A 10 legjobb böngészőautomatizálási eszköz a folyamatok automatizálásához 2025-ben

A webalkalmazások manuális tesztelése időigényes, hibalehetőségekkel járó tevékenység lehet, különösen akkor, ha réteges, funkcionálisan gazdag szoftverrel van dolgunk.

Itt jönnek képbe a böngészőautomatizálási eszközök. A böngészőautomatizálási eszközök segítenek a fejlesztőknek, a nem fejlesztőknek és a minőségbiztosítási (QA) szakembereknek az alkalmazások tesztelésének felgyorsításában és finomításában.

Ezt úgy teszik, hogy elvégzik az ismétlődő, unalmas feladatokat, mint például űrlapok kitöltése, adatok kivonása vagy felhasználói felület tesztelése, így Önnek több ideje marad a kreatív, stratégiai munkára koncentrálni.

Az intelligens böngészőautomatizálási eszközökkel webalkalmazásai zökkenőmentesen és megbízhatóan működnek. Emellett felgyorsíthatja a kiadási ciklust és könnyedén megfelelhet az ügyfelek elvárásainak – ez vitathatatlan üzleti előny, mivel egyre növekszik a racionalizált munkafolyamatok iránti igény.

Ha a böngésző automatizálásához a legjobb eszközöket keresi, itt van 10 alternatíva, amelyet érdemes kipróbálnia ebben az évben.

Mi az a böngészőautomatizálási eszköz?

A böngészőautomatizáló eszköz olyan szoftver, amely kézzel történő felhasználói beavatkozás nélkül képes irányítani és automatizálni a böngésző műveleteit, például URL-ek felkeresését, űrlapok kitöltését, gombok kattintását, adatok kivonását és ismétlődő webes feladatok végrehajtását. Automatizáló szoftvert használ, hogy utánozza az emberek webhelyekkel vagy webalkalmazásokkal való interakcióit. A cél a webes automatizálási folyamatok egyszerűsítése és az ismétlődő kézi munkák kiküszöbölése.

A böngésző automatizálási eszköz kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni, például a platform támogatottságát, a programozási nyelveket és a költségkeretet. Íme egy praktikus ellenőrzőlista, amely segíthet a döntés meghozatalában.

Kompatibilitás : Először ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az operációs rendszerét és a preferált böngészőit. Az eszköznek a technológiai környezetében kell működnie.

Programozási nyelv : Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az Ön által használt programozási nyelveket.

Hatékonyság: Válasszon olyan eszközöket, amelyek lépést tudnak tartani az időérzékeny feladatokkal. A hatékonyság a kulcs. Itt a felhasználóbarát felületek nyernek a bonyolult, nehézkes szoftverekkel szemben.

Rugalmasság: Győződjön meg arról, hogy az eszközt az Ön egyedi igényeihez és felhasználási eseteihez igazíthatja.

Költség: Vegye figyelembe a teljes költséget, beleértve a licencdíjakat és az esetleges rejtett költségeket. Az Ön számára ideális eszköznek nem csak az Ön igényeinek kell megfelelnie, hanem a költségvetésének is.

Most beszéljünk azokról a böngésző automatizálási eszközökről, amelyek a fenti szempontok alapján jól teljesítenek.

A gondosan összeállított listánk segítségével, amely a legjobb böngészőautomatizálási eszközöket tartalmazza, pillanatok alatt és stressz nélkül automatizálhatja munkafolyamatait.

1. ClickUp

Jobb automatizálás a ClickUp Automations segítségével Hozzon létre feladatokat, mentse el a webes tartalmakat, és automatizálja a böngészőben végzett munkafolyamatokat a ClickUp Chrome-bővítményével és automatizálási funkcióival.

A ClickUp a legjobb multitasking eszköz minden munkakörnyezetben. A böngészőből közvetlenül elérhető termelékenység- és munkafolyamat-automatizáló funkciói minden termelékenység-hackert megörvendeztetnek.

A ClickUp-ban automatizálhatja a munkafolyamatokat feladatok függőségének, egyéni műveleteknek és kiváltóknak, automatikus emlékeztetőnek stb. beállításával. Például, amikor egy előző feladat befejezettként van jelölve, akkor sorozatban következő feladatokat indíthat el.

