Hogyan képezze a Gemini-t a saját adataival [év]

Egy friss vállalati tanulmány szerint a szervezetek 73%-a jelenti, hogy mesterséges intelligencia modelljeik nem értik a vállalatspecifikus terminológiát és kontextust, ami miatt a kimenetek jelentős kézi javítást igényelnek. Ez az egyik legnagyobb kihívás a mesterséges intelligencia bevezetése során.

A Google Geminihez hasonló nagy nyelvi modellek már hatalmas nyilvános adatkészleteken vannak betanítva. A legtöbb vállalatnak valójában nem új modell betanítására van szüksége, hanem arra, hogy megtanítsa a Gemini-nek az üzleti környezetét: dokumentumait, munkafolyamatait, ügyfeleit és belső tudását.

Ez az útmutató végigvezeti Önt a Google Gemini modell saját adataival történő betanításának teljes folyamatán. Mindent áttekintünk, a megfelelő JSONL formátumú adatkészletek előkészítésétől a Google AI Studio-ban végzett beállítási feladatok futtatásáig.

Azt is megvizsgáljuk, hogy egy beépített AI-kontextussal rendelkező konvergens munkaterület hetekkel csökkentheti-e a beállítási időt.

Mi az a Gemini finomhangolás és miért fontos?

A Gemini finomhangolása az a folyamat, amelynek során a Google alapmodelljét a saját adataival képezi ki.

Olyan mesterséges intelligenciát szeretne, amely megérti az üzleti tevékenységét, de a kész modellek általános válaszokat adnak, amelyek nem találják el a célt. Ez azt jelenti, hogy időt pazarol a kimenetek folyamatos javítására, a vállalat terminológiájának újbóli elmagyarázására, és frusztrált lesz, amikor a mesterséges intelligencia egyszerűen nem érti meg.

Ez a folyamatos oda-vissza mozgás lassítja a csapat munkáját és aláássa az AI termelékenységi ígéretét.

A Gemini finomhangolásával egy egyedi Gemini-modell jön létre, amely megtanulja az Ön konkrét mintáit, hangnemét és domain-ismereteit, így pontosabban tud reagálni az Ön egyedi felhasználási eseteire. Ez a megközelítés leginkább konzisztens, ismételhető feladatok esetén működik jól, ahol az alapmodell ismétlődően kudarcot vall.

Miben különbözik a finomhangolás a prompt engineeringtől?

A prompt engineering során minden egyes interakció alkalmával ideiglenes, munkamenet-alapú utasításokat ad a modellnek. A beszélgetés befejezése után a modell elfelejti a kontextust.

Ez a megközelítés akkor ütközik korlátokba, ha az Ön felhasználási esete olyan speciális ismereteket igényel, amelyekkel az alapmodell egyszerűen nem rendelkezik. Csak korlátozott számú utasítást adhat meg, mielőtt a modellnek ténylegesen meg kell tanulnia a mintáit.

Ezzel szemben a finomhangolás véglegesen módosítja a modell viselkedését azáltal, hogy a képzési példák alapján megváltoztatja a modell belső súlyait, így a változások minden jövőbeli munkamenetben megmaradnak.

A finomhangolás nem egy gyors megoldás az AI-vel kapcsolatos alkalmi frusztrációkra; jelentős idő- és adatbefektetést igényel. Leginkább olyan speciális esetekben van értelme, amikor az alapmodell következetesen nem felel meg, és állandó megoldásra van szükség.

Fontolja meg a finomhangolást, ha az AI-nak el kell sajátítania a következőket:

Szakmai terminológia: Az Ön iparágában olyan szakszavakat használnak, amelyeket a modell következetesen félreértelmez vagy nem használ helyesen.

Következetes kimeneti formátum: Minden alkalommal nagyon specifikus szerkezetű válaszokra van szüksége, például jelentések vagy kódrészletek generálásához.

Szakterületi szakértelem: A modell nem rendelkezik ismeretekkel a niche termékekről, a belső folyamatokról vagy a saját fejlesztésű munkafolyamatokról.

