Hozzon ki többet a GitHub Copilotból a ClickUp AI segítségével

ClickUp vagy Copilot? Nem kell választania.

A mérnöki csapatod a GitHub Copilotot választotta AI kódolási asszisztensének. Ezzel a ClickUp még értékesebbé válik, nem pedig kevésbé.

A Copilot a fejlesztők számára készült AI-réteg. A fejlesztők kódkiegészítéshez, autonóm kódoláshoz, pull request automatizáláshoz és kódfelülvizsgálathoz használják. A ClickUp AI az egész szervezet számára készült intelligencia-réteg: a projektmenedzserek, a marketingesek, a HR-vezetők, a vezetők, és igen, még a fejlesztők számára is, amikor kilépnek a VS Code-ból.

A Copilot a pull requestnél véget ér. A ClickUp-ban válik a pull request nyomon követhető teljesítménnyé, sprint-mérföldkővé, irányítópult-mutatóvá és a teljes vállalat számára látható projektállapot-frissítéssé.

Együttesen lefedik az AI-alapú munka teljes spektrumát.

Hogyan működik a ClickUp AI?

A ClickUp AI egy teljes körű mesterséges intelligencia-funkciókészlet, amely beépül a platformba, ahol a csapataid máris kezelik a munkát.

Ahelyett, hogy az AI-t a munkád kontextusától elválasztott, különálló kiegészítőként kezelné, a ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterületét kínálja, ahol az AI mélyen megérti a feladataidat, dokumentumaidat és beszélgetéseidet, hogy releváns, kontextusba illeszkedő, időtakarékos támogatást nyújtson a munkafolyamatod minden részében.

A munka jövője: konvergencia + AI

Íme, mi teszi ezt lehetővé:

ClickUp Brain

A ClickUp Brain a ClickUp beépített intelligencia rétege. Intelligensebbé teszi a teljes munkaterületet minden felhasználó és minden csatlakoztatott eszköz számára.

Készítsen kódrészleteket, foglalja össze a projektleírásokat, és fordítsa le a kódot egyik nyelvről a másikra a ClickUp Brain segítségével

@mention Brain : Gondoljon a Brainre úgy, mint egy 24 órás intelligens asszisztensre. Bármely feladatban, dokumentumban vagy csevegésben megjelölheti a Brain-t, akárcsak egy csapattársat, hogy igény szerint segítséget kapjon.

Ambient Answers : A ClickUp-on belül az AI automatikusan válaszol a kérdésekre a csevegésben és a megjegyzésszálakban, így az embereknek nem kell kontextust váltaniuk és ezt megtenniük

Kontextusintelligencia : A Brain kontextusfüggő mesterséges intelligenciája figyelemmel kíséri az összes munkát, hogy folyamatosan rögzítse és frissítse a tudásbázisokat

Vállalati keresés : Tegyen fel kérdéseket természetes nyelven, és kapjon válaszokat a feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, megjegyzésekből és mellékletekből. Figyelembe veszi a munkaterületi jogosultságokat

AI egyéni mezők: A feladat tartalma alapján automatikusan kitöltődő mezők: hangulat, prioritási pontszám, kategóriaosztályozás és összefoglalók. Nincs szükség beírásra

📮 ClickUp Insight: AI-érettségi felmérésünkből kiderült, hogy az emberek 33%-a ellenáll az új eszközöknek, és csak 19% fogadja el és terjeszti ki gyorsan az AI-t. Amikor minden új funkció egy újabb alkalmazás, egy újabb bejelentkezés vagy egy újabb megtanulandó munkafolyamat formájában jelenik meg, a csapatok szinte azonnal eszközfáradtságba kerülnek. A ClickUp Brain áthidalja ezt a szakadékot azzal, hogy közvetlenül egy olyan egységes, konvergált munkaterületen belül működik, ahol a csapatok máris terveznek, nyomon követnek és kommunikálnak. Több AI-modellt, képgenerálást, kódolási támogatást, mély webes keresést, azonnali összefoglalókat és fejlett érvelést hoz pontosan oda, ahol a munka máris zajlik.

