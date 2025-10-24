A legjobb AI Chrome-bővítmények a mindennapi termelékenység növeléséhez

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
2025. október 24.
Valószínűleg már találkozott velük – olyan AI Chrome-bővítményekkel, amelyek azt ígérik, hogy örökre megváltoztatják a munkafolyamatát, de végül csak elzsúfolják a böngészőjét és lelassítják az egész rendszert.

Azok az eszközök megtalálása, amelyek valóban gyorsabbá (és nem bonyolultabbá) teszik a munkáját, türelmet igényel – és egy kis kísérletezést.

Ezért elvégeztük a kutatómunkát Ön helyett. Az alábbiakban egy válogatott listát talál hatékony, valóban hasznos AI Chrome-bővítményekről, amelyek segítenek az írásban, a kutatásban, az összefoglalásban és a szervezettség fenntartásában – anélkül, hogy túlbonyolítanák a napját.

Akár projekteket irányít, tartalmakat ír, vagy online tanul, ezek a bővítmények úgy alakítják a böngésző működését, hogy az Ön javára dolgozzon, ne pedig Ön ellen.

A legjobb AI Chrome-bővítmények áttekintése

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy rövid összehasonlító táblázat, amely segít megérteni, hogyan teljesítenek ezek a termelékenységet növelő Chrome-bővítmények.

EszközLegalkalmasabbLegjobb funkciókÁrak
ClickUpAI-alapú értekezletjegyzetek és munkafolyamat-kezelés Csapat mérete: Ideális magánszemélyek, startupok és nagyvállalatok számáraAI Notetaker, ClickUp Brain összefoglalók, Chrome-feladatok rögzítése, Dokumentumok + naptár szinkronizálása, Gmail-feladat automatizálásÖrökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
MerlinValós idejű kutatás és összefoglalás Csapat mérete: Ideális diákok, fejlesztők és kutatók számáraÖsszefoglalja a weboldalakat, PDF-fájlokat, YouTube-videókat, a parancsokat kóddá/diagrammá alakítja, támogatja a Claude, GPT-4 és Mistral szolgáltatásokatIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 29 dollártól kezdődik
Magical AISzöveg automatikus kitöltése + potenciális ügyfelek generálása Csapat mérete: Ideális toborzók, értékesítők és ügyfélszolgálati csapatok számáraAI szövegbővítő, űrlapok automatikus kitöltése, CRM-integráció, üzenet-gyorsbillentyűkEgyedi árazás
GlaspA web és a videók legérdekesebb tartalmainak összeállítása Csapat mérete: Ideális kutatók, diákok és alkotók számáraCikkek és YouTube-videók legfontosabb pontjai és jegyzetek, AI-összefoglalók, exportálási lehetőségekIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik
GrammarlyGOTöbbplatformos AI írási asszisztens Csapatméret: Ideális szakemberek és tartalommarketingesek számáraAI-átíró, hangnemváltás, intelligens utasítások, valós idejű szerkesztésIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 30 dollártól kezdődik
RecallAI-támogatott második agyCsapat mérete: Ideális tudásmunkások és élethosszig tartó tanulók számáraOkoskártyák, memóriateszt-kvízek, tartalomrögzítés, vizuális grafikonokIngyenes csomag; használat alapú árazás a fejlett csomagok esetében
Perplexity AIBonyolult kérdések megválaszolása források segítségével Csapat mérete: Ideális elemzők, kutatók és haladó felhasználók számáraÉlő keresés, hivatkozott források, képalkotás, Pro modellek (GPT-4, Claude)Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik
Otter.aiÉlő átírás és értekezletek összefoglalói Csapat mérete: Ideális hibrid csapatok és oktatók számáraValós idejű átírás, Otter Chat, diák szinkronizálás, AI által generált összefoglalókIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 USD/hó-tól kezdődik.
Compose AIAz írási feladatok felgyorsítása Csapat mérete: Ideális alapítók, marketingesek és távoli csapatok számáraAutomatikus kiegészítés, hangnemalapú átírás, e-mail + blog támogatásIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/hó-tól kezdődik.
QuillBotAz írás érthetőségének és hangvételének javítása Csapat mérete: Ideális diákok, angolul tanulók és kutatók számáraAI-alapú átfogalmazás, hangnemválasztás, összefoglalás, nyelvtani ellenőrzőIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4,17 dollártól kezdődik havonta.

