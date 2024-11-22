„Nem vagyok multitasker” – mondja, miközben kortyolgatja a második kávéját, válaszol az e-mailekre, megtervezi az ebédet, és siet, hogy betartsa az ügyfél határidejét. De ha így dolgozik, akkor öt alacsony prioritású feladatot próbál meg egyszerre elvégezni, és közben egy fontos feladatot elmulaszt.

Nem kell így lennie! Az AI eszközök növelhetik a termelékenységet, megkönnyíthetik a feladatkezelést, javíthatják a kommunikációt és segíthetnek olyan feladatokban, mint az adatelemzés.

Ismerje meg a ChatGPT-t, a termelékenységét segítő társát, aki nem tart kávészünetet és szinte mindent tud a világról. Mert ha a 24 óra Önnek 24 percnek tűnik, akkor csak egy mesterséges intelligencia társra van szüksége.

A Reuters jelentése szerint a ChatGPT aktív felhasználói bázisa hetente 200 millió főt tesz ki. Nyilvánvaló, hogy jelenléte érezhető!

Olvassa tovább, és fedezze fel, hogyan használhatja a ChatGPT-t a termelékenység javítására.

Hogyan használhatja a ChatGPT-t a termelékenység növelésére

A ChatGPT az Ön asszisztense, aki soha nem alszik. Akár diák, akár dolgozó szakember, ez az eszköz hasznos lehet a mindennapi feladatokban, mint például a tanulmányi tevékenységek, a kreatív gondolkodás, a személyes projektek, vagy akár a dokumentumok összeállítása és elemzése.

De mielőtt feltételezné, hogy mindig helyes dolgokat mond, ne feledje, hogy a ChatGPT-t emberek képezik ki adatkészletek segítségével. Annak ellenére, hogy hatékony, hozzáférhető és innovatív, hibázhat. Az egyik trükk az, hogy egyértelmű utasításokat írjon, és elkerülje a zavart!

Miután ezt tisztáztuk, íme 15 módszer, ahogyan a ChatGPT-t a termelékenység növelésére használhatja:

1. Tartalom írása

Ismerős Önnek az az érzés, amikor üres képernyőt bámul?

A szavak nem írják meg magukat, akkor miért ne kérne segítséget az ötletek generálásához? Az AI írási eszközök számos előnnyel járhatnak, függetlenül attól, hogy írói válságban van, vagy kevés ideje van.

A ChatGPT a következő területeken segíthet:

Blogbejegyzések vagy közösségi média tartalmak létrehozása

E-mailek/jelentések írása

Kutatás végzése konkrét feladatokhoz

Szerkesztési és lektorálási műveletek végzése

Prompt: „Hozzon létre egy [hangnemű] [cikk típusú] cikket [téma] témában [szószám] kereten belül/számára. Magyarázza el a [alcímsorok/kiemelendő kulcsfontosságú pontok] tartalmát.”

📌Példa: „Írj egy humoros blogbejegyzést a mesterséges intelligenciáról 500 szóban. Magyarázd el az AI potenciális előnyeit, etikai kérdéseit és hatását a munkaerőpiacra. ”

a ChatGPT segítségével

2. Kód generálása programozáshoz

A szoftverfejlesztés a nulláról kezdve fárasztó és bonyolult. Használja a ChatGPT-t a munkaterhelés csökkentésére az alábbiakkal:

Kódrészletek írása

A kódban található hibák azonosítása és kijavítása, más néven hibakeresés

Új programozási nyelvek, azok funkciói és alternatív kódrészletek megtanulása

Megérteni, miért nem működik egy kód

Kód fordítása egyik programozási nyelvről a másikra

Megjegyzés: A ChatGPT nem kódellenőr. Kérjen segítséget, de mindig tesztelje az eredményt.

Prompt: „[Programozási nyelven] [konkrét funkciót] kell megvalósítanom. A legfontosabb követelményeim a következők: [1. követelmény], [2. követelmény] és [3. követelmény]. Kérlek, vedd figyelembe a [nyelv/keretrendszer] legjobb gyakorlatait. Generáld a kódot, és adj hozzá egyértelmű megjegyzéseket, amelyek elmagyarázzák a logikát.”

