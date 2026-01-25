Hogyan használhatja a You.com AI-t kutatáshoz és elemzéshez?

A legtöbb csapat az AI kutatási eszközöket és a projektmenedzsment rendszereiket különálló világként kezeli. Az információkat egy helyen gyűjti össze, majd manuálisan másolja, beilleszti, és reméli, hogy semmi sem veszik el a fordítás során. Az eredmény az, amit sok szervezet ma kontextus-szétszóródásnak nevez – egy frusztráló ciklus, amelyben tucatnyi lapot nyit meg, minden oldalt átnéz a releváns információk után kutatva, és manuálisan állítja össze a koherens választ.

Ez az útmutató végigvezeti Önt a You.com AI kutatási célú használatán, és megmutatja, hogyan kapcsolhatja ezeket az eredményeket közvetlenül csapata munkájához egy olyan konvergált AI munkaterület segítségével, mint a ClickUp.

You.com AI vs. ClickUp: Kutatás vs. Végrehajtás

Ha csak egy dolgot jegyez meg, akkor az legyen ez: A You.com AI segít gyorsan megtalálni és ellenőrizni az információkat. A ClickUp segít ezeket az információkat saját, nyomon követhető munkává alakítani.

You. com AI (kutatás) ClickUp (végrehajtás) Több forrásból származó válaszokat szintetizál A kutatási eredményeket ott tárolja, ahol a csapat már dolgozik Hivatkozásokat biztosít, hogy ellenőrizhesse az állításokat. A Docs-to-Tasks segítségével alakítsa át az ismereteket feladatokká. Kiválóan alkalmas összehasonlításokhoz és trendösszefoglalásokhoz. Szerkezetet ad a Custom Fields (bizalom, kategória, tanulság) segítségével. A kimenet többnyire szöveg formájában marad az interfészen belül. Automatizálja a nyomon követést az Automations segítségével. Nem kapcsolja össze natívan az eredményeket a projekttervvel. A kutatásokat a Docs, feladatok és irányítópultok segítségével összekapcsolja a megvalósítással.

Mi az a You.com AI és hogyan működik a kutatásban?

A komplex kutatási kérdések a hagyományos webes kereséseket kék linkek falává változtatják. Órákat pazarol el a források között ugrálva, elveszti a gondolatmenetét, és attól tart, hogy az egyetlen fontos részlet, amire szüksége van, a találati lista negyedik oldalán rejtőzik. Ez a jelenség közvetlenül hozzájárul a kontextusváltás költségeihez, amelyek csökkentik a csapatok termelékenységét.

A You.com AI egy mesterséges intelligenciával működő keresőmotor, amelyet pontosan ennek a problémának a megoldására terveztek. Ahelyett, hogy csak linkek listáját adná meg, személyes kutatási asszisztensként működik. Feldolgozza a kérdését, egyszerre több weboldalt böngész, és összefoglaló választ ad, beágyazott hivatkozásokkal kiegészítve. Ezáltal a szerepe a források manuális átkutatásáról az összefoglaló válaszok áttekintésére változik.

A funkció mögött álló technológia neve: visszakereséssel kiegészített generálás (RAG). A kizárólag képzési adatokra támaszkodó hagyományos AI-modellektől eltérően a RAG élő webes keresést végez, és válaszait aktuális, ellenőrizhető forrásokra alapozza.

A rendszer három lépésből álló folyamatot követ: releváns, naprakész információkat gyűjt az internetről; eltávolítja az egymást átfedő információkat a különböző forrásokból, hogy elkerülje a redundanciát; és új, koherens összefoglalót generál, alátámasztott hivatkozásokkal és kattintható forráslinkekkel, hogy minden állítást könnyen ellenőrizhessen.

Hogyan használhatja a You.com AI-t kutatáshoz 5 lépésben

A You.com AI kutatási projektjeihez való maximális kihasználása egyszerű, ha megértette az alapvető munkafolyamatot. A kulcs az, hogy egy általános kérdésről egy sor ellenőrzött, megvalósítható eredményre térjen át.

1. lépés: Lépjen a You.com webhelyre, és válassza a Kutatási módot.

Először lépjen a You.com webhelyre. Különböző módok állnak rendelkezésre, például Smart, Genius és Research.

