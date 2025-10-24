A legjobb AI Chrome-bővítmények a mindennapi termelékenység növeléséhez

Valószínűleg már találkozott velük – olyan AI Chrome-bővítményekkel, amelyek azt ígérik, hogy örökre megváltoztatják a munkafolyamatát, de végül csak elzsúfolják a böngészőjét és lelassítják az egész rendszert.
Azok az eszközök megtalálása, amelyek valóban gyorsabbá (és nem bonyolultabbá) teszik a munkáját, türelmet igényel – és egy kis kísérletezést.
Ezért elvégeztük a kutatómunkát Ön helyett. Az alábbiakban egy válogatott listát talál hatékony, valóban hasznos AI Chrome-bővítményekről, amelyek segítenek az írásban, a kutatásban, az összefoglalásban és a szervezettség fenntartásában – anélkül, hogy túlbonyolítanák a napját.
Akár projekteket irányít, tartalmakat ír, vagy online tanul, ezek a bővítmények úgy alakítják a böngésző működését, hogy az Ön javára dolgozzon, ne pedig Ön ellen.
A legjobb AI Chrome-bővítmények áttekintése
Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy rövid összehasonlító táblázat, amely segít megérteni, hogyan teljesítenek ezek a termelékenységet növelő Chrome-bővítmények.
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Legjobb funkciók
|Árak
|ClickUp
|AI-alapú értekezletjegyzetek és munkafolyamat-kezelés Csapat mérete: Ideális magánszemélyek, startupok és nagyvállalatok számára
|AI Notetaker, ClickUp Brain összefoglalók, Chrome-feladatok rögzítése, Dokumentumok + naptár szinkronizálása, Gmail-feladat automatizálás
|Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|Merlin
|Valós idejű kutatás és összefoglalás Csapat mérete: Ideális diákok, fejlesztők és kutatók számára
|Összefoglalja a weboldalakat, PDF-fájlokat, YouTube-videókat, a parancsokat kóddá/diagrammá alakítja, támogatja a Claude, GPT-4 és Mistral szolgáltatásokat
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 29 dollártól kezdődik
|Magical AI
|Szöveg automatikus kitöltése + potenciális ügyfelek generálása Csapat mérete: Ideális toborzók, értékesítők és ügyfélszolgálati csapatok számára
|AI szövegbővítő, űrlapok automatikus kitöltése, CRM-integráció, üzenet-gyorsbillentyűk
|Egyedi árazás
|Glasp
|A web és a videók legérdekesebb tartalmainak összeállítása Csapat mérete: Ideális kutatók, diákok és alkotók számára
|Cikkek és YouTube-videók legfontosabb pontjai és jegyzetek, AI-összefoglalók, exportálási lehetőségek
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik
|GrammarlyGO
|Többplatformos AI írási asszisztens Csapatméret: Ideális szakemberek és tartalommarketingesek számára
|AI-átíró, hangnemváltás, intelligens utasítások, valós idejű szerkesztés
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 30 dollártól kezdődik
|Recall
|AI-támogatott második agyCsapat mérete: Ideális tudásmunkások és élethosszig tartó tanulók számára
|Okoskártyák, memóriateszt-kvízek, tartalomrögzítés, vizuális grafikonok
|Ingyenes csomag; használat alapú árazás a fejlett csomagok esetében
|Perplexity AI
|Bonyolult kérdések megválaszolása források segítségével Csapat mérete: Ideális elemzők, kutatók és haladó felhasználók számára
|Élő keresés, hivatkozott források, képalkotás, Pro modellek (GPT-4, Claude)
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik
|Otter.ai
|Élő átírás és értekezletek összefoglalói Csapat mérete: Ideális hibrid csapatok és oktatók számára
|Valós idejű átírás, Otter Chat, diák szinkronizálás, AI által generált összefoglalók
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 USD/hó-tól kezdődik.
|Compose AI
|Az írási feladatok felgyorsítása Csapat mérete: Ideális alapítók, marketingesek és távoli csapatok számára
|Automatikus kiegészítés, hangnemalapú átírás, e-mail + blog támogatás
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/hó-tól kezdődik.
|QuillBot
|Az írás érthetőségének és hangvételének javítása Csapat mérete: Ideális diákok, angolul tanulók és kutatók számára
|AI-alapú átfogalmazás, hangnemválasztás, összefoglalás, nyelvtani ellenőrző
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4,17 dollártól kezdődik havonta.
