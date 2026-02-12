Prompt Penulisan AI Terbaik untuk Pemasar & Penulis

Tahun 2024, dan alat penulisan AI generatif bukan lagi sekadar fantasi masa depan. Alat-alat ini adalah alat praktis dengan berbagai aplikasi di tempat kerja yang memudahkan hidup kita.

Para pemasar dan profesional konten mungkin lebih sering menggunakan alat penulisan AI dibandingkan kelompok lain—penggunaan alat ini di kalangan pemasar telah meningkat lebih dari dua kali lipat, menurut laporan McKinsey.

Jika Anda menggunakan alat GenAI untuk merancang ide, menyusun strategi, membuat draf, atau mengedit konten pemasaran, Anda mungkin sudah sering mendengar tentang “generative pre-trained transformers,” yaitu ‘GPT’ dalam ChatGPT. GPT adalah model bahasa canggih yang dilatih menggunakan data teks dalam jumlah sangat besar, sehingga memungkinkan model ini untuk memahami dan menghasilkan teks yang mirip dengan tulisan manusia dalam berbagai topik dan gaya.

Meskipun seluk-beluk teknis GPT cukup rumit, kunci untuk memanfaatkan kekuatannya terletak pada konsep yang lebih sederhana: prompt. Prompt adalah instruksi yang Anda berikan kepada alat penulisan AI, yang berfungsi sebagai jembatan antara niat kreatif Anda dan hasil keluaran AI.

Dan aturan praktis untuk menghasilkan konten yang bagus sangat sederhana: Semakin baik prompt-nya, semakin baik hasilnya.

Prompt yang dirancang dengan baik memandu alat penulisan AI untuk menghasilkan konten yang relevan dan efektif dengan memberikan konteks, menentukan hasil yang diinginkan, dan menetapkan parameter bagi AI untuk bekerja di dalamnya.

Dengan menguasai seni penulisan prompt, Anda dapat memanfaatkan potensi penuh dari alat penulisan AI, memastikan bahwa hasilnya selaras dengan tujuan Anda dan menarik bagi audiens Anda.

Dalam postingan blog ini, kita akan membahas beberapa prompt penulisan AI terbaik yang dirancang khusus untuk pemasar dan penulis.

Memahami Prompt Penulisan AI

Prompt penulisan AI adalah masukan pengguna yang memandu alat kecerdasan buatan generatif dalam menghasilkan konten tertentu. Sebuah prompt AI adalah serangkaian instruksi yang mengarahkan AI mengenai apa yang Anda butuhkan—baik saat Anda membuat konten, menganalisis data, atau mensimulasikan percakapan.

Bayangkan pembuatan prompt AI seperti memesan makanan di restoran: Anda tidak hanya akan mengatakan bahwa Anda lapar; Anda akan menyebutkan apa yang ingin Anda makan dan bagaimana Anda ingin hidangan tersebut disajikan. Anda mungkin juga akan menyebutkan bahan-bahan yang membuat Anda alergi serta memadukan hidangan tersebut dengan minuman atau hidangan penutup. Demikian pula, saat berinteraksi dengan AI, Anda harus memberikan arahan yang jelas dan spesifik.

Misalnya, Anda dapat memasukkan prompt ‘Buatlah email pengingat yang ramah untuk rapat tim pada Selasa depan pukul 10 pagi.’ Alat ini kemudian menggunakan prompt Anda untuk membuat respons yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Jenis-jenis prompt AI

Alat AI bisa sangat serbaguna, tetapi penting untuk memahami berbagai jenis prompt agar dapat menggunakannya secara efektif. Setiap jenis prompt ditujukan untuk audiens dan tujuan tertentu, mulai dari mencari informasi faktual hingga menginspirasi kreativitas:

1. Prompt informatif

Prompt informasional digunakan untuk mencari informasi spesifik atau detail faktual. Prompt ini mirip dengan melakukan pencarian di mesin pencari, di mana Anda meminta model untuk memberikan data atau penjelasan tertentu.

Contoh: ‘Apa saja fitur utama dari aplikasi e-commerce yang sukses?’

