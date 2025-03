10 Perangkat Lunak Tempat Kerja Digital Terbaik untuk Tim Modern 2025

Baik perusahaan Anda beroperasi di kantor maupun dari jarak jauh, tempat kerja digital memainkan peran penting dalam menumbuhkan dan mempertahankan lingkungan kolaboratif.

Menggunakan perangkat lunak tempat kerja digital yang tepat memungkinkan manajemen proyek yang lebih mudah dan menyederhanakan pengeditan dokumen dan berbagi. Ini juga mendukung pekerjaan yang fleksibel karena karyawan Anda dapat mengakses platform ini baik dari kantor maupun dari rumah mereka sendiri. 🏠

Memilih perangkat lunak yang tepat bisa menjadi teka-teki jika Anda tidak yakin harus memulai dari mana. Dengan mengingat hal tersebut, kami telah menyajikan 10 perangkat lunak tempat kerja digital terbaik untuk membantu Anda meningkatkan produktivitas dan kolaborasi tim Anda!

Apa yang Dimaksud dengan Tempat Kerja Digital?

Tempat kerja digital mengacu pada setara online modern dengan kantor tradisional. Tempat kerja digital menyediakan perpaduan alat digital, komputasi awan, dan teknologi canggih lainnya yang dapat digunakan oleh karyawan saat bekerja dari mana saja, kapan saja, dari perangkat apa saja.

Untuk mencapai semua ini, tempat kerja digital menggunakan komoditas seperti antarmuka yang ramah seluler dan pendukung kerja jarak jauh. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja dan keterlibatan karyawan dengan memungkinkan fleksibilitas dan aksesibilitas sumber daya kerja.

Filter Grup Campuran baru di Dasbor ClickUp memungkinkan Anda untuk mempersonalisasi dan menyesuaikan lebih lanjut dengan operator "dan" dan "atau"

Tempat kerja digital yang hebat harus dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan setiap organisasi. Ini termasuk antarmuka pengguna yang dipersonalisasi, otomatisasi alur kerja, opsi integrasi, dan dasbor yang unik untuk bisnis Anda. ✅

Manfaat menggunakan alat bantu tempat kerja digital

Bisnis yang menggunakan perangkat lunak tempat kerja digital mendapatkan manfaat dengan cara berikut ini:

Fleksibilitas: Pekerja memiliki jadwal kerja yang fleksibel, yang menghasilkan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan karyawan Komunikasi yang efisien: Aplikasi untuk tempat kerja digital membuatnyalebih mudah bagi karyawan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain. Hal ini membantu mereka berbagi ide dan umpan balik dengan cepat, sehingga menghasilkan tugas dan penyelesaian proyek yang lebih efisien Peningkatan kinerja: Alat bantu digital modern dapat menunjukkan dengan tepat indikator kinerja yang berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan Mengurangi biaya operasional: Mengganti pekerjaan tatap muka dengan pertemuan online,papan tulis interaktifdan opsi digital lainnya menghasilkan penghematan tahunan yang signifikan untuk biaya overhead seperti biaya perjalanan, sewa ruang kantor, dan biaya pemeliharaan Berbagi pengetahuan: Alat komunikasi seperti obrolan, konferensi video, danperangkat lunak manajemen proyek memungkinkan kolaborasi waktu nyata, sehingga anggota tim dapat berbagi pengetahuan dan mendiskusikan ide

Pengeditan kolaboratif, opsi tipografi, dan lainnya di ClickUp Docs

10 Perangkat Lunak Tempat Kerja Digital untuk Tim Modern di Tahun 2024

Setelah menganalisis berbagai perangkat lunak tempat kerja digital, kami telah membuat daftar solusi terbaik di pasaran yang akan membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan tingkat keterlibatan tim Anda. Mari kita selami! 🤿

1. ClickUp #### Alat tempat kerja digital terbaik secara keseluruhan

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda dengan kebutuhan Anda

ClickUp menyatukan tim Anda untuk perencanaan, pelacakan, dan kolaborasi proyek tanpa hambatan-semuanya berada dalam satu platform, menjadikannya alat kerja digital terbaik secara keseluruhan. 😍

Yang membedakan ClickUp adalah tersedianya 15+ tampilan yang dapat disesuaikan yang membantu menjaga tim Anda tetap terorganisir dengan baik di mana pun lokasinya.

