10 Template Perkiraan Terbaik untuk Prediksi Biaya yang Akurat di ClickUp, Excel, dan Word

Menguraikan harga suatu proyek, produk, atau layanan dapat memakan waktu dan tenaga. Anda harus menangani hal ini dengan ketelitian dan akurasi yang sangat tinggi, tanpa meninggalkan ruang untuk ketidakpastian dan skenario "bagaimana jika".

Menaksir angka secara kasar mungkin terdengar seperti jalan pintas yang mudah, tetapi hal itu tidak boleh dilakukan dalam dunia bisnis. Calon pelanggan, investor, dan manajer Anda perlu mengetahui harga yang diharapkan agar mereka dapat merencanakan anggaran dan mengalokasikan sumber daya.

Jika Anda mengabaikan satu hal saja, Anda membuka peluang terjadinya kesalahpahaman, miskomunikasi, dan, dalam kasus terburuk, masalah hukum. Untungnya, ada cara untuk memastikan Anda mengungkapkan semua informasi yang relevan—yaitu templat perkiraan biaya. Templat ini berisi bagian-bagian yang telah disiapkan sebelumnya yang memandu Anda dalam membuat perkiraan biaya yang sesuai dengan bidang pekerjaan Anda dan mencakup setiap detail terkait biaya.

Dalam artikel ini, kita akan membahas 10 templat teratas untuk membuat dokumen perkiraan dalam sekejap. 💸

Apa itu Template Perkiraan?

Perkiraan adalah dokumen yang menunjukkan berapa biaya yang akan Anda kenakan untuk produk, layanan, atau proyek yang sedang Anda kerjakan. Dokumen ini merinci semua biaya yang terkait dengan item yang dimaksud, sehingga memberikan gambaran tentang harga akhir. Karena perkiraan hanyalah perkiraan dari total biaya, perkiraan tersebut tidak mengikat secara hukum, dan calon pelanggan Anda dapat menolaknya tanpa konsekuensi apa pun.

Template perkiraan adalah jalan pintas untuk membuat perkiraan biaya yang berkualitas. Daripada harus memikirkan bagian-bagian apa saja yang harus dimasukkan ke dalam dokumen Anda, Anda dapat menggunakan template dan cukup mengisi informasi yang diperlukan. Template perkiraan menghemat waktu Anda dan mengurangi risiko masalah, sehingga menjamin kepuasan pelanggan.

Apa saja unsur-unsur penting dalam templat perkiraan?

Jika Anda menginginkan templat perkiraan yang berkualitas, pastikan templat tersebut memiliki elemen-elemen (bagian) penting berikut ini:

Informasi Anda: Templat perkiraan biasanya dimulai dengan ruang kosong tempat Anda harus memasukkan informasi Anda Informasi penerima: Bagian ini memungkinkan Anda menambahkan informasi tentang penerima perkiraan Ruang lingkup pekerjaan: Di sini Anda akan mencantumkan deskripsi produk atau layanan yang akan Anda sediakan. Cantumkan jumlah, bahan yang diperlukan, dan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan Informasi harga: Sertakan rincian harga dan bahas mengenai pajak serta diskon atau penawaran promosi yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh klien Anda Ketentuan pembayaran: Di sini Anda akan menjelaskan berapa lama perkiraan tersebut berlaku, beserta metode pembayaran yang diterima dan jadwal pembayarannya Tanda Tangan: Templat perkiraan harus menyediakan ruang untuk tanda tangan klien Anda jika mereka memutuskan untuk menerima proposal Anda

Perlu diingat bahwa elemen-elemen yang sebenarnya dan urutannya bergantung pada tujuan templat tersebut. Misalnya, templat perkiraan proyek yang ditujukan untuk penggunaan internal akan terlihat sangat berbeda dengan templat perkiraan yang akan Anda gunakan untuk klien.

10 Template Perkiraan Terbaik untuk Mengungkapkan Biaya yang Diperkirakan

Setelah menganalisis puluhan templat perkiraan, kami telah memilih templat-templat terbaik di ClickUp, Excel, dan Word yang akan membantu Anda menjaga transparansi dengan klien Anda dan mencegah kesalahpahaman.

1. Template Manajemen Biaya Proyek ClickUp

Pantau setiap biaya dan berkolaborasi secara efisien dengan Template Manajemen Biaya Proyek ClickUp

Jika Anda ingin menguasai anggaran proyek Anda, Template Manajemen Biaya Proyek ClickUp adalah pilihan yang tepat!

