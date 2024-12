Kekuatan dari seorang Juara Perubahan: Memimpin Tim Anda Menuju Kesuksesan

"The times they are a-changin"-Bob Dylan benar-benar menyentuh hati dengan lagu ikoniknya dari tahun 1960-an.

Namun, inilah masalahnya: perubahan tidak hanya tak terelakkan; itu adalah satu-satunya hal yang konstan (selain kopi di kantor yang habis di waktu yang tidak tepat).

Bisnis yang ingin tetap relevan dan kompetitif harus mengimbangi perubahan ini. Pertanyaannya adalah: bagaimana Anda menerapkan transformasi bisnis ini secara positif di perusahaan Anda?

Di sinilah peran seorang pemimpin perubahan dibutuhkan.

Siapa yang dimaksud dengan Change Champion?

Perubahan adalah hukum kehidupan.

John F. Kennedy, Mantan Presiden AS

Seorang pejuang perubahan bisa bersumpah dengan kutipan ini.

Namun, apakah yang dimaksud dengan pejuang perubahan, dan apa yang mereka lakukan?

Seorang change champion adalah seorang manajer yang bekerja dengan tim manajemen perubahan dan manajemen proyek untuk mengarahkan perusahaan menuju kondisi yang diinginkan.

Namun, bagaimana cara menjadi seorang change champion?

Begini caranya. Yang perlu Anda lakukan adalah bekerja bersama agen perubahan.

Pemimpin perubahan vs agen perubahan

Sangat mudah untuk mengacaukan antara change champion dengan agen perubahan.

Keduanya bertindak sebagai jembatan antara tim manajemen perubahan dan organisasi yang lebih luas yang terpengaruh oleh proses perubahan.

Namun, inilah perbedaan utamanya: pejuang perubahan mengambil peran yang lebih langsung. Mereka adalah orang yang benar-benar percaya, menggalang sumber daya dan dukungan tanpa harus memiliki kekuatan untuk memaksakan perubahan.

Sebaliknya, seorang agen perubahan memiliki wewenang untuk melaksanakan perubahan. Tugas mereka mencakup seluk-beluk implementasi perubahan, mulai dari strategi dan desain hingga penerapan dan evaluasi.

Tidak seperti juara perubahan, agen perubahan biasanya direkrut dari kepemimpinan tingkat menengah ke atas.

Apa Saja Tanggung Jawab Utama seorang Change Champion?

Jadi, apakah kita membutuhkan change champion jika agen perubahan memegang semua kekuasaan?

Tentu saja.

Ketika karyawan di garis depan memimpin inisiatif perubahan, tingkat keberhasilan transformasi meroket hingga 71% .

Champion manajemen perubahan memiliki tanggung jawab penting yang dapat membuat atau menghancurkan sebuah organisasi. Ini termasuk:

Memahami perubahan

Sebelum Anda dapat memimpin proses implementasi perubahan, Anda harus memahami perubahan tersebut. Itu masuk akal, bukan?

Tanggung jawab pertama dari seorang pemimpin perubahan adalah memahami keseluruhan gambaran-tujuan proyek perubahan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana dampaknya terhadap organisasi.

Menciptakan strategi manajemen perubahan

Nah, ini dia tantangannya-menciptakan strategi manajemen perubahan yang solid bukanlah hal yang mudah.

Seorang juara perubahan berada di atas angin di sini karena mereka adalah bagian dari tenaga kerja.

Bekerja bersama tim manajemen perubahan, para champion kami memastikan strategi tersebut selaras dengan tujuan organisasi dan kebutuhan karyawan.

Mengkomunikasikan perubahan

Change Champion memainkan peran penting dalam memastikan karyawan dan pemangku kepentingan mengetahui dan memahami perubahan.

Namun, bagaimana mereka melakukannya?