Márka hangja: Szeretné, ha az AI által generált összes kimenet tökéletesen illeszkedne vállalatának Szeretné, ha az AI által generált összes kimenet tökéletesen illeszkedne vállalatának márka hangjához , stílusához és személyiségéhez.

Aspect Prompt engineering Finomhangolás Mi ez? Jobb utasítások kidolgozása a promptban a modell viselkedésének irányításához A modell továbbképzése a saját példáival Milyen változások A modellnek elküldött bemeneti adatok A modell belső súlyozása Gyors megvalósítás Azonnali – azonnal működik Lassú – adatállomány előkészítést és képzési időt igényel Műszaki komplexitás Alacsony – nincs szükség gépi tanulási szakértelemre Közepes-magas – ML-pipeline-ok szükségesek Szükséges adatok Néhány jó példa a promptban Több száz vagy több ezer címkézett példa A kimenet konzisztenciája Közepes – a promptok között eltérő Magas – a viselkedés beépül a modellbe Legalkalmasabb Egyszeri feladatok, kísérletek, gyors iteráció Ismétlődő feladatok, amelyek konzisztens eredményeket igényelnek

A prompt engineering alakítja, amit a modellnek mond. A finomhangolás alakítja, ahogy a modell gondolkodik.

Bár ez a cikk a Gemini-re összpontosít, az AI testreszabásának alternatív megközelítéseinek megértése értékes perspektívát nyújthat a hasonló célok elérésének különböző módszereiről.

Ez a videó bemutatja , hogyan lehet egyedi GPT-t létrehozni, ami egy másik népszerű módszer az AI-t konkrét felhasználási esetekhez igazítani:

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet prompt mérnök?

Hogyan készítse elő a Gemini számára a képzési adatokat

A legtöbb finomhangolási projekt még meg sem kezdődik, máris kudarcot vall, mert a csapatok alábecsülik az adatelőkészítési folyamatot. A Gartner előrejelzése szerint az AI-projektek 60%-a az AI-kompatibilis adatok hiányossága miatt kerül elvetésre.

Heteket tölthet el az adatok helytelen összegyűjtésével és formázásával, csak azért, hogy a képzési feladat kudarcba fulladjon, vagy haszontalan modellt eredményezzen. Ez gyakran a teljes folyamat legidőigényesebb része, de a helyes elvégzése a siker legfontosabb tényezője.

Itt nagyon fontos a „garbage in, garbage out” elv. Az egyéni modell minősége közvetlenül tükrözi a képzéshez használt adatok minőségét.

Adatkészlet formátum követelmények

A Gemini megköveteli, hogy a képzési adatok egy JSONL nevű speciális formátumban legyenek, amely a JSON Lines rövidítése. A JSONL fájlban minden sor egy teljes, önálló JSON objektum, amely egy képzési példát képvisel. Ez a struktúra megkönnyíti a rendszer számára a nagy adathalmazok soronkénti feldolgozását.

Minden képzési példának két kulcsmezőt kell tartalmaznia:

text_input: Ez az a kérdés vagy felvetés, amelyet a modellnek feltesz.

kimenet: Ez az ideális, tökéletes válasz, amelyet a modellnek meg kell tanulnia előállítani.

A kényelem érdekében a Google AI Studio CSV formátumú fájlokat is elfogad, és azokat a szükséges JSONL struktúrába konvertálja.

Ez megkönnyítheti a kezdeti adatbevitelét, ha csapata jobban szereti a táblázatokkal dolgozni.

Ajánlott adatkészlet méret

Bár a minőség fontosabb, mint a mennyiség, mégis szükség van egy minimális számú példára ahhoz, hogy a modell felismerje és megtanulja a mintákat. Túl kevés példával kezdve olyan modell jön létre, amely nem képes általánosítani és megbízhatóan működni.

Íme néhány általános irányelv az adatkészlet méretére vonatkozóan:

Minimális megvalósíthatóság: Egyszerű, nagyon specifikus feladatok esetén körülbelül 100–500 kiváló minőségű példával már látható eredményeket érhet el.

Jobb eredmények: összetettebb vagy árnyaltabb kimenetek esetén 500–1000 példa megadása robusztusabb és megbízhatóbb modellt eredményez.

