Hozd ki a legtöbbet a ChatGPT-ből a ClickUp AI segítségével

ClickUp vagy ChatGPT? Nem kell választanod.
A csapatod naponta használja a ChatGPT-t. Ezáltal a ClickUp még értékesebbé válik, nem pedig kevésbé.
A ChatGPT egy gondolkodási eszköz: kutatás, elemzés, vázlatkészítés, érvelés és ötletelés. A ClickUp AI egy operatív eszköz: kezeli a gondolkodás eredményeként létrejövő munkát.
A ChatGPT segít a csapatodnak kitalálni, mit kell tenni. A ClickUp AI pedig segít a szervezetnek ezt ténylegesen végrehajtani, nyomon követni, automatizálni és értékelni. Együttesen az AI-alapú gondolkodást AI-alapú végrehajtássá alakítják.
Olvass tovább, és tudd meg, hogyan hozhatod ki a legtöbbet a ChatGPT-ből a ClickUp AI segítségével.
💡 Szeretne segítséget abban, hogy kiderítse, hogyan illesztheti be a ClickUp AI-t és a ChatGPT-t a munkafolyamataiba?
Hogyan működik a ClickUp AI?
A ClickUp AI egy teljes körű mesterséges intelligencia-funkciókészlet, amely beépül a platformba, ahol a csapatok máris kezelik a munkájukat.
Ahelyett, hogy a mesterséges intelligenciát a munkád kontextusától elszigetelt, különálló kiegészítőként kezelné, a ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterületét kínálja neked – ahol a mesterséges intelligencia alaposan megérti a feladataidat, dokumentumaidat és beszélgetéseidet, hogy a munkafolyamatod minden szakaszában releváns, kontextusba ágyazott és időtakarékos támogatást nyújtson neked.
Íme, mi teszi ezt lehetővé:
ClickUp Brain
A ClickUp Brain a ClickUp beépített intelligencia-rétege. Ezzel az egész munkaterület minden felhasználó és minden csatlakoztatott eszköz számára okosabbá válik.
- @mention Brain : Bármely feladatban, dokumentumban vagy csevegésben jelöld meg a Brain-t, mintha egy csapattárs lenne. Ez a te 24 órás intelligens asszisztensed
- Ambient Answers : A mesterséges intelligencia automatikusan válaszol a csevegésekben és a hozzászólások között feltett kérdésekre, így az embereknek nem kell ezzel foglalkozniuk
- Kontextuselemzés: Figyelemmel kíséri az összes munkakörnyezetet, hogy folyamatosan rögzítse és frissítse a tudásbázisokat
- Vállalati keresés : Tegyen fel kérdéseket természetes nyelven, és kapjon válaszokat a feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, megjegyzésekből és mellékletekből. Figyelembe veszi a munkaterületi jogosultságokat
- AI-alapú egyéni mezők: A feladat tartalma alapján automatikusan kitöltődő mezők: hangulat, prioritási értékelés, kategóriába sorolás és összefoglalók. Nincs szükség felhasználói beavatkozásra
📮ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a használ olyan beszélgetőalapú mesterséges intelligencia-eszközöket, mint a ChatGPT és a Claude. A számukra ismerős csevegőrobot-felület és a sokoldalú képességek – például tartalom létrehozása, adatok elemzése és még sok más – lehetnek az oka annak, hogy ezek az eszközök olyan népszerűek a legkülönbözőbb munkakörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal egy másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nek, az ezzel járó váltási terhek és kontextusváltási költségek idővel felhalmozódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. A munkafelületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek rendkívül relevánsak a feladataihoz! Tapasztalja meg a termelékenység kétszeres javulását a ClickUp segítségével!
Szuper ügynökök
A szuperügynökök olyan mesterséges intelligenciával rendelkező csapattársak, akiket a Szuperügynök-készítő segítségével utasításokkal, kiváltó eseményekkel, eszközökkel, tudással és memóriával konfigurálhatsz.
Megjelölheted őket, feladatokat rendelhetsz hozzájuk, privát üzenetet küldhetsz nekik a csevegőben, sőt, akár @-jelöléssel is megemlítheted őket közvetlenül a munkaterületeden. Úgy viselkednek, mint egy emberi csapattag: önállóan megteszik a szükséges lépéseket a rábízott feladat elvégzéséhez.