Mire kell figyelnie egy AI Chrome-bővítménynél?

Mielőtt rákattintana az „Add to Chrome” gombra, érdemes tudni, mi teszi egy AI-bővítményt igazán hasznossá (és nem csak újabb digitális rendetlenséget okoz).

Íme egy rövid ellenőrzőlista, amely segít kiválasztani a megfelelő eszközt:

  • Valódi termelékenységnövekedés: Válasszon olyan eszközt, amely valóban időt takarít meg Önnek. Legyen szó tartalom összefoglalásáról, e-mailek megírásáról vagy feladatok szervezéséről, az eszköznek le kell vennie a terhet a válláról
  • Adatvédelem: Tudja meg, hogyan használják az adatait. Válasszon olyan eszközöket, amelyek világos adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek és minimális adatgyűjtést végeznek
  • Testreszabhatóság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz lehetővé teszi a beállítások módosítását a munkafolyamatához igazodva, például a hangnem, a kimeneti szöveg hossza vagy a parancsok elindításához használt gyorsbillentyűk tekintetében
  • Könnyen be- és kikapcsolható: Keressen olyan bővítményeket, amelyeket könnyen kikapcsolhat anélkül, hogy eltávolítaná őket

A legjobb AI Chrome-bővítmények

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál

Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A Chrome az a hely, ahol a legtöbbünk digitális életét tölti – e-mailek, dokumentumok, kutatások, csevegések.

Keressünk egy olyan AI-bővítményt, amely automatizáló, segítő és munkáját felgyorsító eszközökkel segít maximálisan kihasználni ezt a teret.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és munkafolyamat-támogatáshoz)

ClickUp Chrome-bővítmény: a legjobb AI Chrome-bővítmény
Hozzon létre feladatokat weboldalakról, készítsen és jegyzeteljen le képernyőképeket, valamint írjon gyors jegyzeteket a ClickUp Chrome-bővítmény segítségével

A ClickUp Chrome-bővítménye olyan, mintha az egész munkaterülete a böngészőjében lenne. Lehetővé teszi a képernyőképek készítését, nyilakkal és számozott jelölőkkel való megjegyzések hozzáadását, oldalak vagy részletek mentését a ClickUp Docs-ba, webhelyek felvételét könyvjelzőként feladatokként, valamint a Chrome-lapon töltött idő nyomon követését.

Feladatokat is létrehozhat közvetlenül a böngészőjéből, olyan részletekkel, mint az oldal címe, URL-je, képernyőképek és linkek. Az e-mailjeiben (pl. Gmail) található „Hozzáadás a ClickUp-hoz” gomb segítségével teljes e-maileket csatolhat meglévő vagy új feladatokhoz.

Annak érdekében, hogy pontosan nyomon követhesse saját és csapata munkaidejét, a beépített időkövetés lehetővé teszi a feladatokhoz tartozó időzítők elindítását és leállítását, így a rögzített időt közvetlenül a bővítményen belül tekintheti meg és szerkesztheti.

ClickUp Chrome-bővítmény
Használja a ClickUp Chrome-bővítmény ingyenes Native Time Tracking funkcióját, hogy nyomon követhesse, mennyi időt töltenek Ön és mások bizonyos feladatok elvégzésével.

Miután a feladatokat rögzítette a Chrome-bővítmény segítségével, megtekintheti és AI-val továbbfejlesztheti őket a teljes ClickUp-alkalmazásban. Például a ClickUp Brain összefoglalhatja a frissítéseket, kivonhatja a teendőket az értekezletek jegyzetéből, és segíthet finomítani az írásokat közvetlenül a feladatokban és a Docs-ban.

