan pemesanan online untuk pemeriksaan kesehatan pendengaran di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19. Mereka bermitra dengan Hallam Internet untuk menerapkan strategi pemasaran digital terpadu yang didorong oleh fokus pada pembangunan merek, pertumbuhan lalu lintas organik, dan perolehan prospek.

Tindakan yang diambil

Peningkatankomunikasi pemasaran untuk meyakinkan pelanggan tentang keamanan

Memperkenalkan mitra programatik baru untuk menavigasi pembatasan iklan

Meningkatkan tingkat konversi situs web melalui insentif dan proses pemesanan yang disempurnakan

Hasil yang terukur

73% peningkatan tes pendengaran baru yang dipesan secara online

91% peningkatan dalam tingkat konversi

85% peningkatan transaksi organik dari tahun ke tahun

Mencapai peningkatan 5,1 persen dalam Pangsa Pencarian, yang terbesar sejak tahun 2014

2. Bioskop ODEON

ODEON merestrukturisasi strategi pemasarannya dengan menggunakan AI untuk menyederhanakan pendekatannya dan terhubung lebih baik dengan target audiens.

Tindakan yang diambil

Bertransisi dari struktur kampanye manual yang kompleks ke model berbasis AI yang memprioritaskan penawaran bernilai tinggi seperti pemutaran IMAX

Menerapkan Penawaran Cerdas Google untuk mengoptimalkan pengeluaran iklan berdasarkan sinyal kontekstual

Hasil yang terukur

Mencapai peningkatan tingkat konversi sebesar 43%

Mengurangi biaya per klik sebesar 46%, sehingga dapat diinvestasikan kembali ke dalam pemasaran penelusuran

3. Center Parcs

Center Parcs bertujuan untuk mengembangkan basis data pelanggannya dan meningkatkan pemesanan melalui kampanye interaktif.

Tindakan yang diambil

Meluncurkan kampanye kartu gosok digital melalui media sosial untuk mendorong pendaftaran buletin

Digunakanotomatisasi pemasaran untuk keterlibatan pelanggan yang dipersonalisasi

Hasil yang terukur

Mencapai lebih dari 1000% ROI darikampanye pemasaran Menghasilkan 236 pemesanan baru, secara signifikan melebihi tujuan awal mereka

Mengumpulkan lebih dari 40.000 langganan buletin baru

Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana perusahaan pemasaran dapat secara efektif memanfaatkan pemasaran kinerja untuk meningkatkan metrik operasional mereka secara signifikan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan meningkatkan keterlibatan pelanggan.

Mengadopsi Pemasaran Kinerja: Tantangan dan Solusi

Meskipun pemasaran kinerja menawarkan manfaat yang signifikan, menerapkannya secara efektif dapat memberikan tantangan tersendiri. Mari kita telusuri beberapa rintangan umum dan solusinya.

🔒Kelebihan data: Mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari volume data yang sangat besar bisa menjadi tantangan.

🔑Solusi: Menerapkan sistem hierarki data yang memprioritaskan metrik utama dan membuat laporan ringkasan mingguan yang berfokus pada KPI yang paling berdampak.

🔒Kompleksitas atribusi: Menentukan titik kontak mana yang layak mendapatkan kredit untuk konversi dalam lingkungan multi-saluran bisa menjadi tantangan.

🔑Solusi: Mengadopsi model atribusi berbasis data yang menimbang dampak dari setiap titik kontak berdasarkan analisis perjalanan pelanggan dan pola konversi.

🔒 Platform yang berubah dengan cepat: Mengikuti pembaruan yang sering terjadi pada platform iklan dan algoritmanya dapat memakan waktu.

🔑Solusi: Membentuk tim pemantau platform khusus yang bertanggung jawab secara bergilir untuk melacak perubahan dan mendistribusikan ringkasan mingguan kepada semua pemangku kepentingan.

Alokasi anggaran: Memutuskan bagaimana mendistribusikan anggaran Anda di berbagai saluran dan kampanye untuk mendapatkan hasil yang optimal bisa jadi rumit.

🔑Solusi: Menerapkan model alokasi anggaran dinamis yang menyesuaikan pengeluaran berdasarkan tren kinerja 30 hari dan tolok ukur ROAS.

🔒Kelelahan iklan: Mempertahankan efektivitas iklan dari waktu ke waktu karena audiens menjadi tidak peka terhadap pesan Anda.

🔑Solusi: Kembangkan kalender penyegaran kreatif yang secara sistematis merotasi variasi iklan setiap dua minggu dan menguji pendekatan pesan baru terhadap kelompok kontrol.

🔒Khawatir tentang privasi: Menavigasi peraturan privasi data yang terus berkembang sambil tetap memanfaatkan data pengguna untuk penargetan.

🔑Solusi: Membuat strategi data pihak pertama yang kuat yang berfokus pada membangun hubungan langsung dengan pelanggan melalui pertukaran nilai dan praktik data yang transparan.

Kesenjangan keterampilan: Menemukan dan mempertahankan talenta dengan perpaduan yang tepat antara keterampilan analitis dan kreatif untuk pemasaran kinerja.

🔑Solusi: Mengembangkan program pelatihan lintas fungsi yang memasangkan anggota tim dengan keterampilan yang saling melengkapi untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran kolaboratif.

Praktik Terbaik Tambahan:

Automatisasi Alur Kerja: Memanfaatkan Otomatisasi ClickUp untuk merampingkan tugas-tugas yang berulang dan meluangkan waktu untuk berpikir strategis.

Otomatiskan tugas-tugas pemasaran email Anda yang berulang dengan ClickUp Automation

Pengoptimalan rutin: Jadwalkan tinjauan kinerja mingguan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti peluang peningkatan kampanye

Jadwalkan tinjauan kinerja mingguan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti peluang peningkatan kampanye Kolaborasi lintas tim: Membina komunikasi rutin antara tim kreatif, analitik, dan media untuk memastikan strategi yang selaras

Pendekatan ini memberikan solusi yang beragam dan praktis dengan tetap mempertahankan otomatisasi ClickUp sebagai salah satu dari beberapa alat yang berharga dalam perangkat pemasaran kinerja.

Dari Strategi ke Kesuksesan: Tingkatkan Pemasaran Kinerja Anda

Performance marketing telah mengubah periklanan digital dengan berfokus pada hasil yang terukur dan data untuk mencapai dampak yang nyata.

Saat Anda memulai perjalanan pemasaran kinerja, ingatlah bahwa kesuksesan terletak pada pembelajaran, pengujian, dan pengoptimalan yang berkelanjutan. Dengan merangkul kekuatan data dan mempertahankan pendekatan yang lincah, Anda dapat mengubah wawasan kampanye menjadi strategi bisnis yang lebih luas dan proses pengambilan keputusan yang terinformasi.

siap untuk mengambil langkah pertama Anda? Terapkan strategi yang dibahas dalam panduan ini dan sederhanakan alur kerja Anda dengan ClickUp, solusi komprehensif untuk manajemen proyek solusi. Mendaftar untuk ClickUp hari ini dan ubah upaya pemasaran kinerja Anda!