11 Alternatif Terbaik untuk Resource Guru: Fitur, Harga, dan Peringkat

Resource Guru adalah perangkat lunak manajemen sumber daya berbasis cloud untuk manajer proyek.

Mulai dari penjadwalan hingga pelacakan waktu, platform ini menawarkan serangkaian fitur lengkap untuk mempermudah proses. Hal ini menghasilkan alur kerja yang lebih efisien, produktivitas yang lebih baik, pengurangan keterlambatan, serta tidak adanya alokasi sumber daya yang kurang atau berlebihan.

Namun, Resource Guru juga memiliki keterbatasan tersendiri—terutama dalam hal fleksibilitas. Inilah sebabnya mengapa platform ini cocok untuk industri tertentu, seperti layanan profesional, namun kurang cocok untuk industri lainnya.

Sebagai seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu mencoba berbagai perangkat lunak manajemen sumber daya, saya telah menyusun daftar alternatif Resource Guru terbaik yang tersedia saat ini. Lihat daftarnya untuk menemukan perangkat lunak manajemen sumber daya terbaik bagi bisnis Anda di tahun 2024.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Alternatif Resource Guru?

Berikut adalah faktor-faktor yang perlu Anda pertimbangkan saat membandingkan berbagai alternatif Resource Guru:

Fitur: Aspek pertama yang harus Anda pertimbangkan adalah jangkauan fitur perangkat lunak tersebut. Alat manajemen sumber daya yang andal harus memiliki kemampuan alokasi sumber daya , penjadwalan, perencanaan, dan pelacakan waktu yang komprehensif.

Kemudahan penggunaan: Faktor lain yang memengaruhi efisiensi perangkat lunak adalah seberapa mudah perangkat lunak tersebut digunakan. Carilah alat yang intuitif dan menawarkan keunggulan dibandingkan yang lain dalam hal kemudahan penggunaan.

Kemampuan integrasi: Sebagai pemimpin, Anda akan memerlukan beberapa alat dan perangkat lunak tambahan untuk mengelola sumber daya Anda dengan lancar. Oleh karena itu, pilihlah perangkat lunak yang menawarkan integrasi dengan alat pihak ketiga lainnya

Ulasan: Ulasan dan penilaian sebelumnya memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja perangkat lunak. Oleh karena itu, cari ulasan setiap perangkat lunak di internet untuk menilai keandalan, kepuasan pengguna, dan faktor penting lainnya

Harga: Pilih perangkat lunak yang sesuai dengan anggaran Anda. Pastikan perangkat lunak tersebut dilengkapi dengan semua fitur yang Anda butuhkan untuk menangani aktivitas bisnis sehari-hari.

10 Alternatif Terbaik untuk Resource Guru yang Dapat Digunakan pada Tahun 2024

1. ClickUp – Pilihan terbaik untuk pengelolaan sumber daya

Perangkat Lunak Manajemen Sumber Daya ClickUp adalah alat yang komprehensif untuk mengawasi semua sumber daya Anda dari satu lokasi pusat.

Bagi saya, visibilitas adalah bagian terpenting dalam mengelola proses alokasi sumber daya saya. Dengan ClickUp Views, saya dapat menyesuaikan pengelolaan tugas sesuai kebutuhan unik saya. Artinya, saya dapat melacak proyek, memvisualisasikan alur kerja, dan membuat peta jalan—semuanya menggunakan lebih dari 15 tampilan kustom!

Misalnya, saya dapat menggunakan Tampilan Beban Kerja ClickUp untuk merencanakan dan memantau kapasitas kerja total tim saya. Namun, jika Anda perlu mengelola beban kerja seorang karyawan, Tampilan Tim ClickUp siap membantu Anda.

Lihat dan kelola beban kerja seluruh tim Anda untuk mengalokasikan tugas secara lebih efisien dengan ClickUp Workload View

Dari Dasbor ClickUp, Anda dapat mengakses kartu sprint khusus untuk mengelola semua sumber daya Anda sekaligus. Ini sangat berguna saat menggunakan alat ini secara spontan.

