A 5 legjobb AI böngésző 2025-ben

Unod már, hogy végtelen keresési eredmények között kell görgetned, hogy megtaláld a szükséges információkat? Az AI böngészők intelligens, személyre szabott ajánlásokkal és betekintéssel átalakíthatják online élményedet.

A hagyományos böngészőktől eltérően az AI böngészők előre látják az Ön igényeit, és gyorsabban javasolnak releváns és naprakész információkat. Személyre szabott betekintést nyújtanak azáltal, hogy böngészési viselkedését elemezve megismerik az Ön érdeklődési körét és preferenciáit.

Azonban nem minden böngésző egyforma. Néhányukhoz egyéni URL-t (CU) kell beállítani, ami sok felhasználó számára kellemetlen lehet. Ebben a bejegyzésben megosztom a legjobb AI böngészőket, amelyekhez nem szükséges CU. Ezek a böngészők hatékony funkciókat kínálnak anélkül, hogy bonyolultabbá tennék a használatukat, így mindenki számára elérhetőek.

Az AI böngészők személyre szabott betekintéssel, automatizálással és okosabb ajánlásokkal megváltoztathatják a böngészés módját. Íme az 5 AI böngésző: Arc Max Wavebox Brave Microsoft Edge Opera

Mit kell keresni az AI böngészőkben?

A ma elérhető AI-böngészők tesztelése során rájöttem, hogy nagy eltérések vannak a különböző opciók között. Néhány nagyon testreszabható, míg mások nem kínálnak ennyi opciót vagy részletes válaszokat. Kutatásaim alapján az alábbi tényezők azok, amelyek véleményem szerint egy AI-böngészőt nagyszerűvé tesznek.

Személyre szabási lehetőségek: Keressen olyan böngészőket, amelyek alkalmazkodnak az Ön preferenciáihoz és szokásaihoz. Ide tartoznak olyan funkciók, mint a személyre szabott ajánlások, a prediktív keresési lekérdezések és a testreszabható felületek.

Hatékonysági és termelékenységi eszközök: Fontosak azok az AI funkciók, amelyek javítják a böngészést, kezelik az információkat és növelik a termelékenységet. Válasszon olyan böngészőt, amely innovatív összefoglaló eszközökkel, AI csevegőintegrációval és Fontosak azok az AI funkciók, amelyek javítják a böngészést, kezelik az információkat és növelik a termelékenységet. Válasszon olyan böngészőt, amely innovatív összefoglaló eszközökkel, AI csevegőintegrációval és böngészőautomatizálással rendelkezik

Biztonsági funkciók: A fejlett AI-alapú biztonsági intézkedések elengedhetetlenek. Ezek közé tartozhat a fejlett fenyegetésfelismerés, az adatvédelem és a biztonságos böngészési módok.

Együttműködési lehetőségek: Ha csapatprojektekben dolgozik, fontolja meg a megosztásra és együttműködésre tervezett böngészők használatát. Az olyan funkciók, mint a közös böngészés, a megosztott jegyzetek és az integrált kommunikációs eszközök előnyösek lehetnek.

Integráció más eszközökkel: Győződjön meg arról, hogy a böngésző zökkenőmentesen integrálható az Ön által használt más eszközökkel és platformokkal, például projektmenedzsment szoftverekkel, e-mail kliensekkel és felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal.

Felhasználói felület és élmény: Az intuitív és könnyen kezelhető, felhasználóbarát felület jelentősen javíthatja a böngészési élményt. Keressen olyan böngészőket, amelyek a legmodernebb technológiát használják, hogy tiszta dizájnt és könnyű hozzáférést biztosítsanak az AI funkciókhoz.

Miközben felfedezzük a böngészéshez legalkalmasabb AI-eszközöket, nézzük meg, hogyan változtatják meg a webhez való viszonyunkat.

Az 5 legjobb AI böngésző

Íme az öt AI-böngésző, amelyek kiemelkedtek ebben az évben. Mindegyikük egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek forradalmasítják a webes böngészést és különböző módon segítik a termelékenység növelését.

1. Arc Max

via Arc Max

Az Arc Max az AI asszisztensének, Maxnak köszönhetően a mindennapi feladatok elvégzéséhez ideális eszköz lehet. Az 5 másodperces előnézeti funkcióval gyorsan felmérheti a linkek tartalmát anélkül, hogy rákattintana, így időt takaríthat meg és elkerülheti az irreleváns oldalakat.

Emellett lehetővé teszi az AI-alapú interakciókat közvetlenül a böngésző felületén.

Az „Ask on Page” funkció lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel az olvasott tartalommal kapcsolatban, és azonnali magyarázatot kapjon anélkül, hogy el kellene hagynia a weboldalt. Ez a mesterséges intelligencia integrálásának módszere azonnali és kontextusfüggő támogatást nyújt.

Az Arc Max legjobb funkciói

Használja ki az élő képernyőkép funkciót a testreszabási lehetőségekkel

Engedélyezze a beépített hirdetés- és nyomkövető-blokkolót a fokozott adatvédelem érdekében.

Használja a parancssávot a gyors navigációhoz és az egyéni gyorsbillentyűkhez.