A you.com AI platform kezdőképernyője, amely kutatási, számítási és kreatív feladatokhoz szükséges eszközöket kínál, hogy a felhasználók AI-alapú ügynökök segítségével növelhessék termelékenységüket.

A mélyreható elemzéshez válassza a Kutatási módot.

A you.com kutatási ügynöke iparágvezető pontossággal lehetővé teszi a mélyreható kutatást, javaslatokat kínálva a trendek elemzéséhez, a tudományos hatások áttekintéséhez és komplex témák feltárásához.

Ez a mód kifejezetten több forrásból történő szintézisre van optimalizálva. Míg más módok gyors, egyetlen forrásból származó választ adhatnak, a Kutatási mód úgy van kialakítva, hogy mélyebbre ásson, szélesebb körű forrásokból merítsen, és átfogóbb áttekintést nyújtson egy témáról.

2. lépés: Készítsen konkrét, kontextusban gazdag lekérdezést

A jó eredmények elérésének legfontosabb tényezője a prompt minősége. A homályos kérdések homályos válaszokat eredményeznek. A promptnak a lehető legtöbb kontextust kell megadnia az AI-nek, beleértve a kívánt formátumot és az esetleges korlátozásokat. Ez a jó prompt-tervezés lényege.

Prompt típus Példa Gyenge prompt „Mesélj nekem a projektmenedzsmentről!” Erős prompt „Hasonlítsa össze az agilis és a vízesés módszertanokat a szoftverfejlesztő csapatok számára, különös tekintettel az ütemterv rugalmasságára és az érdekelt felek közötti kommunikációra.”

Az erős prompt jobb, mert meghatározza az összehasonlítást, a célközönséget és a legfontosabb érdekességeket.

A You.com kutatási asszisztense összefoglalja az egészségügyben megjelenő új vállalati AI-bevezetési trendeket.

3. lépés: Források áttekintése és állítások ellenőrzése

Miután megkapta a választ, gondosan vizsgálja meg a forrásokat. 🕵️

Használja a hivatkozás nézetet, hogy megtekintse az AI által használt összes eredeti forrást. Vigye az egérmutatót az összefoglaló egyes állításai fölé, hogy megtekintse, melyik forrás támasztja alá az adott pontot. Bármely kockázatos kutatás esetén ellenőriznie kell a legfontosabb tényeket az eredeti cikkekre kattintva, hogy megerősítse azok pontosságát.

Forrás-előnézet a You.com-on

4. lépés: Használja a követő utasításokat a mélyebb elemzéshez

Az első lekérdezés csak a kiindulási pont. A You.com AI megőrzi a beszélgetés kontextusát, így további kérdéseket tehet fel a finomabb részletek feltárása érdekében. Ez az iteratív kérdezés olyan, mintha egy kutatási asszisztenssel beszélgetne, aki emlékszik mindenre, amit már megbeszéltek.

Például megkérheti, hogy:

Hasonlítsa össze a korábbi válasz két pontját

Adjon konkrét példákat a említett koncepcióra.

Fejtsd ki részletesen az összefoglaló egy bizonyos szakaszát!

A you.com AI kutatási asszisztens részletes áttekintést nyújt a vállalati AI diagnosztikában való alkalmazásáról egy követő kérdés után.

5. lépés: Exportálja vagy dokumentálja eredményeit

Az utolsó lépés az, hogy a kutatási eredményeket a You.com-ból átvisszük a munkafolyamatunkba. A szöveget közvetlenül a felületről másolhatjuk, vagy elmenthetjük a jegyzetekbe. Ez azonban egy manuális folyamat. A You.com AI nem rendelkezik beépített funkciókkal, amelyekkel az eredményeket feladatokká vagy projekttervekké alakíthatnánk, ezért az információkat át kell vinni a saját eszközeinkbe.

Gyorsan másolja az AI által generált diagnosztikai információkat közvetlenül a jegyzetekbe vagy dokumentumokba a you.com segítségével.

Gyakran ez az a pont, ahol a kutatási folyamat megakad. Az információk összegyűjtése egy dolog, de azok rendszerezése és felhasználhatóvá tétele már egy teljesen más kihívás.

💡 Profi tipp: Versenyképes kutatáshoz készített utasítások megfogalmazásakor vegye figyelembe az olyan konkrét paramétereket, mint az időkeretek, a földrajzi régiók és az Ön számára fontos mutatók. Minél több kontextust ad meg, annál célzottabbak és hasznosabbak lesznek az eredmények.

