Cara Meningkatkan Produktivitas dengan Bullet Journaling

Setiap pagi Anda bangun dengan penuh energi dan fokus, siap menghadapi hari dengan efisiensi yang tajam. Anda tidak lagi merasa kewalahan oleh daftar tugas yang tak berujung dan prioritas yang berantakan. Tidak bisa membayangkannya? Nah, bersiaplah untuk merasakannya!

Inilah kenyataan bagi jutaan orang yang telah menemukan manfaat bullet journaling.

Sistem bullet journal—juga dikenal sebagai BuJo—adalah praktik produktivitas yang menggabungkan penulisan jurnal tradisional dengan daftar tugas. Beberapa orang di media sosial menyebut BuJo sebagai "saudara spiritual" dari KonMari. Sementara KonMari membantu Anda mengatur ruang fisik, BuJo membantu Anda menata pikiran.

Dengan menggabungkan hal yang monoton seperti manajemen tugas dengan ekspresi kreatif, bullet journaling telah menjadi tren produktivitas yang sejajar dengan beberapa praktik perawatan diri utama pada tahun 2000-an—termasuk mindfulness, yoga, dan praktik jurnal lainnya, yaitu morning pages.

Cukup dengan pencarian sederhana di YouTube atau Instagram, Anda akan menemukan ribuan video dan postingan dari komunitas bullet journal yang menjelaskan cara membuat halaman bullet journal, serta merinci apa saja yang bisa Anda masukkan ke dalam entri bullet journal Anda. Begitulah populernya bullet journal saat ini!

Dengan begitu banyak penggemarnya, ini jelas merupakan metode produktivitas yang patut dicoba.

Apa Itu Bullet Journaling?

Bullet journaling adalah metode pengorganisasian analog yang menggunakan buku catatan sederhana untuk mencatat daftar tugas , rencana, dan pemikiran Anda sehingga Anda dapat menjalani hari dan hidup dengan penuh kesadaran dan fokus.

Sebuah pendekatan inovatif dalam manajemen proyek dan penulisan jurnal, metode ini memperkenalkan konsep-konsep seperti:

Rapid logging: Metode singkat untuk mencatat dengan cepat menggunakan simbol dan singkatan

Koleksi: Daftar bertema untuk hal-hal seperti film yang ingin ditonton atau buku yang ingin dibaca

Future log: Bagian khusus untuk menetapkan tujuan dan merencanakan acara di masa depan

Sistem yang dapat disesuaikan ini membantu Anda mengatasi kelebihan informasi dengan menggabungkan tugas, ide, dan refleksi ke dalam satu tempat, seperti kalender bulanan, sehingga mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas.

Menurut Ryder Caroll, pencipta metode ini, bullet journal adalah “sebagian organisasi, sebagian refleksi diri, sebagian merajut impian”.

Sejarah Bullet Journaling

Menurut situs webnya, Ryder Carroll merilis video singkat yang menjelaskan metode bullet journal pada tahun 2013. Tak lama kemudian, situs-situs seperti LifeHack.org dan FastCo mulai membahas video tersebut, yang telah menjadi viral.

Pada tahun 2014, Carroll meluncurkan kampanye Kickstarter untuk mendanai situs webnya (bulletjournal.com) dan memberikan setiap pendukung sebuah buku catatan Leuchtturm yang dirancang khusus untuk metode bullet journal.

Pada tahun 2017, konsep ini telah menjadi begitu populer hingga Carroll bahkan memberikan pidato TEDx tentang hal tersebut. Pada tahun 2018, ia menerbitkan buku The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, yang segera menjadi bestseller internasional.

Hal ini mendorong Caroll untuk meluncurkan buku catatan pendamping pada tahun 2021.

Saat ini, komunitas bullet journaling di Reddit, r/bujo, memiliki lebih dari 375.000 anggota. Para penggemar sering membagikan video YouTube dan postingan media sosial tentang bullet journal mereka.

Bacaan yang Disarankan: The Bullet Journal oleh Ryder Carroll

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang metode bullet journaling dan bagaimana metode ini dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, bacalah The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future karya Ryder Carroll.

