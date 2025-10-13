Mari kita akui saja—mencatat selama rapat bisa jadi seperti bermain akrobat. Anda berusaha tetap fokus pada pembahasan penting sambil bergegas mencatatnya agar tidak lupa.

Tapi bagaimana jika Anda tidak perlu memilih antara fokus mendengarkan dan mencatat setiap detail penting?

Berkat alat ringkasan rapat berbasis AI, Anda tidak perlu melakukannya. Dengan alat-alat ini, Anda dapat sepenuhnya fokus pada percakapan, karena AI akan mencatat dan meringkas catatan rapat untuk Anda. 🤖

Mulai dari mencatat poin-poin tindakan hingga menghasilkan ringkasan yang jelas, alat ringkasan rapat berbasis AI menghilangkan kebutuhan untuk mencatat secara manual, sehingga Anda dapat lebih fokus dan produktif dalam rapat.

Apakah hal itu menarik minat Anda? 🤔

Baiklah, simak terus artikel ini saat kami mengulas 10 alat ringkasan rapat berbasis AI terbaik yang dapat membantu Anda mengubah alur kerja Anda.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Alat Ringkasan Catatan Berbasis AI?

Memilih alat ringkasan rapat berbasis AI yang tepat bukan sekadar mencari alat yang “berfungsi.” Alat tersebut harus berkinerja tinggi, mudah digunakan, dan responsif. Selain itu, berikut beberapa kualitas penting yang harus Anda perhatikan:

Akurasi: Pilih alat ringkasan rapat berbasis AI yang menghasilkan transkrip rapat yang akurat. Alat ini memudahkan pencatatan dan memastikan keandalan maksimal

Kemampuan penyesuaian: Pilihlah alat yang menawarkan opsi penyesuaian. Misalnya, alat ringkasan rapat berbasis AI yang berkualitas harus memungkinkan Anda menyesuaikan catatan rapat berdasarkan panjang, detail, poin-poin penting, dan sebagainya.

Kemampuan integrasi: Pilih alat ringkasan yang dapat diintegrasikan dengan alat dan perangkat lunak pihak ketiga. Ini mencakup aplikasi dan alat konferensi video populer seperti Zoom dan Google Meet, platform kolaborasi seperti Microsoft Teams, serta alat kalender seperti Calendly

Dukungan bahasa: Temukan alat yang mendukung berbagai bahasa global dan regional. Hal ini memudahkan transkripsi real-time dan membantu merekam rapat dengan lebih efisien

Keamanan: Pilih alat ringkasan catatan berbasis AI yang menyediakan langkah-langkah keamanan yang kuat dan mematuhi peraturan perlindungan data, sehingga detail yang Anda bagikan dalam rekaman video Anda terlindungi dari akses yang tidak sah

10 Alat Ringkasan Catatan AI Terbaik yang Wajib Dicoba

Berikut ini perbandingan singkat mengenai alat-alat terbaik di pasaran untuk membantu Anda memilih alat ringkasan rapat berbasis AI yang tepat sesuai kebutuhan spesifik Anda. Kami telah mengelompokkannya berdasarkan kasus penggunaan terbaik, fitur utama, harga, dan apakah mereka menawarkan paket gratis. Dengan demikian, Anda dapat dengan mudah menemukan alat yang sesuai dengan alur kerja dan anggaran Anda.

Alat Paling Cocok Untuk Paket Gratis Paket Berbayar Mulai Dari Fitur Utama ClickUp Ringkasan catatan rapat yang didukung AI Ya $7/bulan Transkripsi real-time, konversi tugas, penyimpanan dokumen Fireflies. ai Mencatat notulen rapat secara otomatis Ya $18/bulan Merangkum rapat video, serta ekstensi browser untuk penggunaan yang mudah Otter.ai Merangkum rapat online Ya $16,99/bulan Membuat ringkasan rapat, aplikasi seluler, dan menyoroti poin-poin penting Avoma Mendapatkan wawasan dari rapat Ya $24/bulan Menyediakan wawasan rapat, mengedit transkrip, dan integrasi CRM Fathom Merangkum video rapat Ya $19/bulan Merangkum rapat video, ekstensi browser untuk penggunaan yang mudah Fellow Membuat agenda rapat Ya $11/bulan Pencatatan catatan secara langsung, penugasan tugas, pemberitahuan real-time Sembly AI Merekam rapat Ya $29 per bulan per pengguna Tag momen penting, mendukung 48 bahasa, pencarian kata kunci Laxis Mengekstrak catatan dari rapat Ya $13,33/bulan Merangkum rapat dengan pelanggan, menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti Jamie AI Merangkum rapat (virtual dan tatap muka) Ya $26,31 per bulan Menerjemahkan transkrip ke dalam lebih dari 20 bahasa, menandai momen-momen penting Tonton Ulang Mencatat video Ya $23,75/bulan Mengorganisir rapat berdasarkan saluran, menyediakan analisis, dan membagikan ringkasan