Szuper ügynökök

A ClickUp Super Agentjei a világ első emberi szintű ügynökei. Ez azt jelenti, hogy akárcsak az emberek, ők is képesek komplex gondolkodásra és önálló feladatvégrehajtásra. Úgy kezelheti őket, mint AI-csapattársakat. Konfigurálja őket utasításokkal, kiváltó eseményekkel, eszközökkel, tudással és memóriával a ClickUp Super Agent Builder segítségével.

Használja a ClickUp kódírás nélküli Super Agent Builder eszközét, és perceken belül elindíthatja saját ügynökét

Címkézheti őket, feladatokat rendelhet hozzájuk, privát üzenetet küldhet nekik a csevegőben, sőt, akár @meg is említheti őket ott, ahol éppen dolgozik. Ők önállóan megteszik a szükséges lépéseket a kijelölt munka elvégzéséhez.

És a legjobb az egészben? Miután létrehozta az ügynököt, nem kell minden lépésnél utasításokat adnia neki. Emellett természetesen beszélgethet vele, hogy finomítsa az eredményt.

Cégének minden részlegéhez előre összeállított ügynöki csomagok állnak rendelkezésre a ClickUp Accelerator segítségével:

Osztály Ügynökök Projektmenedzsment Felvételi ügynök, Kiosztó ügynök, Projektmenedzser ügynök, Élő válaszok ügynök Marketing Brief Agent, Content Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Termék és fejlesztés PRD Agent, Triage Agent, Codegen Agent, Live Answers Agent HR Onboarding Agent, Pulse Check Agent, Trainer Agent, Live Answers Agent Vezetés Cél-emlékeztető ügynök, Összehangoló ügynök, Kulcsfontosságú eredmények ügynöke, Állapotfrissítő ügynök Értékesítés Egyedi ügynökök az értékesítési munkafolyamatokhoz

A Bell Direct bizonyítja, hogy a ClickUp segítségével nincs szükség technikai csapatra az AI hatékony bevezetéséhez.

A ClickUp Super Agents segítségével a csapat kódírás vagy új eszközök hozzáadása nélkül automatizálta a teljes felvételi és triázs munkafolyamatot.

Az eredmények:

🌟 20%-kal nőtt a működési hatékonyság📌 Naponta több mint 800 e-mail szűrés valós időben✅ 2 teljes munkaidős alkalmazott számára felszabadult kapacitás, hogy mélyreható, stratégiai munkát végezzenek

Autopilot és Ambient Agents

Ezek olyan, folyamatosan aktív ügynökök, amelyek a háttérben futnak, anélkül, hogy erre felkérné őket. Gondoljon például a következőkre:

Minden reggel generált irányítópult-összefoglalók

Állapotfrissítések check-in nélkül

A feladatok automatikus osztályozása és prioritás szerinti továbbítása

Késedelmes tételek jelölése és eskalálása

A munkaterületen folyamatosan bővülő adatok

Minősített ügynökök

Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a tét elég nagy ahhoz, hogy egyedi fejlesztést igényeljen, a ClickUp Forward Deployed Engineers csapata megtervezi és telepíti a szervezeted specifikus folyamataihoz igazított ügynököt. A Certified Agents szolgáltatással prémium beállítást és korlátlan használatot kapsz.

👀 Tudta ezt? A ClickUp Certified Agent 100-ból 96 pontot ért el egy közvetlen összehasonlító tesztben, amely a végrehajtásra kész projektterveket értékelte. A legközelebbi versenytárs 61 pontot ért el, míg a többi többsége a 40-es és 50-es pontszámok között maradt. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a csapatok egyetlen lépésben haladhatnak az ötlettől a tervhez, majd a végrehajtásig, minimális emberi beavatkozással. Ez az, ami kiemeli a Certified Agentet ebben a benchmarkban.

AI-találkozók

A ClickUp Calendar és az AI Notetaker segítségével a csapatok kontextusba ágyazottan ütemezhetik meg az értekezleteket, és automatikusan rögzíthetik a jegyzeteket.