Template ini memungkinkan Anda untuk mengestimasi biaya, memantau beberapa proyek secara real-time, memvisualisasikan kinerja biaya, dan mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan. Template ini sangat praktis untuk menangani proyek-proyek kompleks dengan banyak pemangku kepentingan, karena memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi.

Titik awal Anda adalah tampilan Formulir Permintaan Biaya Proyek. Formulir ClickUp ini adalah tempat anggota tim dan mitra Anda memberikan detail tentang proyek mereka serta mengungkapkan perkiraan biayanya. Formulir ini dapat disesuaikan—Anda dapat menambahkan Bidang Tugas ClickUp (bilah alat di sisi kiri layar), mengedit pertanyaan yang ada, atau membuat pertanyaan baru agar sesuai dengan bidang pekerjaan perusahaan Anda.

Setelah formulir diisi, Anda dapat melihat informasi yang disediakan dalam berbagai mode tampilan, dimulai dengan tampilan Tabel Biaya Proyek. Di sini, proyek-proyek Anda dikelompokkan berdasarkan statusnya (seperti Membutuhkan Persetujuan, Disetujui, dan Selesai) serta biayanya. Kolom-kolom tersebut sesuai dengan pertanyaan dalam formulir.

Sementara itu, Tampilan Kalender memungkinkan Anda melihat biaya terkait proyek dalam kalender, sehingga Anda tidak akan melewatkan apa pun.

Papan Proses Persetujuan menampilkan proyek-proyek Anda beserta hasil persetujuannya, sedangkan tampilan Daftar Proyek merangkum semua detail serta menampilkan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, dan pemberi persetujuan.

2. Template Spreadsheet Manajemen Proyek ClickUp

Kelola proyek dan biayanya dengan mudah menggunakan Template Spreadsheet Manajemen Proyek ClickUp

Manajemen biaya merupakan salah satu dari banyak tanggung jawab manajer proyek. Jika Anda membutuhkan templat yang membantu Anda melacak biaya terkait proyek dan memastikan semua tugas diselesaikan tepat waktu dan tanpa hambatan, gunakanlah Templat Spreadsheet Manajemen Proyek ClickUp.

Gunakan templat ini beserta berbagai tampilan yang dimilikinya untuk mengumpulkan semua informasi terkait proyek, mendapatkan kejelasan, berkomunikasi dengan jelas, dan meningkatkan efisiensi.

Tampilan pertama adalah Tabel Hasil Kerja—di sini Anda membagi proyek menjadi beberapa fase dan membuat tugas. Tambahkan penanggung jawab, tingkat prioritas, status, tingkat risiko, dan detail lainnya untuk membuat gambaran menyeluruh. Secara default, tampilan ini tidak menyertakan kolom untuk biaya proyek, tetapi Anda dapat menambahkan Bidang Kustom.

Tampilan kedua adalah Proses Persetujuan. Papan Kanban ini menampilkan tugas-tugas yang Anda tambahkan di tampilan sebelumnya sebagai kartu dan mengelompokkannya berdasarkan status persetujuannya (seperti Menunggu, Siap Disetujui, atau Perlu Revisi). Gunakan fitur seret dan lepas ClickUp untuk memindahkan kartu-kartu tersebut seiring berjalannya tugas.

Tampilan Gantt Proyek menampilkan semua tugas pada garis waktu, sehingga Anda dapat merencanakan ke depan dan mengelola beban kerja dengan efisiensi maksimal.

3. Template Anggaran Proyek ClickUp dengan WBS

Pecah proyek Anda menjadi tugas-tugas dan permudah pelacakan anggaran dengan Template Anggaran Proyek ClickUp dengan WBS

Penganggaran proyek dapat dengan cepat menjadi kacau jika Anda tidak membagi pekerjaan Anda menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Dengan Template Anggaran Proyek ClickUp dengan WBS, Anda dapat menangani proyek multi-langkah yang paling rumit sekalipun dan melacak biaya Anda untuk memastikan Anda tetap berada dalam batas anggaran.

Tampilan pertama dari lima tampilan templat ini adalah Struktur Pembagian Pekerjaan. Di sini Anda akan membagi proyek menjadi beberapa fase agar lebih mudah dikelola dan dilacak. Tambahkan penanggung jawab, tanggal yang relevan, tingkat prioritas, tarif tenaga kerja, biaya bahan, dan total anggaran proyek untuk memusatkan informasi.