ClickUp mendorong keterlibatan aktif dan pengakuan upaya individu melalui Tampilan Obrolan, memungkinkan tim Anda untuk mempertahankan diskusi terkait tugas dalam satu utas yang berkesinambungan. Mereka dapat menggunakan shout-out dan emoji untuk menunjukkan kepuasan instan dan memotivasi rekan-rekan mereka.

Buat daftar periksa tugas yang dipersonalisasi di List view atau manajemen beban kerja setiap karyawan di Team view. Di sini, Anda dapat mengakses ikhtisar semua tugas yang diurutkan berdasarkan penerima tugas untuk melihat apakah ada tugas yang memerlukan pendistribusian ulang untuk meningkatkan efisiensi.

Kolaborasi visual dan curah pendapat menjadi mudah melalui Papan Tulis ClickUp -sepenuhnya kanvas yang dapat disesuaikan yang memungkinkan tim untuk menambahkan catatan, peta jalan, peta pikiran, dan gambar untuk pengaturan proyek yang lebih baik. 🎨

Kelola bisnis Anda dan berkolaborasi dengan tim Anda dari mana saja, kapan saja, dengan Alat bantu Kerja Jarak Jauh ClickUp . Fitur tempat kerja digital memungkinkan Anda untuk memantau segala sesuatu secara real-time, menyesuaikan jadwal, dan melacak beban kerja melalui grafik burndown, semuanya dalam tempat kerja digital. Integrasikan dengan Zoom untuk menjadwalkan rapat dengan mudah, atau gunakan templat kerja jarak jauh yang telah dibuat sebelumnya agar tugas dan tim Anda tetap teratur. Dokumen ClickUp memungkinkan tim untuk bertukar pikiran dan berkolaborasi dalam pengeditan secara bersamaan. Anda juga bisa menghubungkan Docs ke alur kerja untuk memusatkan semua data terkait tugas. Selain itu, Anda dapat membuat tautan yang dapat dibagikan dan mengelola izin untuk tim, tamu, atau akses publik. ClickUp AI membantu tim Anda berkomunikasi dengan jelas dan konsisten. Hemat waktu dengan tabel dan header yang telah dibuat sebelumnya untuk pemformatan konten yang sempurna. Alat ini menawarkan petunjuk khusus peran untuk membantu Anda menghasilkan ide-ide segar untuk berbagai skenario kerja.

Fitur terbaik ClickUp

Kolaborasi virtual sederhana melalui Papan Tulis ClickUp khusus

Lebih dari 15 tampilan yang dapat disesuaikan sepenuhnya tersedia untuk semua alur kerja manajemen proyek

Fitur kerja jarak jauh dan beberapa templat yang tersedia untuk solusi tempat kerja digital tertentu

Tampilan Papan ClickUp, yang memudahkan manajemen proyek tim melalui fungsi seret dan lepas, visual yang jelas, dan bidang yang dapat disesuaikan

Opsi otomatisasi untuk tugas-tugas yang berulang atau manual

Pelacakan kemajuan otomatis

Terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi

Keterbatasan ClickUp

Tidak memiliki tombol urungkan

Terlalu banyak fitur untuk beberapa pengguna karena banyaknya fitur

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan harga $5 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.400+ ulasan)

: 4.7/5 (8.400+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.700+ ulasan)

2. Jira

Paling banyak digunakan oleh tim perangkat lunak

Via: Jira Jira adalah salah satu alat bantu terbaik untuk tempat kerja digital modern, yang dirancang untuk kolaborasi dan penyelesaian tugas tanpa hambatan. Platform tempat kerja digital ini menyediakan beragam tampilan, seperti papan, daftar, kalender, dan jadwal, yang memungkinkan tim untuk merencanakan dan melaksanakan proyek dengan sempurna. ✨

Dengan berbagai pilihan formulir, templat, dan alur kerja yang dipersonalisasi, Jira meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan manajemen kerja . Gunakan papan Scrum untuk memecah proyek yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil atau papan Kanban untuk membantu tim memvisualisasikan alur kerja.

