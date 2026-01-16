Hogyan írhatja át a tartalmat a Gemini segítségével?

A specifikációk változnak, az üzenetek eltolódnak, és a visszajelzések még az első vázlat elküldése után is sokáig aktívak maradnak. Ha a szerkesztések szétszórt dokumentumokban, csevegésekben és eszközökben történnek, a folyamat lelassul, és a kontextus nyomon követése nehezebbé válik.

A Gemini segít a csapatoknak a már meglévő szövegek átdolgozásában anélkül, hogy duplikált vázlatokat kellene készíteniük. Segít a szöveg átalakításában, a szerkezet szigorításában és a hangnem alkalmazkodásában, miközben közel marad az eredeti szándékhoz. Ez megkönnyíti a gyors haladást, miközben a lektorok is összhangban maradnak.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan lehet a Gemini segítségével átírni a tartalmat olyan munkafolyamatokban, amelyek a valódi munkához hasonlítanak: specifikációk módosítása, érdekelt felek által végzett szerkesztések, jóváhagyások és verzióváltások. Megismerheti azt is, hogyan támogatja a ClickUp a folyamatot azáltal, hogy az átírásokat a feladatokhoz, felülvizsgálatokhoz és jóváhagyásokhoz köti. 🔁

Mi a Gemini tartalomátírási funkciója?

a Google Súgó segítségével

A Gemini tartalomátírási funkciója egy AI-alapú szerkesztőcsomag, amely integrálva van a Google Workspace-be (például a Google Docsba és a Gmailbe) és az önálló Gemini alkalmazásba.

Lehetővé teszi a meglévő szöveg átalakítását a hangnem, a hosszúság és a szerkezet módosításával, anélkül, hogy az eredeti jelentés elveszne. Nagy nyelvi modelleket (LLM) használ a kontextus értelmezéséhez és átírási lehetőségek generálásához, amelyeket Ön áttekinthet és alkalmazhat.

🧠 Érdekesség: A klasszikus regények rendkívüli átírásokon mentek keresztül. Ernest Hemingway 47-szer írta át a Búcsú a fegyverekről című regényének végét. Meggyőződése egyszerű volt: az átírás során válik pontosabbá a jelentés.

Hogyan érheted el a Gemini-t a Google Docs-ban

A Gemini segítségével közvetlenül a Google Docs-ban írhatja át a szöveget, így a szerkesztések közelebb maradnak ahhoz a helyhez, ahol a csapatok már megfogalmazták és áttekintették a szöveget.

Így kezdheted el. 👇

1. lépés: Ellenőrizze a munkaterület előfizetését

A Gemini használatához a Google Docs-ban rendelkeznie kell megfelelő Google-fiókkal. Ez a funkció jelenleg a Google Workspace Labs regisztrációval rendelkező felhasználók, illetve a Gemini Business, Enterprise vagy Education kiegészítővel rendelkező felhasználók számára elérhető.

Ellenőrizze fiókja állapotát a jobb felső sarokban található profilmenüben (többszínű gyűrű a Google One esetében)

Ha személyes fiókot használ, akkor Google One AI Premium előfizetésre lesz szüksége. A dokumentum megnyitása előtt győződjön meg arról, hogy a megfelelő fiókba jelentkezett be.

🧠 Érdekesség: Valószínűleg hallottad már azt a tanácsot, hogy „öld meg kedvenceidet” (töröld a kedvenc, de felesleges jeleneteidet). Bár ezt a mondást gyakran Stephen Kingnek vagy Ernest Hemingwaynek tulajdonítják, valójában Sir Arthur Quiller-Couch alkotta meg 1916-ban. A következőket mondta az íróknak: „Ha valaha is késztetést érzel, hogy egy kivételesen szép szöveget írj, engedelmeskedj neki – teljes szívből –, majd töröld ki, mielőtt a kéziratot elküldöd a nyomdába.”

2. lépés: Keresse meg a „Segítsen írni” ikont

Miután megnyitott egy új vagy meglévő Google Docs dokumentumot, keresse meg a Varázspálca ikont (Segítsen nekem írni felirattal):

Üres oldalon: Az ikon általában a bal margón vagy lebegő gombként az oldal közepén jelenik meg.

