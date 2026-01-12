AI vs. Konten yang Dibuat oleh Manusia: Kelebihan dan Kekurangan

Saat meneliti postingan blog ini, saya meminta Verse by Verse, “muse eksperimental berbasis AI” dari Google, untuk menulis puisi tentang imajinasi robotik yang menggabungkan gaya Edgar Allen Poe, Emily Dickinson, dan Ralph Waldo Emerson. Hasilnya adalah sebagai berikut.

Puisi yang dihasilkan oleh AI menggunakan Verse by Verse dari Google Research

Di berbagai bidang, mulai dari puisi, sastra, pemasaran, hingga perfilman, kecerdasan buatan (AI) semakin merambah sebagai alat yang penting. Berdasarkan data terbaru, terdapat 603 asisten penulisan berbasis AI, termasuk ClickUp Brain milik kami sendiri. Setiap perangkat lunak penulisan, mulai dari Google Docs hingga Quillbot, kini telah terintegrasi dengan AI.

Di sisi lain, lebih dari setengah pemasar yang disurvei Salesforce sudah menggunakan atau sedang bereksperimen dengan AI generatif untuk pekerjaan mereka. Dalam bentuk teks, gambar, dan bahkan video, tim-tim tersebut menciptakan konten dengan bantuan AI. Suka atau tidak, konten yang dihasilkan AI sudah beriringan dengan konten yang dibuat oleh manusia.

Jika Anda ingin menerima kenyataan ini dan memahami bagaimana keduanya bekerja sama (atau tidak), berikut adalah panduan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan konten yang dihasilkan oleh AI.

Memahami Konten AI

Sebelum kita membahas perdebatan antara konten yang dihasilkan AI versus konten yang ditulis manusia, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana hal ini bekerja.

Apa itu konten AI?

Konten yang dihasilkan oleh AI merujuk pada teks atau media apa pun yang dibuat oleh algoritma pembelajaran mesin sebagai respons terhadap masukan manusia (yang dikenal sebagai prompt). Anda dapat menggunakan alat pembuatan konten AI, seperti ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, dll., untuk membuat konten.

Bagaimana cara kerja konten yang dihasilkan oleh AI?

Perjalanan pengguna yang umum dalam pembuatan konten AI adalah sebagai berikut.

Pilih alat Anda

Buka alat AI untuk membuat konten. Tergantung pada kebutuhan Anda, kemudahan penggunaan, harga, dan sebagainya, Anda dapat memilih dari sejumlah generator teks AI yang tersedia saat ini.

Berikan perintah kepada AI

Masukkan deskripsi konten yang ingin Anda buat. Misalnya, Anda bisa mengatakan, “tulis postingan Twitter tentang acara perkenalan saya malam ini” atau “apa itu pengembangan aplikasi cepat?”

Tinjau hasilnya

AI akan menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk memahami masukan Anda dan menghasilkan respons yang sesuai. Periksa apakah respons tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda.

Sempurnakan hasilnya

Anda tidak perlu menerima draf pertama apa adanya. Berikan instruksi tambahan kepada AI. Misalnya, Anda bisa mengatakan, “uraikan ini menjadi poin-poin” atau “gunakan lebih banyak referensi film.”

Periksa kualitas hasilnya

AI tidaklah serba tahu. Saat membuat konten AI, Anda mungkin menghadapi risiko ketidakakuratan, halusinasi, dan terkadang bahkan tulisan yang tidak jelas. Oleh karena itu, lakukan pemeriksaan kualitas secara menyeluruh.

Sekarang Anda sudah siap menggunakan konten yang dihasilkan AI sesuai kebutuhan Anda. Berikut adalah beberapa cara paling umum dalam menggunakan konten AI.

Bagaimana cara menggunakan konten AI?

Anda dapat menggunakan konten AI untuk tujuan apa pun yang biasanya Anda gunakan untuk tulisan manusia. Beberapa contohnya adalah:

Brainstorming: Gunakan alat AI untuk mengumpulkan ide, membuat kerangka, dan draf awal, dll., yang nantinya dapat Anda sentuh dengan sentuhan manusia.

Penggunaan ulang konten: Setelah Anda membuat satu bentuk konten, gunakan AI untuk menggunakannya kembali dalam bentuk lain. Misalnya, Anda dapat memasukkan sebuah postingan blog ke dalam AI dan meminta:

Ringkasan singkat

Judul dan deskripsi meta

Postingan media sosial

Promosi buletin email

Iklan mesin pencari

Skalabilitas konten: Jika Anda menulis deskripsi e-commerce untuk sejumlah besar produk, AI adalah alat yang sangat berguna. AI dapat secara otomatis membuat konten untuk halaman produk Anda sesuai dengan nada dan gaya merek Anda.