Nem kell minden lépésnél utasításokat adnod nekik. Önállóan végzik el a munkát.
🎥 Nézd meg ezt a videót, hogy többet tudj meg a szuperügynökök létrehozásáról és használatáról:
Minden részleg rendelkezik a ClickUp Acceleratorhoz azonnal használható, előre összeállított ügynöki csomagokkal :
|Osztály
|Ügynökök
|Projektmenedzsment
|Beérkező ügyintéző, Feladat-elosztó ügyintéző, Projektmenedzser, Élő ügyfélszolgálati ügyintéző
|Marketing
|Rövid ügynök, Tartalomügynök, Márkaügynök, Élő hírszerző ügynök
|Termékfejlesztés és műszaki tervezés
|PRD-ügynök, Triage-ügynök, Codegen-ügynök, Live Answers-ügynök
|HR
|Bevezető ügyintéző, Pulzusellenőrző ügyintéző, Képző ügyintéző, Élő válaszok ügyintéző
|Vezetés
|Célfigyelő, Összhang-felelős, Fő eredményekért felelős, Állapotfrissítő
|Értékesítés
|Egyedi ügynökök az értékesítési munkafolyamatokhoz
A Bell Direct bebizonyítja, hogy a ClickUp segítségével nincs szükség technikai csapatra ahhoz, hogy az AI-t hatékonyan bevezessük.
A ClickUp Super Agents segítségével a csapat kódírás és új eszközök bevezetése nélkül automatizálta a felvételi és osztályozási munkafolyamatot az elejétől a végéig.
💡 Hasonló hatékonyságnövekedést szeretne elérni a csapatában?
Autopilot és környezeti ügynökök
Ezek olyan, folyamatosan aktív ügynökök, amelyek a háttérben futnak, anélkül, hogy erre felkérést kapnának. Gondoljunk csak bele:
- Minden reggel generált irányítópult-összefoglalók
- Bejelentkezés nélkül elküldött állapotfrissítések
- A feladatok automatikus osztályozása és prioritás szerinti továbbítása
- A lejárt tételek jelölése és továbbítása
- Az adatok folyamatosan frissülnek a munkaterületen
Minősített ügynökök
Azokban az esetekben, amikor a tét olyan nagy, hogy egyedi megoldást igényel, a ClickUp helyszíni mérnökei megtervezik és telepítik a szervezeted sajátos folyamataihoz igazított ügynököt. A Certified Agents szolgáltatás keretében prémium minőségű beállítást és korlátlan használatot kapsz.
👀 Tudtad? A ClickUp Certified Agent 100-ból 96 pontot ért el a végrehajtásra kész projekttervek közvetlen összehasonlításában. A legközelebbi versenytárs 61 pontot ért el, míg a többi többsége a 40-es és 50-es pontszámok között maradt.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a csapatok egyetlen lépésben haladhatnak az ötlettől a terven át a megvalósításig, minimális emberi beavatkozás mellett. Ez az, ami kiemeli a Certified Agentet ebben a teljesítmény-összehasonlításban.
Mesterséges intelligencia találkozók
A ClickUp Naptár és az AI Notetaker segítségével a csapatok kontextusba ágyazva tervezhetik meg az értekezleteket, és automatikusan rögzíthetik a jegyzeteket.
- Természetes nyelvű parancsokkal ellenőrizze a csapat naptárait a szabad időpontok felkutatásához, és szervezzen megbeszéléseket
- Csatlakozz az értekezletekhez a ClickUp-on belül, anélkül, hogy lapot kellene váltanod
- Kapjon automatikus értekezletjegyzeteket a ClickUp Beérkező levelek mappájába – az előadók megjelölésével, összefoglalóval, a legfontosabb témákkal és a kiemelt döntésekkel
- A mesterséges intelligencia kivonja a teendőket az értekezlet jegyzetéből, és nyomon követhető ClickUp-feladatokká alakítja őket
- A nyomon követés a vonatkozó projekthez van kapcsolva
- Az összefoglalók a megfelelő ClickUp-térben kerülnek közzétételre
Minden résztvevő tisztában van azzal, hogy miről tárgyaltak, mi a következő lépés, és ki a felelős azért.