Hagyja, hogy a ClickUp AI automatizálja az értekezleteit, az ütemezéstől a jegyzetelésig és az összefoglalásig

Használjon természetes nyelvű parancsokat a csapat naptárainak áttekintéséhez, hogy megnézze a szabad időpontokat, és megtervezze az értekezleteket

Csatlakozzon az értekezletekhez a ClickUp-on belül, anélkül, hogy lapokat váltana

Kapjon automatikus értekezletjegyzeteket a ClickUp Beérkező levelek mappájába – a felszólalók megjelölésével, összefoglalókkal, a legfontosabb témákkal és a kiemelt döntésekkel.

Az AI kivonja a teendőket az értekezletek jegyzetéből, és nyomon követhető ClickUp-feladatokká alakítja őket.

A nyomon követés a megfelelő projekthez van kapcsolva

Az összefoglalók a megfelelő ClickUp Space -en kerülnek közzétételre.

Minden értekezlet résztvevője láthatja, miről esett szó, mi a következő lépés, és ki a felelős érte.

Többféle AI-modell opció egy platformon

A ClickUp modellfüggetlen. A felhasználók a ClickUp eszköztárról közvetlenül, a platform elhagyása nélkül válthatnak a GPT-5.2, a Claude Opus 4.5, a Gemini 3 Pro, az o3 és az OpenAI, az Anthropic és a Google 14 AI-modellje között.

A ClickUp Brain segítségével egy áráért több AI-modellhez is hozzáférhet

A Brain ezeket a modelleket használja a munkaterületi intelligenciához, a Super Agents pedig bármelyik elérhető modellt kihasználhatja. Az adminisztrátorok korlátozhatják, hogy mely modellek legyenek elérhetők az egyes munkaterületeken.

Csapatod máris hozzáférhet a Copilotot működtető modellekhez, amelyek a teljes munkagrafikonra alkalmazhatók: feladatok, dokumentumok, csevegés, irányítópultok, klipek, célok és űrlapok.

Mit kínál a GitHub Copilot?

A Copilot egy hatékony AI kódolási platform, amely a ClickUp-pal együtt használva valódi értéket nyújt a mérnöki csapatának:

Copilot Chat : Beszélgető AI az IDE oldalsávjában. Tegyen fel kérdéseket a kóddal kapcsolatban, generáljon teszteket, hibakeresést végezzen, és kapjon tanácsokat az architektúrával kapcsolatban. Támogatja a modellválasztást a GPT-5. 4, Claude Opus 4. 6, Gemini és o3 között.

Agent Mode : Autonóm, több fájlt érintő szerkesztés a VS Code-ban és a JetBrains-ben. Meghatározza, mely fájlokat kell szerkeszteni, futtatja a terminálparancsokat, és manuális beavatkozás nélkül iterál a hibák esetén

Coding Agent : Teljesen autonóm háttérfolyamat. Rendeljen hozzá egy GitHub-feladatot, és a Copilot létrehoz egy ágat, megírja a kódot, lefuttatja a teszteket, és megnyit egy pull requestet.

Kódfelülvizsgálat: Agensalapú : Agensalapú kódfelülvizsgálat, amely a változtatások javaslata előtt összegyűjti a teljes projektkontextust , és a javaslatokat továbbíthatja a kódoló ügynöknek a PR-ek automatikus javításához

A Copilot az MCP (Model Context Protocol) segítségével csatlakozik a ClickUp-hoz. A ClickUp MCP-kiszolgálója teljes hozzáférést biztosít a Copilot számára a feladatokhoz, dokumentumokhoz, megjegyzésekhez, egyéni mezőkhez, valamint a kereséshez közvetlenül az IDE-ből.

Ez jó dolog. Minél több AI-eszköz csatlakozik a ClickUp-hoz az MCP-n keresztül, annál elengedhetetlenebbé válik a ClickUp, mint kontextusrendszer.