Mire kell figyelnie egy AI Chrome-bővítménynél?
Mielőtt rákattintana az „Add to Chrome” gombra, érdemes tudni, mi teszi egy AI-bővítményt igazán hasznossá (és nem csak újabb digitális rendetlenséget okoz).
Íme egy rövid ellenőrzőlista, amely segít kiválasztani a megfelelő eszközt:
- Valódi termelékenységnövekedés: Válasszon olyan eszközt, amely valóban időt takarít meg Önnek. Legyen szó tartalom összefoglalásáról, e-mailek megírásáról vagy feladatok szervezéséről, az eszköznek le kell vennie a terhet a válláról
- Adatvédelem: Tudja meg, hogyan használják az adatait. Válasszon olyan eszközöket, amelyek világos adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek és minimális adatgyűjtést végeznek
- Testreszabhatóság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz lehetővé teszi a beállítások módosítását a munkafolyamatához igazodva, például a hangnem, a kimeneti szöveg hossza vagy a parancsok elindításához használt gyorsbillentyűk tekintetében
- Könnyen be- és kikapcsolható: Keressen olyan bővítményeket, amelyeket könnyen kikapcsolhat anélkül, hogy eltávolítaná őket
A legjobb AI Chrome-bővítmények
A Chrome az a hely, ahol a legtöbbünk digitális életét tölti – e-mailek, dokumentumok, kutatások, csevegések.
Keressünk egy olyan AI-bővítményt, amely automatizáló, segítő és munkáját felgyorsító eszközökkel segít maximálisan kihasználni ezt a teret.
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és munkafolyamat-támogatáshoz)
A ClickUp Chrome-bővítménye olyan, mintha az egész munkaterülete a böngészőjében lenne. Lehetővé teszi a képernyőképek készítését, nyilakkal és számozott jelölőkkel való megjegyzések hozzáadását, oldalak vagy részletek mentését a ClickUp Docs-ba, webhelyek felvételét könyvjelzőként feladatokként, valamint a Chrome-lapon töltött idő nyomon követését.
Feladatokat is létrehozhat közvetlenül a böngészőjéből, olyan részletekkel, mint az oldal címe, URL-je, képernyőképek és linkek. Az e-mailjeiben (pl. Gmail) található „Hozzáadás a ClickUp-hoz” gomb segítségével teljes e-maileket csatolhat meglévő vagy új feladatokhoz.
Annak érdekében, hogy pontosan nyomon követhesse saját és csapata munkaidejét, a beépített időkövetés lehetővé teszi a feladatokhoz tartozó időzítők elindítását és leállítását, így a rögzített időt közvetlenül a bővítményen belül tekintheti meg és szerkesztheti.
Miután a feladatokat rögzítette a Chrome-bővítmény segítségével, megtekintheti és AI-val továbbfejlesztheti őket a teljes ClickUp-alkalmazásban. Például a ClickUp Brain összefoglalhatja a frissítéseket, kivonhatja a teendőket az értekezletek jegyzetéből, és segíthet finomítani az írásokat közvetlenül a feladatokban és a Docs-ban.
A Brain egy intelligens AI írási asszisztens is, amely ellenőrzi a jegyzeteit és e-mailjeit a nyelvtan, a hangnem és az érthetőség szempontjából, vagy a kimenetet az Ön konkrét szerepköréhez (marketing, értékesítés, projektmenedzsment, mérnöki munka stb.) igazítja.