Buku ini tersedia dalam lebih dari 28 bahasa dan telah mendapat pujian dari seluruh komunitas produktivitas. Namun, tidak ada yang dapat menjelaskan inti buku ini lebih baik daripada penulisnya sendiri:

Setiap Bullet Journal menjadi satu bab lagi dalam kisah hidup Anda. Apakah itu mewakili kehidupan yang ingin Anda jalani? Jika tidak, manfaatkan pelajaran yang telah Anda pelajari untuk mengubah alur cerita di bab berikutnya.

Buku ini mengulas konsep ‘hidup yang disengaja’, di mana Anda fokus pada hal-hal yang paling penting dan menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian:

Catat masa lalu : Buatlah catatan tentang pikiran, tugas, dan pencapaian Anda

Pesan buku ini: Membangun sistem untuk mengelola tugas harian Anda dan menemukan kejelasan

Rancang masa depan: Tetapkan tujuan yang bermakna dan uraikan menjadi langkah-langkah yang dapat dilakukan

Buku ini juga berisi banyak tips berguna, seperti pencatatan cepat (untuk mencatat dengan cepat) dan menyesuaikan jurnal agar Anda dapat membuat sistem Anda sendiri.

Secara keseluruhan, ini bisa menjadi bacaan yang bagus bagi siapa pun yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang konsep asli bullet journaling sebelum media sosial dan para pakar produktivitas mengadaptasinya menjadi versi yang lebih umum dan populer saat ini.

Komponen Utama Bullet Journaling

Bullet journaling bergantung pada beberapa elemen dasar—beberapa di antaranya digunakan setiap hari untuk pengorganisasian dan evaluasi, sementara yang lain berfungsi sebagai peta jalan tahunan.

Koleksi: Ini adalah daftar tugas bertema atau kumpulan halaman yang didedikasikan untuk topik tertentu—seperti tujuan, hobi, atau proyek Indeks: Ini berfungsi seperti daftar isi, mencantumkan semua halaman penting Anda beserta nomor halamannya masing-masing untuk memudahkan referensi Future log: Bagian ini memberikan gambaran tahunan untuk melacak acara mendatang, ulang tahun, dan tenggat waktu sepanjang bulan Catatan bulanan: Ini digunakan untuk merinci bulan berjalan, biasanya dengan kisi kalender untuk acara dan daftar tugas serta tujuan yang lebih terperinci Catatan harian : Ini adalah agenda harian Anda tempat Anda mencatat tugas dan prioritas harian

Carroll juga menyarankan untuk menggunakan simbol-simbol ini guna mengidentifikasi status atau prioritas suatu tugas:

Sebuah titik (•) untuk menandai tugas

Tanda silang (x) untuk menandakan bahwa suatu tugas telah diselesaikan

Tanda bintang (*) untuk menandai tugas penting

Sebuah lingkaran (o) untuk membedakan tugas dari acara

Tanda lebih besar (>) untuk menunjukkan bahwa Anda memindahkan tugas ke hari atau minggu berikutnya

Tanda kurang dari (<) untuk menunjukkan bahwa Anda memindahkan tugas ke hari atau minggu sebelumnya

Meskipun ini adalah komponen dasar dari bullet journal, Anda juga dapat menyesuaikannya lebih lanjut dengan beberapa pelacak atau jurnal mini. Beberapa contohnya adalah: Pelacak rasa syukur

Perencana menu

Pelacak anggaran dan pengeluaran

Rutinitas perawatan kulit

Pelacak kebiasaan Pilihannya tak terbatas.

Manfaat Bullet Journaling

Hal terbaik tentang bullet journaling adalah bahwa ini adalah alat pelacak holistik sekaligus ritual perawatan diri. Ini tidak memakan waktu sebanyak menulis jurnal lima halaman setiap hari, dan mencakup baik tujuan praktis maupun kesehatan emosional Anda dalam satu tempat.

Nina Grunfeld, seorang life coach asal Inggris dan pendiri Life Clubs, mengatakan:-

Menyegarkan pikiran dengan sesuatu seperti bullet journal dapat membantu Anda fokus dan tetap tenang.

