Hogyan használják a technikai csapatokkal nem rendelkező kisvállalkozások az AI-t?

Vessünk egy pillantást arra a kérdésre, amelyet a legtöbb kis- és középvállalkozás vezetője feltesz: Lehet-e AI-t használni fejlesztők, adatelemzők vagy IT-osztály nélkül?

Az egyszerű válasz? Igen. És nem „elméletileg, valamikor” értelemben, hanem ma.

A kis- és középvállalkozások* számára az AI bevezetése már nem jelenti azt, hogy:

Egyedi integrációk

Drága tanácsadók

Technikai szakértelem, amellyel nem rendelkeznek

Kezdje el használni a kódolás nélküli AI-t, amely közvetlenül beépül a csapata által már használt eszközökbe. Projektmenedzsment eszközök. Dokumentumok. Csapatkommunikáció. És amikor az AI közvetlenül beépül ezekbe a munkafolyamatokba, a bevezetés már nem technikai projekt, hanem üzleti döntés lesz.

Ez az útmutató pontosan bemutatja, hogyan csinálják ezt ma a nem technikai kis- és középvállalkozások – hogyan lehet azonosítani az AI-kompatibilis munkafolyamatokat, kiválasztani a megfelelő eszközöket, elkerülni az AI-terjedést, és valódi eredményeket elérni anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írni kellene.

Az AI bevezetésének valósága kisvállalkozások számára

A legtöbb kis- és középvállalkozás vezetője egyszerre két igazságot érez:

1️⃣ Az AI versenyképesebbé teheti vállalkozását2️⃣ Nincs fejlesztője, adatelemzője vagy nagy IT-csapata

Ez a feszültség valós, és az egyik legnagyobb akadálya az AI bevezetésének a nem technológiai szervezetekben. Ezért sok kis- és középvállalkozás eddig nem merte meglépni ezt a lépést... egészen mostanáig.

Az AI bevezetése egyre népszerűbb a kis- és középvállalkozások körében

Az adatok egy gyors és valós változásról árulkodnak:

Mégis van egy aprócska részlet, amit érdemes megemlíteni: sok kkv hiszi az AI ígéretességét, de a bevezetéssel küszködik. A felmérések szerint bizalomhiány van a készségek és a képzés terén, és egyes cégek nem tudják, hogyan mérhető értéket láthatnak benne.

Miért küszködnek még mindig a kis- és középvállalkozások az AI bevezetésével?

Ennek oka, hogy néha éppen azok az eszközök, amelyek az AI-t hasznossá teszik, még nagyobb káoszt okozhatnak, ha szétszórtak és nem kapcsolódnak egymáshoz. Amikor a csapatok tucatnyi különálló AI-alkalmazást használnak, amelyek mindegyike saját bejelentkezési adattal és kontextussal rendelkezik, akkor olyan hármas keletkezik, amelyet egyetlen vállalkozás sem kíván:

AI-terjedés : Túl sok különböző AI-eszköz, amelyek nem értik a valódi munkáját + összetett AI-költségek és a jó irányítás lehetetlenné válása : Túl sok különböző AI-eszköz, amelyek nem értik a valódi munkáját + összetett AI-költségek és a jó irányítás lehetetlenné válása

Kontextus szétaprózódás : Amikor a munkavállalóknak a feladataik elvégzéséhez szükséges tudás egyszerre több helyen is megtalálható: dokumentumokban, táblákon, csevegésekben, e-mailekben stb.

Munka szétszóródása : A munkafolyamatok több, egymással nem kommunikáló, egymástól független eszköz, platform és rendszer között való szétszóródása, ami állandó alkalmazásváltást igényel. : A munkafolyamatok több, egymással nem kommunikáló, egymástól független eszköz, platform és rendszer között való szétszóródása, ami állandó alkalmazásváltást igényel.

Ezért sok olyan kis- és középvállalkozás, amely bevezeti az AI-t, nem látja azonnal a várt hatást. Nem az AI gyenge, hanem a munkafolyamat kontextusa hiányzik.

A ClickUp segítségével lépjen át a munkaterületek szétszóródásától a konvergenciához

Szóval, mi a megoldás?

A megoldás egy konvergens AI munkaterület – egy olyan egységes platform, amely összefogja projektjeit, dokumentumait, beszélgetéseit és AI-jét. Ebben az egységes munkaterületben minden munkája és AI-je egy helyen található, így az AI teljes kontextust kap, hogy a legjobban segíthesse Önt.

A konvergált AI-munkaterület egyszerű vizualizálása:

És hogyan lehet ilyen munkaterületet létrehozni? A legegyszerűbb módszer a ClickUp használata!

