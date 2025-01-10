A tudásmunkások számára legalkalmasabb 10 mesterséges intelligencia eszköz

A CompTIA IT Industry Outlook 2025 jelentés egy figyelemre méltó tendenciát emel ki: a vállalatok 22%-a agresszíven integrálja az AI-t, 33%-uk szelektívebben használja, 45%-uk pedig még mindig vizsgálja annak lehetőségeit.

Ahogy ezek a számok is mutatják, az AI területén a vállalkozások gyorsan haladnak a kísérletezésről a megvalósításra, alapvetően megváltoztatva azt, ahogyan a tudásmunkások hatékonyságot és pontosságot érnek el napi feladataikban. Ami korábban órákat vagy akár napokat vett igénybe, ma már percek alatt elvégezhető.

Ez a változás javította a termelékenységet, miközben újradefiniálta a tudásmunkások feladatmegközelítését – az adatfeldolgozást, a tartalomkészítést vagy a döntéshozatalt. Ebben a blogbejegyzésben bemutatom a legjobb AI-eszközöket, amelyeket a csapatommal teszteltünk, és azt, hogy ezek hogyan egyszerűsíthetik a mindennapi tudásmunkát.

Ki az a tudásmunkás?

A tudásmunkás olyan személy, akinek fő feladata az információk kezelése és alkalmazása. Adatokat elemznek, problémákat oldanak meg, tartalmakat hoznak létre és döntéseket hoznak szakértelmük alapján, nem pedig fizikai munkával.

🧠Érdekesség: Peter Drucker az 1960-as években alkotta meg a „tudásmunkás” kifejezést, amely a technológia fejlődésével egyre relevánsabbá vált.

Ezek a szakemberek közé tartoznak a projektmenedzserek, tanácsadók, marketingesek, mérnökök és szoftverfejlesztők. Munkájuk gyakran kritikus gondolkodást, kreativitást és együttműködést igényel.

💡Profi tipp: A tudás akkor a leghatékonyabb, ha megosztják. A hatékony tudásmunkások aktívan hozzájárulnak csapatuk kollektív megértéséhez azzal, hogy dokumentálják munkájukat, mentorálják kollégáikat, és elősegítik a nyílt kommunikáció és információcsere kultúráját.

Mivel az olyan tudásmunkások, mint én, hatalmas mennyiségű információval dolgoznak, az AI hatékony asszisztensként működik, és az adatok között kutatva gyorsabban tár fel új információkat, mint bármelyik ember. Egy olyan világban, ahol a tudás hatalom, az AI biztosítja, hogy a tudásmunkások okosabban és gyorsabban tudják azt felhasználni.

Amikor először kezdtem el használni az ilyen AI-eszközöket, elárasztottak a lehetőségek. Néhányuk azt ígérte, hogy „átalakítja a tudásmunkát”, míg mások azt állították, hogy „forradalmi változást hoznak”. Miután többet is kipróbáltam, összeállítottam a saját ellenőrzőlistámat azokról a funkciókról, amelyekkel minden kiváló generatív AI-eszköznek rendelkeznie kell:

Többcélú funkcionalitás: Képes-e olyan feladatok elvégzésére, mint az adatelemzés, a tartalomkészítés vagy Képes-e olyan feladatok elvégzésére, mint az adatelemzés, a tartalomkészítés vagy a munkafolyamatok automatizálása ? Egyes eszközök konkrét felhasználási esetekre készülhetnek, de ha munkája több funkciót is magában foglal, akkor olyan eszközökre lesz szüksége, amelyek mindegyiket el tudják látni.

Hasznos információk: Képes-e egyértelmű ajánlásokat adni, ahelyett, hogy csak nyers adatokat adna ki? Végül is ez az, amit az AI ígér!

Együttműködési funkciók: Támogatja-e a csapatmunkát megosztott dokumentumokkal vagy valós idejű frissítésekkel?