A You.com AI kutatás legjobb felhasználási esetei

Fontos tudni, hogy mikor a You.com AI a megfelelő eszköz, és mikor jobb egy egyszerű keresés. Kiválóan teljesít olyan helyzetekben, ahol a fő cél több forrásból származó információk összefoglalása. 📚

Íme néhány a legjobb felhasználási példák közül:

Versenyinformációk : Ahelyett, hogy manuálisan keresné, mit csinálnak a versenytársai, gyorsan áttekintést kaphat.

📌 Példa: „Elemezze az Asana és a Monday.com közötti legfontosabb különbségeket a vállalati projektmenedzsment terén, a legújabb értékelések és funkcióbejelentések alapján.”

Piackutatás : Szerezzen átfogó összefoglalót a piaci trendekről, a fogyasztói hangulatról vagy az iparági elemzésekről anélkül, hogy több tucat különálló jelentést kellene elolvasnia.

📌 Példa: „Összegezze a globális SaaS piac legfontosabb trendjeit 2024-re vonatkozóan, különös tekintettel az AI integrációra és az árazási modellekre.”

Irodalomáttekintések : Gyorsan összeállíthatja egy téma akadémiai és szakmai perspektíváit. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy háttérkontextust szerezzen, mielőtt belevetné magát az elsődleges források olvasásába.

📌 Példa: „Készítsen irodalomáttekintést a távmunka pszichológiai hatásairól a munkavállalók termelékenységére és jólétére.”

Technikai átvilágítás: Új technológia vagy szállító értékelésekor egyszerre szerezhet információkat a dokumentációból, a véleményekből és az esettanulmányokból.

📌 Példa: „Melyek a legfontosabb biztonsági sebezhetőségek a vállalati szoftverekben használt nyílt forráskódú könyvtárak használatával kapcsolatban, és melyek a legjobb gyakorlatok ezek enyhítésére?”

Politikaelemzés: Ismerje meg a komplex szabályozási környezetet a kormányzati weboldalakon, jogi kommentárokban és iparági útmutatókban található információk összefoglalásával.

📌 Példa: „Összefoglalja az EU AI-törvény legfontosabb követelményeit a magas kockázatú AI-rendszereket fejlesztő vállalatok számára.”

Szolgáltatók összehasonlítása : Értékelje a különböző eszközöket vagy szolgáltatásokat úgy, hogy egyetlen lekérdezéssel összegyűjti azok funkcióit, árait és a felhasználói véleményeket az internetről.

📌 Példa: „Hasonlítsa össze a HubSpot és a Salesforce funkcióit, árait és ideális ügyfélprofilját!”

🔍 Tudta? A Gartner előrejelzése szerint 2026-ban a vállalati alkalmazások 40%-a fog feladatspecifikus AI-ügynököket tartalmazni, szemben a 2025-ös kevesebb mint 5%-kal. Ez a gyors elterjedés alapvető változást jelez a csapatok kutatási és munkafolyamat-végrehajtási módszereiben.

A You.com AI kutatási célú használatának korlátai

Ha bármilyen AI eszközt használ anélkül, hogy megértené annak hiányosságait, akkor kockáztatja, hogy pontatlan vagy hiányos munkát végez. Ha megbíz egy megbízhatatlan forráson alapuló eredményben, akkor kockáztatja, hogy rossz döntéseket hoz. A korlátok ismerete segít abban, hogy hatékonyabban használja az eszközt. 👀

A források megbízhatósága változó: Az AI az internetről gyűjt információkat, és nem minden forrás egyforma. Lehet, hogy egy véletlenszerű blogbejegyzést ugyanolyan súllyal idéz, mint egy szakértők által lektorált tanulmányt, ezért továbbra is ellenőriznie kell a források minőségét.

Fizetős tartalomhiányok: Az AI nem tud átjutni a fizetős tartalmakon. Ez azt jelenti, hogy kutatásában hiányozni fognak az akadémiai folyóiratok, prémium hírlapok és más zárt tartalmakból származó információk, ami mélyreható kutatások esetében jelentős hiányosságot jelenthet.

Aktualitási korlátozások: Bár a Bár a keresés valós időben történik , előfordulhat, hogy a web legújabb tartalmai nem kerülnek azonnal indexelésre és nem találhatók meg azonnal. A legfrissebb hírekért továbbra is közvetlenül a hírportálokat kell felkeresnie.