📮 ClickUp Insight: AI-érettségi felmérésünkből kiderül, hogy a vezetők és az egyéni munkatársak 60%-a még mindig nem fér hozzá AI-hez a munkahelyén. Mivel több mint fele kisvállalatoknál dolgozik, ahol nincsenek AI-szakértők, nagyrészt magukra vannak utalva. Ha az ilyen kulcsfontosságú szerepkörök nem tudnak hatékonyan hozzáférni az AI-hez és azt használni, akkor az egyszerűen nem fog beindulni. A munkafolyamat zavarosnak, rendezetlennek vagy túl nehéznek tűnhet ahhoz, hogy beilleszthető legyen a mindennapi feladatokba. A ClickUp Brain eltávolítja ezeket az akadályokat azzal, hogy vállalati szintű AI-t biztosít közvetlenül a munkatársak által már használt munkaterületen belül. Nincs szükség beállításra, eszközváltásra, szakértőkre – csak egy könnyen hozzáférhető, kontextusfüggő AI-eszközre, amelyet bárki magabiztosan használhat a kezdetektől fogva.

Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, az AI beépül a csapatok által már használt eszközökbe – a tartalomszerkesztéstől a projekttervezésig és az értekezletek kezeléséig –, ami azt jelenti, hogy a nem technikai felhasználók is alkalmazhatják az AI-t anélkül, hogy kódra vagy technikai csapatra lenne szükségük.

Nézze meg ezt a videót, és tudjon meg többet arról, hogyan kerülheti el az AI-terjedést, miközben az AI-t a csapata javára fordítja! 👇🏽

Miért fontos valójában a „kódolás nélküli AI”?

A kódolás nélküli AI egyszerűen azt jelenti, hogy programozás nélkül is használható AI.

Modellek, API-k és szkriptek helyett az AI-val a következőképpen léphet kapcsolatba:

Természetes nyelvű parancsok

Vizuális felületek

Előre elkészített funkciók a meglévő eszközeiben

A kis- és középvállalkozások számára ez egy okból fontos: korlátok.

Nincs költségvetése hosszú fejlesztési ciklusokra

Nincs technikai csapata, amely a „második fázisra” várna.

És biztosan nincs ideje hat hónapig kísérletezni, mielőtt meglátná az eredményeket.

Ez a változás az AI bevezetését technikai projekt helyett munkafolyamat-döntéssé teszi.

A kódolás nélküli AI csökkenti a fejlesztési időt, minimalizálja a költségeket, és lehetővé teszi a különböző részlegek „polgári fejlesztőinek”, hogy AI-t építsenek és használjanak a mindennapi munkájukban.

Az üzemeltetési vezető automatizálhatja a folyamatokat, a marketingkoordinátor pedig kampánytervet készíthet anélkül, hogy az IT-osztályhoz kellene fordulnia. Ők maguk oldhatják meg a saját problémáikat.

🎥 Nézze meg, hogyan segíti a ClickUp az AI-vezérelt kampányok végrehajtását a marketingesek számára:

Előre elkészített vs. egyedi AI (mikor melyikre van szükség)

„Elemzési bénulásban” ragadt, és azon töpreng, hogy egyszerű, kész AI-eszközt használjon, vagy befektessen egy komplex, egyedi megoldásba?

A választás egyszerű:

Előre elkészített AI: A meglévő szoftverében azonnal használatra kész. Tökéletes olyan általános feladatokhoz, mint az írási segítség, A meglévő szoftverében azonnal használatra kész. Tökéletes olyan általános feladatokhoz, mint az írási segítség, a feladatok automatizálása és a dokumentumok összefoglalása.

Egyedi AI: A fejlesztőknek megoldást kell kidolgozniuk a vállalat egyedi üzleti logikájához. Ez csak nagyon speciális igények esetén szükséges.

AI típus A legjobb Példák Előre elkészített AI E-mailek írása, jelentések készítése és értekezletek összefoglalása E-mailek írása, jelentések készítése és értekezletek összefoglalásának elkészítése Egyedi AI Saját fejlesztésű algoritmusok, iparág-specifikus megfelelőség, egyedi adatfeldolgozás Egyedi árazási modellek, speciális dokumentumok osztályozása

A nem technikai kis- és középvállalkozások számára az előre elkészített AI az értékes felhasználási esetek több mint 95%-át lefedi. Az AI előnyeit azonnal kihasználhatja, miközben elkerüli a testreszabott fejlesztési projektek költségeit, bonyolultságát és késedelmét.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a naponta használ AI-eszközöket személyes feladatokhoz, 55%-uk pedig naponta többször is. Mi a helyzet az AI-vel a munkahelyen? A projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és az együttműködés minden aspektusát központosított AI segítségével akár 3 órát is megtakaríthat hetente, amelyet egyébként információkereséssel töltene, akárcsak a ClickUp felhasználók 60,2%-a!

Hogyan lehet meghatározni, hogy az AI hol illeszkedik az Ön vállalkozásába?

Ha csapata több időt tölt a munka szervezésével, mint a munka elvégzésével, az AI segíthet.