🎥 Nézze meg röviden, hogyan használhatja az AI-t, hogy könnyedén és következetesen írjon kifogástalan e-maileket és dokumentumokat:
A ClickUp legjobb funkciói
- AI-alapú értekezletjegyzetek: Csatlakozzon automatikusan a hívásokhoz, rögzítse a beszélgetéseket, írja le a megbeszéléseket, és szerezzen be egy listát a legfontosabb tanulságokról anélkül, hogy megzavarná a munkamenetét vagy a koncentrációját a ClickUp AI Notetaker segítségével
- Gyors jegyzetelés: Használja a ClickUp Notepadot ötletek, teendők vagy bármilyen fontos dolog feljegyzésére, szinkronizálja azokat az eszközök között, és alakítsa át feladatokká
- Munkafolyamat-automatizálás: Állítson be kiváltó eseményeken és feltételeken alapuló szabályokat a ClickUp Automations- ben a rutin munkafolyamatok automatizálásához, például a feladatok kiosztásához és a közelgő határidőkre vonatkozó emlékeztetőkhöz
- Egyedi AI-ügynökök: Hozzon létre egyedi Autopilot-ügynököket a ClickUp-ban, amelyek kontextusfüggő döntéseket hozhatnak, és előre meghatározott feltételek és utasítások alapján önállóan cselekedhetnek
A ClickUp korlátai
- Néha a ClickUp túlterhelőnek tűnhet, mert olyan sok funkciót kínál
- A részletes testreszabás miatt az első beállítások elvégzése némi időt vehet igénybe, mire minden zökkenőmentesen működik
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A ClickUp-ban leginkább a rugalmasság tetszik. A munkaterületet pontosan az egyes projektek formátumához igazíthatja, listákat, táblákat, ütemterveket és automatizálásokat hozhat létre, amelyek valóban megkönnyítik a mindennapi munkát. Nagy előny, hogy a dokumentumokat, ellenőrzőlistákat és irányítópultokat egy helyen integrálhatja, így a munkafolyamat sokkal szervezettebb és áttekinthetőbb lesz.
💡 Profi tipp: Kombinálja kedvenc AI Chrome-bővítményét testreszabható jegyzetelési sablonokkal, hogy kutatás vagy megbeszélések során könnyedén rögzíthesse és rendszerezhesse ötleteit.
2. Merlin (A legjobb azonnali AI-segítséghez bárhol az interneten)
A Merlin AI több csúcsminőségű AI-modellt (ChatGPT 4, Claude 3.7 Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek stb.) integrál egyetlen felületbe, így a feladat vagy az Ön preferenciái alapján valós időben válthat a modellek között.
Közvetlen kérdéseket tehet fel fájljaival vagy videóival kapcsolatban, azonnali összefoglalókat, kontextust és vizuális átalakításokat kaphat anélkül, hogy mindent elolvasna vagy megnézne. Ezen felül segítséget kap a tweetek, LinkedIn-bejegyzések vagy e-mailek megírásához. A bővítmény átfogalmazza a szövegét az érthetőség érdekében, finomhangolja a hangnemet vagy a mondatok hosszát, sőt teljes esszéket is generál.
A Merlin legjobb funkciói
- Készítsen tömör összefoglalókat különböző típusú tartalmakhoz, beleértve blogbejegyzéseket, dokumentumokat (PDF és PPT formátumban) és YouTube-videókat.
- Akár 128 nyelv támogatása, beleértve weboldalak, képek fordítását és kétnyelvű YouTube-feliratokat
- Készítsen kódot, dokumentumokat, diagramokat vagy képeket közvetlenül a csevegőből, élő előnézettel
A Merlin korlátai
- A Chrome-bővítmény néha átfedi vagy zavarja a képernyőn látható tartalmat, annak ellenére, hogy apró méretű
A Merlin árai
- Ingyenes
- Pro: 29 USD/hó
- Csapatok: 19 USD/felhasználó/hónap
Merlin értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Merlinről a valódi felhasználók?
A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:
Ezzel a csodálatos, mindenki számára elérhető kiterjesztéssel könnyedén áttekintheti a weboldalak tartalmát, legyen szó diákokról, dolgozó szakemberekről, professzorokról, alkalmazottakról stb.
3. Magical (A legjobb az ismétlődő gépelési feladatok és munkafolyamatok automatizálásához)
A Magical szövegbővítő és automatizáló alkalmazás automatikusan kitöltheti a kapcsolattartási adatokat CRM-ekbe, űrlapokba, adatbázisokba és táblázatokba. A gyakran használt kifejezéseket vagy teljes válaszokat „gyorsbillentyűként” is elmentheti, és a // parancs segítségével azonnal aktiválhatja őket.