📌Példa: „Pythonban és Flask segítségével egy nagy CSV-fájlokhoz való adatfeldolgozó szkriptet kell implementálnom. A legfontosabb követelményeim a nagy adathalmazokhoz való magas teljesítmény, a skálázható tervezés, valamint a világos és tömör dokumentáció. Kérlek, vedd figyelembe a Flask biztonságával és teljesítményével kapcsolatos bevált gyakorlatokat. Generáld a kódot világos megjegyzésekkel, amelyek magyarázzák a logikát.”

a ChatGPT segítségével

a ChatGPT segítségével

3. Új nyelvek tanulása

A ChatGPT több nyelv nyelvtani szabályait és mondatszerkezetét is megtaníthatja Önnek. Emellett két nyelv közötti különbségeket is felvázolhat, hogy megkönnyítse a tanulást.

Használja a ChatGPT-t, hogy személyes használatra praktikus nyelvi útmutatót készítsen.

Prompt: „Mi a különbség a [szó/szabály] között a [1. nyelv] és a [szó/szabály] között a [2. nyelv]? Magyarázza el nekem úgy, mintha mindkét nyelvben kezdő lennék. ”

📌Példa: „Mi a különbség a spanyol múlt idő (pretérito) és a francia múlt idő (passé composé) között? Magyarázza el nekem úgy, mintha mindkét nyelvben kezdő lennék.”

4. Idegen nyelvek fordítása

Szeretne egy spanyol dalt angolul hallgatni? Vagy van egy arab vers, amelynek megértéséhez segítségre van szüksége? A ChatGPT néhány másodperc alatt lefordítja az egyik nyelvet a másikra.

Prompt: „Kérlek, fordítsd le [tartalom 1. nyelven] [2. nyelvre]. ”

📌Példa: „Kérem, fordítsa le angolról franciára a következő mondatot: „Szeretnék két főre asztalt foglalni 19 órára.”

5. Inspiráció gyűjtése

Mindannyian legalább egyszer életünkben elakadtunk már. A diákoknak nehéz lehet kiválasztani a szakdolgozat témáját, míg az íróknak nehézséget okozhat a cselekmény vázlatának kidolgozása.

Használja a ChatGPT-t ötletek kidolgozásához és kreatív inspirációk felkeltéséhez. Ezután a javaslatokat érdemi koncepciókká fejlesztheti.

Prompt: „Vegye figyelembe a [közösségi média bejegyzés/vitatéma] ebben a csevegésben, és javasoljon öt különböző módszert annak megírására. Tartsa meg a hangnemet. ”

📌Példa: „Vegyük figyelembe a következő közösségi média bejegyzést: „Örömmel jelentjük be új termékünk piacra dobását! Kövessék figyelemmel a frissítéseket!” és javasoljon öt különböző módszert a bejegyzés megírására. Tartsa meg a lelkes hangnemet.”

a ChatGPT segítségével

6. A munkaterhelés szervezése

Az olvasatlan e-mailek, a figyelmen kívül hagyott feladatok és a megválaszolatlan hívások stresszt okozhatnak. A szervezettség és a feladatkezelési gyakorlatok hiánya felhalmozhatja a munkát és késedelmet okozhat. A ChatGPT azonban lehet a projektmenedzsere, segítve Önt a káosz megszervezésében.

Prompt: „[Munkakör] vagyok. A munkámhoz [magyarázza el a kezelendő munkaköri feladatokat] tartozik. Jelenleg [ezt a módszert használom], de [magyarázza el a konkrét kihívásokat, amelyekkel szembesül]. Segítene nekem a [kívánt eredmény] elérésében?”

📌Példa: „Marketing menedzser vagyok. Feladatom a kampányok felügyelete, a ROI nyomon követése és a tartalom kezelése különböző platformokon. Jelenleg táblázatokat használok a kampányok teljesítményének nyomon követésére, de nehéznek találom a nagy adathalmazok gyors és pontos elemzését. Segítene nekem megtalálni egy hatékonyabb módszert a kampányadatok nyomon követésére és elemzésére?”

7. Videó- és hangfájlok átírása

A GPT-4 lehetővé teszi audio- vagy videofájlok feltöltését. Használja ezt a funkciót, hogy azokat több mint 50 nyelvre konvertálja szöveggé, és az eredményeket különböző fájlformátumokban mentse el.

