Hogyan hivatkozzon a Gemini-re tudományos és szakmai munkákban

A Google már 6 millió oktatót képezett ki a Gemini használatára, és jelenleg 74 millió diák társítja közvetlenül az AI-t a platformmal.

Ez azt jelenti, hogy az AI használata mára beépült a tanfolyamokba, a piackutatási munkafolyamatokba és a vállalati írásbeli kommunikációba.

A széles körű használat azonban szigorú ellenőrzéssel jár. Az intézmények egyértelműséget akarnak abban, hogy mi emberi szerző munkája, és mi AI-támogatású. A helyes hivatkozás egyenlő a hitelesség védelmével. Akár a nyelvtan finomítására, kutatások összefoglalására, akár vállalati célú tartalom generálására használta a Gemini-t, a dokumentáció fontos.

Ebben az útmutatóban lépésről lépésre elmagyarázzuk, hogyan kell helyesen hivatkozni a Gemini-re az APA, MLA és Chicago formátumokban.

📖 Olvassa el még: Hogyan végezzen piackutatást és alakítsa át az adatokat cselekvéssé

Ha a Google Gemini-t vagy bármely más generatív AI-eszközt használ, a megfelelő hivatkozás elengedhetetlen a szakmai etika betartása érdekében. Akár a középiskolai nyelvtani ismereteit frissíti, akár generatív AI-csevegőt használ ötleteléshez, az AI használatának feltüntetése védi hitelességét.

Miért fontos ez?

A dicsőség annak jár, akinek jár: Amikor AI által generált tartalmat idéz, elismeri az AI-eszköz vagy a nagy nyelvi modell szerepét, amely hozzájárult munkájához. Ahogyan egy emberi szerzőt vagy cégnevet is megjelölne, úgy ismeri el a kimenet mögött álló AI-modellt is.

Átláthatóság a közönség számára: Egy egyértelmű szövegközi hivatkozás vagy egy hivatalos megjegyzés jelzi, hogy mi az Ön által írt szöveg, és mi az AI által generált szöveg. Ez a megkülönböztetés erősíti a bizalmat az akadémiai és szakmai környezetben

Az AI etikus használata: A tartalom megfelelő hivatkozása az AI felelősségteljes használatát bizonyítja, segít elkerülni a plágiummal kapcsolatos aggályokat, miközben integritást mutat az írási folyamat során.

Nyomon követhetőség és validálás: Mivel a generatív mesterséges intelligencia rendszerek verziónként és promptok szerint fejlődnek, a forrás dokumentálása biztosítja, hogy az olvasók megértsék, hogyan készült és hogyan értékelték a tartalmat.

Az AI hivatkozása egyértelműséget teremt. Az egyértelműség pedig bizalmat teremt.

📮ClickUp Insight: Felmérésünk válaszadóinak csupán 10%-a használ hangsegédeket (4%) vagy automatizált ügynököket (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a Geminihez és a Claude-hoz hasonló beszélgetős AI-eszközöket részesíti előnyben. A segédek és ügynökök alacsonyabb elterjedtsége annak tudható be, hogy ezek az eszközök gyakran konkrét feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy speciális munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait ötvözi. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet Önnek. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

Hogyan hivatkozzon a Gemini-re az APA stílusban

Az APA stílusban végzett munkánál a legfontosabb elv a visszakereshetőség. Ha a Google Gemini által generált szöveg mások számára nem elérhető, az APA azt a személyes kommunikációhoz hasonlóan kezeli.

Hivatkozás a szövegben

Használjon zárójelben szereplő hivatkozást vagy szövegközi hivatkozást, amely tartalmazza a szervezet nevét és az évet.

🔺Példa: „A Gemini másodpercek alatt összefoglalja a komplex kutatási eredményeket” (Google DeepMind, 2024).

📖 Olvassa el még: Hogyan képezheti ki a Gemini-t a saját adatai alapján

Ha pontos szöveget idéz, használjon idézőjeleket, és tisztázza a kontextust.

Hivatkozások listája

Ha magát az eszközt idézi AI-modellként vagy nagy nyelvi modellként, kezdje a szervezet nevével.

🔺 Példa: Google DeepMind. (2024). Gemini AI [Nagy nyelvi modell]. https://deepmind.google/gemini

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-eszközök versenytárselemzéshez és piackutatáshoz

Az APA általános formátumában ezt a „Hivatkozások” című hivatkozási listában tüntesse fel. Ha intézménye megköveteli a verzió adatait, tüntesse fel a verziószámot vagy az aktuális verzióra vonatkozó információkat.