Setelah Anda melihat perbandingan singkat mengenai alat ringkasan rapat berbasis AI terbaik, mari kita bahas lebih dalam apa yang membuat masing-masing alat tersebut menonjol. Mulai dari transkripsi real-time hingga integrasi yang mulus dan fitur otomatisasi, kami akan mengeksplorasi keunggulan dan keterbatasan unik dari alat-alat ini sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat mengenai mana yang paling sesuai dengan kebutuhan tim Anda.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk ringkasan catatan rapat berbasis AI)

Ingin asisten AI di tempat kerja yang andal, serbaguna, dan berkinerja tinggi? Tidak perlu mencari lagi—ClickUp adalah solusi terbaik untuk Anda. 🏆

Sebagai platform manajemen proyek all-in-one, ClickUp menyediakan semua alat dan fitur yang Anda butuhkan untuk menyederhanakan setiap aspek pekerjaan Anda—dan pencatatan tidak terkecuali.

Apa yang membuat ClickUp menjadi yang terbaik di bidangnya? Rahasianya sudah diketahui banyak orang—kelengkapannya! Tidak seperti alat lainnya, ClickUp menawarkan solusi untuk mengoptimalkan pencatatan dalam rapat sinkron dan asinkron.

Bayangkan solusi lengkap untuk membuat agenda rapat, merangkum isi rapat, dan mendapatkan catatan rapat otomatis. Kenalkan ClickUp Meetings.

Manajemen rapat yang komprehensif yang menjadi solusi bagi semua kendala tim Anda secara real-time.

Tapi tunggu dulu—itu belum sepertiga dari apa yang ditawarkan ClickUp.

Buat ringkasan dan catatan instan secara real-time untuk setiap rapat dengan ClickUp Brain

Transkripsi rapat video yang ditingkatkan dengan ClickUp Brain dan Clips

ClickUp Brain membantu Anda membuat agenda rapat, transkrip rapat secara real-time, ringkasan, wawasan utama, dan dokumen—semua hanya dengan beberapa perintah. Alat ini juga membantu Anda menganalisis diskusi dan menyoroti poin-poin tindakan secara otomatis. Selanjutnya, alat ini mengubahnya menjadi tugas dan menugaskan tugas tersebut kepada pemangku kepentingan yang bersangkutan.

Fitur ringkasan alat ini juga menghasilkan ringkasan singkat mengenai keputusan utama, tindakan yang harus dilakukan, dan poin-poin penting hanya dengan beberapa klik.

Bukan hanya itu! Gabungkan ClickUp Brain dengan ClickUp Clips untuk mentranskrip semua rapat video asinkron dengan sempurna!

Atur catatan rapat, agenda, diskusi, dan lainnya di satu tempat dengan ClickUp Docs

Catatan yang terorganisir dengan ClickUp Docs

Salah satu kendala utama yang sering ditemui pada alat ringkasan rapat AI biasa adalah skalabilitas. Seiring pertumbuhan tim Anda, mencatat poin-poin penting yang dibahas dalam setiap rapat menjadi semakin sulit. Namun, hal ini tidak berlaku untuk ClickUp Docs.

Alat ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan semua catatan rapat, transkrip, ringkasan, dan video rapat sebelumnya di satu tempat.

Selain itu, ClickUp juga menyediakan dua templat siap pakai yang dapat disesuaikan untuk mengelola rapat dan catatan.

Template rapat yang dapat Anda gunakan

Dengan Template Catatan Rapat ClickUp, tetapkan pedoman dan struktur yang jelas untuk rapat Anda, termasuk agenda, catatan, diskusi, tindakan yang harus dilakukan, dan sebagainya. Alat ini juga secara otomatis membuat tugas dari tindakan yang harus dilakukan dalam rapat, memusatkan dokumen rapat agar mudah diakses, serta memperlancar kolaborasi dengan pembaruan dan komentar secara real-time.

