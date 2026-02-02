Cara Menggunakan AI dalam Akuntansi (Contoh Penggunaan & Alat)

Jika ada satu hal yang paling dinantikan dunia bisnis pada tahun 2024, tentu saja itu adalah penggunaan AI untuk meningkatkan efisiensi — dengan cara-cara baru dan tak terduga!

Kehadiran AI dapat dirasakan di setiap industri, mulai dari rekomendasi yang dipersonalisasi di layanan streaming hingga mobil otonom. AI belajar dengan cepat dari manusia dan mengubah pengetahuan tersebut untuk mengubah proses kerja kita.

Industri akuntansi tidak terkecuali. Seiring dengan peran data yang semakin dominan dalam dunia bisnis, formulir akuntansi dan para akuntan semakin mencari cara untuk memanfaatkan AI guna meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Untuk memahami bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan dalam akuntansi, kita akan menjelajahi berbagai alat AI yang membuat proses dan alur kerja akuntansi menjadi lebih cepat dan akurat.

Memahami AI dalam Akuntansi

Industri akuntansi sedang mengalami transformasi signifikan yang didorong oleh penerapan strategis teknologi AI.

Integrasi ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami untuk mengotomatisasi dan meningkatkan berbagai fungsi akuntansi.

Dampak AI mencakup berbagai tugas, termasuk pelaporan keuangan dan manajemen akuntansi proyek. AI mempermudah proses audit dan memastikan kepatuhan dengan mendeteksi aktivitas penipuan secara proaktif serta melakukan analisis data yang mendalam.

Apakah AI akan menggantikan akuntan? Meskipun AI unggul dalam mengotomatisasi berbagai tugas, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan akuntan manusia. Keterampilan manusia yang mendasar seperti penilaian yang baik, komunikasi yang terbuka, dan pemikiran kritis tetap menjadi hal yang esensial untuk praktik akuntansi yang efektif.

Akuntan Publik Bersertifikat (CPAs) tetap menjadi sosok yang tak tergantikan dalam menangani masalah akuntansi yang kompleks dan pengambilan keputusan. Melalui pengawasan dan intervensi manusia, mereka memastikan akurasi dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang etis.

AI dalam akuntansi memiliki berbagai kegunaan. Artikel ini mencantumkan yang paling menonjol di antaranya.

Cara Menggunakan AI dalam Akuntansi untuk Berbagai Kasus Penggunaan

Perangkat lunak akuntansi berbasis AI mengubah cara akuntan menangani tugas sehari-hari, mulai dari entri data hingga pengambilan keputusan strategis.

Selain menghasilkan hasil yang lebih akurat, para profesional akuntansi dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga dapat fokus pada hal-hal yang membutuhkan perhatian penuh mereka.

Mari kita bahas lima contoh penerapan spesifik di mana AI sedang merevolusi proses akuntansi:

1. Penggunaan analisis data prediktif

AI dapat menganalisis data keuangan yang sangat besar, mengidentifikasi pola tersembunyi, dan mendeteksi risiko potensial yang mungkin terlewatkan oleh manusia.

Analisis prediktif berbasis AI adalah teknologi transformatif yang memengaruhi peran akuntan dan profesional keuangan. Dengan mengotomatisasi tugas pembuatan laporan yang seringkali membosankan, para profesional keuangan dapat mengarahkan keahlian mereka ke fungsi yang lebih strategis: evaluasi.

Namun, ingatlah bahwa hasil yang dihasilkan AI memerlukan pengawasan manusia yang cermat. Pada akhirnya, akuntan harus menilai secara teliti keakuratan dan keandalan prediksi yang dihasilkan.

Proses evaluasi ini harus mencakup perbandingan dengan hasil yang telah ditetapkan, penerapan teknik validasi silang, penggunaan metrik yang sesuai, serta pemeriksaan kritis terhadap potensi bias dalam data atau algoritma.

Melalui evaluasi yang ketat ini, keahlian manusia memastikan bahwa wawasan AI dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi.

2. Audit yang lebih efisien dengan kepatuhan yang ditingkatkan

Proses audit tradisional dapat memakan waktu lama dan membutuhkan banyak sumber daya. AI dapat mempermudah proses tersebut dengan mengotomatiskan tugas ekstraksi data, pengambilan sampel, dan penilaian risiko. Hal ini memungkinkan auditor untuk memfokuskan keahlian mereka pada area yang lebih kompleks sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit secara keseluruhan.