Például töltsd fel hangjegyzetedet a ChatGPT-4-be, és alakítsd a tartalmat blogbejegyzéssé vagy bekezdéssé.

Utasítás: „Itt van egy [hangjegyzet/hangfájl] [egy találkozóról/blogbejegyzésről]. Kérlek, készíts egy szó szerinti szövegfájlt. Tudnod kell, hogy a hangfájlban [szónokok száma] szerepel. Kérlek, jelöld meg a nevüket a formázott átiratban.”

📌Példa: „Itt van egy csapatértekezlet hangfelvétele. Kérlek, készíts belőle szó szerinti szövegfájlt. Tudnod kell, hogy az audiofájlban három beszélő van. Kérlek, jelöld meg a nevüket a formázott átiratban.”

8. Gondolatainak rögzítése

Az eszköz lehetővé teszi, hogy naplót vezessen és rögzítse gondolatait. A legjobb az egészben, hogy a ChatGPT az Ön preferenciáinak megfelelően csendes vagy reagáló lehet.

Ezt a következőkre is felhasználhatja:

Elemezze naplóbejegyzéseit, és azonosítsa a mintákat

Címkézze meg az általad kifejezett érzelmeket

Kérdéseket generálhat, amelyekkel gazdagíthatja gondolkodási és reflexiói folyamatát.

Szerezzen alternatív perspektívát a konstruktív gondolkodás elősegítéséhez.

Megkérheted a ChatGPT-t, hogy történelmi vagy irodalmi személyiségként viselkedjen, és úgy fog reagálni a naplóbejegyzésedre, ahogyan az a valóságban is történt volna. Képzeld el például, hogyan reagálna Judith Butler az utolsó naplóbejegyzésedre!

Prompt: „Hé, ChatGPT, visszatérnél az utolsó [a csevegésekben szereplő naplóbejegyzések száma] bejegyzéshez, és rámutatnál egy visszatérő mintára? Kérlek, javasolj konstruktív megoldásokat annak leküzdésére. ”

📌Példa: „Szia ChatGPT, visszakeresnéd az utolsó öt naplóbejegyzést a csevegésekben, és rámutatnál egy visszatérő mintára? Kérlek, javasolj konstruktív megoldásokat a probléma leküzdésére.”

9. Hosszú dokumentumok összefoglalása

A ChatGPT segítségével másodpercek alatt összefoglalhat, azonosíthatja a legfontosabb pontokat és strukturálhatja a nagy adathalmazokat.

Prompt: „Itt van egy. Kérjük, írja le a találkozó jegyzőkönyvét lista formátumban. ”

📌Példa: „Itt van a mai értekezlet hangfájlja. Kérlek, írd le az értekezlet jegyzőkönyvét lista formátumban.”

10. Útvonalterv készítése

Használja a ChatGPT-t személyes idegenvezetőként. Utasítsa meg, hogy készítsen útvonaltervet egy közelgő utazáshoz vagy egy kiránduláshoz a szülővárosában.

Parancs: „Szia ChatGPT, [hónap és év] -ben [célállomás] -ba szeretnék utazni. Készíts nekem egy [napok száma] napos útvonaltervet. [Kalandos/pihentető/szokatlan] helyeket keresek.”

📌Példa: „Szia ChatGPT, 2025 júniusában Tokióba szeretnék utazni. Készíts nekem egy 5 napos útvonaltervet. Kalandos helyeket keresek.”

a ChatGPT segítségével

11. Ismerje meg személyes stílusát

Esküvőre kell mennie, és fogalma sincs, mit vegyen fel a fekete szmokingon kívül? Beszéljen a ChatGPT-vel!

Prompt: „Szia ChatGPT, [korod és nemed] vagyok, [magasságod], súlyod [súlyod]. [Hónap]ban részt kell vennem egy [esemény típusa] rendezvényen. Kérlek, javasolj olyan ruhákat és színeket, amelyek kiemelik a vonásaimat.”

📌Példa: „Szia ChatGPT, 28 éves nő vagyok, 168 cm magas és 65 kg súlyú. Júniusban esküvőre kell mennem. Kérlek, javasolj olyan ruhákat és színeket, amelyek kiemelik a vonásaimat.”