Integrálható olyan értékesítési eszközökkel, mint a Salesforce, a HubSpot és a ZoomInfo, sőt olyan oktatási szoftverekkel is, mint a Canvas, a Brightspace és a Google Classroom.
A Magical Chrome-bővítménye automatizálja az ismétlődő szövegbevitelt és az űrlapok kitöltését közvetlenül a böngészőjében.
A Magical legjobb funkciói
- Tegye hatékonyabbá az írási munkát az AI-alapú szövegbővítés és a személyre szabott üzenetküldés segítségével
- Adja hozzá a jelöltek adatait a pályázók nyomon követési rendszeréhez közvetlenül a LinkedInről és más forrásokból
- Lehetővé teszi az ügyfélszolgálati csapatok számára a feladatok automatizálását azáltal, hogy automatikusan kitölti az ügyfél- és termékadatokat a jegyekbe, és AI segítségével gyors, pontos válaszokat készít.
A Magical korlátai
- Nincs ingyenes verzió; az összes funkció fizetős csomagokhoz tartozik
A Magical árai
- Egyedi árazás
Magical értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 70 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Magicalról a valódi felhasználók?
A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:
Évek óta használom. A szövegbővítő sablon funkció remek, és valóban növelte a hatékonyságomat, valamint csökkentette a felesleges e-mailek gépelésével járó frusztrációmat.
4. Glasp (A legjobb tartalom mentéséhez, kiemeléséhez és összefoglalásához tanulás vagy kutatás céljából)
Ha szereti könyvjelzővel megjelölni a cikkeket vagy jegyzeteket készíteni róluk, de nem tudja azokat elmenteni, akkor a Glasp az, amire szüksége van. Ez egy jegyzetelésre szolgáló AI-eszköz, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül a weboldalakon és a PDF-fájlokban jelöljön ki szövegrészeket. Az összes kiemelt szövegrész és jegyzet elérhető az oldalsávban, és exportálhatja őket olyan jegyzetelő alkalmazásokba is, mint a Notion és az Obsidian.
YouTube-videó nézése közben készíthet szövegátiratot, kiemelheti a legfontosabb pillanatokat, sőt, az időbélyegek segítségével közvetlenül azokhoz is ugorhat. A Glasp weboldalán követhet hasonló érdeklődésű embereket, és megnézheti, mit emelnek ki, hogy új tartalmakat fedezzen fel.
A Glasp legjobb funkciói
- Jelölje ki a szöveget weboldalakon és PDF-fájlokban több színválasztási lehetőség segítségével, hogy kategorizálja a fontos információkat
- Jelölje meg a YouTube-videók bizonyos pillanatait időbélyegekkel, és adjon hozzá megjegyzéseket
- Készítsen rövid összefoglalókat YouTube-videókról olyan AI-modellek segítségével, mint a ChatGPT, a Claude, a Gemini, a Google AI Studio és a Mistral.
A Glasp korlátai
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a bővítmény zavarja a weboldal funkcióit, különösen a YouTube-on
A Glasp árai
- Ingyenes
- Pro: 12 USD/hó
- Korlátlan: 30 USD/hó
Glasp értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Glasp-ról a valódi felhasználók?
A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:
Tetszik ez a Google-bővítmény. Segít a YouTube-összefoglalók elkészítésében, és nagyra értékelem a leírás másolására szolgáló gyorsbillentyűt.
⏳ Időmegtakarítási tipp: Szeretné könnyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tenni a munkát? Használjon termelékenységi sablonokat, hogy egy világos ütemterv segítségével javítsa az áttekinthetőséget és a koncentrációt.
Néhány gyakori típus:
- Feladatkezelési sablonok: Napi, heti vagy havi feladatok nyomon követése
- Projekttervezési sablonok: Szervezze meg a projekt mérföldköveit, határidőit és a felelősségi köröket
- Találkozó sablonok: Napirendek, jegyzetek és teendők rögzítése
- Tartalomnaptár-sablonok: Tervezze meg és ütemezze a tartalomkészítést és -közzétételt
5. GrammarlyGO (A legjobb AI-alapú írási segítség bármely webes platformon)
A Grammarly AI-alapú kiterjesztése egy intelligens írási segítő, amely nem csupán helyesírási és nyelvtani hibákat javít ki a szövegében. A beépített AI segít ötleteket gyűjteni és gyorsan átírni a tartalmat, míg a plágiumellenőrző biztosítja, hogy tartalma eredeti maradjon.
