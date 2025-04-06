Hogyan hozhat létre egyéni GPT-t a személyre szabott válaszokhoz

Egy egyszerű kérdést tesz fel egy csevegőrobotnak, és hasznos válasz helyett egy általános választ kap, amely úgy hangzik, mintha egy tankönyvből lenne kivágva. Ez azért van, mert az AI kimenetének minősége attól függ, hogy milyen kontextust ad meg neki.

Az egyéni GPT-vel viszont olyan mesterséges intelligenciát hozhat létre, amely nagyon releváns az Ön igényeinek – olyan mesterséges intelligenciát, amely megérti a projektjeit, irányelveit, munkafolyamatait és ügyfeleit. A legjobb rész? Bárki meg tudja csinálni!

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk, hogyan hozhat létre egy egyedi GPT-t, amely időt takarít meg, megszünteti az unalmas feladatokat, és okosabb, hasznosabb válaszokat ad. 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló Az egyéni GPT-modell az OpenAI GPT-jének speciális változata, amelyet konkrét adatokra tanítottak, hogy bizonyos területeken javítsa a pontosságot és a relevanciát.

Az egyéni GPT-modell létrehozásának lépései a következők: nyissa meg a GPT Builder alkalmazást (kattintson a GPT-k felfedezése > Létrehozás) gombra), szabja testre a nevet és a leírást, konfigurálja a viselkedést , tesztelje és tegye közzé (privát vagy nyilvános megosztás), valamint ellenőrizze és frissítse (rendszeresen a Saját GPT-k menüpontban).

ClickUp Brain egy AI-alapú projektmenedzser, amely automatikusan összefoglalja a megbeszéléseket, cselekvési pontokat generál és javaslatokat tesz a következő lépésekre. A ClickUp Knowledge Management lehetővé teszi, hogy egy helyen szervezze és elérje az összes fontos üzleti információt, döntést és dokumentumot. A ClickUp Chat segítségével zökkenőmentesen együttműködhet csapatával az AI-alapú csevegő segítségével, amely a beszélgetéseket cselekvésre késztető és kontextusba helyezett formában tartja. A ClickUp viszont többet kínál, mint egy AI-alapú csevegőrobot. Ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

Mi az egyéni GPT-modell?

Az OpenAI ökoszisztémájában egy egyedi GPT lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a ChatGPT egy adott igényre, iparágra vagy munkafolyamatra szabott változatát hozzák létre. Az alapértelmezett ChatGPT modell helyett az egyedi GPT finomhangolható testreszabott utasításokkal, személyiségbeállításokkal, tudásbázisokkal és akár API-integrációkkal is, hogy jobban megfeleljen egy adott felhasználási esetnek.

via OpenAI

Az egyéni GPT-k lehetővé teszik, hogy kódolás nélkül testreszabja az AI-t az igényeinek megfelelően. A felhasználók egyszerűen a GPT-építőbe szöveges utasításokat beírva testreszabhatják annak viselkedését.

Az útmutató összeállítja a javaslatait egy szabálykészletbe. Akár referenciafájlokat is feltölthet, vagy összekapcsolhatja az egyéni GPT-t harmadik féltől származó szolgáltatásokkal, például munkafolyamat-automatizálással és webböngészéssel, hogy több kontextust és pontosabb eredményeket kapjon.

🔍 Tudta? A ChatGPT-t körülbelül 45 TB adatállományon képezték ki, beleértve weboldalakat, könyveket és egyéb forrásokat. Ez a kiterjedt képzés lehetővé teszi számára, hogy sok témát megértsen és megválaszoljon.

Miért érdemes egyéni GPT modellt létrehozni?

Az általános GPT-modellek nem az Ön vállalkozására vannak szabva, és olyan eredményeket hozhatnak, amelyek nem rendelkeznek iparág-specifikus ismeretekkel.

Az egyéni GPT ezt megváltoztatja. Nézzük meg, hogyan használhatja a ChatGPT-t a termelékenység növelésére: 👀

Személyre szabott válaszok : Az egyedi GPT megérti az Ön igényeit, és olyan válaszokat ad, amelyek valóban értelmesek az Ön vállalkozása vagy piaci szegmense számára.

Mélyreható iparági ismeretek : Képezze ki konkrét adatokkal, hogy az Ön területének szakértőjévé váljon, legyen szó adótervezésről, ingatlanokról vagy szoftvertermékekről.

