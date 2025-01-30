5 Alternatif Shortcut Terbaik & Pesaing (Ulasan 2025)

Mencari alternatif Shortcut terbaik?

Dalam hal manajemen proyek, ada banyak hal yang perlu diorganisir!

Dari mengatur distribusi pekerjaan hingga menghadapi tenggat waktu yang mendekat, Anda harus menangani banyak tugas secara bersamaan.

Beruntungnya, Anda memiliki alat manajemen proyek seperti Shortcut untuk membantu Anda dalam hal itu.

Namun, meskipun Shortcut adalah alat yang baik, itu bukan perangkat lunak manajemen proyek yang sempurna.

Dan tentu saja, jika Anda mencari artikel ini, Anda mungkin setuju dengan kami dan sedang mencari beberapa alternatif Shortcut.

Namun, dengan ratusan alat manajemen semacam itu yang tersedia, mana yang sebaiknya Anda pilih?

Jangan khawatir!

Dalam artikel ini, kami akan membahas mengapa Anda membutuhkan alternatif Shortcut dan meninjau lima alat manajemen proyek untuk membantu Anda menemukan yang terbaik. Kami akan menyoroti fitur utama, kelebihan, kekurangan, harga, dan ulasan pelanggan dari masing-masing alat untuk membantu Anda membandingkannya.

Dan untuk membuatnya lebih seru, kita akan menggunakan contoh dari film Pitch Perfect.

Lagi pula, ketika berbicara tentang mengadopsi cara baru, siapa yang lebih baik untuk membantu Anda selain Beca, yang teknik modernnya membantu Barden Bellas (grup acapella) memenangkan kejuaraan nasional.

Mari kita mulai!

Apa Itu Shortcut?

Sebelum membahas alternatif-alternatif tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu tentang perangkat lunak Shortcut dan 3 alasan mengapa Anda membutuhkan alternatif. Saya maksudkan, jangan hanya percaya pada kata-kata kami saat kami mengatakan bahwa program Shortcut bukan alat manajemen proyek yang sempurna!

Shortcut adalah alat manajemen proyek berbasis Kanban untuk tim yang bekerja pada proyek pengembangan perangkat lunak, di mana setiap tugas ditampilkan sebagai Story.

Apa itu Story?

Sebuah Story adalah unit kerja standar yang mewakili tugas individu.

Di Shortcut, sebuah Story dapat berupa tiga jenis:

Fitur : tugas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi perangkat lunak

Bug : tugas yang berkaitan dengan kesalahan dalam perangkat lunak

Tugas: setiap tugas yang tidak termasuk dalam kategori Fitur atau Bug

Sebuah Story dapat dikategorikan ke dalam Projects, Epics, Workflows, dan Milestones.

Apa saja alternatifnya?

Proyek : setiap Cerita terkait dengan sebuah Proyek

Workflow : proses di mana sebuah Story bergerak maju.

Epic : kumpulan Stories yang termasuk dalam berbagai Proyek atau Alur Kerja

Milestones: tingkatan tertinggi dalam hierarki organisasi, terdiri dari Epics

3 Alasan Utama untuk Mencari Alternatif Shortcut

Tentu saja, Shortcut adalah alat yang cukup baik dan membantu Anda dalam manajemen tugas, tetapi apakah ini alat yang tepat untuk Anda?

Sebagai permulaan, dalam rencana gratisnya, Anda hanya dapat mengakses dukungan tim Shortcut melalui komunitas Shortcut. Mirip seperti pergi ke forum online, posting pertanyaan, dan menunggu seseorang menjawab.

Bicara soal memakan waktu!

Dan ini hanyalah permulaan dari kekurangan alat ini!

Mari kita lihat 3 masalah utama yang mungkin Anda hadapi dengan Shortcut:

1. Hanya cocok untuk proyek pengembangan perangkat lunak

Harmoni adalah aspek fundamental dari setiap grup acapella, bukan?

Demikian pula, tugas adalah unit dasar dari setiap proyek, dan alat manajemen proyek harus dapat menangani setiap tugas yang terkait dengan proyek.

Di Shortcut, Anda dapat menetapkan jenis (Fitur, Bug, atau Tugas) untuk setiap tugas yang Anda buat.

