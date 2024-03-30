A prompting fogalmainak elsajátítása: a 10 legjobb prompt engineering tanfolyam, hogy a lehető legjobban kihasználhassa az LLM-eket

Sok technológia iránt rajongó számára az első találkozás a promptokkal az Eviebothoz hasonló korai intelligens csevegőrobotokkal való kínos interakciók formájában történt. ?

Az elmúlt évtizedben azonban hirtelen belecsöppentünk a nagy nyelvi modellek (LLM) és a beszélgető AI eszközök világába, amelyek nem előre konfigurált válaszokkal rendelkeznek, hanem a promptjaink minőségén alapuló eredményeket produkálnak.

Például vannak olyan LLM-ek, mint a ChatGPT, amelyek megfelelően megtervezett promptokkal nemcsak intelligens beszélgetéseket támogatnak, hanem segítenek a problémamegoldásban is, mind az üzleti, mind a magánéletben.

Tehát igen – ahhoz, hogy az AI-alapú rendszerek kiaknázhassák valódi potenciáljukat, alaposan meg kell értenie a prompt engineeringet (vagy promptinget). A megfelelő promptok bevitele az LLM-ekbe szűkítheti az AI-interakciók problémáit, javítva a válaszok kontextusát és minőségét. Ebben az útmutatóban a következőket segítjük Önnek:

Sajátítsa el a prompt engineering fejlődését és a szerepkörspecifikus fogalmakat

Fedezze fel a 10 legjobb prompt engineering tanfolyamot, hogy elsajátítsa a keresett készségeket.

Hozzáférés ingyenes forrásokhoz és trükkökhöz a tudásgeneráláshoz

Mi az a prompt engineering?

Lényegében a prompt engineering egy gondos folyamat, amelynek során olyan bemeneti nyelvet alakítanak ki, amely egyértelmű, konkrétabb válaszokat eredményez az olyan AI nyelvi modellekből, mint a GPT-3 és a GitHub Copilot.

Miért van ennyi felhajtás egy ilyen egyszerű dologhoz szentelt tanfolyamok körül?

Az AI-modellek ugyanis különböző módszerekkel dolgozzák fel és értelmezik az adatokat – csak akkor hoznak létre a kívánt eredményt, ha egyértelmű utasítások, azaz promptok irányítják őket.

Próbálja ki például a következő promptot a ChatGPT-ben: Írjon egy motivációs levelet egy friss diplomás számára, aki adatelemzői állást keres az IBM-nél. Ez a prompt számos homályos területet tartalmaz, amelyek többféleképpen értelmezhetők, például: Milyen diplomás? Bármilyen nyelvi stílus megfelelő lenne?

A megoldás részletesebb promptok, például: Írjon motivációs levelet egy friss diplomás informatikus számára, aki adatelemzői állást keres az IBM-nél. Legyen tömör és professzionális, és említsen meg a jelölt egyetemi eredményeit.

A prompting rejtélyének megfejtése: a prompt engineering fejlődése

A prompt engineering gyökerei a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) és a gépi tanulás (ML) területén találhatók. Tekintsük át a négy fejlesztési fázisban végbement fejlődését:

A korai NLP: A 20. század közepén a szabályalapú AI-rendszerek (amelyek előre beállított szabályokat használtak a számításokhoz és a döntéshozatalhoz) nehezen boldogultak a nyelv finomságaival. Az algoritmusoknak hiányzott a szilárd alap, amely szükséges volt az emberi nyelv komplexitásának kezeléséhez. ML-alapú változás: A 20. század végén és a 21. század elején adatvezérelt forradalom zajlott le. A gépi tanulás lehetővé tette a nyelvet kezelni tudó rugalmas AI-modellek megjelenését. A kontextus és a hosszú szövegek megértése azonban továbbra is akadályt jelentett. A Transformer diadala: A 2017-es A 2017-es Attention is All You Need című kutatási cikk bemutatta a Transformer mélytanulási architektúrát, amely képes hatalmas adatmennyiségek feldolgozására és bonyolult minták felismerésére. Ez lehetővé tette a modellek számára a szövegek elemzését, a többjelentésű szavak megkülönböztetését és a kifejezések kontextus szerinti feldolgozását a környező szavak alapján. OpenAI GPT: Az OpenAI GPT-3 2020-as megjelenése a prompt engineeringet a figyelem középpontjába állította. Bár a ChatGPT könnyen érthető válaszokat tud generálni, nem tud úgy gondolkodni, mint egy ember, ezért válaszai szubjektívek, félrevezetőek és elfogultak lehetnek, különösen gyenge promptok esetén.