Többféle mesterséges intelligencia-modell egy platformon
A ClickUp modellfüggetlen. A felhasználók közvetlenül a ClickUp eszköztárból, a platform elhagyása nélkül válthatnak az OpenAI, az Anthropic és a Google által kínált GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 és 14 egyéb AI-modell között.
A Brain ezeket a modelleket használja a munkaterületi intelligencia megvalósításához, és a szuperügynökök bármelyik elérhető modellt kihasználhatják. A rendszergazdák munkaterületenként korlátozhatják, hogy mely modellek legyenek elérhetők.
Csapatod máris ugyanazokat a megbízható GPT-modelleket kapja, amelyek a teljes munkagrafikonra kiterjednek: feladatokra, dokumentumokra, csevegésre, irányítópultokra, videoklipekre, célokra és űrlapokra. Nincs szükség külön előfizetésre vagy API-kulcsra.
Mit kínál a ChatGPT?
🧠 Érdekesség: A ChatGPT mindössze öt nappal a bevezetése után meghaladta az 1 millió felhasználót. Jelenleg a világ 4. leglátogatottabb weboldala.
A ChatGPT a világ legelterjedtebb mesterséges intelligencia-alkalmazása, és a ClickUp-pal együtt használva valódi hozzáadott értéket jelent az egyéni termelékenység és a csapatmunka terén:
- ChatGPT (beszélgetés): Általános célú mesterséges intelligencia-asszisztens kutatáshoz, elemzéshez, vázlatkészítéshez, ötleteléshez és problémamegoldáshoz. Kiválóan teljesít a mélyreható érvelés és a hosszú kontextusú összefoglalás terén
- Mélyreható kutatás: Automatizált kutatóprogram, amely az internetet böngészi, összefoglalja az eredményeket, és átfogó jelentéseket készít
- Egyedi GPT-k: Újrafelhasználható mesterséges intelligencia-konfigurációk egyedi utasításokkal, tudásbázissal és eszközökkel. Megoszthatók a Business és Enterprise munkaterületeken belül
- ChatGPT Agent: Olyan ügynöki mód, amely több lépésből álló műveleteket képes végrehajtani: böngészés, programozás, fájlelemzés és eszközhasználat egy beszélgetés keretében
- Codex: az OpenAI kódgeneráló és -szerkesztő eszköze az autonóm kódkészítéshez
- Projektek: A ChatGPT-n belül kialakított munkaterületek, amelyek lehetővé teszik a beszélgetések, fájlok és egyéni GPT-k egy adott téma köré történő csoportosítását
A ChatGPT mostantól támogatja az MCP-t (Model Context Protocol) fejlesztői módjában és az alkalmazáskatalógusában (több mint 300 integráció, többek között a Monday.com, a Notion, a Linear, a Stripe és a Hex). Egyedi MCP-kiszolgálók csatlakoztathatók a saját fejlesztésű rendszerekhez való olvasási és írási hozzáférés érdekében. A Codex-bővítmények az MCP-kiszolgálókonfigurációkat a készségekkel és az alkalmazásintegrációkkal együtt csomagolhatják.
Négy ok, amiért a ChatGPT és a ClickUp együtt még jobb
1. Gondolkodj a ChatGPT segítségével, valósítsd meg a ClickUp segítségével
🙇🏻♂️ A ChatGPT kiválóan teljesít a munka kezdeti szakaszában: témák kutatásában, adatok elemzésében, stratégiák kidolgozásában, valamint a lehetséges munkafolyamatok feltérképezésében. Legfőbb erőssége a több forrásból származó információk összefoglalásában rejlik. Ez az, amiben egy általános célú érvelőmotor igazán jól teljesít.
🤝 A ClickUp-ban válnak ezek az ötletek valódi munkává. A stratégia mérföldkövekkel ellátott projektté alakul. Az elemzés felelősségi körrel rendelkező feladatokká válik. A munkafolyamat-terv egy „Super Agent”-té alakul, amely minden állapotváltozáskor automatikusan elindul. A vázlat a briefhez kapcsolódó dokumentummá válik, amelyet a sprint során nyomon követnek.
