10 Alternatif IFTTT Terbaik Untuk Mengotomatiskan Tugas di Tahun 2025

Pernahkah Anda berharap pekerjaan Anda selesai dengan sendirinya? Alat-alat seperti If This, Then That (IFTTT) tidak akan menyelesaikan pekerjaan Anda, tetapi alat ini tentu saja membuat hari kerja Anda lebih mudah. Integrasi khusus dan aplikasi tugas otomatis ini memudahkan Anda untuk menghubungkan aplikasi yang biasanya tidak berjalan dengan baik, merampingkan alur kerja Anda dan mengurangi upaya manual.

Namun, hei, IFTTT tidak cocok untuk semua orang. Jadi, apa saja alternatif Anda?

Lihat panduan ini untuk mempelajari keajaiban aplikasi seperti IFTTT, apa yang harus Anda cari dalam perangkat lunak otomatisasi alur kerja, dan alternatif IFTTT terbaik di tahun 2024.

**Apa Itu IFTTT? IFTTT adalah alat otomatisasi populer yang memungkinkan Anda membuat applet yang mengotomatiskan tindakan di antara berbagai aplikasi yang biasanya tidak bekerja bersama. Jika Anda kesulitan membuat Google Drive, Gmail, dan perangkat Apple Anda bekerja sama dengan baik, ada applet IFTTT untuk itu. 🙌

Alat bantu seperti IFTTT memungkinkan Anda mengotomatiskan aliran data, handoff, dan pemicu antar platform. Anda bebas membuat applet khusus atau memilih dari ratusan applet yang sudah jadi.

Buat applet untuk secara otomatis menambahkan prospek SurveyMonkey ke CRM Anda, berterima kasih kepada pengikut media sosial, atau melucuti sistem keamanan pintar Anda ketika Anda pulang kerja.

Apa yang Harus Anda Cari di Alternatif IFTT?

Jika Anda mencari alternatif untuk IFTTT, Anda menginginkan sesuatu yang menggantikan Integrasi IFTTT tetapi dengan beberapa fungsi yang lebih bermanfaat. Kami sarankan untuk memilih fitur-fitur seperti:

Antarmuka yang mudah digunakan : Alat otomatisasi harus sangat intuitif. Pilihlah platform tanpa kode yang memungkinkan Anda untuk menarik dan melepaskannya. Sebaiknya pilihlah solusi yang kompatibel dengan perangkat Windows, Android, dan Apple sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang kompatibilitas lintas perangkat

: Alat otomatisasi harus sangat intuitif. Pilihlah platform tanpa kode yang memungkinkan Anda untuk menarik dan melepaskannya. Sebaiknya pilihlah solusi yang kompatibel dengan perangkat Windows, Android, dan Apple sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang kompatibilitas lintas perangkat Kustomisasi: Sebagian besar alternatif IFTTT memungkinkan untuk beberapa jenis kustomisasi, meskipun Anda mungkin perlu membayar lebih untuk fitur ini. Carilah platform dengan templat aplikasi siap pakai untuk mempercepat proses otomatisasi

Sebagian besar alternatif IFTTT memungkinkan untuk beberapa jenis kustomisasi, meskipun Anda mungkin perlu membayar lebih untuk fitur ini. Carilah platform dengan templat aplikasi siap pakai untuk mempercepat proses otomatisasi Otomatisasi alur kerja : Otomatisasi untuk Alexa dan lampu pintar memang keren, tetapi yang terbaik adalah menggunakan alat yang mengotomatiskan pekerjaan Anda yang sebenarnya. Alternatif terbaik untuk IFTTT mencakup berbagai proses bisnis, termasuk SDM, penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan

: Otomatisasi untuk Alexa dan lampu pintar memang keren, tetapi yang terbaik adalah menggunakan alat yang mengotomatiskan pekerjaan Anda yang sebenarnya. Alternatif terbaik untuk IFTTT mencakup berbagai proses bisnis, termasuk SDM, penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan Kemudahan akses: Aplikasi seluler memudahkan Anda untuk menyiapkan otomatisasi berbasis pemicu saat Anda sedang bepergian. Selama Anda menggunakan platform berbasis cloud, Anda akan dapat mengelola otomatisasi Anda baik di kantor maupun di perjalanan

10 Alternatif Terbaik untuk IFTTT yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Siap untuk mengotomatiskan hari Anda? Lihatlah alternatif IFTTT ini untuk bekerja dengan kecepatan cahaya.