12. Kísérletezés a művészettel

Kérje meg a ChatGPT-t, hogy tervezzen logókat, hangulat táblákat, posztereket stb., és merítsen inspirációt kreativitásából, hogy egyedi terveket készítsen.

Prompt: „Egy [projekt leírása és tervezési típus] projekten dolgozom. Kérem, javasoljon néhány ötletet a [kiemelendő pontok] témában.”

📌Példa: „Egy e-kereskedelmi platform weboldalának átalakításán dolgozom. Kérem, javasoljon ötleteket a felhasználói élmény javítására, a fizetési folyamat egyszerűsítésére és a vizuális vonzerő növelésére. ”

13. Új receptek megtanulása

Nehéz dönteni, mit főzzön? Gyakran szükségünk van olyan receptekre, amelyek egészségesek és ízletesek egyaránt. A ChatGPT az Ön utasításai és a hűtőszekrény tartalma alapján elkészíti ezeket Önnek.

Prompt: „Hé, ChatGPT, van [hűtő tartalma]. Javasolj 5 [recept típus] receptet, amit 30 perc alatt elkészíthetek belőlük. ”

📌Példa: „Szia ChatGPT, a hűtőmben van csirkemell, spenót, paradicsom, tojás és sajt. Javasolj öt gyors és egyszerű receptet, amit 30 perc alatt elkészíthetek ezekből az alapanyagokból.”

14. Komplex projektek egyszerűbb koncepciókra bontása

Alakítsa át az agyában felhalmozódott információkat, a komplex projektcélokat és a túlcsorduló teendőlistákat megvalósítható, elérhető célokká.

Parancs: „[Adja meg az információt]. Szia ChatGPT, kérlek, strukturáld ezt az információt, és mutasd be listás formátumban. ”

📌Példa: „Van egy listám a héten elvégzendő feladatokról: 1. Befejezni a projektjelentést 2. Részt venni egy csapatértekezleten 3. Blogbejegyzéseket írni a vállalat számára 4. Átnézni a marketingelemzéseket 5. Megtervezni a közösségi médiára szánt tartalmakat. Hé, ChatGPT, kérlek, strukturáld ezeket az információkat, és mutasd be őket listás formátumban. ”

15. Edzésprogram kidolgozása

Kérdezze meg a ChatGPT-t edzésprogramokról, valamint a kiegyensúlyozott étrend és a személyes higiénia fenntartásáról.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy a ChatGPT egy mesterséges intelligencia eszköz. Bár képes edzésprogramot összeállítani, a fogyás vagy hízás tekintetében reálisnak kell maradnia, és fel kell keresnie egy dietetikus vagy edző segítségét.

Prompt: „Szia ChatGPT, [a súlyod] vagyok és naponta [kalóriaszám] kalóriát fogyasztok. Kérlek, javasolj egy [napok száma] napos edzésprogramot és egy kiegyensúlyozott étrendet, hogy elérjem a [súlycélomat]. ”

📌Példa: „Szia ChatGPT, 73 kg vagyok és napi 2000 kalóriát fogyasztok. Kérlek, javasolj egy heti 5 napos edzésprogramot és egy kiegyensúlyozott étrendet, hogy elérjem a 5 kg-os fogyási célomat.”

Olvassa el még: 10 ingyenes Getting Things Done (GTD) sablon a termelékenység növeléséhez

A ChatGPT használatának korlátai a termelékenység javítása érdekében

Bár a ChatGPT segíthet a termelékenységi terv kidolgozásában, az emberi felügyelet továbbra is kritikus szerepet játszik. Az AI nagyon sokat tud, de nem mindent. Nem veszi figyelembe, hogy egy koncepció hogyan vagy miért működik, hanem csak a prompt megértése alapján ad információkat.

Ezért fontos, hogy minden, amit a mesterséges intelligencia generál, keresztellenőrzésen essen át.

Például két amerikai ügyvéd, Schwartz úr és partnere, Peter LoDuca, 5000 dolláros bírságot kapott , mert nem létező eseteket idéztek fel a bírósági beadványukban.

Az egyik ügyvéd, Schwartz úr elmagyarázta a bírónak, hogy hogyan tévesztették össze a ChatGPT-t egy „szuper keresőmotorral”, és hogy gyermekeitől hallott róla.