ClickUp Brain: a legjobb AI Chrome-bővítmény
Készítsen intelligens összefoglalókat, szerezzen be értekezletjegyzeteket, és hozzon létre feladatokat egy projektmunkaterületen belül a ClickUp Brain segítségével

A Brain egy intelligens AI írási asszisztens is, amely ellenőrzi a jegyzeteit és e-mailjeit a nyelvtan, a hangnem és az érthetőség szempontjából, vagy a kimenetet az Ön konkrét szerepköréhez (marketing, értékesítés, projektmenedzsment, mérnöki munka stb.) igazítja.

ClickUp-Brain-szerepkör-specifikus-írási-asszisztens-funkció-1
Ötleteljen, készítsen tartalmakat és finomítsa a vázlatokat a ClickUp Brain segítségével

🎥 Nézze meg röviden, hogyan használhatja az AI-t, hogy könnyedén és következetesen írjon kifogástalan e-maileket és dokumentumokat:

A ClickUp legjobb funkciói

  • AI-alapú értekezletjegyzetek: Csatlakozzon automatikusan a hívásokhoz, rögzítse a beszélgetéseket, írja le a megbeszéléseket, és szerezzen be egy listát a legfontosabb tanulságokról anélkül, hogy megzavarná a munkamenetét vagy a koncentrációját a ClickUp AI Notetaker segítségével
  • Gyors jegyzetelés: Használja a ClickUp Notepadot ötletek, teendők vagy bármilyen fontos dolog feljegyzésére, szinkronizálja azokat az eszközök között, és alakítsa át feladatokká
  • Munkafolyamat-automatizálás: Állítson be kiváltó eseményeken és feltételeken alapuló szabályokat a ClickUp Automations- ben a rutin munkafolyamatok automatizálásához, például a feladatok kiosztásához és a közelgő határidőkre vonatkozó emlékeztetőkhöz
  • Egyedi AI-ügynökök: Hozzon létre egyedi Autopilot-ügynököket a ClickUp-ban, amelyek kontextusfüggő döntéseket hozhatnak, és előre meghatározott feltételek és utasítások alapján önállóan cselekedhetnek

A ClickUp korlátai

  • Néha a ClickUp túlterhelőnek tűnhet, mert olyan sok funkciót kínál
  • A részletes testreszabás miatt az első beállítások elvégzése némi időt vehet igénybe, mire minden zökkenőmentesen működik

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp-ban leginkább a rugalmasság tetszik. A munkaterületet pontosan az egyes projektek formátumához igazíthatja, listákat, táblákat, ütemterveket és automatizálásokat hozhat létre, amelyek valóban megkönnyítik a mindennapi munkát. Nagy előny, hogy a dokumentumokat, ellenőrzőlistákat és irányítópultokat egy helyen integrálhatja, így a munkafolyamat sokkal szervezettebb és áttekinthetőbb lesz.

A ClickUp-ban leginkább a rugalmasság tetszik. A munkaterületet pontosan az egyes projektek formátumához igazíthatja, listákat, táblákat, ütemterveket és automatizálásokat hozhat létre, amelyek valóban megkönnyítik a mindennapi munkát. Nagy előny, hogy a dokumentumokat, ellenőrzőlistákat és irányítópultokat egy helyen integrálhatja, így a munkafolyamat sokkal szervezettebb és áttekinthetőbb lesz.

💡 Profi tipp: Kombinálja kedvenc AI Chrome-bővítményét testreszabható jegyzetelési sablonokkal, hogy kutatás vagy megbeszélések során könnyedén rögzíthesse és rendszerezhesse ötleteit.

2. Merlin (A legjobb azonnali AI-segítséghez bárhol az interneten)

Merlin Dashboard: a legjobb AI Chrome-bővítmény
via Merlin

A Merlin AI több csúcsminőségű AI-modellt (ChatGPT 4, Claude 3.7 Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek stb.) integrál egyetlen felületbe, így a feladat vagy az Ön preferenciái alapján valós időben válthat a modellek között.

Közvetlen kérdéseket tehet fel fájljaival vagy videóival kapcsolatban, azonnali összefoglalókat, kontextust és vizuális átalakításokat kaphat anélkül, hogy mindent elolvasna vagy megnézne. Ezen felül segítséget kap a tweetek, LinkedIn-bejegyzések vagy e-mailek megírásához. A bővítmény átfogalmazza a szövegét az érthetőség érdekében, finomhangolja a hangnemet vagy a mondatok hosszát, sőt teljes esszéket is generál.