Namun, dengan hanya tiga opsi, hal ini sangat terbatas.

Maksud saya, kategorisasi ini sangat berguna untuk tugas-tugas yang biasanya ditangani oleh seorang pengembang perangkat lunak.

Namun, bagi yang lain, Anda terpaksa menandai tugas-tugas Anda sebagai 'Chores'. Hal ini membuat Anda memiliki banyak tugas 'Chore' yang tidak terkait, yang sulit diidentifikasi dan dilacak.

Bicara tentang hal itu sebagai “tugas yang membosankan!”

2. Terbatas pada papan Kanban

Pengguna Shortcut hanya terbatas pada tampilan Kanban atau papan.

Meskipun hal ini membatasi pengguna pada satu tampilan, hal ini juga membuat aplikasi tidak cocok untuk proyek dan metodologi tertentu.

Misalnya, Shortcut tidak cocok untuk proyek kompleks yang melibatkan beberapa atribut proyek. Hal ini dapat menyebabkan papan Kanban menjadi berantakan, yang dapat menyulitkan pelacakan tugas.

Selain itu, sebagai pengguna Shortcut yang hanya dapat mengakses tampilan proyek tunggal, mereka mungkin kesulitan untuk mendapatkan gambaran lengkap dari beberapa proyek.

3. Tidak tersedia diagram Gantt

Diagram Gantt merupakan elemen penting dalam manajemen proyek.

Mengapa?

Ini memberikan gambaran visual tentang garis waktu proyek, sumber daya, dan ketergantungan.

Anda dapat menggunakan diagram Gantt untuk menilai berapa lama proyek akan memakan waktu dan menentukan tugas-tugas yang harus diselesaikan (jalur kritis) agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu.

Namun, karena program Shortcut tidak memiliki fitur ini, Anda akan kehilangan elemen perencanaan, penjadwalan, dan pengelolaan proyek yang berguna ini.

Mencari informasi lebih lanjut? Lihat ulasan mendalam kami tentang Shortcut.

Sekarang setelah Anda mengetahui kelemahan utama Shortcut, apa yang harus Anda cari sebagai gantinya?

5 Alternatif Shortcut Terbaik pada Tahun 2022

Meskipun Shortcut dapat membantu Anda dalam mengelola tugas proyek, tentu saja ini bukan alat terbaik yang tersedia.

Lagi pula, alat manajemen proyek seharusnya dapat memenuhi semua jenis kebutuhan proyek, bukan hanya yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak.

Namun, dengan begitu banyak alat manajemen yang tersedia, bagaimana cara memilih yang paling cocok untuk Anda?

Meskipun itu bukan opsi yang layak di sini, kami dapat mengajak Anda dalam tur virtual dari alat manajemen proyek terbaik.

Ayo kita mulai!

1. ClickUp

ClickUp adalah alat manajemen proyek nomor 1 di dunia.

Baik itu manajemen tugas, pelacakan kemajuan, atau manajemen sumber daya, ClickUp dapat menangani segala hal yang Anda berikan padanya!

Fitur utama

Berikut ini adalah ringkasan beberapa fitur utama yang ditawarkan ClickUp untuk membantu Anda aca-believe itu:

1. Berbagai tampilan untuk memenuhi kebutuhan proyek yang beragam

Berbeda dengan Shortcut, ClickUp sefleksibel The Treblemakers dalam hal tampilan.

(The Treblemakers adalah pemenang enam kali Kejuaraan Internasional Acapella Perguruan Tinggi, FYI. )

Alat manajemen proyek yang fleksibel ini dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan, baik itu Agile, Scrum, Kanban, atau metode proyek apa pun.

Dan itulah yang Anda dapatkan dengan fitur Multiple Views ClickUp: fleksibilitas.

Ini memungkinkan Anda bekerja dengan cara apa pun yang Anda inginkan untuk mencerminkan kebutuhan proyek Anda dengan akurat.

Berikut ini adalah rincian apa yang ditawarkan ClickUp kepada Anda:

A. Diperlukan Tugas Tampilan

Dengan dua Tampilan Tugas Wajib ClickUp, Anda dapat menyesuaikan diri dengan dua gaya manajemen proyek yang umum:

Pandang Daftar menampilkan tugas-tugas Anda sebagai daftar tugas gaya GTD dengan satu tugas di bawah yang lain.