Tampilan Jadwal Proyek adalah diagram Gantt yang menampilkan garis waktu proyek Anda dan dapat membantu dalam perencanaan jangka panjang serta mencegah tumpang tindih.

Di tampilan Anggaran, Anda dapat memeriksa biaya secara detail dan membandingkan perkiraan dengan jumlah uang yang sebenarnya telah dikeluarkan. 🔍

Tampilan Status Pekerjaan adalah papan Kanban yang mengelompokkan tugas Anda berdasarkan statusnya (seperti Akan Dilakukan, Sedang Berjalan, atau Selesai). Untuk mengubah status suatu tugas, atur ulang kartu yang sesuai di papan dengan tindakan seret dan lepas yang sederhana.

Terakhir, Anda memiliki tampilan Semua Aktivitas, di mana Anda dapat melihat gambaran keseluruhan dari semua proyek Anda beserta detailnya, termasuk fase, tanggal jatuh tempo, status, tingkat kemajuan, serta biaya yang direncanakan dan aktual.

Template ini juga memungkinkan Anda mengoptimalkan alur kerja Anda dengan ClickUp Automations — buat pemberitahuan tentang kelebihan anggaran dan pantau biaya Anda.

4. Template Formulir Penawaran ClickUp

Hemat waktu dan dapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat penawaran dengan Template Formulir Penawaran ClickUp

Sebelum memberikan perkiraan terperinci kepada klien Anda, Anda harus memahami sepenuhnya apa yang mereka inginkan. Template Formulir Penawaran ClickUp membantu Anda memahami dengan jelas persyaratan klien Anda dan membangun fondasi yang kokoh untuk memberikan penawaran yang akurat. 💪

Template formulir perkiraan ini sangat berguna bagi mereka yang menawarkan berbagai macam produk atau layanan, karena membantu Anda mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memenuhinya dengan risiko kebingungan yang minimal.

Inti dari templat ini adalah tampilan Formulir Permintaan Penawaran Layanan. Ini adalah kuesioner yang Anda kirimkan kepada klien dan minta mereka untuk mengisinya. Secara default, formulir ini berisi pertanyaan tentang layanan spesifik yang diminati klien, jadwal, tingkat pengalaman yang dibutuhkan, dan tanggal mulai yang potensial. Anda dapat dengan mudah menyesuaikan formulir ini agar sesuai dengan merek dan bidang usaha Anda.

Setelah klien mengirimkan formulir, informasi yang mereka masukkan akan muncul di tampilan Permintaan Penawaran Baru. Alih-alih nama tugas, Anda akan melihat nama orang yang mengirimkan formulir.

Tampilan Proses Pembuatan Penawaran adalah papan Kanban yang menampilkan tugas sebagai kartu dan mengelompokkannya berdasarkan statusnya (seperti Permintaan Baru, Sedang Berlangsung, Dalam Peninjauan, dan Siap). Pindahkan kartu ke kolom yang sesuai saat Anda mengubah statusnya.

Tampilan terakhir templat ini (Semua Permintaan) merangkum semua permintaan beserta detailnya. Gambaran umum ini membantu Anda memastikan tidak ada yang terlewatkan dan memungkinkan Anda mengalokasikan sumber daya dengan percaya diri.

5. Template Formulir Penawaran Layanan ClickUp

Pahami apa yang dibutuhkan calon klien Anda dan berikan penawaran harga yang akurat dengan Template Formulir Penawaran Layanan ClickUp

Bosan dengan pertukaran email yang tak kunjung usai dengan klien yang menghabiskan waktu berharga Anda? Template Formulir Penawaran Layanan ClickUp hadir untuk membantu! 🦸

Template ini membantu Anda mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memberikan penawaran harga yang akurat kepada calon klien tanpa perlu melakukan panggilan telepon, email, atau pesan. Hal ini dimungkinkan berkat tampilan Formulir Permintaan Penawaran Layanan pada template tersebut.

Formulir ini mendorong calon klien untuk mengungkapkan kebutuhan dan persyaratan mereka. Anda memiliki kendali penuh atas tampilan formulir—sesuaikan kolom-kolomnya untuk mengumpulkan informasi yang tepat sesuai kebutuhan Anda.