A ClickUp automatizálási funkciói, használati figyelmeztetésekkel és részletes dokumentációval kiegészítve, gondoskodnak a leterhelő munkákról, így Önnek több ideje marad a csapatban vagy egyedül végzett, jelentősebb feladatokra.

Ezenkívül könnyedén automatizálhatja az adatáramlást a ClickUp és az Ön által használt egyéb eszközök között. Egyszerűen engedélyezze a ClickUp Zapier integrációját, hogy összekapcsolja a ClickUp munkafolyamatokat több mint 1000 egyéb alkalmazással. A ClickUp Chrome-bővítményével közvetlenül a böngészőjéből hozhat létre feladatokat. Kiemelhet szöveget egy weboldalon, és létrehozhat egy feladatot, vagy hozzáadhatja azt egy meglévő listához a ClickUp-ban. Weboldalakat, képeket, linkeket stb. is elmenthet közvetlenül a ClickUp feladatokhoz, hogy később hivatkozhasson rájuk.

A böngésző tevékenységek és a feladatkezelési munkafolyamatok integrálásával a ClickUp megakadályozza a kontextusváltást és növeli a termelékenységet.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 64%-a alkalmanként vagy gyakran dolgozik a tervezett munkaidőn túl, 24%-uk pedig szinte minden nap túlórázik! Ez nem rugalmasság, hanem végtelen munka. 😵‍💫 A ClickUp Tasks segít a nagy célokat kisebb, kezelhető lépésekre bontani, így mindig tudod, mi a következő feladat, anélkül, hogy túlterhelve éreznéd magad. Csak kérje meg a ClickUp mesterséges intelligenciáját, hogy hozzon létre alfeladatokat, adjon hozzá ellenőrzőlistákat és térképezze fel a függőségeket, hogy szervezett és ellenőrzés alatt tartsa a dolgokat. Eközben a ClickUp Automations racionalizálja a rutinmunkát azáltal, hogy kezeli a frissítéseket, a feladatokat és az emlékeztetőket – így kevesebb időt kell fordítania a rohanós munkára, és több időt tud szentelni a fontosabb dolgoknak. 🚀💫 Valós eredmények: A Pigment a ClickUp segítségével 20%-kal javította a csapatok kommunikációs hatékonyságát, így a csapatok jobban összekapcsolódtak és összehangoltabbak lettek.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja a ClickUp alkalmazást, hogy az megfeleljen az Ön egyedi munkafolyamataiknak.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat egyedi kiváltó eseményekkel és műveletekkel.

Alkalmazzon előre beállított, többféle automatizálási sablont, feladatkezelést és projekt szervezést, vagy hozzon létre sajátot!

Automatikusan hozzon létre feladatokat egy adott címre küldött e-mailekből.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan népszerű alkalmazásokhoz, mint a Bugsnag, a Calendly, az Email, a GitHub, a Twilio és a HubSpot, hogy zökkenőmentes munkafolyamat-kezelést biztosítson.

Szerezzen API-hozzáférést a feladatok, listák, időbejegyzések stb. programozási úton történő kezeléséhez.

A ClickUp korlátai

Kevesebb integráció, mint egyes versenytársaknál

Az új felhasználók tanulási görbét tapasztalnak

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Puppeteer

via Puppeteer

A Puppeteer egy Node.js könyvtár, amelyet böngészőben végzett feladatok automatizálására használnak. Legfőbb előnye, hogy nagyon diszkréten, a háttérben képes irányítani a böngészőket.

Más vezető böngészőautomatizálási eszközöktől, például a Seleniumtól eltérően a Puppeteer közvetlenül irányítja a Chrome böngészőt anélkül, hogy a Chrome láthatóan elindulna a képernyőn. Az összes böngészőinterakció a háttérben történik.

Ez néhány előnyt jelent a Puppeteer számára:

Nagyon gyors és könnyű, mivel nem kell renderelnie a böngésző felhasználói felületét, ami erőforrásokat igényel.

A tesztek/automatizálás nem láthatóak a megfigyelő számára, így diszkrét automatizálás valósítható meg.

Ez inkább egy valódi felhasználói viselkedés irányításának tűnik, mint egy roboté.

Azonban továbbra is egyértelmű utasításokat kell adnia és kódot kell írnia ahhoz, hogy a szoftver automatikusan végrehajtsa a kívánt műveleteket.

A Puppeteer legjobb funkciói

Élvezze az egyszerű és intuitív API-t, amely biztosítja a könnyű tanulást és használatot.