Keresse meg a „Segítsen írni” gombot egy üres dokumentumon

Egy bekezdésen belül: Ha már gépel, akkor a dokumentum bármely pontján jobb gombbal kattintva a helyi menüből kiválaszthatja a Segítsen nekem írni lehetőséget.

Nyissa meg a „Segítsen írni” menüpontot a jobb egérgombbal.

🔍 Tudta? A híres gyerekkönyv-író, Roald Dahl rendkívül szorgalmas revizor volt. Egyszer azt állította, hogy mire befejezi egy történetet, legalább 150-szer újraolvassa és átírja a kezdetét. Híres mondása: „A jó írás lényegében átírás. Ebben biztos vagyok. ”

3. lépés: Írja be a sablont vagy az utasítást

Érintse meg a „Segítsen írni” gombot a szövegmező eléréséhez

Az ikonra kattintva megnyílik egy lebegő szövegdoboz. Ide beírhat egy konkrét parancsot. Például beírhatja: „Írd át ezt projektmenedzserként”.

Miután beírta a sablont, kattintson a Létrehozás gombra. A Gemini ezután közvetlenül az oldalán létrehoz egy vázlatot.

Írjon be egy konkrét utasítást a prompt mezőbe

💡 Profi tipp: Ha nem biztos benne, hogyan fogalmazza meg az utasítását, kérdezze meg a Gemini-t: „Készítsen ebből egy hatékony sablont: [Az eredeti sablon]”. A Gemini átírja az utasítását, hogy az részletesebb és hatékonyabb legyen, mielőtt alkalmazná a szövegére.

4. lépés: A tartalom felülvizsgálata és beillesztése

A Gemini bemutatja a kért szöveg vázlatát. Áttekintheti az eredményt, és több lehetőség közül választhat:

Beillesztés: A szöveget közvetlenül a dokumentumba helyezi.

Finomítás: Lehetővé teszi a hangnem ( Formális , Alkalmi ), a hossz ( Rövidítés , Kibővítés ) beállítását, vagy a teljes kimenet átfogalmazását.

Elvetés: Törli a javaslatot, ha az nem felel meg az Ön igényeinek.

A Finomítás vezérlőkkel állíthatja be a hangnemet vagy a hosszúságot.

5. lépés: Meglévő szöveg szerkesztése (opcionális)

Ha a Google Gemini segítségével szeretné átírni a már megírt tartalmat, egyszerűen jelölje ki a módosítani kívánt szöveget.

Bármely bekezdést kijelölve megjelenik az átírási lehetőségek menüje az azonnali finomításhoz

A Segítsen írni ikon a kijelölés közelében jelenik meg. Ha rákattint, konkrét szerkesztési lehetőségek jelennek meg, például Összefoglalás, Pontokba szedés vagy Átfogalmazás, amelyekkel finomíthatja meglévő munkáját.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 59%-a azt állítja, hogy nincs heti visszaállítási vagy felülvizsgálati rendszerük. Amikor a frissítések feladatok, megjegyzések, dokumentumok és üzenetek között zajlanak, az összes információ összegyűjtése önmagában is egy külön projektnek tűnhet. Mire összegyűjtöd az információkat arról, hogy mi változott, mi maradt ki és mire kell figyelni, már el is fogyott az energia, amellyel a következő hetet megtervezhetnéd. Mi lenne, ha egy ügynök átvehetné ezt a feladatot? A ClickUp AI ügynökei automatikusan összeállíthatják a feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket, és összefoglalhatják, mi igényel további intézkedést. Ahelyett, hogy időt töltenél a múlt rekonstruálásával, világosabb döntéseket hozhatsz a jövőről.

7 módszer a tartalom átírására a Gemini segítségével

Íme hét módszer, amellyel a Gemini átírási funkcióit felhasználva csiszolhatja dokumentumait. 📃

A szöveg átfogalmazása az érthetőség érdekében

Használja a „Rephrase” funkciót a szószaporítás kiküszöbölésére és annak biztosítására, hogy üzenete minden olvasó számára könnyen érthető legyen

A Rephrase eszköz új szemmel nézi át a szöveget, és azonosítja a passzív hangnemet, az ismétlődő szavakat vagy a furcsa szintaxist. Felbecsülhetetlen értékű, ha tudja, mit akar mondani, de a jelenlegi megfogalmazás „bonyolultnak” tűnik.