Gyorsabb munkafolyamat : Automatizálja a tartalomkészítést, az e-maileket vagy a GYIK-eket, miközben megőrzi a márka konzisztenciáját, így kevesebb időt kell fordítania az ismétlődő szerkesztésekre.

Erősebb adatvédelem és ellenőrzés: A nyilvános AI-eszközökkel ellentétben az egyéni GPT az adatait a rendszerén belül tartja, csökkentve ezzel a biztonsági kockázatokat.

🧠 Érdekesség: Számos szórakoztató példa létezik az egyéni GPT-kre, például a „Simpsonize Me”, amely a fényképeket Simpson-stílusú műalkotásokká alakítja. Egy másik példa a „Game time”, amely bármilyen szintű játékosoknak elmagyarázza a társasjátékokat!

A GPT-modellek működése: rövid áttekintés

A GPT (Generative Pre-trained Transformer) modellek mélytanulás, hatalmas adathalmazok és prediktív algoritmusok kombinációjával emberhez hasonló szövegeket generálnak.

Ahelyett, hogy egyszerűen csak memorizált tényeket ismételnének, a kontextus alapján megjósolják a sorozatban a legvalószínűbb következő szót.

Nézzük meg, hogyan működik a GPT 👇

1. Előzetes képzés hatalmas adathalmazon

A GPT középpontjában az előzetes képzés áll, amelynek során a modell terabájtnyi szöveges adatot kap könyvekből, weboldalakról és egyéb forrásokból. Nem „memorizálja” a tényeket, hanem megtanulja a nyelvi struktúrákat, mintákat és a szavak közötti kapcsolatokat.

✅ Példa: Ha beírja, hogy „A mesterséges intelligencia átalakítja…”, a GPT megjósolja a tipikusan következő szavakat, például „üzleti életet”, „egészségügyet” vagy „iparágakat”.

2. Transzformátor neurális hálózatok

A GPT AI modellek Transformer architektúrát használnak, egy mélytanulási technikát, amely párhuzamosan dolgozza fel a szavakat (a régebbi modellekhez hasonlóan, amelyek egyenként dolgozzák fel őket).

🔍 Főbb újítás: A GPT a self-attention mechanizmust használja, amely különböző fontossági szinteket rendel a mondatban szereplő szavakhoz, lehetővé téve a kontextus és a jelentés megértését.

✅ Példa: A „Kávét öntött a bögrébe. Aztán felvette” mondatban a GPT az önfigyelésnek köszönhetően tudja, hogy az „it” a bögrére utal, és nem a kávéra.

3. Finomhangolás a pontosság és a relevancia érdekében

Az előzetes képzés után a modell finomhangoláson esik át, amelynek során konkrét adatkészleteken képezik, hogy javítsák a relevanciát, a pontosságot és az etikai szempontokat. Ez a lépés összehangolja a modellt az emberi szándékokkal és az üzleti igényekkel.

✅ Példa: Egy jogi AI-asszisztens bírósági ítéletek, joggyakorlat és jogi dokumentumok alapján finomhangolásra kerül, így biztosítva, hogy általános összefoglalók helyett megbízható jogi betekintést nyújtson.

4. Válasz generálás (a következő szó megjóslása)

Amikor egy felhasználó feltesz egy kérdést, a GPT nem „tudja” a választ, hanem megjósolja azt a megtanult tudás és a kontextus alapján. Ez a jóslat úgy történik, hogy a szavakhoz valószínűségeket rendelnek, és kiválasztják a legvalószínűbb következő tokeneket.

🔍 Hőmérséklet-szabályozás:

Magasabb hőmérséklet (pl. 1,0) → Kreatívabb, de kockázatosabb válaszok

Alacsonyabb hőmérséklet (pl. 0,2) → Jobban előre jelezhető, tényeken alapuló válaszok

✅ Példa: Kérdés: „Mi a legjobb módja 10 000 dollár befektetésének?”

Alacsony hőmérsékletű válasz: „Az indexalapokkal diverzifikált portfólió biztonságos választás.”

Magas hőmérsékletű válasz: „Fontolja meg az ingatlanokat, a feltörekvő technológiai részvényeket, vagy akár a kriptovalutákat is, ha képes kezelni a volatilitást.”