2. Prompt kreatif

Prompt kreatif dapat menginspirasi kreativitas dan memunculkan ide-ide baru. Prompt ini dapat digunakan untuk menulis cerita, membuat konten pemasaran, atau melakukan brainstorming konsep-konsep inovatif.

Contoh: ‘Tulis cerita pendek tentang kota masa depan.’

3. Prompt instruksional

Prompt instruksional memberikan petunjuk atau proses langkah demi langkah. Prompt ini sangat cocok untuk menjelaskan cara menyelesaikan suatu tugas atau menggunakan suatu alat.

Contoh: ‘Jelaskan cara membuat antarmuka aplikasi seluler yang ramah pengguna.’

4. Prompt klarifikasi

Prompt klarifikasi mendorong penjelasan lebih lanjut atau detail tambahan. Prompt ini berguna ketika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu.

Contoh: ‘Bisakah Anda menjelaskan manfaat penggunaan AI di bidang kesehatan?’

5. Prompt perbandingan

Prompt perbandingan meminta model untuk membandingkan dua atau lebih item atau konsep. Jenis prompt ini sangat berguna untuk mempertimbangkan opsi dan mengambil keputusan yang tepat.

Contoh: ‘Bandingkan kelebihan dan kekurangan mobil listrik dan mobil hybrid.’

6. Prompt hipotetis

Prompt hipotetis mengeksplorasi skenario atau hasil yang mungkin terjadi. Prompt ini berguna untuk membayangkan kemungkinan di masa depan atau menganalisis situasi "bagaimana jika".

Contoh: ‘Apa yang akan terjadi jika manusia bisa tinggal di Mars?’

7. Prompt analitis

Prompt analitis melibatkan analisis atau interpretasi data dan situasi. Prompt ini digunakan untuk memberikan wawasan, menarik kesimpulan, atau memecahkan masalah berdasarkan informasi yang diberikan.

Contoh: ‘Analisis dampak kerja jarak jauh terhadap produktivitas karyawan.’

8. Prompt berbasis opini

Prompt berbasis opini mencari pendapat atau sudut pandang subjektif. Prompt ini ideal untuk mengumpulkan berbagai sudut pandang atau refleksi pribadi mengenai berbagai topik.

Contoh: ‘Apa saja praktik terbaik untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi?’

Memahami jenis-jenis prompt ini dapat membantu Anda menggunakan alat AI secara efisien dan menghasilkan respons yang paling akurat, kreatif, dan mendalam sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Bagaimana prompt penulisan AI digunakan dalam pemasaran konten dan SEO

Mulai dari brainstorming ide kreatif hingga menyempurnakan strategi SEO, alat penulisan AI sedang mengubah wajah pemasaran digital.

Berikut ini cara alat AI dapat meningkatkan proses pembuatan konten Anda dan menyusun strategi SEO yang efektif:

1. Menghasilkan ide konten

Menerbitkan konten yang konsisten dan berkualitas tinggi sangat penting untuk strategi SEO apa pun. Namun, menemukan ide-ide baru bisa menjadi tantangan. Prompt penulisan AI dapat membantu Anda mengumpulkan ide topik konten tanpa batas, memastikan konten Anda tetap menarik dan relevan bagi audiens Anda.

Contoh prompt:‘Tulis sebuah postingan blog tentang gaya hidup berkelanjutan, dengan menargetkan kata kunci utama ‘gaya hidup ramah lingkungan’. Harap berikan daftar sudut pandang yang unik dan kreatif untuk membahas topik ini sambil memenuhi maksud pencarian utama pembaca.’

2. Membuat kerangka kerja yang cerdas

AI dapat membantu dalam membuat kerangka kerja yang terperinci yang mencakup elemen-elemen penting sekaligus memberikan ruang bagi perspektif unik Anda. Keseimbangan ini memastikan konten Anda menonjol di antara pesaing dan selaras dengan praktik terbaik SEO.

Contoh prompt:‘Berdasarkan judul “Manfaat Diet Berbasis Tumbuhan” dan kata kunci utama “nutrisi berbasis tumbuhan”, buatlah kerangka tulisan yang komprehensif untuk postingan blog berpanjang 1.500 kata. Sertakan aspek-aspek umum dari topik tersebut serta saran untuk memperkaya konten dengan wawasan unik.’