A Gemini átrendezi a mondat szerkezetét, hogy a legfontosabb információk kerüljenek az elejére.

🔍 Tudta? Sok kanonikus szöveg többféle átírt változatban is létezik. Shakespeare drámái különböző kvartóban és fólióban maradtak fenn, amelyek jelentős különbségeket tartalmaznak a megfogalmazásban, a jelenetek sorrendjében és a hangsúlyokban.

Rövidítse a tartalmat, hogy tömörebb legyen

Távolítsa el a felesleges részeket, és térjen egyenesen a lényegre azzal, hogy megkéri a Gemini-t, hogy sűrítsen össze a vázlatát

A Gemini Shorten funkciója átvizsgálja a szöveget, és eltávolítja az olyan „kitöltő” szavakat, mint basically, actually vagy to. Ez tökéletes megoldás a közösségi médiában érvényes karakterkorlátozás betartásához, az e-mailek rövidítéséhez vagy a technikai kézikönyvek közvetlenebbé tételéhez.

Részletezze és adjon hozzá további információkat

Bővítse alapötleteit a Gemini kontextust és kiegészítő részleteket hozzáadó képességével

Ha írása túl rövidnek vagy „vékony”nak tűnik, a Gemini segíthet „kibővíteni” a gondolatot. Az Elaborate eszköz megvizsgálja a témát, és releváns kontextust, példákat vagy alátámasztó magyarázatokat javasol.

Ez egy kiváló módszer arra, hogy a durva találkozói jegyzeteket átfogó projektjavaslattá alakítsa.

💡 Profi tipp: Használjon elválasztókat az egyértelműség érdekében. Válassza el az utasításait a forrás szövegtől olyan szimbólumok segítségével, mint a hármas idézőjelek (”’) vagy a zárójelek. Ez segít az AI írásjavítóknak megkülönböztetni, hogy mit kell tenniük és mit kell megváltoztatni.

A hangnemet alkalmi stílustól formális stílusig állíthatja be

Azonnali átállás az írásstíluson, hogy az illeszkedjen a közönséghez

Kritikus fontosságú, hogy a közönség hangvételéhez igazodjon. Ha merev, vállalati hangvételű frissítést írt, de azt egy laza Slack-csatornán szeretné megosztani, a Gemini lágyíthatja a nyelvet.

Ezzel szemben alkalmi ötleteléssel is lehet hozzáadni az összefoglalóhoz szükséges professzionális csiszolást.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást a dokumentumok felülvizsgálatához. Bízza a dokumentumok felülvizsgálatát a ClickUp Super Agents-re A szöveg átírását megelőzően rendeljen hozzá konkrét szerepköröket, például „minőségellenőr” vagy „márkaszövegíró”. Ez arra készteti az AI-t, hogy a szöveget egy adott szakmai szemszögből vizsgálja meg. További információk itt:

Összegezze a legfontosabb pontokat

Készíts átfogó összefoglalókat a Gemini segítségével

Ha egy ötoldalas dokumentumot bámul, és ki kell emelnie a „nagy képet”, a Gemini elvégzi a nehéz munkát. Az elsődleges érveket és következtetéseket azonosítja, és magas szintű áttekintést nyújt.

Ez különösen hasznos hosszú jelentések elején található összefoglalók készítéséhez vagy hosszú e-mail szálak áttekintéséhez.

💡 Profi tipp: Tartsa fixen a szerepet és a közönséget. A Gemini hangnemváltoztatásai akkor működnek a legjobban, ha meghatározza, ki ír és ki olvas, majd egyszerre csak egy változót (hangnem, hosszúság vagy szerkezet) változtat meg.

🧠 Érdekes tény: A keresőmotorok jutalmazzák az átírt szövegek egyértelműségét. A Google keresési minőségértékelési irányelvei kifejezetten előnyben részesítik az egyértelmű, hasznos és jól strukturált tartalmakat. Az átírás a szándéknak való megfelelés és az olvashatóság javítása érdekében jobban megfelel a rangsorolási irányelveknek, mint a „teljesen új”, de rosszul strukturált tartalom közzététele.

