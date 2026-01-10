Hogyan használjuk a Gemini Tasks alkalmazást és növeljük a termelékenységet

A Gemini Tasks, más néven Gemini a Google Tasks alkalmazásban, megkönnyíti az emlékeztető feljegyzését.

Ez egy gyors módszer arra, hogy a felmerülő gondolatokat teendőkkel váltsuk fel.

Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan állíthatja be hatékonyan a Gemini Tasks alkalmazást.

Megmutatjuk, hol működik a legjobban, és hogyan integrálható a valós munkába, ahol a együttműködés és a kontextus döntő fontosságú.

Mik azok a Gemini Tasks?

A Gemini + Google Tasks kombináció a Google Workspace mesterséges intelligenciával működő funkciója a teendők kezeléséhez. Beépítve van a Gemini asszisztensbe, és természetes nyelvfeldolgozást használ, ami azt jelenti, hogy egyszerűen beszélve vagy egyszerű angol nyelven gépelve hozhat létre feladatokat.

Gondoljon rá úgy, mint egy produktivitási asszisztensre, aki hallgatja a parancsait.

Amikor megkérjük a Gemini-t, hogy hozzon létre egy emlékeztetőt, az közvetlenül csatlakozik a Google Tasks-fiókunkhoz. Ez az integrált munkafolyamat zökkenőmentes feladat-szinkronizálást tesz lehetővé a Google Workspace-en belül, így a hangunkkal létrehozott teendőlista-elem automatikusan megjelenik a Google Naptárban.

Fő célja, hogy megkönnyítse a személyes termelékenységet azok számára, akik már használják a Google alkalmazásait.

via Gemini

Hogyan lehet összekapcsolni a Google Tasks alkalmazást a Gemini alkalmazással

Hallott már az AI feladatokhoz való felhasználásáról, de attól tart, hogy a beállítása bonyolult lesz.

Ez a nehézség gyakran már az elején megakadályozza az embereket. Az eredmény? Lemaradnak az AI által kínált kényelemről.

A Google Tasks és a Gemini összekapcsolása meglepően egyszerű, és elkerüli ezt a frusztrációt. Az integráció lehetővé teszi a Gemini számára, hogy olvassa, hozzon létre és módosítsa a Google Tasks listájában szereplő elemeket.

A Google-t projektmenedzsment célokra használók többsége számára ez a kapcsolat automatikus. A személyes fiókok tulajdonosainak azonban előfordulhat, hogy be kell kapcsolniuk ezt a beállítást.

1. lépés: Jelentkezzen be a Gemini-ba

Először lépjen a gemini.google.com oldalra, vagy nyissa meg a Gemini alkalmazást a telefonján. Csak be kell jelentkeznie a Google-fiókjával. Ez az egyszerű hitelesítési lépés automatikusan összekapcsolja az alapvető funkciókat.

Ha vállalati fiókkal rendelkezik, előfordulhat, hogy az adminisztrátornak először jóvá kell hagynia a bővítményeket. A legtöbb felhasználó számára ez a lépés kevesebb mint egy percet vesz igénybe.

2. lépés: Google Workspace összekapcsolása

Miután bejelentkezett, keresse meg a beállítások menüt, és keresse meg a bővítményeket. Engedélyeznie kell a Google Workspace bővítményt, hogy a Gemini hozzáférhessen az Ön egyéb alkalmazásaihoz. Ez a kulcs, amely felszabadítja a program teljes potenciálját.

A Gemini a következőket teheti:

Google Tasks hozzáférés: Létrehozhat, olvashat és módosíthatja a teendőlistáit.

Google Naptár szinkronizálás: Minden határidővel rendelkező feladat megjelenik a naptárában.

Gmail integráció: Feladatokat közvetlenül az e-mailek tartalmából hozhat létre.