Dengan tampilan ini, Anda dapat mencoba tugas-tugas secara berurutan dan menandainya sebagai selesai seiring kemajuan Anda.

Anda juga dapat mengurutkan tugas Anda dengan menambahkan kolom pilihan Anda, seperti:

Status

ID Tugas

Dibuat oleh

Tanggal dibuat

Jika Anda ingin melanjutkan dengan papan Kanban, maka tampilan papan (Board view) ClickUp sangat cocok untuk Anda.

Dengan fitur seret dan lepas, Anda dapat dengan cepat memindahkan tugas-tugas Anda sesuai kebutuhan.

Tampilan Papan membantu Anda memvisualisasikan kemajuan proyek dengan cepat, dan Anda hanya perlu sekilas untuk menentukan tahap mana tugas-tugas Anda berada!

Fitur Box view dari ClickUp memberikan gambaran visual tingkat tinggi tentang tugas dan proyek tim Anda.

Dengan ini, manajer proyek dapat menghindari repotnya mengadakan rapat staf yang tak berujung hanya untuk mendapatkan pembaruan tentang siapa yang sedang mengerjakan apa!

Manajer proyek dapat menggunakan tampilan ini untuk dengan cepat mengetahui:

Tugas apa yang sedang dikerjakan oleh anggota tim mereka saat ini?

Apa yang telah diselesaikan sejauh ini

Anggota tim jarak jauh mana yang memiliki terlalu banyak tugas?

Selain itu, Anda dapat mendistribusikan beban kerja secara merata di antara staf Anda dengan mengidentifikasi siapa yang memiliki terlalu banyak tugas untuk ditangani.

Pengelolaan sumber daya yang efisien: tercapai!

Beca kesulitan melacak segala hal karena magang dan latihan pertunjukannya, kan?

Jangan khawatir, tampilan kalender ClickUp akan menyelesaikan masalah ini untuk Anda.

Ini adalah cara tercepat untuk merencanakan dan mengelola jadwal proyek Anda, tanpa melewatkan satu tugas pun!

Anda bahkan dapat beralih antara tampilan:

Hari : lihat semua tugas Anda untuk hari yang dipilih.

4-Hari : Lihat jadwal tugas Anda selama periode empat hari yang berputar.

Minggu : lihat jadwal proyek mingguan Anda

Bulanan: gambaran menyeluruh tentang semua tugas untuk seluruh bulan

Apakah Anda ingin Workspace Anda hanya menampilkan tugas-tugas yang ditugaskan kepada Anda?

Maka Me Mode adalah jawabannya!

Mode Me di ClickUp memungkinkan Anda melihat semua tugas yang ditugaskan hanya kepada Anda. Fitur ini membantu anggota tim fokus lebih baik pada beban kerja proyek individu dengan menghilangkan tugas-tugas anggota tim lainnya.

Apa lagi?

Anda bahkan dapat menyesuaikan ruang pribadi ini dengan hanya memilih item (komentar, subtugas, daftar periksa) yang ingin Anda lihat di mode Me Anda.

2. Diagram Gantt untuk memantau kemajuan proyek Anda

Untuk menjadi juara acapella, Bellas merencanakan seluruh jadwal mereka, hingga ke babak final.

Anda juga bisa melakukannya.

Bagaimana?

Dengan Gantt charts dari ClickUp!

Diagram Gantt menampilkan seluruh garis waktu proyek dari awal hingga akhir. Ini membantu Anda merencanakan proyek, mengelola sumber daya, dan memvisualisasikan ketergantungan antar tugas — membuat pelacakan kemajuan proyek Anda menjadi mudah!

Cukup lihat sekilas diagram Gantt Anda, dan Anda akan tahu bagaimana proyek Anda berjalan.

Fitur luar biasa ini bahkan dapat mengotomatisasi banyak proses — khusus untuk Anda!

Inilah yang dapat dilakukannya:

Secara otomatis menyesuaikan ketergantungan tugas saat jadwal proyek Anda berubah

Bandingkan kemajuan proyek Anda saat ini dengan kemajuan yang diharapkan.