Szöveg pontokká alakítása

Javítsd az olvashatóságot azáltal, hogy a sűrű bekezdéseket szervezett, cselekvésre ösztönző listákra bontod

A szövegfalak miatt veszítik el az olvasók az érdeklődésüket. A Gemini képes a sűrű narratívát átalakítani strukturált, felsorolt listává.

Automatikusan azonosítja a gondolkodási folyamat logikai szakaszait, például egy folyamat lépéseit, a követelmények listáját vagy az előnyök sorozatát, és formázza őket a gyors áttekintés érdekében.

📌 Megjegyzés: Amikor a Gemini pontokat használ, folyamatosan ellenőrizze a párhuzamos szerkezetet. Ha az egyik pont igével kezdődik, akkor az összes pontot ebben a formában tartsa meg.

Használjon egyedi promptokat az egyedi igényekhez

Teljes kreatív ellenőrzést kaphat, ha konkrét utasításokat ír be az egyéni prompt mezőbe

Az előre beállított gombok csak a kezdet. A Custom Prompt mezővel rendkívül pontos utasításokat adhat a Gemini-nek.

Megadhatja, hogy „Írja át ezt nem technikai közönség számára”, „Tegye ezt meggyőzőbbé és sürgetőbbé”, vagy akár „Alkalmazza ezt az e-mailt egy LinkedIn-bejegyzéshez releváns hashtagekkel”.

🧠 Érdekesség: A címlapok már jóval az újságok megjelenése előtt is léteztek. Az ókori rómaiak kőbe vésett hírlapjaikban, az úgynevezett Acta Diurna-ban rövid, figyelemfelkeltő összefoglalókban jelentették be az eseményeket. Az olvasók figyelmét felkeltő ösztön több ezer évvel megelőzte a modern médiát.

Hogyan írjunk hatékony átírási sablonokat a Geminihez

A legjobb eredmények elérése érdekében a Gemini promptjaidnak túl kell lépniük az egyszerű parancsokon, mint például „írja át ezt”. Minél több kontextust és szándékot adsz meg, annál pontosabb lesz az eredmény.

Egy hatékony átírási AI sablon általában három kulcsfontosságú elemet tartalmaz:

Szerep: határozza meg, hogy Gemini kinek a nevében írjon (például „Technikai íróként”). Célközönség: határozza meg, kinek szól az átírás (például „Írjon nem technikai ügyfeleknek”) Korlátozás: határozza meg a legfontosabb szabályt (például „80 szó alatt maradjon” vagy „aktív hangnemet használjon”).

📌 Próbáld ki ezt a sablont: Írd át ezt a bekezdést, hogy meggyőzőbb legyen, összpontosítva a költségmegtakarítási előnyökre, és formázz a kimenetet egy rövid LinkedIn-bejegyzésként három hashtaggel.

Tippek a Gemini használatával történő átíráshoz a legjobb eredmények elérése érdekében

Ahhoz, hogy valóban elsajátítsa a Gemini átírási képességeit, az alapoknál tovább kell lépnie. Bár az AI hatékony, az eredménye csak annyira jó, amennyire az Ön által megadott útmutatások. Íme néhány tipp a legjobb eredmények eléréséhez:

Korán adja meg a kontextust: Mielőtt átírást kérne, magyarázza el, mire szolgál a szöveg. A Gemini jobban teljesít, ha tudja, hogy jogi szerződést, blogbejegyzés bevezetőjét vagy alkalmi szöveges üzenetet szerkeszt-e.

Használja az „iteratív” megközelítést: Ne érezze úgy, hogy egy lépésben kell tökéletesre írnia. Ha az első átírás közel áll a tökéleteshez, de még nem teljesen megfelelő, használjon egy kiegészítő promptot, például: „Remek, de a második mondatot rövidítse le” vagy „Használjon több leíró melléknevet”.

Határozza meg „hangja” mintáit: Ha egyedi márkahangja van, illesszen be egy mintát korábbi írásából, és mondja meg a Gemini-nek: „Írja át a következő szöveget úgy, hogy stílusa és ritmusa megegyezzen ezzel a mintával”.

Ellenőrizze a kimenetet: Az AI néha a „folyamatot” helyezi előtérbe a „tényekkel” szemben. Mindig ellenőrizze, hogy az átírt változatban nem változott-e véletlenül egy dátum, ár vagy műszaki specifikáció.