A prompt mérnök alapvető szerepe [és hogyan segítenek a tanfolyamok]

A prompt mérnökök feladata az AI és az LLM modellek teljes potenciáljának feltárása. Ők a promptok és utasítások kidolgozására és finomítására specializálódtak, segítve a pontos válaszok generálását különböző felhasználási esetek. Ehhez mélyreható ismeretekre van szükség arról, hogy a különböző AI modellek hogyan reagálnak a változó bemenetekre – az iteratív megközelítés segít a prompt mérnököknek az AI kimeneti mintáinak és paramétereinek elemzésében.

Mivel a prompting finom árnyalatai az AI-eszközök függvényében eltérőek lehetnek, a siker ebben a szerepkörben attól függ, hogy milyen gyorsan tudja alkalmazkodni a különböző AI-modellekhez, és maximalizálni azok hatékonyságát.

Szerencsére a megfelelő tanfolyamok segíthetnek elsajátítani a prompt technikákat és fejleszteni azokat a készségeket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy prompt mérnökként sikeres legyen. Ezeknek a tanfolyamoknak néhány gyakori témája a következő:

10 népszerű prompt engineering tanfolyam kezdő prompt mérnököknek [ingyenes és fizetős tanfolyamok]

A prompt engineering új területének megjelenése számos tanfolyamot tett lehetővé, amelyek segítségével elsajátíthatja a prompting fogalmát és gyorsabban fejlesztheti készségeit. Vessünk egy pillantást a 2024-ben a tapasztalt és kezdő szakemberek számára egyaránt leghatásosabb 10 lehetőségre. Nézze meg! ?

1. Coursera: Prompt engineering a ChatGPT számára

A tanfolyam oktatói: Dr. Jules White (a tartalom 21 nyelven elérhető)

Időtartam: 18 óra (kb.)

Árak: A regisztráció ingyenes. A tanúsítvány ára 49 dollár.

Látogasson el a weboldalra

A Coursera Prompt Engineering Course for ChatGPT kurzus átfogó képzést nyújt a generatív AI alkalmazásokhoz hatékony promptok készítésében. Több mint 30 videómodullal és közel kilenc órányi oktatási tartalommal ez a Coursera kurzus arra szolgál, hogy a tanulók elsajátítsák a prompt engineering alapvető készségeit.

A Vanderbilt Egyetem számítástechnika és villamosmérnöki tanszékének docense, Jules White által tartott Prompt Engineering for ChatGPT tanfolyam minden bizonnyal magával ragadó bevezető tanulási élményt nyújt minden pályakezdő prompt mérnöknek.

A tanfolyam legfontosabb tananyaga

A tanfolyam bemutatása

Bevezetés a promptokba

Prompt minták I

Néhány példa

Prompt Patterns II

Prompt minták III

Rugalmas tanulás és megfizethető tanúsítás

Ez a tanfolyam széles körű ismereteket nyújt a kapcsolódó tudományágakról, mint például a gépi tanulás, a neurális hálózatok és a mélytanulás.

2. DeepLearning. AI & OpenAI: ChatGPT prompt engineering fejlesztőknek

A tanfolyam oktatói: Isa Fulford és Andrew Ng

Időtartam: 1 óra

Ár: Ingyenes

Látogasson el a weboldalra

A listánk második ingyenes tanfolyamát a DeepLearning. AI biztosítja az OpenAI-val együttműködésben. A tanfolyam átfogó és magas szintű technikai ismereteket nyújt a prompt engineering területén. Isa Fulford (OpenAI) és Dr. Andrew Ng (DeepLearning. AI) szakértők vezetésével a tanfolyam mélyrehatóan foglalkozik a ChatGPT-hez hasonló LLM-ek teljesítményét kiaknázó hatékony promptok kidolgozásával.