Könnyű használat: Az interfész intuitív, vagy órákat fog eltölteni annak megértésével?

Skálázhatóság: Alkalmazkodik a projektek növekedéséhez, vagy a csapatnak kell fejlődnie?

Biztonság: Titkosítással és szigorú hozzáférés-ellenőrzéssel védi-e az érzékeny adatokat?

💡Profi tipp: Az AI-eszközök kiválasztásakor helyezze előtérbe az etikai szempontokat. Győződjön meg arról, hogy az eszköz adatkezelési gyakorlatai átláthatók és megfelelnek a vonatkozó szabályozásoknak. Legyen tisztában az AI algoritmusainak lehetséges torzításaival és azok munkájára gyakorolt hatásával.

Ezek a kritériumok segítenek kiválasztani a valóban hasznos eszközöket, miközben kiszűrik a piacon található összes felesleges, csupán látványos funkciókkal rendelkező terméket.

Számtalan lehetőség kipróbálása után kiválasztottam azokat a legjobb AI-eszközöket, amelyek megfelelnek a fenti kritériumoknak, és kézzelfogható változást hoznak a mindennapi munkámban.

Ezek az eszközök segítettek egyszerűsíteni az üzleti világ minden területét, a projektmenedzsmenttől a tartalomkészítésig, lehetővé téve számomra és a csapatom többi tagjának, hogy kevesebb erőfeszítéssel többet érjünk el.

1. ClickUp (A legjobb AI-támogatott tudás- és projektmenedzsmenthez)

A testreszabható munkafolyamatok, a hatékony automatizálás és a valós idejű együttműködés révén a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy okosabban, nem pedig keményebben dolgozzanak. A legtöbb tudásmunkás a ClickUp-ot használja mindenre, a tudásbázis-dokumentumok írásától és szervezésétől az ismétlődő feladatok automatizálásáig.

Kiemelkedő funkciója a ClickUp mesterséges intelligencia írási asszisztense, a ClickUp Brain. Segít a tartalom gyors létrehozásában és javítja a szöveg minőségét, függetlenül attól, hogy projektismertetőket, értekezletjegyzeteket, e-maileket vagy eljárási dokumentumokat szerkeszt. Emellett segít automatikusan létrehozni a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez szükséges standup jelentéseket, egy kattintással átalakítani a ClickUp Chat üzeneteit végrehajtható feladatokká, valamint ötleteket gyűjteni, hogy döntései átfogóbbak és kiegyensúlyozottabbak legyenek.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy gyorsan megkapja a projekt frissítéseit a megbeszélés előtt.

A csapatok a ClickUp Docs segítségével gyönyörű wikiket hozhatnak létre – a vevői személyiségektől a munkavállalói kézikönyvekig –, amelyek minden fontos információt egy helyen tárolnak.

A Docs valós idejű együttműködési funkciója lehetővé teszi, hogy több csapattag egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon, így csökken a többszöri átdolgozás és a oda-vissza küldözgetés szükségessége.

👀Tudta? A ClickUp Brain-t természetes nyelven kérdezheti meg a munkaterületén található feladatokkal és dokumentumokkal kapcsolatos bármilyen információról, és az eszköz a megfelelő válaszokat fogja megadni (a hivatkozott forrásokkal együtt!).

A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet, létrehozhat és rendszerezhet tartalmakat.

A ClickUp a dokumentáció és a tudásmenedzsmenten is túlmutat.

Búcsúzzon el a fárasztó munkától a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automation lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását, a találkozók jegyzetének rendszerezését és hatékony, függetlenül végrehajtott feltételes munkafolyamatok létrehozását. Automatizálhatja a folyamat csak egy részét (például a feladat státuszának megváltozásakor a feladat felelősének megváltoztatását) vagy a teljes folyamatot (például egy új alkalmazott felvételekor a beilleszkedési sablon automatikus kitöltését a releváns kezdeti feladatokkal). A ClickUp számos automatizálási felhasználási esetet támogat, például státuszváltozásokat, prioritásváltozásokat stb.