Ha meggondolnád magad, ezeket az engedélyeket bármikor kikapcsolhatod a Google-fiók beállításaiban.

via Gemini

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 45%-a azt állítja, hogy a munkával kapcsolatos kutatási lapokat hetekig nyitva tartja. A válaszadók további 23%-a szerint ezek a fontos lapok kontextussal teli AI csevegési szálakat tartalmaznak. Alapvetően a többség a memóriáját és a kontextust törékeny böngészőfülekbe kiszervezi. Ismételje utánunk: A fülek nem tudásbázisok. 👀 A ClickUp BrainGPT megváltoztatja a játékszabályokat. Ez az AI szuperalkalmazás lehetővé teszi a munkaterület keresését, több AI modellel való interakciót, és akár hangparancsok használatát is a kontextus lekéréséhez egyetlen felületről. Mivel a MAX a számítógépén található, nem foglal helyet a lapok között, és a beszélgetéseket addig tárolja, amíg Ön nem törli őket! A ClickUp BrainGPT alkalmazása mély integrációval rendelkezik a munkaterületén és hangparancsokkal, amelyek segítségével egyetlen AI szuperalkalmazással hozhat létre, frissíthet és követhet nyomon feladatait, dokumentumait, fájljait és egyebeket.

Hogyan lehet feladatokat és emlékeztetőket hozzáadni a Gemini segítségével

Ha unod már, hogy végtelen menükön kell kattintgatnod csak azért, hogy hozzáadj egy egyszerű teendőt, akkor a feladat létrehozása fárasztó munkának tűnik, ezért inkább elkerülöd.

A Gemini előnye, hogy a unalmas kattintásokat beszélgetésszerű utasításokkal helyettesíti.

Csak mondja vagy írja be, mit kell elvégezni, és az AI asszisztens értelmezi a kérését. Bár ez egyszerű emlékeztetőkre varázslatosnak tűnik, az AI értelmezése néha elvétheti a célt bonyolultabb kérések esetén.

💡Profi tipp: Ha készen használható utasításokat keres a Gemini munkafolyamatának felgyorsításához, nézze meg a ClickUp Gemini Prompts sablonját, amely 600 AI Gemini utasítást tartalmaz üzleti és termelékenységi célokra.

Feladatok hozzáadása konkrét részletekkel

Csak annyit kell tennie, hogy kimondja, mit szeretne, és a Gemini hozzáadja a feladatokat dátummal, időponttal és megjegyzésekkel együtt. A Gemini természetes nyelvfeldolgozási funkciója megérti a részleteket, és kitölti azokat Ön helyett. Ez kiválóan működik egyszerű, személyes teendők esetén, amelyek nem igényelnek sok kontextust.

Próbálja ki néhányat ezek közül a parancsok közül, hogy lássa, hogyan működnek:

„Adj hozzá egy feladatot, hogy holnap délután 2-kor felhívd a fogorvost.”

„Emlékeztess, hogy péntekig nyújtsam be a negyedéves jelentést”

„Hozzon létre egy feladatot a bevásárláshoz, és jegyezze meg, hogy tejet és tojást kell vásárolni.”

Bár ez tökéletes megoldás személyes emlékeztetőkre, hamar rájön, hogy a projekt kontextusának hozzáadása, a feladatok csapattagoknak való kiosztása vagy a függőségek beállítása más eszközt igényel.

via Gemini

🌼 Tudta-e: Az egyszerű emlékeztetőn túl a Gemini Agents mostantól több lépésből álló munkafolyamatokat is végrehajthat az alkalmazásokban, például utazást kutathat és automatikusan megírhatja az útvonaltervet egy Doc-ban. A szokásos csevegőrobotokkal ellentétben ezek az ügynökök élő webböngészőkben is navigálhatnak, és „gondolati aláírásokat” használhatnak, hogy komplex, hosszú távú projektek során is a terv szerint haladjanak. Lényegében proaktív munkaerőként működnek, és nem csak kérdésekre válaszolnak, hanem önállóan elvégzik a tényleges teendőlistádat is.

Feladatok hozzáadása a beszélgetés kontextusa alapján

Előfordult már, hogy egy megbeszélésen remek ötlet jutott eszébe, de pillanatok múlva már el is felejtette? Ez akkor történik, amikor ötletei nincsenek kapcsolatban a munkájával. A Gemini ezt úgy próbálja megoldani, hogy lehetővé teszi a folyamatban lévő beszélgetésekből közvetlenül feladatok létrehozását.