Terjemahan: Meskipun tidak mahir dalam semua bahasa, AI merupakan alat yang efektif untuk terjemahan. Terutama untuk proyek berskala besar, seperti manual instruksi, subtitle, dll., AI dapat sangat membantu.

Hal ini membawa banyak keuntungan.

Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Konten yang Dihasilkan oleh AI

AI generatif membuka peluang dalam pembuatan konten yang belum pernah ada sebelumnya. Keunggulannya jauh melampaui apa pun yang ditawarkan oleh alat digital manapun.

Skalabilitas

Keuntungan terbesar AI adalah skalanya yang luas. Hanya butuh 2-3 detik bagi alat AI mana pun untuk membuat draf pertama sebuah postingan blog lengkap tentang topik apa pun, sekompleks apa pun itu. Bayangkan berapa banyak draf pertama yang bisa Anda hasilkan setiap hari kerja! Belum lagi fakta bahwa AI sebenarnya bisa bekerja 24×7.

Efisiensi

Alat penulisan AI sangat efisien dalam membuat konten dalam skala besar. Namun, alat tersebut juga membuat tim manusia menjadi lebih efisien.

Dengan menghasilkan draf awal secara instan untuk topik apa pun, mereka menghilangkan hambatan menulis

Dengan menyediakan potongan-potongan konten untuk diolah, AI mengurangi waktu yang dibutuhkan penulis untuk menulis

Dengan berperan sebagai mitra diskusi, AI membantu penulis manusia mengeksplorasi ide dan melihat hasilnya tanpa penilaian

Dengan memasukkan semua data yang diperlukan, AI meminimalkan waktu penelitian

Dengan fitur pengecekan ejaan, penyuntingan, dan pengeditan, AI meningkatkan efisiensi di setiap tahap proses penulisan.

Peningkatan SEO

Alat konten AI merupakan salah satu dukungan SEO paling efektif yang dapat dimiliki oleh penulis. Tidak hanya menawarkan saran kata kunci yang relevan, alat ini juga menunjukkan cara mengintegrasikan kata kunci tersebut ke dalam artikel secara alami sehingga konten Anda dapat peringkat di mesin pencari.

Konsistensi

Perlu mengikuti panduan gaya? Perlu menjaga nada yang konsisten? Memiliki pesan merek yang perlu diintegrasikan di mana-mana? Tidak masalah. Alat penulisan AI dapat memastikan bahwa semua konten Anda mengikuti pedoman ini secara konsisten dan tepat.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, konten AI tidaklah sempurna. Beberapa kelemahan utama adalah sebagai berikut.

Kreativitas yang terbatas

Pada dasarnya, alat AI mengambil data yang ada dari berbagai sumber dan mengolahnya menjadi jawaban yang mudah dipahami untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu. Jadi, meskipun mampu menciptakan konten, AI dibatasi oleh batasan data yang digunakan untuk melatihnya.

Yang lebih penting, AI belum mampu menghasilkan ide orisinal. AI dapat memicu inspirasi, memberikan gambaran sekilas tentang berbagai kemungkinan kepada penulis konten manusia. Namun, AI sendiri belum memiliki daya imajinasi, jika boleh dikatakan demikian. Jadi, jika dua pembuat konten manusia menggunakan alat yang sama untuk menulis tentang topik yang sama, mereka mungkin hanya akan menghasilkan salinan satu sama lain.

Kualitas yang dipertanyakan

Setiap generator konten AI pasti memiliki pernyataan penafian, seperti yang satu ini dari Google Gemini:

“Gemini mungkin menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang-orang, jadi pastikan untuk memeriksa kembali jawabannya.”

Hal ini karena AI masih belum dapat diandalkan untuk pembuatan konten. Beberapa masalah kualitas yang mungkin Anda hadapi adalah:

Ketidakakuratan : AI yang mengada-ada fakta, peristiwa, dan informasi lainnya

Redundansi : AI yang mengulang dirinya sendiri atau, yang lebih parah lagi, membingungkan atau menyalahartikan informasi yang sudah ada

Kurangnya konteks : AI belum mampu memahami nuansa berbagai konteks budaya

Kurangnya kedalaman : Konten yang dihasilkan oleh AI terkadang bisa dangkal, sering kali hanya mengulang pengetahuan yang sudah ada atau bahkan usang tanpa memberikan wawasan baru

Bahasa yang tidak alami : Ironisnya, konten yang dihasilkan AI bisa terdengar tidak alami, canggung, kaku, dan tanpa emosi

Plagiarisme: Pada akhirnya, AI dilatih menggunakan data yang tersedia secara publik, yang berarti masalah seputar hak cipta dan plagiarisme masih merupakan area abu-abu yang sangat rumit

Kebutuhan akan campur tangan manusia

Saat ini, tidak ada alat AI yang dapat menghasilkan konten yang siap dipublikasikan tanpa campur tangan manusia. Setiap alat menyadari risiko yang terkait dengan AI dan mendorong pengguna untuk mengembangkan proses pengendalian kualitas mereka sendiri.