Más, főként webes felületekre összpontosító ingyenes prompt engineering tanfolyamokkal ellentétben ez a tanfolyam lehetővé teszi, hogy API-hívásokon keresztül kihasználja az LLM-ek teljes potenciálját. A tanult ismeretek segítségével élvonalbeli generatív AI-alkalmazásokat hozhat létre komplex információk összefoglalásához és lenyűgöző narratívák kidolgozásához.

A tanfolyam legfontosabb tananyaga

Bevezetés a prompt engineeringbe

Útmutató

Iteratív

Összefoglalás

Következtetés

Átalakítás

Bővítés

Chatbot

A következtetés

Ez a DeepLearning-alapú tanfolyam a gyakorlati ismereteket helyezi előtérbe olyan felhasználási esetek révén, mint:

A sűrített adatok összefoglalása világos összefoglalókba fejlett gépi tanulási technikák segítségével

Tájékozott döntések meghozatala hiányos adatok alapján

A szöveg stílusának vagy formájának megváltoztatása a jelentés megőrzése mellett

Rövid ötletek generálása és azok narratívákba szőése neurális hálózatok és mélytanulás segítségével

3. LearnPrompting.org: Bevezető tanfolyam a prompt engineeringről

A tanfolyam oktatói: Sander Schulhoff és Fady Yanni

Időtartam: 1 hét (tanuljon a saját tempójában)

Ár: Ingyenes

Látogasson el a weboldalra

A kutatásalapú prompt engineering (PE) technikák iránt érdeklődő szakemberek a LearnPrompting bevezető prompt engineering tanfolyamával kezdhetik meg tanulmányi útjukat. A tanfolyam kezdők és tapasztalt AI-felhasználók számára egyaránt készült, több mint 60 tartalmi modulból álló átfogó tananyaggal és kilenc nyelven elérhető támogatással. A tanfolyam az AI alapjaitól a haladó technikákig vezeti el a hallgatókat, így egy helyen elsajátíthatják a nagy nyelvi modellek (LLM) bemeneteinek kezelését.

A tanfolyam legfontosabb tananyaga

Fedezze fel, hogyan működnek a promptok olyan nyelvi modellekkel, mint a ChatGPT.

Merüljön el olyan haladó témákban, mint a szerepkövetés, a few-shot prompting és a chatbot fejlesztés.

Részletes megbeszélések, gyakorlati példák és vonzó vizuális elemek

Promptok, utasítások, szerepjáték, few-shot tanulás, prompt kombináció, formalizálás, chatbot alapok, LLM beállítások és gyakori buktatók

4. Cameron R. Wolfe: Haladó prompt engineering

Kurzus oktatói: Cameron R. Wolfe

Időtartam: 2-3 óra (kb.)

Ár: Ingyenes

Látogasson el a weboldalra

Ez az egyik ingyenes prompt engineering tanfolyam, amely haladó tanulóknak szól. Cameron R. Wolfe oktató kihagyja a prompt engineering alapjait, és inkább azt vizsgálja, hogyan oldhatnak meg a programozók bonyolultabb problémákat többféle technikával és prompt recepttel, például a Chain of Thought Prompting és a Knowledge Augmentation segítségével, hogy elkerüljék az AI hallucinációit.

Meg kell említenünk, hogy a tanfolyam teljes egészében szövegalapú. Kiváló forrásnak számít középhaladó programozók és adatelemzési szakemberek számára, akik mélyrehatóan szeretnék megérteni a mesterséges intelligencia és a prompting kölcsönhatását.

A tanfolyam legfontosabb tananyaga

Gondolkodási lánc ösztönzése

Tudásbővítés

Automatikus promptolás

Prompt beágyazás

Zero/few-shot tanulás

Gradiens leereszkedés

5. Udemy: A nulláról százig mesterkurzus

Kurzus oktatói: Hasaan Khan

Időtartam: 2,5 óra videótartalom

Ár: 34,99 USD

Látogasson el a weboldalra

Ez az Udemy tanfolyam azoknak hasznos, akik egyedi perspektívát szeretnének szerezni és hozzáférést szeretnének kapni a különböző koncepciókhoz – az alapoktól a haladó prompting technikákig. A 18 videóelőadás során az előadó áttekinti a prompt engineering fontosságát, miközben kiemeli annak legfontosabb felhasználási eseteit különböző projektekben, például marketingtervekben és AI-termékfejlesztésben.