Ha egy projektet vitat meg, egyszerűen csak annyit kell mondania: „Add hozzá ezt a pontot feladatként.” Ez kényelmes megoldás a brainstorming során felmerülő teendők rögzítésére.

Feladatokat közvetlenül a Gemini-től kérdezheted meg, megnyithatod a Google Tasks alkalmazást, vagy megnézheted a Google Naptáradat. A Gemini parancsra felolvassa a teendőlistádat, de ez nem helyettesíti a valódi projektirányító panelt.

A közelgő feladatok és emlékeztetők megjelenítése

Hogy áttekintést kapjon a napirendjéről, egyszerű kérdéseket tehet fel a Gemini-nek. A program a Google Tasks-ból nyeri ki az információkat, és beszélgetés formájában jeleníti meg azokat.

Íme néhány tipp, amit érdemes kipróbálni:

„Milyen feladatom van ezen a héten?”

„Mutasd meg a mai emlékeztetőimet.”

„Mi szerepel a teendőlistámon?”

Felhívjuk figyelmét, hogy az eredmények kizárólag szöveges formában jelennek meg. Nem kap vizuális idővonalat, Kanban táblát vagy prioritási listát, amelyek segítenének a munkájának szervezésében.

via Gemini

Meglévő feladatok szerkesztése vagy törlése

Ahogyan hanggal hozhat létre feladatokat, ugyanúgy módosíthatja is őket. Megváltoztathatja a határidőket, jelölheti az elemeket befejezettként, vagy teljesen eltávolíthatja őket.

Például mondhatod:

„A fogorvosi időpontomat csütörtökre módosítsd.”

„Törölje a bevásárlási emlékeztetőt.”

„Jelöld be a negyedéves jelentés feladatát befejezettként.”

A Gemini-nek elegendő kontextusra van szüksége ahhoz, hogy tudja, melyik feladatra utal. Ha egyszerre több feladatot kell szerkesztenie vagy átszerveznie, azt manuálisan kell megtennie a Google Tasks alkalmazásban. A Gemini jelenleg nem támogatja a tömeges műveleteket.

via Gemini

Hogyan automatizálhatjuk a feladatokat a Gemini ütemezett műveleteivel?

Ugyanazokat az ismétlődő feladatokat minden héten manuálisan létrehozni idő- és energiaveszteség.

Például lehet, hogy hetente jelentést kell benyújtania, vagy naponta fel kell készülnie egy stand-up meetingre, és ezeknek az ismétlődő feladatoknak az elfelejtése problémákat okozhat. Nyissa meg a Gemini alkalmazást (webes vagy mobil).

✅ Adjon meg egy ütemezési utasítást. Pontosan meg kell határoznia, hogy mit és mikor.

„Minden reggel 8:00-kor összefoglaljam az olvasatlan e-mailjeimet, és mutassam meg az első három naptári eseményemet.”

„Minden pénteken 16:00-kor kérdezd meg, hogy milyen eredményeim voltak a héten, és készíts egy állapotjelentést e-mailben a vezetőmnek.”

„Minden hétfőn 9:00-kor adj nekem 5 blogbejegyzés-ötletet a projektemhez. “

via Gemini

✅ Megerősítse a műveletet: A Gemini megjeleníti az ütemezés összefoglalóját. Ezt követően szükség szerint szerkesztheti vagy módosíthatja.

✅ Műveletek kezelése: Ezeket a Beállítások > Ütemezett műveletek menüpontban találja. Itt szüneteltetheti, szerkesztheti vagy törölheti őket.

Ez hamis automatizáltság érzetét kelti. Továbbra sem rendelkezik azzal a képességgel, hogy összekapcsolja a különböző eszközökön végzett műveleteket. A valódi munkafolyamat-automatizálás olyan kiváltókat, feltételeket és műveleteket tartalmaz, amelyek előreviszik a munkát.

Ismétlődő emlékeztetők ✓ ✓ Trigger-alapú műveletek ✗ ✓ Eszközök közötti munkafolyamatok ✗ ✓ Feltételes logika ✗ ✓ Csapatfeladatok ✗ ✓

A Gemini Tasks korlátai: hol nem működik

Megpróbálta használni a Gemini-t egy csapatprojektben, és most minden kissé rendezetlen.