Berikut adalah beberapa cara metode BuJo dapat membuat hidup Anda menjadi lebih baik:

Sistem yang disesuaikan : BuJo memberi Anda kebebasan untuk menambahkan sentuhan pribadi pada daftar tugas sehingga Anda dapat menciptakan sistem yang sesuai dengan kebutuhan Anda

Lebih jelas : Karena bullet journaling membantu Anda membagi tujuan besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, hal ini membantu Anda fokus pada hal-hal yang benar-benar penting

Manajemen waktu : Di antara pekerjaan, urusan sehari-hari, dan scrolling tanpa henti, mengelola waktu bisa jadi tantangan. Bullet journaling dapat membantu Anda memvisualisasikan tugas dan tenggat waktu sehingga Anda dapat menjadwalkan hari Anda dan menghindari kebingungan di menit-menit terakhir

Pelacakan kebiasaan : Baik itu memulai kelas kebugaran baru atau belajar bahasa, Anda dapat membuat sistem di bullet journal Anda untuk melacak kemajuan dan tetap termotivasi. Selain itu, bullet journal Anda tidak akan membuat Anda merasa bersalah

Perpustakaan sumber daya : BuJo juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk mencatat daftar bacaan Anda, seperti buku, artikel, dan sumber daya lain yang ingin Anda simpan untuk nanti. Misalnya, jika Anda seorang pemasar, Anda mungkin ingin menyimpan templat penulisan konten atau kerangka kerja positioning yang dapat Anda gunakan sebagai referensi di kemudian hari

Refleksi harian: Bullet journaling bisa menjadi ruang untuk merenung dan mengevaluasi diri. Evaluasi mingguan dapat membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyesuaikan tujuan Anda—sebagai pendorong kesadaran diri dalam waktu kurang dari 15 menit sehari

Sekarang, mari kami berikan beberapa tips tentang cara memulai perjalanan Anda dengan bullet journaling.

Tips untuk Membuat Bullet Journal yang Efektif

Hal tentang bullet journaling—seperti semua metode perawatan diri—adalah Anda akan semakin mahir seiring latihan. Namun, berikut beberapa tips untuk membantu Anda memulai dengan bullet journal baru Anda.

Sisihkan waktu untuk meninjau catatan di pagi dan malam hari

Integrasikan bullet journal Anda ke dalam rutinitas harian Anda untuk membangun konsistensi. Sesi evaluasi bisa sangat membantu dalam hal ini.

Ringkasan pagi (5–10 menit)

Periksa catatan harian (dan mingguan) Anda untuk hari berikutnya

Prioritaskan tugas dan tandai hal-hal yang penting

Sisihkan waktu khusus untuk tugas-tugas penting

Rangkuman malam (5–10 menit)

Renungkan hari Anda. Apakah Anda telah menyelesaikan semua tugas Anda?

Pindahkan tugas yang belum selesai ke catatan hari berikutnya atau minggu berikutnya

Tuliskan catatan, ide, atau refleksi apa pun dari hari ini

Isi pelacak Anda dan jurnal rasa syukur Anda (jika Anda memilikinya)

Buat templat tata letak

Hemat waktu dan tenaga dengan membuat tata letak yang dapat dengan mudah diulang di seluruh jurnal kosong. Tata letak ini dapat mempermudah proses penulisan jurnal Anda, dan Anda tidak perlu memikirkan desain, tema, atau ide baru setiap bulan atau untuk setiap tata letak. Salah satu hal yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan cetakan siap pakai dari sumber online.

Ingin melakukannya sendiri? Buatlah satu templat untuk setiap catatan bulanan, mingguan, harian, dan berbagai pelacak Anda. Pindai templat tersebut dan gunakan kembali untuk semua bulan. Di akhir tahun, Anda bisa menjilidnya menjadi sebuah buku catatan.

Ide lain adalah membeli bullet journal yang sudah diformat. Namun, bullet journal tersebut mungkin kurang fleksibel.