Érzékenység: A kimenet minősége nagyban függ a bemenet minőségétől. A rosszul megfogalmazott lekérdezés szinte mindig általános, haszontalan eredményhez vezet, ami miatt több időt kell fordítania a keresések újrafuttatására, és A kimenet minősége nagyban függ a bemenet minőségétől. A rosszul megfogalmazott lekérdezés szinte mindig általános, haszontalan eredményhez vezet, ami miatt több időt kell fordítania a keresések újrafuttatására, és a munkavállalók 74%-a negatív következményeket jelentett az alacsony minőségű AI-kimenetek miatt.

Nincs munkafolyamat-integráció: Ez egy nagy probléma. A kutatási eredményei a You.com felületén belül rekednek. Nincs natív módszer arra, hogy a kutatást Ez egy nagy probléma. A kutatási eredményei a You.com felületén belül rekednek. Nincs natív módszer arra, hogy a kutatást hasznosítható információkká alakítsa, a csapat tagjainak követési feladatokat rendeljen hozzá, vagy az eredményeit egy folyamatban lévő projekthez kapcsolja.

Reprodukálhatósági kihívások: Ha ugyanazt a lekérdezést két különböző időpontban futtatja, két különböző választ kaphat. Ez azért van, mert a webes tartalom, amelyből az adatok származnak, folyamatosan változik, ami problémát jelenthet olyan kutatások esetében, amelyek stabil, Ha ugyanazt a lekérdezést két különböző időpontban futtatja, két különböző választ kaphat. Ez azért van, mert a webes tartalom, amelyből az adatok származnak, folyamatosan változik, ami problémát jelenthet olyan kutatások esetében, amelyek stabil, reprodukálható eredményeket igényelnek.

A csapatok legnagyobb kihívása a kutatások gyakorlatba ültetése. Az önálló kutatási eszközök gyakran nem elégségesek ehhez.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Hol bukik meg az AI-kutatás (és hogyan oldja meg ezt a ClickUp)

A You.com AI segít gyorsabban megtalálni a válaszokat. De a legtöbb csapat még mindig időt veszít az összefoglaló megírása után, amikor az eredményeket fel kell venni a feladatokba, a felelősökhöz és az ütemtervekbe. Ez a táblázat bemutatja a leggyakoribb „kutatás-végrehajtás” hibapontokat, és pontosan azt, hogy a ClickUp hogyan szünteti meg ezeket.

Ahol a kutatás megakad Hogyan oldja meg a ClickUp? Az eredmények egy külön eszközben találhatók. Tárolja őket a ClickUp Docs-ban a projekt mellett. A másolás/beillesztés elveszíti a kontextust és a forrásokat Használja a Docs-to-Tasks funkciót, hogy a feladatok visszakapcsolódjanak a dokumentumhoz. Minden egyformán fontosnak tűnik Adjon hozzá egyéni mezőket, például bizalmi szintet, kategóriát A nyomon követések elfeledésbe merülnek Indítson automatizálásokat a feladatok kiosztásához, állapotuk frissítéséhez és értesítések küldéséhez. A csapatok nem láthatják, hogy mi változott a kutatás során. Kövesse nyomon az előrehaladást a Dashboards-ban.

Hogyan integrálhatja a You.com AI kutatásait a ClickUp segítségével a munkafolyamatába

Elvégezte a kutatást, és rendelkezik egy összefoglaló szöveggel. A kutatás és a végrehajtás közötti szakadékban veszik el a termelékenységet a kontextus szétszóródása miatt – amikor az információk egymástól független eszközökön szétszóródnak, és a csapatok órákat pazarolnak arra, hogy megkeressék a szükséges információkat. Az eredményei egy helyen vannak, a feladataik egy másikban, és a csapata nem tudja, mit tegyen tovább.

Híd a kutatás és a végrehajtás közötti szakadékot egy olyan konvergált munkaterülettel, mint a ClickUp. Ez lehetővé teszi, hogy a You.com AI eredményei közvetlenül beépüljenek a csapat napi munkájába.

Hozzon létre egy élő kutatási adattárat a ClickUp Docs segítségével.