Jira memudahkan tim untuk bekerja sama dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan Jira Penemuan Produk fitur, tim dapat mengumpulkan dan memprioritaskan ide untuk fokus pada peluang yang paling berdampak.

Fitur terbaik Jira

Dirancang untuk tim pengembangan perangkat lunak

Mudah digunakan (sebagian besar untuk tim perangkat lunak)

Terintegrasi dengan alat bantu seperti Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Spreadsheet, dan GitHub untuk komunikasi internal yang lebih baik

Menawarkan banyak opsi tampilan di seluruh platform manajemen proyek

Keterbatasan Jira

Penggunaannya mungkin sulit untuk dipelajari dibandingkan dengan solusi tempat kerja digital lainnya

Tidak memiliki opsi untuk manajemen tim pemasaran

Harga Jira

Gratis

Standar : $7,75/bulan per pengguna

: $7,75/bulan per pengguna Premium : $ 15,25/bulan per pengguna

: $ 15,25/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Jira

Capterra : 4.4/5 (13.000+ ulasan)

: 4.4/5 (13.000+ ulasan) G2: 4.3/5 (5.000+ ulasan)

3. Aliran ciuman

Platform kode rendah terbaik

Via: KissflowKissflow adalah solusi tempat kerja digital yang memungkinkan Anda mengelola tim dan alur kerja dengan pengalaman tanpa atau dengan sedikit pengkodean, membuat perangkat lunak ini sangat ramah pengguna.

Kissflow suka Keep It Simple and Straightforward (KISS) dengan membantu Anda merancang, mengotomatisasi, dan mengelola alur kerja di berbagai departemen dan industri, termasuk keuangan, pemasaran, SDM, manajemen proyek, dan sebagainya.

Jika tidak ada templat yang sudah jadi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, gunakan alat bantu seret-dan-lepas yang sederhana tanpa pengkodean untuk membuat alur kerja yang benar-benar baru, atau manfaatkan Pembangun Aplikasi untuk menyederhanakan pembuatan aplikasi. Selain itu, Anda juga memiliki opsi untuk mengembangkan aplikasi menggunakan koding Anda sendiri untuk kebutuhan yang lebih kompleks. 🤖

Fitur terbaik Kissflow

Tidak perlu pengkodean untuk membuat dan mengelola alur kerja

Antarmuka yang ramah pengguna untuk alat manajemen proyeknya

Laporan dan metrik yang sudah dibuat sebelumnya

Pembuatan aplikasi tanpa coding dan dengan coding rendah

Terintegrasi dengan alat bantu seperti Gmail, Slack, dan Dropbox

Ratusan templat ruang kerja digital yang sudah jadi

Keterbatasan Kissflow

Pelaporan dan analisis wawasan lebih sulit dikelola untuk formulir yang lebih besar

Opsi dukungan pelanggan yang terbatas dan respons yang tertunda

Harga Kissflow

Dasar : Mulai dari $1.500/bulan untuk fitur terbatas

: Mulai dari $1.500/bulan untuk fitur terbatas Enterprise: Harga khusus untuk fitur lengkap

Peringkat dan ulasan Kissflow

G2 : 4.3/5 (500+ ulasan)

: 4.3/5 (500+ ulasan) Capterra: 3.9/5 (30+ ulasan)

4. Bitrix24

Sebagian besar fitur kolaborasi digital

Melalui Bitrix24 Bitrix24 menyediakan semua fitur yang akan Anda temukan di alat bantu tempat kerja digital lainnya, yang menjadikannya perangkat lunak dengan salah satu fitur kolaborasi paling banyak di pasaran. Berbagai fitur visualisasi dan kuat manajemen tugas membantu Anda dalam memantau kemajuan proyek dengan mudah.

Gunakan opsi seperti perangkat lunak telepon, pesan instan, email, dan panggilan video untuk tetap terhubung dengan tim Anda. Selain itu, ada aplikasi media sosial internal untuk pengumuman di seluruh perusahaan. 📣

Anda juga dapat menghemat waktu untuk tugas-tugas yang berulang dengan mengotomatisasi tugas-tugas tersebut atau menggunakan papan Kanban yang dapat disesuaikan sepenuhnya dan bagan Gantt yang dapat dicetak untuk memvisualisasikan manajemen proyek dan berbagi visi dengan tim Anda. Fitur drag-and-drop membuat manajemen tugas lebih mudah disesuaikan dengan cepat-terutama sebagai tempat kerja visual.