A megfelelő lehetőségek megtalálásához ne azzal kezdje, hogy „Mit tud az AI?”, hanem inkább azzal, hogy „Hol veszíti el a legtöbb időt a csapatom?”.

Végezzen el egy egyszerű munkafolyamat-ellenőrzést. Kérje meg csapatát, hogy azonosítsák azokat a manuális, ismétlődő vagy hibalehetőséget rejtő feladatokat, amelyeket naponta vagy hetente végeznek. Keresse meg az információáramlás szűk keresztmetszeteit, például a fájlok keresésével, a státuszfrissítésekre való várakozással vagy a kollégáknak való kontextusmagyarázattal töltött időt.

A kis- és középvállalkozások számára gyakori AI-kompatibilis feladatok:

Első változatú e-mailek és dokumentumok megfogalmazása

Hosszú megbeszélések összefoglalása pontokba szedett teendők formájában

A projektállapotok manuális frissítése több helyen

Heti vagy havi jelentések készítése

Ugyanazok a visszatérő kérdések a ügyfelektől vagy a csapat tagjaitól

💡 Profi tipp: Az absztrakt érdeklődést konkrét cselekvési tervvé alakíthatja, ha az AI-lehetőségeket egy egyszerű ClickUp List segítségével követi nyomon. Gondoljon rá úgy, mint egy megosztott, strukturált teendőlistára, amelyet az egész csapata láthat és frissíthet. Hozzon létre egy sort minden feladathoz, majd adjon hozzá oszlopokat olyan adatokhoz, mint milyen gyakran fordul elő, mennyi időt vesz igénybe ma és mennyire nehéznek érezhető. A minták gyorsan kirajzolódnak, így egyértelművé válik, mely munkafolyamatokat érdemes először kipróbálni az AI-vel.

AI-alkalmazások nem technikai csapatok számára

Most, hogy már azonosította, hol veszít időt a csapata, nézzük meg, hogyan segíthet az AI bevezetése ennek visszaszerzésében!

Projektmenedzsment és feladatok automatizálása

A legtöbb kis csapat számára a projektmenedzsment nem egy csillogó vezetői tevékenység, hanem haladásnak álcázott elfoglaltság. A projektmenedzserek gyakran azzal töltik a napjaikat, hogy manuálisan hoznak létre alfeladatokat, az embereket hajtogatják a státuszfrissítésekért, és újraelosztják a munkát. Ez nem hagy időt a stratégiai tervezésre, ami miatt a projektek elmaradnak a határidőktől, és ez frusztrálja a legértékesebb csapattagokat.

👀 Tudta? Egy nemrégiben 2000 brit irodai dolgozó körében végzett felmérés szerint az alkalmazottak átlagosan heti 5 óra 42 percet töltenek rutin adminisztratív feladatokkal, mint például e-mailek írása, jelentések készítése, adatok elemzése és manuális adatbevitel. Mindezek automatizálható feladatok. Az Egyesült Királyságban az átlagos irodai fizetés ~56 000 font, ez az időveszteség minden egyes munkanapon körülbelül 387 millió font termelékenységveszteséget jelent*, ami az Egyesült Királyságban működő vállalkozásoknál évente több mint 100 milliárd fontot tesz ki.

A kérdés tehát nem az, hogy a projektcsapatoknak automatizálniuk kell-e, hanem az, hogy a technikai erőforrásokkal nem rendelkező csapatok hogyan tudják ezt megvalósítani.

Ahelyett, hogy az automatizálást „egy újabb eszköznek” tekintené, gondoljon rá úgy, mint egy intelligenciára, amely csökkenti a munkával kapcsolatos teendőket, így az emberek a valódi munkára koncentrálhatnak.

Szüntesse meg a felesleges munkát a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations segítségével a csapatok egyszerű, kódolás nélküli szabályokat határozhatnak meg az ismétlődő feladatok automatizálására, mielőtt bárkinek is kétszer át kellene gondolnia azokat. Például:

Amikor egy feladat állapota Felülvizsgálat alatt állapotra vált, automatikusan rendelje hozzá a kijelölt felülvizsgálóhoz.

Amikor közeledik a határidő, tegyen közzé egy emlékeztető megjegyzést a feladat szálában.

Ha egy prioritási jelző megváltozik, azonnal értesítse a megfelelő személyeket.

Ezek az automatizálások triggerekből (például állapotváltozás) és műveletekből (például megjegyzés hozzáadása) állnak, és időt és energiát takarítanak meg csapatának, így az a fontosabb feladatokra koncentrálhat.

Használjon olyan AI-t, amely nemcsak a szavakat, hanem a munkáját is megérti!

Míg a hagyományos AI-asszisztensek beillesztett szövegrészletekre és visszatérő utasításokra támaszkodnak, a ClickUp Brain teljes kontextussal áll az Ön rendelkezésére. A ClickUp felületén belül a feladatok, dokumentumok, csevegések és munkafolyamatok részeként működik, és látja az Ön által már elért eredményeket.