Csökkenő hozam: Egy bizonyos ponton a több ismétlődő adat hozzáadása már nem javítja jelentősen a teljesítményt. A puszta mennyiség helyett a sokszínűségre és a minőségre koncentráljon.

Több száz kiváló minőségű példa összegyűjtése jelentős kihívást jelent a legtöbb csapat számára. A finomhangolási folyamat megkezdése előtt megfelelően tervezze meg ezt az adatgyűjtési fázist.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain-t! Azonnali betekintést és válaszokat nyújt, másodpercek alatt előkeresve a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így nem kell tovább keresnie, hanem azonnal munkához láthat. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy plusz hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

A legjobb gyakorlatok az adatminőség terén

Az inkonzisztens vagy ellentmondásos példák megzavarják a modellt, ami megbízhatatlan és kiszámíthatatlan eredményekhez vezet. Ennek elkerülése érdekében a képzési adatokat gondosan össze kell állítani és tisztítani kell. Egyetlen rossz példa is semmissé teheti a sok jó példából tanultakat.

Kövesse ezeket az irányelveket a magas adatminőség biztosítása érdekében:

Következetesség: Minden példának ugyanazt a formátumot, stílust és hangnemet kell követnie. Ha azt szeretné, hogy az AI formális legyen, akkor minden kimeneti példának formálisnak kell lennie.

Sokszínűség: Az adatkészletének le kell fednie a modell valós használat során valószínűleg előforduló összes bemeneti adatot. Ne csak az egyszerű eseteken képezze ki.

Pontosság: Minden egyes kimeneti példának tökéletesnek kell lennie. Pontosan olyan válaszoknak kell lenniük, amilyeneket a modelltől elvár, hibáktól és elírásoktól mentesen.

Tisztaság: A képzés előtt el kell távolítania az ismétlődő példákat, kijavítania az összes helyesírási és nyelvtani hibát, valamint megoldania az adatokban található ellentmondásokat.

Erősen ajánlott, hogy több ember is áttekintse és ellenőrizze a képzési példákat. Egy friss szem gyakran észreve olyan hibákat vagy következetlenségeket, amelyek Önnek esetleg elkerültek a figyelmét.

Hogyan hangolhatja finomra a Gemini-t lépésről lépésre

A Gemini finomhangolási folyamata több technikai lépést is magában foglal a Google platformjain. Egyetlen hibás beállítás is órákat vesz igénybe a értékes képzési időből és számítási erőforrásokból, és arra kényszeríti Önt, hogy elölről kezdje az egészet. Ez a gyakorlati útmutató arra szolgál, hogy csökkentse a próba-hiba folyamatot, és végigkísérje Önt a folyamaton az elejétől a végéig. 🛠️

Mielőtt elkezdené, szüksége lesz egy Google Cloud-fiókra, amelyen engedélyezve van a számlázás, és hozzáféréssel rendelkezik a Google AI Studio-hoz. Szánjon legalább néhány órát a kezdeti beállításra és az első képzési feladatra, valamint további időt a modell tesztelésére és iterálására.

1. lépés: Állítsa be a Google AI Studio-t

A Google AI Studio egy webes felület, ahol az egész finomhangolási folyamatot kezelheti. Ez egy felhasználóbarát módszert kínál az adatok feltöltésére, a képzés konfigurálására és az egyéni modell tesztelésére kódírás nélkül.

Először lépjen az ai.google.dev oldalra, és jelentkezzen be Google-fiókjával.

El kell fogadnia a szolgáltatási feltételeket, és létre kell hoznia egy új projektet a Google Cloud Console-ban, ha még nincs ilyenje. Győződjön meg arról, hogy engedélyezi a szükséges API-kat, ahogyan azt a platform kéri.

2. lépés: Töltse fel a képzési adatkészletét

A beállítás után lépjen a Google AI Studio hangolási szakaszába. Itt kezdheti el az egyéni modell létrehozásának folyamatát.

Válassza a „Beállított modell létrehozása” opciót, és válassza ki az alapmodellt. A Gemini 1. 5 Flash egy gyakori és költséghatékony választás a finomhangoláshoz.