Mereka menguraikan manfaatnya, menjelaskan bagaimana hal itu akan berdampak pada keseharian setiap orang, dan menjawab semua pertanyaan "tetapi mengapa?" yang muncul secara alami.

Tanpa komunikasi yang jelas, transformasi Anda akan membentur tembok lebih cepat daripada pemadaman Wi-Fi saat melakukan panggilan Zoom.

Melatih karyawan

Perubahan selalu disertai dengan kurva pembelajaran. Namun, para champion perubahan ada untuk memandu karyawan melalui pelatihan yang diperlukan.

Oh, dan mereka tidak hanya melatih dan pergi-mereka memeriksa, menawarkan dukungan, dan memecahkan masalah apa pun saat karyawan merasa nyaman dengan cara baru dalam melakukan sesuatu.

Bertindak sebagai panutan 49% karyawan setuju bahwa panutan memandu mereka menuju jalur karier yang baik bagi mereka.

Di masa perubahan, panutan menjadi sangat penting - seseorang yang menunjukkan bahwa, ya, perubahan dapat diterima tanpa harus dibakar secara spontan.

Tokoh perubahan memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan cara beradaptasi dan bahkan berkembang di lingkungan baru.

Memantau kemajuan dan memberikan umpan balik

Apa gunanya perubahan jika Anda tidak tahu bagaimana perkembangannya?

Pemimpin perubahan secara terus-menerus memantau kemajuan, mengidentifikasi titik-titik lemah, dan memberikan umpan balik agar segala sesuatunya bergerak ke arah yang benar.

Menyelesaikan masalah dan membangun jaringan yang solid

Jujur saja-tidak ada proses implementasi perubahan yang bebas dari masalah.

Para juara perubahan adalah penanggap pertama ketika ada masalah. Mereka berkolaborasi dengan departemen lain dan para pemimpin manajemen perubahan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat.

Dan jangan meremehkan kekuatan jaringan yang kuat-entah itu dengan karyawan, pemimpin senior, atau pemangku kepentingan, para change champion menggunakan koneksi mereka untuk melancarkan roda transformasi.

Pentingnya Pemimpin Perubahan dalam Perubahan Organisasi

Untuk mewujudkan perubahan, Anda tidak perlu meyakinkan semua orang sekaligus.

Penelitian kurva S dari Everett Rogers menunjukkan bahwa hanya dibutuhkan 10% hingga 20% dari sebuah organisasi untuk mengadopsi sebuah inovasi agar dapat diikuti oleh anggota tim lainnya dengan cepat.

Jadi, mengapa tidak fokus pada kekuatan para juara perubahan Anda?

Individu-individu ini terdiri dari kelompok kecil namun berpengaruh yang dapat memimpin organisasi Anda melalui perubahan organisasi.

Jagoan perubahan adalah suara tim

Teori ini berhasil karena para champion adalah karyawan Anda. Mereka adalah suara dari tim mereka, yang menyampaikan kekhawatiran, ide, dan umpan balik langsung kepada pimpinan.

Selain itu, para champion perubahan dapat dengan cepat menunjukkan apa yang berhasil dan apa yang tidak dengan umpan balik dari rekan-rekan mereka.

Change Champion unggul dalam pelatihan

Tahukah Anda hampir 59% karyawan mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan formal di tempat kerja?

Mari kita akui saja: kesenjangan pelatihan ada di sebagian besar perusahaan.

Di situlah para pemimpin perubahan masuk. Para champion ini secara teratur mendedikasikan waktu untuk melatih karyawan satu per satu.

Dengan adanya para champion, keterampilan baru dapat diperoleh dengan lebih lancar.

Change champion ideal untuk pengujian beta

Ketika Anda membutuhkan seseorang untuk menguji proses, produk, atau layanan baru sebelum diluncurkan, change champion Anda adalah kandidat yang tepat.

Dengan pengalaman dan wawasan mereka, mereka dapat menangkap potensi masalah sejak dini.