1. Zapier

melalui Zapier Zapier merupakan alternatif IFTTT populer yang menawarkan sejumlah integrasi dan otomatisasi berkualitas yang mengesankan. Membangun alur kerja khusus dengan berbagai alat dalam pembangun seret dan lepas, atau buat aplikasi tanpa kode Anda sendiri. Dasbor portal klien, orientasi, dan perolehan prospek kustom menjadi milik Anda dengan pengaturan Zapier yang tepat.

Zapier fitur terbaik

Buat koneksi Zapier untuk menyimpan, memperbarui, dan menindaklanjuti data Anda dengan Tabel Zapier

Bangun chatbot AI khusus

Gabungkan alat seperti OpenAI dengan aplikasi Anda yang sudah ada

Secara otomatis mengonversi tanggal, mata uang, dan teks ke format pilihan Anda

Zapier keterbatasan

Beberapa pengguna mengatakan bahwa sulit untuk mengedit Zaps setelah Anda membuatnya

Beberapa pengguna mengatakan jumlahotomatisasi tugas yang disertakan dalam setiap langganan tidak cukup

Zapier harga

Paket Gratis untuk 100 tugas per bulan

untuk 100 tugas per bulan Pemula: $19,99/bulan untuk 750 tugas

$19,99/bulan untuk 750 tugas Profesional: $49/bulan untuk 2.000 tugas

$49/bulan untuk 2.000 tugas Tim: $69/bulan untuk 2.000 tugas

$69/bulan untuk 2.000 tugas Perusahaan: Hubungi untuk harga

Zapier peringkat dan ulasan

G2: 4.5/5 (1.100+ ulasan)

4.5/5 (1.100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.700+ ulasan)

2. Daya Otomatis

melalui Microsoft Apakah tim Anda sudah menggunakan semua produk Microsoft? Power Automate adalah alternatif Microsoft untuk IFTTT, yang menggabungkan fitur-fitur low-code dan AI untuk otomatisasi yang sangat komprehensif. Tidak semudah alternatif IFTTT lainnya, tetapi Microsoft Power Automate sangat cocok untuk tim yang lebih teknis yang membutuhkan fitur-fitur yang sangat spesifik.

Power Automate fitur terbaik

Gunakan Copilot AI untuk membuat, mengedit, atau memperluas otomatisasi

Otomatisasi proses robotik (RPA) mengotomatiskan sistem lama yang lebih tua

Otomatisasi proses digital (DPA) mengotomatiskan semua layanan yang berjalan di lokasi atau di cloud

Buat alur kerja Power Automate khusus Anda sendiri atau pilih dari bank templat siap pakai

Power Automate keterbatasan

Power Automate adalah bagian dari ekosistem Microsoft, jadi masuk akal untuk menggunakannya jika Anda bekerja secara eksklusif dalam produk Microsoft

Beberapa pengguna berharap platform ini terintegrasi dengan lebih banyak aplikasi

Power Automate harga

Power Automate Premium: $ 15/bulan per pengguna

$ 15/bulan per pengguna Power Automate Proses: $150/bulan per bot

Power Automate penilaian dan ulasan

G2: 4.5/5 (380+ ulasan)

4.5/5 (380+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (170+ ulasan)

3. LlamaLab Otomatis

melalui LlamaLab Jangan biarkan nama yang lucu ini menipu Anda: LlamaLab menawarkan alternatif IFTTT yang cukup tangguh (dan gratis). Aplikasi ini tidak memiliki banyak fitur, tetapi sempurna jika Anda menginginkan aplikasi otomatisasi tanpa semua lonceng dan peluit.