Selain itu, Template Notulen Rapat ClickUp menyediakan kerangka dasar untuk mencatat notulen rapat sebagai dokumen di platform ClickUp. Template ini membantu Anda mencatat notulen rapat, mengatur diskusi, keputusan, dan tindak lanjut dalam format terstruktur, serta berbagi dan memperbarui catatan rapat dengan mudah bersama tim Anda.

✅ Sangat cocok untuk: Manajer proyek dan tim yang menangani banyak proyek sekaligus dan membutuhkan ringkasan rapat yang terperinci, penugasan tugas, serta integrasi yang mulus dengan alat manajemen kerja lainnya.

Fitur terbaik ClickUp

Ubah catatan dan poin tindakan langsung menjadi tugas, serta tetapkan tanggung jawab secara real-time

Atur pengingat otomatis untuk tugas tindak lanjut, memastikan tidak ada poin tindakan yang terlewatkan setelah rapat

Bekerja sama secara langsung pada dokumen rapat bersama anggota tim, sehingga semua orang dapat berkontribusi secara bersamaan

Gunakan opsi teks kaya seperti huruf tebal, judul, dan poin-poin untuk memformat dan mengatur catatan rapat Anda dengan jelas

Cari dengan mudah catatan rapat dan diskusi sebelumnya, sehingga Anda dapat mengakses informasi penting dengan cepat

Sinkronkan dengan platform rapat dan kalender utama seperti Google Meet dan Outlook untuk menjadwalkan rapat dan menghubungkan catatan ke acara tertentu

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin perlu sedikit waktu untuk membiasakan diri

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas: $7/bulan per pengguna

Bisnis: $12/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar mana pun seharga $7 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. Fireflies.ai (Terbaik untuk mencatat hasil rapat)

Fireflies.ai adalah asisten rapat berbasis AI yang intuitif yang menghasilkan catatan rapat secara otomatis.

Alat ini memungkinkan Anda menyaring dan mendengarkan topik-topik utama, menambahkan komentar, menandai anggota tim, melacak waktu bicara pembicara, dan banyak lagi. Alat ini sangat cocok untuk membuat ringkasan singkat yang memadatkan informasi dari rapat yang panjang.

✅ Sangat cocok untuk: Tim jarak jauh atau yang tersebar yang membutuhkan ringkasan singkat dan cepat dari rapat panjang serta ingin berbagi catatan dengan mudah di berbagai platform seperti Slack atau Asana.

Fitur terbaik Fireflies.ai

Telusuri rapat dan transkrip sebelumnya menggunakan kata kunci dan frasa dengan fitur Pencarian Bertenaga AI

Rekam dan ringkas poin-poin tindakan dari diskusi menggunakan kecerdasan percakapan

Bagikan catatan rapat secara instan kepada tim Anda melalui Slack, Notion, Asana, dan lainnya.

Integrasikan dengan aplikasi kalender seperti Google Calendar untuk menjadwalkan dan menyinkronkan rapat

Batasan Fireflies.ai

Biaya tinggi untuk fitur-fitur canggih

Membutuhkan pengaturan manual yang rumit untuk alur kerja khusus

Dukungan offline minimal

Harga Fireflies.ai

Gratis Selamanya

Pro: $18/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Bisnis: $29/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Enterprise: $39/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (490+ ulasan)

Capterra: NA

3. Otter.ai (Terbaik untuk merangkum rapat online)

Otter.ai adalah alat ringkasan rapat berbasis AI yang terkenal, dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi antara tim jarak jauh.

Alat ini sepenuhnya mengotomatiskan semua aktivitas di ruang rapat Anda. Alat ini menghasilkan ringkasan rapat, menugaskan tindakan kepada rekan tim, menyediakan transkrip untuk rapat tatap muka dan virtual, dan sebagainya.

✅ Sangat cocok untuk: Tim yang perlu membuat ringkasan rapat yang jelas saat dalam perjalanan, dengan dukungan aplikasi seluler yang kuat dan integrasi dengan alat konferensi video.

