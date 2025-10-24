A legjobb AI Chrome-bővítmények a mindennapi termelékenység növeléséhez

Valószínűleg már találkozott velük – olyan AI Chrome-bővítményekkel, amelyek azt ígérik, hogy örökre megváltoztatják a munkafolyamatát, de végül csak elzsúfolják a böngészőjét és lelassítják az egész rendszert.

Azok az eszközök megtalálása, amelyek valóban gyorsabbá (és nem bonyolultabbá) teszik a munkáját, türelmet igényel – és egy kis kísérletezést.

Ezért elvégeztük a kutatómunkát Ön helyett. Az alábbiakban egy válogatott listát talál hatékony, valóban hasznos AI Chrome-bővítményekről, amelyek segítenek az írásban, a kutatásban, az összefoglalásban és a szervezettség fenntartásában – anélkül, hogy túlbonyolítanák a napját.

Akár projekteket irányít, tartalmakat ír, vagy online tanul, ezek a bővítmények úgy alakítják a böngésző működését, hogy az Ön javára dolgozzon, ne pedig Ön ellen.

A legjobb AI Chrome-bővítmények áttekintése

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy rövid összehasonlító táblázat, amely segít megérteni, hogyan teljesítenek ezek a termelékenységet növelő Chrome-bővítmények.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp AI-alapú értekezletjegyzetek és munkafolyamat-kezelés Csapat mérete: Ideális magánszemélyek, startupok és nagyvállalatok számára AI Notetaker, ClickUp Brain összefoglalók, Chrome-feladatok rögzítése, Dokumentumok + naptár szinkronizálása, Gmail-feladat automatizálás Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Merlin Valós idejű kutatás és összefoglalás Csapat mérete: Ideális diákok, fejlesztők és kutatók számára Összefoglalja a weboldalakat, PDF-fájlokat, YouTube-videókat, a parancsokat kóddá/diagrammá alakítja, támogatja a Claude, GPT-4 és Mistral szolgáltatásokat Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 29 dollártól kezdődik Magical AI Szöveg automatikus kitöltése + potenciális ügyfelek generálása Csapat mérete: Ideális toborzók, értékesítők és ügyfélszolgálati csapatok számára AI szövegbővítő, űrlapok automatikus kitöltése, CRM-integráció, üzenet-gyorsbillentyűk Egyedi árazás Glasp A web és a videók legérdekesebb tartalmainak összeállítása Csapat mérete: Ideális kutatók, diákok és alkotók számára Cikkek és YouTube-videók legfontosabb pontjai és jegyzetek, AI-összefoglalók, exportálási lehetőségek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik GrammarlyGO Többplatformos AI írási asszisztens Csapatméret: Ideális szakemberek és tartalommarketingesek számára AI-átíró, hangnemváltás, intelligens utasítások, valós idejű szerkesztés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 30 dollártól kezdődik Recall AI-támogatott második agyCsapat mérete: Ideális tudásmunkások és élethosszig tartó tanulók számára Okoskártyák, memóriateszt-kvízek, tartalomrögzítés, vizuális grafikonok Ingyenes csomag; használat alapú árazás a fejlett csomagok esetében Perplexity AI Bonyolult kérdések megválaszolása források segítségével Csapat mérete: Ideális elemzők, kutatók és haladó felhasználók számára Élő keresés, hivatkozott források, képalkotás, Pro modellek (GPT-4, Claude) Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik Otter.ai Élő átírás és értekezletek összefoglalói Csapat mérete: Ideális hibrid csapatok és oktatók számára Valós idejű átírás, Otter Chat, diák szinkronizálás, AI által generált összefoglalók Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 USD/hó-tól kezdődik. Compose AI Az írási feladatok felgyorsítása Csapat mérete: Ideális alapítók, marketingesek és távoli csapatok számára Automatikus kiegészítés, hangnemalapú átírás, e-mail + blog támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/hó-tól kezdődik. QuillBot Az írás érthetőségének és hangvételének javítása Csapat mérete: Ideális diákok, angolul tanulók és kutatók számára AI-alapú átfogalmazás, hangnemválasztás, összefoglalás, nyelvtani ellenőrző Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4,17 dollártól kezdődik havonta.