Bangun proses visual dalam antarmuka bergaya diagram alur yang dilengkapi dengan 380 blok bangunan di luar gerbang. 🦙

LlamaLab Otomatis fitur terbaik

Mengintegrasikan aplikasi melalui API plug-in atau HTTP dan webhook

Menyalin alur yang telah dibuat sebelumnya oleh pengguna lain kemeningkatkan produktivitas Mengintegrasikan LlamaLab Automate dengan ponsel Anda untuk mengelola foto, merekam audio dan video, atau mengirim pesan teks - secara otomatis

LlamaLab memiliki kekuatan untuk mengaktifkan pemicu berdasarkan ratusan kondisi, termasuk waktu atau lokasi Anda

LlamaLab Otomatis keterbatasan

Hanya tersedia untuk perangkat Android

Anda hanya dapat melaporkan masalah melalui Reddit atau forum LlamaLabs

LlamaLab Otomatis harga

gratis Gratis

LlamaLab Automate penilaian dan ulasan

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Membuat

melalui Membuat Make adalah platform visual tanpa kode untuk otomatisasi proses. Mereka membuat salah satu alat yang paling intuitif dalam permainan ini, jadi jika Anda menginginkan penghalang yang rendah untuk masuk, ini bisa menjadi alternatif IFTTT untuk Anda.

Buat alur kerja seret dan lepas tanpa batas yang beroperasi secara real-time atau pada jadwal yang telah ditentukan dengan platform yang disederhanakan ini.

Buat fitur terbaik

Platform white label Make untuk menawarkan otomatisasi kepada pelanggan atau klien Anda sendiri

Make hadir dengan ribuan aplikasi siap pakai, tetapi Anda juga bebas untuk menyesuaikannya sendiri

Tambahkan pernyataan bersyarat kemengoptimalkan alur kerja Apakah Anda takut akan hal-hal yang tidak sesuai rencana? Siapkan alur kerja alternatif jika salah satu pemicu Anda gagal



Buat batasan

Beberapa pengguna berharap Make menawarkan harga berdasarkan skala geser, bukan berdasarkan operasi

Yang lain mengatakan Make membutuhkan dokumentasi dukungan yang lebih kuat

Make pricing

versi Gratis Versi Gratis

Versi Gratis Core: $9/bulan untuk 10.000 operasi, ditagih setiap tahun

$9/bulan untuk 10.000 operasi, ditagih setiap tahun Pro: $16/bulan untuk 10.000 operasi, ditagih setiap tahun

$16/bulan untuk 10.000 operasi, ditagih setiap tahun Tim: $29/bulan untuk 10.000 operasi, ditagih setiap tahun

$29/bulan untuk 10.000 operasi, ditagih setiap tahun Perusahaan: Hubungi untuk harga

Buat penilaian dan ulasan

G2: 4.7/5 (200+ ulasan)

4.7/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (350+ ulasan)

5. Jembatan Pengarah

melalui LeadsBridge LeadsBridge adalah jenis alat otomatisasi yang berbeda. Alat ini lebih berfokus pada platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda, yang menghubungkannya dengan sumber-sumber prospek mulai dari situs web Anda hingga media sosial.

Tidak semua departemen akan mendapat manfaat dari ini, tetapi ini adalah penghemat waktu yang sangat besar untuk tim penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran yang sering bekerja di Salesforce atau HubSpot.

Fitur terbaik LeadsBridge

Secara otomatis menargetkan ulang audiens khusus dari CRM Anda

Mengintegrasikan data pelacakan online dan offline

Meminta integrasi khusus dari LeadsBridge jika mereka tidak memiliki koneksi yang Anda butuhkan

LeadsBridge memiliki lebih banyak integrasi khusus industri, seperti Oracle dan MySQL, daripada alternatif IFTTT lainnya

Keterbatasan LeadsBridge

LeadsBridge secara khusus dibuat untuk periklanan, pemasaran, dan penjualan, jadi jika itu bukan bidang Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan nilai dari platform ini