💡 Profi tipp: Változtassa meg a feladatok állapotát a ClickUp-ban közvetlenül a GitHub-ból úgy, hogy zárójelben hozzáadja az állapotot a feladat azonosítójához a commit üzenetben vagy a PR leírásában, pl. #abc123[kódfelülvizsgálat]. A ClickUp-GitHub integrációval a fejlesztőknek soha nem kell elhagyniuk a VS Code-ot, míg a projektmenedzserek azonnali állapotfrissítéseket kapnak. Beállíthat GitHub-automatizálásokat is a ClickUp-ban (például „PR összevonva → feladat áthelyezése a QA-ba”), hogy a folyamat teljesen automatikus legyen. A ClickUp GitHub-integrációval automatikusan összekapcsolhatja a commitokat, a pull requesteket és a kódkülönbségeket a feladatokkal.

Négy ok, amiért a ClickUp és a GitHub Copilot együtt jobbak

Az AI-alapú kódolás csak a kezdet. Amikor a GitHub Copilot és a ClickUp AI találkozik, az egész munkafolyamatod, a commit-tól a befejezésig, okosabbá válik.

1. Kódoljon a Copilot segítségével, koordináljon a ClickUp segítségével

🧑🏻‍💻 A Copilot kiválóan teljesít a technikai feladatok végrehajtásában. Használd kódíráshoz, pull requestek áttekintéséhez, sőt hibakereséshez is, és automatizáld az issue-to-PR munkafolyamatokat. Ez az, amiben egy AI kódolási eszköz igazán jó.

🏆 A ClickUp az a hely, ahol a kóddal kapcsolatos munkát koordinálják. A funkciókérés, amely létrehozta a problémát. A sprintterv, amely nyomon követi a mérföldkövet. A műszerfal, amely megmutatja a vezetőségnek, hogyan halad a kiadás. Az állapotfrissítés, amelyet a projektmenedzser küld el anélkül, hogy a fejlesztőktől kellene kontextust kérnie.

Automatizálja az átadást az AI-javaslatoktól a valódi pull requestekig a csapat munkafolyamatában a ClickUp AI segítségével

A Copilot kezeli, hogy mi készül el. A ClickUp AI kezeli, hogy miért fontos, kinek kell tudnia róla, és mi történik ezután.

👉🏼 Példa: Illia Shevchenko, a ClickUp hitelesített tanácsadója (a SystemsIntegrators alapítója) egy egyszerű Status Sync Super Agent létrehozásával megoldotta egy weboldal-ügynökség tartós jelentési szűk keresztmetszetét . A vezetésnek átláthatóságra volt szüksége, de a fejlesztőket folyamatosan megzavarták a frissítések megírása miatt. Így ahelyett, hogy újabb jelentési réteget adott volna hozzá, a Super Agents segítségével automatizálta a folyamatot. Automatizálja a projektállapot-frissítéseket a ClickUp Super Agents segítségével Az ügynök ütemezett módon fut, átvizsgálja a projektek valós feladataktivitását, és tiszta, vezetőség számára kész állapotfrissítéseket generál. Senkinek sem kell megszakítania a tényleges munkáját a kézi projektfrissítések továbbítására. Az ügynöknek köszönhetően a projektkövetők és az állapotdokumentumok automatikusan frissülnek a háttérben.

2. Szervezet-szintű AI minden csapat számára, nem csak a mérnököknek

🧑🏻‍💻 A Copilot a fejlesztőknek szól. Ha projektmenedzser, marketinges, HR-vezető vagy vezető beosztású munkatárs vagy, a Copilot számodra csak korlátozottan használható. Az IDE-ben és a GitHub.com oldalon található.

🏆 A ClickUp AI minden funkciót ellát:

A Super Agents a projektmenedzsment, a marketing, a termékfejlesztés és a mérnöki munka, a HR, a vezetés és az értékesítés számára készült.

A Brain minden felhasználó kérdéseire válaszol a munkaterületen belül

Az AI egyéni mezők osztályozzák és gazdagítják a feladatokat anélkül, hogy bárkinek is technikai ismeretekre lenne szüksége

Az Autopilot ügynökök a szervezet egészében a nap 24 órájában, a hét minden napján működnek

Egy 500 fős vállalatnál talán 60 fejlesztő használja naponta a Copilotot. A ClickUp AI a többi 440-et is lefedi.

