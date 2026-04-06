Hozd ki a legtöbbet a ChatGPT-ből a ClickUp AI segítségével

ClickUp vagy ChatGPT? Nem kell választanod.

A csapatod naponta használja a ChatGPT-t. Ezáltal a ClickUp még értékesebbé válik, nem pedig kevésbé.

A ChatGPT egy gondolkodási eszköz: kutatás, elemzés, vázlatkészítés, érvelés és ötletelés. A ClickUp AI egy operatív eszköz: kezeli a gondolkodás eredményeként létrejövő munkát.

A ChatGPT segít a csapatodnak kitalálni, mit kell tenni. A ClickUp AI pedig segít a szervezetnek ezt ténylegesen végrehajtani, nyomon követni, automatizálni és értékelni. Együttesen az AI-alapú gondolkodást AI-alapú végrehajtássá alakítják.

Hogyan működik a ClickUp AI?

A ClickUp AI egy teljes körű mesterséges intelligencia-funkciókészlet, amely beépül a platformba, ahol a csapatok máris kezelik a munkájukat.

Ahelyett, hogy a mesterséges intelligenciát a munkád kontextusától elszigetelt, különálló kiegészítőként kezelné, a ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterületét kínálja neked – ahol a mesterséges intelligencia alaposan megérti a feladataidat, dokumentumaidat és beszélgetéseidet, hogy a munkafolyamatod minden szakaszában releváns, kontextusba ágyazott és időtakarékos támogatást nyújtson neked.

A munka jövője: konvergencia + mesterséges intelligencia

Íme, mi teszi ezt lehetővé:

ClickUp Brain

A ClickUp Brain a ClickUp beépített intelligencia-rétege. Ezzel az egész munkaterület minden felhasználó és minden csatlakoztatott eszköz számára okosabbá válik.

A ClickUp Brain kontextusfüggő válaszaival rangsorolhatja a munkaterületén a végrehajtandó feladatokat

@mention Brain : Bármely feladatban, dokumentumban vagy csevegésben jelöld meg a Brain-t, mintha egy csapattárs lenne. Ez a te 24 órás intelligens asszisztensed : Bármely feladatban, dokumentumban vagy csevegésben jelöld meg a Brain-t, mintha egy csapattárs lenne. Ez a te 24 órás intelligens asszisztensed

Ambient Answers : A mesterséges intelligencia automatikusan válaszol a csevegésekben és a hozzászólások között feltett kérdésekre, így az embereknek nem kell ezzel foglalkozniuk : A mesterséges intelligencia automatikusan válaszol a csevegésekben és a hozzászólások között feltett kérdésekre, így az embereknek nem kell ezzel foglalkozniuk

Kontextuselemzés : Figyelemmel kíséri az összes munkakörnyezetet, hogy folyamatosan rögzítse és frissítse a tudásbázisokat

Vállalati keresés : Tegyen fel kérdéseket természetes nyelven, és kapjon válaszokat a feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, megjegyzésekből és mellékletekből. Figyelembe veszi a munkaterületi jogosultságokat : Tegyen fel kérdéseket természetes nyelven, és kapjon válaszokat a feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, megjegyzésekből és mellékletekből. Figyelembe veszi a munkaterületi jogosultságokat

AI-alapú egyéni mezők: A feladat tartalma alapján automatikusan kitöltődő mezők: hangulat, prioritási értékelés, kategóriába sorolás és összefoglalók. Nincs szükség felhasználói beavatkozásra

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a használ olyan beszélgetőalapú mesterséges intelligencia-eszközöket, mint a ChatGPT és a Claude. A számukra ismerős csevegőrobot-felület és a sokoldalú képességek – például tartalom létrehozása, adatok elemzése és még sok más – lehetnek az oka annak, hogy ezek az eszközök olyan népszerűek a legkülönbözőbb munkakörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal egy másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nek, az ezzel járó váltási terhek és kontextusváltási költségek idővel felhalmozódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. A munkafelületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek rendkívül relevánsak a feladataihoz! Tapasztalja meg a termelékenység kétszeres javulását a ClickUp segítségével!

Szuper ügynökök

A szuperügynökök olyan mesterséges intelligenciával rendelkező csapattársak, akiket a Szuperügynök-készítő segítségével utasításokkal, kiváltó eseményekkel, eszközökkel, tudással és memóriával konfigurálhatsz.