Belilah alat tulis berkualitas baik

Karena bullet journaling adalah proses analog, alat yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam pengalaman bullet journaling Anda. Berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

Buku Catatan: Pilih buku catatan dengan kertas berkualitas baik yang tahan luntur dan cocok untuk pena, stabilo, serta sketsa. Buku catatan bergaris juga dapat membantu Anda membuat tata letak yang rapi dan sejajar tanpa perlu penggaris

Pena dan stabilo: Pilihlah pena yang menulis dengan lancar dan tidak menembus kertas. Stabilo dapat membantu Anda mengelompokkan tugas atau membedakan informasi penting secara visual.

Elemen artistik lainnya : Siapkan washi tape, : Siapkan washi tape, sticky notes , stiker, dan krayon agar Anda bisa mempercantik jurnal Anda jika diinginkan

Kantong: Tambahkan kantong di bagian belakang jurnal Anda untuk menyimpan potongan tiket, catatan, atau barang kenang-kenangan lain yang ingin Anda simpan sebagai kenang-kenangan

Mulailah dari hal-hal kecil

Bullet journaling pada dasarnya adalah tentang menciptakan sistem yang sesuai untuk Anda. Jangan mencoba meniru tata letak yang rumit yang Anda lihat di internet. Bagi kebanyakan orang tersebut, bullet journaling lebih merupakan pekerjaan daripada praktik perawatan diri.

Berikut cara memulainya:

Mulailah dengan future log dan monthly log dasar

Catat beberapa tugas penting setiap hari

Tambahkan pelacak atau elemen lain secara bertahap seiring Anda semakin terbiasa dengan sistem ini

Ingat, bullet journal Anda adalah alat pribadi, jadi Anda bisa bersenang-senang menyesuaikannya sesuka hati!

Penggunaan Populer dan Contoh Bullet Journaling

Inilah cara para praktisi bullet journal yang sesungguhnya mempraktikkan dan mengasah teknik ini. Hal ini akan memberi Anda ide untuk menyesuaikan bullet journal Anda sendiri.

Tata letak bulanan

Sebuah tata letak yang sederhana dan menyenangkan, mudah dibuat, dan terlihat bagus. Selain itu, Anda tidak memerlukan perlengkapan seni tambahan.

Ingin sesuatu yang lebih minimalis? Berikut ini adalah tata letak yang sangat sederhana dan tanpa embel-embel yang bisa Anda buat dalam waktu kurang dari lima menit.

Tata letak mingguan

Tata letak mingguan dasar ini, yang mencakup tugas, proyek, dan bahkan kalender, dapat menjadi tambahan yang bagus (dan sederhana) untuk templat BuJo Anda.

Namun, jika Anda sedang merasa kreatif, ini juga bisa Anda coba:

Sekarang setelah kita membahas dasar-dasarnya, berikut adalah beberapa pelacak yang dapat Anda tambahkan untuk membuat bullet journal Anda lebih sesuai dengan kepribadian Anda.

1. Pelacak kebiasaan

Pelacak kebiasaan membantu Anda memvisualisasikan tren kebiasaan Anda, seperti kapan Anda produktif dan kapan tidak. Anda juga dapat menggabungkannya dengan pelacak suasana hati untuk mengidentifikasi bagaimana suasana hati Anda memengaruhi kebiasaan Anda.

Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp juga bisa berguna jika Anda mencari alternatif pelacak kebiasaan digital.

2. Perencana menu

Penambahan populer lainnya dalam BuJo adalah rencana makan. Hal ini memudahkan Anda menjawab pertanyaan ‘apa yang akan dimakan hari ini’ dan juga dapat membantu Anda merencanakan belanja bahan makanan.

Template Perencanaan Makanan ClickUp dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk merencanakan makanan Anda sebelumnya dan makan dengan lebih sehat.

Sederhanakan belanja bahan makanan, pengorganisasian resep, dan persiapan makanan dengan Template Perencanaan Makanan dari ClickUp

Template ini menyediakan ruang bagi Anda untuk merencanakan menu makan selama seminggu, membuat daftar belanja bahan makanan, dan mencatat bahan-bahan yang digunakan. Anda juga dapat menggunakannya untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam merencanakan menu makan.

3. Pelacak pengeluaran

Mari kita akhiri bagian ini dengan pelacak pengeluaran yang sangat berguna. Template di bawah ini, misalnya, membantu Anda mengelompokkan pengeluaran Anda menjadi tetap dan variabel serta menyediakan halaman untuk melacak tabungan Anda.