Futtasson rugalmas munkafolyamatokat a több programozási nyelvvel, például JavaScript, Python és C# való kompatibilitásának köszönhetően.

Használja zökkenőmentesen különböző operációs rendszereken, beleértve a Windows, Mac és Linux rendszereket.

A Puppeteer korlátai

Csak Chrome vagy Chromium böngészőkön működik.

A szkriptek lassúvá válhatnak a böngészővel való kiterjedt interakciók során.

Puppeteer árak

Ingyenes

Puppeteer értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

3. Bardeen

via Bardeen

A Bardeen a komplex munkafolyamatok egyszerűsítésére szolgáló megoldás. Intuitív és egyszerű felhasználói felületével a Bardeen AI lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az AI-t integrálják napi munkafolyamataikba, így több időt szánhatnak stratégiai, nagy értékű feladatokra.

Csak néhány sor utasítással átruházhatja az ismétlődő feladatokat a Bardeenre, és hatékonyabb, egyszerűbb munkahelyet hozhat létre.

A Bardeen legjobb funkciói

Kódolási ismeretek nélkül hozhat létre és kezelhet munkafolyamatokat

Adatai biztonságban vannak, mivel azok helyileg futnak a böngészőjében.

Javaslatokat kaphat arra vonatkozóan, hogy mely feladatokat érdemes automatizálni.

A Bardeen korlátai

Nincs csapatcsomag, elsősorban egyéni felhasználásra készült.

Bardeen árak

Starter: Ingyenes

Professzionális: 10 dollár havonta

Üzleti: Egyedi árazás

Bardeen értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

4. Cypress

via Cypress

A Cypress egy modern webes front-end tesztelési keretrendszer. A Cypress segítségével készen áll a tesztelésre, hibakeresésre és automatikus futtatásra a folyamatos integrációs buildekben.

A Cypress Dashboard szolgáltatás tesztfelvételeket, hibaüzenetekről készült képernyőképeket és videofelvételeket biztosít több gépen. Könnyen érthető API-val rendelkezik, és lehetővé teszi, hogy az alkalmazások fejlesztése közben valós időben figyelje a végpontok közötti és a komponensek tesztjeinek futását.

Az időutazó hibakereső lehetővé teszi, hogy visszatérjen az időben, és újra lejátszhassa a tesztfutást, így könnyebbé téve az alkalmazások hibakeresését. A hibakeresés még egyszerűbbé válik a böngészőben található fejlesztői eszközök használatával, amelyeket valószínűleg máris használ.

A Cypress legjobb funkciói

Használja az egyszerű, láncolható API-t a böngésző interakciók olvasható leírásához.

Bármikor leállíthatja a tesztelést, hogy ellenőrizze az alkalmazás működését.

Kerülje el a felesleges munkát, mivel az összes könyvtár és függőség már létezik.

Képernyőképek készítése a tesztek futása közben

A Cypress korlátai

A Cypress nem támogat több programozási nyelvet, csak a JavaScriptet.

Két böngészőt egyszerre nem tud irányítani.

A Cypress árai

Ingyenes : Kis csapatok számára

Csapat: 75 USD/hó áron kezdődik

Üzleti : 300 USD/hó áron

Vállalati: Egyedi árazás

Cypress értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

5. Testsigma

via Testsigma

A Testsigma egy kényelmes platformon automatizálja a webes, mobil és API tesztelést. A teszt automatizálási eszköz beépített tesztlaboratóriumot kínál, amely számos valódi eszközzel és böngészővel rendelkezik egy nagy rendelkezésre állású felhőn, lehetővé téve a több eszközön történő egyidejű tesztelést.

A Testsigma intelligens algoritmust használ az oldalelemek felismerésére és javítására, így biztosítva a teszt zökkenőmentes végrehajtását még akkor is, ha az alkalmazáson változtatások történnek a tesztelés során.

A platform átfogó tesztjelentéseket nyújt, amelyek részletes információkat tartalmaznak az eredményekről, a végrehajtási időről, az eszköz adatairól és egyéb fontos mutatókról.

A Testsigma legjobb funkciói

Állítsa be az oldal elemeit a zökkenőmentes tesztelés érdekében, még akkor is, ha az alkalmazás megváltozik.