3. Membuat judul dan deskripsi meta yang menarik

Judul dan deskripsi meta sangat penting untuk menarik pembaca ke konten Anda. Prompt penulisan AI dapat menghasilkan berbagai opsi, sehingga memudahkan Anda menemukan kombinasi yang tepat untuk menarik perhatian dan meningkatkan rasio klik-tayang.

Contoh prompt:‘Saya ingin menargetkan kata kunci “digital detox”. Tolong berikan daftar ide judul postingan blog yang menarik yang menyertakan kata kunci ini dan secara akurat mencerminkan topiknya.’

4. Membuat pengantar yang menarik

AI dapat menyusun kalimat pembuka yang ringkas dan menarik menggunakan kerangka kerja penulisan yang teruji, seperti model masalah-penggugah-solusi (PAS).

Contoh prompt:‘Berdasarkan judul “Cara Mengurangi Waktu Layar untuk Tidur yang Lebih Baik,” buatlah kalimat pembuka yang menarik dan memikat untuk postingan LinkedIn menggunakan kerangka kerja masalah-provokasi-solusi.’

5. Menulis teks panjang

Tantangan lainnya adalah membuat konten panjang. Untuk mendapatkan hasil berkualitas dari alat AI, sertakan semua informasi yang diperlukan, seperti kata kunci terkait, informasi latar belakang, dan data spesifik dalam prompt Anda. Menentukan prompt untuk nada suara, audiens yang dituju, dan kata kunci memastikan bahwa AI menghasilkan konten yang relevan.

Contoh prompt: Topik blog: ‘Tips Ahli tentang Cara Membuat Konten Luar Biasa dengan Ahrefs’ Gaya bahasa: ‘Profesional’ Target audiens: ‘Ahli SEO, pemasar, pemilik situs web’

6. Mengubah daftar kata kunci menjadi kelompok topik

Untuk meningkatkan SEO, sangat penting untuk membangun kelompok topik berdasarkan kata kunci yang terkait. AI dapat mengelompokkan kata kunci Anda menjadi kelompok yang bermakna, sehingga membantu Anda merencanakan dan menyusun konten secara efektif.

Contoh prompt:‘Saya sedang merencanakan struktur untuk situs web baru yang berfokus pada keuangan pribadi. Saya telah mengunduh file berisi kata kunci yang berkaitan dengan “penganggaran.” Tolong susun kata kunci ini ke dalam kelompok topik dan sajikan dalam format tabel.’

7. Meningkatkan otoritas topik

Mencapai otoritas topik melibatkan penerbitan konten berkualitas tinggi secara konsisten pada topik tertentu. AI dapat mengevaluasi konten yang sudah ada dan menyarankan perbaikan untuk memperkuat otoritas Anda di niche Anda.

Contoh prompt:‘Saya ingin menganalisis otoritas topik situs web saya dalam bidang pemasaran digital. File terlampir berisi salinan peta situs lengkap. Evaluasi sejauh mana setiap posting blog selaras dengan topik inti SEO dan pemasaran konten. Tandai posting mana pun yang mungkin melemahkan fokus topik.’

8. Menyesuaikan gaya penulisan Anda

Dengan melatih AI menggunakan karya Anda sebelumnya, Anda dapat memastikan bahwa konten yang dihasilkan sangat sesuai dengan gaya dan nada penulisan Anda.

Contoh prompt:‘Saya sedang menulis artikel tentang “produktivitas kerja jarak jauh.” Saya sudah menulis beberapa bagian, tetapi saya membutuhkan bantuan untuk bagian-bagian yang tersisa. Tolong jelaskan gaya, suara, nada, dan strukturnya, lalu buatlah bagian baru dengan gaya yang sama.’

