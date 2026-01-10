ClickUp blog

Hogyan használjuk a Gemini Tasks alkalmazást és növeljük a termelékenységet

2026. január 10.

A Gemini Tasks, más néven Gemini a Google Tasks alkalmazásban, megkönnyíti az emlékeztető feljegyzését.

Ez egy gyors módszer arra, hogy a felmerülő gondolatokat teendőkkel váltsuk fel.

Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan állíthatja be hatékonyan a Gemini Tasks alkalmazást.

Megmutatjuk, hol működik a legjobban, és hogyan integrálható a valós munkába, ahol a együttműködés és a kontextus döntő fontosságú.

Mik azok a Gemini Tasks?

A Gemini + Google Tasks kombináció a Google Workspace mesterséges intelligenciával működő funkciója a teendők kezeléséhez. Beépítve van a Gemini asszisztensbe, és természetes nyelvfeldolgozást használ, ami azt jelenti, hogy egyszerűen beszélve vagy egyszerű angol nyelven gépelve hozhat létre feladatokat.

Gondoljon rá úgy, mint egy produktivitási asszisztensre, aki hallgatja a parancsait.

Amikor megkérjük a Gemini-t, hogy hozzon létre egy emlékeztetőt, az közvetlenül csatlakozik a Google Tasks-fiókunkhoz. Ez az integrált munkafolyamat zökkenőmentes feladat-szinkronizálást tesz lehetővé a Google Workspace-en belül, így a hangunkkal létrehozott teendőlista-elem automatikusan megjelenik a Google Naptárban.

Fő célja, hogy megkönnyítse a személyes termelékenységet azok számára, akik már használják a Google alkalmazásait.

_Hogyan használjuk a Gemini Tasks alkalmazást
via Gemini

📖 További információ: A legjobb emlékeztető alkalmazások, hogy mindig kézben tartsd a feladataidat

Hogyan lehet összekapcsolni a Google Tasks alkalmazást a Gemini alkalmazással

Hallott már az AI feladatokhoz való felhasználásáról, de attól tart, hogy a beállítása bonyolult lesz.

Ez a nehézség gyakran már az elején megakadályozza az embereket. Az eredmény? Lemaradnak az AI által kínált kényelemről.

A Google Tasks és a Gemini összekapcsolása meglepően egyszerű, és elkerüli ezt a frusztrációt. Az integráció lehetővé teszi a Gemini számára, hogy olvassa, hozzon létre és módosítsa a Google Tasks listájában szereplő elemeket.

A Google-t projektmenedzsment célokra használók többsége számára ez a kapcsolat automatikus. A személyes fiókok tulajdonosainak azonban előfordulhat, hogy be kell kapcsolniuk ezt a beállítást.

1. lépés: Jelentkezzen be a Gemini-ba

Először lépjen a gemini.google.com oldalra, vagy nyissa meg a Gemini alkalmazást a telefonján. Csak be kell jelentkeznie a Google-fiókjával. Ez az egyszerű hitelesítési lépés automatikusan összekapcsolja az alapvető funkciókat.

Ha vállalati fiókkal rendelkezik, előfordulhat, hogy az adminisztrátornak először jóvá kell hagynia a bővítményeket. A legtöbb felhasználó számára ez a lépés kevesebb mint egy percet vesz igénybe.

2. lépés: Google Workspace összekapcsolása

Miután bejelentkezett, keresse meg a beállítások menüt, és keresse meg a bővítményeket. Engedélyeznie kell a Google Workspace bővítményt, hogy a Gemini hozzáférhessen az Ön egyéb alkalmazásaihoz. Ez a kulcs, amely felszabadítja a program teljes potenciálját.

A Gemini a következőket teheti:

  • Google Tasks hozzáférés: Létrehozhat, olvashat és módosíthatja a teendőlistáit.
  • Google Naptár szinkronizálás: Minden határidővel rendelkező feladat megjelenik a naptárában.
  • Gmail integráció: Feladatokat közvetlenül az e-mailek tartalmából hozhat létre.

Ha meggondolnád magad, ezeket az engedélyeket bármikor kikapcsolhatod a Google-fiók beállításaiban.