A Merlin legjobb funkciói

  • Készítsen tömör összefoglalókat különböző típusú tartalmakhoz, beleértve blogbejegyzéseket, dokumentumokat (PDF és PPT formátumban) és YouTube-videókat.
  • Akár 128 nyelv támogatása, beleértve weboldalak, képek fordítását és kétnyelvű YouTube-feliratokat
  • Készítsen kódot, dokumentumokat, diagramokat vagy képeket közvetlenül a csevegőből, élő előnézettel

A Merlin korlátai

  • A Chrome-bővítmény néha átfedi vagy zavarja a képernyőn látható tartalmat, annak ellenére, hogy apró méretű

A Merlin árai

  • Ingyenes
  • Pro: 29 USD/hó
  • Csapatok: 19 USD/felhasználó/hónap

Merlin értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Merlinről a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Ezzel a csodálatos, mindenki számára elérhető kiterjesztéssel könnyedén áttekintheti a weboldalak tartalmát, legyen szó diákokról, dolgozó szakemberekről, professzorokról, alkalmazottakról stb.

Ezzel a csodálatos, mindenki számára elérhető kiterjesztéssel könnyedén áttekintheti a weboldalak tartalmát, legyen szó diákokról, dolgozó szakemberekről, professzorokról, alkalmazottakról stb.

3. Magical (A legjobb az ismétlődő gépelési feladatok és munkafolyamatok automatizálásához)

Magical AI Dashboard
via Magical

A Magical szövegbővítő és automatizáló alkalmazás automatikusan kitöltheti a kapcsolattartási adatokat CRM-ekbe, űrlapokba, adatbázisokba és táblázatokba. A gyakran használt kifejezéseket vagy teljes válaszokat „gyorsbillentyűként” is elmentheti, és a // parancs segítségével azonnal aktiválhatja őket.

Integrálható olyan értékesítési eszközökkel, mint a Salesforce, a HubSpot és a ZoomInfo, sőt olyan oktatási szoftverekkel is, mint a Canvas, a Brightspace és a Google Classroom.

A Magical Chrome-bővítménye automatizálja az ismétlődő szövegbevitelt és az űrlapok kitöltését közvetlenül a böngészőjében.

A Magical legjobb funkciói

  • Tegye hatékonyabbá az írási munkát az AI-alapú szövegbővítés és a személyre szabott üzenetküldés segítségével
  • Adja hozzá a jelöltek adatait a pályázók nyomon követési rendszeréhez közvetlenül a LinkedInről és más forrásokból
  • Lehetővé teszi az ügyfélszolgálati csapatok számára a feladatok automatizálását azáltal, hogy automatikusan kitölti az ügyfél- és termékadatokat a jegyekbe, és AI segítségével gyors, pontos válaszokat készít.

A Magical korlátai

  • Nincs ingyenes verzió; az összes funkció fizetős csomagokhoz tartozik

A Magical árai

  • Egyedi árazás

Magical értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 70 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Magicalról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Évek óta használom. A szövegbővítő sablon funkció remek, és valóban növelte a hatékonyságomat, valamint csökkentette a felesleges e-mailek gépelésével járó frusztrációmat.

Évek óta használom. A szövegbővítő sablon funkció remek, és valóban növelte a hatékonyságomat, valamint csökkentette a felesleges e-mailek gépelésével járó frusztrációmat.

4. Glasp (A legjobb tartalom mentéséhez, kiemeléséhez és összefoglalásához tanulás vagy kutatás céljából)

Glasp Dashboard: a legjobb AI Chrome-bővítmény
via Glasp

Ha szereti könyvjelzővel megjelölni a cikkeket vagy jegyzeteket készíteni róluk, de nem tudja azokat elmenteni, akkor a Glasp az, amire szüksége van. Ez egy jegyzetelésre szolgáló AI-eszköz, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül a weboldalakon és a PDF-fájlokban jelöljön ki szövegrészeket. Az összes kiemelt szövegrész és jegyzet elérhető az oldalsávban, és exportálhatja őket olyan jegyzetelő alkalmazásokba is, mint a Notion és az Obsidian.