A „Spaces” funkcióval könnyedén válthat a profilok között.

Az Arc Max korlátai

Egyes felhasználóknak a különleges felület miatt nehézséget okozhat a megtanulása.

A mobil verzió (Arc Search) nem rendelkezik néhány asztali funkcióval.

Arc Max árak

Ingyenes

Arc Max értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

2. Wavebox

via Wavebox

A Wavebox egyedülálló megközelítést alkalmaz az online munkák szervezéséhez. A napi alkalmazásokat és webhelyeket különálló terekbe rendezi, ami segít a különböző projektek és ügyfelek kezelésében.

A böngésző AI-asszisztense kontextusérzékeny. Minden oldalon elérhető, és az aktuális alkalmazás vagy lap alapján releváns segítséget nyújt. Használhatja weboldalak összefoglalására, e-mail válaszok generálására és kódrészletek hibakeresésére anélkül, hogy kontextust kellene váltania.

Emellett a Wavebox alkalmazásközpontú navigációja jelentősen csökkenti a lapok számát, mivel biztosítja, hogy ne legyen túl sok lap megnyitva. Az alkalmazások csoportosítása az oldalsávban hatékonyabbá teszi a feladatok közötti váltást, különösen akkor, ha ugyanazon szolgáltatás több fiókján dolgozik.

A Wavebox Browser legjobb funkciói

Használja ki a cookie-tárolókat az alkalmazások biztonságos szandboxolásához

Zökkenőmentes multitasking az osztott képernyő támogatásával

Gyorsan navigálhat a böngészőben az egyéni billentyűparancsokkal.

Válasszon több mint 2500 egyedi alkalmazásintegráció közül

A Wavebox böngésző korlátai

A kezdeti beállítási folyamat kissé időigényes.

A dokumentációnak felhasználóbarátabbnak kell lennie a nem technikai felhasználók számára.

A Wavebox Browser árai

Alapszintű: Ingyenes

Wavebox Pro: 8,33 USD/hó (éves előfizetés)

Csapatok: 12,50 USD/felhasználó havonta

Wavebox Browser értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

3. Brave

via Brave

Ennek a böngészőnek kiemelkedő jellemzője az adatvédelmi politikája. Amikor a Brave által tárolt modelleket használja, a csevegései a befejezés után eltűnnek – nem maradnak hátra adatok, amelyek miatt aggódnia kellene.

Ez az adatvédelmet előtérbe helyező megközelítés kiterjed a Brave CodeLLM-jére is. Ha kódolási segítségre van szüksége, nagyon hasznos lehet egy olyan AI eszköz, amely a böngészőben közvetlenül válaszol a programozási kérdésekre.

A Brave lehetővé teszi, hogy kiválassza, melyik AI modellt szeretné használni, mindegyikhez egyértelmű adatvédelmi információkkal. Így teljes ellenőrzése van az AI interakciói felett, ami más böngészőknél nem mindig lehetséges.

A Brave legjobb funkciói

Használja az „AI Summarizer” funkciót a webes keresési eredmények gyors áttekintéséhez.

Használja a beépített hirdetés- és nyomkövető-blokkolót a zavartalan böngészéshez.

Hozzáférés az eredeti weboldalakhoz a De-AMP funkcióval

Válasszon több AI-modell közül (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)

A Brave korlátai

Egyes AI funkciók használata a ingyenes verzióban korlátozott.

Bizonyos AI-modellek eléréséhez prémium előfizetés szükséges.

A Brave árazása

Ingyenesen használható

Leo Premium: 14,99 USD/hó

Brave értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

4. Microsoft Edge

A Microsoft Edge mesterséges intelligenciával működő virtuális asszisztense, a Copilot tökéletes példája annak, hogy a hálózatba kapcsolt mesterséges intelligencia hogyan javíthatja a mindennapi böngészési feladatokat.

Megkérheti, hogy módosítsa a beállításokat vagy hívja elő a böngészési előzményeket, ami intuitívabbnak tűnik, mint a menükben való navigálás.

Ez a hangvezérlés a böngésző megjelenésére is kiterjed. Az AI témagenerátor segítségével egyedi dizájnokat hozhat létre úgy, hogy leírja, mit szeretne, így a böngészés személyesebbé és hatékonyabbá válik.

A Microsoft Edge legjobb funkciói

Használja ki az AI-alapú Bing kereső integrációját

Összefoglalja a weboldalakat és a PDF fájlokat AI segítségével

Csoportosítsa a lapokat AI segítségével a jobb szervezés érdekében

Készítsen képernyőképeket és rögzítsen webes tartalmakat a beépített eszközökkel

A Microsoft Edge korlátai

Egyes felhasználóknak több időbe telik megszokni a Copilot funkcióit.

A Microsoft Edge árai

Ingyenes

Copilot Pro: 20 USD/hó

Copilot for Microsoft 365: 30 USD/hó

Microsoft Edge értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (450+ értékelés)

5. Opera

via Opera

Az Opera AI asszisztense, Aria, néhány jellegzetes funkcióval rendelkezik. A „Compose” módban megtaníthatja Ariát, hogy az Ön személyes stílusában írjon. Ezzel az Opera böngésző használata során az e-mailek és a közösségi média bejegyzések megfogalmazása természetesebbé és az Ön hangjához igazodóbbá válik.