Tartsa kutatásait rendezett és hozzáférhető állapotban azáltal, hogy az eredményeket közvetlenül a ClickUp Docs-ba viszi. Ezzel egy élő kutatási adattárat hoz létre, amely közvetlenül a projektek mellett létezik, amelyekre vonatkozik.

Központosítsa a kutatást, a sprinteket és a dokumentációt a ClickUp Docs segítségével.

📹 Ha szeretné látni, hogyan működik az AI-alapú dokumentáció, nézze meg ezt a rövid bemutatót, amely bemutatja, hogyan tudja az AI egyszerűsíteni a dokumentációs munkafolyamatot és javítani az együttműködést.

A ClickUp Docs segítségével:

Rendezzen mindent: Oldalakat ágyazhat, borítóképeket adhat hozzá, és gazdag formázási lehetőségeket használhat, hogy kutatását értelmes módon strukturálja.

Tartsa kapcsolatban: Adja hozzá a dokumentumot egy adott térhez, mappához vagy listához a munkaterület hierarchiájában, így biztosítva, hogy csapata gyorsan megtalálja a fontos információkat.

Valós idejű együttműködés: jelölje meg csapattársait, hagyjon megjegyzéseket, és dolgozzon együtt ugyanazon a dokumentumon anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

Konvertálja az eredményeket feladatokká a ClickUp Docs-to-Tasks segítségével.

A kutatás legfrusztrálóbb része az, amikor a találatokat manuálisan kell felvenni a teendőlistára. Másolja az információt, váltson át a munkafolyamat-kezelő eszközre, hozzon létre egy új feladatot, illessze be a szöveget, majd próbálja meg felidézni az eredeti kontextust.

A ClickUp a Docs-to-Tasks funkcióval kiküszöböli ezt a problémát. Egyszerűen jelölje ki a ClickUp Doc-ban bármely szöveget – egy fontos eredményt, kérdést vagy nyomon követendő elemet –, majd az eszköztár segítségével azonnal alakítsa át feladatká. Az új feladat automatikusan visszakapcsolódik a forrás Doc-hoz, így a munka mögötti „miért” soha nem vész el.

Hozzáférjen mindenhez egy helyen a Docs és a feladatok összekapcsolásával.

Adjon struktúrát a ClickUp egyéni mezőkkel

Ne kezelje minden kutatást egyformán. A ClickUp egyéni mezők segítségével kategorizálhatja eredményeit és könnyen szűrhetővé teheti őket, így strukturálhatja azt, ami egyébként túlterhelő információhalmazt eredményezne.

A ClickUp egyéni mezők beállításai a kutatási eredmények kategorizálására és szűrésére szolgálnak.

A „Bizalom szintje” legördülő menü mezője olyan opciókkal, mint Magas, Közepes és Ellenőrzés szükséges.

A „Téma kategória” Címke mező a kutatások témák szerinti címkézéséhez, például versenytársakról szóló információk vagy piaci trendek.

A „Key Takeaway” (Főbb tanulságok) szöveg mező, amely összefoglalja az egyes eredmények legfontosabb pontjait.

Automatizálja a kutatási munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével

Takarítson meg időt és szüntesse meg az ismétlődő adminisztratív munkát a ClickUp Automations segítségével. A kutatási volumen növekedésével a manuális feladatkezelés fenntarthatatlanná válik. Az automatizálás biztosítja, hogy az információk a megfelelő időben a megfelelő emberekhez jussanak el, anélkül, hogy folyamatos felügyeletre lenne szükség.

ClickUp Automations felület a feladatkiosztások, értesítések és munkafolyamatok automatizálásához

Az automatizálás egy kiváltó eseményből, egy opcionális feltételből és egy műveletből áll. Például beállíthat egy automatizálást, amely így szól: „Amikor egy feladatot létrehozunk a „Kutatási beérkező levelek” listában (kiváltó esemény), és a „Bizalom szintje” egyéni mező értéke „Magas” (feltétel), akkor a státuszt „Felülvizsgálatra kész” értékre módosítjuk, és a feladatot a csapatvezetőnek rendeljük (művelet).”

Ez a fajta intelligens irányítás azt jelenti, hogy a nagy értékű betekintések soha nem maradnak elmaradva. A legfontosabb kutatások automatikusan prioritást kapnak, míg a kevésbé megbízható eredmények ellenőrzésre várhatnak. A projektmenedzsment automatizálást használó csapatok jelentős időmegtakarítást jelentenek az adminisztratív feladatok terén, így több kapacitás marad a nagyobb értékű elemzésekre.