5. Folyamatos tanulás RLHF segítségével

A GPT modellek az emberi visszacsatolási ciklusok segítségével idővel javulnak. Az OpenAI a Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) módszert használja a válaszok finomhangolására az alábbiak alapján:

Fel- és leértékelések a chatbot válaszaira

Szakértői lektorok javításai

Előítéletek felismerése és biztonsági összehangolás

✅ Példa: Ha a felhasználók többször is negatívan értékelnek egy választ a „legjobb kódolási gyakorlatokról”, az OpenAI képzési csapata módosítja a modellt a jövőbeli válaszok javítása érdekében.

⚡️Gyors tipp: Íme egy kis ChatGPT-csalási lap: Új csevegés megnyitása: Ctrl + Shift + 0 (Windows) és Cmd + Shift + 0 (Mac)

Fókuszos csevegésbeviteli mező: Shift + Esc

Csevegés törlése: Ctrl + Shift + Backspace (Windows) és Cmd + Shift + Backspace (Mac)

Hogyan hozhat létre egyéni GPT-t?

Egyéni GPT létrehozása bonyolultnak tűnhet, de a megfelelő megközelítéssel meglepően egyszerű.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató az egyéni GPT-k létrehozásához:

1. lépés: Nyissa meg a GPT-készítőt

Jelentkezzen be OpenAI-fiókjába. Egyéni modell létrehozásához ChatGPT Plus vagy Enterprise előfizetésre van szükség. Az oldalsávon kattintson a GPT-k felfedezése gombra.

Most válassza a Létrehozás lehetőséget a GPT-készítő elindításához.

2. lépés: Határozza meg az egyéni GPT-t

Az OpenAI GPT-építőjében írja le, mit szeretne, hogy a GPT végezzen. Az ügyfélkérdések kezelésétől az iparági jelentések generálásáig ez a lépés alakítja az AI válaszokat.

A GPT-készítő javaslatot tesz egy névre és leírásra, amelyet szerkeszthetsz, hogy jobban megfeleljen a felhasználási esetednek.

3. lépés: Finomítsa GPT viselkedését

A GPT viselkedését a fejlesztő beszélgetési felületén állíthatja be. Ezen felül a válaszokat a felső Configure (Beállítások) fülön is tovább finomíthatja.

Adjon hozzá néhány beszélgetésindítót, határozza meg a promptokat vagy a minta kérdéseket, hogy segítsen a felhasználóknak a GPT-vel való interakcióban.

Szükség esetén egyéni utasításokat is hozzáadhat:

Fájlok feltöltése: Adjon meg referencia dokumentumokat, például PDF-eket, irányelveket vagy adatkészleteket a GPT további kontextusához.

Integrálja külső eszközökkel: Csatlakoztassa GPT-jét harmadik féltől származó szolgáltatásokhoz API-k segítségével, lehetővé téve a feladatok ütemezését vagy az adatok lekérését, és hozzáférést biztosítva azokhoz a GPT áruházon keresztül.

A megjelenés testreszabása: Töltsön fel profilképet, vagy hozzon létre egyet olyan AI-eszközökkel, mint a DALL·E.

4. lépés: Tesztelje és tegye közzé a GPT-t

A véglegesítés előtt tesztelje az egyéni GPT-t, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a várt módon reagál. Szükség esetén módosítsa a beállításokat. Ha elégedett a beállítással, kattintson a Létrehozás gombra a GPT elindításához. Megoszthatja azt privát módon egy link segítségével, vagy nyilvánosan is elérhetővé teheti.

⚙️ Bónusz: Nézze meg a generatív AI legjobb prompt engineering eszközeinek listáját , hogy egyszerűsítse munkafolyamatát, növelje a pontosságot, és a lehető legtöbbet hozza ki AI-alapú projektjeiből.

Az egyéni GPT hatékonyságának megőrzése érdekében rendszeresen látogassa meg az oldalsávon található Saját GPT-k részt, ahol szükség szerint hozzáférhet és módosíthatja azt.

Ahogy az igényei változnak, új fájlokat tölthet fel, frissítheti a beállításokat (kattintson a Frissítés gombra), vagy finomhangolhatja a viselkedését a relevancia biztosítása érdekében. Ne felejtse el elmenteni a változtatásokat, hogy a GPT a legjobb teljesítményt nyújtsa.

💡Profi tipp: Tartson naprakész dokumentációt a képzési adatairól, paramétereiről és az elvégzett módosításokról. Ezzel időt takaríthat meg a modell későbbi hibaelhárításakor vagy frissítésekor. Ha törölni szeretne egy GPT-t, csak lépjen a ChatGPT > Saját GPT-k menüpontra, kattintson a három pontból álló menüre (•••) az egyéni GPT mellett, válassza a GPT törlése lehetőséget, majd erősítse meg a műveletet.

