Hogyan használhatja a Gemini alkalmazást a Google Docs-ban az írási teljesítmény javítása érdekében

Képzelje el a következő helyzetet: szoros határidővel küzd, a Google Docs vázlatát bámulja, és a szavak egyszerűen nem jönnek. Lehet, hogy a jelentése túl informálisnak tűnik azoknak a vezetőknek, akik el fogják olvasni, vagy az esszéje kissé meh.

Ez mindaz, amit a Gemini a Google Docs-ban megoldhat. Gondoljon rá úgy, mint mesterséges intelligenciával működő írási segédjére, amely készen áll az optimális szöveg javaslatára, a hangnem finomítására, a hosszú anyagok legfontosabb pontjainak összefoglalására, és akár a meglévő szöveg új perspektívából történő átírásában is segítséget nyújt.

Akár levelet, blogbejegyzést ír, akár csak szeretné szavaidat kifinomultabbá tenni, a Gemini mesterséges intelligenciája a Google Workspace-be varázsolja a annyira szükséges varázsporát.

Nézzük meg, hogyan használhatja a Google Docs Gemini funkcióját!

👀 Tudta? Az Egyesült Államok adja a Google Gemini forgalmának legnagyobb részét 9,8%-kal, majd Indonézia 8,5%-kal, és India 8,2%-kal.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Google Docs Gemini AI egy beépített mesterséges intelligencia írási asszisztens, amely finomítja a hangnemet, szövegeket javasol, összefoglalja a tartalmat és átírja a vázlatokat a tökéletes eredmény érdekében.

A Gemini képes képeket is létrehozni közvetlenül a Google Docs-ban.

A Gemini programhoz a Google Docs „Ask Gemini” panelen keresztül férhet hozzá, adjon meg részletes utasításokat, és illessze be zökkenőmentesen az AI által javasolt szöveget.

Használjon konkrét utasításokat és csatoljon kapcsolódó dokumentumokat a jobb kontextus és eredmények érdekében.

A Gemini korlátai között szerepel a korlátozott ingyenes hozzáférés, az általános kimenet, az élő webes adatok hiánya, a hosszú dokumentumok kezelésének nehézségei, az alapvető képek és az inkonzisztens hangnem.

A ClickUp Brain, a ClickUp natív mesterséges intelligencia asszisztense, ezeket a korlátokat úgy oldja meg, hogy mélyebb integrációt kínál a projektmenedzsmenttel, biztosítva a kontextusra figyelmes javaslatokat és a munkafolyamat automatizálását.

A program generál, finomít és fordít tartalmakat, miközben megőrzi az Ön által preferált hangnemet és stílust. Javaslatait közvetlenül az Ön feladataiba, irányítópultjaiba és projektjeibe építi be, hogy csökkentsék a kontextusváltást.

Hogyan használhatja a Gemini alkalmazást a Google Docs-ban?

A Gemini AI olyan, mintha beépített írási asszisztensünk lenne a Google Docs-ban. Javíthatja a meglévő tartalmakat, új ötleteket generálhat és összefoglalhatja a hosszú jelentéseket, így nem kell aggódnia ezeknek a feladatoknak a megfelelő elvégzése miatt. Ráadásul zökkenőmentesen működik a Google Workspace alkalmazásokban, például a Google Sheets-ben és a Google Slides-ban. Azok számára, akik nem tudnak meglenni a Google Search-ből származó információk nélkül, ez a funkció a tartalom megírása közben is elérhető.

A tartalom generálásán túl a Google Docs Gemini univerzális, mesterséges intelligenciával működő asszisztensként is funkcionál, professzionális tanácsokat adva és javítva a kommunikáció minőségét az irodai környezetben.

Fedezzük fel, hogyan használhatja a Google Gemini-t a Google Docs-ban:

Gyorsan elindulhat

a Google Gemini segítségével

A Gemini használatának megkezdése a Google Docs-ban egyszerű:

Nyissa meg a Google Docs alkalmazást a számítógépén

Kattintson a jobb felső sarokban található „Ask Gemini” gombra.

Írja be a Google Gemini panelen, amire szüksége van

Illessze be a generált szöveget a dokumentumába

💡 Profi tipp: Legyen pontos a kérésekben! Ahelyett, hogy „Készítsen közösségi média stratégiát egy új termék bevezetéséhez”, próbálja meg a következőket: „Készítsen közösségi média stratégiát új organikus állateledel-termékcsaládunk bevezetésének népszerűsítéséhez, elsősorban az organikus és a felhasználók által generált tartalmakra összpontosítva a Facebookon, a TikTokon és az Instagramon.” Minél pontosabb a kérésed, annál jobb lesz a Gemini válasza!