Míg az ingyenes verzió javaslatokat ad a szöveg érthetőségének és hangvételének javítására, a Pro csomagban személyre szabott visszajelzést kap a finomítandó szöveg típusához igazítva, például kreatív, szakmai, tudományos vagy műszaki szövegek esetében.
A bővítmény zökkenőmentesen működik a Google Docs, a Gmail, a LinkedIn és több mint 500 000 egyéb alkalmazás és webhelyen.
A GrammarlyGO legjobb funkciói
- Fogalmazza át a mondatokat az érthetőség, a professzionalizmus és a hangnem (pl. formális, magabiztos, beszélgető, barátságos stb.) érdekében
- Készítsen automatikus hivatkozásokat APA, MLA vagy Chicago stílusban
- Tekintse át és hagyja jóvá minden javaslatot, így biztosítva, hogy hangja hiteles maradjon
A GrammarlyGO korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a folyamatos frissítési felhívások zavaróak, amikor éppen a hatékonyságra törekszik
A GrammarlyGO árai
- Ingyenes
- Pro: 30 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
GrammarlyGO értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 11 410 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (7190+ értékelés)
Mit mondanak a GrammarlyGO-ról a valódi felhasználók?
A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:
A Grammarly igazi életmentő, ha apró hibákat szeretne kiszűrni és javítani szeretné a szöveg folyását. Élesebbé teszi az írásomat, legyen szó e-mailekről, jelentésekről vagy alkalmi jegyzetekről.
6. Recall (A legjobb az információk rendszerezéséhez és megőrzéséhez)
A Recall kiterjesztés azonnal összefoglalja a cikkeket, filmeket, YouTube-videókat, podcastokat, PDF-fájlokat, Google Docs-dokumentumokat és egyebeket. Ezután csevegésen keresztül léphet kapcsolatba a tartalommal, hogy kérdéseket tegyen fel vagy mélyebbre ásson a részletekbe.
Az alkalmazás szinkronizálja a bővítményből mentett jegyzeteket, hogy a kapcsolódó tartalmak összekapcsolásával személyre szabott tudásgráfot hozzon létre, és címkéket ad hozzá a könnyű kategorizálás érdekében. Az eszköz kvízeket, aktív felidézést és szórványos ismétlési technikákat is alkalmaz, hogy emlékezhessen mindenre, amit elolvasott és megtanult.
Az AI-alapú dokumentumösszefoglaló funkció mellett kiterjesztett böngészési funkcióval is rendelkezik, amely valós időben megjeleníti az összes kapcsolódó tartalmat, amelyet elmentett, miközben az internetet böngészi.
A legjobb funkciók áttekintése
- Alakítsa tartalmát intelligens, szerkeszthető tudáskártyákká képekkel, címkékkel és forráslinkekkel
- A mentett tartalmak automatikus rendszerezése intelligens kategorizálás és címkézés segítségével
- Beszélgessen az adatbázissal bármikor, hogy újra felfedezze az elfeledett betekintéseket és új ötleteket találjon
Korlátozások felidézése
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az eszköz gyakran nem tudja összefoglalni a YouTube-videók tartalmát
Árak megtekintése
- Ingyenes
- Fizessen használat szerint (az első 5 óra ingyenes)
- Bevezetés: Egyedi árak
- Vállalati: Egyedi árazás
Értékelések és vélemények megtekintése
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Recallról a valódi felhasználók?
A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:
Részletes összefoglalót kaphatok a képzési videókról és a kódolási útmutatókról, amely olyan pontosan összefoglalja a tartalmat, hogy később is követni tudom az utasításokat anélkül, hogy újra megnézném a videót. Természetesen egyetlen kattintással közvetlenül átugorhat bármelyik videó részére, amelyet újra meg kell néznie. Tetszik az automatikus címkézés és a mentett tartalmak automatikus rendszerezése is.