Ezután töltse fel a JSONL vagy CSV fájlt, amely tartalmazza az előkészített képzési adatkészletet. A platform ezután ellenőrzi a fájlt, hogy megfelel-e a formázási követelményeknek, és jelzi az olyan gyakori hibákat, mint a hiányzó mezők vagy a nem megfelelő szerkezet.

3. lépés: Finomhangolási beállítások konfigurálása

Az adatok feltöltése és érvényesítése után konfigurálja a képzési paramétereket. Ezek a beállítások, az úgynevezett hiperparaméterek, szabályozzák, hogy a modell hogyan tanul az adatokból.

A legfontosabb opciók a következők:

Epokok: Ez határozza meg, hogy a modell hányszor fogja betanítani az egész adatkészletet. Több epok jobb tanulást eredményezhet, de túlillesztés kockázatával is jár.

Tanulási sebesség: Ez szabályozza, hogy a modell milyen agresszíven módosítja súlyait az Ön példái alapján.

Batch size (Batch méret): Ez határozza meg, hogy hány képzési példát dolgoznak fel együtt egy csoportban.

Első próbálkozásként a legjobb, ha a Google AI Studio által ajánlott alapértelmezett beállításokkal kezdi. A platform leegyszerűsíti ezeket a komplex döntéseket, így azok akkor is elérhetőek, ha Ön nem gépi tanulás szakértő.

4. lépés: Futtassa a beállítási feladatot

A beállítások konfigurálása után elindíthatja a hangolási feladatot. A Google szerverei megkezdik az adatok feldolgozását és a modell paramétereinek beállítását. Ez a képzési folyamat néhány perctől több óráig is eltarthat, az adatkészlet méretétől és a kiválasztott modelltől függően.

A feladat előrehaladását közvetlenül a Google AI Studio irányítópultján követheti nyomon. Mivel a feladat a Google szerverein fut, nyugodtan bezárhatja a böngészőt, és később visszatérhet, hogy ellenőrizze az állapotát. Ha egy feladat sikertelen, az szinte mindig a képzési adatok minőségével vagy formázásával kapcsolatos probléma miatt történik.

5. lépés: Tesztelje az egyéni modellt

A képzés befejezése után az egyedi modell készen áll a tesztelésre. ✨

A Google AI Studio játszótér felületén keresztül érheti el.

Kezdje azzal, hogy olyan tesztparancsokat küld neki, amelyek hasonlóak a képzési példákhoz, hogy ellenőrizze a pontosságát. Ezután tesztelje szélsőséges eseteken és olyan új variációkon, amelyeket még nem látott, hogy értékelje általánosítási képességét.

Pontosság: Pontosan azokat az eredményeket hozza-e, amelyekre betanította?

Általánosítás: Helyesen kezeli-e az új bemeneteket, amelyek hasonlóak, de nem azonosak a képzési adataival?

Következetesség: A válaszok megbízhatóak és előre jelezhetőek-e többszöri próbálkozás után is ugyanazzal a prompttal?

Ha az eredmények nem kielégítőek, valószínűleg vissza kell térnie, javítania kell a képzési adatokat további példák hozzáadásával vagy az inkonzisztenciák kijavításával, majd újra kell képeznie a modellt.

📖 Olvassa el még: Hogyan hozhatja ki a legtöbbet az AI-ból az innováció és a hatékonyság érdekében

A Gemini egyéni adatokon történő betanításának bevált gyakorlata

A technikai lépések egyszerű követése nem garantálja a kiváló modellt. Sok csapat csak azért végzi el a folyamatot, hogy aztán csalódjon az eredményekben, mert nem alkalmazza azokat az optimalizálási stratégiákat, amelyeket a tapasztalt szakemberek használnak. Ez az, ami megkülönbözteti a funkcionális modellt a magas teljesítményű modelltől.

Nem meglepő, hogy a Deloitte „State of Generative AI in the Enterprise” jelentése szerint a vállalatok kétharmada jelenti, hogy generatív mesterséges intelligencia kísérleteik 30%-a vagy annál kevesebb fog teljes mértékben megvalósulni hat hónapon belül.