Ini berarti bahwa meskipun menggunakan alat AI, organisasi tetap membutuhkan penulis, editor, dan penyunting manusia agar konten tersebut layak dipublikasikan. Menambahkan peran manusia sebagai pengawas dalam proses tersebut memberikan manfaat luar biasa yang belum dapat ditiru oleh AI. Kita akan membahas hal itu selanjutnya.

Keuntungan dan Kerugian Konten yang Dibuat oleh Manusia

Dengan menggunakan skala yang sama yang kita gunakan untuk mengukur konten yang dihasilkan oleh AI, mari kita lihat juga konten yang ditulis oleh manusia. Manfaat utamanya adalah:

Kreativitas : Penulis manusia sering kali menyisipkan kedalaman pemikiran, imajinasi, dan pengalaman hidup mereka sendiri ke dalam konten yang tidak dapat ditandingi oleh AI

Ketepatan : Manusia lebih cenderung mendeteksi ketidakakuratan dalam karya mereka dan melakukan verifikasi fakta secara menyeluruh

Tanggung Jawab : Penulis bertanggung jawab atas kata-kata yang mereka tulis; mereka mendapatkan nama penulis!

Berpikir kritis : Penulis mempertanyakan status quo dan mengevaluasi apa yang mereka lihat/dengar secara kritis serta memberikan wawasan yang tidak dapat diberikan oleh AI

Pemahaman konteks: Manusia dapat menyesuaikan konten mereka agar sesuai dengan sensitivitas budaya, inklusivitas, dan menanggapi masukan

Namun, kelemahan terbesar dari konten yang ditulis oleh manusia adalah keterbatasannya pada kemampuan manusia. Seorang penulis hanya mampu melakukan hal-hal tertentu. Dan meskipun telah berusaha sebaik mungkin, manusia tetap bisa membuat kesalahan. Mereka bisa salah, salah paham, dan, dalam beberapa kasus, mungkin sedang tidak dalam kondisi terbaiknya.

Bukan berarti konten AI tidak berguna atau konten yang dibuat oleh manusia bersifat bias. Pada bagian selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Anda dapat membedakan keduanya atau menggabungkannya untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Membedakan Antara Konten yang Dibuat oleh Manusia dan Konten yang Dibuat oleh AI

Sederhananya, konten yang dibuat oleh manusia ditulis oleh seseorang. Konten yang dihasilkan AI ditulis oleh algoritma. Namun, di dunia saat ini, membedakan keduanya tidaklah semudah itu. Misalnya, bagaimana jika seseorang menggunakan AI untuk merancang kerangka tulisan tetapi menulis draf kontennya sendiri? Apakah penyuntingan juga dianggap sebagai bagian dari proses penulisan?

Pertanyaan-pertanyaan eksistensial semacam itu bisa dibahas lain waktu. 🤷

Hari ini, kita akan membahas perbedaan utama antara konten yang dibuat oleh manusia dan konten yang dihasilkan oleh AI.

Kreativitas

Manusia secara alami kreatif. Dari Iliad hingga TikTok, kreativitas manusia bertanggung jawab atas setiap alat dan teknologi di sekitar kita. Oleh karena itu, konten yang dibuat oleh manusia akan selalu memiliki potensi untuk menampilkan imajinasi dan kreativitas murni dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh AI.

Konten AI hanyalah daur ulang dari apa yang sudah ada. Meskipun manusia dibatasi oleh kecepatan dan volume output, AI tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu yang sepenuhnya orisinal. Selain itu, karena semua konten diawali oleh perintah dari manusia, dapat dikatakan bahwa jika ada unsur imajinasi di dalamnya, itu berasal dari pengguna.

Penulis manusia 1️⃣ AI 0️⃣

Efisiensi

Setiap penulis menghadapi tantangan dalam mencari inspirasi dan secara konsisten menghasilkan konten dengan kualitas tertentu. Terlepas dari seberapa berpengalaman atau terlatih Anda, ada batasan seberapa banyak konten yang dapat Anda hasilkan dalam satu hari kerja 8 jam.