Bővítmények_Hogyan használjuk a Gemini Tasks alkalmazást
via Gemini

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 45%-a azt állítja, hogy a munkával kapcsolatos kutatási lapokat hetekig nyitva tartja. A válaszadók további 23%-a szerint ezek a fontos lapok kontextussal teli AI csevegési szálakat tartalmaznak.

Alapvetően a többség a memóriáját és a kontextust törékeny böngészőfülekbe kiszervezi. Ismételje utánunk: A fülek nem tudásbázisok. 👀

A ClickUp BrainGPT megváltoztatja a játékszabályokat.

Ez az AI szuperalkalmazás lehetővé teszi a munkaterület keresését, több AI modellel való interakciót, és akár hangparancsok használatát is a kontextus lekéréséhez egyetlen felületről. Mivel a MAX a számítógépén található, nem foglal helyet a lapok között, és a beszélgetéseket addig tárolja, amíg Ön nem törli őket!

BrainGPT
A ClickUp BrainGPT alkalmazása mély integrációval rendelkezik a munkaterületén és hangparancsokkal, amelyek segítségével egyetlen AI szuperalkalmazással hozhat létre, frissíthet és követhet nyomon feladatait, dokumentumait, fájljait és egyebeket.

Hogyan lehet feladatokat és emlékeztetőket hozzáadni a Gemini segítségével

Ha unod már, hogy végtelen menükön kell kattintgatnod csak azért, hogy hozzáadj egy egyszerű teendőt, akkor a feladat létrehozása fárasztó munkának tűnik, ezért inkább elkerülöd.

A Gemini előnye, hogy a unalmas kattintásokat beszélgetésszerű utasításokkal helyettesíti.

Csak mondja vagy írja be, mit kell elvégezni, és az AI asszisztens értelmezi a kérését. Bár ez egyszerű emlékeztetőkre varázslatosnak tűnik, az AI értelmezése néha elvétheti a célt bonyolultabb kérések esetén.

💡Profi tipp: Ha készen használható utasításokat keres a Gemini munkafolyamatának felgyorsításához, nézze meg a ClickUp Gemini Prompts sablonját, amely 600 AI Gemini utasítást tartalmaz üzleti és termelékenységi célokra.

Feladatok hozzáadása konkrét részletekkel

Csak annyit kell tennie, hogy kimondja, mit szeretne, és a Gemini hozzáadja a feladatokat dátummal, időponttal és megjegyzésekkel együtt. A Gemini természetes nyelvfeldolgozási funkciója megérti a részleteket, és kitölti azokat Ön helyett. Ez kiválóan működik egyszerű, személyes teendők esetén, amelyek nem igényelnek sok kontextust.

Próbálja ki néhányat ezek közül a parancsok közül, hogy lássa, hogyan működnek:

  • „Adj hozzá egy feladatot, hogy holnap délután 2-kor felhívd a fogorvost.”
  • „Emlékeztess, hogy péntekig nyújtsam be a negyedéves jelentést”
  • „Hozzon létre egy feladatot a bevásárláshoz, és jegyezze meg, hogy tejet és tojást kell vásárolni.”

Bár ez tökéletes megoldás személyes emlékeztetőkre, hamar rájön, hogy a projekt kontextusának hozzáadása, a feladatok csapattagoknak való kiosztása vagy a függőségek beállítása más eszközt igényel.

Tasks_hogyan használjuk a Gemini Tasks funkciót
via Gemini

🌼 Tudta-e: Az egyszerű emlékeztetőn túl a Gemini Agents mostantól több lépésből álló munkafolyamatokat is végrehajthat az alkalmazásokban, például utazást kutathat és automatikusan megírhatja az útvonaltervet egy Doc-ban. A szokásos csevegőrobotokkal ellentétben ezek az ügynökök élő webböngészőkben is navigálhatnak, és „gondolati aláírásokat” használhatnak, hogy komplex, hosszú távú projektek során is a terv szerint haladjanak. Lényegében proaktív munkaerőként működnek, és nem csak kérdésekre válaszolnak, hanem önállóan elvégzik a tényleges teendőlistádat is.

Feladatok hozzáadása a beszélgetés kontextusa alapján

Előfordult már, hogy egy megbeszélésen remek ötlet jutott eszébe, de pillanatok múlva már el is felejtette? Ez akkor történik, amikor ötletei nincsenek kapcsolatban a munkájával. A Gemini ezt úgy próbálja megoldani, hogy lehetővé teszi a folyamatban lévő beszélgetésekből közvetlenül feladatok létrehozását.