Ezeknek a bevált gyakorlatoknak az alkalmazásával időt takaríthat meg és sokkal jobb eredményeket érhet el.

Kezdje kicsiben, majd bővítse: Mielőtt teljes képzési futtatásba kezdene, tesztelje meg a módszert az adatok egy kis részével (pl. 100 példával). Így ellenőrizheti az adatformátumot, és gyorsan képet kaphat a teljesítményről, anélkül, hogy órákat pazarolna.

Adatállományok verzióinak kezelése: Amikor képzési példákat ad hozzá, eltávolít vagy szerkeszt, mentse el az adatállomány minden verzióját. Ez lehetővé teszi a változások nyomon követését, az eredmények reprodukálását és a korábbi verzióra való visszatérést, ha az új verzió rosszabb teljesítményt nyújt.

Tesztelés előtte és utána: A finomhangolás megkezdése előtt állapítson meg egy alapvonalat azáltal, hogy értékeli az alapmodell teljesítményét a legfontosabb feladatokon. Ez lehetővé teszi, hogy objektíven mérje, mennyivel javult a finomhangolás eredményeként.

Ismételje meg a hibákat: Ha az egyéni modellje helytelen vagy rosszul formázott választ ad, ne csüggedjen el. Adja hozzá ezt a konkrét hibaesetet új, javított példaként a képzési adataihoz a következő iterációhoz.

Dokumentálja a folyamatot: vezessen naplót minden edzésről, jegyezze fel a használt adatkészlet verzióját, a hiperparamétereket és az eredményeket. Ez a dokumentáció felbecsülhetetlen értékű ahhoz, hogy megértsük, mi működik és mi nem működik az idő múlásával.

Ezeknek az iterációknak, adatkészlet-verzióknak és dokumentációnak a kezelése megbízható projektmenedzsmentet igényel. Ha ezt a munkát egy strukturált munkafolyamatokhoz tervezett platformon központosítja, megakadályozhatja, hogy a folyamat kaotikus legyen.

Gyakori kihívások a Gemini betanítása során

A csapatok gyakran jelentős időt és erőforrásokat fektetnek a finomhangolásba, csak hogy előre látható akadályokba ütközzenek, ami felesleges erőfeszítésekhez és frusztrációhoz vezet. Ha előre ismeri ezeket a gyakori buktatókat, az segíthet a folyamat zökkenőmentesebb lebonyolításában.

Íme néhány gyakori kihívás és azok megoldása:

Túlillesztés: Ez akkor fordul elő, amikor a modell tökéletesen megjegyzi a képzési példákat, de nem képes általánosítani az új, még nem látott bemenetekre. A probléma megoldásához növelheti a képzési adatok sokszínűségét, fontolóra veheti az epochok számának csökkentését, vagy kipróbálhat alternatív módszereket, például Ez akkor fordul elő, amikor a modell tökéletesen megjegyzi a képzési példákat, de nem képes általánosítani az új, még nem látott bemenetekre. A probléma megoldásához növelheti a képzési adatok sokszínűségét, fontolóra veheti az epochok számának csökkentését, vagy kipróbálhat alternatív módszereket, például a visszakereséssel kiegészített generálást

Inkonzisztens eredmények: Ha a modell nagyon hasonló kérdésekre eltérő válaszokat ad, az valószínűleg azért van, mert a képzési adatok ellentmondásos vagy inkonzisztens példákat tartalmaznak. Ezeknek az ellentmondásoknak a megoldásához alapos adat tisztításra van szükség.

Formátumeltérés: Előfordulhat, hogy egy modell kezdetben a kívánt kimeneti struktúrát követi, de idővel eltér attól. A megoldás az, hogy a képzési példák kimenetébe nem csak a tartalmat, hanem kifejezett formátumra vonatkozó utasításokat is belefoglal.

Lassú iterációs ciklusok: Ha minden edzés futtatása órákig tart, az jelentősen lassítja a kísérletezési és fejlesztési képességét. Először kisebb adatkészleteken tesztelje ötleteit, hogy gyorsabb visszajelzést kapjon, mielőtt elindítaná a teljes edzésmunkát.