Mindazonáltal könnyen beláthatjuk, hogy a ChatGPT vagy hasonló AI-eszközök által adott információk ellenére is fontos, hogy saját kutatásokat végezzünk. Emellett a ChatGPT-nek még néhány korlátja van:

1. A ChatGPT nem tud matematikai feladatokat megoldani

Bár a számítógépeket és a számológépeket ma már természetesnek vesszük, nem feltételezhetjük, hogy az AI is kiválóan ért a matematikához. Az OpenAI fórumon zajló vita során kiderült, hogy a ChatGPT kreatív feladatok megoldására szolgál, nem pedig komplex matematikai egyenletek megoldására.

via OpenAI közösségi fórum

2. A rossz utasítások félrevezető válaszokat eredményezhetnek

A ChatGPT-vel való kommunikáció során a promptok nagyon fontosak. Az AI eszköz nem tud a sorok között olvasni. Ezért részletesen kell elmagyaráznia a kérdését – pontosan meg kell mondania, mit és hogyan szeretne. Ellenkező esetben nehéz lehet megfelelő vagy hasznos választ találni.

3. A ChatGPT nem tud betartani a szószámot

Már tudjuk, hogy matematikában vannak korlátai. De a ChatGPT nem tartja be az előírt szószámot sem.

Még ha így is van, a válasz keresztellenőrzés után továbbra is helytelen marad. Az ilyen gyakorlatok akadályozhatják azoknak a szervezeteknek a működését, amelyek tartalmi igényeik kielégítéséhez nagymértékben támaszkodnak a mesterséges intelligenciára.

Íme egy példa:

a ChatGPT segítségével

4. A beépített elfogultságok előítéletes eredményekhez vezetnek

A ChatGPT válaszait befolyásolhatják azok az elfogultságok, amelyek a képzéséhez használt adatokban szerepelnek. Ez elfogult vagy diszkriminatív eredményekhez vezethet.

5. A ChatGPT-nek nehézségei vannak a többnyelvű feladatokkal

A ChatGPT-nek nehézséget okozhatnak azok a feladatok, amelyek több nyelven történő szövegértést és szöveggenerálást igényelnek.

Olvassa el még: A 20 legjobb ChatGPT alternatíva

A ClickUp használata a termelékenység érdekében

Már megállapítottuk, hogy a ChatGPT „kitalált” válaszokat adhat, tévesen feltételezéseket tévesztve össze tényekkel. A felhasználóknak óvatosan kell használniuk a oldalt, mert téves elemzéseket adhat vagy félrevezető információkat generálhat.

Ez azt is jelenti, hogy a ChatGPT nem alkalmas szervezeti és munkával kapcsolatos felhasználásra. Amire szüksége van, az egy AI-képességekkel rendelkező termelékenységi eszköz. Nos, a ClickUp mindezeket és még többet is teljesít.

Több mint 1000 eszközzel integrálható, így az összes információ egy helyen található, és csökkennek az adatátviteli hibák. Egyszerűen: egyetlen felületen kezelheti a funkciókat és biztosíthatja a csapat számára a láthatóságot.

A ClickUp funkciói csökkentik a zavart és időt takarítanak meg azzal, hogy nincs szükség több platform között váltani. Például nem kell órákat töltenie az asztalánál a projektleírás tökéletesítésével – csak kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy tegye meg Ön helyett!

Írjon projektleírást a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain három legfontosabb funkciója, az AI Knowledge Manager, az AI Project Manager és az AI Writer, amelyeket minden csapattag elérhet a napi rutin szabályozása érdekében. Mindezt anélkül, hogy nyomást kellene gyakorolnia a megfelelő utasítások megfogalmazására.

Íme, hogyan segíthetnek ezek a funkciók időmegtakarításban, a rutin feladatok automatizálásában és még sok másban:

AI tudásmenedzser

Az AI tudáskezelő segítségével kontextusba ágyazott, részletes válaszokat találhat minden kérdésére a feladatokkal, dokumentumokkal és emberekkel kapcsolatban.

A következőkre használhatja:

Másodpercek alatt szerezzen be információkat dokumentumaiból, jelentéseiből vagy wiki-oldalairól.

Adatok elemzése nagy dokumentumkészletekben

Kövesse nyomon csapata előrehaladását, és készüljön fel előre a közelgő kihívásokra.