Contoh Prompt Penulisan AI

Baik Anda ingin meningkatkan kehadiran di media sosial atau menyempurnakan upaya pemasaran email, contoh prompt penulisan AI ini dapat membantu Anda mencapai hasil yang diinginkan:

1. Brainstorming dan pengembangan ide

Salah satu aplikasi paling menarik dari alat penulisan AI adalah kemampuannya untuk membantu Anda melakukan brainstorming dan menghasilkan ide. Misalnya, Anda dapat menggunakan beberapa prompt berikut:

Ide kreatif: ‘Buatlah konsep inovatif untuk proyek kehidupan perkotaan yang berkelanjutan, dengan menggabungkan teknologi ramah lingkungan dan keterlibatan masyarakat’

Inovasi produk: ‘Brainstorm fitur-fitur baru untuk perangkat rumah pintar generasi berikutnya yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi’

Ide kampanye pemasaran: ‘Buat ide kampanye pemasaran kreatif untuk lini baru aksesori fashion ramah lingkungan yang ditujukan bagi audiens muda yang peduli lingkungan’

2. Adaptasi konten yang disesuaikan dengan pasar lokal

Sesuaikan prompt untuk menyesuaikan konten agar sesuai dengan pasar regional tertentu atau demografi audiens. Misalnya, Anda dapat meminta AI untuk menghasilkan variasi konten yang disesuaikan secara lokal mengenai tren perbankan seluler yang disesuaikan dengan preferensi budaya atau pertimbangan geografis.

3. Artikel blog edukatif

Buat prompt untuk topik blog informatif yang mendidik audiens Anda. Misalnya, minta konten yang dihasilkan AI atau postingan media sosial tentang dampak AI dalam meningkatkan layanan pelanggan di sektor perbankan, yang memberikan wawasan praktis dan analisis industri.

Prompt: ‘Tulis artikel blog informatif berjudul “Peran AI dalam Transformasi Layanan Pelanggan di Perbankan.” Sertakan studi kasus dan wawasan ahli mengenai tren adopsi AI.’

4. Kuis dan jajak pendapat interaktif

Buat prompt yang menarik untuk kuis atau jajak pendapat interaktif yang meningkatkan keterlibatan audiens. Misalnya, Anda dapat menggunakan AI untuk mengembangkan pertanyaan kuis tentang tips pengelolaan keuangan pribadi atau jajak pendapat tentang preferensi pelanggan dalam layanan perbankan digital.

5. Konten buletin email

Kembangkan prompt untuk buletin email yang menarik perhatian dan mendorong interaksi. Minta baris subjek, teks pendahuluan, dan konten yang mempromosikan tips literasi keuangan atau mengumumkan webinar mendatang tentang strategi investasi.

Prompt: ‘Buatlah buletin yang mengumumkan webinar mendatang tentang ‘strategi investasi lanjutan’. Sertakan baris subjek yang menarik, teks pendahuluan, dan detail webinar.’

6. Kampanye media sosial

Buat prompt untuk postingan media sosial yang meningkatkan visibilitas merek dan keterlibatan. Misalnya, minta AI untuk membuat keterangan foto Instagram yang menampilkan kisah sukses pelanggan atau postingan LinkedIn yang membahas inovasi fintech dan dampaknya terhadap layanan keuangan.

7. Ide naskah video

Gunakan AI untuk membuat kerangka naskah video untuk video penjelasan atau demonstrasi produk. Buat naskah yang secara efektif menyampaikan fitur dan manfaat aplikasi penganggaran untuk mengelola keuangan pribadi.

Prompt: ‘Buatlah kerangka naskah untuk video penjelasan yang menunjukkan bagaimana chatbot berbasis AI kami meningkatkan layanan pelanggan di lembaga keuangan.’

8. Garis besar white paper atau ebook

Buat prompt untuk menulis atau menyusun kerangka kerja white paper atau e-book yang komprehensif tentang topik-topik spesifik industri. Misalnya, AI dapat diminta untuk membuat kerangka kerja yang mendalami tren terbaru dalam teknologi perbankan digital atau temuan penelitian tentang perilaku konsumen di sektor jasa keuangan.

Prompt: ‘Buatlah kerangka kerja untuk white paper tentang “masa depan pembayaran digital.” Sertakan bagian-bagian mengenai teknologi blockchain, dompet digital, dan dampak regulasi.’