Könnyen csatlakozhat olyan általános eszközökhöz, mint a Jira, a Jenkins, a GitHub és a Slack, hogy javítsa a csapatmunkát és folyamatos fejlesztéseket hajtson végre.

Gyorsan bővítheti a tesztelési lefedettséget a beépített adatvezérelt teszteléssel.

A Testsigma korlátai

Egyes felhasználók unalmasnak tartják a Testsigma-ban a lépések hozzáadásának folyamatát.

A megfelelő HTML-elem azonosítása kihívást jelenthet.

Testsigma árak

Előny: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Testsigma értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. QA Wolf

via QA Wolf

A QA Wolf egyszerűsíti és felgyorsítja a webalkalmazások tesztelését, és segít Önnek néhány hét alatt automatizált, teljes körű tesztelést elérni. A korlátlan párhuzamos futtatások és a Zero Flake Guarantee garancia révén a QA Wolf jelentősen csökkenti a minőségbiztosítási költségeket, miközben növeli a tesztelési lefedettséget.

A platform átfogó áttekintést nyújt a minőségbiztosítási kiadásokról, a tesztelési lefedettségről, a kiadási gyakoriságról és a fejlesztési kapacitásról.

A Wolf-O-Vision funkció párhuzamos tesztelést tesz lehetővé, csökkentve a minőségbiztosítási ciklusokat és kiküszöbölve a hagyományos összeszerelési folyamatot.

A QA-Wolf legjobb funkciói

Nincs szükség telepítésre vagy beállításra, így semmilyen gondot nem okoz.

Szabaduljon meg a tesztelés terheitől, és koncentráljon más feladatokra!

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékony és gyors futtatásokkal párhuzamosan hajtsák végre a böngészőteszteket.

A QA-Wolf korlátai

Egyes felhasználók drága automatizált tesztelésről számolnak be.

QA-Wolf árak

Tesztenkénti fizetés

QA-Wolf értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

7. Watir

via Watir

A Watir, amely a „Web Application Testing in Ruby” (Ruby nyelvű webalkalmazás-tesztelés) rövidítése (és kiejtése „Water”), egy nyílt forráskódú, könnyen használható, Ruby nyelven készített könyvtár, amely webalkalmazások automatizálására szolgál.

A Watir segítségével szükség esetén képernyőképeket készíthet a tesztelés során, és figyelemmel kísérheti a tesztelés előrehaladását. Az utasításokat úgy hajtja végre, mintha egy ember tenné, és számos böngészőt támogat, többek között az Internet Explorert, a Firefoxot, a Chrome-ot, a Safarit és az Edge-et.

Általában a leginkább olyan tesztelési keretrendszerekkel kompatibilis, mint az RSpec és a Cucumber.

A Watir legjobb funkciói

A tesztelés befejezése után automatikusan készítsen képernyőképeket.

Könnyedén mérje az oldalak teljesítményét

Élvezze az aktív nyílt forráskódú közösség támogatását, amely új funkciókat ad hozzá és fenntartja az integrációt a legújabb böngészőkkel.

A Watir korlátai

Nem kompatibilis a Ruby-n kívüli tesztelési keretrendszerekkel.

Nincs mobil tesztelési optimalizálás

Watir árak

Ingyenes

Watir értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

8. Appium

az Appium segítségével

Az Appium egy nyílt forráskódú projekt és egy önálló ökoszisztéma a kapcsolódó szoftverekből. Segít automatizálni a natív, hibrid és mobil webalkalmazásokat iOS, Android és Windows platformokon.

A WebDriver protokollt használja a natív alkalmazások vezérléséhez, ahogyan azt egy felhasználó tenné. Koppintás, csúsztatás, szövegbevitel és egyéb interakciók végrehajtásával egyszerűsíti a felhasználói felület feladatok automatizálását különböző alkalmazásplatformokon.

Az Ökoszisztéma oldal számos illesztőprogramot és bővítményt kínál a böngésző automatizálási élmény javításához. A hangsúly a belső kódminőség helyett a végfelhasználói szemszögből történő fekete doboz tesztelésen van.

Az Appium lehetővé teszi a CLI referencia navigálását a parancssor használatához, valamint a parancsok átfogó listájának megtekintését a Parancs referencia segítségével.

Az Appium legjobb funkciói

Integrálja az Appiumot zökkenőmentesen különböző fejlesztési és tesztelési szoftverekkel, többek között a Perfecto, Bamboo, Jenkins és másokkal.