Hitung persentase kemajuan proyek Anda berdasarkan tugas yang telah diselesaikan versus total tugas.

Hitung jalur kritis Anda untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan agar dapat memenuhi tenggat waktu proyek Anda.

3. Pelacakan Waktu Bawaan untuk melacak waktu yang dibutuhkan proyek Anda

Aubrey harus memastikan secara langsung bahwa anggota timnya mengikuti jadwal latihan.

Tapi pasti melelahkan untuk melacak berapa banyak waktu yang dihabiskan seseorang pada setiap latihan, bukan?

Untuk membantu Anda menghindari hal ini dalam manajemen proyek, ClickUp memungkinkan Anda melacak waktu proyek Anda melalui ekstensi Google Chrome-nya yang 100% GRATIS.

Fitur Pelacakan Waktu Bawaan ini membantu Anda untuk:

Dapatkan rincian lengkap tentang siapa yang mengerjakan tugas apa dan berapa lama waktu yang dihabiskan.

Pantau produktivitas anggota tim Anda dengan distribusi waktu

Catat semua detail yang Anda butuhkan untuk menagih klien.

Selain itu, ClickUp memungkinkan Anda mengintegrasikan dengan perangkat lunak pelacakan waktu populer seperti Everhour dan Time Doctor. Dengan cara ini, Anda dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan apa yang sudah digunakan oleh staf Anda!

4. Otomatisasi alur kerja untuk meningkatkan efisiensi tim Anda

Fitur Automation dari ClickUp menghadirkan berbagai otomatisasi alur kerja ke ruang kerja Anda. Anda dapat menggunakan fitur keren ini untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang guna mempercepat proses, yang tidak hanya menghemat banyak waktu tetapi juga memungkinkan Anda fokus pada tugas-tugas penting.

Struktur otomatisasi proses ClickUp terlihat seperti ini:

Ketika sebuah trigger diaktifkan dan sebuah condition terpenuhi, sebuah action akan dieksekusi secara otomatis.

Bagi Sammy, bos Beca, alur kerja otomatisasi dapat berupa:

Untuk memastikan Beca mengirimkan demo audionya tepat waktu, dia dapat mengatur pengingat untuk memberitahunya.

Di sini:

Trigger: Mendekati tanggal jatuh tempo

Kondisi: Beca adalah penerima tugas.

Aksi: Tulis komentar “Bagaimana perkembangan demonya?”

Meskipun ClickUp menawarkan 50+ otomatisasi siap pakai, Anda juga dapat membuat otomatisasi Anda sendiri.

Beberapa Automations yang sudah disiapkan adalah:

Secara otomatis menugaskan tugas baru kepada anggota tim tertentu

Tambahkan tag atau pindahkan tugas ke daftar saat prioritas berubah

Tinggalkan komentar saat semua subtugas dalam suatu tugas telah ditandai sebagai selesai.

Tambahkan, hapus, atau alihkan tugas saat status tugas berubah.

Terapkan templat dan tag saat tugas dibuat

Untuk melihat lebih banyak opsi, pelajari tentang ClickUp Automations.

5. Pulse untuk memantau "denyut" tim Anda

Fitur Pulse dari ClickUp menggunakan machine learning untuk menganalisis tugas yang paling difokuskan oleh tim Anda.

Pulse juga memungkinkan Anda untuk:

Periksa status aktivitas mereka (online/offline)

Lihat tugas apa yang sedang dilihat atau dikomentari oleh anggota Anda secara real-time.

Otomatiskan rapat Scrum Anda

Lihat aktivitas tim Anda selama periode tertentu

Kesalahpahaman dapat membuat anggota tim Anda bingung seperti Amy di sini:

Dan karena kolaborasi adalah kunci keberhasilan proyek, perangkat lunak manajemen proyek ini membantu Anda berkomunikasi secara efektif dengan setiap anggota tim melalui fitur Komentar-nya.

Setiap tugas ClickUp dilengkapi dengan bagian komentar khusus yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan kerja sama tim dalam mengerjakan tugas apa pun.

Anda dapat menggunakannya untuk:

Diskusikan cara melakukan tugas tersebut dengan tim jarak jauh Anda.