AI sebenarnya tidak memiliki masalah itu. AI yang ramah di sekitar Anda tidak akan mengalami kebuntuan saat Anda memintanya untuk menghasilkan esai 1.000 kata. Ia tidak akan kesulitan mencari inspirasi atau mengalami kemandekan kreatif. Jadi, konten yang dihasilkan AI lebih efisien dan konsisten daripada konten yang dibuat manusia.

Penulis manusia 0️⃣ AI 1️⃣

Subjektivitas dan kedalaman emosional

Manusia memiliki pengalaman hidup. Melintasi batas kelas, kasta, ras, usia, gender, orientasi seksual, dan sebagainya, terdapat beragam pengalaman yang dapat menghasilkan narasi hebat dengan kedalaman emosional. Hal ini juga lebih mudah dipahami dan mengharukan bagi pembaca manusia (yang masih menjadi kelompok audiens terbesar).

Sebagian besar alat AI dilatih menggunakan dataset yang sudah ada, yang berarti mereka tidak memiliki kecerdasan yang unik. Hal ini membuat konten yang dihasilkan cenderung monoton dan kurang menarik. Namun, hal ini tidak boleh disamakan dengan objektivitas. Sebenarnya, itu adalah konsep baru yang akan kita bahas selanjutnya.

Penulis manusia 1️⃣ AI 0️⃣

Kebiasaan

Setiap individu dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka peroleh dari pengalaman mereka. Setiap konten yang mereka hasilkan merupakan hasil dari bias-bias tersebut.

Misalnya, seorang desainer grafis yang berpendapat bahwa kandidat dengan tato tidak cocok untuk lingkungan profesional mungkin tidak akan pernah membuat gambar yang menampilkan mereka.

Di sisi lain, AI dilatih menggunakan data yang dibuat oleh manusia. Bias mereka tercermin dalam algoritma.

Misalnya, dalam sebuah insiden yang terkenal, sebuah sistem penyaring CV berbasis AI yang dilatih menggunakan CV karyawan yang sudah ada belajar untuk memberikan skor tinggi kepada mereka yang mencantumkan baseball atau basket sebagai hobi, tetapi mengurangi poin untuk softball.

Singkatnya, bias bukanlah soal manusia versus AI. Bias adalah sifat bawaan manusia dan karenanya juga melekat pada AI. Namun, manusia dapat mengenali bias-bias tersebut (baik secara mandiri maupun, misalnya, jika atasan menunjukkannya) dan berusaha untuk menghilangkannya.

AI perlu diprogram secara khusus untuk melakukan

Penulis manusia 0️⃣AI 0️⃣

Mengingat kondisi AI generatif saat ini, tulisan manusia masih lebih unggul daripada konten AI. Namun, hal itu tidak berarti Anda harus sepenuhnya menghindari konten AI. Faktanya, efisiensi yang dihasilkan AI sangat berharga jika digunakan bersamaan dengan imajinasi, orisinalitas, dan kontrol kualitas manusia.

Singkatnya, berikut adalah perbedaan antara konten yang dibuat oleh manusia dan konten yang dihasilkan oleh AI.

Fitur Konten yang dihasilkan oleh AI Konten yang dihasilkan oleh AI Keaslian Mungkin tinggi Sangat rendah Efisiensi Rendah hingga sedang Sangat tinggi Konsistensi Moderasi Sangat tinggi Skalabilitas Menantang dan mahal Lebih sederhana dan hemat biaya Kebiasaan Mungkin Mungkin Keandalan Tinggi, ketika pemikiran kritis diterapkan Kelemahan AI adalah dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat dan tidak tepat Kualitas Sedang hingga tinggi dengan contoh-contoh yang spesifik dan relevan Rendah hingga sedang, dengan pengulangan dan bahasa yang canggung Paling cocok untuk Kebutuhan akan konten yang kreatif dan menarik (misalnya, novel, esai, konten pemasaran) Kebutuhan konten yang terstandarisasi dan dapat diulang (misalnya, dokumentasi teknis, deskripsi meta, transkrip video)

Menggabungkan Kreativitas Manusia dan Efisiensi AI

Meskipun Anda mungkin berdebat dengan penuh semangat tentang perbandingan antara manusia dan AI, kenyataannya menunjukkan bahwa cara terbaik ke depan adalah kombinasi yang bijaksana antara keduanya. Berikut ini cara penerapannya dalam praktik menggunakan ruang kerja virtual seperti ClickUp.

AI sebagai sumber inspirasi; Manusia sebagai penambah nilai

Penggunaan AI yang paling efektif saat ini adalah sebagai sumber inspirasi dan ide. Buka alat penulisan AI seperti ClickUp Docs dan gunakan alat AI ClickUp untuk memasukkan prompt Anda dan mulai membuat draf pertama, atau merangkum konten dari draf yang sudah ada.