A kurzus olyan komplex fogalmakat bont ki, mint a Retrieval Augmented Generation és a Self-Consistency, így segítve a prompt mérnököket abban, hogy magabiztosabban hozzanak prompt alapú döntéseket. A kurzus elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak.

A tanfolyam legfontosabb tananyaga

Bevezetés a prompt engineeringbe

A prompt engineering alapjai

Prompt engineering példák

Haladó prompt engineering technikák

Összhang és tudás generálása prompting

6. James Bachini: Haladó MidJourney prompt engineering

Kurzus oktatói: James Bachini

Időtartam: 1-2 óra

Ár: 12 USD/hó (kb.)

Látogasson el a weboldalra

James Bachini olyan tanfolyamot kínál, amely azoknak a tervezőknek szól, akik jó promptokat szeretnének készíteni digitális művészetek létrehozásához. A tanfolyam tartalma azonban csak azok számára lehet hasznos, akik a MidJourney programot szeretnék használni. Ennek oka, hogy James olyan speciális parancsokat ismertet, amelyek más modellekben, például a ChatGPT-ben nem működnek.

A tanfolyam a Discordon keresztül, meghívó link segítségével érhető el, míg a felhasználók az oktató YouTube-csatornáján is további tartalmakat találhatnak.

A tanfolyam legfontosabb tananyaga

Bevezetés a MidJourney parancsokba

Tippek és trükkök

Stílusok és jelzők

Promptok a tervezéshez, mint más művészek

7. IBM: Bevezetés a prompt engineeringbe

A tanfolyam oktatói: Rav Ahuja

Időtartam: 3 hét

Árak: Ingyenes regisztráció

Látogasson el a weboldalra

Az IBM alapvető prompt engineering tanfolyamot tart azoknak a kezdőknek, akik meg akarják tanulni a promptok írásának legjobb gyakorlatait bármely AI modellben. Az oktató, Rav, áttekinti a promptok írásában általánosan használt prompt engineering eszközöket és megközelítéseket.

A tanfolyam igazán érdekes videóelőadásokkal szolgál olyan fogalmakról, mint a Text-to-Text Prompting és az Interview Patterns. A program végén generatív mesterséges intelligencia területén szakmai tanúsítványt szerezhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kurzusnak földrajzi korlátozásai vannak a cikk írásának időpontjában – Iránból, Kubából és Ukrajna Krím-félszigeti régiójából érkező tanulók nem vehetnek részt a kurzuson.

A tanfolyam legfontosabb tananyaga

Prompt engineering generatív mesterséges intelligencia számára

Technikák és megközelítések

Tanfolyami kvíz, projekt és összefoglalás

8. Udemy: A teljes prompt engineering az AI Bootcamp számára (2024)

A tanfolyam oktatói: Mike Taylor és James Phoenix

Időtartam: 14,5 óra videotartalom (on-demand)

Ár: 89,99 USD

Látogasson el a weboldalra

A listán szereplő második Udemy tanfolyam lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtanulják a prompt engineering legjobb gyakorlatait több nyelvhez, például a GPT-4 és a Stable Diffusion nyelvekhez. Az oktatók megvitatják a különböző nagy nyelvi modellek előnyeit és hátrányait, és útmutatást adnak a felhasználóknak, hogy hogyan alkalmazzák tudásukat 15 valós projektben.

Azok a jelöltek, akik AI-karriert szeretnének építeni, megismerkedhetnek a Python kódolási mintákkal is, hogy az AI-t méretezni tudják, amikor prompt mérnökként kezdenek el dolgozni. A tanfolyam 89 letölthető forrással rendelkezik, és néhány feladatot is el kell végezni.