Bagikan file dan tautan yang relevan dengan mudah

Atasi masalah dengan konteks yang tepat

Bekerja sama dengan anggota tim untuk memastikan tindakan lanjutan yang tepat.

Apa lagi?

ClickUp memungkinkan Anda mengubah komentar menjadi tugas dan menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim menggunakan fitur Assign Comments. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir komentar Anda tidak diperhatikan lagi!

Setelah Anda menugaskan tugas kepada anggota tim, mereka akan langsung menerima pemberitahuan. Pemberitahuan tersebut bahkan akan muncul di tray tugas mereka untuk memastikan bahwa komentar tersebut selalu berada dalam radar mereka.

Dan setelah tugas selesai, mereka dapat menandai komentar sebagai terselesaikan. Hal ini akan mencegah tanggapan yang tidak perlu!

7. Laporan untuk menganalisis kinerja tim Anda

Baik itu The Treblemakers atau Barden Bellas, memantau kinerja tim Anda penting untuk memastikan produktivitas.

Well, Aubrey kadang-kadang bisa sedikit berlebihan!

Jangan khawatir, dengan fitur Laporan ClickUp, manajer proyek seperti dia dapat mendapatkan analisis rinci tentang kinerja tim, tanpa perlu repot-repot.

Perangkat lunak manajemen proyek ini menyediakan enam laporan akurat, seperti:

Laporan Tugas Selesai : menyoroti tugas-tugas yang telah diselesaikan oleh setiap anggota tim.

Laporan Waktu yang Dilacak : lihat berapa lama setiap anggota tim menghabiskan waktu untuk tugas mereka.

Laporan Pekerjaan : menampilkan distribusi tugas setiap anggota – apa yang mereka kerjakan pada hari tertentu, selama seminggu, atau sebulan.

Laporan Perkiraan Waktu : bandingkan perkiraan waktu dengan waktu aktual yang dibutuhkan tim Anda untuk menyelesaikan tugas dengan cepat.

Workspace Points Report : ubah lingkungan kerja Anda menjadi lebih menyenangkan dengan sistem gamifikasi untuk mendorong tim internal atau tim : ubah lingkungan kerja Anda menjadi lebih menyenangkan dengan sistem gamifikasi untuk mendorong tim internal atau tim jarak jauh Anda untuk bekerja dengan baik.

Siapa yang Ada di Balik Laporan: menampilkan anggota yang memiliki tugas yang sedang berlangsung atau belum selesai.

Kelebihan

Antarmuka yang ramah pengguna

Menawarkan versi gratis yang kaya fitur

Dapat dengan mudah menugaskan tugas kepada anggota tim mana pun.

Fitur seret dan lepas untuk pengelolaan tugas yang cepat dan mudah

Status Tugas Kustom untuk melacak tahap-tahap proyek yang berbeda

Dapat menugaskan lebih dari satu anggota tim ke tugas tertentu untuk pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Hak Akses Khusus untuk berbagi ruang proyek Anda dengan pemangku kepentingan atau klien tanpa mengorbankan privasi Anda.

Dapat dengan cepat menemukan semua sumber daya proyek Anda dengan fitur Smart Search.

Fitur prioritas untuk menunjukkan tingkat urgensi tugas

Buat Ketergantungan Tugas untuk menjalankan tugas dalam urutan yang benar

Akses dengan mudah semua file proyek yang disimpan menggunakan fitur Docs.

Fitur tampilan formulir untuk membuat formulir web yang detail

Dapat menyesuaikan cara Anda menerima notifikasi proyek

Anda dapat mengajukan permintaan fitur melalui komunitas ClickUp.

Menyediakan integrasi aplikasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga untuk pengelolaan tugas yang lancar.

Tersedia sebagai aplikasi web, desktop, dan mobile.

Kekurangan

Tidak tersedia opsi white-labeling.

Tidak ada tag untuk Dokumen

Tidak ada opsi untuk mengekspor Dashboard

Anda dapat melihat peta jalan produk ClickUp di sini.

Harga

ClickUp menawarkan versi gratis yang powerful dengan banyak fitur berguna. Namun, untuk fungsi tambahan, paket berbayar mulai dari hanya $5 per pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan

G2: 4.7/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (1.800+ ulasan)

2. Jira

Jira adalah platform proyek yang kuat yang membantu dalam manajemen proyek, pelacakan bug, dan pelacakan masalah.