Template Anggaran Pribadi ClickUp juga dapat membantu Anda melacak pendapatan dan pengeluaran dengan lebih terperinci, memungkinkan Anda mengidentifikasi area di mana Anda dapat mengurangi pengeluaran, dan mendorong Anda untuk menabung demi mencapai tujuan Anda.

Pantau keuangan dan kemajuan Anda dalam perjalanan menuju kemandirian finansial yang lebih besar dengan Template Anggaran Pribadi ClickUp

Gunakan panduan ini untuk mulai membuat dan menjalankan anggaran.

Tantangan dalam Menggunakan Bullet Journaling

Meskipun metode Bullet Journaling memang memberikan Anda sarana untuk melacak tujuan dan mengekspresikan diri secara kreatif, metode ini tidak lepas dari beberapa tantangan:

Menemukan sistem Anda : Bullet journaling menawarkan banyak fleksibilitas, yang mungkin terasa membingungkan pada awalnya. Butuh waktu untuk bereksperimen dengan berbagai tata letak dan pelacak—kebiasaan, suasana hati, pekerjaan, rasa syukur—untuk mengetahui mana yang perlu Anda masukkan ke dalam jurnal Anda

Konsistensi : Bullet journaling adalah kebiasaan harian yang memberikan manfaat jangka panjang, jadi Anda perlu melakukannya setiap hari

Membandingkan halaman jurnal Anda dengan milik orang lain : Media sosial dipenuhi dengan halaman bullet journal yang sangat kreatif. Hal ini bisa membuat jurnal Anda terasa kurang bagus

Mengejar kesempurnaan : Fokus pada estetika di komunitas bullet journaling bisa membuat Anda sering mengulang pekerjaan. Ingat, ini seharusnya menjadi alat yang fungsional, bukan karya seni

Mengatur waktu : Membuat dan merawat bullet journal bisa memakan waktu, terutama saat Anda baru memulai. Tetapkan ekspektasi yang realistis mengenai berapa banyak waktu yang bisa Anda luangkan setiap hari. Mulailah dari hal-hal dasar saja. Anda bisa menambahkan tata letak dan pelacak yang lebih rumit nanti

Memindahkan tugas: Bullet journaling pada dasarnya adalah menulis dan menulis ulang. Anda mungkin akan memindahkan acara dari tampilan tahunan ke tampilan bulanan ke tampilan mingguan, serta memindahkan tugas dari satu hari ke hari lain, dan seterusnya. Hal ini bisa terasa membosankan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kami memiliki solusi yang dapat membuat bullet journaling menjadi menyenangkan.

Cara Menerapkan Bullet Journaling di ClickUp

Halaman-halaman yang terlihat sempurna—dengan washi tape, tata letak bertema, dan stiker—yang dipamerkan secara online dapat menimbulkan rasa tekanan bagi siapa pun yang baru mengenal bullet journaling (atau mereka yang tidak memiliki bakat seni).

Tiba-tiba, Anda lebih fokus pada estetika halaman jurnal Anda dan membuat jurnal bullet yang rumit daripada tujuan utamanya—mengatur kehidupan Anda. Selain itu, membuat tata letak ini bulan demi bulan bisa memakan banyak waktu.

via Reddit

Solusi untuk dilema ini? Beralih ke jurnal digital.

Salah satu pilihan adalah menggunakan ClickUp, sebuah platform produktivitas dan manajemen tugas. Platform ini menawarkan aplikasi seluler, templat, dan bahkan bantuan AI untuk membantu Anda mengatur kehidupan Anda dengan lebih baik.

Selain itu, dengan alat seperti ClickUp, Anda tidak perlu menulis ulang tugas setiap kali menjadwal ulang.

Berikut ini Matt Ragland menunjukkan kepada orang-orang bagaimana ia melakukan bullet journaling menggunakan ClickUp.

Dan kami akan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya—dalam empat langkah sederhana.

1. Buat daftar tugas utama (juga disebut Brain Dump)

Anda bisa membuka ClickUp Tasks dan membuat daftar semua hal yang ingin Anda lakukan. Tambahkan semua tugas Anda—baik yang besar, kecil, hobi, maupun pekerjaan—ke dalamnya. Tidak masalah aspek kehidupan mana yang dicakup atau kapan Anda berencana melakukannya.