Mi több? A ClickUp Connected Search funkciójával másodpercek alatt bármit megtalálhat, akár különböző projektekben és dokumentumokban is.

Automatizálja munkafolyamatait természetes nyelvű parancsok vagy egyszerű „ha-akkor” feltételek segítségével, és takarítson meg időt a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Brain segítségével kontextusfüggő javaslatokat kaphat a következő lépésekhez és összefoglalásokat a projektjeiről, így hatékonyabban kezelheti a komplex témákat.

A ClickUp Chat segítségével azonnal együttműködhet, akár dokumentumok megbeszéléséről, projekt brainstormingjáról van szó, akár gyors visszajelzésre van szüksége. A ClickUp Chat egy platformra hozza össze feladatait és üzeneteit, hogy csökkentsék a kontextusváltást.

Központosítsa a projekt- és tudásmenedzsmentet gazdag dokumentumok létrehozásával a ClickUp Docs segítségével.

Egyszerűsítse a feladatok és projektek kezelését a ClickUp testreszabható munkafolyamataival, feladatfüggőségeivel és többféle nézetével (lista, tábla, naptár).

A testreszabható ClickUp Dashboards és jelentések segítségével betekintést nyerhet saját és csapata teljesítményébe.

A ClickUp korlátai

A konfigurálható opciók hatalmas száma zavarba ejtheti az új felhasználókat.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Tableau (a legjobb AI-alapú adatelemzésekhez)

via Tableau

Ha Ön olyan ember, aki a munkájában adatokkal dolgozik, akkor a Tableau intuitív, AI-alapú adatelemzési funkcióit ajánlom. A VizQL (Visual Query Language) funkciója az Ön műveleteit, például az adatok kiválasztását vagy a diagramok létrehozását adatbázis-lekérdezésekké alakítja. A Tableau nem csak lenyűgöző vizuális elemek létrehozására szolgál – ez egy komplett platform, amely a komplex adatokat világos, hasznosítható információkká alakítja.

A Tableau segítségével mélyrehatóan elemeztem az attribúciós adatokat, hogy felmérjem a különböző marketingcsatornák teljesítményét, intuitív módon szűrjem és vizsgáljam az adatokat, kérdéseket tegyek fel azok jobb megértése érdekében, és okosabb, valós idejű döntéseket hozzak, amelyek előre vitték projektjeinket.

A Tableau legjobb funkciói

A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével egyszerű angol nyelven tehet fel kérdéseket, így könnyen kaphat válaszokat anélkül, hogy speciális ismeretekkel rendelkezne az adatelemzés terén.

Az Einstein Discovery gépi tanulási funkciójával könnyedén készíthet egyedi prediktív modelleket.

Fedezze fel az interaktív irányítópultokat, amelyek az AI-alapú betekintést mindenki számára elérhetővé és vonzóvá teszik.

Ismerje meg a változások és a kiugró értékek kiváltó okait az Explain Data segítségével.

A Tableau korlátai

A Tableau kihívást jelenthet az új felhasználók számára, különösen azok számára, akik nem ismerik az adatvizualizációs eszközöket.

Kisebb vállalkozások vagy csapatok számára a Tableau árai akadályt jelenthetnek.

A Tableau árai

Ingyenes próba

Néző : 15 USD/hó felhasználónként

Explorer : 42 USD/hó felhasználónként

Alkotó: 70 USD/hó felhasználónként

Tableau értékelés és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Grammarly (A legjobb azok számára, akik írásos tartalmakat készítenek)

via Grammarly

Szerkesztőként folyamatosan írok és szerkesztem tartalmakat – e-maileket, jelentéseket, prezentációkat vagy blogbejegyzéseket, mint ez is. A Grammarly az én mesterséges intelligencia asszisztensem lett, amelynek köszönhetően az írás kevésbé stresszes, és a munkámat is lektorálja, hogy ne legyenek benne buta elírások vagy pontatlan írásjelek.