AI dapat digunakan untuk menganalisis data audit historis guna mengidentifikasi area kelemahan yang berulang, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih proaktif dalam memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

3. Deteksi penipuan menjadi lebih mudah

Aktivitas penipuan dapat menimbulkan ancaman finansial yang signifikan, seringkali tidak terdeteksi hingga kerugian besar terjadi. AI berperan sebagai alat yang ampuh dalam memerangi penipuan.

Algoritma canggih dapat menganalisis pola pengeluaran dan mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa atau aktivitas yang menyimpang dari norma yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan deteksi dan penyelidikan proaktif, sehingga meminimalkan kerugian finansial.

Studi kasus: Menggunakan AI untuk menutup akun money mule yang aktif Salah satu bank digital terbesar di Eropa menjadi sasaran skema pencucian uang yang menggunakan iklan baris online palsu. Tim penanggulangan penipuan mereka kesulitan mengimbangi para penjahat yang membuka dan dengan cepat menguras rekening perantara pencucian uang. Feedzai, sebuah perusahaan yang menyediakan solusi berbasis AI untuk penipuan dan kejahatan keuangan, memanfaatkan AI dalam dua cara utama untuk mengatasi tantangan ini: BionicIDs: AI, khususnya Deep Learning, digunakan untuk membuat pengenal unik (BionicIDs) bagi setiap pengguna bank. Pengenal ini menganalisis biometrik perilaku pengguna (pola mengetik, gerakan mouse), analitik perilaku (cara mereka menavigasi bank online), data perangkat (model ponsel, sistem operasi), dan data jaringan (alamat IP, lokasi). Gambaran komprehensif ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan bahkan jika penjahat menggunakan nama palsu atau perangkat yang berbeda Analisis Jaringan: AI secara terus-menerus menganalisis konteks dinamis dari setiap sesi perbankan. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti perangkat yang digunakan, koneksi jaringan, dan lokasi. Dengan memetakan hubungan-hubungan ini, AI dapat mengidentifikasi koneksi antara akun-akun yang tampaknya tidak terkait. Misalnya, jika beberapa akun diakses dari perangkat atau jaringan yang sama meskipun memiliki nama yang berbeda, AI dapat menandainya sebagai milik kelompok kriminal yang sama Kombinasi teknik AI ini memungkinkan bank untuk: Identifikasi rekening kurir uang dengan lebih cepat, dan hentikan sebelum rekening tersebut dapat digunakan untuk penipuan

Hubungkan akun-akun yang tampaknya tidak terkait dengan pelaku kejahatan yang sama berdasarkan pola perilaku dan jaringan

Pahami metode para penjahat dan prediksi serangan di masa depan Dengan memanfaatkan AI, bank tersebut menutup lebih dari 400 rekening pencuci uang dan memberikan informasi berharga kepada polisi untuk menyelidiki jaringan kriminal tersebut.

4. Pembukuan otomatis

Tugas-tugas yang berulang telah lama membatasi para profesional akuntansi, menghabiskan waktu berharga yang seharusnya dapat digunakan untuk analisis strategis.

Pencatatan data faktur dan kuitansi, rekonsiliasi bank, serta pemeliharaan buku besar umum adalah tugas-tugas yang kini siap untuk otomatisasi proses robotik.

Ahli dalam pengenalan pola dan ekstraksi data, algoritma AI dapat mengotomatisasi proses dengan presisi yang sangat akurat. Hal ini membebaskan akuntan dari tugas-tugas yang membosankan seperti manipulasi data manual dan secara signifikan meminimalkan risiko kesalahan manusia yang melekat.

5. Tingkatkan akurasi dengan pembelajaran mesin

Integritas data keuangan sangat penting dalam akuntansi. AI unggul dalam menganalisis kumpulan data yang sangat besar dengan akurasi yang sangat tinggi.

Algoritma pembelajaran mesin dapat dilatih untuk mengidentifikasi ketidakkonsistenan, nilai yang menyimpang, dan potensi kesalahan dalam transaksi keuangan. Pendekatan proaktif ini secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang terlewatkan, sehingga menjaga integritas catatan keuangan.