Segítség a tartalom finomításához

a Google Gemini segítségével

Ha éppen megnyitott egy Google Docs-dokumentumot, és csak a üres képernyőt bámulja, akkor a toll ikon mellett található Segíts az írásban opció a barátja. Kattintson rá, és adjon meg a Gemini-nek egy részletes utasítást, amelyben felvázolja az igényeit, beleértve a tartalom típusát, a hangnemet, a stílust és egyéb releváns információkat. Most kattintson a Létrehozás gombra, és nézze meg, ahogy a program a pillanatnak megfelelő tartalmat generál – az elevator pitch ötletektől a több oldalas esszékig.

Értékelje a választ, finomítsa vagy újratervezze a kimenetet, amíg elégedett nem lesz. Ha elégedett, kattintson a Beillesztés gombra, hogy beilleszthesse az AI-dokumentumba.

🎥 Nézze meg ezt a videót, amelyben a legjobb tippjeinket ismertetjük a mesterséges intelligencia segítségével történő dokumentációkészítéshez👇🏽

🧠 Érdekesség: A Google AI Bard nevű programját Gemini-re keresztelték át egy átfogóbb márkanév-átalakítás részeként .

Dokumentum létrehozása

a Google Gemini segítségével

Szeretne egy teljes dokumentumot létrehozni a semmiből, anélkül, hogy promptokat, újbóli promptokat vagy promptláncokat kellene használnia? Íme, hogyan kell ezt megtenni:

Válassza a Segítsen nekem létrehozni lehetőséget egy üres oldalon.

Írja be a parancsot a dokumentum létrehozásához a felugró ablakban.

Kattintson a Létrehozás gombra a dokumentum létrehozásához.

Ellenőrizze a dokumentumot , hogy minden a helyén van-e.

💡 Profi tipp: A Google Docs vagy a Google Drive kapcsolódó dokumentumait beillesztheti a promptba, hogy a Gemini további kontextust kapjon anélkül, hogy mindent másolnia és beillesztenie kellene. Egyszerűen válassza ki a @ szimbólumot a promptban, majd válassza ki a megfelelő dokumentumot.

Meglévő szöveg szerkesztése

Már megvan a projektjelentés egy része, de szeretné javítani a megfogalmazás minőségét? Íme, hogyan teheti meg:

Jelölje ki a javítani kívánt szöveget

Kattintson a Gemini-re, és válasszon egy opciót: Átfogalmazás, Rövidítés vagy Kibővítés. Emellett egyéni utasítást is hozzáadhat a szöveg finomításához.

Válassza ki a legjobb verziót, majd kattintson a Beillesztés gombra.

a Google Docs segítségével

👀 Tudta? A Gemini Ultra modell 90,0%-os pontszámot ért el a Massive Multitask Language Understanding [MMLU] benchmarkon, meghaladva az emberi szakértők teljesítményét.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet új oldalt hozzáadni a Google Docs-hoz?

Képek létrehozása a Docs-ban

Igen, a Gemini segítségével közvetlenül a Google Docs-ban hozhat létre képeket. Íme, hogyan:

Kattintson a Beillesztés > Kép > Segítsen nekem kép létrehozásában gombra.

Írja le a képet. Legyen a lehető legrészletesebb!

Kattintson a Létrehozás gombra a generálás megkezdéséhez.

Válassza ki kedvenc egyéni képét, és adja hozzá a dokumentumához!

A kép beillesztése előtt megtekintheti, hogyan fog kinézni a dokumentumban.

a Google Gemini segítségével

A ClickUp együttműködési hatását legutóbb egy termékbevezetéshez készített tartalmi terv kidolgozása során értékeltük. A dokumentumkezelő eszköz segítségével létrehoztunk és karbantartottunk egy tartalomtárat, amely hierarchikus felépítésű volt, és együttműködési szerkesztési és hatékony beágyazási funkciókkal rendelkezett.

Borítóképek létrehozása

a Google Gemini segítségével

A blogbejegyzés vázlata már majdnem kész, csak a tökéletes borítókép hiányzik? Használja a Gemini alkalmazást, hogy létrehozzon egyet. Kövesse az alábbi utasításokat:

Írja be az @ karaktert, majd válassza a Borítókép > Segítsen nekem kép létrehozásában lehetőséget.