A kedvenc funkcióm az, hogy nem csak a plágiumot észleli, hanem hivatkozásokat és forrásokat is megad a jelzett tartalomhoz, így könnyebb nyomon követni és kijavítani.

Akár egy gyors e-mailt, akár egy részletes ajánlatot írnak, a tudásmunkások rendkívül hasznosnak találják a Grammarly mesterséges intelligenciájának javaslatait, amelyek segítségével magabiztosan írhatnak.

A Grammarly legjobb funkciói

Javítsa a szöveg érthetőségét azáltal, hogy szigorítja a mondatokat és kiküszöböli a szakzsargont, így a mondatok hatékonyabbá és könnyebben érthetővé válnak, még komplex információk esetén is.

Javítsa a hangnemet a javaslatok módosításával, hogy a kommunikáció minden közönség számára megfelelő legyen (mind üzleti, mind kreatív kontextusban).

Kerülje el a plágiumot az eredetiséget érintő potenciális problémák felismerésével.

Ellenőrzi az összes dokumentum helyesírását, központozását és stílusát.

A Grammarly korlátai

A Grammarly elsősorban az angol nyelvet támogatja, ami korlátozza hasznosságát nem angol anyanyelvű írók vagy többnyelvű csapatok számára.

A felhasználók szerint a Grammarly néha ellentmondásos vagy ismétlődő javaslatokat ad.

Grammarly árak

Ingyenes, korlátlan (korlátozott alkalmazásfunkciókkal)

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)

4. Otter. ai (A legjobb megoldás több találkozót kezelő szakemberek számára)

Az Otter. ai egy tökéletes eszköz a találkozók során a szervezettség és a hatékonyság megőrzéséhez. Segít a teendők fontossági sorrendjének megállapításában, a jegyzetek megosztásában, sőt, a találkozó legfontosabb pontjainak keresésében is, mindezt valós időben. A csapatmunkát segítő funkciójában az tetszett, hogy lehetővé teszi, hogy a beszélgetésre koncentráljak, anélkül, hogy jegyzeteléssel kellene foglalkoznom.

Lehetővé teszi továbbá, hogy feltöltse a saját szakterületéhez és szervezetéhez tartozó egyéni szókincset és terminológiát, javítva ezzel az iparág-specifikus kifejezések vagy ritka szavak átírásának pontosságát.

Otter. ai legjobb funkciói

Automatizálja a jegyzetelést mesterséges intelligenciával, így több időt fordíthat a megbeszélésekre és a döntéshozatalra.

Könnyedén kereshet a leiratok között a fontos információk megtalálásához, mindezt AI-vezérelt betekintésekkel, amelyek gyors és egyszerűvé teszik a visszakeresést.

Maradjon szervezett az Otter intelligens, AI-támogatott értekezletkezelési funkcióival, amelyekkel nyomon követheti a teendőket és a visszajelzéseket.

Otter. ai korlátai

Az Otter. ai háttérzaj, több beszélő vagy akcentusok esetén nehezen boldogul a leírás pontosságával.

Az ingyenes verzió havi percekre korlátozott, ami a gyakori felhasználók számára hátrány lehet.

Otter. ai árak

Örökre ingyenes (legfeljebb 5 munkatárs számára)

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

5. Evernote (A legjobb azok számára, akik szeretik a jegyzetek szervezését és kezelését)

via Evernote

Sokak számára az Evernote évek óta a személyes és munkával kapcsolatos tartalmak szervezésének elengedhetetlen eszköze. Ezt az eszközt választottam, mert több, mint egy egyszerű jegyzetelő alkalmazás – egy hatékony termelékenységi központ és személyi számítógép egyben. Képes felismerni és keresni a kézzel írt jegyzeteket, akár képekből vagy beolvasott dokumentumokból is.