Ha egy projektet vitat meg, egyszerűen csak annyit kell mondania: „Add hozzá ezt a pontot feladatként.” Ez kényelmes megoldás a brainstorming során felmerülő teendők rögzítésére.

📖 További információ: Hogyan használjuk a Google Gemini-t: Útmutató AI chatbot felhasználóknak

Hogyan tekintheted meg és frissítheted Gemini feladataidat

Feladatokat közvetlenül a Gemini-től kérdezheted meg, megnyithatod a Google Tasks alkalmazást, vagy megnézheted a Google Naptáradat. A Gemini parancsra felolvassa a teendőlistádat, de ez nem helyettesíti a valódi projektirányító panelt.

A közelgő feladatok és emlékeztetők megjelenítése

Hogy áttekintést kapjon a napirendjéről, egyszerű kérdéseket tehet fel a Gemini-nek. A program a Google Tasks-ból nyeri ki az információkat, és beszélgetés formájában jeleníti meg azokat.

Íme néhány tipp, amit érdemes kipróbálni:

  • „Milyen feladatom van ezen a héten?”
  • „Mutasd meg a mai emlékeztetőimet.”
  • „Mi szerepel a teendőlistámon?”

Felhívjuk figyelmét, hogy az eredmények kizárólag szöveges formában jelennek meg. Nem kap vizuális idővonalat, Kanban táblát vagy prioritási listát, amelyek segítenének a munkájának szervezésében.

Lista megjelenítése_Hogyan használjuk a Gemini Tasks alkalmazást
via Gemini

📖 További információ: Vizuális feladatkezelés: eszközök és stratégiák

Meglévő feladatok szerkesztése vagy törlése

Ahogyan hanggal hozhat létre feladatokat, ugyanúgy módosíthatja is őket. Megváltoztathatja a határidőket, jelölheti az elemeket befejezettként, vagy teljesen eltávolíthatja őket.

Például mondhatod:

  • „A fogorvosi időpontomat csütörtökre módosítsd.”
  • „Törölje a bevásárlási emlékeztetőt.”
  • „Jelöld be a negyedéves jelentés feladatát befejezettként.”

A Gemini-nek elegendő kontextusra van szüksége ahhoz, hogy tudja, melyik feladatra utal. Ha egyszerre több feladatot kell szerkesztenie vagy átszerveznie, azt manuálisan kell megtennie a Google Tasks alkalmazásban. A Gemini jelenleg nem támogatja a tömeges műveleteket.

Feladatok törlése_A Gemini feladatok használata
via Gemini

📖 További információ: Hogyan használhatja a Gemini funkciót a Gmailben az e-mailek okosabb kezeléséhez

Hogyan automatizálhatjuk a feladatokat a Gemini ütemezett műveleteivel?

Ugyanazokat az ismétlődő feladatokat minden héten manuálisan létrehozni idő- és energiaveszteség.

Például lehet, hogy hetente jelentést kell benyújtania, vagy naponta fel kell készülnie egy stand-up meetingre, és ezeknek az ismétlődő feladatoknak az elfelejtése problémákat okozhat. Nyissa meg a Gemini alkalmazást (webes vagy mobil).

Adjon meg egy ütemezési utasítást. Pontosan meg kell határoznia, hogy mit és mikor.

  • „Minden reggel 8:00-kor összefoglaljam az olvasatlan e-mailjeimet, és mutassam meg az első három naptári eseményemet.”
  • „Minden pénteken 16:00-kor kérdezd meg, hogy milyen eredményeim voltak a héten, és készíts egy állapotjelentést e-mailben a vezetőmnek.”
  • „Minden hétfőn 9:00-kor adj nekem 5 blogbejegyzés-ötletet a projektemhez.
Ütemezett műveletek a Gemini-ben
via Gemini

Megerősítse a műveletet: A Gemini megjeleníti az ütemezés összefoglalóját. Ezt követően szükség szerint szerkesztheti vagy módosíthatja.