Mire kell figyelnie egy AI Chrome-bővítménynél?

Mielőtt rákattintana az „Add to Chrome” gombra, érdemes tudni, mi teszi egy AI-bővítményt igazán hasznossá (és nem csak újabb digitális rendetlenséget okoz).

Íme egy rövid ellenőrzőlista, amely segít kiválasztani a megfelelő eszközt:

Valódi termelékenységnövekedés : Válasszon olyan eszközt, amely valóban időt takarít meg Önnek. Legyen szó tartalom összefoglalásáról, e-mailek megírásáról vagy feladatok szervezéséről, az eszköznek le kell vennie a terhet a válláról

Adatvédelem : Tudja meg, hogyan használják az adatait. Válasszon olyan eszközöket, amelyek világos adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek és minimális adatgyűjtést végeznek

Testreszabhatóság : Győződjön meg arról, hogy az eszköz lehetővé teszi a beállítások módosítását a munkafolyamatához igazodva, például a hangnem, a kimeneti szöveg hossza vagy a parancsok elindításához használt gyorsbillentyűk tekintetében

Könnyen be- és kikapcsolható: Keressen olyan bővítményeket, amelyeket könnyen kikapcsolhat anélkül, hogy eltávolítaná őket

A legjobb AI Chrome-bővítmények

A Chrome az a hely, ahol a legtöbbünk digitális életét tölti – e-mailek, dokumentumok, kutatások, csevegések.

Keressünk egy olyan AI-bővítményt, amely automatizáló, segítő és munkáját felgyorsító eszközökkel segít maximálisan kihasználni ezt a teret.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és munkafolyamat-támogatáshoz)

Hozzon létre feladatokat weboldalakról, készítsen és jegyzeteljen le képernyőképeket, valamint írjon gyors jegyzeteket a ClickUp Chrome-bővítmény segítségével

A ClickUp Chrome-bővítménye olyan, mintha az egész munkaterülete a böngészőjében lenne. Lehetővé teszi a képernyőképek készítését, nyilakkal és számozott jelölőkkel való megjegyzések hozzáadását, oldalak vagy részletek mentését a ClickUp Docs-ba, webhelyek felvételét könyvjelzőként feladatokként, valamint a Chrome-lapon töltött idő nyomon követését.

Feladatokat is létrehozhat közvetlenül a böngészőjéből, olyan részletekkel, mint az oldal címe, URL-je, képernyőképek és linkek. Az e-mailjeiben (pl. Gmail) található „Hozzáadás a ClickUp-hoz” gomb segítségével teljes e-maileket csatolhat meglévő vagy új feladatokhoz.

Annak érdekében, hogy pontosan nyomon követhesse saját és csapata munkaidejét, a beépített időkövetés lehetővé teszi a feladatokhoz tartozó időzítők elindítását és leállítását, így a rögzített időt közvetlenül a bővítményen belül tekintheti meg és szerkesztheti.

Használja a ClickUp Chrome-bővítmény ingyenes Native Time Tracking funkcióját, hogy nyomon követhesse, mennyi időt töltenek Ön és mások bizonyos feladatok elvégzésével.

Miután a feladatokat rögzítette a Chrome-bővítmény segítségével, megtekintheti és AI-val továbbfejlesztheti őket a teljes ClickUp-alkalmazásban. Például a ClickUp Brain összefoglalhatja a frissítéseket, kivonhatja a teendőket az értekezletek jegyzetéből, és segíthet finomítani az írásokat közvetlenül a feladatokban és a Docs-ban.