A tanfolyam legfontosabb tananyaga

Bevezetés

A prompting öt alapelve

Haladó és alapszintű prompt technikák

Prompt optimalizálás

AI szövegmodell projektek

9. Elvis Saravia: Prompt engineering útmutató

Kurzus oktatói: Elvis Saravia

Időtartam: 1-2 hét

Ár: Ingyenes

Látogasson el a weboldalra

Elvis Saravia mélyreható prompt engineering ismereteket nyújt azoknak, akik szeretnék bővíteni tudásukat ezen a területen. Ez az útmutató több alapvető témát is áttekint, például az LLM beállításokat, a prompt elemeket és a közvetett következtetést. Tartalmaz kutatási cikkeket az AI hallucinációkról és a Jailbreakingről, hogy jobb szakértői áttekintést nyújtson a jelenlegi LLM-ek működéséről.

A tanfolyam legfontosabb tananyaga

Bevezetés

Technikák

Alkalmazás

Modellek

Kockázatok és visszaélések

Kutatási eredmények

10. Maximilian Vogel: Ingyenes prompt engineering tanfolyam

Kurzus oktatói: Maximilian Vogel

Időtartam: 1 óra

Ár: Ingyenes

Látogasson el a weboldalra

A lista utolsó tanfolyama azoknak szól, akiknek kevés idejük van. Ez az egyórás alapvető útmutató azoknak szól, akik most kezdtek el foglalkozni a témával, vagy csak alapszintű ismereteket szeretnének szerezni. Maximilian különböző prompt technikákat és sablonokat ismertetve segít a kezdőknek megérteni, hogyan használhatják a különböző prompt megközelítéseket és a világos nyelvet a pontos eredmények elérése érdekében. Nagyon tetszik, hogy ez a tanfolyam könnyen érthető nyelvet használ, és nem zavarja össze a hallgatókat technikai zsargonnal.

A tanfolyam legfontosabb tananyaga

Leíró utasítások írása

Gondolkodási lánc

Prompt sablonok használata

Promptok formázása

Multi Prompt megközelítés

Minden alkalommal mesteri beviteli parancsok a ClickUp segítségével

A pontos és lényegre törő promptok írása elengedhetetlen ahhoz, hogy a nagy nyelvi modelleket a lehető legjobban kihasználhassa. Azonban nem mindig lehet hosszú órákat fordítani tanfolyamokra, amikor azonnal szakértői promptokra van szüksége.

Itt jön be a képbe a ClickUp, egy végpontok közötti termelékenységi megoldás. Mesterséges intelligenciával működő munkaplatformként a ClickUp számos sablont kínál a mindennapi feladatok gyors elvégzéséhez, beleértve a generatív mesterséges intelligencia eszközökkel, például a ChatGPT-vel való interakciókat, valamint olyan felhasználási eseteket, mint a humánerőforrás-menedzsment és az oktatás.

Használja ki az AI-alapú tanácsokat és tartalmakat csapata számára a ClickUp ChatGPT prompt sablonok segítségével.

Hozzáférés a ClickUp AI prompt sablonjaival összeállított prompt könyvtárakhoz

Ingyenes AI prompt sablonokhoz közvetlenül a ClickUp sablonkönyvtárából férhet hozzá, amely több mint 1000 lehetőséget kínál AI-hez és nem AI-hez kapcsolódó munkákhoz egyaránt. Fedezzük fel a termékmenedzsment, projektmenedzsment és mérnöki munka három lehetőségét, amelyek javíthatják csapatának a ChatGPT és hasonló eszközök használatát.

ClickUp ChatGPT promptok termékmenedzsmenthez

Használja a ChatGPT Prompts for Product Management Template-t a feladatok automatizálásához és munkája minden aspektusának elsajátításához.

Elmerül a piaci adatok, a felhasználói visszajelzések és a végtelen teendőlisták tengerében? Termékmenedzserként a kivételes termékfunkciók kitalálásának nyomása nyomasztó lehet. Szabaduljon meg a káosztól a ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management Template .

Több mint 130 hatékony prompttal a végpontok közötti feladatokhoz, ez a ClickUp sablon segít Önnek a következőkben:

Ismerje meg ügyfelei igényeit és vágyait a prompt variációk segítségével, amelyek megmutatják a problémás pontokat és a releváns megoldásokat.