Fitur terbaik Bitrix24

Dapat disesuaikan sepenuhnya

Otomatisasi tugas

Berbagai pilihan fitur kolaborasi digital

Berbagi dokumen dengan mudah

Komunikasi disederhanakan melalui pesan instan dan panggilan video

Keterbatasan Bitrix24

Agak sulit untuk dinavigasi

Antarmuka mungkin tampak berantakan dengan terlalu banyak fitur

Harga Bitrix24

Dasar : $49/bulan per lima pengguna

: $49/bulan per lima pengguna Standar : $99/bulan per 50 pengguna

: $99/bulan per 50 pengguna Profesional : $199/bulan per 100 pengguna

: $199/bulan per 100 pengguna Perusahaan 250: $399/bulan per 250 pengguna

Peringkat dan ulasan Bitrix24

G2 : 4.1/5 (500 ulasan)

: 4.1/5 (500 ulasan) Capterra: 4.1/5 (700+ ulasan)

5. TruGrid

Terbaik untuk keamanan digital

Via: TruGrid TruGrid memungkinkan tim Anda untuk bekerja dari perangkat apa pun tanpa khawatir akan mengekspos jaringan kantor ke ancaman melalui internet, menjadikannya platform yang sempurna untuk keamanan digital. Perangkat lunak ini memastikan koneksi komputer jarak jauh Anda tetap aman dan tidak mudah diretas, tidak seperti VPN yang rentan terhadap serangan ransomware.

Fitur SecureRDP membantu karyawan mengakses komputer kantor dan desktop jarak jauh mereka dengan aman. Perangkat lunak ini beroperasi di bawah prinsip Zero Trust, yang memblokir transfer data antara pengguna jarak jauh dan jaringan perusahaan untuk mencegah ransomware. Hasilnya, tidak perlu ada paparan firewall. 🔥

TruGrid juga dilengkapi dengan autentikasi berbasis awan, yang berarti bahwa hanya koneksi yang telah diautentikasi sebelumnya yang bisa mendapatkan akses ke jaringan perusahaan. Selain itu, perangkat lunak ini bertindak sebagai perisai awan pelindung, yang secara efektif memblokir serangan jaringan yang ditargetkan. 🚫

Fitur terbaik TruGrid

Akses aman ke layanan desktop jarak jauh

Akses aman ke DaaS, VDI, dan Hosting

Amanpekerjaan jarak jauh tanpa VPN

Perlindungan Nol Kepercayaan

Implementasi hanya membutuhkan waktu satu hari

Diperlukan otentikasi untuk mengakses jaringan

Keterbatasan TruGrid

Obrolan lebih responsif daripada nomor telepon bebas pulsa

Opsi kustomisasi terbatas

Harga TruGrid (SecureRDP)

Dasar : $12/bulan per pengguna/10 komputer

: $12/bulan per pengguna/10 komputer Bisnis : $ 15/bulan mulai dari 10 pengguna/komputer tak terbatas

: $ 15/bulan mulai dari 10 pengguna/komputer tak terbatas Penyedia Layanan: Tersedia setelah mengajukan permohonan harga mitra

Peringkat dan ulasan TruGrid

Slashdot : 4.5/5 (10+ ulasan)

: 4.5/5 (10+ ulasan) Capterra: 5/5 (2 ulasan)

6. Kendur

Aplikasi komunikasi digital terbaik

Via: Kendur Saat ini, Slack telah menjadi pilihan utama untuk perpesanan instan dalam tim. Antarmuka yang mudah digunakan membuat perangkat lunak ini berbeda, sehingga anggota tim baru bisa mempelajari cara menavigasinya dengan cepat dan mudah.

Slack memungkinkan Anda untuk membuat saluran untuk masing-masing tim dan proyek untuk menyederhanakan komunikasi. Selain mengobrol secara real-time, Anda bisa mengirim pesan suara dan melakukan panggilan video untuk grup yang terdiri dari 14 orang. ✉️

Perangkat lunak ini juga menawarkan penyimpanan file tim di mana tim Anda dapat menambahkan file dari komputer mereka atau terhubung ke layanan seperti OneDrive dan Google Drive. Selain itu, Anda bisa menggunakan Canvase untuk berbagi ide dengan tim Anda melalui catatan atau ikhtisar proyek.