Change Champion memberikan ruang bagi budaya tempat kerja yang positif.

Hanya 15% dari staf secara aktif terlibat di tempat kerja mereka. Namun, change champion dapat mengambil pendekatan yang lebih personal dan mendorong karyawan untuk berbagi pemikiran dan umpan balik.

Champion perubahan membantu menghemat uang

Ini untuk semua eksekutif kepemimpinan yang masih ragu-ragu tentang manajemen perubahan: pejuang perubahan memiliki kemampuan untuk mengurangi biaya operasional.

Mereka memahami operasional perusahaan dengan sangat baik dan dapat menyesuaikan alur kerja untuk mengurangi kurva pembelajaran yang mahal bagi anggota tim baru.

Selain itu, change champion tahu bagaimana menyelaraskan upaya mereka dengan tujuan perusahaan.

Mereka secara konstan membantu mencapai indikator kinerja utama (KPI) dan memastikan bisnis memenuhi target anggarannya.

Karakteristik dari para juara perubahan yang sukses

Change Champion Anda idealnya harus memiliki keterampilan berikut ini:

Mereka memimpin karyawan lain melalui jalan berbatu dalam inisiatif perubahan

Jagoan perubahan dapat mengkomunikasikan manfaat perubahan secara efektif dan apa yang diharapkan

Mereka terhubung dengan orang-orang, memahami kekhawatiran mereka, dan membuat mereka nyaman dengan ide perubahan

Bagaimanapun juga, change champion tidak hanya berbicara tentang perubahan-mereka membantu mengimplementasikannya. Hal ini membutuhkan keterampilan manajemen proyek yang sangat baik

Champion harus secara teratur terlibat dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di seluruh organisasi

Cara Menemukan Potensi Pemimpin Perubahan

Jadi, bagaimana cara Anda menemukan juara perubahan berikutnya di alam liar?

Mari kita beri contoh (seperti sesama juara): Perkenalkan Lucy. Dia bekerja di bidang keuangan, dan meskipun perannya mungkin tidak menyebutnya sebagai 'pemimpin perubahan', dia memiliki kualitas yang membuatnya sangat cocok.

Terbuka terhadap ide-ide baru

Lucy memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu ingin mengeksplorasi ide-ide baru.

Sebagai contoh, ia melihat ketidakefisienan dalam mengumpulkan data keuangan selama audit tahunan perusahaan. Alih-alih menggunakan metode yang sudah ketinggalan zaman, Lucy mengusulkan untuk mengotomatiskan proses pelaporan.

Menggunakan alat manajemen perubahan dia memimpin sebuah tim kecil untuk menguji dan mengimplementasikan sistem yang baru. Hal ini akhirnya mengurangi pekerjaan manual hingga 30% untuk seluruh tim-bicara tentang situasi yang saling menguntungkan!

Keterampilan membangun jaringan yang luar biasa

Lucy unggul dalam membangun hubungan lintas departemen.

Selama proses orientasi karyawan magang di departemen keuangan baru-baru ini, Lucy bekerja sama dengan HR untuk memastikan karyawan baru memahami sistem keuangan perusahaan.

Pola pikir yang berorientasi pada solusi

Saat tim Lucy mengalami kendala dengan sistem pelacakan pengeluaran baru selama tinjauan kuartalan, ia tidak panik. Alih-alih menyalahkan perangkat lunak atau menuding, ia langsung bertemu dengan tim proyek untuk memecahkan masalah.

Tindakan cepat ini meminimalkan gangguan dan menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana.

Bersedia mengambil risiko

Lucy menikmati melangkah keluar dari zona nyamannya.

Tahun lalu, saat perusahaannya menjajaki perangkat lunak keuangan baru, dia mengajukan diri untuk memimpin proyek percontohan. Meskipun ada beberapa kendala di awal, Lucy menerima kesempatan ini, menguji berbagai konfigurasi, dan menyempurnakan sistem sebelum implementasi penuh.