3. Állandóan aktív intelligencia vs. szerkesztő által kiváltott segítség

🧑🏻‍💻 A Copilot akkor működik, ha valaki megnyitja az IDE-jét, vagy hozzárendel egy feladatot a GitHubon. Ha senki sem nyitja meg a VS Code-ot, akkor nem történik semmi. A Coding Agent a legönállóbb, de csak akkor aktiválódik, ha egy ember hozzárendel egy feladatot.

🏆 A ClickUp AI folyamatosan működik, függetlenül attól, hogy figyelnek-e rá vagy sem:

A Brain a háttérben gazdagítja az adatokat: összefoglalja a projekteket, kitölti az egyéni mezőket, frissíti a tudásbázisokat

Az Autopilot ügynökök a nap 24 órájában figyelik a munkaterületet: jelzik a lejárt elemeket, automatikusan osztályozzák az új feladatokat, és összefoglalókat generálnak a műszerfalra.

A Super Agents a munkafolyamat eseményeire reagál: állapotváltozások, új feladatok, említések, ütemezések

A munkaterület óráról órára okosabbá válik, anélkül, hogy bárki is aktívan irányítaná.

4. A kódot az üzleti eredményekhez kapcsoló kontextusmélység

🧑🏻‍💻 A Copilot ismeri a kódot: a reposztóriumokat, a hibajelentéseket, a pull requesteket és a fájl-diffeket. Nem ismeri viszont a projekt ütemtervét, a csapat munkaterhelését, a funkciók közötti függőségeket vagy az üzleti célokat.

🏆 A ClickUp AI folyamatosan gazdagítja a teljes munkakörnyezetet: agyi generált összefoglalók, AI által osztályozott egyéni mezők, strukturált projektelemzések és állapotinformációk. Amikor a Copilot az MCP-n keresztül csatlakozik, el tudja olvasni ezt a gazdagított kontextust, és jobb eredményeket tud produkálni a fejlesztő számára.

A kölcsönös hatás:

GitHub Copilot vs. ClickUp: A megfelelő eszköz a megfelelő felhasználási esethez

Használati eset A legjobb eszköz Miért Kód írása és szerkesztése Copilot IDE-natív, beépített kiegészítések, több modell Autonóm issue-to-PR Copilot kódoló ügynök Háttérmunkás, tesztek, PR-ek megnyitása Kódfelülvizsgálat Copilot Agentic-áttekintés a teljes projektkontextussal Projektállapot-frissítések ClickUp AI Mindig aktív, valós tevékenységekből automatikusan generált Sprint tervezés és nyomon követés ClickUp AI Terheléselosztás, blokkoló tényezők felismerése, irányítópultok Tartalomvázlatok a dokumentumokon belül ClickUp AI Kontextusban, a briefhez és a feladathoz kapcsolódva Kérdések a munkával kapcsolatban Brain Azonnali válaszok feladatokból, dokumentumokból, csevegésből, megjegyzésekből Feladatok továbbítása és osztályozása Szuper ügynökök Eseményvezérelt, munkaterület-érzékeny, jogosultsági hatókörrel Találkozói jegyzetek és nyomon követések AI-találkozók Automatikus rögzítés, teendők létrehozása Háttérfigyelés Autopilot-ügynökök 24 órában, 7 napban, felhívás nélkül, mindig fut Egyedi, nagy kockázatú munkafolyamatok Minősített ügynökök Célra szabott, FDE-támogatással, korlátlan Csapatok közötti átláthatóság ClickUp AI Műszerfalak, célok, projektösszefoglalók vezetők számára Megosztott csapatmunkafolyamatok Szuper ügynökök A szervezet számára látható, a munkaterület szintjén karbantartott

A Copilot a mérnöki munkához szükséges kódintelligenciát kezeli. A ClickUp AI az egész vállalat munkaintelligenciáját kezeli. A kettő együtt minden csapatot és minden felhasználási esetet lefed.