Studi kasus: Otomatisasi perpajakan Deloitte menggunakan AI dan pembelajaran mesin Deloitte bermitra dengan Kortical untuk menerapkan AI dalam proses perpajakan mereka. Proyek ini bertujuan untuk mengotomatisasi tugas dan meningkatkan efisiensi. Deloitte menyediakan keahlian domain dan data, sementara Kortical menawarkan platform AI dan kemampuan ilmu data. Kortical membangun model pembelajaran mesin yang dapat secara otomatis menerapkan undang-undang perpajakan dan mengorganisir data klien, mengurangi waktu pemrosesan manusia dari 5 jam menjadi 6 menit, peningkatan sebesar 50 kali lipat. Proyek ini memakan waktu 6 bulan dan mencapai akurasi setara manusia (lebih dari 90%) dalam perhitungan pajak.

Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana AI merevolusi profesi akuntansi. Seiring perkembangan teknologi AI, kita dapat mengharapkan munculnya aplikasi-aplikasi yang lebih inovatif, yang akan semakin mengubah cara praktik akuntansi dilakukan.

Menggunakan Perangkat Lunak AI untuk Akuntansi

Apakah ada perangkat lunak manajemen proyek akuntansi berbasis AI yang dapat melakukan semuanya?

ClickUp dapat meringankan beban tugas-tugas berulang dan proses inti secara signifikan, jika tidak sepenuhnya.

Sebagai platform manajemen kerja dan produktivitas, ClickUp melayani semua industri, baik besar maupun kecil. Dengan solusi khusus untuk berbagai departemen, Anda dapat menyelesaikan setiap tugas—mulai dari manajemen tugas hingga pelacakan waktu—di satu platform dengan ClickUp.

Mari kita lihat bagaimana ClickUp membantu akuntan dan profesional keuangan.

1. Tinggalkan pekerjaan rutin yang membosankan dalam akuntansi

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Akuntansi ClickUp dapat digunakan dengan berbagai cara ketika dipadukan dengan kemampuan AI platform ini.

Lacak setiap transaksi keuangan secara efisien dan jaga jejak audit yang lengkap dengan alat akuntansi AI dari ClickUp Brain.

Sistem ini mencatat semua aktivitas keuangan dan secara rutin membagikan pembaruan penting kepada pemangku kepentingan, memastikan catatan yang lengkap dan akurat untuk keperluan audit dan kepatuhan regulasi.

Mulai dari mengurangi pekerjaan manual melalui otomatisasi hingga memanfaatkan kemampuan pemrosesan bahasa alami AI untuk merangkum, mari kita lihat bagaimana Anda dapat memanfaatkan alat-alat ini di setiap tahap proses.

Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana ClickUp Brain dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi tim akuntansi Anda:

Pengingat otomatis : ClickUp Brain akan mengingatkan Anda saat tagihan harus dibayar atau saat laporan harus diserahkan. Anda tidak akan melewatkan tenggat waktu karena : ClickUp Brain akan mengingatkan Anda saat tagihan harus dibayar atau saat laporan harus diserahkan. Anda tidak akan melewatkan tenggat waktu karena alat otomatisasi AI akan melacaknya untuk Anda

Pencarian cerdas : Jika Anda perlu mencari faktur atau catatan keuangan tertentu, ClickUp Brain akan dengan cepat mencari di seluruh file dan basis pengetahuan perusahaan Anda, lalu menampilkan yang tepat

Analisis data : AI dapat menganalisis data keuangan Anda dan memberikan wawasan tentang pola pengeluaran. Dengan demikian, Anda dapat melacak, mengkategorikan, dan mengatur pengeluaran bisnis dengan mudah. Misalnya, AI mungkin mendeteksi bahwa Anda menghabiskan banyak uang di satu bidang tertentu dan menyarankan cara untuk menghemat biaya

Ringkasan dan pembaruan tugas : Gunakan kemampuan pemrosesan bahasa alami ClickUp Brain untuk merangkum subtugas, obrolan, atau percakapan apa pun di ClickUp dalam hitungan detik, sehingga Anda mendapatkan gambaran tentang apa yang sedang terjadi atau apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam pekerjaan.