Kepemimpinan yang berempati

Lucy selalu hadir untuk timnya

Ketika perusahaannya mengalami reorganisasi, banyak karyawan yang merasa gugup tentang bagaimana hal itu akan memengaruhi peran mereka.

Lucy duduk bersama rekan-rekannya, menjelaskan bagaimana perubahan tersebut akan menguntungkan mereka dan organisasi. Dia bahkan mengadakan pertemuan rutin untuk mengatasi kekhawatiran mereka.

Jika Lucy ada di organisasi Anda, Anda mungkin ingin mendiskusikan posisi juara perubahan dengannya.

Bagaimana Cara Mengintegrasikan Change Champion ke dalam Strategi Perubahan?

👀 Tahukah Anda: 64% karyawan menanggapi strategi perubahan dari atas ke bawah dengan menunggu untuk diberitahu apa yang harus dilakukan.

Ya, ini bukan pendekatan yang paling efektif, bukan?

Proses pasif ini tidak memberikan ruang bagi karyawan untuk berbagi pendapat, kekhawatiran, atau umpan balik yang berharga-pada dasarnya, semua hal baik yang dapat meningkatkan proses perubahan secara keseluruhan.

Kolaborasi adalah kata ajaib di sini, dan di sinilah peran champion perubahan Anda. Mengintegrasikan mereka ke dalam strategi manajemen perubahan Anda adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari pendekatan satu sisi yang bersifat top-down.

Jadi, bagaimana cara membuat para champion perubahan ini lebih terlibat?

Libatkan mereka dalam perencanaan

Alih-alih melibatkan para penggerak perubahan pada tahap eksekusi, libatkan mereka sejak tahap perencanaan. Jelaskan tujuan proyek dan dorong mereka untuk memberikan ide dan masukan.

Setelah Anda mengumpulkan semua umpan balik, ide, dan bahkan mungkin beberapa keluhan (kita semua pernah mengalaminya), sekarang saatnya untuk mengubah semua informasi tersebut menjadi tindakan!

Dalam hal perubahan organisasi, Anda akan membutuhkan dua senjata rahasia: a rencana proses manajemen perubahan dan rencana komunikasi.

Namun, daripada Anda mencoba melakukan semuanya secara manual (atau dengan panik menuliskannya di kertas tempel), mari kita perkenalkan solusi yang akan membantu Anda mencapai perubahan organisasi: *drumroll* ClickUp .

Memulai dengan cepat dengan templat

ClickUp dirancang untuk menjadi asisten manajemen perubahan pribadi Anda.

Dilengkapi dengan templat siap pakai templat manajemen perubahan yang dapat membantu Anda memetakan seluruh proses-tidak ada tebakan, tidak ada langkah yang terlewatkan-hanya ada peta jalan yang jelas.

Untuk menghemat waktu (dan sakit kepala), Anda dapat melihat Templat Rencana Manajemen Perubahan ClickUp yang dirancang untuk membantu Anda merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau perubahan secara efektif.

Templat Rencana Manajemen Perubahan ClickUp membantu Anda merencanakan manajemen perubahan dengan lebih baik

Dengan templat ini, Anda dapat menguraikan hasil yang diinginkan, sehingga semua orang tetap fokus pada tujuan. Anda juga dapat berkolaborasi dengan tim Anda, membuat semua orang mengetahui dengan jelas di mana dan bagaimana mereka diharapkan untuk berkontribusi pada perubahan organisasi.

Bagi kita yang menyukai daftar periksa yang bagus (dan siapa yang tidak?), Templat Daftar Periksa Manajemen Perubahan dari ClickUp sangat direkomendasikan jika Anda mencari alat yang lebih terperinci untuk melacak setiap langkah.

templat Daftar Periksa Manajemen Perubahan dari ClickUp merupakan titik awal yang baik untuk pemetaan jalan manajemen perubahan._

Kolaborasi 101 dengan ClickUp

Sekarang, untuk benar-benar membawanya ke tingkat selanjutnya, libatkan tim Anda dalam diskusi terperinci untuk membuat rencana eksekusi perubahan yang komprehensif.