Írja be a parancsot, majd kattintson a Létrehozás gombra.

Kép beszúrásához válasszon egyet a galériából, vagy kattintson a További lehetőségek gombra további opciókért.

A Gemini használatának korlátai a Google Docs-ban

Bár a Gemini AI hasznos írási és kreatív asszisztens, vannak bizonyos korlátai. Íme néhány korlátozás, amelyet érdemes szem előtt tartani, ha a Google Docs-ban használja:

Korlátozott ingyenes hozzáférés : Sok fejlett funkcióhoz Google One AI Premium előfizetés szükséges, és az ingyenes felhasználók nem kaphatnak mélyreható, kontextusalapú javaslatokat.

Általános tartalmat generálhat : A válaszok komplex témák esetében nem mindig elég mélyrehatóak, és a Gemini néha félreértheti a parancsokat.

Nincs valós idejű internet-hozzáférés : Nem tölt le élő adatokat, ezért a tényeket manuálisan kell ellenőriznie és frissítenie.

Hosszú dokumentumokkal való küzdelem : A hosszabb szövegekben elveszhet a kontextus, ami ismétlésekhez vagy fontos részletek kihagyásához vezethet.

Inkonzisztens hangnem és stílus: A válaszok eltérőek lehetnek, ezért manuális szerkesztésre van szükség az egységes hangnem fenntartása érdekében.

📖 Olvassa el még: A legjobb mesterséges intelligenciával működő blogírók, akiket érdemes kipróbálni

Mesterséges intelligencia és a Docs használata a ClickUp segítségével

Az AI írási eszközök nagyban javíthatják a termelékenységet, de vannak frusztráló korlátaik is. Nem vagy egyedül, ha valaha is küzdöttél már olyan AI válaszokkal, amelyekből hiányzik minden személyiség, nem tartják be a megfelelő hangnemet és hangot, vagy gyakran pazarolják az időt hallucinációkkal.

Bár a Google Gemini a Docs-ban mesterséges intelligencia által támogatott segítséget nyújt, gyakran elmarad a tartalom mélyreható kontextualizálása, a hosszú dokumentumok pontos feldolgozása és a projektintegráció terén. De a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, okosabb alternatívát kínál.

Üdvözöljük a ClickUp Brain-t! A ClickUp-ba beépített mesterséges intelligenciával működő asszisztensként mesterséges intelligenciával támogatott íróként, projektmenedzserként és tudásmenedzserként működik.

Ez a leghasznosabb a tartalom generálásában és annak strukturált, releváns és közvetlenül a munkájához kapcsolódó formában történő megőrzésében. A Brain zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp Whiteboards-ba is, hogy az Ön ízlésének megfelelő AI-képeket generáljon.

Használja az AI-t képek generálásához a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, és igazítsa azokat stíluspreferenciáihoz!

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített mesterséges intelligencia funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem biztosítják azt a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációt, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvenc önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI mélyen integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megfogalmazását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkra!

Akár projekt retrospektív jelentéseket készít, ötleteket gyűjt a következő kampányához, vagy fontos dokumentumokon dolgozik együtt másokkal, a ClickUp Brain okosabb, integráltabb megoldást kínál, mint az önálló AI-eszközök. Ahelyett, hogy írói blokk miatt megakadna, egyszerűen írjon be egy gyors utasítást közérthető nyelven, amelyben leírja a kívánt eredményeket, és a ClickUp Brain javaslatot tesz a megfelelő tartalomra, összefoglalja az ötleteket, vagy finomítja az üzenet megfogalmazását.

Készítsen, finomítson és optimalizáljon tartalmakat a ClickUp Brain segítségével

Én állandóan használom, hogy elindítsam a munkát. Blogot kell írni? Kezdje a Brain-nel! Készítenie kell egy készségmátrixot, hogy fejlessze tudását? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel! Nagyon jó segítséget nyújt a projektek elindításában vagy egyszerűen csak a tartalom vázlatának elkészítésében.

Én állandóan használom, hogy elindítsam a munkát. Blogot kell írni? Kezdje a Brain-nel! Készítenie kell egy készségmátrixot, hogy fejlessze tudását? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel! Nagyon jó segítséget nyújt a projektek elindításában vagy egyszerűen csak a tartalom vázlatának elkészítésében.