Hogyan optimalizálhatja és karbantarthatja egyéni GPT-jét

Mint minden AI eszköz, a GPT is rendszeres frissítéseket, finomhangolást és figyelemmel kísérést igényel, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa.

Az egyéni GPT optimalizálásának és karbantartásának legjobb módszerei a következők:

A GPT csak annyira okos, amennyire az adatok, amelyekből tanul. Győződjön meg arról, hogy pontos, releváns és sokszínű tartalommal képezi, különösen, ha a ChatGPT-t tartalomkészítés, egészségügy, marketing, értékesítés és egyéb célokra használja.

✅ Példa: Ha AI-vezérelt ügyfélszolgálati botot kezel, akkor az új termékfunkciókkal vagy a legújabb ügyfélszolgálati trendekkel való frissítés segít abban, hogy jobb válaszokat adjon, ahelyett, hogy elavult válaszokra támaszkodna.

Ellenőrizze és tesztelje a jobb teljesítmény érdekében

Hozzon létre egy visszacsatolási hurkot, ahol a felhasználók értékelhetik a válaszokat vagy jelölhetik a problémákat, így pontosan tudni fogja, mit kell javítani. Az A/B tesztek futtatása (a jelenlegi verzió összehasonlítása a frissített verzióval) segít azonosítani, mely változtatások javítják ténylegesen a rendszert.

✅ Példa: Ha a felhasználók jelzik, hogy a GPT-je nehezen boldogul bizonyos kérdésekkel, használja fel visszajelzéseiket a válaszok finomításához és a pontosság javításához.

⚡ Gyors tipp: Ahelyett, hogy ötletek listáját kérné, fordítsa meg a folyamatot, és először a lehető legrosszabb ötleteket kérdezze meg. Ez egy fantasztikus ChatGPT-tipp! Például ahelyett, hogy „Adj marketingstratégiákat egy SaaS termékhez” kérdezné, kérdezze meg: „Melyek a legrosszabb marketingstratégiák, amelyek egy SaaS termék esetében kudarcot vallanának?” Ezután folytassa így: „Most alakítsd ezeket nyerő stratégiákká.” Használja a ChatGPT-t, hogy a felszínes válaszok helyett váratlan, magas színvonalú betekintést nyújtson.

Figyeljen a teljesítménymutatókra

Akárcsak a webhely forgalmának vagy az alkalmazás teljesítményének figyelemmel kísérése esetén, kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, például a válaszok pontosságát, sebességét és a felhasználói elégedettséget, hogy észrevegye a minőség romlását. Azonosítsa a problémákat, mielőtt azok problémává válnának.

Íme néhány KPI, amelyet nyomon követhet:

Válaszok pontossága és ideje

Felhasználói elégedettségi pontszám (CSAT/ NPS)

Feladat-teljesítési arány

Eskalációs arány

Megtartás és elkötelezettség

Sodródás észlelése

✅ Példa: Tegyük fel, hogy a támogatásra szabott GPT-je ügyfélkérdéseket kezel. Ha azt veszi észre, hogy egyre több felhasználó panaszkodik irreleváns válaszokról vagy késleltetett válaszokról, az vészjelzés. Ellenőrizze a naplókat a válaszidők és a pontosság tekintetében; ezek kiemelik a problémákat, és ennek megfelelően módosítják a modellt.

Az egyéni GPT korlátai

Az egyéni GPT-knek vannak korlátai, amelyek befolyásolhatják a valós alkalmazásokban nyújtott teljesítményüket. Ha ismeri ezeket a korlátokat, akkor jobban felkészülhet a gyakori buktatók elkerülésére 👇

Karakterkorlátozások: Az egyéni GPT-k 8000 karakteres utasításkorlátozással rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy pontosan kell fogalmaznia. Ha összetett munkafolyamatot próbál beállítani, amelyhez részletes utasítások szükségesek, akkor az összes részletet ebbe a térbe sűríteni kihívást jelenthet.

A komplexitás problémát jelent: Ha feladatához mély logika, hosszú, több lépésből álló érvelés vagy az alapvető szöveggeneráláson túli integrációk szükségesek, akkor külső eszközökre lehet szüksége a hiányosságok pótlásához.