Anda dapat mengirimkan tautan formulir secara langsung ke calon klien Anda atau membagikannya di situs web atau profil media sosial Anda, sehingga memudahkan pengelolaan klien.

Setelah seseorang mengisi formulir, Anda akan melihat informasi yang dimasukkan di tampilan Permintaan Penawaran Baru. Setiap kolom di tampilan tersebut sesuai dengan pertanyaan dari formulir. Jika pengaturan default tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, Anda dapat memperbaruinya di formulir.

Tampilan Proses Pembuatan Penawaran membantu Anda melacak kemajuan setiap permintaan penawaran dengan mengelompokkan tugas berdasarkan statusnya. Perbarui papan dengan menyeret dan meletakkan kartu tugas.

Terakhir, formulir Semua Permintaan memberikan gambaran menyeluruh tentang semua permintaan yang disortir berdasarkan penawaran layanan.

6. Template Perkiraan Biaya Excel oleh Template.net

Perkirakan setiap kategori biaya terkait proyek dan buat rencana anggaran yang akurat dengan Template Perkiraan Biaya Excel dari Template.net

Jika Anda lebih suka menggunakan spreadsheet klasik untuk menghitung perkiraan proyek dan mengelola dokumen, bergabunglah dengan kereta Template.net untuk Template Perkiraan Biaya Excel! 🚂

Anda tidak mendapatkan petunjuk penggunaan templat perkiraan Excel ini, tetapi Anda mendapatkan contoh yang sangat baik. Secara default, templat ini menampilkan perkiraan biaya untuk proyek pengembangan web. Kemudian, templat ini membagi proyek tersebut ke dalam beberapa kategori biaya:

Personel

Peralatan

Materi

Perjalanan

Selanjutnya, terdapat kolom Deskripsi, yang mencantumkan item-item terkait kategori. Kolom berikutnya, Tarif/Biaya Per Unit, menampilkan perkiraan harga per unit (untuk bahan dan peralatan) atau tarif (untuk tenaga kerja). Kolom Subtotal merangkum total biaya untuk setiap kategori biaya.

Tabel di pojok kanan atas templat ini merangkum semua kategori biaya beserta biayanya masing-masing, dengan total biaya ditampilkan pada baris terakhir. Di bawah tabel, Anda akan melihat grafik yang menggambarkan semua kategori pengeluaran.

Template ini 100% dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan karakteristik proyek Anda. Semua rumus sudah dikonfigurasi, jadi Anda tidak perlu repot menghitung! 🧮

7. Template Perkiraan Penawaran Konstruksi Excel oleh ConstructionLogs

Buat templat perkiraan kontraktor dengan mudah menggunakan ConstructionLogs

Apakah Anda seorang manajer proyek konstruksi yang sedang mencari templat perkiraan biaya yang sederhana dan praktis? Templat Perkiraan Penawaran Konstruksi Excel dari ConstructionLogs berisi semua yang Anda butuhkan untuk menghitung biaya, mengalokasikan sumber daya, dan merencanakan anggaran proyek.

Template ini sangat sederhana—Anda akan mendapatkan tabel dengan kolom-kolom yang harus diisi dengan informasi yang benar agar perhitungan menjadi akurat.

Pertama, gunakan kolom Deskripsi untuk membagi proyek Anda ke dalam kategori biaya agar lebih mudah dinavigasi. Kategori ini dapat mencakup bahan, perlindungan termal, dan biaya tenaga kerja. Di bawah setiap kategori, cantumkan setiap item yang termasuk di dalamnya.

Selanjutnya, Anda harus memasukkan informasi mengenai jumlah, satuan, dan biaya per satuan. Karena templat ini sudah dilengkapi dengan rumus, templat ini akan menghitungnya untuk Anda. Selain menampilkan pengeluaran untuk setiap kategori biaya, templat ini juga menampilkan total keseluruhan. Untuk mendapatkan angka yang tepat, Anda perlu memasukkan persentase untuk pajak, beban tenaga kerja, biaya overhead dan laba, serta jaminan.

8. Template Perkiraan Biaya Pekerjaan Excel oleh Vertex42

Buat perkiraan yang akurat dengan mudah menggunakan Template Perkiraan Pekerjaan Excel Vertex42

Template Perkiraan Pekerjaan Excel dari Vertex42 mengutamakan kesederhanaan—template ini memastikan calon klien Anda mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa detail yang berlebihan dan deskripsi yang panjang lebar.