Elégedett a Brain által generált vázlatokkal?

Egy kattintással illessze be őket a ClickUp Docs-ba, és szükség szerint módosítsa őket. A Google Docs alternatívájaként a ClickUp natív Docs funkciója beépített, együttműködési teret biztosít csapatának a tartalom megírásához, szerkesztéséhez és finomításához.

A projektmenedzsment eszközöktől függetlenül működő Google Docs-szal ellentétben a ClickUp mindent egy helyen tárol, így csökkenti a kontextusváltásokat és a munkafolyamatok megszakításait.

A ClickUp Docs segítségével jobban együttműködhet ötletek, feladatok és tartalmak terén.

Visszajelzésre van szüksége? A @Mentions és az inline megjegyzések segítenek a csapatoknak hatékonyan kommunikálni, így a megbeszélések fókuszáltak maradnak, és a módosítások egyértelműek. A változások nyomon követése is gyerekjáték a ClickUp-ban, köszönhetően az együttműködés-központú megközelítésének.

Ráadásul a ClickUp Docs dokumentumok közvetlenül összekapcsolhatók a ClickUp feladataival, így biztosítva, hogy a tartalom mindig releváns maradjon a folyamatban lévő munkához.

A Dokumentumokat akár a feladatleírásokba vagy a műszerfalakba is beágyazhatja, így mindenki könnyen hozzáférhet a fontos információkhoz, anélkül, hogy mappákat kellene átkutatnia.

A ClickUp együttműködési hatását legutóbb egy termékbevezetéshez készített tartalmi terv kidolgozása során értékeltük. A dokumentumkezelő eszköz segítségével létrehoztunk és karbantartottunk egy tartalomtárat, amely hierarchikus felépítésű volt, és együttműködési szerkesztési és hatékony beágyazási funkciókkal rendelkezett.

📖 Olvassa el még: Az együttműködés újragondolása a ClickUp teljesen új tábláival és dokumentumaival

Míg a Gemini néha félreértheti a parancsokat vagy homályos, általános tartalmat generálhat, a ClickUp Brain kontextusérzékeny javaslatokat ad, amelyek megfelelnek az Ön konkrét igényeinek. Ennek eredményeként a ClickUp Brain biztosítja, hogy tartalma továbbra is informatív, pontos és megvalósítható maradjon.

Finomítsa tartalmát gyorsabban a ClickUp Brain segítségével

Hosszú dokumentumok? Semmi gond. A Gemini-vel ellentétben, amely hosszabb tartalmak esetén elveszítheti a kontextust, a ClickUp Brain megőrzi a legfontosabb részleteket, elkerülve az ismétléseket és a fontos pontok kihagyását. Ezenkívül konzisztens hangnemet és stílust tart fenn, segítve a csapatokat abban, hogy végtelen kézi szerkesztés nélkül is kifinomult, professzionális tartalmakat hozzanak létre.

Ahelyett, hogy olyan AI-eszközre támaszkodna, amely több munkát jelent, miért ne használna inkább olyat, amely valóban növeli a termelékenységet?

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Brain fordító funkcióját, hogy a nyelvi korlátok lebontásával segítse a globális csapatok hatékonyabb együttműködését.

Több, mint egyszerű dokumentumok: a ClickUp előnye

A különbség elég egyértelmű, ha a Google Docs Gemini és a ClickUp Brain között kell választani.

A Docs Gemini egy önálló mesterséges intelligencia eszköz, amely segíthet az írásban és a szerkesztésben. Ugyanakkor nem rendelkezik beépített tudással a projektekkel, határidőkkel és feladatfüggőségekkel kapcsolatban. Egyetlen dokumentumra korlátozódik, ami azt jelenti, hogy több forrásból kell manuálisan összegyűjtenie és ellenőriznie az információkat.

A ClickUp Brain összekapcsolja a munkaterületén található információkat. Így a ClickUp mesterséges intelligenciája nem csak az írásban segít, hanem mélyen integrálódik az egész munkafolyamatába. Ha projektfrissítést kell megfogalmaznia, a rendszer a kapcsolódó feladatokból, dokumentumokból és megjegyzésekből merít információkat, biztosítva ezzel a következetességet. Ezenkívül automatizálja a munkafolyamatokat, és a tartalom alapján javaslatokat tesz a teendőkre. Ha megfogalmaz egy értekezlet összefoglalót, a rendszer azonnal létrehozhatja a követendő feladatokat.