Mit jelent ez a szervezet számára?

Minden csapattag számára

Az AI már a ClickUp megnyitásakor működik, IDE-beállítás, terminálparancsok és programozási ismeretek nélkül. A Brain válaszol a kérdéseikre, az ügynökök elvégzik az ismétlődő feladatokat, az egyéni mezők automatikusan osztályozzák a feladatokat, és a találkozói jegyzetek maguktól megíródnak.

Mérnöki csapatának

Copilot kódoláshoz, kódfelülvizsgálathoz és feladatok automatizálásához. A ClickUp MCP-kiszolgálója teljes hozzáférést biztosít számukra a munkaterülethez az IDE-jükből. Az általuk szállított eredmények visszakerülnek a ClickUpba, ahol az ügynökök tovább feldolgozzák őket, és a műszerfalak automatikusan frissülnek.

IT és vezetők számára

Egy szabályozott AI-platform, amely ugyanazt az SSO-t, jogosultságokat és megfelelőségi állapotot biztosítja, mint a ClickUp többi része. ISO 42001 tanúsítvánnyal rendelkezik az AI-kezelés terén, az AI-partnerek nem tárolnak adatokat, és központosított adminisztrációs vezérléssel rendelkezik arról, hogy mely modellek, ügynökök és képességek legyenek engedélyezve. Hasonlítsa össze ezt a Copilot-tal, amely csak a mérnöki csapat AI-jét szabályozza, a szervezet többi részét nem.

Az AI-stratégiához

A ClickUp modellfüggetlen, és tartalmazza a GPT-5. 2, Claude Opus 4. 5, Gemini 3 Pro, o3 és 14 AI modelleket az OpenAI, az Anthropic és a Google részéről. Lehet, hogy a mérnöki csapata inkább a Copilot többmodellű beállítását részesíti előnyben az IDE-ben, de a teljes munkagrafikus AI réteg ettől függetlenül konzisztens marad. A ClickUp beépíti a legújabb modelleket anélkül, hogy bárkinek is újra kellene építenie a munkafolyamatokat, újra kellene képeznie az ügynököket vagy újra kellene konfigurálnia az MCP-kapcsolatokat.

📮ClickUp Insight: A felmérésünk válaszadóinak 13%-a szeretné az AI-t használni nehéz döntések meghozatalához és komplex problémák megoldásához. Ugyanakkor csak 28% mondja, hogy rendszeresen használja az AI-t a munkában. Lehetséges ok: biztonsági aggályok! A felhasználók nem biztos, hogy szeretnék megosztani az érzékeny döntéshozatali adatokat egy külső AI-vel. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy az AI-alapú problémamegoldást közvetlenül a biztonságos munkaterületére hozza. A SOC 2-től az ISO-szabványokig a ClickUp megfelel a legmagasabb adatbiztonsági szabványoknak, és segít abban, hogy biztonságosan használhassa a generatív AI-technológiát a munkaterületén.

Hogyan kapcsolódik a GitHub Copilot a ClickUp-hoz az MCP-n keresztül: az architektúra

A kódintelligencia találkozik a munkaintelligenciával

A GitHub Copilot a mérnöki csapat számára készült mesterséges intelligencia réteg. A ClickUp AI segítségével ez az intelligencia az egész szervezetben működőképessé válik.

A Brain belülről teszi okosabbá a munkaterületet

A Super Agents minden csapatnak olyan AI-társakkal látja el, akik a nap 24 órájában, a hét 7 napján rendelkezésre állnak

A Copilot az MCP-n keresztül csatlakozik ehhez a kibővített munkaterülethez

Együttesen erősítik egymást

Nem állítjuk szembe a ClickUp AI-t a Copilot-tal. Olyan beállítást javaslunk, amely lehetővé teszi, hogy mindkettőből a legtöbbet hozza ki. A Copilot kezeli a kódot. A ClickUp AI kezeli minden mást. Együtt segítenek abban, hogy a kód szállításától az eredmények szállításáig jusson el. Okosabban és gyorsabban.