Gyorsan hozzáférhet minden jegyzetéhez, ellenőrzőlistájához, képéhez és webes kivágásához, akár számítógépén, akár telefonján, így biztosan nem marad le egyetlen fontos ötletről vagy határidőről sem.

Az Evernote legjobb funkciói

Használja ki a generatív AI-alapú jegyzet-tisztítást a jegyzetek azonnali rendezéséhez.

A hatékony keresési funkció segítségével könnyedén megtalálhatja a kívánt jegyzeteket.

Az AI-alapú szövegfelismerés segítségével hatékonyabban kereshet, gyorsan megtalálhatja a konkrét kulcsszavakat vagy kifejezéseket az összes jegyzetben.

Rendezze gondolatai könnyedén az Evernote mesterséges intelligenciájának segítségével, amely a tartalom alapján releváns címkéket és kategóriákat javasol.

Az Evernote korlátai

Egyes felhasználók zavarosnak tartják az Evernote árazását, mivel a funkciók különböző csomagok között vannak felosztva, ami megnehezíti a megfelelő opció kiválasztását.

Az offline funkciók korlátozottak, kivéve, ha a felhasználók prémium csomagot vásárolnak.

Evernote árak

Örökre ingyenes (legfeljebb 50 jegyzet, egy jegyzetfüzet és egy eszköz)

Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 17,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

TrustRadius: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

6. Notion AI (A legjobb vállalkozók számára, akik több feladatot kezelnek)

via Notion AI

Ha az AI-t a termelékenység növelésére és a magas színvonalú tartalom könnyed létrehozás ára használja, a Notion AI kiemelkedik mint a legjobb eszköz, amelyre minden vállalkozás tulajdonosának szüksége van. Megfigyeltem, hogy a Notion AI jelentősen felgyorsította az írási folyamatomat. Például, amikor közvetlenül integráltam a Notion munkaterületembe, az AI asszisztens előre látta az igényeimet, segítve a tartalom megfogalmazásában, finomításában és szervezésében rekordidő alatt.

P. S. A Notion AI a Notion árazási csomagjainak részeként, felár ellenében érhető el.

A Notion AI legjobb funkciói

Másodpercek alatt készítsen informatív összefoglalókat, hogy gyorsan megérthesse a hosszú cikkek vagy jelentések legfontosabb pontjait.

Kövesse nyomon csapata előrehaladását a projektfrissítések automatikus kategorizálásával és a feladatok kiosztásával.

Komplex adatok vizualizálása azonnali diagramok és grafikonok létrehozásával

Az AI segítségével bővítse tartalmát, és azonnal szerezzen új ötleteket és inspirációt.

Szervezze feladatait és projektjeit okosabban AI-vezérelt sablonokkal

A Notion AI korlátai

Az új felhasználók gyakran nehezen boldogulnak a beállítással és a navigációval a számos testreszabási lehetőség miatt.

A Notionból strukturált formátumban tartalom exportálása nehéz lehet.

Notion árak

Örökre ingyenes (Legfeljebb 7 napos oldalelőzmények)

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5900 értékelés)

Gartner: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

7. Canva AI (A legjobb a könnyű tervezéshez és a kreatív inspirációhoz)

via Canva

Tervezőeszközként a Canva különösen lenyűgöző azzal a képességével, hogy gyorsan lenyűgöző vizuális elemeket tud létrehozni, anélkül, hogy tervezési tapasztalatra lenne szükség. Ráadásul a Canva Brand Kit funkciójával feltöltheti és tárolhatja márkaeszközeit (logók, színsémák, betűtípusok), hogy minden tervben megőrizze az egységességet.

A Canva Magic Studio mesterséges intelligenciát integrál a Canva platformjába, amelynek segítségével:

Reális képek és művészeti alkotások létrehozása

Képek felbontásának növelése 1000%-ra

Videó avatarok létrehozása

Változtassa vázlatokat képekké és még sok minden mást!