Brainstorming innovatív stratégiák kidolgozása promptkészletek segítségével, figyelembe véve olyan tényezőket, mint az árazás és a felhasználói élmény.

Készítsen termékfejlesztési terveket és dolgozzon ki stratégiákat a fejlesztési fázisok vagy sprintek határidőre történő befejezéséhez.

Minden promptot az LLM-ek technikai aspektusait és az adatok feldolgozásának módját figyelembe véve terveztek.

ClickUp ChatGPT promptok projektmenedzsmenthez

A sablon több mint 190 ChatGPT promptot tartalmaz, amelyek ötleteket és tartalmakat generálnak a Six Sigma projektmenedzsmenthez.

A projektmenedzsment gyorsan adat túlterheléshez vezethet, ha az ötletek kimerülnek. A ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management Template segítségével most tízszeresére növelheti termelékenységét és menedzsment képességeit!

Ez az átfogó sablon több termékmenedzsment kihívás megoldásában segít, több mint 190 prompttal, amelyek:

ClickUp ChatGPT promptok mérnöki munkához

Használja a ChatGPT Prompts for Engineering Template sablont, hogy munkájában kihasználhassa a ChatGPT előnyeit.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template (ClickUp ChatGPT promptok mérnöki sablon) segítségével jobban megértheti, mit is csinálnak a prompt mérnökök.

Ahelyett, hogy különböző AI kódolási eszközökkel bajlódnának, a prompt mérnökök ezt a sablont használhatják a kommunikációs és működési kihívások leküzdésére több mint 200 prompt segítségével, amelyek 12+ felhasználási esetre vannak kategorizálva, beleértve az AI kódolást, a hibajelentéseket, az adatelemzést, a műszaki specifikációkat és a sprint retrospektívákat.

Még a műszaki írási promptokat is felhasználhatja professzionális felhasználói kézikönyvek, ajánlatok és kutatási jelentések elkészítéséhez.

Ez a sablon többet kínál, mint puszta promptokat. A következőket kapja:

Egyedi projektnézetek a projektek különböző formátumokban való megjelenítéséhez, például táblázatos vagy Gantt-nézet az optimális szervezés és feladatkezelés érdekében.

Időkövetés, címkék, kapcsolatok és időbecslések bármilyen mérnöki projekt futtatásához

A legjobb az egészben, hogy megfigyelheti a ClickUp promptjait, és idővel javíthatja a promptok működéséről szóló ismereteit. ✌️

De ez még nem minden! Egyszerűsítse mindennapjait a ClickUp Brain segítségével, egy mesterséges intelligencia asszisztenssel, amely maximalizálja a hatékonyságot.

A ClickUp natív mesterséges intelligencia neurális hálózatával, a ClickUp Brain-nel Ön vagy csapata számos feladat elvégzésében produktív maradhat. Ez egy generatív mesterséges intelligencia asszisztens, amely segíthet a tartalomkészítésben, az ötletek generálásában és a tudásmenedzsmentben.

A ClickUp Brain segítségével nem kell többé túl sokat gondolkodnia a promptokon. Több mint 100 iparág-specifikus, kutatásokon alapuló prompttal rendelkezik, amelyek támogatják a projektcsapat különböző szerepköreit. Csak indítsa el az AI eszközt, és válassza ki kedvenc promptjait, hogy létrehozza a projekt ütemtervét, jelentéseit, értekezletek napirendjét és még sok mást!

Finomítsa eredményeit, hogy gyorsabban elérje a jobb tartalmakat a ClickUp AI reprompting funkciójának segítségével.

Így időt takaríthat meg az e-mailek írásával, a találkozók jegyzetének és a projektdokumentumok összefoglalásával, az élő találkozók jegyzetelésével, sőt, kreatív blogbejegyzések és céloldalak létrehozásával is. A ClickUp más munkaeszközökkel való integrációja pontosan az, amire a szakembereknek szükségük van ahhoz, hogy időben elvégezzék a feladatokat!