Ia menawarkan tiga paket terpisah:

Jira Core : platform manajemen proyek dasar untuk pengguna non-teknis.

Jira Software : versi yang ditingkatkan dari Jira Core yang membantu tim perangkat lunak mengembangkan produk yang lebih baik.

Jira Service Desk <span< a=””> style=”font-weight: 400;”>: platform untuk profesional IT dan dukungan pelanggan </span<> style=”font-weight: 400;”>: platform untuk profesional IT dan dukungan pelanggan

Dengan paket-paket serbaguna ini, Anda dapat mengelola berbagai jenis pekerjaan yang Anda inginkan.

Seperti bagaimana tim acapella seharusnya menyanyikan lagu dari genre yang berbeda yang diberikan kepada mereka dalam riff-offs!

Fitur utama

Memiliki dua tampilan tugas Agile yang kuat — papan Scrum dan Kanban.

Buat alur kerja kustom sesuai dengan proses pengembangan perangkat lunak Anda.

Jira Portfolio untuk mengelola dan berbagi peta jalan proyek dengan klien atau pemangku kepentingan.

Laporan Agile terperinci untuk memantau kemajuan proyek

Otomatiskan tugas-tugas berulang dengan mesin otomatisasi Jira

Kelebihan

Dapat membuat filter pencarian kustom

Pembuat otomatisasi seret dan lepas

Gratis untuk digunakan pada proyek open source yang memenuhi syarat tertentu.

Memiliki aplikasi seluler untuk perangkat iOS, iPad, dan Android.

Mendukung integrasi aplikasi pihak ketiga dengan perangkat lunak seperti GitHub, Slack, dan Lucidchart.

Kekurangan

Antarmuka pengguna yang rumit untuk pemula

Tidak ada dukungan untuk templat kustom untuk tugas.

Rencana harga dasar dapat menjadi mahal bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Tidak ada garis waktu bawaan untuk melacak kemajuan proyek Anda.

Harga

Rencana berbayar untuk Jira Core mulai dari $7 per pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan

G2: 4.2/5 (3.500+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (8.800+ ulasan)

Ingin tahu lebih banyak? Lihat ulasan Jira kami yang detail.

3. Asana

Asana adalah alat manajemen tugas berbasis cloud yang mengorganisir semua tugas terkait proyek Anda ke dalam satu ruang tunggal.

Alat ini membantu perusahaan dari berbagai ukuran mengelola beberapa proyek secara bersamaan.

Jadi, jika Barden Bellas ingin merencanakan strategi untuk dua turnamen secara bersamaan, mereka dapat menggunakan Asana untuk melakukannya.

Fitur utama

Tambahkan tugas ke beberapa proyek dengan mudah

Timeline untuk membantu Anda membuat rencana proyek

Otomatiskan tugas manual dengan aturan

Tetapkan tonggak tugas untuk menetapkan tujuan proyek.

File View untuk mengakses semua dokumen yang dibagikan untuk suatu tugas atau proyek dengan cepat.

Kelebihan

Dapat berbagi informasi dalam daftar terorganisir dengan format teks kaya.

Dapat membuat bidang kustom sesuai dengan kebutuhan tugas Anda.

Memiliki fitur kolaborasi tim secara real-time

Dapat membuat formulir permintaan kerja standar

Mendukung integrasi dengan perangkat lunak seperti Slack dan Gmail untuk komunikasi yang lebih baik.

Kekurangan

Tidak ada mode offline

Tidak dapat menugaskan tugas ke beberapa anggota

Meskipun rencana dasarnya gratis, namun hanya menawarkan fitur yang terbatas.

Antarmuka pengguna yang membingungkan

Tidak ada status yang dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan proyek yang beragam.

Harga

Rencana berbayar mulai dari $10,99 per pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan

G2: 4.3/5 (6.500+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (8.600+ ulasan)

Mencari lebih banyak? Lihat beberapa alternatif terbaik untuk Asana.