Ez a megközelítés egyértelművé teszi az AI használatát, miközben összhangban áll a szoftverhivatkozásokra vonatkozó publikációs kézikönyvi szabványokkal.

💡 Profi tipp: Ha több generatív AI-eszközt is használ, mint például a Google Gemini, a ChatGPT vagy a Claude, akkor nem kell a lapok között váltogatnia vagy platformokat váltania ahhoz, hogy produktív maradjon. A ClickUp Brain MAX segítségével olyan kontextusfüggő AI-t kap, amely valóban megérti a munkakörnyezetét. A ClickUp Brain MAX segítségével alakítsa a feladatfrissítéseket áttekintésre kész összefoglalókba Lehetőségei: Több AI-modell egy helyen : Váltson a Gemini , a GPT-4o és : Váltson a, a GPT-4o és a Claude között attól függően, hogy éppen vázlatot készít, elemzést végez vagy összefoglalót ír.

Keresés az egész munkaterületen : Azonnal megtalálhatja a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket, sőt a Google Drive-on vagy a GitHubon található fájlokat is anélkül, hogy elhagyná az asztalát

Használja a hangalapú termelékenységet : alakítsa a kimondott ötleteket strukturált feladatokká, e-mailekké vagy tartalmakká : alakítsa a kimondott ötleteket strukturált feladatokká, e-mailekké vagy tartalmakká a Talk to Text segítségével

Bízzon a kontextusérzékeny válaszokban : A ClickUp Brain MAX megérti a projektjeit, a határidőket és a csapat előzményeit, így a kimenetek nem általánosak

Adatkezelés: Munkaterületi adatait nem használják fel mesterséges intelligencia modellek betanítására, a tárolási idő nulla nap, és vállalati szintű biztonságot biztosítunk

📖 Olvassa el még: Hogyan hivatkozzon olyan AI-eszközökre, mint a ChatGPT

Hogyan hivatkozzon a Gemini-re MLA formátumban

A bölcsészettudományi szakmákban elterjedt MLA stílusban a hangsúly a kiadványon és a kiadón van.

Hivatkozás a szövegben

Az MLA általában rövid szöveges hivatkozást használ zárójelben. Ha generatív AI-csevegőből származó szövegre hivatkozik, megadhatja az eszköz nevét a mondatban, és beilleszthet egy rövid hivatkozást.

🔺 Példa: „A Gemini-t egyre gyakrabban használják tudományos kutatásokhoz.” (Gemini).

Hivatkozások

Az MLA stílusban a szoftver hivatkozásának általános formátuma a szerzővel kezdődik, a címet dőlt betűvel írjuk, és feltüntetjük a kiadás évét és a szervezetet. Az URL a végén szerepel, a „https://” rész nélkül.

🔺 Példa: „Gemini AI.” Google DeepMind, 2024, https://deepmind.google/gemini

Ez a bejegyzés megjelenik a hivatkozások oldalon. Ha releváns, feltüntetheti a verzió adatait, illetve a hozzáférés napját, hónapját és verzióját, különösen akkor, ha az intézménye részletes dokumentációt követel meg a generatív mesterséges intelligencia forrásairól.

Az MLA a világosságra és a következetességre helyezi a hangsúlyt, biztosítva, hogy a közönség megértse az AI által generált tartalom forrását.

📖 Olvassa el még: Hogyan hivatkozzon a ChatGPT által generált szövegre

Hogyan hivatkozzon a Gemini-re a Chicago stílusban

A Chicago stílusban az AI-eszközöket általában számozott lábjegyzetben hivatkozzák, különösen akkor, ha a Chicago Manual jegyzet- és bibliográfia-rendszerét követik.

A Chicago gyakran javasolja az interakció leírását.

🔺 Példa: A Gemini által generált szöveg, 2024. március 15., Google DeepMind, https://deepmind.google/gemini

📖 Olvassa el még: Hogyan használja a Gemini feladatokat és növelje a termelékenységét

Ha egy adott verziójú nagy nyelvi modellt használt, az átláthatóság érdekében tüntesse fel a verzió adatait.

🔺 Példa: Google DeepMind. Gemini AI. 2024. https://deepmind.google/gemini

A Chicago stílus kissé formálisabb hivatkozási szerkezetet engedélyez, különösen az akadémiai kutatásokban, így azt a bibliográfia részbe helyezheti. Ha munkája AI által generált képeket vagy elemző összefoglalókat tartalmaz, a dokumentációt erősíti, ha megjelöli az eszközt, a dátumot és a kontextust.