Ahelyett, hogy egy általános AI-t kérne meg a projektleírás átírására, @megemlítheti a ClickUp Brain-t közvetlenül egy feladat megjegyzésében vagy csevegőüzenetben , és mondhat valamit, például:

„Brain, hozz létre feladatokat és alfeladatokat ebből a projektleírásból, és oszd ki a felelősöket a munkaterhelés alapján.”

„Brain, hozz létre feladatokat és alfeladatokat ebből a projektleírásból, és oszd ki a felelősöket a munkaterhelés alapján.”

A ClickUp Brain segítségével automatikusan létrehozhat és hozzárendelhet feladatokat a munkaterületén található információk alapján.

A Brain értelmezi a megjegyzés kontextusát (a projektet, a meglévő feladatokat, a szerepeket, a határidőket), és strukturált, végrehajtható alfeladatokat generál a munkaterületén belül. Nincs szükség exportálásra, másolásra vagy új formázásra.

Ezzel projektmenedzserei feladatellenőrökből stratégiai vezetők lesznek. 🛠️

Kezelje a munkafolyamatokat végpontok között a Super Agents segítségével

A ClickUp Super Agents ezt még tovább viszi, úgy viselkedve, mint a munkafolyamatába beágyazott dinamikus csapattagok. Az önálló bot asszisztensekkel ellentétben a ClickUp Super Agents környezeti jellegűek: figyelik a munkaterületét a változásokra, és akkor lépnek működésbe, amikor bizonyos feltételek vagy frissítések teljesülnek. Feladatokat rendelhet hozzájuk, és önállóan futtathatja velük egy folyamat egyes részeit az elejétől a végéig.

Képzeljen el egy szuperügynököt, aki:

Beérkező kérések olvasása

Osztályozza és rangsorolja őket

A megfelelő feladatok létrehozása

A munkaterhelés és a szakértelem alapján osztja el őket

Automatikusan frissíti az érdekelt feleket

Nem, ez nem hipotetikus. Az Önéhez hasonló csapatok valóban ilyen felhasználási esetekre támaszkodnak, hogy emberi kapacitást szabadítsanak fel stratégiai munkákra.

Ügyfél történet: ClickUp X Bell Direct 😓 A probléma: a „munka a munkáról” gátolta a valódi termelékenységet A Bell Direct operációs csapata túlterhelt volt. Naponta több mint 800 ügyfél-e-mailt kezelt, amelyeket mindegyiket manuálisan kellett elolvasni, osztályozni, kategorizálni és a megfelelő személyhez továbbítani. Ez a helyzet nyomást gyakorolt a csapat hatékonyságára, átláthatóságára és a szolgáltatás minőségére, annak ellenére, hogy a vállalat kiváló eredményeket ért el az ügyfelek számára. ✅ A megoldás: egységes munkaterület + AI-ügynökök, akik csapattársakként működnek Ahelyett, hogy újabb, egymástól független eszközt adott volna a rendszerhez, a Bell Direct a ClickUp-ot választotta központi irányító központjának. Minden feladatot, dokumentumot, folyamatot és tudást egyetlen munkaterületbe konszolidáltak, ahol az AI teljes kontextust kapott. Ahelyett, hogy általános botokra vagy sablonokra támaszkodtak volna, egy Super Agent nevű eszközt telepítettek, amelyet „Delegator” névre kereszteltek. Automatizálja a munkafolyamatokat a ClickUp kódolás nélküli AI Super Agents segítségével. Ez egy autonóm csapattag, akit a beérkező munkák osztályozására képeztek ki: Elolvassa minden e-mailt, amely a megosztott beérkező levelek mappájába érkezik.

Az AI-alapú egyéni mezők segítségével besorolja a sürgősséget, az ügyfelet és a témát.

Prioritásba helyezi és továbbítja az egyes feladatokat a megfelelő személynek valós időben.

Mindezt manuális beavatkozás nélkül végzi el, emberi operátorok közreműködése nélkül. 😄 A hatás: mérhető működési nyereség 20%-kal növekszik a működési hatékonyság , ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal az erőforrásokkal több munkát lehet gyorsabban elvégezni.

2 teljes munkaidős alkalmazott kapacitása felszabadult , amely mostantól magas értékű stratégiai feladatokra fordítható.

Naponta több mint 800 ügyfél-e-mail valós időben történő osztályozása. A szolgáltatás konzisztenciája javult, és nőtt az ügyfelekre gyakorolt hatás. A Super Agent most már úgy irányítja a munkát, ahogyan egy ember tenné, de gépi sebességgel és méretben. „Bárki elkezdheti az AI-ügynökök használatát – nincs szükség fejlesztői háttérre. A ClickUp segítségével nagyon egyszerűen beállíthatók az ügynökök, és fokozatosan bevezethető az AI a működési modellünkbe.” „Bárki elkezdheti az AI-ügynökök használatát – nincs szükség fejlesztői háttérre. A ClickUp segítségével nagyon egyszerűen beállíthatók az ügynökök, és fokozatosan bevezethető az AI a működési modellünkbe.”