Dan berikut ini adalah tips profesional: gunakan Papan Tulis ClickUp untuk bertukar pikiran tentang ide-ide Anda. 💡

Dipilih oleh G2 sebagai salah satu alat bantu papan tulis kolaboratif terbaik, fitur ini memungkinkan Anda mengubah ide menjadi tugas hanya dengan beberapa klik.

buat ruang kerja kolaboratif di Papan Tulis ClickUp untuk menetapkan tugas, menandai anggota tim, dan menguraikan detail yang diperlukan_

Setelah Anda mendapatkan ide, gunakan ClickUp Peta Pikiran untuk memvisualisasikan seluruh proses perubahan-dari prioritas dan struktur hingga perilaku dan sumber daya.

Komunikasikan perubahan Anda dengan ClickUp

Anda harus menjaga agar semua orang tetap berada dalam lingkaran selama proses perubahan.

Mulailah dengan pengumuman awal yang kuat, lalu jaga momentum dengan jam kerja mingguan untuk menjawab pertanyaan (karena pasti akan ada pertanyaan).

Dan ketika Anda siap untuk meluncurkannya, resmikan dengan pengumuman yang besar dan menarik.

Di sinilah ClickUp benar-benar bersinar: aplikasi ini penuh dengan fitur-fitur yang membuat kehidupan kerja Anda lebih mudah. Fitur-fitur tersebut adalah Tugas dalam Beberapa Daftar menghubungkan tugas-tugas di seluruh tim, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam kegelapan.

dengan Tugas di Beberapa Daftar dari ClickUp, admin dapat menghubungkan tugas ke tim lain di seluruh perusahaan_

Selain itu, tugas berulang memastikan Anda tidak akan pernah melewatkan pembaruan atau rapat penting-apakah pembaruan kemajuan mingguan atau rapat komite pengarah yang sangat penting.

jadwalkan tugas-tugas Anda di ClickUp agar tidak pernah melewatkan acara penting

Penugasan dan pelacakan tugas

Pemimpin perubahan harus menciptakan budaya akuntabilitas untuk membantu tim mereka menerima tanggung jawab dan rasa memiliki.

Dengan Tugas ClickUp anda akan mendapatkan serangkaian alat manajemen tugas yang lengkap, mulai dari membuat dependensi dan melacak tanggal jatuh tempo hingga memvisualisasikan jadwal pengiriman.

gunakan ClickUp Tasks untuk meningkatkan kepemilikan dengan menambahkan, menghapus, atau melihat tugas dari daftar tugas yang berbeda

Ingin mengumpulkan wawasan tentang kompleksitas tugas? Pelacakan Waktu Asli di ClickUp memungkinkan Anda melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas perubahan.

Dokumentasi terperinci untuk konteks

Perubahan bisa terasa sangat berat, terutama ketika karyawan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

Solusinya? Buat dokumentasi terperinci untuk memandu mereka.

tingkatkan konten Anda dengan pengeditan bertenaga AI di ClickUp Docs Dokumen ClickUp membuat hal ini menjadi mudah, dengan menawarkan manajemen proyek yang terstruktur platform untuk segala hal, mulai dari basis pengetahuan hingga panduan proses.

Alat ini menawarkan pengeditan kolaboratif dan tajuk yang telah diformat sebelumnya untuk membantu Anda membangun sumber daya yang kaya yang mendukung inisiatif perubahan Anda dari awal hingga akhir.

Untuk efisiensi yang lebih tinggi, ClickUp Brain menawarkan beberapa petunjuk berbasis peran untuk membantu Anda melakukan curah pendapat, mengedit, dan meringkas konten.