Készítsen intelligens összefoglalókat, szerezzen be értekezletjegyzeteket, és hozzon létre feladatokat egy projektmunkaterületen belül a ClickUp Brain segítségével

A Brain egy intelligens AI írási asszisztens is, amely ellenőrzi a jegyzeteit és e-mailjeit a nyelvtan, a hangnem és az érthetőség szempontjából, vagy a kimenetet az Ön konkrét szerepköréhez (marketing, értékesítés, projektmenedzsment, mérnöki munka stb.) igazítja.

Ötleteljen, készítsen tartalmakat és finomítsa a vázlatokat a ClickUp Brain segítségével

🎥 Nézze meg röviden, hogyan használhatja az AI-t, hogy könnyedén és következetesen írjon kifogástalan e-maileket és dokumentumokat:

A ClickUp legjobb funkciói

AI-alapú értekezletjegyzetek: Csatlakozzon automatikusan a hívásokhoz, rögzítse a beszélgetéseket, írja le a megbeszéléseket, és szerezzen be egy listát a legfontosabb tanulságokról anélkül, hogy megzavarná a munkamenetét vagy a koncentrációját Csatlakozzon automatikusan a hívásokhoz, rögzítse a beszélgetéseket, írja le a megbeszéléseket, és szerezzen be egy listát a legfontosabb tanulságokról anélkül, hogy megzavarná a munkamenetét vagy a koncentrációját a ClickUp AI Notetaker segítségével

Gyors jegyzetelés : Használja : Használja a ClickUp Notepadot ötletek, teendők vagy bármilyen fontos dolog feljegyzésére, szinkronizálja azokat az eszközök között, és alakítsa át feladatokká

Munkafolyamat-automatizálás : Állítson be kiváltó eseményeken és feltételeken alapuló szabályokat : Állítson be kiváltó eseményeken és feltételeken alapuló szabályokat a ClickUp Automations- ben a rutin munkafolyamatok automatizálásához, például a feladatok kiosztásához és a közelgő határidőkre vonatkozó emlékeztetőkhöz

Egyedi AI-ügynökök: Hozzon létre egyedi : Hozzon létre egyedi Autopilot-ügynököket a ClickUp-ban , amelyek kontextusfüggő döntéseket hozhatnak, és előre meghatározott feltételek és utasítások alapján önállóan cselekedhetnek

A ClickUp korlátai

Néha a ClickUp túlterhelőnek tűnhet, mert olyan sok funkciót kínál

A részletes testreszabás miatt az első beállítások elvégzése némi időt vehet igénybe, mire minden zökkenőmentesen működik

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp-ban leginkább a rugalmasság tetszik. A munkaterületet pontosan az egyes projektek formátumához igazíthatja, listákat, táblákat, ütemterveket és automatizálásokat hozhat létre, amelyek valóban megkönnyítik a mindennapi munkát. Nagy előny, hogy a dokumentumokat, ellenőrzőlistákat és irányítópultokat egy helyen integrálhatja, így a munkafolyamat sokkal szervezettebb és áttekinthetőbb lesz.

A ClickUp-ban leginkább a rugalmasság tetszik. A munkaterületet pontosan az egyes projektek formátumához igazíthatja, listákat, táblákat, ütemterveket és automatizálásokat hozhat létre, amelyek valóban megkönnyítik a mindennapi munkát. Nagy előny, hogy a dokumentumokat, ellenőrzőlistákat és irányítópultokat egy helyen integrálhatja, így a munkafolyamat sokkal szervezettebb és áttekinthetőbb lesz.

2. Merlin (A legjobb azonnali AI-segítséghez bárhol az interneten)

via Merlin

A Merlin AI több csúcsminőségű AI-modellt (ChatGPT 4, Claude 3.7 Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek stb.) integrál egyetlen felületbe, így a feladat vagy az Ön preferenciái alapján valós időben válthat a modellek között.