Ha csapatmunkafolyamat céljából írja át a szöveget, adjon hozzá még egy korlátozást: „A felülvizsgálati megjegyzéseket és jóváhagyásokat érintetlenül hagyja. ” Ez arra kényszeríti, hogy az átírást végrehajtási lépésként kezelje, ne pedig egyszeri szövegszerkesztési feladatként.

🎥 Nézze meg, hogyan alakítja az AI az unalmas dokumentumfelülvizsgálatot néhány másodperc alatt intelligens összefoglalássá és tisztázássá.

A Gemini használatának korlátai tartalomkészítés és átírás esetén

Bár a Gemini egy hatékony írási asszisztens, vannak bizonyos korlátai, amelyek emberi felügyeletet igényelnek. Ezen korlátok megértése biztosítja, hogy a végleges dokumentum pontos és professzionális maradjon:

Hallucinációs hajlam: A Gemini magabiztosan állíthat elő hamis tényeket, hamis statisztikákat vagy nem létező URL-eket, mintha azok igazak lennének.

Kontextusablak korlátozások: Nagyon hosszú dokumentumok esetén az AI elveszítheti a korábbi részletek nyomon követését, ami ellentmondásokhoz vagy ismétlődő kifejezésekhez vezethet.

Mélyreható szakértelem hiánya: A modell gyakran általános mintákra támaszkodik, és hiányozhat belőle a niche területeken jártas szakértők finom megkülönböztető képessége.

Ismétlődő nyelv: Konkrét utasítások nélkül az átírt tartalom néha unalmasnak tűnhet, vagy kiszámítható, mechanikus szerkezetekre támaszkodhat.

Tónusbeli következetlenség: A Gemini néha kínosan vált a kötetlen és a formális stílus között egy adott szakaszon belül.

⚙️ Bónusz: Mielőtt véglegesítené vagy közzétenné a Gemini AI blogírója által átírt szöveget, használja ezt a gyors ellenőrzőlistát a minőség és a pontosság biztosítása érdekében: Tények és adatok ellenőrzése

Tesztelje minden linket

Ellenőrizze a következetességet

Finomítsd a hangot

Ismétlődések keresése

Ellenőrizze a dokumentum formázását

Az intenció egyezésének újbóli ellenőrzése

A ClickUp használata átírt tartalom írásához és kezeléséhez

A Gemini felgyorsíthatja az átírásokat. A ClickUp segít a csapatoknak az átírásokat a végrehajtáshoz kapcsolni egy konvergált AI munkaterületen. Ez akkor fontos, ha a tartalomváltozások nyomon követést, jóváhagyást és tiszta ellenőrzési nyomvonalat igényelnek.

A ClickUp-ban a vázlatok, feladatok, visszajelzések és jóváhagyások együtt létezhetnek, így az átírások nem válnak elszigetelt „végleges-végleges” fájlokká. Az átírás nem elszigetelten történik, hanem ugyanazon a helyen, ahol a döntéseket nyomon követik, így elkerülhető a munka szétszóródása.

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, mit kínál ez a Google Gemini AI alternatíva! 👀

A tervezés és az együttműködés központi helye

A tartalom átírása gyakran kaotikus „2. verzió” vagy „Végleges végleges” fájlokat eredményez különböző mappákban.

A ClickUp Docs véget vet ennek a káosznak azzal, hogy az egész tartalomkönyvtárat közvetlenül a projekt munkaterületén tárolja. A ClickUp Relationships funkciójával összekapcsolhat egy dokumentumot egy adott feladattal, így biztosítva, hogy az átírásra kijelölt személy minden szükséges erőforráshoz hozzáférjen.

A ClickUp Docs segítségével készítheti el és ellenőrizheti az átírt tartalmat

Tegyük fel, hogy Ön vezeti a termékbevezetéshez szükséges tartalomfrissítést. Minden átírt oldalhoz létrehoz egy dokumentumot, és összekapcsolja azt a bevezetési feladattal.

A szerkesztők megjegyzéseket hagynak a ClickUp-ban, az érdekelt felek javaslatokat fűznek ugyanahhoz a dokumentumhoz, és Ön a visszajelzéseket a felülvizsgálat során oldja meg. Ha valaki hangnem vagy szerkezet megváltoztatását kéri, a kérés pontosan az érintett bekezdés mellett jelenik meg.