Tapi itu belum semuanya. Jika alur kerja Anda memerlukan penyesuaian lebih lanjut, Anda dapat melakukannya dengan mudah menggunakan ClickUp API. Butuh aplikasi khusus untuk melacak waktu pada proyek tertentu? Kami siap membantu!

Tidak punya waktu untuk membuat alur kerja dari awal? Dapatkan lebih dari 1.000 templat siap pakai dan dapat disesuaikan dari ClickUp Templates. Mulai dari Laporan Kegiatan hingga Program Audit, ada templat untuk semua kebutuhan Anda, yang siap digunakan.

Gunakan templat Perencanaan Sumber Daya ClickUp untuk mengidentifikasi sumber daya, menilai ketersediaan, dan menyusun jadwal

Salah satu templat andalan saya adalah Templat Perencanaan Sumber Daya ClickUp. Tata letak visualnya yang intuitif membantu saya merencanakan, melacak, dan mengoptimalkan sumber daya saya. Templat ini juga memungkinkan saya melacak ketergantungan atau konflik penjadwalan untuk menghindari penjadwalan berlebihan atau kurang pada sumber daya saya.

Fitur terbaik ClickUp

Manajemen Tugas: Bagi proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dengan Bagi proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dengan ClickUp Tasks

Manajemen Waktu: Lacak waktu proyek, tetapkan perkiraan, dan alokasikan waktu untuk setiap tugas proyek dengan fitur Lacak waktu proyek, tetapkan perkiraan, dan alokasikan waktu untuk setiap tugas proyek dengan fitur Manajemen Waktu ClickUp

Komunikasi yang Efisien: Gunakan Gunakan ClickUp Chat untuk mengklarifikasi keraguan di mana saja dan memastikan alur kerja yang lancar

Alat Kolaborasi: Atur komunikasi tim internal dengan mengirim email langsung dari Atur komunikasi tim internal dengan mengirim email langsung dari ClickUp Email

Otomatisasi: Gunakan alat berbasis AI dari ClickUp Brain untuk mengotomatisasi status proyek, pembaruan, dan ringkasan

Integrasi ClickUp: Hubungkan ClickUp dengan lebih dari 1.000 alat seperti Slack, GitHub, HubSpot, dan Google Drive

Keterbatasan ClickUp

Tidak semua fitur tersedia di aplikasi seluler ClickUp

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas : $7/bulan per pengguna

Bisnis : $12/bulan per pengguna

Enterprise : Harga khusus

ClickUp Brain: Tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per bulan atau per anggota

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

2. Productive.io – Pilihan terbaik untuk operasional agensi

Productive.io adalah platform otomatisasi layanan profesional (PSA) yang dirancang khusus untuk agensi dan bisnis berbasis layanan yang membutuhkan visibilitas penuh atas proyek, sumber daya, dan keuangan.

Yang membedakan Productive.io adalah kemampuannya mengintegrasikan perencanaan anggaran, alokasi sumber daya, pelaksanaan proyek, dan penagihan dalam satu sistem. Mulai dari penawaran awal atau anggaran, melalui pelaksanaan proyek, hingga penagihan, semua data yang relevan tetap terhubung—sehingga jauh lebih mudah untuk menghindari kesalahan yang mahal. Saya merasa visibilitas end-to-end ini sangat berharga bagi agensi yang sedang berkembang yang harus menangani banyak klien dan alur kerja yang kompleks.

Platform ini juga memudahkan untuk melihat kebutuhan sumber daya saat ini dan di masa depan, melacak pemanfaatan, serta memantau profitabilitas secara real-time. Dengan fitur pelacakan waktu, pengelolaan pengeluaran, dan pelaporan canggih yang terintegrasi, Productive.io memberikan gambaran yang jelas kepada tim mengenai bagaimana kinerja pekerjaan sebenarnya dibandingkan dengan rencana.