Közvetlen kérdéseket tehet fel fájljaival vagy videóival kapcsolatban, azonnali összefoglalókat, kontextust és vizuális átalakításokat kaphat anélkül, hogy mindent elolvasna vagy megnézne. Ezen felül segítséget kap a tweetek, LinkedIn-bejegyzések vagy e-mailek megírásához. A bővítmény átfogalmazza a szövegét az érthetőség érdekében, finomhangolja a hangnemet vagy a mondatok hosszát, sőt teljes esszéket is generál.

A Merlin legjobb funkciói

Készítsen tömör összefoglalókat különböző típusú tartalmakhoz, beleértve blogbejegyzéseket, dokumentumokat (PDF és PPT formátumban) és YouTube-videókat.

Akár 128 nyelv támogatása, beleértve weboldalak, képek fordítását és kétnyelvű YouTube-feliratokat

Készítsen kódot, dokumentumokat, diagramokat vagy képeket közvetlenül a csevegőből, élő előnézettel

A Merlin korlátai

A Chrome-bővítmény néha átfedi vagy zavarja a képernyőn látható tartalmat, annak ellenére, hogy apró méretű

A Merlin árai

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó

Csapatok: 19 USD/felhasználó/hónap

Merlin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Merlinről a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Ezzel a csodálatos, mindenki számára elérhető kiterjesztéssel könnyedén áttekintheti a weboldalak tartalmát, legyen szó diákokról, dolgozó szakemberekről, professzorokról, alkalmazottakról stb.

Ezzel a csodálatos, mindenki számára elérhető kiterjesztéssel könnyedén áttekintheti a weboldalak tartalmát, legyen szó diákokról, dolgozó szakemberekről, professzorokról, alkalmazottakról stb.

3. Magical (A legjobb az ismétlődő gépelési feladatok és munkafolyamatok automatizálásához)

via Magical

A Magical szövegbővítő és automatizáló alkalmazás automatikusan kitöltheti a kapcsolattartási adatokat CRM-ekbe, űrlapokba, adatbázisokba és táblázatokba. A gyakran használt kifejezéseket vagy teljes válaszokat „gyorsbillentyűként” is elmentheti, és a // parancs segítségével azonnal aktiválhatja őket.

Integrálható olyan értékesítési eszközökkel, mint a Salesforce, a HubSpot és a ZoomInfo, sőt olyan oktatási szoftverekkel is, mint a Canvas, a Brightspace és a Google Classroom.

A Magical Chrome-bővítménye automatizálja az ismétlődő szövegbevitelt és az űrlapok kitöltését közvetlenül a böngészőjében.

A Magical legjobb funkciói

Tegye hatékonyabbá az írási munkát az AI-alapú szövegbővítés és a személyre szabott üzenetküldés segítségével

Adja hozzá a jelöltek adatait a pályázók nyomon követési rendszeréhez közvetlenül a LinkedInről és más forrásokból

Lehetővé teszi az ügyfélszolgálati csapatok számára a feladatok automatizálását azáltal, hogy automatikusan kitölti az ügyfél- és termékadatokat a jegyekbe, és AI segítségével gyors, pontos válaszokat készít.

A Magical korlátai

Nincs ingyenes verzió; az összes funkció fizetős csomagokhoz tartozik

A Magical árai

Egyedi árazás

Magical értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 70 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Magicalról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Évek óta használom. A szövegbővítő sablon funkció remek, és valóban növelte a hatékonyságomat, valamint csökkentette a felesleges e-mailek gépelésével járó frusztrációmat.

Évek óta használom. A szövegbővítő sablon funkció remek, és valóban növelte a hatékonyságomat, valamint csökkentette a felesleges e-mailek gépelésével járó frusztrációmat.

4. Glasp (A legjobb tartalom mentéséhez, kiemeléséhez és összefoglalásához tanulás vagy kutatás céljából)

via Glasp

Ha szereti könyvjelzővel megjelölni a cikkeket vagy jegyzeteket készíteni róluk, de nem tudja azokat elmenteni, akkor a Glasp az, amire szüksége van. Ez egy jegyzetelésre szolgáló AI-eszköz, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül a weboldalakon és a PDF-fájlokban jelöljön ki szövegrészeket. Az összes kiemelt szövegrész és jegyzet elérhető az oldalsávban, és exportálhatja őket olyan jegyzetelő alkalmazásokba is, mint a Notion és az Obsidian.