Készítsen egyedi ClickUp Super Agenteket egy kódírás nélküli szerkesztővel, amely lehetővé teszi az utasítások természetes nyelven történő megosztását

Megjelölheted őket, feladatokat rendelhetsz hozzájuk, privát üzenetet küldhetsz nekik a csevegőben, sőt, akár @-jelöléssel is megemlítheted őket közvetlenül a munkaterületeden. Úgy viselkednek, mint egy emberi csapattag: önállóan megteszik a szükséges lépéseket a rábízott feladat elvégzéséhez.

Nem kell minden lépésnél utasításokat adnod nekik. Önállóan végzik el a munkát.

Minden részleg rendelkezik a ClickUp Acceleratorhoz azonnal használható, előre összeállított ügynöki csomagokkal :

Osztály Ügynökök Projektmenedzsment Beérkező ügyintéző, Feladat-elosztó ügyintéző, Projektmenedzser, Élő ügyfélszolgálati ügyintéző Marketing Rövid ügynök, Tartalomügynök, Márkaügynök, Élő hírszerző ügynök Termékfejlesztés és műszaki tervezés PRD-ügynök, Triage-ügynök, Codegen-ügynök, Live Answers-ügynök HR Bevezető ügyintéző, Pulzusellenőrző ügyintéző, Képző ügyintéző, Élő válaszok ügyintéző Vezetés Célfigyelő, Összhang-felelős, Fő eredményekért felelős, Állapotfrissítő Értékesítés Egyedi ügynökök az értékesítési munkafolyamatokhoz

A Bell Direct bebizonyítja, hogy a ClickUp segítségével nincs szükség technikai csapatra ahhoz, hogy az AI-t hatékonyan bevezessük.

A ClickUp Super Agents segítségével a csapat kódírás és új eszközök bevezetése nélkül automatizálta a felvételi és osztályozási munkafolyamatot az elejétől a végéig.

Autopilot és környezeti ügynökök

Ezek olyan, folyamatosan aktív ügynökök, amelyek a háttérben futnak, anélkül, hogy erre felkérést kapnának. Gondoljunk csak bele:

Minden reggel generált irányítópult-összefoglalók

Bejelentkezés nélkül elküldött állapotfrissítések

A feladatok automatikus osztályozása és prioritás szerinti továbbítása

A lejárt tételek jelölése és továbbítása

Az adatok folyamatosan frissülnek a munkaterületen

Minősített ügynökök

Azokban az esetekben, amikor a tét olyan nagy, hogy egyedi megoldást igényel, a ClickUp helyszíni mérnökei megtervezik és telepítik a szervezeted sajátos folyamataihoz igazított ügynököt. A Certified Agents szolgáltatás keretében prémium minőségű beállítást és korlátlan használatot kapsz.

👀 Tudtad? A ClickUp Certified Agent 100-ból 96 pontot ért el a végrehajtásra kész projekttervek közvetlen összehasonlításában. A legközelebbi versenytárs 61 pontot ért el, míg a többi többsége a 40-es és 50-es pontszámok között maradt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a csapatok egyetlen lépésben haladhatnak az ötlettől a terven át a megvalósításig, minimális emberi beavatkozás mellett. Ez az, ami kiemeli a Certified Agentet ebben a teljesítmény-összehasonlításban.

Mesterséges intelligencia találkozók

A ClickUp Naptár és az AI Notetaker segítségével a csapatok kontextusba ágyazva tervezhetik meg az értekezleteket, és automatikusan rögzíthetik a jegyzeteket.

Hagyja, hogy a ClickUp AI automatizálja az értekezleteit, az ütemezéstől a jegyzetelésen át az összefoglalásig

Természetes nyelvű parancsokkal ellenőrizze a csapat naptárait a szabad időpontok felkutatásához, és szervezzen megbeszéléseket

Csatlakozz az értekezletekhez a ClickUp-on belül, anélkül, hogy lapot kellene váltanod

Kapjon automatikus értekezletjegyzeteket a ClickUp Beérkező levelek mappájába – az előadók megjelölésével, összefoglalóval, a legfontosabb témákkal és a kiemelt döntésekkel

A mesterséges intelligencia kivonja a teendőket az értekezlet jegyzetéből, és nyomon követhető ClickUp-feladatokká alakítja őket

A nyomon követés a vonatkozó projekthez van kapcsolva

Az összefoglalók a megfelelő ClickUp-térben kerülnek közzétételre

Minden résztvevő tisztában van azzal, hogy miről tárgyaltak, mi a következő lépés, és ki a felelős azért.