Ezenkívül a ClickUp Brain neurális hálózata az első a világon, amely összekapcsolja az összes feladatot, folyamatot, dokumentumot és munkafolyamat-kommunikációt, ami interaktív tudásbázissá teszi. A felhasználók egyszerű nyelvi bevitellel nyerhetnek ki válaszokat, például:

Mi a célja ennek a feladatnak?

Mivel foglalkozott Terry a múlt héten?

Hogyan működik vállalatunk felülvizsgálati folyamata?

Melyek a minőségértékelés SOP-jai

Összegezze a találkozók jegyzetét, és alakítsa azokat végrehajtható feladatokká a ClickUp Brain segítségével.

Hogyan segítheti előrehaladását a karrierjében a prompt engineering elsajátítása?

A prompt mérnöknek válás izgalmas fejleményeket hozhat az AI-karrierjében, és további lehetőségeket nyithat meg a következő területeken:

AI kutatás és fejlesztés: A fejlett prompting készségekkel rendelkező kutatási és fejlesztési szakemberek kiaknázhatják az AI rendszerek teljes potenciálját olyan különböző területeken, mint A fejlett prompting készségekkel rendelkező kutatási és fejlesztési szakemberek kiaknázhatják az AI rendszerek teljes potenciálját olyan különböző területeken, mint a munkafolyamatok racionalizálása és a kutatási és működési költségek csökkentése. Adatelemzés: Az adatelemzők generatív AI modelleket használnak olyan feladatokhoz, mint az adatszintézis vagy a prediktív modellezés. A hatékony prompt engineering lehetővé teszi számukra, hogy ezeket a modelleket konkrét Az adatelemzők generatív AI modelleket használnak olyan feladatokhoz, mint az adatszintézis vagy a prediktív modellezés. A hatékony prompt engineering lehetővé teszi számukra, hogy ezeket a modelleket konkrét üzleti célokhoz optimalizálják, biztosítva ezzel értékes és releváns betekintést. Chatbot-fejlesztés és marketing: A chatbotok és a beszélgető AI koherens válaszokkal működnek a legjobban. A prompt engineeringet értő szakemberek A chatbotok és a beszélgető AI koherens válaszokkal működnek a legjobban. A prompt engineeringet értő szakemberek AI-eszközökkel segíthetnek a márkához illeszkedő, hatékony tartalmak létrehozásában, maximalizálva a technológiai beruházások megtérülését.

Főbb tanulságok

Az AI-forradalom már itt van, és a benne rejlő lehetőségek optimalizálásának kulcsa a promptok hatékony kihasználásában rejlik. Készen állsz a prompt mérnöki ismereteid bővítésére? Ne keress tovább, mint a már említett fantasztikus tanfolyamok és a ClickUp, a prompt engineering gyakorlati elsajátításának legjobb platformja. ?

Egyedi sablonokkal, ChatGPT promptokkal, súgó dokumentumokkal és natív generatív AI-vel a ClickUp többféle lehetőséget kínál az AI-ismereteinek fejlesztésére! Regisztráljon még ma, és kezdje el használni a promptokat, amelyekre csak rákattint!

Gyakori kérdések

1. Mennyi időbe telik a prompt engineering elsajátítása?

A prompt engineering elsajátításához két-három hónapra lehet szükség. Az időtartam azonban a tanulási tempótól és az elkötelezettségtől függően változhat.

2. Van jövője a prompt engineeringnek?

Az AI és a nagy nyelvi modellek gyors fejlődésével a prompt engineering kulcsfontosságú készséggé vált. Az elmúlt öt évben ugrásszerűen megnőtt a ChatGPT prompt engineering szakemberek iránti kereslet – a magas szintű AI-ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező prompt mérnökök éves fizetése meghaladhatja a 330 000 dollárt.

3. Könnyű megtanulni a prompt engineeringet?

Ezen a területen való jártasság elsajátítása fokozatos folyamat. Nem mindenhol találhatók erre szakosodott prompt engineering intézetek. A jelölteknek megfelelő tanfolyamokat kell végezniük, és elméleti és gyakorlati tanulmányok révén kell fejleszteniük készségeiket.