Ez a valódi lehetőség a nem technikai AI bevezetésében: amikor az AI nem egy újabb dolog, amit meg kell tanulni, hanem egy újabb csapattag, akire támaszkodhat.

Dokumentumkészítés és tudásmenedzsment

Ha van egy csendes termelékenységgyilkos a kis- és középvállalkozásokban, az a kerék újrafeltalálása. A csapatok újra és újra létrehozzák a dokumentumokat, emlékezetből állítják össze a diákokat, vagy napokat töltenek azzal, hogy egy olyan fájlt keresnek, amelyről tudják, hogy valahol létezik.

🧠 Nem túl vicces tény: Megállapítottuk, hogy az szakemberek ötöde naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy további információkat keres a feladataival kapcsolatban.

Ha az Ön tudása egy helyen, a feladatai egy másikban, a találkozók jegyzetai pedig egy harmadikban vannak, akkor a generatív AI-eszközök nem értik meg automatikusan az Ön üzleti kontextusát.

Szöveget tudnak írni, de olyan kérdésekre nem tudnak válaszolni, mint például:

„Mi a legújabb verziója annak az ügyfél-bevezetési útmutatónak, amelyet Jane írt az előző negyedévben?”

„Mi a legújabb verziója annak az ügyfél-bevezetési útmutatónak, amelyet Jane írt az előző negyedévben?”

...nem másolás-beillesztés és exportálás nélkül.

A probléma megoldása:

Központosítsa tudását a ClickUp Docs-ban

Kezdje a ClickUp Docs használatával, amely csapata központi tudásbázisaként szolgál. A tárolók, SOP-k, javaslatok, ülésnapirendek, wikik és egyebek mind itt találhatók, és összekapcsolódnak az azokból származó munkákkal.

Építsd ki a szervezet tudásbázisát a ClickUp Docs-ban, hogy összekapcsold az információkat a cselekvéssel.

A dokumentumon belül a következőket teheti:

Címkézze meg kollégáit visszajelzésért

A szöveget hozzárendelhető feladatokká alakítja

Beágyazott feladatállapotok és widgetek

Frissítse a projekt előrehaladását anélkül, hogy elhagyná az íróasztalát

A dokumentumok nem elszigetelt oldalak. Kapcsolatban állnak a munkáddal!

Most pedig vegye igénybe a ClickUp Brain szolgáltatást: egy olyan AI-t, amely valóban megérti a munkaterület kontextusát. A Brain nem általános szövegeket generál, hanem a meglévő feladatok, prioritások és munkatörténet alapján írja és finomítja a tartalmat. Készítsen SOP-tervezetet, állítson össze egy értekezlet napirendjét vagy csiszolja ki egy jelentést, mindezt egy összekapcsolt környezetben.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a Docs-ban íráshoz, összefoglaláshoz és kontextusfüggő válaszok megszerzéséhez.

Ez önmagában is csökkenti a súrlódást. De az igazi szorzó az, hogy hogyan találja meg az információt.

💡 Profi tipp: Szereti a központosított tudás ötletét, de utálja a dokumentációkészítést? Az írási akadályok lassítják a gondolkodást. Mi lenne, ha a gépelés helyett hangosan felolvasná a dokumentumokat, és az AI kifinomítaná, strukturálná és a megfelelő helyre illesztené a szöveget? A ClickUp Talk to Text beszédfelismerő funkciójával Ön és csapata négyszer gyorsabban készítheti el a teljes dokumentumokat, mint eddig manuálisan!

Tegye kereshetővé tudását

Képzelje el, hogy egy AI keresőmotort kérdez a vállalati tudásról, és az valóban ismeri az Ön vállalkozását. Ez a ClickUp Enterprise Search. Összekapcsolja a munkaterületét és a kapcsolódó alkalmazásokat. Ahelyett, hogy kulcsszavakat írna be egy elszigetelt keresősávba, és tucatnyi nem releváns találatot görgetne végig, rendkívül releváns válaszokat kaphat a következőkből:

Dokumentumok

Feladatok

Hozzászólások

Csatolt fájlok

Csatlakoztatott alkalmazásokból származó fájlok, például Google Drive, OneDrive, Slack, Confluence vagy GitHub

A ClickUp Enterprise Search segítségével az összes munkával kapcsolatos információt egy helyen találja meg.

A vállalati kereső úgy működik, mint a Google, azzal a különbséggel, hogy megérti a kontextust és a relevanciát az Ön vállalkozásában, így másodpercek alatt leszűkíti a válaszokat. Ezzel a csapatok órákat spórolnak meg a kontextus keresésével, és az új alkalmazottak gyorsabban beilleszkednek, mert a válaszok valóban önkiszolgálóak.