A feladatok szétszórtak. Senki sem tudja, ki miért felelős, és a teendőlistád teljesen elszakadt a projekttervtől.

Ez a káosz közvetlenül abból adódik, hogy egy személyes termelékenységi eszközt használunk a közös munkához.

A Gemini + Google Tasks valóban hasznos személyes emlékeztetőként. De nem alkalmas csapatok, határidők és egymással összefüggő részekkel rendelkező projektek kezelésére. Itt vannak a hiányosságai:

Nincs egyértelmű projekt szervezés: A feladatok csak egyszerű listák. Üres térben lebegnek, elszakítva a nagyobb projektektől, mérföldkövektől vagy céloktól, amelyeket támogatniuk kellene. A feladatok csak egyszerű listák. Üres térben lebegnek, elszakítva a nagyobb projektektől, mérföldkövektől vagy céloktól, amelyeket támogatniuk kellene.

Egyfelhasználós fókusz: Nincs lehetőség Nincs lehetőség a feladatkezelés kezelésére, a közös munka előrehaladásának nyomon követésére, vagy a csapat együttműködésének és a megosztott munkaterhelésnek a kezelésére.

Korlátozott láthatóság: Nem láthatja a teljes képet. Nincsenek irányítópultok, jelentések vagy a haladás nyomon követésére szolgáló nézetek, amelyek megmutatnák, hol tart a projekt.

Kontextusvesztés: Az AI nem tárolja a projekt előzményeit és nem érti a különböző feladatok közötti kapcsolatokat, ami hatalmas kontextusvesztéshez vezet, és a munkavállalóknak Az AI nem tárolja a projekt előzményeit és nem érti a különböző feladatok közötti kapcsolatokat, ami hatalmas kontextusvesztéshez vezet, és a munkavállalóknak minden megszakítás után 23 percbe telik, mire újra összpontosítani tudnak.

Nincs függőség: Nem lehet összekapcsolni azokat a feladatokat, amelyeket meghatározott sorrendben kell elvégezni, így lehetetlen megbízható munkafolyamatokat kialakítani.

Miért jobb a ClickUp Brain a Gemini Tasks-nál a csapat termelékenységét illetően?

A személyes AI-asszisztensek remekül rögzítik az ötleteket.

A csapat termelékenysége azonban gyakran később romlik, amikor ezeket az ötleteket megosztott, összehangolt munkává kell alakítani.

A feladatok létrehozásra kerülnek, de a kontextus máshol található. A döntések a találkozók jegyzetében szerepelnek. A nyomon követések eltűnnek a csevegésben. A projektek nem azért lassulnak le, mert az emberek elfelejtik őket, hanem mert a munka elveszíti összekötő szövetét.

Itt jönnek képbe az olyan konvergens AI-munkaterületek, mint a ClickUp, egy olyan egységes platform, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések egymás mellett léteznek.

A kontextusfüggő mesterséges intelligenciával, mint például a ClickUp Brain, amely beágyazott intelligens rétegként értelmezi a munkádat, hatékonyan megoldja a munkaterületek szétaprózódását, vagyis a SaaS-alkalmazások közötti munkatevékenységek fragmentáltságát, amelyek nem kommunikálnak egymással.

Amikor az AI megérti az egész munkaterületet, a munka összekapcsolva marad

A termelékenység javul, ha az AI többet ért meg, mint egy egyszerű utasítást vagy hangparancsot. Tudnia kell, hogy egy feladat melyik projekthez tartozik, melyik dokumentum magyarázza, ki a feladat tulajdonosa, és mi függ tőle a következő lépésben.

A ClickUp konvergált AI munkaterületén ez a kontextus már létezik. A feladatok, dokumentumok, csevegések, naptárak és célok egy rendszerben találhatók. A ClickUp Brain mindezeken átívelően működik, összekapcsolva a munkát ahelyett, hogy felaprózná.