Dolgozzon együtt a tartalom átírásán a ClickUp Docs kijelölt megjegyzéseinek segítségével

🎥 Nézze meg ezt a videót, hogy egyszerűsítse a tartalom előállítását a ClickUp-ban:

AI-alapú segítség az intelligens átíráshoz

Kattintson a Szerkesztés gombra a ClickUp Brain eléréséhez a tartalom átírásához

Miután a vázlat egy helyen van, a ClickUp Brain támogatja az átírásokat anélkül, hogy a csapatoknak a lapok között kellene ugrálniuk.

Kontextusfüggő mesterséges intelligenciát használ, hogy olyan tartalmat generáljon, amely összhangban áll a márka hangjával. Ráadásul nincs szükség a szöveg másolására és beillesztésére külső mesterséges intelligencia ablakokba, ami biztosítja az adatok biztonságát és a munkafolyamat gyorsaságát.

Alternatív tartalomváltozatok létrehozása a ClickUp Brain segítségével a Docs-ban

Tegyük fel például, hogy egy száraz, 2000 szavas fehér könyvet szeretne átalakítani egy beszélgető stílusú „hogyan kell” útmutatóvá.

Kiemelhet egy sűrű, szakzsargonnal teli bekezdést, és megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy „magyarázza el ezt úgy, mintha kezdő lennék” vagy „változtassa meg a hangnemet professzionálisra, de barátságosra”. Azonnal elkészíti az átírt változatot, amely jobban folyik. Ez lehetővé teszi, hogy a magas szintű stratégiára koncentráljon, míg az AI elvégzi a mondatok átfogalmazásának ismétlődő feladatát.

Íme egy sablon, amelyet kipróbálhat a következő átírás során: Generáljon alternatív változatokat ebből a szövegből.

Akár az Ask AI-ra is átválthat, és ott folytathatja a beszélgetést.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy írja át a tartalmat konkrét utasítások alapján

A ClickUp Brain több AI-modellhez is hozzáférést biztosít, így a konkrét átírási feladathoz a legmegfelelőbb AI-t választhatja ki. A tartalom típusától és összetettségétől függően válthat a Claude, a ChatGPT és a Gemini között.

Válasszon különböző AI modelleket a ClickUp Brainben a különböző átírási megközelítésekhez

A rugalmasság biztosítja, hogy ne legyenek korlátozva egyetlen AI korlátaihoz. Ha egy modell kimenete nem felel meg az Ön igényeinek, akkor ugyanazt a promptot egy másik modellel újra létrehozhatja, és az eredményeket azonnal összehasonlíthatja.

Webes keresés és hangvezérelt termelékenység

Keresés az interneten a ClickUp BrainGPT segítségével

A ClickUp BrainGPT mindig aktív asztali és böngésző-kiegészítőként szolgál. Az alkalmazáson belüli asszisztenshez hasonlóan a BrainGPT lehetővé teszi prémium modellek, például a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini használatát mélyreható kutatások elvégzéséhez vagy vázlatok készítéséhez AI Sprawl nélkül.

Ráadásul a BrainGPT tartalmazza a Web Search funkciót is, ami azt jelenti, hogy a átírási munkafolyamat elhagyása nélkül kutathat versenyképes tartalmak után vagy ellenőrizheti a tényeket. A keresési eredmények között megbízható, egyértelmű hivatkozások találhatók, amelyek segítségével gyorsan ellenőrizheti az állításokat vagy összegyűjtheti a tartalmát alátámasztó bizonyítékokat.

Például, ha egy technikai cikket írsz át, és friss statisztikákra vagy iparági fejleményekre van szükséged, a BrainGPT lekérdezi az aktuális webes információkat, és közvetlenül az eredményekben hivatkozik a forrásokra.

A BrainGPT ClickUp Talk to Text funkciójával kéz nélkül diktálhatja a tartalom átírását

A ClickUp Talk to Text segítségével akár négyszer gyorsabban rögzítheti ötleteit és megfogalmazhatja tartalmát.

Tartsa lenyomva a billentyűparancsot a diktálás megkezdéséhez, és beszéde automatikusan kifinomult, professzionális szöveggé alakul.