9. Konten yang dioptimalkan untuk SEO

Buat prompt untuk mengembangkan konten yang ramah SEO guna meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Misalnya, minta judul artikel dan kerangka tulisan yang dihasilkan AI untuk postingan blog yang berfokus pada tips perencanaan keuangan praktis atau strategi investasi yang dioptimalkan untuk kata kunci yang relevan.

Prompt: ‘Buat judul dan kerangka artikel yang ramah SEO untuk “10 aplikasi keuangan pribadi terbaik untuk tahun 2024.” Fokus pada kemudahan penggunaan, fitur, dan ulasan pengguna.’

10. Testimoni pelanggan dan studi kasus

Gunakan AI untuk menyusun testimoni pelanggan dan studi kasus yang autentik. Minta AI untuk membuat konten yang menampilkan kisah sukses nyata, yang menggambarkan bagaimana produk Anda mengatasi tantangan spesifik.

Prompt: ‘Buat testimoni pelanggan yang menunjukkan bagaimana solusi fintech kami membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.’

11. Penyuntingan dan penyempurnaan konten

Alat pengecekan AI memudahkan proses peninjauan konten dengan memeriksa tata bahasa, tanda baca, dan gaya penulisan secara cepat. Beberapa di antaranya melampaui fungsi pemeriksa ejaan dasar untuk meningkatkan keterbacaan dan menyelaraskan nada penulisan dengan suara merek Anda.

Prompt: ‘Periksa teks berikut ini untuk kesalahan tata bahasa, tanda baca, dan gaya penulisan. Pastikan nada penulisan konsisten dan sesuai untuk blog bisnis profesional. Tandai kalimat-kalimat yang rumit dan sarankan alternatif yang lebih sederhana untuk meningkatkan keterbacaan. Selain itu, periksa kejelasan dan koherensi di seluruh teks.’

Menjelajahi Contoh Konten yang Dihasilkan AI yang Sukses

Mari kita lihat beberapa contoh menonjol dari konten yang dihasilkan AI yang sukses, yang menyoroti bagaimana berbagai organisasi telah menggunakan AI untuk mencapai hasil yang luar biasa:

1. Konten saran keuangan dari Bankrate

Bankrate, sebuah situs web saran keuangan terkemuka, telah menggunakan AI untuk menghasilkan artikel informatif. Dengan memanfaatkan AI untuk membuat draf awal, yang kemudian ditinjau dan disempurnakan oleh editor manusia, Bankrate memastikan keakuratan dan relevansi kontennya.

Perpaduan antara efisiensi AI dan keahlian manusia ini telah menghasilkan ratusan ribu kunjungan bulanan dari pencarian organik. Kredibilitas dan otoritas domain Bankrate, ditambah dengan pengawasan editorial yang ketat, telah menjadi faktor kunci dalam mempertahankan peringkat tinggi dan kepercayaan.

2. Peningkatan Tingkat Klik (CTR) TV 2 Fyn

Sebuah media berita Denmark, TV 2 Fyn, melakukan eksperimen dengan judul artikel yang dihasilkan AI untuk meningkatkan keterlibatan pembaca. Dengan menggunakan ChatGPT, mereka membuat berbagai variasi judul dan melakukan uji A/B untuk membandingkan kinerjanya dengan judul yang dibuat oleh manusia.

melalui TV 2Fyn

Hasilnya sangat mengesankan, dengan judul yang dihasilkan AI mencapai peningkatan CTR sebesar 59%. Keberhasilan ini menegaskan potensi AI dalam menciptakan judul yang menarik dan mudah diklik, sehingga meningkatkan tingkat keterlibatan untuk konten online.

3. Ringkasan konferensi pendapatan Bloomberg

Bloomberg memanfaatkan AI untuk meningkatkan proses pembuatan konten dan alur kerja riset. Mereka memperkenalkan Ringkasan Laporan Keuangan Berbasis AI dan fitur Pencarian Dokumen yang ditingkatkan pada aplikasi seluler mereka, termasuk aplikasi Bloomberg Professional di iOS dan Android.