Laporan dan dasbor kustom: Buat laporan dari data yang telah dimasukkan dan sajikan dalam format yang jelas dan menarik secara visual (diagram dan grafik), identifikasi tren dengan mudah, serta ambil keputusan yang tepat dengan : Buat laporan dari data yang telah dimasukkan dan sajikan dalam format yang jelas dan menarik secara visual (diagram dan grafik), identifikasi tren dengan mudah, serta ambil keputusan yang tepat dengan alat AI untuk visualisasi data

2. Kelola tim akuntansi dan klien di satu tempat

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Akuntansi ClickUp dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang memberdayakan tim akuntansi untuk mengelola sumber daya manusia dan proyek secara efektif.

Lihat data Anda sesuai keinginan, buat laporan yang informatif, dan pantau kemajuan dengan sekilas menggunakan dasbor di Perangkat Lunak Manajemen Proyek Akuntansi ClickUp

Buat pusat komunikasi dan kolaborasi terpusat untuk semua proyek. Para profesional akuntansi dapat berbagi dokumen, file, dan catatan di dalam proyek, menghilangkan sekat informasi, dan memastikan semua pihak tetap berada di halaman yang sama.

Anda dapat menugaskan tugas di ClickUp kepada manajer akuntansi tertentu dengan tenggat waktu dan prioritas yang jelas. Pembaruan real-time dan pelacakan kemajuan memastikan semua orang tetap terinformasi tentang pekerjaan yang sedang berlangsung, menciptakan akuntabilitas, dan memastikan proyek tetap sesuai jadwal.

Berkomunikasi dengan anggota tim serta berbagi dan mengerjakan tugas secara real-time, semuanya tanpa perlu meninggalkan platform dengan ClickUp Chat View

Tampilan ClickUp Chat menyediakan sistem obrolan real-time yang praktis untuk komunikasi tim yang mudah. Diskusi dapat dikelompokkan dalam proyek tertentu, sehingga memungkinkan komunikasi yang terfokus dan sesuai konteks tanpa membebani kotak masuk email.

Anda juga dapat berbagi dokumen, menerima umpan balik instan, serta menyematkan video atau tautan ke informasi tertentu.

Atur akun Anda dengan Tampilan Tabel ClickUp untuk pengalaman spreadsheet yang familiar

Beralih di antara lebih dari 15 tampilan fleksibel untuk membuat alur kerja yang disesuaikan, mulai dari grafik hingga presentasi spreadsheet. Hal ini memudahkan pendelegasian tugas dan pemantauan kemajuan.

Keunggulan utama dari fitur unik ClickUp adalah Anda dapat membuat portal klien yang aman di dalam proyek untuk mengelola mitra eksternal dan mempertahankan hubungan dengan mereka dalam jangka panjang.

Klien dapat mengakses dokumen, laporan, dan pembaruan proyek yang relevan tanpa perlu mengakses sistem internal Anda secara langsung. Hal ini sangat membantu bagi firma akuntansi kecil yang memiliki anggaran terbatas untuk merekrut sumber daya.

Anda dapat mengirim email atau pengingat otomatis kepada klien mengenai tenggat waktu atau rapat yang akan datang untuk memastikan mereka tetap mendapat informasi dan terlibat sepanjang siklus hidup proyek.

3. Gunakan templat siap pakai untuk menyederhanakan proses akuntansi

Anda dapat menggunakan lebih dari 1.000 templat ClickUp yang dapat disesuaikan dan siap pakai untuk berbagai kebutuhan—akuntansi, desain kreatif, pengelolaan media sosial, pengelolaan agensi, pembuatan postingan blog, SDM, dan perekrutan.

Anda dapat membuat templat menggunakan ClickUp Brain dan ClickUp Docs untuk berbagai keperluan apa pun yang Anda inginkan!

Misalnya, gunakan Template SOP Akuntansi ClickUp untuk memastikan tim akuntansi Anda mematuhi prosedur operasional standar perusahaan Anda.

Kendalikan proses keuangan yang tersebar! Template ini menawarkan solusi komprehensif yang menyederhanakan pembuatan SOP, komunikasi, dan kolaborasi, memastikan departemen akuntansi Anda beroperasi secara efisien.