A ChatGPT segít a gondolkodásban. A ClickUp AI pedig segít a szervezetnek a feladatok végrehajtásában, bármilyen méretű csapat esetében, anélkül, hogy bárkinek is újra utasításokat kellene adnia.
2. Közös munkavégzési rendszer kontra személyes AI-beszélgetések
🙇🏻♂️ Amit a ChatGPT-ben létrehozol, az a beszélgetési előzményekben vagy egy projektben marad. Az egyéni GPT-k megoszthatók a munkaterületen belül, de a kimenetek továbbra is beszélgetések formájában jelennek meg. Ha valami remek dolgot hozol létre a ChatGPT-ben, a csapat többi tagjának tudnia kell, hogy létezik, tudnia kell, hogyan kell használni, és emlékeznie kell rá, hogy megnyissa.
🤝 A ClickUp AI alapvetően megosztott:
- A szuperügynökök a munkaterületen láthatók. Ha valaki létrehoz egy ügynököt, az egész szervezet profitál belőle
- A ClickUp automatizálások mindenki számára aktiválódnak, nem csak annak, aki beállította őket
- Az AI-alapú egyéni mezők az egész csapat számára megjelennek
- A tudásbázisok minden felhasználó és minden ügyintéző számára elérhetők
Ha valaki távozik a cégtől, a ChatGPT-beszélgetései és az egyéni GPT-jei továbbra is megmaradhatnak a munkaterületen, de a szervezeti munkafolyamatokkal kapcsolatos tudás nem kerül átadásra úgy, ahogyan a ClickUp-ügynökök triggerei, utasításai és kontextusa.
💡 Szakértői tipp: Ha olyan mesterséges intelligencia-platformokat vizsgálsz, mint a ChatGPT, érdemes feltenni a következő kérdést: „Ha a csapatod valamelyik tagja létrehoz egy mesterséges intelligencia-munkafolyamatot a ChatGPT-ben, a szervezet többi tagja is láthatja, használhatja és kihasználhatja-e annak előnyeit? Vagy csak az adott személy rendelkezik hozzá?”
📮ClickUp Insight: Arra a kérdésre, hogy mi tenné az AI-ügynököket igazán hasznossá, a leggyakrabban adott válasz nem a sebesség vagy a teljesítmény volt. A válaszadók közel 40%-a azt mondta, hogy olyan ügynökre van szükségük, aki tökéletesen megérti a munkájuk kontextusát.
Ez logikus, mivel a legtöbb mesterséges intelligencia-ügynök kudarcot vall, ha nem érti, miért születtek bizonyos döntések, vagy hogyan kellene a munkafolyamatnak zajlania.
Mivel a szuperügynökök megőrzik a kontextust, emlékeznek a korábbi döntésekre és folyamatosan működnek, sokkal megbízhatóbban tudnak cselekedni, mint a parancssor-alapú ügynökök. Egy folyamatosan frissülő munkaterületi előzményekből indulnak ki, a munka előrehaladtával aktívak maradnak, és egyértelmű jogosultsági korlátok és ellenőrzési nyomvonalak keretein belül működnek.
Ha az intelligens rendszer megérti a feladatot és biztonságosan elvégzi, végre úgy fogod érezni, hogy egy olyan virtuális munkatárssal dolgozol együtt, akire valóban számíthatsz.
3. Folyamatos információszolgáltatás kontra igény szerinti válaszok
🙇🏻♂️ A ChatGPT akkor működik, ha valaki megnyitja és beír valamit. Ha senki sem tesz fel kérdést, akkor nem történik semmi. A ChatGPT Agent több lépésből álló műveleteket is végrehajthat, de a beszélgetést valakinek el kell indítania.
🤝 A ClickUp AI folyamatosan működik, függetlenül attól, hogy figyelnek-e rá vagy sem:
- A Brain a háttérben bővíti az adatokat: összefoglalja a projekteket, kitölti az egyéni mezőket és frissíti a tudásbázisokat
- Az Autopilot-ügynökök éjjel-nappal figyelemmel kísérik a munkaterületet: jelzik a határidőn túllépett feladatokat, automatikusan osztályozzák az új feladatokat, és összefoglaló jelentéseket generálnak a vezérlőpultra
- A Super Agents a munkafolyamat eseményeire reagál: állapotváltozásokra, új feladatokra, megemlítésekre és előre beállított időzítésekre
A munkaterület óráról órára egyre okosabbá válik, anélkül, hogy bárki is aktívan irányítaná. A ClickUp AI-t nem úgy használod, mint a ChatGPT-t. Egyszerűen csak működik.