A megbeszélések közvetlenül cselekvési tételekké válnak

A megbeszéléseken jön létre a kontextus, és gyakran ott is veszik el. Jegyzeteket készítenek, de a teendők különböző eszközök között vannak szétszórva. Egy olyan eszköz, mint a Gemini, extra beállítást igényel, ha ezt a kontextust a feladatokhoz szeretné kapcsolni.

A ClickUp AI Notetaker segítségével a megbeszélések automatikusan rögzítésre kerülnek. A döntések, a nyomon követések és a legfontosabb megbeszélési pontok rögzítésre kerülnek, amint azok megtörténnek. A ClickUp Brain ezután ezeket a jegyzeteket strukturált feladatokká és alfeladatokká alakítja, amelyek már a megfelelő projekthez, dokumentumhoz és személyekhez vannak kapcsolva.

Az eredmény egyszerű. Kevesebb manuális tisztítás, egyértelmű felelősségvállalás és gyorsabb végrehajtás!

A találkozók jegyzőkönyvei és a teendők azonnal kereshetők a ClickUp-on az AI segítségével.

📖 További információ: Hogyan javítható az együttműködés a munkahelyen

Egymást kiegészítő dokumentumok, csevegések és feladatok

A munka gyorsabban halad, ha a tudás, a kommunikáció és a végrehajtás összekapcsolódik.

A ClickUp egy konvergált AI munkaterület, amely teljes funkciókészletet kínál. A ClickUp Docs nem statikus fájlok. Közvetlenül kapcsolódnak az általuk támogatott feladatokhoz. A ClickUp Chat a beszélgetéseket a valódi munkához köti, nem pedig külön csatornákban tartja őket.

A ClickUp Brain mindkettőben működik. Összefoglalhatja a dokumentumokat, kivonhatja a teendőket, válaszolhat a csevegésben feltett kérdésekre, és a kontextus elvesztése nélkül feladatokká alakíthatja a beszélgetéseket. Ahelyett, hogy újra elmagyaráznák a munkát, a csapatok tovább haladnak előre.

Kontextusban működő AI-ügynökök

Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

Miután a munka felépítése elkészült, a ClickUp mesterséges intelligenciája és automatizálási funkciói bekapcsolódnak, hogy segítsenek csökkenteni a manuális munkát.

A ClickUp Automations segítségével a feladatok szerepkör vagy munkaterhelés alapján oszthatók el, ami hatékonyabb feladatelosztást tesz lehetővé. Az állapotváltozások átadást indíthatnak el. A határidők automatikusan értesíthetik a megfelelő személyeket.

Bonyolultabb munkafolyamatok esetén a feladatokat delegálhatja a Super Agentsnek nyomon követés, jelentéskészítés vagy végrehajtás céljából. Mivel az ügynökök már ismerik a munkaterületet, munkája zökkenőmentesen fog zajlani!

Egy platform, egy intelligencia réteg

A ClickUp hozzáférést biztosít a Brain több AI-modelljéhez is, így a csapatok kiválaszthatják a megfelelő intelligenciát olyan feladatokhoz, mint az írás, a tervezés, az elemzés vagy a végrehajtás.

A @brain-t bárhol megemlítheti, feladatokban, dokumentumokban, megjegyzésekben vagy csevegésben, és a valódi projektkontextuson, integrált alkalmazásokon és akár webes ismereteken alapuló válaszokat kaphat.

A különbség egyértelmű. Az egyszerű AI segít emlékezni a dolgokra. A kontextusfüggő AI segít a csapatoknak a munkavégzésben.

A feladatok, a Docs, a Chat, az automatizálás és a ClickUp Brain összevonásával a ClickUp egy teljes körű, AI-alapú munkaplatformmá válik, ahol az ötletek nem csak rögzítésre kerülnek. Hanem végrehajtásra is.

Mi a különbség a Gemini feladatok és egy dedikált feladatkezelő alkalmazás, például a ClickUp között?

A legfőbb különbség a személyes emlékeztetők és a csapatprojekt-menedzsment között van. Bár mindkettő AI-t használ a feladatok létrehozásához, céljuk és képességeik világok távolságra vannak egymástól.