Mindhárom hivatkozási stílus esetében a cél ugyanaz marad: egyértelműen ismerje el azt a generatív AI-rendszert, amely hozzájárult munkájához, miközben megőrzi az akadémiai integritást.

Hogyan találja meg az Ön által használt Gemini-verziót

Ha AI által generált tartalmat idéz, fontos a verzió egyértelműsége. A nagy nyelvi modellek gyorsan fejlődhetnek, és az egyes kiadások kimenete eltérhet egymástól. Éppen ezért a verziószám vagy az aktuális verzió feltüntetése megerősíti az idézését.

Ezek az információk általában itt találhatók:

Modellcímke a felületen belül

Számos generatív AI-csevegő környezetben a kiválasztott AI-modell a csevegő fejlécének közelében jelenik meg. Ez utalhat egy adott Gemini-szintre vagy egy nagy nyelvi modell verziójának megjelölésére.

Kiadási megjegyzések vagy termékdokumentáció

Ha a Google hivatalos anyagaival dolgozik, a verzióinformációkat a frissítési naplókban vagy az AI-vállalathoz kapcsolódó súgódokumentációban találhatja meg.

📖 Olvassa el még: A legjobb GPT-k kutatáshoz és ismeretszerzéshez

API-irányítópultok

Ha API-n keresztül érte el a Gemini-t, a modell neve és verziója általában szerepel a kérés részleteiben. Ez különösen fontos tudományos kutatási cikkek vagy a módszertani rész dokumentálása esetén.

Ha a pontos verzió nem látható, tüntesse fel a hivatkozásban a hozzáférés dátumát. A generatív mesterséges intelligencia segítségével még ugyanaz a prompt szöveg is idővel változó eredményeket hozhat létre.

📖 Olvassa el még: Hogyan írhatja át a tartalmat a Gemini segítségével

A Gemini termelékenységre való alkalmazásának korlátai

Bár a Google Gemini egy hatékony generatív mesterséges intelligencia eszköz, nem helyettesíti az emberi ítélőképességet.

Akár tudományos cikkeket ír, adatokat elemz, vagy kreatív ötleteket generál, az AI-modell korlátainak megértése mind a termelékenységét, mind a hitelességét védi.

Inkonzisztens eredmények: Mint nagy nyelvi modell, a Gemini hasonló promptokra eltérő válaszokat adhat, különösen akkor, ha a korábbi vázlatokból generált szöveget finomítja

Ténybeli bizonytalanság: A legtöbb generatív mesterséges intelligencia rendszerhez hasonlóan előfordulhat, hogy magabiztos, de pontatlan információkat jelenít meg, ami hatással lehet a kutatásra, az idézetekre vagy a szakmai eredményekre.

A kontextusbeli árnyalatok hiánya: Az AI-nek elkerülhetik a figyelmét az adott területre jellemző finomságok, a politikai következmények vagy az intézményi irányelvek, amelyeket egy emberi szakértő észrevenne

Fejlődő verziók: Mivel a verziószám és a funkciók változhatnak, a szoftver működésével kapcsolatos nem kimondott feltételezésekre támaszkodni inkonzisztenciákat eredményezhet.

A túlzott függőség kockázata: Az AI által generált tartalmaktól való erős függőség gyengítheti az eredeti gondolkodást, különösen az akadémiai vagy elemző munkák során.

Gondosan használva a Gemini javítja a munkafolyamatokat. Kritikus szemmel nélkül használva olyan hiányosságokat okozhat, amelyeket később ki kell javítania.

Mi lehetne jobb, mint a Gemini AI-alapú segítségnyújtása?

Ugyanezt az AI-alapú támogatást közvetlenül a projektmenedzsment eszközön belül is igénybe veheti. Így nem kell folyamatosan váltogatnia az alkalmazások között, és megkímélheti magát az AI-túlterheléstől, ami végül a munka túlterheléséhez vezet.

A ClickUp, egy sokoldalú funkciókkal rendelkező, konvergált AI-munkaterület, egyszerűsíti a kutatási folyamatot és biztosítja az integritást. Nézzük meg, hogyan lehet a legtöbbet kihozni belőle. 📈

ClickUp Docs

Tartalom szerkesztése AI segítségével a ClickUp Docs-ban

A ClickUp Docs segítségével egyetlen központi helyen hozhat létre és tárolhatja kutatási anyagaidat. Akár vázlatot készítesz, jegyzeteket vezetsz, vagy adatokat gyűjtesz, a ClickUp segítségével könnyedén, strukturált módon kezelheted munkádat.