Fitur terbaik Productive.io

Lacak proyek mulai dari anggaran dan alokasi sumber daya hingga penyelesaian dan penagihan

Rencanakan dan perkirakan kapasitas tim dengan tampilan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya

Pantau profitabilitas dengan laporan perbandingan anggaran vs. realisasi secara real-time

Kelola pelacakan waktu, pengeluaran, dan persetujuan dalam satu sistem

Buat laporan canggih dengan pengelompokan, pemutaran data, dan konversi mata uang

Integrasikan dengan alat seperti HubSpot, Slack, dan sistem akuntansi melalui API dan integrasi bawaan

Keterbatasan Productive.io

Hal ini bisa terasa membingungkan bagi tim yang sangat kecil

Pengaturan dan konfigurasi memerlukan upaya awal

Fitur-fitur lanjutan hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas

Harga Productive.io

Tersedia uji coba gratis

Essential: $10/bulan per pengguna (ditagih per tahun, minimal 10 pengguna)

Professional: $25/bulan per pengguna (ditagih per tahun, minimal 10 pengguna)

Ultimate: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Productive.io

Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5

3. LiquidPlanner – Pilihan terbaik untuk penjadwalan prediktif

LiquidPlanner adalah perangkat lunak manajemen proyek yang terkenal karena fitur penjadwalan prediktifnya. Jika tim Anda mengerjakan beberapa proyek sekaligus, saya merekomendasikan alternatif Resource Guru ini untuk mengoptimalkan alur kerja Anda dengan lebih baik.

Dengan alat ini, Anda dapat melacak semua proyek yang berbeda. Kemampuan perencanaan berbasis prioritas-nya membantu Anda tetap mengontrol proyek-proyek bernilai tinggi. Alat ini juga terintegrasi dengan alat manajemen dokumen seperti Google Drive dan Dropbox, serta memungkinkan Anda membuat alat kustom melalui Open API-nya.

Fitur terbaik LiquidPlanner

Rencanakan jadwal proyek dan pengiriman dengan Predictive Scheduling

Optimalkan jadwal tim dengan Balanced Workload

Prioritaskan proyek berdasarkan tingkat kepentingannya dengan Perfect Prioritization

Pantau segala ketidakpastian atau risiko dalam rencana Anda dengan Ranged Estimation

Dapatkan data kinerja dan wawasan secara real-time dengan Intelligent Insights

Keterbatasan LiquidPlanner

Menyiapkan proyek sangat memakan waktu

Beberapa fitur penting terkait penagihan dan penganggaran tidak tersedia

Memiliki kurva pembelajaran yang cukup curam

Harga LiquidPlanner

Uji coba gratis selama 14 hari

Essentials : $15/bulan per pengguna

Professional : $28/bulan per pengguna

Ultimate: $42/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan LiquidPlanner

G2 : 4,2/5 (294 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (667 ulasan)

4. Float – Pilihan terbaik untuk penjadwalan sumber daya

Float adalah alternatif Resource Guru yang andal lainnya, yang mengutamakan pendekatan berorientasi pada orang dalam perencanaan sumber daya.

Alat ini memberikan Anda garis waktu real-time dan terpusat untuk proyek dan tenaga kerja Anda, sehingga membantu Anda membagikan tugas secara sistematis. Anda dapat menggunakannya untuk membagikan tugas dengan tampilan real-time mengenai keterampilan, kapasitas, dan ketersediaan di dalam tim Anda. Saya merasa pembagian tugas berdasarkan keterampilan sangat berguna untuk tugas-tugas khusus.

Alat ini juga memungkinkan Anda merencanakan dan mengelola anggaran berdasarkan jam kerja atau tarif untuk memperkirakan kapasitas dan memprediksi pengeluaran. Selain itu, lembar waktu yang sudah terisi otomatis membantu Anda melacak dan mengelola anggaran pengeluaran secara real-time.