Langkah pertama dalam menggunakan templat ini adalah mengisi informasi Anda di sudut kiri atas. Selanjutnya, Anda perlu mencantumkan angka perkiraan, tanggal, dan informasi penerima.

Lanjutkan dengan menjelaskan pekerjaan yang diinginkan oleh calon klien Anda. Templat ini menyediakan ruang kosong di sini, sehingga cocok untuk semua jenis pekerjaan. Baik Anda seorang petani yang menjual bit, kontraktor, atau seniman lepas, jelaskan pekerjaan yang akan dilakukan secara rinci untuk meminimalkan risiko kesalahpahaman di kemudian hari.

Bagian terakhir dari templat ini memungkinkan Anda mengelompokkan biaya ke dalam kategori dan mencantumkan jumlah uang untuk masing-masing kategori, beserta total perkiraan.

Anda dapat mengedit templat ini di Word, Excel, atau Google Docs. Jika Anda memilih Excel atau Google Docs, Anda akan dapat memanfaatkan rumus-rumus bawaan yang disertakan dalam templat tersebut. Sayangnya, Word tidak mendukung rumus, jadi Anda harus menghitung angka-angka tersebut secara manual.

9. Template Perkiraan Pekerjaan Word oleh CashboardApp

Sampaikan biaya kepada calon klien Anda dengan mudah menggunakan Template Perkiraan Pekerjaan CashboardApp Word

Jaga agar perkiraan Anda tetap rapi dan sederhana dengan Template Perkiraan Pekerjaan Word dari Cashboard App! 🤩

Template perkiraan dalam format Word ini memang tidak dilengkapi dengan opsi-opsi canggih, tetapi hal itu tidak mengurangi keefektifannya. Template ini memiliki semua elemen penting untuk memastikan calon klien Anda mendapatkan informasi yang mereka butuhkan guna memutuskan apakah Anda adalah pilihan yang tepat.

Template ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Pada bagian pertama, Anda mencantumkan informasi Anda dan penerima.

Bagian kedua (Pendahuluan) menjelaskan tujuan dari perkiraan tersebut. Jelaskan sedetail mungkin—bahas ruang lingkup pekerjaan, tenggat waktu, dan setiap informasi yang mungkin menarik bagi klien Anda.

Bagian ketiga adalah tabel tempat Anda akan mengkategorikan proyek Anda dan mencantumkan perkiraan waktu dan biaya. Tambahkan pajak dan diskon, lalu hitung subtotal perkiraan Anda.

10. Template Perkiraan Biaya di Word oleh Invoice Maker

Gunakan Template Perkiraan Biaya Word dari Invoice Maker untuk membuat perkiraan biaya hanya dalam beberapa langkah

Tidak ada yang lebih sederhana dari Template Perkiraan Biaya Word dari Invoice Maker. Template yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda membuat dokumen perkiraan biaya tanpa kesulitan! 🥵

Setelah mengisi bagian “Dari” dan “Ditujukan kepada”, Anda langsung beralih ke bagian utama templat perkiraan biaya Word ini—yaitu menentukan ruang lingkup proyek dan harga. Dalam tabel, Anda merinci semua item dalam perkiraan biaya, tarif, jumlah, besaran pajak, dan total biaya.

Anda memiliki ruang untuk menambahkan detail tambahan di bawah tabel—bahas ketentuan pembayaran, tenggat waktu, permintaan khusus yang mungkin diajukan oleh calon klien Anda, serta jadwal pembayaran.

Tuliskan petunjuk pembayaran di sisi kiri dan cantumkan subtotal di sisi kanan dokumen. Pertimbangkan biaya pengiriman, pajak penjualan, dan diskon (jika Anda menawarkannya), serta jelaskan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh calon klien Anda jika mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Anda.

Template Perkiraan: Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi

Template perkiraan yang tercantum ini memfasilitasi komunikasi yang jelas dan memastikan kepuasan pelanggan, sekaligus menghemat waktu Anda yang berharga.

Mulailah dengan templat perkiraan gratis di ClickUp untuk merasakan apa yang ditawarkan platform ini. Jelajahi koleksinya yang terdiri dari lebih dari 1.000+ templat untuk berbagai keperluan, mulai dari RFP (permintaan proposal) hingga proposal anggaran dan manajemen waktu!