Baik untuk merencanakan proyek perangkat lunak atau meningkatkan komunikasi tim, petunjuk ini membantu Anda membuat jadwal yang fleksibel.

Memanusiakan komunikasi perubahan Anda

Membangun komunikasi yang terbuka adalah separuh dari tantangan yang diselesaikan.

Daripada mengirim email yang kaku dan membosankan, cobalah menggunakan ClickUp Chat untuk percakapan real-time dengan karyawan. Anda dapat menyematkan file, video, dan spreadsheet secara langsung di dalam chat untuk dialog yang lebih menarik.

tampilan Obrolan ClickUp berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk semua komentar Anda_

Check-in reguler

Komunikasi dua arah selama proses manajemen perubahan dapat meningkatkan keberhasilan sebesar 32% .

Jadi, setelah inisiatif perubahan Anda berjalan, inilah saatnya untuk membina tim Anda dengan dukungan yang konsisten.

Pemeriksaan rutin membantu mengatasi keluhan secara efektif. Ingat: sedikit saja ketidakpuasan perlu mendapat perhatian segera-terutama jika perubahannya signifikan.

Untuk menjaga komunikasi dua arah tetap terbuka 24/7, anggota tim Anda bisa menggunakan utas komentar dan sebutan ClickUp untuk berbagi umpan balik tugas.

ubah komentar menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dan tetapkan ke tim Anda di ClickUp._

Selain itu, mereka dapat meminta klarifikasi menggunakan Komentar yang Ditugaskan yang tetap dapat dilacak hingga diselesaikan.

ubah komentar menjadi tugas dan tetapkan ke anggota tim yang sesuai dengan Tampilan Tugas ClickUp._

Pertimbangkan ini: 60% hingga 70% inisiatif perubahan gagal . Namun, perusahaan yang menggunakan ClickUp berhasil mengatasi hal tersebut.

Ambil contoh raksasa layanan kesehatan Mayo Clinic, misalnya. Dalam Video YouTube 'Perubahan itu Sulit: Menciptakan Rencana Adopsi untuk Membiakkan Kesuksesan,' mereka menyoroti ClickUp sebagai faktor penting dalam transisi yang mulus. Salah satu pembawa acara mencatat:

Adopsi tercepat dari semua alat yang kami bertiga luncurkan dalam karier kami. Staf yang lebih bahagia. Transparansi dan kolaborasi yang lebih baik di seluruh tim. Lebih sedikit bolak-balik untuk komunikasi proyek. Desainer bisa meminta bantuan kepada pimpinan dengan menggunakan fitur ClickUp seperti tag dan komentar.

Heather Meyer, Manajer Program, Mayo Clinic

Ubah Jaringan Champion

Bayangkan Rhea memimpin sebuah perubahan organisasi yang signifikan di sebuah perusahaan multinasional.

Menangani semuanya sendirian? Tidak ideal.

Jadi, dia membentuk jaringan champion perubahan di mana beberapa karyawan seperti dirinya berbagi tanggung jawab untuk membawa perubahan ke dalam organisasi.

Inilah cara kerja jaringan Rhea:

**Menyebarkan berita: Rhea dan timnya memastikan bahwa semua orang di seluruh departemen dan negara memahami rencana manajemen perubahan. Alih-alih satu orang yang melakukan semua pekerjaan berat, setiap anggota mengomunikasikan "mengapa" dan "bagaimana" di balik perubahan di dalam tim mereka

Menjelaskan manfaatnya : Rhea dan krunya menyoroti hasil positif bagi karyawan, membantu mereka melihat bagaimana perubahan akan meningkatkan alur kerja dan tujuan perusahaan

: Rhea dan krunya menyoroti hasil positif bagi karyawan, membantu mereka melihat bagaimana perubahan akan meningkatkan alur kerja dan tujuan perusahaan Memfasilitasi komunikasi : Jaringan Rhea mengumpulkan umpan balik dari karyawan, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan masalah kepada manajemen. Mereka adalah tim yang dapat dihubungi oleh kedua belah pihak-pemangku kepentingan dan karyawan