YouTube-videó nézése közben készíthet szövegátiratot, kiemelheti a legfontosabb pillanatokat, sőt, az időbélyegek segítségével közvetlenül azokhoz is ugorhat. A Glasp weboldalán követhet hasonló érdeklődésű embereket, és megnézheti, mit emelnek ki, hogy új tartalmakat fedezzen fel.

A Glasp legjobb funkciói

  • Jelölje ki a szöveget weboldalakon és PDF-fájlokban több színválasztási lehetőség segítségével, hogy kategorizálja a fontos információkat
  • Jelölje meg a YouTube-videók bizonyos pillanatait időbélyegekkel, és adjon hozzá megjegyzéseket
  • Készítsen rövid összefoglalókat YouTube-videókról olyan AI-modellek segítségével, mint a ChatGPT, a Claude, a Gemini, a Google AI Studio és a Mistral.

A Glasp korlátai

  • Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a bővítmény zavarja a weboldal funkcióit, különösen a YouTube-on

A Glasp árai

  • Ingyenes
  • Pro: 12 USD/hó
  • Korlátlan: 30 USD/hó

Glasp értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Glasp-ról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Tetszik ez a Google-bővítmény. Segít a YouTube-összefoglalók elkészítésében, és nagyra értékelem a leírás másolására szolgáló gyorsbillentyűt.

Tetszik ez a Google-bővítmény. Segít a YouTube-összefoglalók elkészítésében, és nagyra értékelem a leírás másolására szolgáló gyorsbillentyűt.

Időmegtakarítási tipp: Szeretné könnyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tenni a munkát? Használjon termelékenységi sablonokat, hogy egy világos ütemterv segítségével javítsa az áttekinthetőséget és a koncentrációt.

Néhány gyakori típus:

5. GrammarlyGO (A legjobb AI-alapú írási segítség bármely webes platformon)

GrammarlyGO irányítópult
forrás: Grammarly

A Grammarly AI-alapú kiterjesztése egy intelligens írási segítő, amely nem csupán helyesírási és nyelvtani hibákat javít ki a szövegében. A beépített AI segít ötleteket gyűjteni és gyorsan átírni a tartalmat, míg a plágiumellenőrző biztosítja, hogy tartalma eredeti maradjon.

Míg az ingyenes verzió javaslatokat ad a szöveg érthetőségének és hangvételének javítására, a Pro csomagban személyre szabott visszajelzést kap a finomítandó szöveg típusához igazítva, például kreatív, szakmai, tudományos vagy műszaki szövegek esetében.

A bővítmény zökkenőmentesen működik a Google Docs, a Gmail, a LinkedIn és több mint 500 000 egyéb alkalmazás és webhelyen.

A GrammarlyGO legjobb funkciói

  • Fogalmazza át a mondatokat az érthetőség, a professzionalizmus és a hangnem (pl. formális, magabiztos, beszélgető, barátságos stb.) érdekében
  • Készítsen automatikus hivatkozásokat APA, MLA vagy Chicago stílusban
  • Tekintse át és hagyja jóvá minden javaslatot, így biztosítva, hogy hangja hiteles maradjon

A GrammarlyGO korlátai

  • Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a folyamatos frissítési felhívások zavaróak, amikor éppen a hatékonyságra törekszik

A GrammarlyGO árai

  • Ingyenes
  • Pro: 30 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

GrammarlyGO értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 11 410 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (7190+ értékelés)

Mit mondanak a GrammarlyGO-ról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

A Grammarly igazi életmentő, ha apró hibákat szeretne kiszűrni és javítani szeretné a szöveg folyását. Élesebbé teszi az írásomat, legyen szó e-mailekről, jelentésekről vagy alkalmi jegyzetekről.

A Grammarly igazi életmentő, ha apró hibákat szeretne kiszűrni és javítani szeretné a szöveg folyását. Élesebbé teszi az írásomat, legyen szó e-mailekről, jelentésekről vagy alkalmi jegyzetekről.