Műveletek kezelése: Ezeket a Beállítások > Ütemezett műveletek menüpontban találja. Itt szüneteltetheti, szerkesztheti vagy törölheti őket.

Ez hamis automatizáltság érzetét kelti. Továbbra sem rendelkezik azzal a képességgel, hogy összekapcsolja a különböző eszközökön végzett műveleteket. A valódi munkafolyamat-automatizálás olyan kiváltókat, feltételeket és műveleteket tartalmaz, amelyek előreviszik a munkát.

Ismétlődő emlékeztetők
Trigger-alapú műveletek
Eszközök közötti munkafolyamatok
Feltételes logika
Csapatfeladatok

A Gemini Tasks korlátai: hol nem működik

Megpróbálta használni a Gemini-t egy csapatprojektben, és most minden kissé rendezetlen.

A feladatok szétszórtak. Senki sem tudja, ki miért felelős, és a teendőlistád teljesen elszakadt a projekttervtől.

Ez a káosz közvetlenül abból adódik, hogy egy személyes termelékenységi eszközt használunk a közös munkához.

A Gemini + Google Tasks valóban hasznos személyes emlékeztetőként. De nem alkalmas csapatok, határidők és egymással összefüggő részekkel rendelkező projektek kezelésére. Itt vannak a hiányosságai:

  • Nincs egyértelmű projekt szervezés: A feladatok csak egyszerű listák. Üres térben lebegnek, elszakítva a nagyobb projektektől, mérföldkövektől vagy céloktól, amelyeket támogatniuk kellene.
  • Egyfelhasználós fókusz: Nincs lehetőség a feladatkezelés kezelésére, a közös munka előrehaladásának nyomon követésére, vagy a csapat együttműködésének és a megosztott munkaterhelésnek a kezelésére.
  • Korlátozott láthatóság: Nem láthatja a teljes képet. Nincsenek irányítópultok, jelentések vagy a haladás nyomon követésére szolgáló nézetek, amelyek megmutatnák, hol tart a projekt.
  • Kontextusvesztés: Az AI nem tárolja a projekt előzményeit és nem érti a különböző feladatok közötti kapcsolatokat, ami hatalmas kontextusvesztéshez vezet, és a munkavállalóknak minden megszakítás után 23 percbe telik, mire újra összpontosítani tudnak.
  • Nincs függőség: Nem lehet összekapcsolni azokat a feladatokat, amelyeket meghatározott sorrendben kell elvégezni, így lehetetlen megbízható munkafolyamatokat kialakítani.

📖 További információ: Hogyan használhatja a Gemini-t a Google Docs-ban az írás javításához

Miért jobb a ClickUp Brain a Gemini Tasks-nál a csapat termelékenységét illetően?

A személyes AI-asszisztensek remekül rögzítik az ötleteket.

A csapat termelékenysége azonban gyakran később romlik, amikor ezeket az ötleteket megosztott, összehangolt munkává kell alakítani.

A feladatok létrehozásra kerülnek, de a kontextus máshol található. A döntések a találkozók jegyzetében szerepelnek. A nyomon követések eltűnnek a csevegésben. A projektek nem azért lassulnak le, mert az emberek elfelejtik őket, hanem mert a munka elveszíti összekötő szövetét.

Itt jönnek képbe az olyan konvergens AI-munkaterületek, mint a ClickUp, egy olyan egységes platform, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések egymás mellett léteznek.

A kontextusfüggő mesterséges intelligenciával, mint például a ClickUp Brain, amely beágyazott intelligens rétegként értelmezi a munkádat, hatékonyan megoldja a munkaterületek szétaprózódását, vagyis a SaaS-alkalmazások közötti munkatevékenységek fragmentáltságát, amelyek nem kommunikálnak egymással.

Amikor az AI megérti az egész munkaterületet, a munka összekapcsolva marad

A termelékenység javul, ha az AI többet ért meg, mint egy egyszerű utasítást vagy hangparancsot. Tudnia kell, hogy egy feladat melyik projekthez tartozik, melyik dokumentum magyarázza, ki a feladat tulajdonosa, és mi függ tőle a következő lépésben.

A ClickUp konvergált AI munkaterületén ez a kontextus már létezik. A feladatok, dokumentumok, csevegések, naptárak és célok egy rendszerben találhatók. A ClickUp Brain mindezeken átívelően működik, összekapcsolva a munkát ahelyett, hogy felaprózná.