Fitur terbaik Float

Tentukan jam kerja dan lokasi yang disesuaikan

Rencanakan anggaran khusus berdasarkan waktu/biaya

Jadwalkan dan pantau beban kerja melalui fitur Penjadwalan Sumber Daya

Sinkronkan alat manajemen proyek lainnya seperti Asana dan Trello

Bandingkan perkiraan jam kerja dengan jam kerja aktual menggunakan fitur manajemen waktu

Integrasikan dengan alat pihak ketiga seperti Asana dan Slack

Batasan float

Tidak ada perkiraan pendapatan proyek yang tersedia

Tidak ramah seluler

Sulit dinavigasi

Harga fleksibel

Uji coba gratis selama 14 hari

Paket Pemula : $7,50 per bulan per pengguna

Pro : $12,50/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Float peringkat dan ulasan

G2 : 4,2/5 (1.240 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (1.592 ulasan)

5. Teamwork – Terbaik untuk kolaborasi proyek

Teamwork adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dinamis yang membantu pengguna mengelola semua aspek operasional klien.

Aplikasi ini memungkinkan Anda merencanakan proyek, mengalokasikan sumber daya, dan berkolaborasi dengan tim Anda untuk mempercepat proses. Mulai dari perencanaan kapasitas harian dan pengelolaan pengeluaran hingga peramalan jangka panjang, rangkaian fitur Teamwork mencakup setiap aspek alokasi sumber daya Anda.

Fitur-fitur Teamwork seperti indikator efisiensi sangat berguna saat merencanakan jadwal—berdasarkan seberapa cepat atau lambat suatu tim atau individu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan.

Alat ini kompatibel dengan iOS, Android, Windows, dan macOS.

Fitur terbaik untuk kerja tim

Lacak waktu, tarif, dan uang yang dihabiskan

Gunakan templat dan formulir pendaftaran yang sudah jadi

Sesuaikan tampilan beban kerja dan alur kerja Anda

Perkirakan kebutuhan sumber daya di masa depan berdasarkan proyek dan pipeline saat ini

Identifikasi ketergantungan tugas untuk menghindari konflik penjadwalan

Integrasikan dengan alat seperti HubSpot dan Google Drive

Keterbatasan kerja sama tim

Tidak ada dukungan obrolan langsung

Tidak memenuhi kebutuhan perusahaan besar

Sulit digunakan

Teamwork harga

Gratis Selamanya

Deliver : $13,99/bulan per pengguna

Grow : $25,99/bulan per pengguna

Scale: Harga disesuaikan

Teamwork peringkat dan ulasan

G2 : 4,4/5 (1.121 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (859 ulasan)

6. Monday.com – Terbaik untuk manajemen alur kerja

Monday.com adalah solusi manajemen kerja all-in-one. Platform ini menawarkan rangkaian fitur lengkap yang memudahkan perencanaan proyek dan manajemen sumber daya Anda.

Dashboard Monday.com yang sangat intuitif dan dapat disesuaikan memudahkan tim untuk mengelola beberapa proyek sekaligus. Ini adalah alat yang sangat berguna yang juga membantu dalam menyusun strategi, merencanakan, dan melaksanakan proyek.

Dengan fitur seperti lebih dari 10 tampilan kustom, 30 widget berbeda untuk menampilkan informasi, dan blok bangunan tanpa kode, Monday.com merupakan salah satu alternatif Resource Guru yang paling andal.

Fitur terbaik Monday.com

Tugaskan tugas secara langsung kepada anggota tim dengan People Columns

Pilih dari lebih dari 200 templat otomatisasi

Dapatkan wawasan kinerja yang spesifik menggunakan dasbor kustom

Sesuaikan alur kerja Anda

Integrasikan dengan alat seperti Slack, Gmail, dan Outlook

Keterbatasan Monday.com

Tidak ada akses offline

Beberapa fitur memerlukan pembayaran tambahan

Harga Monday.com

Gratis Selamanya

Basic : $12/bulan per pengguna

Standar : $14/bulan per pengguna

Pro : $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Monday.com peringkat dan ulasan

G2 : 4,7/5 (10.730 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (4.794 ulasan)

7. Accelo – Pilihan terbaik untuk otomatisasi layanan profesional (PSA)

Accelo memungkinkan pengguna mengelola proyek dan sumber daya dengan kombinasi metodologi tradisional dan agile. Platform ini terkenal karena kemampuan pelacakan waktu yang inovatif. Misalnya, Accelo membantu Anda mengontrol anggaran proyek dengan melacak jam kerja yang dapat ditagih dan yang tidak dapat ditagih.