Beberapa pengguna melaporkan jeda waktu yang lama di antara transfer data

LeadsBridge harga

Gratis

Pemula: $22/bulan untuk 800 prospek, ditagih setiap tahun

$22/bulan untuk 800 prospek, ditagih setiap tahun Pro: $60/bulan untuk 2.000 prospek, ditagih setiap tahun

$60/bulan untuk 2.000 prospek, ditagih setiap tahun Bisnis: $999/bulan untuk prospek khusus, ditagih setiap tahun

Penilaian dan ulasan LeadsBridge

G2: 4.5/5 (30+ ulasan)

4.5/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (50+ ulasan)

6. Gagasan/Automate.io

melalui Gagasan Notion menyerap Automate.io untuk menambah nilai lebih pada manajemen proyek all-in-one dan kerajaan pencatatannya. Mengotomatiskan tugas-tugas yang membosankan dengan handoff proyek, manajemen basis data, dan banyak lagi untuk mengurangi kerumitan dan meningkatkan nilai waktu.

Notion/ Automate.io **fitur terbaik

Automate.io hadir dengan lebih dari 200 integrasi

Buat templat berulang untuk menghasilkan entri basis data secara otomatis tanpa campur tangan manusia

Membuatotomatisasi alur kerja di Notion dan membuatnya tersedia di dasbor Anda dengan menekan tombol yang dapat disesuaikan

Gunakan templat hub untuk membawa semua dokumentasi otomatisasi, aplikasi, dan lainnya ke dalam satu halaman Notion

Notion/ Automate.io **keterbatasan

Otomatisasi Notion terbatas dibandingkan dengan alternatif IFTTT lainnya

Beberapa pengguna mengatakan Notion membutuhkan dokumentasi yang lebih baik untuk otomatisasi

Notion/ Automate.io harga

**Gratis

Plus: $8/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$8/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Bisnis: $ 15/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$ 15/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Perusahaan: Hubungi untuk harga

Notion/ Automate.io penilaian dan ulasan

G2: 4.7/5 (4.800+ ulasan)

4.7/5 (4.800+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (1.900+ ulasan)

7. Celigo

melalui Celigo Celigo menawarkan platform integrasi sebagai layanan (iPaaS) untuk perusahaan-perusahaan enterprise. Alternatif IFTTT ini menggabungkan teknologi AI dan otomatisasi untuk hampir semua kasus penggunaan, diatur dengan cara yang dapat diakses bahkan oleh orang-orang non-teknis.

Fitur-fitur terbaik Celigo

Kunjungi Celigo Integration Marketplace untuk aplikasi dan templat integrasi yang sudah jadi

Celigo hadir dengan keamanan tingkat perusahaan, termasuk sistem masuk tunggal (SSO)

Dirancang untuk pengguna non-IT, tetapi Celigo juga memungkinkan pengguna teknis untuk memasukkan kode khusus

Hemat waktu dengan menggunakan kembali aset integrasi

Keterbatasan Celigo

Beberapa pengguna mengatakan Celigo kesulitan menangani kumpulan data yang besar

Yang lain mengatakan transaksi EDI dan FTP sedikit besar

Celigo harga

Hubungi untuk harga

Penilaian dan ulasan Celigo

G2: 4.6/5 (400+ ulasan)

4.6/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (50+ ulasan)

8. Aliran Zoho

melalui Zoho Zoho memiliki rangkaian perangkat lunak bisnis yang mengesankan, tetapi Anda dapat menambahkan Zoho Flow ke langganan Anda jika Anda menginginkan integrasi dan otomatisasi. Dorong prospek dari daftar pengikut media sosial Anda ke CRM Anda, secara otomatis membuat tiket Zendesk ketika pelanggan Shopify memiliki masalah, atau melakukan ping ke tim Anda di Slack ketika ada tugas Asana baru - langit adalah batasnya. 🤩