Buat, perbarui, dan lacak semua SOP Anda di satu lokasi terpusat . Tidak perlu lagi membuang waktu untuk tugas-tugas berulang atau mencari dokumen

Sampaikan perubahan SOP secara instan , memastikan semua anggota tim Anda tetap berada di halaman yang sama dan meminimalkan risiko kesalahan

Dapatkan penugasan tugas otomatis dengan pemberitahuan agar semua orang tetap terinformasi dan bertanggung jawab, memastikan kolaborasi di seluruh departemen akuntansi Anda

Tingkatkan akuntansi proyek dan pelacakan SOP Anda dengan fitur-fitur canggih seperti reaksi komentar, otomatisasi, dan alat yang didukung AI

Mengelola keuangan bisnis bisa terasa seperti permainan mengejar-mengejar yang tak pernah berakhir!

Melacak transaksi, pembayaran, dan kredit memakan waktu. Template Jurnal Akuntansi ClickUp dapat berfungsi sebagai template pembukuan digital Anda.

Template yang sangat berguna ini mencatat setiap transaksi bisnis dengan akurasi yang sangat tinggi. Jangan hanya terpaku pada entri sederhana, karena template ini memungkinkan Anda mencatat transaksi yang memengaruhi beberapa akun secara bersamaan:

Hindari penggunaan buku besar manual ; catat semua transaksi bisnis Anda dalam jurnal digital dengan cepat dan akurat

Gunakan status khusus untuk melacak perkembangan setiap transaksi , memastikan tidak ada yang terlewat

Catat informasi penting tentang setiap transaksi dengan bidang kustom seperti tanggal transaksi, jenis jurnal, bukti penerimaan, dan nomor entri

Sesuaikan gambaran umum lanskap keuangan Anda sesuai kebutuhan dengan tampilan yang fleksibel —mulai dari Panduan Memulai hingga bagian Buku Besar dan Jurnal yang mudah diakses

Tingkatkan pelacakan transaksi dengan fitur-fitur canggih seperti pelacakan waktu, tag, peringatan ketergantungan, dan fungsi email yang andal untuk memastikan alur kerja keuangan yang komprehensif

Mencari templat all-in-one untuk menyederhanakan proses keuangan Anda? Coba Templat Akuntansi ClickUp.

Template ini mengelola seluruh alur kerja Anda—mulai dari pencatatan faktur dan pelacakan pendapatan hingga perkiraan pendapatan di masa depan. Tidak perlu lagi mengejar pembayaran yang terlambat, karena Anda dapat dengan mudah memantau piutang dan hutang.

Tapi ada lagi yang lebih baik! Di dalam platform yang sama, Anda dapat menjadwalkan rapat, beralih dengan mulus di antara 9+ tampilan yang dapat disesuaikan, serta memanfaatkan tag dan status kustom. Dengan demikian, Anda dapat memaksimalkan produktivitas dan mendapatkan wawasan real-time tentang kinerja penjualan Anda tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Kemampuan AI yang luar biasa dalam mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dikombinasikan dengan alat serbaguna seperti ClickUp, membebaskan akuntan dari pekerjaan rutin, sehingga memberi mereka hadiah berharga berupa waktu.

Efisiensi baru ini memungkinkan mereka untuk mengalihkan fokus ke bidang-bidang di mana keahlian manusia sangat dibutuhkan: analisis mendalam, panduan strategis, dan pengambilan keputusan yang terinformasi.

Masa Depan Akuntansi dengan AI

Situasi sedang berubah bagi para akuntan. Didukung oleh AI, profesi ini siap untuk mengalami evolusi.

Meskipun reaksi bervariasi, satu hal yang pasti: perubahan besar sudah di depan mata. Dekade mendatang akan menyaksikan transformasi dalam peran akuntansi, yang menuntut keterampilan baru dari para profesional.

Namun, bagian terbaiknya adalah bahwa pemrosesan bahasa alami ClickUp Brain memungkinkan akuntan untuk memanfaatkannya tanpa perlu mempelajari teknik pemrograman. Pekerjaan akuntansi akan mirip dengan pekerjaan ilmuwan data dan insinyur, sehingga membuka wawasan keuangan yang mendalam. Kunci untuk menghadapi evolusi ini terletak pada kesediaan untuk menerima perubahan.