Platform ini mendukung penyaringan berdasarkan keterampilan saat menugaskan pekerjaan. Anda juga dapat mengotomatiskan penugasan pekerjaan kepada anggota tim tertentu, berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah pekerjaan ditugaskan, platform ini dapat mengotomatiskan pengatur waktu Anda untuk membantu tim Anda memaksimalkan setiap menit.

Aplikasi ini juga menawarkan integrasi yang mulus dengan alat-alat utama seperti MailChimp, Google Workspace, Salesforce, dll., untuk semakin mempermudah prosesnya.

Accelo fitur terbaik

Gunakan lembar waktu otomatis untuk melacak waktu dan sumber daya proyek

Sesuaikan status dan alur kerja

Dapatkan pemicu proyek dan pemberitahuan

Lihat laporan waktu aktual versus perkiraan untuk pengelolaan kapasitas yang lancar

Buat faktur berdasarkan anggaran/kemajuan

Keterbatasan Accelo

Terlalu rumit untuk usaha kecil

Aplikasi seluler ini belum berfungsi sepenuhnya

Accelo harga

Uji coba gratis selama 7 hari

Profesional : Harga khusus

Bisnis : Harga khusus

Lanjutan : Harga khusus

Elite: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Accelo

G2 : 4,4/5 (502 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (172 ulasan)

8. Wrike – Pilihan terbaik untuk manajemen proyek serbaguna

Wrike adalah alat manajemen pekerjaan yang memungkinkan Anda memilih dari berbagai templat kustom, mengotomatiskan penerimaan pekerjaan dengan formulir permintaan dinamis, dan banyak lagi.

Alat ini memungkinkan Anda melihat beban kerja tim secara sekilas, menyediakan fitur kolaborasi real-time (seperti komentar dan penandaan), serta memudahkan penyesuaian instan dengan fungsi seret dan lepas yang sederhana.

Wrike juga terintegrasi dengan lebih dari 400 alat dan perangkat lunak pihak ketiga yang diperlukan untuk manajemen proyek, seperti Adobe, Jira, dan OneDrive.

Fitur terbaik Wrike

Simpan tugas berulang, proyek, dan folder

Lihat kemampuan individu setiap anggota tim untuk pemanfaatan sumber daya yang optimal

Buat dasbor yang dapat disesuaikan

Otomatiskan alur kerja berulang

Periksa laporan audit sesuai permintaan

Akses alat ini melalui aplikasi seluler

Keterbatasan Wrike

Versi gratisnya tidak dilengkapi dengan fitur pelacakan waktu

Tidak ada alat penagihan bawaan

Memiliki kurva pembelajaran

Wrike harga

Gratis Selamanya

Tim : $9,80/bulan per pengguna

Bisnis : $24,80/bulan per pengguna

Enterprise : Harga khusus

Pinnacle: Harga khusus

Wrike peringkat dan ulasan

G2 : 4,2/5 (3.679 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (2.629 ulasan)

9. Asana – Terbaik untuk manajemen pekerjaan

Asana adalah solusi manajemen kerja yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Alat ini membantu manajer memantau dengan cermat semua proyek yang sedang berjalan di perusahaan.

Semua fiturnya berfokus pada penjadwalan, perencanaan, dan memfasilitasi alur kerja untuk memaksimalkan efisiensi. Salah satu fitur unik Asana—Goals—memungkinkan Anda membagi target besar menjadi misi-misi kecil untuk membantu Anda melaksanakannya dan melacaknya dengan lebih efisien.

Saat mengelola proyek yang kompleks atau beberapa tim, fitur Portfolios dari Asana dapat membantu. Fitur ini memungkinkan Anda melihat gambaran besar, melacak kemajuan di seluruh proyek yang terhubung, dan merencanakan alokasi sumber daya secara strategis untuk hasil yang optimal.

Asana juga terintegrasi dengan platform-platform utama seperti Microsoft Teams, Nave, MailChimp, dan Mosaic.