A közösségi média bejegyzéseitől a prezentációkig, a Canva AI Magic Design eszköze támogatja kreatív projektjeit. Segít a határidők betartásában és egyszerű utasításokkal szemet gyönyörködtető terveket készíteni.

A Canva AI legjobb funkciói

Készítsen egyedi képeket és illusztrációkat természetes nyelvű utasítások alapján, és valósítsa meg ötleteit pillanatok alatt!

Javítsa terveit az AI javaslatok megvalósításával, amelyekkel könnyedén elvégezheti a fárasztó szerkesztési feladatokat.

Hozzon létre márkás tartalmakat az Ön stílusához és márkairányelveihez illeszkedő, AI-alapú sablonok segítségével.

Használjon AI-alapú tervezőeszközöket a színsémák, a tipográfia és az elrendezés finomhangolásához, hogy munkája minimális kézi beavatkozással professzionális megjelenést kapjon.

A Canva AI korlátai

A Canva AI nem rendelkezik fejlett tervezési rugalmassággal, ami megnehezíti a bonyolultabb tervek kivitelezését.

A fejlett funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.

Canva árak

Örökre ingyenes (korlátozott sablonokkal)

Előny: 15 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 12 200 értékelés)

8. Calendly (A legjobb azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék a találkozók lefoglalásának folyamatát)

via Calendly

A találkozók ütemezésének megszervezése sokak számára logisztikai rémálom: végtelen e-mailek váltása, mindenki számára megfelelő időpont keresése és a produktív idő pazarlása. A Calendly megszünteti az ütemezéssel járó összes gondot, így több időt tudsz fordítani a fontosabb dolgokra. A sikeres foglalás után automatikusan elindíthat olyan műveleteket, mint emlékeztető küldése, nyomon követés hozzárendelése vagy információk szinkronizálása.

Imádtam, hogy automatizálhattam a találkozók ütemezését azáltal, hogy szinkronizáltam a munkahelyi és a személyes naptáramat. Nem kell többé aggódni a kettős foglalások vagy a kihagyott találkozók miatt.

A Calendly legjobb funkciói

Állítson be személyre szabott ütemezési linkeket, amelyek lehetővé teszik mások számára, hogy a kölcsönös rendelkezésre állás alapján időpontot foglaljanak Önnel, így elkerülve a végtelen e-mail láncokat.

Zökkenőmentesen integrálható más platformokkal, mint például a Zoom, a Google Meet vagy a Microsoft Teams, így a virtuális értekezletek ütemezése gyerekjáték lesz.

A Calendly segítségével közvetlenül a Calendly-n keresztül gyűjtheti be a fizetéseket, amikor időpontokat egyeztet (a Stripe vagy a PayPal segítségével).

A Calendly korlátai

A Calendly márkázási és formázási testreszabási lehetőségei némileg korlátozottak.

Egyes felhasználók időzóna-átalakítási problémákról számolnak be, különösen akkor, ha különböző országokban terveznek.

Calendly árak

Örökre ingyenes (1 naptárkapcsolat személyenként)

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

9. Bloomfire (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyek a vállalati tudást szeretnék központosítani)

via Bloomfire

Ha a tudásmegosztás központosításáról és arról van szó, hogy csapata könnyen hozzáférjen a megfelelő információkhoz, akkor a Bloomfire a megoldás. Testreszabható márkajelzési lehetőségeket kínál, amelyek segítségével olyan tudásmegosztási platformot hozhat létre, amely természetesnek tűnik a munkahelyén.

Létrehozhat egy AI tudásbázist, amelyben mindent tárolhat a dokumentumoktól a videókig, így könnyen és gyorsan megtalálhatja és megoszthatja a fontos információkat.

A Bloomfire legjobb funkciói

Javítsa az együttműködést és a termelékenységet azáltal, hogy a csapatok valós időben tehetnek fel kérdéseket és kaphatnak válaszokat, így mindenki tájékozott és elkötelezett maradhat.