💡 Profi tipp: Szeretne egyszerre keresni a weben és a vállalati tudásbázisban? Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot, az asztali AI szuperalkalmazást. Egyetlen lekérdezéssel kereshet az összes csatlakoztatott eszközön és alkalmazásban. Bármivel megkérdezheti az AI-t, a „Mi szerepel a legújabb költségvetési dokumentumban?”-tól a „Hívja elő a negyedéves tervek legfontosabb mutatóit”-ig.

📚 Olvassa el még: Tudásmenedzsment stratégiák

Csapatkommunikáció és értekezletek összefoglalói

A megbeszélések célja az összehangolás. A valóságban azonban gyakran több munkát okoznak. Valaki sietve jegyzetel, a teendők elsikkadnak a csevegési szálakban, és aki lemaradt a megbeszélésről, az csak találgatni tud, hogy mi is volt valójában fontos.

A ClickUp AI Notetaker segítségével véget vethet ennek a ciklusnak. Az eszköz automatikusan csatlakozik a virtuális értekezletekhez, rögzíti és leírja a beszélgetéseket, majd összefoglalókat készít az értekezletekről. Még azokat a teendőket is azonosítja, amelyeket egyetlen kattintással ClickUp feladatokká alakíthat. Ahelyett, hogy a hívás után újra leírná a jegyzeteket, az értekezlet után már készen állnak a feladatok ugyanazon a helyen, ahol a csapata a munkát kezeli.

A ClickUp AI Notetaker segítségével megkapja a találkozók felvételeit, átiratát és a teendőket a beérkező levelek mappájába.

Ha a találkozók jegyzetai a kapcsolódó projektekkel és feladatokkal együtt vannak tárolva, a kontextus nem veszik el, és a felelősségvállalás is egyértelmű marad.

A piac tele van AI-eszközökkel. Ha nehezen érted a különbséget az írási asszisztens, az automatizálási platform és az all-in-one megoldás között, akkor nem vagy egyedül.

Ennek a zavarnak köszönhetően sok kis- és középvállalkozás tucatnyi különböző, egymással nem kommunikáló önálló eszközt alkalmaz, ami az AI-terjedés rémálmát eredményezi. A csapatod végül az alkalmazások között másolja és illeszti be az információkat, ami teljesen ellentmond az AI hatékonyságának céljának, különösen akkor, ha már átlagosan 11 alkalmazást használsz naponta.

Íme a helyzet áttekintése:

Beágyazott AI-vel rendelkező all-in-one munkaplatformok: Ezek az eszközök, mint például a ClickUp, ötvözik a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a kommunikációt natív AI funkciókkal. Ez a leghatékonyabb modell.

Önálló AI írási asszisztensek: Ezek kiválóan alkalmasak tartalom generálására, de nincsenek összekapcsolva a munkájával, ezért manuális másolást és beillesztést igényelnek.

Találkozó AI eszközök: Ezek átírásokat és összefoglalókat nyújtanak, de korlátozottak, ha nem kapcsolódnak közvetlenül a feladatkezelő rendszeréhez.

Automatizálási platformok: Ezek különböző alkalmazásokat tudnak összekapcsolni, de technikai beállítást igényelnek, és nem nyújtanak beágyazott AI intelligens, kontextusérzékeny segítségét.

Az önálló eszközök egy adott célra vonzónak tűnhetnek, de hosszú távon bonyolultabbá és költségesebbé teszik a munkát. Az egységes platformba beágyazott AI csökkenti az eszközök számát, miközben növeli azok teljesítményét. Ez a Converged AI Workspace értéke – olyan AI, amely teljes kontextusban működik a projektek, dokumentumok és értekezletek során, így okosabbá és hasznosabbá téve azokat.

📮 ClickUp Insight: Az AI asszisztens vagy Copilot proaktív módon jelzi a problémákat? Az AI érettségi felmérésünk válaszadóinak csak 9%-a állítja, hogy az AI-jük képes önállóan előre látni és megoldani a problémákat. Ez azért van, mert a legtöbb AI eszköz egymástól független alkalmazásokon belül működik, és nincs rálátása a függőségekre vagy akadályokra. Ha egy AI-rendszer nem képes vizualizálni a munkafolyamatok közötti kapcsolatokat, akkor nem tudja időben felismerni a kockázatokat, és nem tudja segíteni a csapatokat abban, hogy előnyt szerezzenek. A ClickUp Brain egy konvergens AI munkaterületen belül működik, ahol a függőségek, a határidők és a projekt előrehaladása mind összekapcsolódnak. Tájékoztatást adhat arról, hogy miről tárgyaltak a múlt heti értekezleten, mely feladatok késnek, és segíthet a heti ütemterv átalakításában a meghatározott prioritások alapján.

Hogyan kezdje el használni az AI-t a vállalkozásában?