Ugyanazon a munkaterületen belül gyorsan hozzáférhet minden szükséges információhoz, és együttműködhet másokkal.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a hivatkozások tárolását, típus szerinti rendezését, sőt, releváns jegyzetek csatolását vagy azokhoz való hivatkozást is. Szükség esetén gyorsan hivatkozhat a forrásokra, és soha nem marad le egyetlen hivatkozásról sem.

ClickUp Brain

Ráadásul a ClickUp Brain is sokat kínál a Gemini alternatívájaként.

Finomítsa tartalmát könnyedén a ClickUp Brain segítségével

A hivatkozások helyes formázása időigényes lehet, de a ClickUp Brain, a ClickUp munkaterületén található AI-alapú asszisztens, megkönnyíti a feladatot.

Bármelyik formátumot is használja, a ClickUp Brain automatikusan formázza az idézeteit a választott stílusnak megfelelően.

💡 Profi tipp: Használhatja a ClickUp Super Agents szolgáltatást AI-munkatársakként, akik közvetlenül a ClickUp munkaterületébe vannak beépítve. Úgy jelennek meg, mint a csapattársak, mert a háttérben valódi felhasználóként vannak modellezve. Hozzon létre testreszabható AI-ügynököket, amelyek különböző feladatokat tudnak ellátni a ClickUp Super Agents segítségével Lehetőségei: Rendeljen hozzájuk feladatokat : Adja át nekik az ismétlődő munkák, projektek vagy teljes munkafolyamatok irányítását

@említse őket bárhol : vonja be őket a Docs-ba, a feladatokba vagy a csevegésekbe, hogy kontextust adjon, kérdésekre válaszoljon vagy előrehaladjon a munkával

Írjon nekik közvetlenül : kérjen segítséget, delegáljon rutinfeladatokat, vagy kapjon frissítéseket, akárcsak egy csapattársától

Állítsa be őket ütemezésre és automatikus indításra: állítsa be, hogy minden reggel jelentéseket készítsenek, az új kéréseket érkezésükkor osztályozzák, vagy a háttérben figyeljék a munkafolyamatokat

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-eszközök a műszaki íráshoz

Írjon okosabban és maradjon felelősségteljes a ClickUp segítségével

A Gemini hivatkozásának ismerete a felelősségteljes AI-ismeretek része. Akár AI által generált szöveget dokumentál, zárójelben hivatkozást ad hozzá, forrást sorol fel a hivatkozási listában, vagy számozott lábjegyzetet formáz a Chicago stílus szerint, az átláthatóság védi a hitelességét.

Ahogy a generatív mesterséges intelligencia egyre inkább beépül az osztálytermekbe és a munkahelyekre, az olyan eszközök egyértelmű megjelölése, mint a Google Gemini, nem opcionális, hanem szakmai bevált gyakorlat.

De a helyes hivatkozás csak a feladat fele. Szüksége van egy strukturált munkaterületre is, ahol a vázlatokat, a kutatási eredményeket, a feladatokat és a javításokat kontextusvesztés nélkül rendszerezheti.

Itt jön be a képbe a ClickUp.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és tegye átláthatóbbá, felelősségteljesebbé és okosabbá az akadémiai és szakmai írásait az AI-alapú munkafolyamatok segítségével.

GYIK

Az AI által generált képek hivatkozásához adja meg az eszköz nevét, a cég nevét, a dátumot és az AI által generált kép leírását a választott hivatkozási stílusban. APA vagy MLA stílusban sorolja fel a hivatkozási listában vagy az idézett művek között, megjegyezve, hogy azt egy AI képgenerátor hozta létre.

A fő különbség a szolgáltató és az AI-modell mögött álló AI-cég. A Google Gemini-t a Google DeepMind fejlesztette, míg a ChatGPT az OpenAI-tól származik. Hivatkozásában tükröznie kell az egyes eszközök helyes szervezetét, verzióinformációit és a hozzáférés dátumát.

Sok tudományos környezetben igen. Még akkor is, ha a generatív AI-eszközöket csak ötleteléshez, a generált szöveg finomításához vagy kisebb szerkesztésekhez használja, az AI használatának átláthatóságát ösztönzik. Egyes intézményeknél elegendő, ha ezt egyszerűen megemlíti egy megjegyzésben vagy a módszerek részben.