Fitur terbaik Asana

Seret dan lepas tugas untuk mengelola beban kerja

Bandingkan waktu proyek aktual dengan waktu proyek yang diperkirakan

Bagikan data di lebih dari 270 alat seperti Slack dan Microsoft Teams

Akses grafik dan wawasan real-time

Gunakan fitur ketergantungan tugas untuk melacak dan menghindari konflik penjadwalan

Keterbatasan Asana

Antarmukanya sulit dinavigasi

Tidak tersedia akses offline

Harga Asana

Gratis Selamanya

Paket Pemula : $13,49 per bulan per pengguna

Tingkat Lanjut : $30,49 per bulan per pengguna

Enterprise : Harga khusus

Enterprise+: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Asana

G2 : 4,3/5 (9.988 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (12.612 ulasan)

10. ClickTime – Pilihan terbaik untuk pengelolaan lembar waktu

Jika Anda sedang mencari perangkat lunak untuk menemukan alat yang andal dalam pengelolaan lembar waktu, ClickTime adalah pilihan yang patut Anda pertimbangkan.

ClickTime memiliki kemampuan pelacakan waktu dan penganggaran yang canggih. Mulai dari mengelola proyek individu hingga sumber daya secara keseluruhan—ClickTime memfasilitasi semuanya.

Alat ini juga menawarkan pengaturan lanjutan dan wawasan dalam alur kerja Anda. Misalnya, Anda dapat menetapkan tarif penagihan khusus untuk anggota tim, peran, atau proyek berdasarkan keahlian khusus mereka. Alat ini kemudian melacak jam kerja yang dapat ditagih dan membantu Anda memantau profitabilitas proyek, sehingga mencegah pembengkakan anggaran.

ClickTime juga memiliki aplikasi seluler untuk pengguna Android dan iOS.

Fitur terbaik ClickTime

Pantau beban kerja staf untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif

Perkirakan ketersediaan tenaga kerja

Dapatkan visibilitas real-time mengenai kemajuan proyek

Dapatkan wawasan tentang kinerja dan profitabilitas

Integrasikan dengan alat seperti Slack, Sage, dan BambooHR

Batasan ClickTime

Solusi perencanaan sumber daya tersedia pada paket Premiere dan paket yang lebih tinggi

Sulit dinavigasi bagi pemula

Harga ClickTime

Uji coba gratis selama 14 hari

Paket Pemula : $12/bulan per pengguna

Tim : $15/bulan per pengguna

Premier : $27 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

ClickTime peringkat dan ulasan

G2 : 4,6/5 (791 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (207 ulasan)

11. Kantata – Pilihan terbaik untuk manajemen proyek

Kantata adalah alat serba guna untuk menyederhanakan berbagai aktivitas pengelolaan sumber daya, keuangan, dan proyek dalam suatu organisasi. Keunggulan utama perangkat lunak ini adalah fitur peramalan sumber daya yang inovatif.

Fitur ini memungkinkan Anda memahami biaya aktual sumber daya dibandingkan dengan total pendapatan proyek untuk alokasi tugas yang menguntungkan.

Kantata juga menyederhanakan proses bekerja dengan sumber daya eksternal seperti pekerja lepas atau kontraktor. Anda dapat mengundang sumber daya eksternal sebagai “mitra”, dan menugaskan pekerjaan kepada mereka langsung di dalam platform.

Kantata juga terintegrasi dengan berbagai alat dan platform seperti Salesforce, Netsuite, dan Xero. Singkatnya, ini adalah alternatif Resource Guru yang terpercaya.

Fitur terbaik Kantata

Kelola jadwal proyek, permintaan, dan hasil

Rencanakan dan alokasikan beban kerja dengan lebih baik menggunakan pencocokan inventaris keterampilan

Konfigurasikan rekomendasi sumber daya berdasarkan data

Gunakan alat visual seperti garis waktu, kalender, dan papan proyek

Keterbatasan Kantata

Antarmuka pengguna terasa lambat

Fitur pencatatan waktu lemah dan dirancang dengan buruk

Rincian harga lengkap tidak tersedia

Kantata harga

Harga khusus

Kantata peringkat dan ulasan

G2 : 4,2/5 (1.401 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (613 ulasan)