Feladatok létrehozása AI segítségével ✓ ✓ Projekt szervezése ✗ ✓ Csapatmunka ✗ ✓ Feladatok függőségei ✗ ✓ Többféle nézet (lista, tábla, naptár, Gantt) ✗ ✓ Egyéni mezők és munkafolyamatok ✗ ✓ Kapcsolódó dokumentáció ✗ ✓ Jelentések és irányítópultok ✗ ✓ Munkafolyamat-automatizálás Korlátozott ✓

Tegyen meg többet a ClickUp segítségével!

Legyen egyértelmű: a Gemini Tasks fantasztikus eszköz arra, amire tervezték – gyors személyes emlékeztetőket és teendőket rögzíthet hangjával.

Természetes nyelvű felülete zökkenőmentes, és remek példa arra, hogyan teheti az AI könnyebbé a mindennapi életet. ✨

De amikor a valódi munkáról van szó, a személyes AI-asszisztenseknek vannak határai.

Gyorsan rájössz, hogy a termelékenységhez nem csak egy feladatlista szükséges. Olyan feladatokra van szükség, amelyek kapcsolódnak a projektekhez, a csapatokhoz és a célokhoz.

A „Gemini Tasks használata” keresés gyakran azzal a felismeréssel zárul, hogy nem csak beszélgetésre, hanem együttműködésre is alkalmas eszközre van szükség.

A megfelelő megközelítés az Ön igényeitől függ. Azok a csapatok, amelyek készek túllépni a személyes teendőlistákon, és belépni a hálózatba kapcsolt, AI-alapú munkamenedzsment világába, a ClickUp segítségére számíthatnak.

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és tapasztalja meg a valóban integrált munkaterület előnyeit, ahol a mesterséges intelligencia nem csak az egyes feladatokat, hanem a teljes projekt kontextusát is megérti.

Gyakran ismételt kérdések

A Gemini Tasks natívan szinkronizálódik a Google Workspace alkalmazásokkal, például a Tasks és a Calendar alkalmazásokkal, de nem integrálódik közvetlenül harmadik féltől származó feladatkezelő szoftverekkel. Feladatai a Google ökoszisztémán belül maradnak, hacsak nem mozgatja őket manuálisan.

Adataidra a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. A Gemini standard felhasználói esetében a Google a beszélgetéseket felhasználhatja termékeinek fejlesztésére. A Gemini kiegészítővel rendelkező Workspace Enterprise/Business felhasználók esetében azonban a Google kifejezetten kijelenti, hogy az adatokat nem használja modelljeinek képzésére.

Bár a Google Tasks lehetővé teszi a „megosztott listák” (csoportban vagy térben rögzítve) használatát, a Gemini képessége ezekkel a megosztott listákkal való interakcióra jelenleg nagyon korlátozott a személyes listákhoz képest. Nem tudja hangparancs segítségével „hozzárendelni” egy feladatot egy csapattárshoz.

A Gemini Tasks elsősorban személyes emlékeztetőket és egyéni teendőket hoz létre természetes nyelvű parancsok segítségével. Szinkronizálható a Google Tasks és a Naptár alkalmazásokkal, hogy támogassa a személyes termelékenységet.

A Gemini Tasks alkalmas a csapatok termelékenységének növelésére? A Gemini Tasks nem a csapatok termelékenységének növelésére lett kifejlesztve. Hiányoznak belőle olyan alapvető funkciók, mint a feladatkiosztás, a megosztott projekt láthatósága, a függőségek és a csapatok hatékony munkavégzéséhez szükséges együttműködési munkafolyamatok.

A legfontosabb korlátai a csapatmunkát támogató funkciók hiánya, a projektstruktúra hiánya, a feladatok közötti függőségek hiánya, a korlátozott automatizálás, valamint a jelentéskészítési és irányítópult funkciók hiánya.

Igen, a ClickUp minden olyan funkciót ellát, mint a Gemini Tasks, például AI-alapú feladat létrehozást, emellett pedig átfogó projektmenedzsment, csapatmunka, automatizálás és jelentéskészítési funkciókat is kínál. Ezáltal mind személyes, mind csapatmunkában is hatékonyan használható.