AI projektmenedzser

Az automatizáláshoz használt AI-eszközök igazi áldás! Az AI-projektmenedzser megszünteti az ismétlődő feladatokat, így időt és energiát takarít meg Önnek. Akár adatbevitelről, akár alcsomag-tervezésről van szó, mindenről gondoskodik.

Néhány kiemelkedő automatizálási funkciója:

Projektösszefoglalók és frissítések generálása a jelenlegi munkastátusz alapján

Fontos adatokat tartalmazó pontok kiemelése

A akadályok és a sebezhető pontok megértése

Az erőforrás-elosztás optimalizálása

Konvertálja a megjegyzéseket ClickUp feladatokká, vagy rendelje hozzá őket a csapathoz.

AI Writer for Work

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a beépített írási asszisztens segítségével elkészítse a szükséges tartalmat, helyesírás-ellenőrzést végezzen és még sok mást. Rendezze el az összes tartalmi igényét egy helyen:

Készítsen táblázatokat gond nélkül versenytársak elemzéséhez vagy vélemények összehasonlításához.

Készítsen különböző típusú sablonokat dokumentumokhoz, feladatokhoz vagy projektekhez, és használja őket!

Alakítsa hangjegyzeteit szöveggé, és használja az AI írót a megbeszélések és klipek információinak átírásához.

A ClickUp sok mindent kínál egy helyen, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi előrehaladási megbeszélések alapján a jövőbeli tervezés is egyszerű volt.

A ClickUp egyértelműen alkalmazkodik a szervezet követelményeihez és preferenciáihoz. Ha pedig személyes használatra van szüksége AI eszközökre, arra is van megoldás!

A nagy csapatok mellett a ClickUp freelancerek, diákok és bárki számára alkalmas, aki elérni szeretné céljait. Termelékenységi sablonjai teljesen testreszabhatók és azonnal használatra készek.

Például a ClickUp személyes termelékenységi sablonja hierarchiákra bontja a teendőlistáját, és kezelhető feladatokká alakítja azokat. A funkció skálázható struktúrát biztosít a célokhoz, és lehetőséget kínál az interfész privát vagy nyilvános tartására.

Töltse le ezt a sablont Növelje termelékenységét a ClickUp személyes termelékenységi sablonjával!

Ez a sablon a következőket is lehetővé teszi:

Hozzon létre egy egységes felületet a termelékenységének kezeléséhez és nyomon követéséhez.

Rendeljen egyedi státuszokat feladataidhoz azok idővonalának és prioritásának megfelelően.

Osztályozza a tevékenységeket egyéni mezőkbe, hogy rendszerezze a teendőlistát.

Képzelje el előrehaladását egy személyes termelékenységi jelentés formájában!

Tervezze meg feladatait, és tartsa szemmel a határidőket!

Valós idejű értesítéseket kaphat emlékeztetőként.

Az adatokat vizualizálhatja is, hogy mérje a termelékenységét. Használja a ClickUp személyes termelékenységi jelentés sablonját, hogy nyomon kövesse napi, heti és havi céljait.

Ezenkívül a ClickUp a termelékenység növelésére sablon lehet az, amire szüksége van, hogy hatékonyságát növelje anélkül, hogy túlórákat kellene dolgoznia. A sablon segítségével kiszűrheti a fontos feladatokat, és biztosíthatja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

ClickUp: rutin feladatok zökkenőmentes integrációval

A ChatGPT felbecsülhetetlen értékű lehet a monoton és ismétlődő feladatok rövidebb idő alatt történő elvégzésében. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ez hosszú távú megoldás-e.

A ChatGPT különböző munkaterületekbe való integrálásához pluginek, API-k és kiterjesztések szükségesek. A felhasználóknak különböző munkaterületek között kell váltaniuk, hogy nyomon követhessék a termelékenységet és kezelhessék a frissítéseket.

Ezzel szemben a ClickUp Brain összesíti az összes munkaterületet egyetlen felületen. Kérdezhet a státuszfrissítésekről, és a rendszer a feladatok, dokumentumok, előrehaladási jelentések stb. áttekintése után válaszol. A válaszok kontextusfüggőek, relevánsak és hasznosak.

Ráadásul nem kell jól tudnia írni a promptokat!

Próbálja ki, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on!