Fitur terbaik Slack

Terintegrasi dengan aplikasi pengenalan tim

Fitur-fitur canggih seperti bot dan saluran

Utas percakapan menjaga diskusi tetap teratur

Mudah digunakan

Keterbatasan Slack

Pemberitahuan pesan terkadang tidak muncul

Pemberitahuan mention tertunda

Penetapan harga yang longgar

Gratis

Pro : $7,25/bulan per pengguna

: $7,25/bulan per pengguna Bisnis+ : $12,50/bulan per pengguna

: $12,50/bulan per pengguna Kisi Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Slack

G2 : 4.5/5 (31.000+ ulasan)

: 4.5/5 (31.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (23.000+ ulasan)

7. Solusi Axero

Terbaik untuk intranet karyawan

Via: Solusi Axero Jika Anda mencari yang terbaik perangkat lunak intranet karyawan tidak perlu mencari lagi selain Axero Solutions-ini memungkinkan anggota tim untuk menyinkronkan file dan berbagi dokumen dalam satu pusat pusat. 🎯

Axero terintegrasi dengan alat bantu seperti Microsoft 365, Google Workspace, Zoom, dan Dropbox untuk menyederhanakan manajemen proyek. Ini juga memungkinkan Anda untuk menyimpan konten digital dengan aman dan dengan mudah mencarinya melalui antarmuka web, aplikasi seluler, atau REST API yang dapat diakses.

Kolaborasi tim disederhanakan melalui forum diskusi, pesan instan, komentar, dan integrasi dengan aplikasi populer. Manajemen tugas menjadi lebih sederhana melalui penyebutan secara real-time, penyuntingan bersama, dan umpan balik kemajuan yang membuat tim Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. ⌛

Semua tugas yang didelegasikan disimpan di intranet Anda, sehingga Anda bisa mengunjunginya kembali kapan saja.

Fitur terbaik Axero

Solusi lengkap

Ramah pengguna

Terintegrasi dengan alat populer

Termasuk pembuatan konten khusus

Komunikasi yang lancar dengan seluruh tim

Keterbatasan Axero

Gangguan sesekali dapat menyebabkan konten hilang

Tidak cukup fleksibilitas dalam konfigurasi widget

Harga Axero

Penawaran harga untuk tingkat Standar, Bisnis, dan Enterprise tersedia melalui kontak

Peringkat dan ulasan Axero

G2 : 4.2/5 (50+ ulasan)

: 4.2/5 (50+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (50+ ulasan)

8. Robin

Sebagian besar fitur kolaborasi tim hybrid

Melalui Robin Gunakan Robin untuk meningkatkan fleksibilitas tempat kerja dengan mengizinkan tim Anda bekerja dari kantor dan rumah mereka. 🏘️

Buka aplikasi Robin untuk mengakses peta kantor secara real-time, memesan meja kerja, dan membagikan informasi ini dengan tim Anda untuk koordinasi yang lebih baik. Dalam tampilan Workweek, tim dapat melihat siapa saja yang ada di kantor dan kegiatan apa saja yang direncanakan untuk minggu ini .

Anda juga dapat menetapkan kebijakan kunjungan kantor, yang dapat diakses dengan mudah di ponsel atau desktop, sehingga karyawan Anda mengetahui ekspektasi mengenai pekerjaan hybrid . Pemesanan ruang rapat menjadi mudah dengan memeriksa ketersediaan ruang dan menjadwalkan rapat dengan integrasi kalender yang sederhana. 🗓️

Fitur terbaik Robin

Tersedia aplikasi seluler

Integrasi Slack dan Teams

Pemesanan kamar di muka

Tersedia analisis tempat kerja

Keterbatasan Robin

Kesulitan saat memesan janji temu

Gangguan sesekali

Harga Robin

Pemula: Gratis hingga 15 pengguna

Gratis hingga 15 pengguna Tim: Hubungi tim penjualan

Hubungi tim penjualan Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Robin

G2 : 4.4/5 (150+ ulasan)

: 4.4/5 (150+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (50+ ulasan)

9. Kintone

Sebagian besar fitur alur kerja tim

Via: Kintone Kintone adalah platform tempat kerja yang dapat disesuaikan untuk mengelola alur kerja tim. Dari manajemen data hingga pemantauan tugas dan komunikasi, Kintone membantu Anda memusatkan dan mengatur pekerjaan Anda dengan upaya minimal.