Zoho Flow fitur terbaik

Gunakan pembuat seret dan lepas Zoho untuk membuat urutan pemicu yang canggih

Pilih dari perpustakaan aliran yang sudah dibuat sebelumnya

Butuh sesuatu yang lebih disesuaikan? Tulis kode dalam bahasa asli Zoho, Deluge, untuk membuat alur kerja tingkat lanjut

Lihat log terpusat dari setiap riwayat otomatisasi

Zoho Flow keterbatasan

Beberapa pengguna berharap ada lebih banyak tutorial dan panduan cara

Yang lain mengatakan koneksi mereka tidak stabil

Zoho Flow harga

Standar: $10/bulan per organisasi, ditagih setiap tahun

$10/bulan per organisasi, ditagih setiap tahun Profesional: $24/bulan per organisasi, ditagih setiap tahun

Zoho Flow penilaian dan ulasan

G2: 4.3/5 (20+ ulasan)

4.3/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (10+ ulasan)

9. Workato

melalui Workato Jika Anda ingin menyeimbangkan integrasi teknologi tinggi dengan peralatan otomatisasi kode rendah, pilihlah Workato. Alternatif IFTTT ini memungkinkan Anda untuk memilih dari yang sudah jadi dan ramah pemula aplikasi alur kerja atau aplikasi dan bot khusus. 🤖

Workato fitur terbaik

Kopilot Workato adalahAlat-alat AI yang membantu Anda membangun resep dan konektor otomatisasi yang lebih kuat

Gunakan AI dan ML untuk memobilisasi bot guna menangani apa pun yang tidak dapat dilakukan oleh otomatisasi berbasis pemicu

Gunakan Workforce Apps untuk membuat aplikasi khusus tanpa kode

Pilih dari perpustakaan yang berisi lebih dari 1.200 konektor siap pakai

Workato keterbatasan

Beberapa pengguna mengatakan Workato kesulitan mengelola integrasi perusahaan besar

Yang lain mengatakan platform ini sebenarnya membutuhkan banyak pengkodean

Workato harga

Hubungi untuk harga

Workato penilaian dan ulasan

G2: 4.7/5 (370+ ulasan)

4.7/5 (370+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (50+ ulasan)

10. Secara terpadu

melalui Secara terintegrasi Integrately adalah anak baru di blok ini, tetapi alternatif untuk IFTTT ini sudah membuat banyak orang membicarakannya. Dengan lebih dari 8 juta kemungkinan kombinasi untuk 1.100+ aplikasi, Integrately ideal untuk berbagai kasus penggunaan. Anda tidak akan menemukan opsi untuk membuat koneksi khusus di sini, tetapi itu bisa menjadi hal yang bagus jika Anda berada dalam tim non-teknis dengan kebutuhan dasar.

Fitur terbaik Integrately

Gunakan Smartconnect untuk menghubungkan aplikasi Anda secara otomatis dalam satu klik

Jika Anda memiliki masalah dengan integrasi Anda, Integrately menawarkan dukungan obrolan langsung

Apakah Anda melihat ada integrasi yang kurang? Beri tahu Integrately dan mereka akan menambahkan saran Anda ke daftar permintaan fitur

Integrasikan formulir dan penyedia layanan email Anda,solusi manajemen proyekdan banyak lagi dengan pengaturan sederhana dari Integrately

Keterbatasan Integrately

Meskipun Integrately menyebut dirinya sebagai alat untuk non-teknisi, banyak pengguna mengatakan Anda memerlukan keahlian pemrograman untuk memecahkan masalah koneksi

Pengguna lain mengatakan bahwa mereka berharap Integrately memiliki pesan kesalahan yang lebih baik

Harga Integrately harga

**Gratis

Pemula: $19,99/bulan, ditagih setiap tahun

$19,99/bulan, ditagih setiap tahun Profesional: $39/bulan, ditagih setiap tahun

$39/bulan, ditagih setiap tahun Pertumbuhan: $99/bulan, ditagih setiap tahun

$99/bulan, ditagih setiap tahun Bisnis: $239/bulan, ditagih setiap tahun

Penilaian dan ulasan terpadu

G2: 4.7/5 (580+ ulasan)

4.7/5 (580+ ulasan) Capterra: N/A

Lainnya Alat Otomasi

10 alternatif IFTTT yang tercantum di sini akan melakukan banyak pekerjaan berat untuk Anda, tetapi mereka tidak dapat melakukan segalanya untuk bisnis Anda. Anda masih bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya, dan itu membutuhkan banyak waktu dan sumber daya.