Többféle mesterséges intelligencia-modell egy platformon

A ClickUp modellfüggetlen. A felhasználók közvetlenül a ClickUp eszköztárból, a platform elhagyása nélkül válthatnak az OpenAI, az Anthropic és a Google által kínált GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 és 14 egyéb AI-modell között.

A ClickUp Brain segítségével egy áráért több mesterséges intelligencia-modellhez is hozzáférhet

A Brain ezeket a modelleket használja a munkaterületi intelligencia megvalósításához, és a szuperügynökök bármelyik elérhető modellt kihasználhatják. A rendszergazdák munkaterületenként korlátozhatják, hogy mely modellek legyenek elérhetők.

Csapatod máris ugyanazokat a megbízható GPT-modelleket kapja, amelyek a teljes munkagrafikonra kiterjednek: feladatokra, dokumentumokra, csevegésre, irányítópultokra, videoklipekre, célokra és űrlapokra. Nincs szükség külön előfizetésre vagy API-kulcsra.

Mit kínál a ChatGPT?

🧠 Érdekesség: A ChatGPT mindössze öt nappal a bevezetése után meghaladta az 1 millió felhasználót. Jelenleg a világ 4. leglátogatottabb weboldala.

A ChatGPT a világ legelterjedtebb mesterséges intelligencia-alkalmazása, és a ClickUp-pal együtt használva valódi hozzáadott értéket jelent az egyéni termelékenység és a csapatmunka terén:

ChatGPT (beszélgetés) : Általános célú mesterséges intelligencia-asszisztens kutatáshoz, elemzéshez, vázlatkészítéshez, ötleteléshez és problémamegoldáshoz. Kiválóan teljesít a mélyreható érvelés és a hosszú kontextusú összefoglalás terén

Mélyreható kutatás : Automatizált kutatóprogram, amely az internetet böngészi, összefoglalja az eredményeket, és átfogó jelentéseket készít

Egyedi GPT-k : Újrafelhasználható mesterséges intelligencia-konfigurációk egyedi utasításokkal, tudásbázissal és eszközökkel. Megoszthatók a Business és Enterprise munkaterületeken belül

ChatGPT Agent : Olyan ügynöki mód, amely több lépésből álló műveleteket képes végrehajtani: böngészés, programozás, fájlelemzés és eszközhasználat egy beszélgetés keretében

Codex : az OpenAI kódgeneráló és -szerkesztő eszköze az autonóm kódkészítéshez

Projektek: A ChatGPT-n belül kialakított munkaterületek, amelyek lehetővé teszik a beszélgetések, fájlok és : A ChatGPT-n belül kialakított munkaterületek, amelyek lehetővé teszik a beszélgetések, fájlok és egyéni GPT-k egy adott téma köré történő csoportosítását

A ChatGPT mostantól támogatja az MCP-t (Model Context Protocol) fejlesztői módjában és az alkalmazáskatalógusában (több mint 300 integráció, többek között a Monday.com, a Notion, a Linear, a Stripe és a Hex). Egyedi MCP-kiszolgálók csatlakoztathatók a saját fejlesztésű rendszerekhez való olvasási és írási hozzáférés érdekében. A Codex-bővítmények az MCP-kiszolgálókonfigurációkat a készségekkel és az alkalmazásintegrációkkal együtt csomagolhatják.

Négy ok, amiért a ChatGPT és a ClickUp együtt még jobb

1. Gondolkodj a ChatGPT segítségével, valósítsd meg a ClickUp segítségével

🙇🏻‍♂️ A ChatGPT kiválóan teljesít a munka kezdeti szakaszában: témák kutatásában, adatok elemzésében, stratégiák kidolgozásában, valamint a lehetséges munkafolyamatok feltérképezésében. Legfőbb erőssége a több forrásból származó információk összefoglalásában rejlik. Ez az, amiben egy általános célú érvelőmotor igazán jól teljesít.