Ringkasan Laporan Keuangan Berbasis AI memungkinkan analis untuk dengan cepat mengekstrak wawasan kunci dari informasi keuangan yang kompleks. Dikombinasikan dengan fungsi Pencarian Dokumen, yang menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk mencari jutaan dokumen tepercaya, alat-alat ini secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan informasi penting, sehingga meningkatkan alur kerja penelitian secara keseluruhan.

4. Asisten penulisan berbasis AI dari Grammarly

Grammarly telah menjadi alat yang sangat penting bagi jutaan pengguna di seluruh dunia, menawarkan bantuan penulisan secara real-time untuk memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan kejelasan. Dengan mengintegrasikan algoritma AI, Grammarly membantu pengguna membuat konten yang rapi dan profesional di berbagai platform, mulai dari email dan dokumen hingga postingan media sosial. Alat ini tidak hanya meningkatkan keterampilan menulis individu, tetapi juga memastikan bahwa konten bebas dari kesalahan dan mudah dibaca.

Tips untuk Menulis Prompt AI yang Efektif

Membuat prompt penulisan AI yang efektif melibatkan beberapa pendekatan strategis untuk memastikan kejelasan, kejelasan, dan relevansi dalam konten yang dihasilkan. Saat membuat prompt untuk ChatGPT, beberapa langkah berikut memastikan respons yang Anda terima bermanfaat dan relevan.

Mari kita bahas langkah-langkah ini secara mendetail:

1. Tetapkan peran

Pertama-tama, manfaatkan teknik ‘Berpura-puralah sebagai…’ dan berikan peran kepada ChatGPT. Hal ini membantu model AI memahami sudut pandang yang harus diadopsinya. Misalnya, Anda dapat mengatakan, ‘Anda akan berperan sebagai [peran],’ dengan menentukan apakah Anda ingin ChatGPT bertindak sebagai pakar media sosial, pembicara yang penuh empati, pelatih pengembangan diri, atau yang lainnya.

2. Berikan tugas yang jelas, deskriptif, dan akurat

Selanjutnya, jelaskan secara spesifik apa yang ingin Anda minta ChatGPT lakukan. Misalnya, daripada mengatakan, ‘Tuliskan sebuah postingan blog untuk saya,’ Anda bisa mengatakan, ‘Tuliskan postingan blog orang pertama yang terdiri dari enam paragraf yang ditujukan untuk pembaca pecinta kucing, termasuk cerita lucu, diakhiri dengan sebuah pertanyaan, menyebutkan kucing jingga saya yang bernama Orlando, dan merujuk pada [nama merek] makanan kucing. ’ Jika perlu, bagi tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, seperti pertama-tama meminta opsi judul, kemudian ringkasan, dan terakhir, isi utama.

3. Berikan konteks

Sertakan semua hal dalam prompt Anda yang dapat membantu ChatGPT bekerja lebih baik. Berikan detail tentang apa yang Anda butuhkan dan sertakan informasi mengenai gaya penulisan yang Anda inginkan, tujuan teks, serta informasi latar belakang untuk menggambarkan konteksnya.

4. Berikan contoh

Contoh membantu AI meniru gaya yang diinginkan dan memenuhi harapan Anda. Jika Anda meminta tweet, bagikan tweet yang sebelumnya berkinerja baik. Untuk SOP, sertakan contoh yang sesuai dengan gaya yang diinginkan. Contoh dapat berasal dari berbagai sumber dan tidak harus milik Anda sendiri.

5. Buat aturan

Tentukan aturan Anda dengan jelas, misalnya meminta hasil dalam bentuk tabel dua kolom, menggunakan huruf besar pada awal kalimat, atau menjelaskannya dengan cukup sederhana sehingga dapat dipahami oleh anak berusia 5 tahun. Semakin spesifik aturan Anda, semakin kreatif ChatGPT dapat bekerja sesuai dengan aturan tersebut.

6. Buat batasan

Pisahkan apa yang Anda inginkan AI lakukan dari apa yang tidak Anda inginkan. Buat daftar batasan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan. Batasan ini bisa sespesifik ‘Jangan gunakan dua kata jika satu kata sudah cukup’ atau ‘Jangan gunakan ungkapan idiomatik.’ Batasan membantu AI tetap berada dalam parameter yang diinginkan.