Látta a lehetőségeket. Most pedig íme egy praktikus, négy lépésből álló útmutató, amelynek segítségével technikai csapat nélkül is elindulhat.

1. lépés: Azonosítsa azokat a ismétlődő feladatokat, amelyek a csapata idejét veszik igénybe

Nézze át újra a korábban elvégzett ellenőrzést. Kérje meg minden csapattagot, hogy sorolja fel a múlt héten a legtöbb időt felemésztő három feladatát. Keresse meg a mintákat. Egyes csapattagok sok időt töltenek állapotfrissítő megbeszéléseken, kézi jelentések készítésével, dokumentumok formázásával vagy információk keresésével.

Készítsen egy listát az AI-lehetőségekről, és rögzítse ezeket a feladatokat egy egyszerű ClickUp Listában. Ne feledje, hogy az AI-hez legalkalmasabb feladatok gyakran a legunalmasabbak és legfárasztóbbak, nem pedig a legbonyolultabbak.

2. lépés: Válasszon ki egy nagy hatással bíró felhasználási esetet a kísérleti programhoz

Ne engedjen a kísértésnek, hogy egyszerre az egész vállalatot átalakítsa. Ez az egyetlen legnagyobb ok, amiért az AI bevezetési kezdeményezések kudarcot vallanak. Ehelyett válasszon egy kis kísérleti projektet.

A kísérleti programot olyan munkafolyamatra kell alkalmazni, amely:

Gyakori: Naponta vagy hetente végzett feladat

Időigényes: Valami, ami jelenleg jelentős manuális erőfeszítést igényel.

Mérhető: egyértelmű sikermutatókkal rendelkező folyamat, például időmegtakarítás vagy hibák csökkentése

Támogatott: olyan munkamenet, amelyben részt vesz egy csapat tag, aki lelkesen támogatja az új eszközt.

Jó példák erre a heti állapotjelentések készítése, a találkozók jegyzetének összefoglalása vagy a marketingtartalmak első vázlatának elkészítése.

3. lépés: Válasszon egy olyan eszközt, amely integrálható a meglévő munkafolyamatába

A legjobb AI-eszköz az, amelyet a csapata valóban használni fog... mert zökkenőmentesen illeszkedik a jelenlegi folyamatokba. Egy újabb önálló alkalmazás hozzáadása több kontextusváltást jelent. Ez pedig a bevezetés kudarcának receptje.

A beállításnak minimálisnak kell lennie, és olyan AI-t kell biztosítania, amely megérti az Ön konkrét munkakörnyezetét. Ezért a Converged AI Workspace az ideális megoldás – az AI közvetlenül beépül a projektmenedzsmentbe, a dokumentumokba és a kommunikációba, nem pedig utólagosan hozzáadva.

💡 Profi tipp: Ha új eszközöket integrál a meglévő munkafolyamatokba, fontolja meg egy szoftverintegrációs sablon használatát a folyamat szisztematikus kezeléséhez.

4. lépés: Mérje az eredményeket, és onnan induljon tovább

Mielőtt elkezdené a kísérleti programot, határozza meg, hogy mit jelent a siker. Ez lehet

Feladatként megtakarított idő

Több projekt megvalósítása hetente, vagy

A hibák számának csökkentése

Futtassa a pilot programot két-négy hétig, hogy a csapatnak legyen ideje új szokásokat kialakítani.

Kövesse nyomon ezeket a termelékenységi mutatókat valós időben a ClickUp Dashboards segítségével. A Dashboards magas szintű vizuális ábrázolást készít a csapata munkájáról. A feladatokból származó adatokat könnyen érthető diagramokká és AI-összefoglalókba alakítja át. Ez lehetővé teszi, hogy lássa az AI bevezetésének hatását, és érveket gyűjtsön annak más üzleti területekre való kiterjesztése mellett.

Mérje és kommunikálja az AI bevezetésének hatását a ClickUp Dashboards segítségével.

Csapatképzés az AI bevezetéséhez (egyszerűbb, mint gondolná)

Természetes, hogy habozunk, mielőtt bevezetünk egy újabb eszközt. Vajon a csapat valóban használni fogja? Vajon ez hetekig tartó képzéssel jár, amire nincs időnk? Sok vezető számára nem az AI maga a félelem tárgya, hanem a vele járó változáskezelés.

A valóság ennél sokkal egyszerűbb. Ha csapata tudja, hogyan kell keresni, kattintani és írni, akkor már rendelkezik az AI hatékony használatához szükséges készségekkel.

Íme egy egyszerű képzési módszer kis- és középvállalkozások számára:

Koncentráljon egy felhasználási esetre: Ne próbáljon meg mindent egyszerre megtanítani. Kezdje azzal, hogy megmutatja a csapatnak, hogyan oldhat meg az AI egy konkrét, bosszantó problémát.