🤝 A ClickUp-ban válnak ezek az ötletek valódi munkává. A stratégia mérföldkövekkel ellátott projektté alakul. Az elemzés felelősségi körrel rendelkező feladatokká válik. A munkafolyamat-terv egy „Super Agent”-té alakul, amely minden állapotváltozáskor automatikusan elindul. A vázlat a briefhez kapcsolódó dokumentummá válik, amelyet a sprint során nyomon követnek.

A ChatGPT segít a gondolkodásban. A ClickUp AI pedig segít a szervezetnek a feladatok végrehajtásában, bármilyen méretű csapat esetében, anélkül, hogy bárkinek is újra utasításokat kellene adnia.

2. Közös munkavégzési rendszer kontra személyes AI-beszélgetések

🙇🏻‍♂️ Amit a ChatGPT-ben létrehozol, az a beszélgetési előzményekben vagy egy projektben marad. Az egyéni GPT-k megoszthatók a munkaterületen belül, de a kimenetek továbbra is beszélgetések formájában jelennek meg. Ha valami remek dolgot hozol létre a ChatGPT-ben, a csapat többi tagjának tudnia kell, hogy létezik, tudnia kell, hogyan kell használni, és emlékeznie kell rá, hogy megnyissa.

🤝 A ClickUp AI alapvetően megosztott:

A szuperügynökök a munkaterületen láthatók. Ha valaki létrehoz egy ügynököt, az egész szervezet profitál belőle

A ClickUp automatizálások mindenki számára aktiválódnak, nem csak annak, aki beállította őket

Az AI-alapú egyéni mezők az egész csapat számára megjelennek

A tudásbázisok minden felhasználó és minden ügyintéző számára elérhetők

Ha valaki távozik a cégtől, a ChatGPT-beszélgetései és az egyéni GPT-jei továbbra is megmaradhatnak a munkaterületen, de a szervezeti munkafolyamatokkal kapcsolatos tudás nem kerül átadásra úgy, ahogyan a ClickUp-ügynökök triggerei, utasításai és kontextusa.

💡 Szakértői tipp: Ha olyan mesterséges intelligencia-platformokat vizsgálsz, mint a ChatGPT, érdemes feltenni a következő kérdést: „Ha a csapatod valamelyik tagja létrehoz egy mesterséges intelligencia-munkafolyamatot a ChatGPT-ben, a szervezet többi tagja is láthatja, használhatja és kihasználhatja-e annak előnyeit? Vagy csak az adott személy rendelkezik hozzá?”

📮ClickUp Insight: Arra a kérdésre, hogy mi tenné az AI-ügynököket igazán hasznossá, a leggyakrabban adott válasz nem a sebesség vagy a teljesítmény volt. A válaszadók közel 40%-a azt mondta, hogy olyan ügynökre van szükségük, aki tökéletesen megérti a munkájuk kontextusát. Ez logikus, mivel a legtöbb mesterséges intelligencia-ügynök kudarcot vall, ha nem érti, miért születtek bizonyos döntések, vagy hogyan kellene a munkafolyamatnak zajlania. Mivel a szuperügynökök megőrzik a kontextust, emlékeznek a korábbi döntésekre és folyamatosan működnek, sokkal megbízhatóbban tudnak cselekedni, mint a parancssor-alapú ügynökök. Egy folyamatosan frissülő munkaterületi előzményekből indulnak ki, a munka előrehaladtával aktívak maradnak, és egyértelmű jogosultsági korlátok és ellenőrzési nyomvonalak keretein belül működnek. Ha az intelligens rendszer megérti a feladatot és biztonságosan elvégzi, végre úgy fogod érezni, hogy egy olyan virtuális munkatárssal dolgozol együtt, akire valóban számíthatsz.

3. Folyamatos információszolgáltatás kontra igény szerinti válaszok

🙇🏻‍♂️ A ChatGPT akkor működik, ha valaki megnyitja és beír valamit. Ha senki sem tesz fel kérdést, akkor nem történik semmi. A ChatGPT Agent több lépésből álló műveleteket is végrehajthat, de a beszélgetést valakinek el kell indítania.