Lacak data penting di satu tempat dan sediakan untuk referensi kapan pun Anda membutuhkannya berkomunikasi dengan tim . Tempat kerja digital ini memiliki cloud di mana semua anggota tim dapat berbagi data atau mengubah spreadsheet ke dalam basis data yang tersedia untuk menyederhanakan kolaborasi. 🤝

Anda bisa mendesain alur kerja yang disesuaikan dengan aksi drag-and-drop yang sederhana. Selain itu, platform ini membantu Anda mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dengan serah terima otomatis, pemberitahuan terjadwal, dan pengingat khusus. Semua proyek dan proses dapat dilihat oleh semua orang di satu dasbor untuk pelacakan yang lebih mudah.

Fitur terbaik Kintone

Data dapat diakses dari perangkat apa pun

Antarmuka seret dan lepas yang sederhana

Alur kerja terpusat untuk tempat kerja digital

Terintegrasi dengan berbagai alat seperti Gmail, Slack, dan Dropbox

Keterbatasan Kintone

Versi seluler tidak semudah versi desktop

Opsi pemformatan terbatas dibandingkan dengan alat manajemen proyek lainnya

Harga Kintone

$24/bulan per pengguna dengan minimal lima pengguna ($120/bulan)

Peringkat dan ulasan Kintone

G2 : 4.6/5 (190+ ulasan)

: 4.6/5 (190+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (130+ ulasan)

10. AvePoint

Terbaik untuk tim yang menggunakan Microsoft 365

Via: AvePoint Jika bisnis Anda bergantung pada Microsoft 365, AvePoint adalah solusi tempat kerja digital terbaik untuk Anda. AvePoint memberdayakan Anda untuk secara efektif mengelola, memigrasikan, dan meningkatkan kolaborasi di dalam Office 365, semua melalui solusi Microsoft Teams yang komprehensif.

Platform ini sangat ideal untuk mengoptimalkan operasi Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS). Ini memfasilitasi integrasi konten, komunikasi, dan informasi tanpa batas dari berbagai layanan Office 365 dalam ruang kerja modern yang di-host cloud. ☁️

Dengan fitur Manajemen Cloud AvePoint, Anda mendapatkan kemampuan untuk mengawasi dan mengoptimalkan aplikasi berbasis cloud secara efisien, memastikan keamanan dan produktivitas. Tingkat kontrol ini mencakup pelaporan audit, migrasi konten, berbagi konten yang aman, dan sinkronisasi konten tanpa batas di berbagai penyewa Microsoft 365 yang berbeda.

Fitur terbaik AvePoint

Migrasi sederhana

Mudah digunakan

Anda dapat menambahkan modul berdasarkan kebutuhan Anda

Keterbatasan AvePoint

Modul AvePoint GA bisa jadi sulit digunakan

Integrasi tidak cukup cepat

Harga AvePoint

Tersedia berdasarkan permintaan

Peringkat dan ulasan AvePoint

G2 : 4.5/5 (10+ ulasan)

: 4.5/5 (10+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3 ulasan)

Melampaui Dinding Kantor: Rangkullah Keunggulan Dengan 10 Perangkat Lunak Tempat Kerja Digital Terbaik

Baik Anda menjalankan perusahaan kecil maupun besar, menggunakan 10 perangkat lunak tempat kerja digital terbaik ini akan membantu organisasi Anda berjalan dengan lancar, meskipun karyawan Anda lebih suka bekerja dari rumah.

Butuh opsi yang serbaguna? Lihatlah ClickUp jika Anda ingin meningkatkan produktivitas tim digital Anda secara keseluruhan. Berkolaborasi secara digital dalam waktu nyata tanpa penundaan, tetapkan dan pantau tugas dengan mudah, jadwalkan rapat, dan bagikan ide di papan yang dapat disesuaikan. Tidak banyak yang tidak dapat Anda lakukan dengannya. 🏆