Mutassa meg, ne csak meséljen róla: Mutassa be az AI működését. Egy ötperces bemutató hatékonyabb, mint egy 50 oldalas kézikönyv, és Mutassa be az AI működését. Egy ötperces bemutató hatékonyabb, mint egy 50 oldalas kézikönyv, és a ClickUp Clips segítségével pillanatok alatt rögzítheti a képernyőmegosztásos bemutatót!

Ösztönözze a kísérletezést: Az AI a gyakorlással egyre jobb lesz. Ösztönözze csapatát, hogy finomítsák a parancsokat, és osszák meg egymással, mi működik jól.

Hozzon létre egy prompt könyvtárat: Tárolja a hatékony promptok példáit, amelyeket az egész csapat használhat és kiegészíthet egy megosztott ClickUp Doc dokumentumban. Tárolja a hatékony promptok példáit, amelyeket az egész csapat használhat és kiegészíthet egy megosztott ClickUp Doc dokumentumban.

Egyes csapattagok szkeptikusak lehetnek. Hozza őket össze egy korai felhasználóval, összpontosítson az időmegtakarítás előnyeire, és hagyja, hogy az eredmények magukért beszéljenek. A legtöbb csapat egy napon belül produktívvá válik a beágyazott AI-vel, és egy héten belül jártasságot szerez.

📮ClickUp Insight: A válaszadók fele küzd az AI bevezetésével; 23% egyszerűen nem tudja, hol kezdje, míg 27% több képzésre van szüksége a haladó funkciók használatához. A ClickUp egy ismerős, SMS-hez hasonló csevegőfelülettel oldja meg ezt a problémát. A csapatok egyszerű kérdésekkel és kérésekkel kezdhetnek, majd a munka során természetesen felfedezhetik a hatékonyabb automatizálási funkciókat és munkafolyamatokat, anélkül, hogy az sokakat visszatartó, ijesztő tanulási görbe akadályozná őket.

Gyakori, elkerülendő hibák az AI bevezetésénél (túlgondolás, alulhasznosítás)

Az AI bevezetésének sikeressége érdekében tanuljon a kis- és középvállalkozások által elkövetett gyakori hibákból.

Hogyan teszi a ClickUp az AI bevezetését egyszerűvé minden csapat számára?

A kis- és középvállalkozásoknak olyan AI-ra van szükségük, amely technikai csapat nélkül is működik, természetesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatokba, és nem növeli az eszközök számát. Az igazi kihívás az, hogy olyan megoldást találjunk, amely egyszerre hatékony és könnyen használható. A megfelelő platform hiányában a csapatok gyakran különálló eszközökkel kell, hogy ügyeskedjenek, kontextus nélküli AI-val kell, hogy dolgozzanak, és sok lehetőséget kihasználatlanul hagynak.

A ClickUp ezt a Converged AI Workspace segítségével oldja meg. Ez a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a csapatkommunikációt egyetlen platformba egyesíti, amelybe natív AI funkciók vannak beépítve.

A ClickUp Brain segítségével természetes nyelven tehet fel kérdéseket, és válaszokat kaphat az egész munkaterületéről, beleértve a projekteket, dokumentumokat, megjegyzéseket és csevegéseket. Segít tartalom generálásában, a munka összefoglalásában és a teendők felszínre hozásában anélkül, hogy eszközöket kellene váltania. A nagyobb rugalmasság érdekében a Brain MAX hozzáférést biztosít több vezető AI-modellhez, így minden feladathoz kiválaszthatja a legmegfelelőbbet.

Mivel minden egy helyen található, az AI teljes kontextust kap a munkájáról, és a csapatának csak egy eszközt kell megtanulnia. Azok a csapatok, amelyek most egységes megközelítést alkalmaznak, gyorsabban haladhatnak és többet tudnak teljesíteni, míg mások továbbra is a manuális munkafolyamatokhoz ragaszkodnak. 🤩

Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan működhet az AI a csapatában technikai beállítások nélkül? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A kódolás nélküli AI azt jelenti, hogy csapata egyszerű felületeken keresztül – például egyszerű angol nyelvű kérdések begépelésével vagy gombok kattintásával – használhatja a mesterséges intelligenciát, anélkül, hogy programozási ismeretekre lenne szüksége.

Igen, sok modern AI-eszköz integrációt kínál, de a legzökkenőmentesebb élményt egy beépített AI-vel rendelkező platform nyújtja, ahol az AI már hozzáfér a munkájához, anélkül, hogy további beállításokra lenne szükség.

A legtöbb csapat már az első héten időmegtakarítást tapasztal az írás vagy összefoglaláshoz hasonló feladatokhoz beágyazott AI használatával, és általában az első hónapban jelentősebb termelékenységnövekedés tapasztalható.

A beépített AI közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a projektekhez és dokumentumokhoz, így kontextusérzékeny segítséget nyújt, míg az önálló AI-eszközöknél az információkat másolni és beilleszteni kell, ami plusz munkát jelent és értékes kontextust veszít.