Tambahkan semua tugas Anda beserta tanggal jatuh tempo ke ClickUp Tasks

Anda juga dapat membuat bagian terpisah untuk acara-acara—ulang tahun, hari jadi, dan perjalanan. Anda dapat mengelompokkan tugas-tugas ini berdasarkan prioritas atau aspeknya dalam hidup Anda menggunakan tag.

2. Pindahkan tugas ke Tampilan Kalender

Sekarang setelah Anda menambahkan tanggal jatuh tempo untuk setiap tugas, Anda dapat beralih ke tampilan bulanan di ClickUp Calendar View. Mudah, bukan?

Lihat tugas-tugas Anda dalam tata letak bulanan di ClickUp menggunakan Tampilan Kalender

3. Buat catatan harian

Setelah menyusun daftar tugas bulanan Anda, langkah selanjutnya adalah membuat catatan harian. Anda dapat menggunakan Template Perencana Harian ClickUp untuk melacak kebiasaan harian Anda beserta tugas-tugas spesifik yang Anda tambahkan untuk hari itu.

Unduh Template Ini Rencanakan hari Anda dan tetap teratur dengan Template Perencana Harian ClickUp

Dengan templat ini, Anda dapat:

Atur tugas berulang untuk kebiasaan seperti berolahraga atau mengonsumsi vitamin

Kategorikan tugas dengan tag khusus agar Anda dapat dengan cepat mengetahui apakah suatu tugas berkaitan dengan pekerjaan atau urusan pribadi

Lihat semua tugas di kalender agar Anda mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hari Anda akan berjalan

Pantau perkembangan kebiasaan Anda dengan pelacak kemajuan atau bahkan tujuan tonggak pencapaian

Menggunakan templat ini juga menawarkan beberapa manfaat:

Tingkat stres yang berkurang

Pengelolaan waktu yang lebih baik

Penentuan prioritas tugas yang lebih mudah

Komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik

Produktivitas yang lebih tinggi

Di dalam templat ini, Anda juga dapat menambahkan Status Kustom (Belum Selesai dan Selesai), Tampilan Kustom (Semua Tugas, Kalender, dan Mulai Dari Sini), serta Bidang Kustom untuk melacak tugas harian Anda dan tetap terorganisir. Yakinlah, templat ini akan membuat Anda lebih produktif dalam menyelesaikan tugas harian Anda.

4. Latih kesadaran penuh dengan ClickUp Docs

Sekarang setelah Anda menyelesaikan aspek-aspek organisasinya, langkah selanjutnya adalah menambahkan jurnal Anda, seperti halaman mindfulness atau jurnal rasa syukur, ke ClickUp Docs. Anda bisa membuat wiki di Docs dengan halaman baru untuk setiap entri, atau cukup menggunakan tabel yang berisi tanggal dan entri rasa syukur Anda.

Tambahkan halaman bertingkat untuk mencatat pikiran Anda atau tambahkan entri ucapan syukur dengan ClickUp Docs

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain —asisten AI bawaan ClickUp—untuk mencari tugas atau bahkan membantu Anda dengan templat dan prompt brainstorming, atau menganalisis entri jurnal Anda.

Jadikan bullet journaling lebih interaktif dengan ClickUp Brain

Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp Docs untuk hal-hal seperti pencatatan cepat, membuat daftar topik atau koleksi, dan banyak lagi.

Beralih ke Digital dalam Bullet Journaling Anda Menggunakan ClickUp

Jika Anda lebih menyukai alat digital daripada alat analog tetapi tetap ingin memanfaatkan manfaat bullet journaling, ClickUp pasti bisa membantu.

Selain itu, dengan alat seperti ClickUp Brain, Anda bisa menganalisis kemajuan harian Anda secara lebih mendalam, mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti berapa hari berturut-turut Anda berhasil menjalankan suatu kebiasaan, dan masih banyak lagi.

Daftar ke ClickUp secara gratis, dan atur bullet journal Anda dalam waktu kurang dari 20 menit.