Fitur terbaik Otter.ai

Hemat waktu dengan mendengarkan ringkasan berdurasi 30 detik dari notulen rapat berdurasi 1 jam

Gunakan aplikasi seluler untuk menghadiri rapat dan membuat transkrip rapat di mana saja

Dapatkan wawasan langsung mengenai topik-topik utama yang dibahas dalam rapat dengan fitur Otter AI Chat

Keterbatasan Otter.ai

Opsi ekspor terbatas

Paket gratis memiliki batasan

Integrasi yang terbatas dengan alat pihak ketiga

Harga Otter.ai

Dasar: Gratis Selamanya

Pro: $16,99/bulan per pengguna

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Otter.ai

G2: 4,3/5 (lebih dari 240 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 80 ulasan)

4. Avoma (Terbaik untuk mendapatkan wawasan rapat)

via Avoma

Avoma adalah asisten rapat berbasis AI yang dikenal karena mengotomatiskan seluruh siklus hidup rapat—mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Alat ini membantu Anda membuat agenda rapat, mentranskrip rapat, mendapatkan ringkasan dan catatan rapat yang akurat, serta banyak lagi. Avoma berfokus pada peningkatan hasil penjualan dan pemasaran serta memberikan wawasan kunci yang dapat ditindaklanjuti dari rapat dengan pelanggan yang terbukti berharga dalam menutup kesepakatan.

✅ Sangat cocok untuk: Tim penjualan yang ingin mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari rapat dengan pelanggan, melacak pola percakapan, dan meningkatkan efisiensi rapat untuk menutup kesepakatan lebih cepat.

Fitur terbaik Avoma

Edit dan sesuaikan transkrip rapat secara real-time untuk menyempurnakan ringkasan atau menambahkan catatan tambahan

Lacak wawasan percakapan seperti rasio pembicaraan, kecepatan pembicara, dan pola interaksi untuk meningkatkan efisiensi rapat

Integrasikan dengan berbagai alat CRM, kalender, konferensi, dan pemanggil

Batasan Avoma

Kurva pembelajaran yang lebih curam

Mahal untuk tim kecil

Tidak ideal untuk menerjemahkan rapat yang tidak menggunakan bahasa Inggris karena masalah akurasi

Harga Avoma

Dasar: Gratis Selamanya

Paket Pemula: $24/bulan per pengguna

Plus: $59/bulan per pengguna

Bisnis: $99/bulan per pengguna

Enterprise: $109/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Avoma

G2: 4,6/5 (1.320+ ulasan)

Capterra: NA

5. Fathom (Terbaik untuk merangkum video rapat)

via Fathom

Jika Anda mencari alat ringkasan rapat berbasis AI untuk memfasilitasi rapat internal di organisasi Anda, coba Fathom. Alat ini komprehensif namun cukup mudah digunakan.

Fathom melakukan segalanya—mulai dari merekam video rapat hingga mentranskripsinya. Alat ini membantu Anda membuat ringkasan rapat, menyinkronkan tugas ke CRM Anda, dan berbagi catatan rapat dengan rekan kerja. Selain itu, Fathom menawarkan templat catatan rapat yang sudah dirancang sebelumnya untuk mempercepat prosesnya.

✅ Cocok untuk: Organisasi yang sering mengadakan rapat video dan menginginkan ringkasan serta poin tindakan yang mudah dipahami, tanpa harus menonton berjam-jam rekaman video.

Fitur terbaik Fathom

Dapatkan ringkasan yang ringkas setelah setiap rapat untuk menghindari perlu meninjau transkrip yang panjang

Beri label pada diskusi penting untuk memastikan wawasan kunci dan poin tindakan ditonjolkan dan mudah diakses

Gunakan ekstensi browser Fathom untuk merekam dan mentranskrip rapat tanpa perlu menginstal aplikasi desktop

Ketahui batasan-batasannya

Hanya mendukung panggilan video

Fitur ekspor dan berbagi yang terbatas pada paket gratis

Harga Fathom

Gratis Selamanya

Premium: $19/bulan per pengguna

Edisi Tim: $29/bulan per pengguna

Edisi Tim Pro: $39/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Fathom

G2: 5/5 (3.270+ ulasan)

Capterra: 5/5 (490+ ulasan)

6. Fellow (Terbaik untuk membuat agenda rapat)

via Fellow

Selain sebagai alat ringkasan rapat berbasis AI yang populer, Fellow juga terkenal karena kemampuannya dalam membuat agenda rapat yang terencana dengan baik dan didukung oleh AI.