4. A munkakörnyezet, amely a ChatGPT-t okosabbá teszi
🤝 A ClickUp AI folyamatosan bővíti a munkaterületén található adatokat. Az algoritmus által generált összefoglalók, az AI által osztályozott egyéni mezők, sőt, a strukturált projektelemzések is mind önállóan, külön beavatkozás nélkül készülnek el.
Amikor a csapatod a ChatGPT-t használja elemzésekhez, és az eredményeket visszajuttatja a ClickUpba, a ClickUp AI feldolgozza azokat: automatikusan osztályozza az adatokat, feladatokat indít el és frissíti a műszerfalakat. Ha pedig valaki a ClickUp adataival használja a ChatGPT-t (API-n vagy manuális kontextusban), a ClickUpból származó kiegészített adatok javítják a ChatGPT kimenetét.
A visszacsatolási kör:
Az eredmény: a ChatGPT jobb eredményeket produkál, mert a ClickUp AI már elvégezte az adatok rendszerezésének, osztályozásának és kiegészítésének nehéz munkáját. Amikor pedig a ChatGPT valami értékeset hoz létre, a ClickUp AI azt olyan operatív feladattá alakítja, amelyből az egész szervezet profitál.
Ügyfeleink egyetértenek abban, hogy ez a kombináció forradalmi változást hoz:
ClickUp kontra ChatGPT: A megfelelő eszköz a megfelelő felhasználási esethez
A lényeg nem az, hogy a ChatGPT-t a ClickUp AI-ra cseréljük. Hanem az, hogy a megfelelő feladatra a megfelelő mesterséges intelligenciát használjuk.
|Alkalmazási eset
|A legjobb eszköz
|Miért
|Alapos kutatás és elemzés
|ChatGPT
|Internetes böngészés, hosszú szövegek összefoglalása, mélyreható kutatás
|Ötletelés és ötletgyűjtés
|ChatGPT
|Beszélgető típus, kreatív, jól tud ötleteket kidolgozni
|Tartalom megírása
|ChatGPT
|Erőteljes stílus, jól illeszkedik a hangvételhez
|Programozás és hibakeresés
|Kódex
|Autonóm kódoló ügynök
|A projekt állásáról szóló frissítések
|ClickUp AI
|Folyamatosan aktív, valós tevékenységek alapján automatikusan generált
|Sprinttervezés és nyomon követés
|ClickUp AI
|Terheléselosztás, hibaforrások felismerése, irányítópultok
|A projektdokumentáció tartalma
|ClickUp AI
|A kontextusban, a feladatleíráshoz és a feladathoz kapcsolódóan
|A munkával kapcsolatos kérdések
|Agy
|Azonnali válaszok a feladatokból, dokumentumokból, csevegésből és megjegyzésekből
|Feladatok elosztása és osztályozása
|Szuper ügynökök
|Eseményvezérelt, munkaterület-tudatos, jogosultsági hatókörű
|Ülésekről készült jegyzetek és a követendő lépések
|Mesterséges intelligencia találkozók
|Automatikus rögzítés, teendő létrehozása
|Háttérfigyelés
|Autopilot-ügynökök
|A nap 24 órájában, automatikusan, folyamatosan
|Egyedi, nagy kockázatú munkafolyamatok
|Minősített ügynökök
|Kifejezetten erre a célra kifejlesztett, FDE-támogatással, korlátlan
|Személyes termelékenység
|ChatGPT
|Egyéni gondolkodás, vázlatkészítés, felfedezés
|Közös csapatmunkafolyamatok
|Szuper ügynökök
|A szervezet számára látható, a munkaterületi szinten karbantartott
🔑 Főbb megállapítás: A ChatGPT a személyes, mélyreható, általános jellegű gondolkodási feladatokat látja el. A ClickUp AI pedig a csapat egészét érintő, folyamatosan működő operatív munkafolyamatokat kezeli. A kettő együttesen lefedik a szervezet teljes működését.