7. Evaluasi dan perbaiki

Siapkan diri Anda untuk menyempurnakan prompt Anda. Kesabaran dan proses iterasi adalah kuncinya. Evaluasi setiap hasil, lakukan perubahan, dan lihat apakah hasilnya membaik. Simpan prompt Anda untuk disempurnakan seiring waktu hingga Anda menemukan formula yang sempurna.

8. Masukkan kata kunci dan frasa kunci

Gunakan istilah yang secara langsung berkaitan dengan topik atau industri Anda. Misalnya, dalam prompt tentang pemasaran digital, sertakan istilah spesifik seperti ‘SEO,’ ‘strategi konten,’ atau ‘keterlibatan media sosial’ untuk memastikan AI memahami konteksnya dan memberikan wawasan yang tepat sasaran.

9. Menggabungkan beberapa prompt

Menggabungkan beberapa prompt dapat meningkatkan kedalaman dan cakupan konten yang dihasilkan AI. Mulailah dengan prompt yang luas untuk menetapkan konteks, lalu lanjutkan dengan prompt yang lebih rinci dan instruksi spesifik untuk menyempurnakan hasilnya. Misalnya, Anda dapat menggunakan prompt, ‘Jelaskan dasar-dasar teknologi blockchain. Berikan contoh penerapannya di bidang keuangan dan kesehatan.’

10. Gunakan ‘Hal yang Harus Dilakukan’ dan ‘Hal yang Harus Dihindari’ saat menggunakan prompt AI

Masukkan panduan yang jelas dalam prompt Anda untuk mengarahkan respons AI ke nada dan arah yang paling diinginkan. Misalnya, ‘Jelaskan manfaat sumber energi terbarukan. HARUS menyoroti manfaat lingkungan. JANGAN menyebutkan merek tertentu.’

Meskipun mengingat tips ini untuk membuat prompt yang baik sangat membantu, Anda memerlukan alat AI yang kuat untuk membuat konten yang disesuaikan secara sempurna dengan kebutuhan Anda.

Aplikasi dan Potensi Masa Depan Prompt Penulisan AI

Prompt penulisan AI sedang berada di ambang evolusi transformatif, sebagaimana dibuktikan oleh pertumbuhan pengguna ChatGPT yang memecahkan rekor. Adopsi AI generatif oleh perusahaan baru-baru ini melonjak dari 54% menjadi 72%. Teknologi ini tidak hanya tersebar luas, tetapi juga sangat diterima, dengan keterlibatan yang signifikan dari generasi Milenial dan Gen Z.

Selain kemampuan mereka saat ini, mereka berpotensi menjadi alat yang canggih untuk pembuatan konten. Kita dapat mengantisipasi kemajuan dalam:

Prompt yang sangat dipersonalisasi: AI akan menyesuaikan prompt berdasarkan preferensi pengguna, gaya penulisan, dan audiens target masing-masing

Adaptasi multibahasa dan budaya: Prompt ini akan dengan lancar menyesuaikan nuansa linguistik dan budaya, sehingga memungkinkan pembuatan konten global

Eksplorasi kreatif: AI akan menghasilkan prompt yang inovatif dan tidak konvensional, yang akan memperluas batas-batas kreativitas

Wawasan berbasis data: AI akan memberikan saran prompt yang didukung data dengan menganalisis kumpulan data yang luas dan mengoptimalkan kinerja konten

Prompt khusus industri: Prompt yang disesuaikan untuk bidang seperti hukum, kedokteran, dan keuangan akan meningkatkan akurasi dan efisiensi

Perkembangan ini akan memungkinkan para pembuat konten untuk menghasilkan konten yang lebih berkualitas dan relevan dengan kecepatan yang lebih tinggi.

Peran AI dalam Transformasi Pembuatan Konten

AI sedang mengubah lanskap pembuatan konten dengan cepat. Dengan mengotomatiskan tahap awal, memberikan saran ide, dan meningkatkan kualitas penulisan, AI memungkinkan para kreator untuk fokus pada strategi tingkat tinggi dan kreativitas.