Alat ini sangat ideal untuk mencatat hasil rapat dan membantu Anda mendapatkan transkrip lengkap, menyoroti momen-momen penting, menelusuri catatan rapat AI, serta ringkasan untuk memahami konteksnya.

Meskipun demikian, menggunakannya bisa jadi rumit, terutama jika Anda belum pernah menggunakan alat serupa sebelumnya.

✅ Sangat cocok untuk: Tim yang membutuhkan rapat terstruktur dan berorientasi pada agenda, memastikan setiap poin pembahasan penting tercatat, dan tugas tindak lanjut didefinisikan dengan jelas.

Fitur terbaik lainnya

Catat poin-poin penting selama rapat langsung di Zoom, Google Meet, dan platform lainnya, untuk memastikan semua poin penting tercatat secara real-time

Dapatkan pemberitahuan real-time untuk tindakan yang perlu dilakukan yang muncul dari rapat

Tugaskan tugas dan poin tindakan dari transkrip rapat kepada rekan tim langsung dari platform

Batasan-batasan

Fitur otomatisasi yang terbatas

Mahal untuk tim yang lebih besar

Harga Fellow

Gratis Selamanya

Pro: $11/bulan per pengguna

Bisnis: $10/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian pengguna

G2: 4,7/5 (lebih dari 2.200 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 30 ulasan)

7. Sembly AI (Pilihan terbaik untuk merekam rapat)

via Sembly AI

Sembly adalah alat rapat berbasis AI yang menyediakan catatan rapat otomatis dan ringkasan cerdas yang ringkas.

Alat ini memungkinkan Anda membagikan transkrip lengkap dari rapat yang direkam kepada tim Anda. Selain itu, Sembly terintegrasi dengan berbagai alat untuk mengoptimalkan kolaborasi dan alur kerja, serta mendukung 48 bahasa.

✅ Sangat cocok untuk: Tim global yang membutuhkan alat yang menawarkan dukungan multibahasa dan transkripsi catatan rapat otomatis, sehingga memudahkan kolaborasi lintas bahasa.

Fitur terbaik Sembly AI

Tandai momen-momen penting selama percakapan rapat agar Anda dapat dengan mudah menemukan poin-poin penting dalam transkrip nanti

Cari ringkasan rapat menggunakan filter kata kunci untuk menemukan pembahasan atau poin tindakan tertentu dengan cepat

Sinkronkan catatan rapat secara otomatis dengan alat seperti Asana, Trello, dan Slack untuk kolaborasi yang lebih baik

Batasan Sembly AI

Tidak ada pengeditan secara real-time

Transkripsi bisa jadi tidak akurat

Kurva pembelajaran yang curam untuk menggunakan alat ini

Harga Sembly AI

Pribadi: Gratis Selamanya

Profesional: $15/bulan (ditagih per tahun)

Tim: $29/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Sembly AI

G2: 4,6/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: NA

8. Laxis—Terbaik untuk mengekstrak catatan

via Laxis

Mencari alat ringkasan rapat berbasis AI yang dapat mengekstrak wawasan penting dari interaksi pelanggan yang panjang? Coba Laxis.

Dibangun berdasarkan motto “dari percakapan menjadi konversi,” alat pencatat AI ini menghasilkan ringkasan singkat dari transkrip rapat pelanggan. Dengan demikian, Anda dapat mengakses poin-poin tindakan penting yang perlu ditindaklanjuti dan mendorong hasil. Selain itu, Laxis terintegrasi dengan alat CRM untuk membantu Anda mengatur catatan rapat dan menyimpannya agar mudah diakses.

✅ Sangat cocok untuk: Tim keberhasilan pelanggan dan tim penjualan yang perlu dengan cepat mengubah percakapan dengan pelanggan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, dengan fokus pada pencapaian hasil dari rapat.