A megbeszélések közvetlenül cselekvési tételekké válnak

A megbeszéléseken jön létre a kontextus, és gyakran ott is veszik el. Jegyzeteket készítenek, de a teendők különböző eszközök között vannak szétszórva. Egy olyan eszköz, mint a Gemini, extra beállítást igényel, ha ezt a kontextust a feladatokhoz szeretné kapcsolni.

A ClickUp AI Notetaker segítségével a megbeszélések automatikusan rögzítésre kerülnek. A döntések, a nyomon követések és a legfontosabb megbeszélési pontok rögzítésre kerülnek, amint azok megtörténnek. A ClickUp Brain ezután ezeket a jegyzeteket strukturált feladatokká és alfeladatokká alakítja, amelyek már a megfelelő projekthez, dokumentumhoz és személyekhez vannak kapcsolva.

Az eredmény egyszerű. Kevesebb manuális tisztítás, egyértelmű felelősségvállalás és gyorsabb végrehajtás!

ClickUp AI Notetaker
A találkozók jegyzőkönyvei és a teendők azonnal kereshetők a ClickUp-on az AI segítségével.

📖 További információ: Hogyan javítható az együttműködés a munkahelyen

Egymást kiegészítő dokumentumok, csevegések és feladatok

A munka gyorsabban halad, ha a tudás, a kommunikáció és a végrehajtás összekapcsolódik.

A ClickUp egy konvergált AI munkaterület, amely teljes funkciókészletet kínál. A ClickUp Docs nem statikus fájlok. Közvetlenül kapcsolódnak az általuk támogatott feladatokhoz. A ClickUp Chat a beszélgetéseket a valódi munkához köti, nem pedig külön csatornákban tartja őket.

A ClickUp Brain mindkettőben működik. Összefoglalhatja a dokumentumokat, kivonhatja a teendőket, válaszolhat a csevegésben feltett kérdésekre, és a kontextus elvesztése nélkül feladatokká alakíthatja a beszélgetéseket. Ahelyett, hogy újra elmagyaráznák a munkát, a csapatok tovább haladnak előre.

Kontextusban működő AI-ügynökök

Szuper ügynökök_Hogyan használjuk a Gemini Tasks alkalmazást
Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

Miután a munka felépítése elkészült, a ClickUp mesterséges intelligenciája és automatizálási funkciói bekapcsolódnak, hogy segítsenek csökkenteni a manuális munkát.

A ClickUp Automations segítségével a feladatok szerepkör vagy munkaterhelés alapján oszthatók el, ami hatékonyabb feladatelosztást tesz lehetővé. Az állapotváltozások átadást indíthatnak el. A határidők automatikusan értesíthetik a megfelelő személyeket.

Bonyolultabb munkafolyamatok esetén a feladatokat delegálhatja a Super Agentsnek nyomon követés, jelentéskészítés vagy végrehajtás céljából. Mivel az ügynökök már ismerik a munkaterületet, munkája zökkenőmentesen fog zajlani!

Egy platform, egy intelligencia réteg

A ClickUp hozzáférést biztosít a Brain több AI-modelljéhez is, így a csapatok kiválaszthatják a megfelelő intelligenciát olyan feladatokhoz, mint az írás, a tervezés, az elemzés vagy a végrehajtás.

A @brain-t bárhol megemlítheti, feladatokban, dokumentumokban, megjegyzésekben vagy csevegésben, és a valódi projektkontextuson, integrált alkalmazásokon és akár webes ismereteken alapuló válaszokat kaphat.

A különbség egyértelmű. Az egyszerű AI segít emlékezni a dolgokra. A kontextusfüggő AI segít a csapatoknak a munkavégzésben.

A feladatok, a Docs, a Chat, az automatizálás és a ClickUp Brain összevonásával a ClickUp egy teljes körű, AI-alapú munkaplatformmá válik, ahol az ötletek nem csak rögzítésre kerülnek. Hanem végrehajtásra is.

Mi a különbség a Gemini feladatok és egy dedikált feladatkezelő alkalmazás, például a ClickUp között?