: Jaringan Rhea mengumpulkan umpan balik dari karyawan, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan masalah kepada manajemen. Mereka adalah tim yang dapat dihubungi oleh kedua belah pihak-pemangku kepentingan dan karyawan Mengelola kompleksitas: Karena perusahaan ini besar, pendekatan jaringan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang kewalahan. Rhea berfokus pada departemennya sementara yang lain melakukan hal yang sama di departemen mereka

Mengembangkan Pemimpin Perubahan

Hingga saat ini, kami berfokus pada menemukan para juara perubahan, yang bisa dibilang merupakan bagian yang lebih mudah diakses.

Bagian yang sulit adalah meningkatkan keterampilan mereka untuk memaksimalkan kontribusi mereka. Untuk itu, Anda perlu melakukan beberapa langkah berikut ini.

Pelatihan dan pengembangan keterampilan

Pelatihan adalah dasar dari setiap keberhasilan proses implementasi perubahan . Sama seperti Rhea yang memastikan timnya siap, para champion perubahan Anda juga harus mendapatkan pelatihan yang tepat mengenai prosedur dan sistem yang baru.

Lokakarya, webinar, atau bahkan mentoring dapat membantu mereka menjadi pemimpin yang percaya diri.

Anda juga bisa menawarkan pelatihan untuk mengembangkan kecerdasan emosional, ketahanan, dan keterampilan kepemimpinan mereka.

Menyediakan sumber daya dan dorongan

Untuk mendapatkan yang terbaik dari para juara perubahan Anda, berikan mereka otonomi dan sumber daya untuk mengimplementasikan perubahan dan bereksperimen dengan ide-ide baru.

Membangun jaringan yang mendukung

Sebuah komunitas seperti jaringan change champion akan menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk berbagi ide, wawasan, dan praktik terbaik.

Pemantauan dan umpan balik

Terakhir, lakukan pemantauan secara rutin terhadap para penggerak perubahan Anda.

Gunakan survei, wawancara, atau analisis untuk melacak kemajuan dan tantangan mereka. Berikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka berkembang dan mengakui pencapaian mereka untuk menjaga momentum tetap berjalan.

Di sinilah Dasbor ClickUp dapat memainkan peran penting dalam membantu para pejuang perubahan Anda untuk membuat perubahan.

Dasbor ClickUp memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan setiap inisiatif perubahan dalam sekejap, menawarkan tampilan berbasis data tentang apa yang berhasil dan di mana perbaikan diperlukan.

Anda dapat mengatur widget yang dapat disesuaikan untuk melacak indikator kinerja utama (KPI) setiap champion perubahan, memantau metrik seperti tingkat penyelesaian tugas, umpan balik dari anggota tim, atau jadwal untuk tujuan tertentu.

gunakan Dasbor ClickUp untuk memprioritaskan tugas, meningkatkan hasil proyek, dan mengelola sprint dan tim

Huruf 'C' dalam Change adalah singkatan dari ClickUp

Anda mungkin berpikir bahwa judulnya agak ambisius, tetapi seperti yang Anda lihat di atas, umpan balik dari para pengguna ClickUp mengatakan sebaliknya.

ClickUp adalah jembatan yang sempurna antara manajemen dan tim. Penyelarasan ini memastikan bahwa semua orang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan yang sama-tidak ada lagi email yang hilang atau pembaruan yang terlewat.

Dengan alat manajemen proyek lengkap seperti ClickUp, Anda dapat merencanakan dan melaksanakan upaya manajemen perubahan dengan lebih baik di organisasi Anda sambil menjaga semua tim tetap selaras dan produktif. Daftar di ClickUp secara gratis hari ini dan ubah perusahaan Anda-satu proyek dalam satu waktu.