Az AI-vezérelt szűrők segítségével pontosan kereshet, így még a nagy adatbázisokban is könnyedén megtalálhatja a kívánt információkat.

Kövesse nyomon a tudásbeli hiányosságokat azáltal, hogy azonosítja a tartalom használatát, és megnézi, hol van szükség további erőforrásokra a csapat jobb koordinációja érdekében.

A Bloomfire korlátai

A felhasználók gyakran hatékonytalannak tartják a keresési funkciót nagy tudásbázisok esetében, ami megnehezíti a konkrét tartalmak megtalálását.

A Bloomfire árazási struktúrája nem alkalmas kisebb csapatok vagy induló vállalkozások számára.

Bloomfire árak

Csapat : Egyedi árazás (25 felhasználó évente)

Osztály : Egyedi árazás (100 felhasználó évente)

Vállalati: Egyedi árazás (500 felhasználó évente)

Bloomfire értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 9,3/10 (200+ értékelés)

10. IBM Watson Discovery (a legjobb nagy adathalmazokból származó információk feltárásához)

via IBM

Az IBM Watson Discovery rendkívül hatékonyan képes átkutatni nagy adatállományokat. Sok más adatelemző eszközzel ellentétben a Watson Discovery több adatforrást is integrál, mind strukturált, mind strukturálatlan adatokat. Akár ügyfél-visszajelzéseket, üzleti dokumentumokat vagy komplex adatállományokat vizsgál, a Watson Discovery olyan trendeket és mintákat fedez fel, amelyek egyébként rejtve maradnának.

Az IBM Watson Discovery legjobb funkciói

Automatizálja az adatok kinyerését azzal, hogy a Watson gyorsan beolvassa és feldolgozza a hatalmas mennyiségű strukturálatlan adatot.

Fedezze fel a rejtett információkat a fejlett AI-alapú elemzések segítségével, amelyek segítik a tartalomban rejlő legfontosabb trendek, témák és összefüggések azonosítását.

Vizualizálja az eredményeket intuitív irányítópultok segítségével, amelyek a komplex adatokat könnyen érthető, hasznosítható információkká alakítják.

Az IBM Watson Discovery korlátai

A beállításhoz és kezeléshez jelentős technikai szakértelemre van szükség.

Egyes felhasználók bizonyos területeken vagy kevésbé elterjedt nyelvek esetében problémákat jelentenek a természetes nyelvfeldolgozás pontosságával kapcsolatban.

IBM Watson Discovery árak

Plusz : 500 dollártól/hó

Vállalati : 5000 dollártól

Prémium : Egyedi árazás

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Egyedi árazás

IBM Watson Discovery értékelések és vélemények

G2: 4,5/10 (90+ értékelés)

Capterra: 5,0/5 (Nincs elég értékelés)

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb AI eszközt

A legjobb AI-eszközök – legyen szó feladatkezelésről, tartalomkészítésről vagy a találkozók ütemezésének egyszerűsítéséről – elvégzik a feladatokat, és így nekem lehetőségem nyílik stratégiailag gondolkodni és előrelépni a céljaim felé.

Miután kipróbáltam a legtöbb eszközt, rájöttem, hogy azok, amelyek valóban változást hoznak, azok, amelyek egyszerűen integrálhatók a munkafolyamatba, anélkül, hogy bonyolítanák a dolgokat. A mindenre kiterjedő munkaalkalmazásként a ClickUp egy könnyen használható felületen központosíthatja az összes munkáját – feladatok létrehozását és kezelését, dokumentumokon való közös munkát, határidők beállítását és betartását, vagy a csapatkommunikáció egyszerűsítését. Tehát, ha olyan eszközt keresel, amely tudásmenedzsmentet és mélyreható projektmenedzsment funkciókat kínál, a ClickUp a tökéletes választás.