Az Aria parancssori felülete (Cmd/Ctrl + /) egy másik kiemelkedő funkció. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan hozzáférjen az AI segítségéhez anélkül, hogy át kellene váltania az oldalsávra, így a munkafolyamat zökkenőmentes és megszakításmentes marad.

Az Opera legjobb funkciói

Védje magánéletét a beépített VPN-nel

Közvetlenül integrálható olyan üzenetküldő alkalmazásokkal, mint a WhatsApp és a Telegram.

Összefoglalja a weboldalakat AI segítségével a „Rövidítés” gomb használatával.

Testreszabhatja az oldalsávot, hogy könnyen hozzáférhessen a gyakran használt szolgáltatásokhoz.

Könnyedén váltson munka és személyes mód között

Takarítson meg energiát a laptopok akkumulátorán az energiatakarékos üzemmóddal

Az Opera korlátai

Korlátozott AI funkciók néhány versenytárshoz képest

Egyes AI funkciók csak akkor működnek, ha rendelkezik Opera fiókkal.

Opera árak

Ingyenes

Opera értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Miközben az AI-val továbbfejlesztett böngészőket vizsgáltuk, egy eszköz AI-funkciói keltették fel a figyelmemet: a ClickUp. Bár ez egy projektmenedzsment eszköz, több AI-alapú funkciót is kínál, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot, tartalmat generálnak, javítják az együttműködést és növelik az általános termelékenységet.

AI asszisztensével, a ClickUp Brain-nel a ClickUp valóban a munka mindenre kiterjedő alkalmazása!

Automatizálja munkafolyamatát a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain számos AI-alapú funkciót kínál, amelyek versenyképesek a dedikált AI-böngészőkkel. Íme néhány közülük:

AI tudáskezelő:

Kereshető tudásbázis: tárolja és rendszerezi csapata tudását, így az könnyen hozzáférhetővé válik.

Kontextusmegértés: Megérti a lekérdezések kontextusát, és releváns információkat nyújt.

Természetes nyelvfeldolgozás: Lehetővé teszi, hogy egyszerű nyelven tegyen fel kérdéseket.

AI projektmenedzser:

Feladatok automatizálása: automatizálja az ismétlődő feladatokat, ezzel időt takarít meg és csökkenti a hibák számát.

AI által generált összefoglalók: Összefoglalók készítése projektmegbeszélésekről, értekezletekről és dokumentumokról.

Intelligens ajánlások: A projektadatok alapján javaslatokat tesz feladatokra, prioritásokra és határidőkre vonatkozóan.

AI Writer for Work:

Tartalomkészítés: Segít e-mailek, jelentések és dokumentumok írásában.

Stílus- és hangnemjavaslatok: Javaslatokat kínál írásstílusának és hangnemének javításához.

Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés: Segít a hibák azonosításában és kijavításában.

Integráció más AI-eszközökkel:

OpenAI integráció: Zökkenőmentesen működik az OpenAI GPT-3 nyelvi modelljével a fejlett AI-képességek érdekében.

Harmadik féltől származó integrációk: Más AI-eszközökkel integrálható a funkcionalitás javítása érdekében.

A ClickUp Brain, amelynek középpontjában a projektmenedzsment és az együttműködés áll, értékes eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek munkafolyamataikat szeretnék racionalizálni és termelékenységüket javítani.

A ClickUp legjobb funkciói

Rendezze tudását mappákba és címkékbe

Ossza meg tudását a csapattagokkal és külső együttműködőkkel

Integrálja más ClickUp funkciókkal, például feladatokkal és projektekkel.

Exportálja tudását különböző formátumokba, például PDF-be vagy CSV-be.

Állítson be emlékeztetőket a fontos információk nyomon követéséhez

Kövesse nyomon a használatot és az elemzéseket, hogy mérje tudásbázisának hatását.

A ClickUp korlátai

Nincs gamification opció azok számára, akik szeretik

Az időkövetési opció javítható

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkaterület-felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Növelje termelékenységét az AI segítségével

Miközben kipróbáltam ezeket az AI böngészőket és eszközöket, rájöttem, hogy nem arról van szó, hogy lecseréljük a régi böngészőt egy újra, hanem arról, hogy olyan eszközöket fedezzünk fel, amelyek kontextust adnak és olyan módon javítják a munkánkat, amire eddig talán nem is gondoltunk.

Bár nem böngésző, a ClickUp Brain megmutatta, hogyan lehet az AI-t beépíteni a mindennapi feladatokba, így az írás és a projektmenedzsment is könnyedén megy.

Tanácsom: Amikor AI-eszközöket választasz a munkád hatékonyságának növelése érdekében, gondold át, hogyan egészíthetik ki a már meglévő munkamódszereidet. A leghasznosabb eszközök nem csak problémákat oldanak meg vagy kérdésekre adnak választ, hanem új, hatékonyabb és eredményesebb munkamódszereket is kínálnak.