Ketika Anda membutuhkan alat yang lebih menyederhanakan hari kerja Anda, pilihlah ClickUp. Ruang kerja produktivitas all-in-one kami bekerja sama dengan solusi otomatisasi untuk menghemat hari kerja Anda. ✨

Lacak semua daftar tugas Anda di Tugas ClickUp . Buat hierarki dan ketergantungan untuk setiap tugas dan sambungkan Obrolan, file, Dokumen, dan lainnya tanpa harus meninggalkan ClickUp.

Melihat, menambahkan, menetapkan, atau mengomentari dependensi dengan cepat secara langsung di tugas ClickUp

Jika Anda mencari otomatisasi, kami juga menyediakannya. Pilih dari lebih dari 100 Otomatisasi ClickUp untuk mengubah status tugas, menetapkan proyek, atau membuat templat. Anda juga memiliki kebebasan untuk membuat Otomatisasi khusus, jika itu lebih sesuai dengan keinginan Anda.

Melihat dan mengelola Otomatisasi yang aktif dan tidak aktif di seluruh Ruang dengan cepat dengan pembaruan dan deskripsi pengguna ClickUp AI sangat cocok dengan Otomatisasi. AI kami adalah satu-satunya alat AI khusus peran di dunia yang disesuaikan dengan peran dan tugas Anda. Cukup beri tahu AI siapa Anda dan apa yang sedang Anda kerjakan, dan robot akan mengerjakannya untuk Anda. Percayakan kepada alat bantu AI untuk menulis email, membuat laporan dukungan pelanggan, meringkas teks, atau mengedit naskah.

Gunakan ClickUp AI untuk menulis lebih cepat dan menyempurnakan naskah, tanggapan email, dan lainnya

Fitur terbaik ClickUp

Simpan semua pengetahuan, catatan, dan agenda di satu tempat dengan Dokumen ClickUp Berkolaborasi secara online secara real-time dengan akun Papan Tulis ClickUp dan ubah ide besar Anda menjadi proyek dengan satu klik

Buat dasbor khusus dengan Sasaran ClickUp Mempercepat hari kerja Anda denganTemplate ClickUp Keterbatasan ClickUp

ClickUp AI hanya tersedia pada paket berbayar

ClickUp memiliki banyak fitur yang bermanfaat, jadi mungkin perlu waktu bagi pemula untuk menemukan jalan mereka di sekitar platform

ClickUp harga

Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Business Plus: $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan biaya $5 per anggota Workspace per bulan

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.100+ ulasan)

4.7/5 (9.100+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (3.900+ ulasan)

Sederhana Hari Anda Dengan Platform Otomatisasi yang Lengkap Automatisasi

Kami menyukai tumpukan teknologi kami, tetapi teknologi ini tidak selalu cocok satu sama lain. Alternatif IFTTT adalah solusi yang bagus untuk menjembatani kesenjangan antar aplikasi, meskipun bukan solusi yang sempurna. Anda masih harus berpindah-pindah platform, perangkat lunak pelacakan sasaran, dan manajemen tugas untuk melakukan pekerjaan Anda yang sebenarnya.

Bukankah sudah waktunya untuk membawa semuanya ke dalam satu platform? ClickUp menggabungkan tugas, proyek, dokumen, template, otomatisasi, dan banyak lagi di satu tempat. Bisa dibilang kami adalah paket lengkap. 🎁

Tapi Anda tidak perlu percaya begitu saja. Buatlah Ruang Kerja ClickUp secara gratis untuk melihat platform kami beraksi. Cobalah sendiri: Daftar ke ClickUp sekarang.