Tegyük fel, hogy nehezen megy egy bonyolult bekezdés átírása – ha hangosan kimondja, gyakran világosabbá válik, hogyan strukturálja gondolatait, és a Talk to Text azonnal rögzíti ezeket a változatokat.

A Talk to Text számos olyan funkciót tartalmaz, amelyek a diktálást professzionális tartalmakhoz is alkalmassá teszik:

Egyéni szótár , amely megtanulja az iparágra jellemző kifejezéseket, termékneveket és rövidítéseket.

Kontextusérzékeny említések , amelyek lehetővé teszik, hogy diktálás közben hivatkozzon csapattársaira vagy feladatokra.

Többnyelvű támogatás egy nyelven való beszédhez és egy másik nyelven való gépeléshez

🧠 Érdekesség: Lev Tolsztoj hét év alatt többször is átírta a Háború és béke című regényét. Felesége, Sophia, kézzel nyolcszor (néhány részt pedig közel 30-szor) másolta át a hatalmas kéziratot, hogy beépítse a végtelenül sok átírásokat.

Chrome-bővítmény

A Chrome-bővítmény segítségével közvetlenül a böngészőjéből érheti el a ClickUp BrainGPT-t

A ClickUp BrainGPT Chrome-bővítménye közvetlenül a böngészőben működik, így összefoglalhatja a versenytársak tartalmát, rögzítheti a webes kutatásokat, vagy bármely weboldalról feladatokat hozhat létre.

Ha például tartalmat írsz át, és meglátsz egy versenytárs megközelítését, amelyre hivatkozni szeretnél, megnyithatod a BrainGPT oldalsávot, összefoglalhatod az oldalt, és további kérdéseket tehetsz fel anélkül, hogy lapot váltanál.

Hozzon létre feladatokat a Gmailből a ClickUp BrainGPT Chrome-bővítményével

A kiterjesztés oldalakat is könyvjelzőként elmenthet ClickUp feladatokként, vagy szöveget kivonhat a Gmailből, hogy cselekvési elemeket hozzon létre, így az átíráshoz kapcsolódó összes anyagot a munkafolyamatához kapcsolva tartja.

🎥 Tudjon meg többet az AI használatáról a mindennapi feladatokban:

Egyszerűsítse tartalom-felülvizsgálatait a ClickUp segítségével

A Gemini hasznos eszközöket kínál a munkád azonnali átalakításához. Ezek az AI-funkciók segítenek túllépni a „bonyolult” első vázlat szakaszon, így a nagy képet látva a stratégiára koncentrálhatsz, ami előrevisz.

Bár a Google Workspace jó kiindulási pontot kínál, ezeknek a módosításoknak a végtelen számú lapok és dokumentumok között történő kezelése gyorsan önálló projektté válhat.

A ClickUp egyszerűsíti ezt a teljes folyamatot azzal, hogy a vázlatokat, feladatokat és a csapat visszajelzéseit egy helyen gyűjti össze. Választhat a Gemini, Claude és ChatGPT olyan csúcsminőségű modellek közül, hogy megtalálja a márkájához leginkább illő hangot, anélkül, hogy el kellene hagynia a dokumentumot. Ezzel az átírás a tényleges végrehajtás egyszerűsített részévé válik.

Készen állsz a rendetlenség megszüntetésére és a befejezésre? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Gemini megbízhatóbban tudja fenntartani a márka hangját, ha konkrét útmutatást adsz neki. A nagyobb konzisztencia érdekében illessz be egy rövid „hangmintát”, és határozd meg a korlátozásokat (olvasási szint, mondathosszúság és kerülendő kifejezések).

A Gemini és a ChatGPT-hez hasonló eszközök jól kezelik az átírásokat, de külön lapokon futnak, ahol elveszítheti a munkaterület kontextusát. A ClickUp Brain több AI modellt (Claude, ChatGPT, Gemini) kínál közvetlenül a dokumentumaiban, miközben automatikusan hozzáfér a márkairányelvekhez, a korábbi kampányokhoz és a projekt előzményeihez. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Igen, a Gemini rendkívül hatékonyan tudja átalakítani a tartalmakat különböző csatornákhoz. Könnyedén megkérheted, hogy egy hosszú blogbejegyzést ütős LinkedIn-frissítéssé, X (Twitter) szálakká vagy laza Instagram-feliratokká alakítson.