Bingung mau mulai dari mana? Coba Template Penulisan Konten ClickUp untuk cara mudah membuat konten yang menarik dan berkualitas tinggi.

AI untuk riset; manusia untuk wawasan

Chatbot AI merupakan asisten riset yang hebat. Pernah bingung mencari kata yang tepat untuk…? Asisten riset Anda bisa membantu. Lupa di mana Anda menyimpan dokumen yang sudah diedit? Connected Search bisa membantu. Butuh data organisasi dari alat manajemen proyek Anda? ClickUp Brain punya jawabannya.

Namun, jika Anda membuat konten untuk laporan atau proposal, konten tersebut memerlukan wawasan manusia. Alat ringkasan dokumen berbasis AI dapat memberikan informasi yang Anda butuhkan untuk mengidentifikasi wawasan dari dokumen tersebut.

Misalnya, alat manajemen proyek Anda mungkin menunjukkan bahwa tim Anda membutuhkan waktu rata-rata dua minggu untuk mempublikasikan setiap posting blog. Bahkan mungkin disebutkan bahwa waktu ini telah meningkat dari satu minggu, yang merupakan standar enam bulan lalu. Namun, hal ini bisa berarti:

Jumlah anggota tim Anda telah berkurang

Tim Anda kelelahan

Panjang dan kualitas konten Anda telah meningkat

Anda telah mengurangi jumlah posting blog dan kini lebih fokus pada konten video

Wawasan semacam itu dan langkah-langkah yang harus diambil tetap harus berasal dari manusia yang berpikir.

Ngomong-ngomong, jika Anda mengelola tim penulis, berikut adalah panduan singkat tentang cara menggunakan AI dalam pemasaran konten yang mungkin berguna bagi Anda.

Manusia untuk imajinasi; AI untuk skala

Mari kita ambil contoh konten untuk materi pemasaran. Konten yang telah dipublikasikan sangat melimpah. Bahkan kata kunci ekor panjang yang paling spesifik pun memiliki ratusan halaman konten. Yang membedakan organisasi yang sukses dari yang lain adalah seberapa unik, menarik, dan bernilai kontennya. Hal ini membutuhkan imajinasi manusia.

Dari sana, AI dapat mengambil alih. AI dapat mengoreksi dan memeriksa konsistensi nada dan gaya. AI dapat membuat materi distribusi untuk media sosial, email, naskah video, dan sebagainya. AI juga dapat mempersonalisasi konten untuk berbagai kelompok audiens dengan mudah.

Dengan cara ini, dengan menggabungkan kreativitas manusia dengan efisiensi AI, organisasi dapat menciptakan konten yang benar-benar luar biasa.

Tingkatkan Proses Pembuatan Konten Anda dengan ClickUp

Untuk menulis puisi, fitur Verse by Verse dari Google mengharuskan Anda melakukan beberapa hal, seperti memilih gaya puisi, memilih tiga penulis yang akan menjadi inspirasi Anda, dan menulis baris pertama. Setelah Anda melakukannya, AI akan memberikan beberapa opsi untuk dipilih—di sini, Anda harus memilih baris berikutnya sendiri.

Intinya, AI generatif (belum) merupakan entitas yang sadar yang dapat membuat konten sendiri. Namun, AI generatif adalah asisten yang berpengetahuan luas yang dapat membantu dalam hal inspirasi, pengembangan ide, penelitian, pengecekan ejaan, penyuntingan, dan sebagainya.

Hal ini efisien, tetapi juga tidak dapat diandalkan. Hal ini kurang subjektif, tetapi juga bias. Hal ini konsisten, tetapi kualitasnya bisa dipertanyakan.

Terlepas dari dilema-dilema ini, pengguna setia AI untuk pembuatan konten tahu bahwa AI dapat menjadi alat yang ampuh jika digunakan dengan bijak. AI dapat membantu dalam berbagai kasus penggunaan sebagai bagian dari alur kerja sehari-hari seorang penulis. Baik Anda sedang menulis ringkasan rapat harian, email perpisahan yang tulus, atau pidato Presiden, AI memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan.

Terintegrasi ke dalam alat manajemen proyek ClickUp, AI dapat membantu Anda menemukan tugas-tugas terkait, menjawab pertanyaan tentang proyek, merangkum dokumen panjang, mengembangkan ide dengan contoh, membuat templat penulisan konten, dan masih banyak lagi.

Coba ClickUp secara gratis hari ini.