YouTube-videó nézése közben készíthet szövegátiratot, kiemelheti a legfontosabb pillanatokat, sőt, az időbélyegek segítségével közvetlenül azokhoz is ugorhat. A Glasp weboldalán követhet hasonló érdeklődésű embereket, és megnézheti, mit emelnek ki, hogy új tartalmakat fedezzen fel.

A Glasp legjobb funkciói

Jelölje ki a szöveget weboldalakon és PDF-fájlokban több színválasztási lehetőség segítségével, hogy kategorizálja a fontos információkat

Jelölje meg a YouTube-videók bizonyos pillanatait időbélyegekkel, és adjon hozzá megjegyzéseket

Készítsen rövid összefoglalókat YouTube-videókról olyan AI-modellek segítségével, mint a ChatGPT, a Claude, a Gemini, a Google AI Studio és a Mistral.

A Glasp korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a bővítmény zavarja a weboldal funkcióit, különösen a YouTube-on

A Glasp árai

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó

Korlátlan: 30 USD/hó

Glasp értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Glasp-ról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Tetszik ez a Google-bővítmény. Segít a YouTube-összefoglalók elkészítésében, és nagyra értékelem a leírás másolására szolgáló gyorsbillentyűt.

Tetszik ez a Google-bővítmény. Segít a YouTube-összefoglalók elkészítésében, és nagyra értékelem a leírás másolására szolgáló gyorsbillentyűt.

5. GrammarlyGO (A legjobb AI-alapú írási segítség bármely webes platformon)

A Grammarly AI-alapú kiterjesztése egy intelligens írási segítő, amely nem csupán helyesírási és nyelvtani hibákat javít ki a szövegében. A beépített AI segít ötleteket gyűjteni és gyorsan átírni a tartalmat, míg a plágiumellenőrző biztosítja, hogy tartalma eredeti maradjon.

Míg az ingyenes verzió javaslatokat ad a szöveg érthetőségének és hangvételének javítására, a Pro csomagban személyre szabott visszajelzést kap a finomítandó szöveg típusához igazítva, például kreatív, szakmai, tudományos vagy műszaki szövegek esetében.

A bővítmény zökkenőmentesen működik a Google Docs, a Gmail, a LinkedIn és több mint 500 000 egyéb alkalmazás és webhelyen.

A GrammarlyGO legjobb funkciói

Fogalmazza át a mondatokat az érthetőség, a professzionalizmus és a hangnem (pl. formális, magabiztos, beszélgető, barátságos stb.) érdekében

Készítsen automatikus hivatkozásokat APA, MLA vagy Chicago stílusban

Tekintse át és hagyja jóvá minden javaslatot, így biztosítva, hogy hangja hiteles maradjon

A GrammarlyGO korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a folyamatos frissítési felhívások zavaróak, amikor éppen a hatékonyságra törekszik

A GrammarlyGO árai

Ingyenes

Pro: 30 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

GrammarlyGO értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 410 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7190+ értékelés)

Mit mondanak a GrammarlyGO-ról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

A Grammarly igazi életmentő, ha apró hibákat szeretne kiszűrni és javítani szeretné a szöveg folyását. Élesebbé teszi az írásomat, legyen szó e-mailekről, jelentésekről vagy alkalmi jegyzetekről.

A Grammarly igazi életmentő, ha apró hibákat szeretne kiszűrni és javítani szeretné a szöveg folyását. Élesebbé teszi az írásomat, legyen szó e-mailekről, jelentésekről vagy alkalmi jegyzetekről.