🤝 A ClickUp AI folyamatosan működik, függetlenül attól, hogy figyelnek-e rá vagy sem:

A Brain a háttérben bővíti az adatokat: összefoglalja a projekteket, kitölti az egyéni mezőket és frissíti a tudásbázisokat

Az Autopilot-ügynökök éjjel-nappal figyelemmel kísérik a munkaterületet: jelzik a határidőn túllépett feladatokat, automatikusan osztályozzák az új feladatokat, és összefoglaló jelentéseket generálnak a vezérlőpultra

A Super Agents a munkafolyamat eseményeire reagál: állapotváltozásokra, új feladatokra, megemlítésekre és előre beállított időzítésekre

A munkaterület óráról órára egyre okosabbá válik, anélkül, hogy bárki is aktívan irányítaná. A ClickUp AI-t nem úgy használod, mint a ChatGPT-t. Egyszerűen csak működik.

4. A munkakörnyezet, amely a ChatGPT-t okosabbá teszi

🤝 A ClickUp AI folyamatosan bővíti a munkaterületén található adatokat. Az algoritmus által generált összefoglalók, az AI által osztályozott egyéni mezők, sőt, a strukturált projektelemzések is mind önállóan, külön beavatkozás nélkül készülnek el.

Amikor a csapatod a ChatGPT-t használja elemzésekhez, és az eredményeket visszajuttatja a ClickUpba, a ClickUp AI feldolgozza azokat: automatikusan osztályozza az adatokat, feladatokat indít el és frissíti a műszerfalakat. Ha pedig valaki a ClickUp adataival használja a ChatGPT-t (API-n vagy manuális kontextusban), a ClickUpból származó kiegészített adatok javítják a ChatGPT kimenetét.

A visszacsatolási kör:

Az eredmény: a ChatGPT jobb eredményeket produkál, mert a ClickUp AI már elvégezte az adatok rendszerezésének, osztályozásának és kiegészítésének nehéz munkáját. Amikor pedig a ChatGPT valami értékeset hoz létre, a ClickUp AI azt olyan operatív feladattá alakítja, amelyből az egész szervezet profitál.

Ügyfeleink egyetértenek abban, hogy ez a kombináció forradalmi változást hoz:

ClickUp kontra ChatGPT: A megfelelő eszköz a megfelelő felhasználási esethez

A lényeg nem az, hogy a ChatGPT-t a ClickUp AI-ra cseréljük. Hanem az, hogy a megfelelő feladatra a megfelelő mesterséges intelligenciát használjuk.

Alkalmazási eset A legjobb eszköz Miért Alapos kutatás és elemzés ChatGPT Internetes böngészés, hosszú szövegek összefoglalása, mélyreható kutatás Ötletelés és ötletgyűjtés ChatGPT Beszélgető típus, kreatív, jól tud ötleteket kidolgozni Tartalom megírása ChatGPT Erőteljes stílus, jól illeszkedik a hangvételhez Programozás és hibakeresés Kódex Autonóm kódoló ügynök A projekt állásáról szóló frissítések ClickUp AI Folyamatosan aktív, valós tevékenységek alapján automatikusan generált Sprinttervezés és nyomon követés ClickUp AI Terheléselosztás, hibaforrások felismerése, irányítópultok A projektdokumentáció tartalma ClickUp AI A kontextusban, a feladatleíráshoz és a feladathoz kapcsolódóan A munkával kapcsolatos kérdések Agy Azonnali válaszok a feladatokból, dokumentumokból, csevegésből és megjegyzésekből Feladatok elosztása és osztályozása Szuper ügynökök Eseményvezérelt, munkaterület-tudatos, jogosultsági hatókörű Ülésekről készült jegyzetek és a követendő lépések Mesterséges intelligencia találkozók Automatikus rögzítés, teendő létrehozása Háttérfigyelés Autopilot-ügynökök A nap 24 órájában, automatikusan, folyamatosan Egyedi, nagy kockázatú munkafolyamatok Minősített ügynökök Kifejezetten erre a célra kifejlesztett, FDE-támogatással, korlátlan Személyes termelékenység ChatGPT Egyéni gondolkodás, vázlatkészítés, felfedezés Közös csapatmunkafolyamatok Szuper ügynökök A szervezet számára látható, a munkaterületi szinten karbantartott

🔑 Főbb megállapítás: A ChatGPT a személyes, mélyreható, általános jellegű gondolkodási feladatokat látja el. A ClickUp AI pedig a csapat egészét érintő, folyamatosan működő operatív munkafolyamatokat kezeli. A kettő együttesen lefedik a szervezet teljes működését.