A fájlméret fontos: Minden feltöltött fájl mérete legfeljebb 512 MB lehet, és bár több fájlt is használhat, túl sok fájl egyszerre történő feltöltése hibákhoz vezethet.

Token korlátok: Fájlonként 2 millió token a korlát, ami azt jelenti, hogy a nagy adatkészletek megcsonkításra kerülhetnek.

Üzenetkorlátozások: Ha ChatGPT Plus-t használ, akkor üzenetkorlátozásokkal találkozhat (például 40 üzenet 3 óránként). A gyakori felhasználók számára ez komoly akadályt jelenthet.

🔍 Tudta? A hatékony prompt engineering nagy segítséget jelent az AI eszközökkel való munkában. Íme néhány keretrendszer, amelyet a promptok strukturálásához használhat: RACE: Szerep, cselekvés, kontextus, elvárások

APE: Cselekvés, cél, elvárás

COAST: Karakter, Célok, Cselekvések, Forgatókönyv, Feladat

CÍMKE: Feladat, Művelet, Cél

Miért a ClickUp a testreszabott GPT hatékony alternatívája?

Az egyedi GPT-k tökéletesek a testreszabott AI-csevegésekhez, de ha a munkát egyszerűsíteni, a tudást központosítani és a beszélgetéseken túlmutató feladatokat automatizálni szeretné, akkor egy átfogóbb alternatívára van szüksége.

Lépjen be a ClickUp ba, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazásba.

Ahelyett, hogy egy egyedi GPT-vel bíbelődne, és még mindig mindent manuálisan kellene strukturálnia, a ClickUp egy helyen kínál AI-alapú munkamenedzsmentet, tudásmenedzsmentet, valós idejű együttműködést és még sok mást.

Nézzük meg, mit kapna, ha a ChatGPT és a ClickUp egymással versenyeznének:

1. ClickUp Brain

Az első dolog, amit érdemes kipróbálnia a platformon, a ClickUp Brain, a kifejezetten munka céljára tervezett beépített AI asszisztens.

Az egyéni GPT-vel ellentétben a Brain automatizálja a feladatokat, összefoglalja a megbeszéléseket, rangsorolja a munkákat, és még a következő lépéseket is javasolja. Ahelyett, hogy brainstorming partner lenne, lehetővé teszi, hogy cselekedjen, együttműködjön és elvégezze a feladatokat.

A legjobb rész? Nem kell manuálisan konfigurálnia. A ClickUp-on belül működő Brain megérti a feladatait, projektjeit, dokumentumait és munkafolyamatait anélkül, hogy kifejezetten megemlítené őket.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a csapat napi frissítéseiről és a projekt mérföldköveiről, akár útközben is.

Lényegében a Brain kettős funkciót lát el:

AI tudáskezelő: Elvesztegetett már időt e-mailek, Slack üzenetek vagy dokumentumok átkutatásával, csak azért, hogy egy egyetlen információt megtaláljon? A ClickUp Brain mindent megjegyz az Ön eszközein, és azonnal előhívja a válaszokat (kontextusérzékeny, minden alkalommal).

Ne feledje a projekt legfontosabb részleteit, és azonnal cselekedjen velük a ClickUp Brain segítségével.

AI projektmenedzser: A projektek kezelése a határidők nyomon követését, a feladatok nyomon követését és annak biztosítását jelenti, hogy semmi ne maradjon észrevétlen. A Brain segítségével mindezt és még többet is automatizálhat, miközben más fontos feladatokra koncentrálhat.

✅ A Brain képességei: A feladat befejezése alapján automatikusan frissítse a projekt előrehaladását

Jelentéseket generálhat, így nem kell

Javasoljon következő lépéseket a projektben zajló események alapján

A ClickUp Brain segítségével azonnali frissítéseket kaphat a feladatokról, csevegésekről, értekezletekről és munkafolyamatokról.

Mesterséges intelligencia író munkához: A Brain az Ön stílusában írhat Ön helyett, legyen szó egy ügyfélnek szóló e-mail megírásáról vagy egy hosszú beszélgetés összefoglalásáról.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy írjon, szerkesszen vagy foglaljon össze tartalmakat az Ön számára.

Bónuszként a ClickUp Brain segítségével most már több LLM-et is használhat, például a ChatGPT-t, a Gemini-t és a Claude-ot.