🚀 Termelékenységi tipp: Így segít az AI használata a jegyzetelés során abban, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozzon:
- Osztályozza a jegyzeteket téma, projekt vagy prioritás szerint, és címkézze meg őket, hogy később könnyebben megtalálja őket
- Határozza meg a teendőket, a fontos dátumokat és egyebeket a jegyzeteiben, hogy jobb döntéseket hozhasson
- Válassza ki a jegyzetekből a feladatokat, és integrálja azokat a feladatkezelő alkalmazásokba, így semmi sem marad ki egy megbeszélés vagy tanulási ülés után
7. Perplexity AI (A legjobb valós idejű kutatáshoz és forráshivatkozásokkal ellátott válaszokhoz)
A Perplexity Chrome-bővítményével gyors, tömör válaszokat és forráshivatkozásokat kaphat anélkül, hogy lapokat váltana vagy a keresési eredményeket böngészné. Válasszon olyan domaineket, mint a YouTube, a Reddit, a Wikipedia vagy tudományos adatbázisok, hogy egy adott kontextusban keressen, és az igényeire szabott, pontosan célzott eredményeket kapjon.
A Perplexity AI legjobb funkciói
- Kapjon kontextusfüggő válaszokat kérdéseire, vagy készítsen összefoglalót a tartalomról közvetlenül az éppen megnyitott oldalról
- Tegyen fel kiegészítő kérdéseket, és vegyen részt egy irányított, párbeszédszerű keresési élményben
- Hasonlítsa össze egymás mellett a hagyományos keresési eredményeket és az AI által generált információkat, amikor a bővítményt a Google Keresővel használja
A Perplexity AI korlátai
- A bővítmény felugró ablaka bezárul, ha elnavigál a lapból, és a keresési kifejezés és az eredmények eltűnnek
A Perplexity AI árai
- Ingyenes
- Pro: 20 USD/hó
- Max: 200 USD/hó
- Education Pro: Ingyenes diákok és oktatók számára
- Enterprise Pro: 40 USD felhasználónként/hónap
Perplexity AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a valódi felhasználók a Perplexity AI-ról?
A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:
Csodálatos kiterjesztés. Akinek bármilyen kérdése merül fel, megnyithatja és kérdéseket tehet fel, miközben a Chrome lapon dolgozik!
8. Otter.ai (A legjobb megoldás az értekezletek valós idejű leírásához és összefoglalásához)
Az Otter Chrome-bővítményével valós időben leírhatja az értekezleteket, órákat és online videókat, sőt, a hívás után rögzítheti a teendőket és a legfontosabb gondolatokat is. Ha a Google Meet-tel együtt használja, láthatja a beszélők nevét, az időbélyegeket, sőt, egy praktikus feliratpanelt is. A Zoom-értekezletek esetében a leírás nem egy lebegő panelen, hanem a főalkalmazás „Saját beszélgetéseim” részében jelenik meg.
Az AI-alapú értekezlet-jegyzetelő angol (amerikai/brit), spanyol és francia nyelven támogatja a leírást, és automatikusan csatlakozik a naptárában beütemezett értekezletekhez, így nincs szükség minden alkalommal manuális hozzáadásra.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Válassza ki, hogy a böngésző belső hangját és a mikrofon hangját is rögzíteni szeretné
- Nyissa meg az alkalmazást a bővítményből, hogy megtekintse a teljes átírási oldalt, és csevegjen az Otter AI-vel
- Rögzítsen a készülékén közvetlenül a böngészőből anélkül, hogy hozzáadná az AI Notetaker alkalmazást a megbeszéléshez
Az Otter.ai korlátai
- A bővítmény nem működik a Microsoft Teams, a Webex vagy a Zoho találkozóival.
Otter.ai árak
- Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/tag/hónap
- Üzleti: 30 USD/tag/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Otter.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 390 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)
Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?
A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:
Az Otter.ai Chrome-bővítményt használom a virtuális értekezleteimhez, és meglepően zökkenőmentesen működik. Automatikusan csatlakozik a hívásokhoz, mindent pontosan rögzít, és az összefoglalók segítségével gyorsan utolérhetem a lemaradást, vagy később átnézhetem az anyagot.