Adatgyűjtési szűk keresztmetszet: Gyakran a legnehezebb rész az Gyakran a legnehezebb rész az adatgyűjtés szűk keresztmetszete , vagyis egyszerűen elegendő mennyiségű, jó minőségű példa összegyűjtése. Kezdje a már meglévő legjobb tartalmak – például ügyfélszolgálati jegyek, marketing szövegek vagy műszaki dokumentumok – felhasználásával, és onnan induljon tovább.

Ezek a kihívások az egyik fő oka annak, hogy sok csapat végül alternatívákat keres a manuális finomhangolási folyamatra.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50%-uk nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi lenne, ha az AI beépülne a munkaterületébe, és már eleve biztonságos lenne? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

Miért a ClickUp a legokosabb alternatíva?

A Gemini finomhangolása hatékony, de egyben átmeneti megoldás is.

Ebben a cikkben láthattuk, hogy a finomhangolás végső soron egy dologról szól: megtanítani az AI-t arra, hogy megértse az Ön üzleti környezetét. A probléma az, hogy a finomhangolás ezt közvetett módon teszi. Ön adatokat készít elő, példákat tervez, modelleket újratanít és folyamatokat tart karban, mindezt azért, hogy az AI megközelítőleg megértse, hogyan működik a csapata.

Ez speciális felhasználási esetekben értelmes. De a legtöbb csapat számára a valódi cél nem a Gemini személyre szabása önmagáért. A cél egyszerűbb:

Olyan mesterséges intelligenciát szeretne, amely megérti a munkáját.

Itt jön be a ClickUp alapvetően más – és okosabb – megközelítése.

A ClickUp Converged AI Workspace egy olyan mesterséges intelligenciát biztosít a csapatának, amely azonnal megérti a munkakörnyezetét – nincs szükség nagy erőfeszítésekre. Ahelyett, hogy a mesterséges intelligenciát később megtanítaná a munkakörnyezetére, a ClickUp Brain integrált mesterséges intelligencia asszisztenssel dolgozhat, amely már eleve ismeri a munkakörnyezetét.

Feladatai, dokumentumai, megjegyzései, projektjeinek története és döntései natívan kapcsolódnak egymáshoz. Nincs szükség az AI-t az Ön adatai alapján betanítani, mert az már ott van, ahol Ön dolgozik, és kihasználja a meglévő tudásmenedzsment-ökosziszt émáját.

Aspektus Gemini finomhangolás ClickUp Brain Beállítási idő Napokig vagy hetekig tartó adatelőkészítés Azonnali – a meglévő munkaterületi adatokkal működik Kontextus forrása Kézzel válogatott képzési példák Automatikus hozzáférés az összes csatlakoztatott munkához Karbantartás Ha az igényei megváltoznak, végezzen újratréninget. Folyamatosan frissül, ahogy munkaterülete fejlődik. Szükséges technikai ismeretek Közepes-magas Nincs

Mivel a ClickUp az Ön munkarendszere, a ClickUp Brain az Ön összekapcsolt adatgrafikonján belül működik. Nincs AI-terjedés a nem összekapcsolt eszközök között, nincsenek törékeny képzési folyamatok, és nincs kockázata annak, hogy a modell nem lesz szinkronban a csapata tényleges munkamódszerével.

Gyors válaszokat kaphat kontextusfüggő kérdésekre a ClickUp Brain segítségével.

Így néz ez ki a gyakorlatban:

Kérdéseket tehet fel a projektjeivel kapcsolatban : a ClickUp Brain a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és frissítések között keres a munkaterületen, hogy a valódi projektadatok alapján válaszoljon a kérdésekre – nem általános képzési ismeretek alapján.