Mit jelent ez a szervezet számára?

Minden csapattag számára

Egy olyan mesterséges intelligencia, amely már a ClickUp megnyitásának pillanatában működik, ChatGPT-előfizetés, API-beállítás vagy prompt-tervezési ismeretek nélkül. A Brain megválaszolja a kérdéseiket, az ügynökök elvégzik az ismétlődő feladatokat, az egyéni mezők automatikusan osztályozzák a feladatokat, az értekezletek jegyzőkönyvei pedig maguktól elkészülnek.

A ChatGPT haladó felhasználói számára

Használja továbbra is a ChatGPT-t alapos kutatásokhoz, elemzésekhez és kreatív munkákhoz. Töltse be az eredményeket a ClickUpba, ahol nyomon követhető feladatokká válnak, felelősökkel, határidőkkel és ügynökök által vezérelt automatizálással. Az információk nem maradnak a csevegőablakban, hanem gyakorlati hasznát veszik.

Az informatika és a vezetés területén

Egyetlen, egységesen kezelt AI-platform, amely ugyanazt az egységes bejelentkezést (SSO), jogosultsági rendszert és megfelelőségi szintet biztosítja, mint a ClickUp többi része. ISO 42001 tanúsítvánnyal rendelkezik az AI-kezelés terén, az AI-partnerek nem tárolnak adatokat, és központosított rendszergazdai vezérlés biztosítja, hogy mely modellek, ügynökök és funkciók legyenek engedélyezve. Hasonlítsuk ezt össze a több száz különálló ChatGPT-példánnyal, amelyeknél eltérőek a csomagszintek, és nincs központi rálátás arra, hogy az AI mit hoz létre a vállalati adatok felhasználásával.

Az AI-stratégiával kapcsolatban

A ClickUp modellfüggetlen, és magában foglalja a GPT-5.2-t, a Claude Opus 4.5-öt, a Gemini 3 Pro-t, az o3-at, valamint az OpenAI, az Anthropic és a Google 14 mesterséges intelligencia-modelljét. Csapatod máris ugyanazokat a megbízható GPT-modelleket kapja, amelyek a teljes munkagrafikonra alkalmazhatók. Ha holnap megjelenik egy jobb modell, a ClickUp automatikusan átáll rá, anélkül, hogy bárkinek is át kellene alakítania a munkafolyamatokat.

Ráadásul elkerülheti az „AI-terjedéssel” járó költségeket (vagyis azt, hogy stratégia és felügyelet nélkül több AI-eszközt használjon és fizessen értük).

👀 Tudtad? A ClickUp „AI Sprawl” felmérése szerint a munkavállalók közel fele (46,5%) kénytelen két vagy több mesterséges intelligencia-eszköz között váltogatni egy-egy feladat elvégzéséhez.

Hogyan működik együtt a ChatGPT és a ClickUp: az architektúra

Tedd a ChatGPT-t hatékonyabbá a ClickUp segítségével

A ChatGPT lehet az a mesterséges intelligencia, amelyhez a csapatod elsőként nyúl. A ClickUp AI pedig beépíti ezt az intelligenciát a tényleges munkafolyamatokba.

A ClickUp Brain kontextusérzékeny mesterséges intelligenciát hoz a ClickUp munkaterületedre és a kapcsolódó alkalmazásokba. A Super Agents – mint a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre álló mesterséges intelligencia-társak – segít abban, hogy többet érj el, mint amennyit emberi erőből lehetséges lenne.

Ez a bejegyzés nem a ClickUp AI és a ChatGPT összehasonlításáról szól. Arról szól, hogy a megfelelő mesterséges intelligenciát a megfelelő célhoz illesszük. Míg a ChatGPT a gondolkodást segíti, a ClickUp AI a cselekvést. Ha pedig egy munkaterületen egyesíted őket, tízszer gyorsabban tudsz írni, programozni, kiadni és végrehajtani, mint a ChatGPT önmagában történő használatával.