✨ Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyernek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudáskezelési folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben.

A kutatási volumen növekedésével a Super Agents proaktívvá teszi ezt a felügyeletet. Ahelyett, hogy arra kellene hagyatkozni, hogy valaki észreveszi, hogy egy fontos megállapításra nem reagáltak, a Super Agents figyelemmel kíséri a kutatásalapú munkafolyamatokat, feltárja a leállt nyomon követéseket, és automatikusan továbbítja a kiemelt fontosságú eredményeket, így a kritikus munkák nem tűnnek el az összefoglaló megírása után.

A kutatási volumen növekedésével a Super Agents proaktívvá teszi ezt a felügyeletet. Ahelyett, hogy arra kellene hagyatkozni, hogy valaki észrevegye, hogy egy fontos megállapításra nem reagáltak, a Super Agents figyelemmel kíséri a kutatásalapú munkafolyamatokat, feltárja a leállt nyomon követéseket, és automatikusan továbbítja a kiemelt fontosságú eredményeket, így a kritikus munkák nem tűnnek el az összefoglaló megírása után.

A ClickUp „Follow-Up on Everything” (Minden utánkövetése) ügynöke személyes főtanácsadóként működik, nyomon követi a delegált munkákat, azonosítja a késedelmes vagy kockázatos elemeket, és utánkövetési üzeneteket fogalmaz meg, hogy a projektek haladjanak előre.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t piackutatáshoz?

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a kutatások kiterjesztéséhez.

Csatlakoztassa a külső kutatásokat a belső tudásához a ClickUp Brain segítségével. Ez egy AI asszisztens, amely a munkaterületén belül működik, és megérti a csapata munkájának kontextusát. Miután beillesztette a You.com eredményeit egy ClickUp Doc-ba, @megemlítheti a Brain-t egy megjegyzésben, és feltehet neki olyan kérdéseket, mint:

Piackutatási folyamat a ClickUp Brain segítségével

„Ezen kutatás alapján foglalja össze az elmúlt évben végzett összes kapcsolódó projektet!”

„Keresse meg az összes belső dokumentumot, amelyben megemlítik fő versenytársunkat, az Acme Corp-ot.”

„Készítsen egy cselekvési tervet a termékcsapat számára ezeknek az eredményeknek az alapján.”

AI webes keresés a ClickUp-ban, amely bemutatja az AI-alapú kutatási munkafolyamatot a ClickUp-ban

A külső AI-kutatás és a belső tudatosságú AI-asszisztens kombinációja kiküszöböli a felfedezés és a cselekvés közötti súrlódást. Az Ön meglátásai nem vesznek el a fordítás során, hanem az okosabb, gyorsabb munkavégzés motorjává válnak.

A ClickUp BrainGPT segítségével a csapatok a kutatási eredményeket is rögzíthetik, amint azok felmerülnek. A Talk-to-Text funkcióval asztali számítógépen hangosan kimondhatja a következtetéseket vagy döntéseket, és azokat azonnal strukturált jegyzetekké vagy teendőkbe alakíthatja a munkaterületén, anélkül, hogy elveszítené a lendületet vagy eszközöket kellene váltania.

A ClickUp BrainGPT segítségével a csapatok a kutatási eredményeket is rögzíthetik, amint azok felmerülnek. A Talk-to-Text funkcióval asztali számítógépen hangosan kimondhatja a következtetéseket vagy döntéseket, és azokat azonnal strukturált jegyzetekké vagy teendőkbe alakíthatja a munkaterületén, anélkül, hogy elveszítené a lendületet vagy eszközt kellene váltania.

ClickUp Brain GPT mesterséges intelligenciával történő kereséssel

Keresés az egész ökoszisztémában az Enterprise Search segítségével

A kutatás ritkán létezik elszigetelten. A You.com AI-ból gyűjtött információkat esetleg össze kell kombinálni a CRM-ből származó adatokkal, a Google Drive-ból származó dokumentumokkal vagy a Slack-ből származó beszélgetésekkel. A ClickUp Enterprise Search funkciója lehetővé teszi, hogy egyetlen felületről lekérdezze az összes integrált eszközt.