Kontextusos tartalom generálása: A ClickUp Brain már biztonságos hozzáféréssel rendelkezik a feladatokhoz, fájlokhoz, megjegyzésekhez és a projekt előzményeihez. Dokumentumokat, összefoglalókat és állapotfrissítéseket hozhat létre, amelyek hivatkoznak a tényleges munkájára, ütemterveire és prioritásaira. Nincs többé A ClickUp Brain már biztonságos hozzáféréssel rendelkezik a feladatokhoz, fájlokhoz, megjegyzésekhez és a projekt előzményeihez. Dokumentumokat, összefoglalókat és állapotfrissítéseket hozhat létre, amelyek hivatkoznak a tényleges munkájára, ütemterveire és prioritásaira. Nincs többé kontextus-szétszóródás , ahol a csapatok órákat pazarolnak az alkalmazásokban és fájlokban való információkeresésre.

Automatizálás megértéssel: A ClickUp Automations segítségével olyan automatizálást hozhat létre, amely intelligensen reagál a projekt kontextusára, például a határidőkre, a tulajdonjogra és az állapotváltozásokra, és nem csak statikus szabályokra. Az AI akár ezeket is elkészítheti Önnek, kód írása nélkül.

💡Profi tipp: Használja ki az AI valódi erejét a munkaterületén a ClickUp Super Agents segítségével. A Super Agents a ClickUp mesterséges intelligenciával működő csapattársai, amelyek mesterséges intelligencia „felhasználókként” vannak konfigurálva, és a munkaterületen belül a csapatával együtt dolgoznak. Környezetfüggőek és kontextusfüggőek, és feladatokhoz rendelhetők, megjegyzésekben említhetők, események vagy ütemezés alapján aktiválhatók, vagy csevegésen keresztül irányíthatók – akárcsak egy emberi csapattárs. Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével A modelleket a kódolás nélküli vizuális építő segítségével hozhatja létre és telepítheti, amely lehetővé teszi a következőket: Határozza meg a kiindulási eseményt , például egy üzenetet vagy a feladat állapotának változását.

Vázolja fel az operatív szabályokat , beleértve az adatok összefoglalásának, a munkák delegálásának vagy a prioritások módosításának módját.

Végezzen külső műveleteket integrált eszközök és kiterjesztések segítségével.

Adjon meg támogató adatokat az ügynököt a releváns tudásbázisokhoz csatlakoztatva. Az alábbi videóban többet megtudhat a szuperügynökökről.

Finomítsa AI-stratégiáját: szerezze be a ClickUp-ot

A finomhangolás statikus példákon keresztül tanítja meg az AI-nek a mintáit, de a ClickUp-hoz hasonló munkaterületen konvergált szoftver használata kiküszöböli a kontextus szétaprózódását, mivel az AI-nek élő, automatikus kontextust biztosít.

Ez a sikeres AI-átalakulás lényege: azok a csapatok, amelyek munkájukat egy összekapcsolt platformon központosítják, kevesebb időt töltenek az AI betanításával, és több időt fordíthatnak annak előnyeinek kihasználására. A munkaterület fejlődésével az AI is automatikusan fejlődik – nincs szükség újratanítási ciklusokra.

Készen áll arra, hogy kihagyja a képzést, és azonnal elkezdje használni a már az Ön munkáját ismerő mesterséges intelligenciát? Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és tapasztalja meg a konvergált munkaterület előnyeit.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A finomhangolt modell a képzési példákból tanul, de a Google alap Gemini modellje alapértelmezés szerint nem tárolja és nem tanul a beszélgetési adataiból. Az egyéni modell elkülönül a többi felhasználót kiszolgáló alapmodelltől.

Míg a képzés maga csak néhány órát vesz igénybe, a nagyobb időbefektetés a kiváló minőségű képzési adatok előkészítésével jár. Ez az adatelőkészítési fázis gyakran napokig, sőt hetekig is eltarthat, ha megfelelően szeretné elvégezni.

Igen, a Google AI Studio segítségével kód írása nélkül is finomhangolhatja a modellt. A program vizuális felületet biztosít, amely kezeli a technikai komplexitás nagy részét, de Önnek még mindig meg kell értenie az adatok formázási követelményeit.

Az egyéni utasítások ideiglenes, munkamenet-alapú utasítások, amelyek egy adott beszélgetés során irányítják a modell viselkedését. A finomhangolás azonban a képzési példák alapján véglegesen módosítja a modell belső paramétereit, tartós változásokat hozva létre a viselkedésében.