4. Trello

Trello adalah salah satu alat manajemen proyek paling sederhana di pasaran. Ini adalah perangkat lunak berbasis Kanban yang mengorganisir proyek Anda ke dalam papan Trello.

(Catatan: Sebuah proyek individu di Trello mewakili sebuah papan Trello.)

Dengan papan Trello, Anda dapat membuat tugas sebagai kartu dan dengan mudah menyeret dan melepaskannya.

Fitur utama

Tugaskan tugas atau kartu Trello ke beberapa anggota tim

Otomatisasi tugas manual dengan Butler bot

Fitur tambahan seperti Custom Fields dan Twitter untuk fungsionalitas tambahan

Daftar periksa untuk melacak subtugas

Template khusus industri untuk membuat papan Kanban dengan cepat

Kelebihan

Antarmuka pengguna yang sederhana

Kelola tugas Anda dengan mudah menggunakan fitur seret dan lepas.

Dapat menambahkan file dan tautan relevan ke kartu Trello untuk kolaborasi yang lebih efisien.

Dapat mengkategorikan kartu Trello apa pun dengan label

Mendukung integrasi dengan aplikasi seperti GitLab dan Box untuk kolaborasi tim yang lebih baik.

Kekurangan

Terbatas pada tampilan papan

Integrasi aplikasi pihak ketiga yang ditawarkan sebagai berbayar Power-ups

Tidak ada fitur untuk melihat siapa yang sedang mengerjakan apa dengan cepat (Anda harus memeriksa kartu secara manual)

Butler Bot terbatas pada satu perintah dengan rencana gratis.

Harga

Rencana berbayar mulai dari $9,99 per pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan

G2: 4.3/5 (10.300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (16.400+ ulasan)

Mencari lebih banyak? Lihat ulasan detail kami tentang Trello.

5. Wrike

Wrike adalah perangkat lunak manajemen proyek berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengelola proyek dan tugas dengan visibilitas dan kontrol penuh.

Fitur utama

Template gratis untuk manajemen tugas kolaboratif

Diagram Gantt dan ketergantungan untuk merencanakan proyek

Pembuat formulir untuk membuat formulir permintaan dinamis

Menyediakan tampilan tiga panel untuk aktivitas manajemen tugas.

Alat pelacak waktu bawaan untuk melacak waktu yang dihabiskan pada setiap tugas

Kelebihan

Dapat melihat gambaran keseluruhan tugas tim Anda untuk pengelolaan tugas yang mudah.

Dapat membuat laporan kustom untuk menganalisis tugas dan proyek Anda.

Memiliki aplikasi seluler untuk perangkat iOS dan Android.

Dapat terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti Salesforce, Google Drive, dan GitHub.

Kekurangan

Antarmuka sulit dinavigasi

Aplikasi seluler kurang fungsionalitas

Fitur terbatas untuk pelacakan proyek

Tidak ada fitur untuk mengimpor data dari perangkat lunak manajemen proyek lain.

Tidak dapat menugaskan komentar kepada anggota tim

Harga

Rencana berbayar mulai dari $9,80 per pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan

G2: 4.2/5 (1.100+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (1.500+ ulasan)

Mencari lebih banyak? Lihat ulasan detail kami tentang Wrike dan panduan pengelolaan proyek Wrike.

Kesimpulan

Meskipun program Shortcut dapat membantu Anda mengelola proyek, program ini sangat fokus pada pengembangan perangkat lunak saja.

Itulah mengapa ini bukan pilihan yang ideal untuk kebanyakan kebutuhan manajemen proyek Anda.

Cukup telusuri lima alat manajemen proyek yang kami sebutkan di atas untuk menemukan alat yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Meskipun setiap perangkat lunak yang kami sebutkan memiliki kelebihannya masing-masing, ClickUp menawarkan jauh lebih banyak, mulai dari fitur-fitur yang sangat powerful hingga lebih dari 50 proses otomatisasi yang sudah siap pakai!

Untuk memulai, mengapa tidak mendaftar ke ClickUp hari ini dan manfaatkan rencana GRATIS yang kaya fitur. Anda akan dapat mengubah tim Anda dari sekelompok orang yang menyenangkan (tetapi tidak terkoordinasi) menjadi tim yang berkinerja tinggi, seperti Barden Bellas!