Találjon meg bármit a munkaterületén az Enterprise Search segítségével

Ahelyett, hogy több lapot nyitna meg és külön kereséseket futtatna minden rendszerben, az Enterprise Search mindent egybefog. Tegyen fel egy kérdést természetes nyelven, és a ClickUp releváns eredményeket jelenít meg az egész munkakörnyezetéből. Ez az egységes megközelítés közvetlenül kezeli az AI terjedését, amely akkor következik be, amikor a csapatok több, egymástól független eszközt használnak, amelyek mindegyike saját keresési funkcióval és kontextusablakkal rendelkezik.

A gyakorlati hatása jelentős. Amikor egy ügyfélmegbeszélésre készül, egyetlen lekérdezéssel kereshet minden releváns kutatást, korábbi kommunikációt és projektdokumentumot. Amikor új csapattagot vesz fel, felszínre hozhat minden intézményi tudást, amely az ő szakterületéhez kapcsolódik. Már csak a keresés fragmentáltságának megszüntetése is hetente több órát takaríthat meg.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a kutatás hatását.

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan alakulnak a kutatások üzleti eredményekké, áttekintést kell nyernünk a teljes munkafolyamatra. A ClickUp Dashboards valós időben jeleníti meg a kutatási folyamatot, a kezdeti eredményektől a befejezett feladatokig.

Vizualizálja és elemezze a hangulatváltozásokat, az említések számát és a válaszadási időket a valós idejű ClickUp Dashboards segítségével.

A kutatás eredményeivé alakítása

A You.com AI a kutatás unalmas folyamatát célzott, hatékony szintézisgé alakítja. Szűri a nyílt webet, hogy egyértelmű, hivatkozott válaszokat nyújtson, így kevesebb időt kell kereséssel töltenie, és több időt tud gondolkodásra fordítani.

De az információk gyűjtése csak akkor fontos, ha cselekvéshez vezet.

Az önálló kutatási eszközökkel kapcsolatos állandó kihívás nem a képességeikben rejlik, hanem az elszigeteltségükben. Az egyik rendszerben végzett kutatást manuálisan át kell vinni egy másikba a végrehajtáshoz. Ez a rés lehetőséget teremt arra, hogy az eredmények elvesznek, félreértelmezik őket, vagy egyszerűen elfelejtik őket. Azok a csapatok, amelyek ezt a rést áthidalják azáltal, hogy a kutatást közvetlenül a munkafolyamat végrehajtásához kapcsolják, következetesen jobb teljesítményt nyújtanak azoknál, amelyek a kutatást külön tevékenységként kezelik.

Azoknak a csapatoknak, amelyek készek áthidalni a kutatás és az eredmények közötti szakadékot, a ClickUp egységes munkaterületet biztosít, ahol a külső, AI-alapú kutatás zökkenőmentesen kapcsolódik a belső tudáshoz, a feladatkezeléshez és a csapatmunkához. Nincs többé másolás és beillesztés a rendszerek között. Nincs többé kontextusvesztés a fordítás során. Csak egy közvetlen út a betekintéstől az eredményig.

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és hozzon létre egy munkaterületet, ahol kutatása valódi eredményeket hoz.

Gyakran ismételt kérdések

A You.com többféle szintet kínál, amelyek hozzáférést biztosítanak az AI-alapú keresési és kutatási funkciókhoz, a prémium csomagok pedig fejlett funkciókat is elérhetővé tesznek. A fejlettebb funkciók, például a prémium AI-modellekkel végzett korlátlan lekérdezésekhez további csomagok is rendelkezésre állnak.

Hogyan viszonyul a You.com AI a Google-hez a kutatás terén? A fő különbség a kimenetben rejlik. A Google linkek listáját adja meg, amelyeket Önnek kell áttekintenie és összefoglalnia, míg a You.com AI elvégzi az összefoglalást Ön helyett, és közvetlen választ ad több forrásból származó hivatkozásokkal.

A You.com AI nem rendelkezik natív exportálási funkcióval, de a szintetizált szöveget könnyedén másolhatja és beillesztheti bármely más alkalmazásba. Csapatok számára a legjobb gyakorlat az, ha a szöveget egy olyan együttműködési munkaterületbe illesztik be, mint a ClickUp Docs, hogy az eredmények kapcsolódjanak a végrehajtható feladatokhoz.