6. Recall (A legjobb az információk rendszerezéséhez és megőrzéséhez)

via Recall

A Recall kiterjesztés azonnal összefoglalja a cikkeket, filmeket, YouTube-videókat, podcastokat, PDF-fájlokat, Google Docs-dokumentumokat és egyebeket. Ezután csevegésen keresztül léphet kapcsolatba a tartalommal, hogy kérdéseket tegyen fel vagy mélyebbre ásson a részletekbe.

Az alkalmazás szinkronizálja a bővítményből mentett jegyzeteket, hogy a kapcsolódó tartalmak összekapcsolásával személyre szabott tudásgráfot hozzon létre, és címkéket ad hozzá a könnyű kategorizálás érdekében. Az eszköz kvízeket, aktív felidézést és szórványos ismétlési technikákat is alkalmaz, hogy emlékezhessen mindenre, amit elolvasott és megtanult.

Az AI-alapú dokumentumösszefoglaló funkció mellett kiterjesztett böngészési funkcióval is rendelkezik, amely valós időben megjeleníti az összes kapcsolódó tartalmat, amelyet elmentett, miközben az internetet böngészi.

A legjobb funkciók áttekintése

Alakítsa tartalmát intelligens, szerkeszthető tudáskártyákká képekkel, címkékkel és forráslinkekkel

A mentett tartalmak automatikus rendszerezése intelligens kategorizálás és címkézés segítségével

Beszélgessen az adatbázissal bármikor, hogy újra felfedezze az elfeledett betekintéseket és új ötleteket találjon

Korlátozások felidézése

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az eszköz gyakran nem tudja összefoglalni a YouTube-videók tartalmát

Árak megtekintése

Ingyenes

Fizessen használat szerint (az első 5 óra ingyenes)

Bevezetés: Egyedi árak

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények megtekintése

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Recallról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Részletes összefoglalót kaphatok a képzési videókról és a kódolási útmutatókról, amely olyan pontosan összefoglalja a tartalmat, hogy később is követni tudom az utasításokat anélkül, hogy újra megnézném a videót. Természetesen egyetlen kattintással közvetlenül átugorhat bármelyik videó részére, amelyet újra meg kell néznie. Tetszik az automatikus címkézés és a mentett tartalmak automatikus rendszerezése is.

Részletes összefoglalót kaphatok a képzési videókról és a kódolási útmutatókról, amely olyan pontosan összefoglalja a tartalmat, hogy később is követni tudom az utasításokat anélkül, hogy újra megnézném a videót. Természetesen egyetlen kattintással közvetlenül átugorhat bármelyik videó részére, amelyet újra meg kell néznie. Tetszik az automatikus címkézés és a mentett tartalmak automatikus rendszerezése is.

7. Perplexity AI (A legjobb valós idejű kutatáshoz és forráshivatkozásokkal ellátott válaszokhoz)

via Perplexity

A Perplexity Chrome-bővítményével gyors, tömör válaszokat és forráshivatkozásokat kaphat anélkül, hogy lapokat váltana vagy a keresési eredményeket böngészné. Válasszon olyan domaineket, mint a YouTube, a Reddit, a Wikipedia vagy tudományos adatbázisok, hogy egy adott kontextusban keressen, és az igényeire szabott, pontosan célzott eredményeket kapjon.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Kapjon kontextusfüggő válaszokat kérdéseire, vagy készítsen összefoglalót a tartalomról közvetlenül az éppen megnyitott oldalról

Tegyen fel kiegészítő kérdéseket, és vegyen részt egy irányított, párbeszédszerű keresési élményben

Hasonlítsa össze egymás mellett a hagyományos keresési eredményeket és az AI által generált információkat, amikor a bővítményt a Google Keresővel használja

A Perplexity AI korlátai

A bővítmény felugró ablaka bezárul, ha elnavigál a lapból, és a keresési kifejezés és az eredmények eltűnnek

A Perplexity AI árai

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó

Max : 200 USD/hó

Education Pro : Ingyenes diákok és oktatók számára

Enterprise Pro: 40 USD felhasználónként/hónap

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Perplexity AI-ról?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Csodálatos kiterjesztés. Akinek bármilyen kérdése merül fel, megnyithatja és kérdéseket tehet fel, miközben a Chrome lapon dolgozik!