6. Recall (A legjobb az információk rendszerezéséhez és megőrzéséhez)

Recall Dashboard: a legjobb AI Chrome-bővítmény
via Recall

A Recall kiterjesztés azonnal összefoglalja a cikkeket, filmeket, YouTube-videókat, podcastokat, PDF-fájlokat, Google Docs-dokumentumokat és egyebeket. Ezután csevegésen keresztül léphet kapcsolatba a tartalommal, hogy kérdéseket tegyen fel vagy mélyebbre ásson a részletekbe.

Az alkalmazás szinkronizálja a bővítményből mentett jegyzeteket, hogy a kapcsolódó tartalmak összekapcsolásával személyre szabott tudásgráfot hozzon létre, és címkéket ad hozzá a könnyű kategorizálás érdekében. Az eszköz kvízeket, aktív felidézést és szórványos ismétlési technikákat is alkalmaz, hogy emlékezhessen mindenre, amit elolvasott és megtanult.

Az AI-alapú dokumentumösszefoglaló funkció mellett kiterjesztett böngészési funkcióval is rendelkezik, amely valós időben megjeleníti az összes kapcsolódó tartalmat, amelyet elmentett, miközben az internetet böngészi.

A legjobb funkciók áttekintése

  • Alakítsa tartalmát intelligens, szerkeszthető tudáskártyákká képekkel, címkékkel és forráslinkekkel
  • A mentett tartalmak automatikus rendszerezése intelligens kategorizálás és címkézés segítségével
  • Beszélgessen az adatbázissal bármikor, hogy újra felfedezze az elfeledett betekintéseket és új ötleteket találjon

Korlátozások felidézése

  • Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az eszköz gyakran nem tudja összefoglalni a YouTube-videók tartalmát

Árak megtekintése

  • Ingyenes
  • Fizessen használat szerint (az első 5 óra ingyenes)
  • Bevezetés: Egyedi árak
  • Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények megtekintése

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Recallról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Részletes összefoglalót kaphatok a képzési videókról és a kódolási útmutatókról, amely olyan pontosan összefoglalja a tartalmat, hogy később is követni tudom az utasításokat anélkül, hogy újra megnézném a videót. Természetesen egyetlen kattintással közvetlenül átugorhat bármelyik videó részére, amelyet újra meg kell néznie. Tetszik az automatikus címkézés és a mentett tartalmak automatikus rendszerezése is.

Részletes összefoglalót kaphatok a képzési videókról és a kódolási útmutatókról, amely olyan pontosan összefoglalja a tartalmat, hogy később is követni tudom az utasításokat anélkül, hogy újra megnézném a videót. Természetesen egyetlen kattintással közvetlenül átugorhat bármelyik videó részére, amelyet újra meg kell néznie. Tetszik az automatikus címkézés és a mentett tartalmak automatikus rendszerezése is.

🚀 Termelékenységi tipp: Így segít az AI használata a jegyzetelés során abban, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozzon:

  • Osztályozza a jegyzeteket téma, projekt vagy prioritás szerint, és címkézze meg őket, hogy később könnyebben megtalálja őket
  • Határozza meg a teendőket, a fontos dátumokat és egyebeket a jegyzeteiben, hogy jobb döntéseket hozhasson
  • Válassza ki a jegyzetekből a feladatokat, és integrálja azokat a feladatkezelő alkalmazásokba, így semmi sem marad ki egy megbeszélés vagy tanulási ülés után

7. Perplexity AI (A legjobb valós idejű kutatáshoz és forráshivatkozásokkal ellátott válaszokhoz)

Perplexity AI Dashboard
via Perplexity

A Perplexity Chrome-bővítményével gyors, tömör válaszokat és forráshivatkozásokat kaphat anélkül, hogy lapokat váltana vagy a keresési eredményeket böngészné. Válasszon olyan domaineket, mint a YouTube, a Reddit, a Wikipedia vagy tudományos adatbázisok, hogy egy adott kontextusban keressen, és az igényeire szabott, pontosan célzott eredményeket kapjon.