9. Compose AI (A legjobb e-mailek, blogbejegyzések és válaszok írásának felgyorsításához)
Ahogy gépel, a Compose AI kiterjesztés mondatbefejezéseket és javaslatokat kínál több platformon, például a Gmailben, a Google Docsban, a Slackben, a közösségi médiában és másutt, hogy segítsen gyorsabban írni. A hangnem vagy stílus módosításához egyszerűen jelölje ki a szöveget, és a preferenciái alapján alternatív megfogalmazásokat kap: formális, kötetlen vagy professzionális.
Idővel az AI írási eszköz megtanulja az Ön egyedi írási stílusát és preferenciáit, ami segít abban, hogy okosabb, személyre szabottabb javaslatokat kínáljon.
A Compose AI legjobb funkciói
- Készítsen tartalmat e-mail válaszokhoz, blogbejegyzésekhez, kutatási témákhoz, közösségi média bejegyzésekhez és weboldal szövegekhez a // billentyűparancs segítségével
- Gyorsítsa fel a gépelést az AI-vezérelt automatikus kiegészítéssel, amely valós időben javasol és egészít ki szavakat vagy teljes mondatokat
- Írjon e-mail-válaszokat, amelyek hivatkoznak az eredeti üzenetre, hogy a válaszok kontextusban relevánsak legyenek
A Compose AI korlátai
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a bővítmény túl sok memóriát (RAM) használ, ami miatt a Chrome akadozik vagy lassúvá válik.
A Compose AI árai
- Alapszintű: Ingyenes
- Prémium: 14,99 USD/hó
- Ultimate: 44,99 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
AI-értékelések és vélemények írása
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Compose AI-ról a valódi felhasználók?
A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:
Kiváló kiterjesztés, ha másodpercek alatt nagy szövegeket kell írnia.
10. QuillBot (A legjobb az írásminőség javításához)
A QuillBot Chrome-bővítménye angol, francia, német, spanyol, holland és portugál nyelven használható szövegek átírására és nyelvtani ellenőrzésére. Amint elkezdi a gépelést, a bővítmény automatikusan felismeri a nyelvet, a „Tone Insights” funkció pedig segít biztosítani, hogy az üzenet világos és helyes legyen.
Működik a Gmailben, a Google Docsban, a LinkedInben, az Outlookban, a Slackben, a Confluence-ban, a Notionban, a Facebookon, az X-en és sok más weboldalon. Két ingyenes és több mint 10 prémium átfogalmazási mód áll rendelkezésre, amelyekkel javíthatja írási készségeit.
A QuillBot legjobb funkciói
- Testreszabhatja a nyelvhasználatot különböző formátumokhoz, például vezetői összefoglalókhoz, jelentésekhez, valamint ügyfelekkel vagy a belső csapattal folytatott kommunikációhoz.
- Javítsa ki a nyelvtani, helyesírási és központozási hibákat, és kapjon valós idejű stílus-, olvashatósági és hangnemre vonatkozó javaslatokat
- Sűrítse össze a hosszú cikkeket vagy dokumentumokat összefoglalókba, és a csúszka segítségével állítsa be a hosszúságot, hogy rövid, közepes vagy hosszú változatot kapjon.
A QuillBot korlátai
- Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a nyelvtani és a folyékonysági javaslatok nem annyira fejlettek vagy kontextusérzékenyek, mint más eszközök esetében
A QuillBot árai
- Ingyenes
- Prémium: 4,17 USD/hó (éves számlázás)
- Csapatcsomag: Egyedi árazás
QuillBot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 70 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)
Mit mondanak a valódi felhasználók a QuillBotról?
Íme egy értékelés a Chrome Web Store-ból:
A QuillBot Chrome-bővítmény olyan, mintha egy intelligens írásbeli partnerem lenne közvetlenül a böngészőmben. Akár tudományos cikkeken, e-maileken vagy közösségi média bejegyzéseken dolgozom, a QuillBot világosabbá, gördülékenyebbé és professzionálisabbá teszi az írásomat.