Csodálatos kiterjesztés. Akinek bármilyen kérdése merül fel, megnyithatja és kérdéseket tehet fel, miközben a Chrome lapon dolgozik!

8. Otter.ai (A legjobb megoldás az értekezletek valós idejű leírásához és összefoglalásához)

Az Otter Chrome-bővítményével valós időben leírhatja az értekezleteket, órákat és online videókat, sőt, a hívás után rögzítheti a teendőket és a legfontosabb gondolatokat is. Ha a Google Meet-tel együtt használja, láthatja a beszélők nevét, az időbélyegeket, sőt, egy praktikus feliratpanelt is. A Zoom-értekezletek esetében a leírás nem egy lebegő panelen, hanem a főalkalmazás „Saját beszélgetéseim” részében jelenik meg.

Az AI-alapú értekezlet-jegyzetelő angol (amerikai/brit), spanyol és francia nyelven támogatja a leírást, és automatikusan csatlakozik a naptárában beütemezett értekezletekhez, így nincs szükség minden alkalommal manuális hozzáadásra.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Válassza ki, hogy a böngésző belső hangját és a mikrofon hangját is rögzíteni szeretné

Nyissa meg az alkalmazást a bővítményből, hogy megtekintse a teljes átírási oldalt, és csevegjen az Otter AI-vel

Rögzítsen a készülékén közvetlenül a böngészőből anélkül, hogy hozzáadná az AI Notetaker alkalmazást a megbeszéléshez

Az Otter.ai korlátai

A bővítmény nem működik a Microsoft Teams, a Webex vagy a Zoho találkozóival.

Otter.ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/tag/hónap

Üzleti: 30 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 390 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Az Otter.ai Chrome-bővítményt használom a virtuális értekezleteimhez, és meglepően zökkenőmentesen működik. Automatikusan csatlakozik a hívásokhoz, mindent pontosan rögzít, és az összefoglalók segítségével gyorsan utolérhetem a lemaradást, vagy később átnézhetem az anyagot.

Az Otter.ai Chrome-bővítményt használom a virtuális értekezleteimhez, és meglepően zökkenőmentesen működik. Automatikusan csatlakozik a hívásokhoz, mindent pontosan rögzít, és az összefoglalók segítségével gyorsan utolérhetem a lemaradást, vagy később átnézhetem az anyagot.

9. Compose AI (A legjobb e-mailek, blogbejegyzések és válaszok írásának felgyorsításához)

via Compose AI

Ahogy gépel, a Compose AI kiterjesztés mondatbefejezéseket és javaslatokat kínál több platformon, például a Gmailben, a Google Docsban, a Slackben, a közösségi médiában és másutt, hogy segítsen gyorsabban írni. A hangnem vagy stílus módosításához egyszerűen jelölje ki a szöveget, és a preferenciái alapján alternatív megfogalmazásokat kap: formális, kötetlen vagy professzionális.

Idővel az AI írási eszköz megtanulja az Ön egyedi írási stílusát és preferenciáit, ami segít abban, hogy okosabb, személyre szabottabb javaslatokat kínáljon.

A Compose AI legjobb funkciói

Készítsen tartalmat e-mail válaszokhoz, blogbejegyzésekhez, kutatási témákhoz, közösségi média bejegyzésekhez és weboldal szövegekhez a // billentyűparancs segítségével

Gyorsítsa fel a gépelést az AI-vezérelt automatikus kiegészítéssel, amely valós időben javasol és egészít ki szavakat vagy teljes mondatokat

Írjon e-mail-válaszokat, amelyek hivatkoznak az eredeti üzenetre, hogy a válaszok kontextusban relevánsak legyenek

A Compose AI korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a bővítmény túl sok memóriát (RAM) használ, ami miatt a Chrome akadozik vagy lassúvá válik.