A legfőbb különbség a személyes emlékeztetők és a csapatprojekt-menedzsment között van. Bár mindkettő AI-t használ a feladatok létrehozásához, céljuk és képességeik világok távolságra vannak egymástól.

Feladatok létrehozása AI segítségével
Projekt szervezése
Csapatmunka
Feladatok függőségei
Többféle nézet (lista, tábla, naptár, Gantt)
Egyéni mezők és munkafolyamatok
Kapcsolódó dokumentáció
Jelentések és irányítópultok
Munkafolyamat-automatizálásKorlátozott

📖 További információ: AI technikák: gépi tanulás, mélytanulás és NLP elsajátítása

Tegyen meg többet a ClickUp segítségével!

Legyen egyértelmű: a Gemini Tasks fantasztikus eszköz arra, amire tervezték – gyors személyes emlékeztetőket és teendőket rögzíthet hangjával.

Természetes nyelvű felülete zökkenőmentes, és remek példa arra, hogyan teheti az AI könnyebbé a mindennapi életet. ✨

De amikor a valódi munkáról van szó, a személyes AI-asszisztenseknek vannak határai.

Gyorsan rájössz, hogy a termelékenységhez nem csak egy feladatlista szükséges. Olyan feladatokra van szükség, amelyek kapcsolódnak a projektekhez, a csapatokhoz és a célokhoz.

A „Gemini Tasks használata” keresés gyakran azzal a felismeréssel zárul, hogy nem csak beszélgetésre, hanem együttműködésre is alkalmas eszközre van szükség.

A megfelelő megközelítés az Ön igényeitől függ. Azok a csapatok, amelyek készek túllépni a személyes teendőlistákon, és belépni a hálózatba kapcsolt, AI-alapú munkamenedzsment világába, a ClickUp segítségére számíthatnak.

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és tapasztalja meg a valóban integrált munkaterület előnyeit, ahol a mesterséges intelligencia nem csak az egyes feladatokat, hanem a teljes projekt kontextusát is megérti.

Gyakran ismételt kérdések

A Gemini Tasks natívan szinkronizálódik a Google Workspace alkalmazásokkal, például a Tasks és a Calendar alkalmazásokkal, de nem integrálódik közvetlenül harmadik féltől származó feladatkezelő szoftverekkel. Feladatai a Google ökoszisztémán belül maradnak, hacsak nem mozgatja őket manuálisan.

Adataidra a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. A Gemini standard felhasználói esetében a Google a beszélgetéseket felhasználhatja termékeinek fejlesztésére. A Gemini kiegészítővel rendelkező Workspace Enterprise/Business felhasználók esetében azonban a Google kifejezetten kijelenti, hogy az adatokat nem használja modelljeinek képzésére.

Bár a Google Tasks lehetővé teszi a „megosztott listák” (csoportban vagy térben rögzítve) használatát, a Gemini képessége ezekkel a megosztott listákkal való interakcióra jelenleg nagyon korlátozott a személyes listákhoz képest. Nem tudja hangparancs segítségével „hozzárendelni” egy feladatot egy csapattárshoz.

A Gemini Tasks elsősorban személyes emlékeztetőket és egyéni teendőket hoz létre természetes nyelvű parancsok segítségével. Szinkronizálható a Google Tasks és a Naptár alkalmazásokkal, hogy támogassa a személyes termelékenységet.

A Gemini Tasks alkalmas a csapatok termelékenységének növelésére? A Gemini Tasks nem a csapatok termelékenységének növelésére lett kifejlesztve. Hiányoznak belőle olyan alapvető funkciók, mint a feladatkiosztás, a megosztott projekt láthatósága, a függőségek és a csapatok hatékony munkavégzéséhez szükséges együttműködési munkafolyamatok.

A legfontosabb korlátai a csapatmunkát támogató funkciók hiánya, a projektstruktúra hiánya, a feladatok közötti függőségek hiánya, a korlátozott automatizálás, valamint a jelentéskészítési és irányítópult funkciók hiánya.

Igen, a ClickUp minden olyan funkciót ellát, mint a Gemini Tasks, például AI-alapú feladat létrehozást, emellett pedig átfogó projektmenedzsment, csapatmunka, automatizálás és jelentéskészítési funkciókat is kínál. Ezáltal mind személyes, mind csapatmunkában is hatékonyan használható.