A Perplexity AI legjobb funkciói

  • Kapjon kontextusfüggő válaszokat kérdéseire, vagy készítsen összefoglalót a tartalomról közvetlenül az éppen megnyitott oldalról
  • Tegyen fel kiegészítő kérdéseket, és vegyen részt egy irányított, párbeszédszerű keresési élményben
  • Hasonlítsa össze egymás mellett a hagyományos keresési eredményeket és az AI által generált információkat, amikor a bővítményt a Google Keresővel használja

A Perplexity AI korlátai

  • A bővítmény felugró ablaka bezárul, ha elnavigál a lapból, és a keresési kifejezés és az eredmények eltűnnek

A Perplexity AI árai

  • Ingyenes
  • Pro: 20 USD/hó
  • Max: 200 USD/hó
  • Education Pro: Ingyenes diákok és oktatók számára
  • Enterprise Pro: 40 USD felhasználónként/hónap

Perplexity AI értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Perplexity AI-ról?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Csodálatos kiterjesztés. Akinek bármilyen kérdése merül fel, megnyithatja és kérdéseket tehet fel, miközben a Chrome lapon dolgozik!

Csodálatos kiterjesztés. Akinek bármilyen kérdése merül fel, megnyithatja és kérdéseket tehet fel, miközben a Chrome lapon dolgozik!

8. Otter.ai (A legjobb megoldás az értekezletek valós idejű leírásához és összefoglalásához)

Otter AI Chrome-bővítmény
via Otter.ai

Az Otter Chrome-bővítményével valós időben leírhatja az értekezleteket, órákat és online videókat, sőt, a hívás után rögzítheti a teendőket és a legfontosabb gondolatokat is. Ha a Google Meet-tel együtt használja, láthatja a beszélők nevét, az időbélyegeket, sőt, egy praktikus feliratpanelt is. A Zoom-értekezletek esetében a leírás nem egy lebegő panelen, hanem a főalkalmazás „Saját beszélgetéseim” részében jelenik meg.

Az AI-alapú értekezlet-jegyzetelő angol (amerikai/brit), spanyol és francia nyelven támogatja a leírást, és automatikusan csatlakozik a naptárában beütemezett értekezletekhez, így nincs szükség minden alkalommal manuális hozzáadásra.

Az Otter.ai legjobb funkciói

  • Válassza ki, hogy a böngésző belső hangját és a mikrofon hangját is rögzíteni szeretné
  • Nyissa meg az alkalmazást a bővítményből, hogy megtekintse a teljes átírási oldalt, és csevegjen az Otter AI-vel
  • Rögzítsen a készülékén közvetlenül a böngészőből anélkül, hogy hozzáadná az AI Notetaker alkalmazást a megbeszéléshez

Az Otter.ai korlátai

  • A bővítmény nem működik a Microsoft Teams, a Webex vagy a Zoho találkozóival.

Otter.ai árak

  • Ingyenes
  • Pro: 16,99 USD/tag/hónap
  • Üzleti: 30 USD/tag/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 390 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Az Otter.ai Chrome-bővítményt használom a virtuális értekezleteimhez, és meglepően zökkenőmentesen működik. Automatikusan csatlakozik a hívásokhoz, mindent pontosan rögzít, és az összefoglalók segítségével gyorsan utolérhetem a lemaradást, vagy később átnézhetem az anyagot.

Az Otter.ai Chrome-bővítményt használom a virtuális értekezleteimhez, és meglepően zökkenőmentesen működik. Automatikusan csatlakozik a hívásokhoz, mindent pontosan rögzít, és az összefoglalók segítségével gyorsan utolérhetem a lemaradást, vagy később átnézhetem az anyagot.

9. Compose AI (A legjobb e-mailek, blogbejegyzések és válaszok írásának felgyorsításához)

Compose AI irányítópult
via Compose AI

Ahogy gépel, a Compose AI kiterjesztés mondatbefejezéseket és javaslatokat kínál több platformon, például a Gmailben, a Google Docsban, a Slackben, a közösségi médiában és másutt, hogy segítsen gyorsabban írni. A hangnem vagy stílus módosításához egyszerűen jelölje ki a szöveget, és a preferenciái alapján alternatív megfogalmazásokat kap: formális, kötetlen vagy professzionális.