A Compose AI árai

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 14,99 USD/hó

Ultimate: 44,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

AI-értékelések és vélemények írása

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Compose AI-ról a valódi felhasználók?

A Chrome Web Store egyik értékelése így szól:

Kiváló kiterjesztés, ha másodpercek alatt nagy szövegeket kell írnia.

Kiváló kiterjesztés, ha másodpercek alatt nagy szövegeket kell írnia.

10. QuillBot (A legjobb az írásminőség javításához)

via QuillBot

A QuillBot Chrome-bővítménye angol, francia, német, spanyol, holland és portugál nyelven használható szövegek átírására és nyelvtani ellenőrzésére. Amint elkezdi a gépelést, a bővítmény automatikusan felismeri a nyelvet, a „Tone Insights” funkció pedig segít biztosítani, hogy az üzenet világos és helyes legyen.

Működik a Gmailben, a Google Docsban, a LinkedInben, az Outlookban, a Slackben, a Confluence-ban, a Notionban, a Facebookon, az X-en és sok más weboldalon. Két ingyenes és több mint 10 prémium átfogalmazási mód áll rendelkezésre, amelyekkel javíthatja írási készségeit.

A QuillBot legjobb funkciói

Testreszabhatja a nyelvhasználatot különböző formátumokhoz, például vezetői összefoglalókhoz, jelentésekhez, valamint ügyfelekkel vagy a belső csapattal folytatott kommunikációhoz.

Javítsa ki a nyelvtani, helyesírási és központozási hibákat, és kapjon valós idejű stílus-, olvashatósági és hangnemre vonatkozó javaslatokat

Sűrítse össze a hosszú cikkeket vagy dokumentumokat összefoglalókba, és a csúszka segítségével állítsa be a hosszúságot, hogy rövid, közepes vagy hosszú változatot kapjon.

A QuillBot korlátai

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a nyelvtani és a folyékonysági javaslatok nem annyira fejlettek vagy kontextusérzékenyek, mint más eszközök esetében

A QuillBot árai

Ingyenes

Prémium : 4,17 USD/hó (éves számlázás)

Csapatcsomag: Egyedi árazás

QuillBot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 70 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a QuillBotról?

Íme egy értékelés a Chrome Web Store-ból:

A QuillBot Chrome-bővítmény olyan, mintha egy intelligens írásbeli partnerem lenne közvetlenül a böngészőmben. Akár tudományos cikkeken, e-maileken vagy közösségi média bejegyzéseken dolgozom, a QuillBot világosabbá, gördülékenyebbé és professzionálisabbá teszi az írásomat.

A QuillBot Chrome-bővítmény olyan, mintha egy intelligens írásbeli partnerem lenne közvetlenül a böngészőmben. Akár tudományos cikkeken, e-maileken vagy közösségi média bejegyzéseken dolgozom, a QuillBot világosabbá, gördülékenyebbé és professzionálisabbá teszi az írásomat.

Dolgozzon okosan és maximalizálja a termelékenységet a ClickUp segítségével

Ha többet keres, mint egy egyszerű böngésző-kiegészítőt, a ClickUp Chrome-bővítmény hatékony AI- és termelékenységi eszközöket kínál, bárhol is dolgozzon.

A weboldalakról és e-mailekből történő feladatok létrehozásától a kommentált képernyőképek rögzítésén és a gyors jegyzetek írásán át az eszköz mindent szinkronizál és kivitelezhetővé tesz. Összekapcsolhatja a ClickUp Brain alkalmazással, hogy automatikusan generáljon értekezleti jegyzeteket, intelligens összefoglalókat és AI-alapú feladatjavaslatokat, így időt takaríthat meg a kézi munkával töltött időn.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és élvezze az okosabb munkavégzést közvetlenül a böngészőjéből.