2. ClickUp tudásmenedzsment

A kontextusérzékeny információk előállítása egy dolog, de annak biztosítása, hogy a chatbot azokat jövőbeli felhasználás céljából tárolja, egy másik. A ClickUp tudásmenedzsment megoldása segít ebben.

Használja a ClickUp tudásmenedzsment megoldását a legfontosabb információk tárolásához és rendszerezéséhez.

Egyszerűen fogalmazva, használja ezt az AI tudásbázist a következő célok elérése érdekében:

Azonnali AI-alapú válaszok : A ClickUp Brain információkat gyűjt a dokumentumaiból, wikijeiből, feladataiból és megjegyzéseiből, így a chatbotja (és csapata) azonnal pontos információkat tud lekérni.

Zökkenőmentes tudásimport : hozza be a különböző eszközökből származó dokumentumokat, táblázatokat és jegyzeteket, és egyesítse mindent egy helyen.

Könnyű wiki-létrehozás : néhány kattintással bármilyen dokumentumot teljesen szervezett wikivé alakíthat.

Valós idejű együttműködés : A tudásmunkások valós időben szerkeszthetik, frissíthetik és kommentálhatják a wikiket, így a tudás mindig friss és releváns marad.

Részletes jogosultságok és verziókezelés : Biztosítsa az információk biztonságát szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, és kövesse nyomon minden változást a verziótörténet segítségével.

Központi dokumentumközpont: Gyorsan kereshet, szűrhet és kezelhet minden : Gyorsan kereshet, szűrhet és kezelhet minden vállalati wikit és tudást egy intuitív felületen.

A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi előrehaladás alapján a jövőbeli tervezés is egyszerű volt.

3. ClickUp Chat

A ClickUp Chat minden munkával kapcsolatos beszélgetést egy helyen tárol, ahol a projekteket is kezeli. Legyen szó feladatmegbeszélésekről, csapatbejelentésekről vagy cselekvési tételek nyomon követéséről, a Chat mindent összekapcsol – pontosan ott, ahol annak helye van.

Kombinálja a feladatkezelést, a vállalati szintű bejelentéseket és a közvetlen üzenetküldést a ClickUp Chat segítségével.

Így segít 👀

A beszélgetéseket cselekvéssé alakíthatja: A Chat segítségével egyetlen kattintással bármely üzenetet A Chat segítségével egyetlen kattintással bármely üzenetet ClickUp feladattá alakíthat.

Tartsa mindenki egy hullámhosszon: A csapat vezetése azt jelenti, hogy egyszerre millió dolgot kell nyomon követni. A FollowUps segítségével megjelölheti a fontos üzeneteket, hozzárendelheti őket csapattársaihoz, és biztos lehet benne, hogy semmiről sem marad le.

Kommunikáljon a csapatával: A SyncUps segítségével közvetlenül a ClickUp-ban kezdeményezhet hang- vagy videohívást, megoszthatja a képernyőjét és valós időben rendelhet hozzá feladatokat. Nincs szükség külön Zoom linkekre vagy értekezletjegyzetekre – a platform automatikusan összefoglalja a legfontosabb pontokat és létrehozja az Ön számára a teendőket.

Ugorja át a görgetést: Néhány órára (vagy napra) elment, és lemaradt egy hosszú csevegési szálról? Az AI CatchUp gyors összefoglalót ad a legfontosabb pontokról, így azonnal a lényegre térhet, ahelyett, hogy végiggörgetné a szálakat.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések elvésznek a végtelen csevegések, e-mailek és táblázatok között. Központi rendszer nélkül a kritikus információk elvesznek. De a ClickUp segítségével ez soha nem jelent problémát. Azonnal alakítsa a csevegéseket, megjegyzéseket, dokumentumokat és akár az e-maileket is végrehajtható feladatokká, így semmi sem vész el, és minden döntés előreviszi a munkát!

Modellezze projektjét a siker érdekében a ClickUp segítségével

A személyre szabott válaszokhoz saját egyéni GPT létrehozása csak a kezdet.

Olyan AI-alapú rendszert szeretne, amely kezeli, szervezi és racionalizálja az egész munkafolyamatot, egy olyan eszközben, amelyet szinte minden nap használ, szinte minden feladatához.

A ClickUp segítségével egy AI-alapú asszisztenst kap, amely valós időben összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat és ismereteket a szervezeten belül. Miért korlátozná magát egyetlen AI-eszközre, amikor egy teljesen integrált AI-munkaterületet is kaphat?

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