Mit jelent ez a szervezet számára?
Minden csapattag számára
Egy olyan mesterséges intelligencia, amely már a ClickUp megnyitásának pillanatában működik, ChatGPT-előfizetés, API-beállítás vagy prompt-tervezési ismeretek nélkül. A Brain megválaszolja a kérdéseiket, az ügynökök elvégzik az ismétlődő feladatokat, az egyéni mezők automatikusan osztályozzák a feladatokat, az értekezletek jegyzőkönyvei pedig maguktól elkészülnek.
A ChatGPT haladó felhasználói számára
Használja továbbra is a ChatGPT-t alapos kutatásokhoz, elemzésekhez és kreatív munkákhoz. Töltse be az eredményeket a ClickUpba, ahol nyomon követhető feladatokká válnak, felelősökkel, határidőkkel és ügynökök által vezérelt automatizálással. Az információk nem maradnak a csevegőablakban, hanem gyakorlati hasznát veszik.
Az informatika és a vezetés területén
Egyetlen, egységesen kezelt AI-platform, amely ugyanazt az egységes bejelentkezést (SSO), jogosultsági rendszert és megfelelőségi szintet biztosítja, mint a ClickUp többi része. ISO 42001 tanúsítvánnyal rendelkezik az AI-kezelés terén, az AI-partnerek nem tárolnak adatokat, és központosított rendszergazdai vezérlés biztosítja, hogy mely modellek, ügynökök és funkciók legyenek engedélyezve. Hasonlítsuk ezt össze a több száz különálló ChatGPT-példánnyal, amelyeknél eltérőek a csomagszintek, és nincs központi rálátás arra, hogy az AI mit hoz létre a vállalati adatok felhasználásával.
Az AI-stratégiával kapcsolatban
A ClickUp modellfüggetlen, és magában foglalja a GPT-5.2-t, a Claude Opus 4.5-öt, a Gemini 3 Pro-t, az o3-at, valamint az OpenAI, az Anthropic és a Google 14 mesterséges intelligencia-modelljét. Csapatod máris ugyanazokat a megbízható GPT-modelleket kapja, amelyek a teljes munkagrafikonra alkalmazhatók. Ha holnap megjelenik egy jobb modell, a ClickUp automatikusan átáll rá, anélkül, hogy bárkinek is át kellene alakítania a munkafolyamatokat.
Ráadásul elkerülheti az „AI-terjedéssel” járó költségeket (vagyis azt, hogy stratégia és felügyelet nélkül több AI-eszközt használjon és fizessen értük).
👀 Tudtad? A ClickUp „AI Sprawl” felmérése szerint a munkavállalók közel fele (46,5%) kénytelen két vagy több mesterséges intelligencia-eszköz között váltogatni egy-egy feladat elvégzéséhez.
Hogyan működik együtt a ChatGPT és a ClickUp: az architektúra
Tedd a ChatGPT-t hatékonyabbá a ClickUp segítségével
A ChatGPT lehet az a mesterséges intelligencia, amelyhez a csapatod elsőként nyúl. A ClickUp AI pedig beépíti ezt az intelligenciát a tényleges munkafolyamatokba.
A ClickUp Brain kontextusérzékeny mesterséges intelligenciát hoz a ClickUp munkaterületedre és a kapcsolódó alkalmazásokba. A Super Agents – mint a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre álló mesterséges intelligencia-társak – segít abban, hogy többet érj el, mint amennyit emberi erőből lehetséges lenne.
Ez a bejegyzés nem a ClickUp AI és a ChatGPT összehasonlításáról szól. Arról szól, hogy a megfelelő mesterséges intelligenciát a megfelelő célhoz illesszük. Míg a ChatGPT a gondolkodást segíti, a ClickUp AI a cselekvést. Ha pedig egy munkaterületen egyesíted őket, tízszer gyorsabban tudsz írni, programozni, kiadni és végrehajtani, mint a ChatGPT önmagában történő használatával.
👉🏼 Ha azt fontolgatod, hogyan használhatnád együtt a ClickUp AI-t és a ChatGPT-t, oszd meg céljaidat csapatunkkal, és mi segítünk kidolgozni a megfelelő megoldást.