Idővel az AI írási eszköz megtanulja az Ön egyedi írási stílusát és preferenciáit, ami segít abban, hogy okosabb, személyre szabottabb javaslatokat kínáljon.

A Compose AI legjobb funkciói

  • Készítsen tartalmat e-mail válaszokhoz, blogbejegyzésekhez, kutatási témákhoz, közösségi média bejegyzésekhez és weboldal szövegekhez a // billentyűparancs segítségével
  • Gyorsítsa fel a gépelést az AI-vezérelt automatikus kiegészítéssel, amely valós időben javasol és egészít ki szavakat vagy teljes mondatokat
  • Írjon e-mail-válaszokat, amelyek hivatkoznak az eredeti üzenetre, hogy a válaszok kontextusban relevánsak legyenek

A Compose AI korlátai

  • Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a bővítmény túl sok memóriát (RAM) használ, ami miatt a Chrome akadozik vagy lassúvá válik.

A Compose AI árai

  • Alapszintű: Ingyenes
  • Prémium: 14,99 USD/hó
  • Ultimate: 44,99 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

AI-értékelések és vélemények írása

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Compose AI-ról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Kiváló kiterjesztés, ha másodpercek alatt nagy szövegeket kell írnia.

Kiváló kiterjesztés, ha másodpercek alatt nagy szövegeket kell írnia.

10. QuillBot (A legjobb az írásminőség javításához)

Quillbot Dashboard: a legjobb AI Chrome-bővítmény
via QuillBot

A QuillBot Chrome-bővítménye angol, francia, német, spanyol, holland és portugál nyelven használható szövegek átírására és nyelvtani ellenőrzésére. Amint elkezdi a gépelést, a bővítmény automatikusan felismeri a nyelvet, a „Tone Insights” funkció pedig segít biztosítani, hogy az üzenet világos és helyes legyen.

Működik a Gmailben, a Google Docsban, a LinkedInben, az Outlookban, a Slackben, a Confluence-ban, a Notionban, a Facebookon, az X-en és sok más weboldalon. Két ingyenes és több mint 10 prémium átfogalmazási mód áll rendelkezésre, amelyekkel javíthatja írási készségeit.

A QuillBot legjobb funkciói

  • Testreszabhatja a nyelvhasználatot különböző formátumokhoz, például vezetői összefoglalókhoz, jelentésekhez, valamint ügyfelekkel vagy a belső csapattal folytatott kommunikációhoz.
  • Javítsa ki a nyelvtani, helyesírási és központozási hibákat, és kapjon valós idejű stílus-, olvashatósági és hangnemre vonatkozó javaslatokat
  • Sűrítse össze a hosszú cikkeket vagy dokumentumokat összefoglalókba, és a csúszka segítségével állítsa be a hosszúságot, hogy rövid, közepes vagy hosszú változatot kapjon.

A QuillBot korlátai

  • Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a nyelvtani és a folyékonysági javaslatok nem annyira fejlettek vagy kontextusérzékenyek, mint más eszközök esetében

A QuillBot árai

  • Ingyenes
  • Prémium: 4,17 USD/hó (éves számlázás)
  • Csapatcsomag: Egyedi árazás

QuillBot értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 70 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a QuillBotról?

Íme egy értékelés a Chrome Web Store-ból:

A QuillBot Chrome-bővítmény olyan, mintha egy intelligens írásbeli partnerem lenne közvetlenül a böngészőmben. Akár tudományos cikkeken, e-maileken vagy közösségi média bejegyzéseken dolgozom, a QuillBot világosabbá, gördülékenyebbé és professzionálisabbá teszi az írásomat.

A QuillBot Chrome-bővítmény olyan, mintha egy intelligens írásbeli partnerem lenne közvetlenül a böngészőmben. Akár tudományos cikkeken, e-maileken vagy közösségi média bejegyzéseken dolgozom, a QuillBot világosabbá, gördülékenyebbé és professzionálisabbá teszi az írásomat.