Fitur terbaik Laxis

Rangkum rapat dengan wawasan berbasis AI untuk menghasilkan daftar tindakan, poin-poin penting, dan langkah-langkah tindak lanjut secara otomatis

Catat poin-poin penting dan frasa selama rapat agar dapat diakses dengan mudah nanti

Batasan Laxis

Opsi ekstraksi catatan dasar

Dukungan minimal untuk rapat langsung dan kolaborasi

Harga Laxis

Dasar: Gratis Selamanya

Premium: $13,33/bulan

Bisnis: $24,99/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Laxis

G2: 4,9/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: NA

9. Jamie AI (Terbaik untuk merangkum rapat)

via Jamie AI

Jamie adalah aplikasi pencatat AI yang secara otomatis membuat catatan di platform seperti Google Meet. Namun, fungsinya tidak terbatas pada itu saja.

Bahkan jika Anda menghadiri rapat tatap muka, Jamie dapat membantu Anda mengekstrak ringkasan rapat yang ringkas, transkrip, dan daftar tindakan. Alat ini juga memungkinkan Anda menonton ringkasan rapat atau rekaman rapat sebelumnya untuk mendapatkan wawasan dan mengakses informasi penting.

✅ Sangat cocok untuk: Tim yang beroperasi baik secara virtual maupun fisik, karena alat ini secara efisien menangkap dan merangkum poin-poin penting dari rapat tatap muka maupun daring.

Fitur terbaik Jamie AI

Gunakan AI Jamie untuk mengidentifikasi poin tindakan dan langkah selanjutnya agar dapat segera ditindaklanjuti

Tandai momen-momen penting secara otomatis dan real-time untuk meninjau kembali poin-poin penting

Terjemahkan transkrip rapat ke lebih dari 20 bahasa untuk memastikan komunikasi yang lancar

Batasan Jamie AI

Integrasi yang terbatas dengan platform

Opsi pemformatan minimal

Gratis Selamanya

Standard: $26,31/bulan (dikonversi pada 7/10/24)

Pro: $51,53/bulan (dikonversi pada 7/10/24)

Paket Eksekutif: $108,54/bulan (dikonversi pada 7/10/24)

Peringkat dan ulasan Jamie AI

G2: NA

Capterra: NA

10. Rewatch (Terbaik untuk mencatat video)

via Rewatch

Rewatch, alat pencatat AI yang cukup populer, juga berfungsi sebagai perekam layar untuk tim dan profesional.

Dapatkan ringkasan rapat, transkrip, dan daftar tindakan—semuanya dengan Rewatch. Alat ini bersifat kolaboratif dan komprehensif, berfungsi sebagai solusi satu atap untuk semua kebutuhan rapat online.

✅ Cocok untuk: Tim yang merekam dan mengandalkan konten video, menyediakan ringkasan terperinci, analisis keterlibatan tim, dan arsip rapat yang terorganisir untuk memudahkan referensi.

Tonton kembali fitur-fitur terbaik

Buat saluran untuk mengatur rapat berdasarkan tim atau proyek,

Bagikan ringkasan otomatis atau cuplikan tertentu dari rapat kepada tim Anda

Dapatkan analisis mengenai keterlibatan tim, pemutaran video, pencarian, dan lain-lain.

Batasan penayangan ulang

Mahal untuk penggunaan rutin

Membutuhkan bandwidth yang besar

Tidak dapat mentranskrip panggilan telepon

Harga untuk menonton ulang

Gratis: Gratis Selamanya

Tim: $23,75/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Lihat kembali peringkat dan ulasan

G2: 4,5/5 (lebih dari 190 ulasan)

Capterra: NA

Catat Semua Rapat Anda dengan Alat Ringkasan Rapat AI Terbaik—ClickUp!

Di dunia yang serba cepat saat ini, mencatat hasil rapat secara manual dapat menghabiskan banyak waktu dan mengganggu konsentrasi. Di sinilah alat ringkasan rapat berbasis AI berperan untuk mempermudah proses tersebut.

Alat-alat ini menghemat waktu dengan menghasilkan catatan rapat otomatis dan memastikan bahwa semua poin penting, kesimpulan utama, dan tindakan yang perlu dilakukan dari rapat Anda tercatat dengan akurat. ✍️

Banyak dari alat ini terintegrasi dengan mudah ke perangkat lunak konferensi video populer seperti Google Meet, sehingga Anda dapat fokus sepenuhnya pada percakapan sementara AI menangani pencatatan. Hal ini menjadikannya alat yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, akurasi, dan kolaborasi.

Jadi, jangan tunggu lagi—dapatkan ClickUp hari ini.