Hozzon létre teszteket több mobil platformra egységes kódbázis használatával.

Írjon teszteket több nyelven, például Java, Python, JavaScript, C# stb.

Az Appium korlátai

Korlátozott támogatást nyújt webalkalmazásokhoz és asztali alkalmazásokhoz.

Az Appium beállítása és konfigurálása bonyolult lehet.

Appium árak

Ingyenes

Appium értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

9. Katalon

via Katalon

A Katalon hatékony platformot kínál a felhasználóknak a tesztautomatizáláshoz. Zökkenőmentesen integrálja a fejlett AI eszközöket a regressziós tesztelés javítása érdekében.

A Katalon Studio ötvözi az alacsony kódszintű egyszerűséget a teljes kódszintű rugalmassággal, és olyan funkciók révén teszi lehetővé a gyors tesztkészítést, mint a rögzítés és lejátszás, valamint az automatikus teszt objektumok rögzítése.

A platform sokoldalúsága kiterjed a webes, mobil, API és asztali tesztelésre, bemutatva a minőségbiztosítás modern megközelítését.

A Katalon legjobb funkciói

Tegyen próbára a kiegészítő bővítmények nélkül

A Katalon beépített jelentéseivel, amelyek PDF, HTML, Excel vagy CSV formátumban exportálhatók, értékes elemzéseket készíthet.

A Katalon korlátai

Kihívást jelenthet azok számára, akik inkább a funkcionális programozási nyelvek, például a Python és a JavaScript felé hajlanak.

Katalon árak

Ingyenes: Kis csapatok számára

Prémium: 167 USD/hó

Ultimate: Egyedi árazás

Katalon értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)

10. Selenium

via Selenium

A Selenium egy hatékony eszköz, amely automatizálja a böngésző tesztelését az emberi viselkedés szimulálásával, akár helyileg, akár távoli gépen, a Selenium szerver segítségével. A felhasználók három különböző eszközzel testreszabhatják saját igényeiknek megfelelően.

A Selenium WebDriver API-automatizálási eszközöket biztosít a böngésző műveleteinek vezérléséhez, mint például a navigáció, az elemek keresése, a Javascript végrehajtása stb. Segít erős, automatizált tesztek készítésében a webhelyek számára, hogy azok hibátlanul működjenek. Használhatja webalkalmazások funkcionális, elfogadási és regressziós tesztelésére.

A Selenium IDE Chrome, Firefox és Edge kiegészítőként érhető el, amely lehetővé teszi a böngésző interakcióinak egyszerű rögzítését és lejátszását. A felhasználók a teszteket lépések/műveletek sorozataként rögzíthetik a böngészőben, amelyeket szkriptként exportálhatnak.

Végül, a Selenium Grid segít a felhasználóknak az automatizálási erőfeszítéseik méretezésében azáltal, hogy a teszteket több gépre osztja és futtatja. Ez akkor hasznos, ha nagy tesztcsomagokat futtatnak különböző böngészőkön, verziókon és operációs rendszereken.

A Selenium legjobb funkciói

Tesztelje a webhely funkcionalitását különböző böngészőkben

Fejlesszen rugalmas automatizálási csomagokat és teszteket böngészőalapú alkalmazásokhoz.

A szkriptek méretezése és terjesztése különböző környezetekben

A Selenium korlátai

Nem helyettesíti a hagyományos webhelyelemző eszközöket, mivel nem rendelkezik beépített eredményjelentésekkel.

A szkriptek hajlamosak meghibásodni, ha a tesztelt webhelyen változtatások történnek.

A felhasználók jelentették, hogy megbízható technikai támogatás nem áll rendelkezésre.

Selenium árak

Ingyenes

Selenium értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

A böngészőautomatizálás világában való eligazodás

A Puppeteer, Watir és Selenium böngészőautomatizálási eszközök lehetővé teszik a böngészők programozással történő vezérlését tesztelés, automatizálás és egyéb célok érdekében. Mindegyik eszköznek azonban vannak előnyei és hátrányai a nyelvi támogatás, a képességek és a felhasználási esetek tekintetében.

Bár jövedelmező és hatékony, a böngésző automatizálás kockázatokkal jár, ha nem gondosan hajtják végre. A webes adatgyűjtési technikák segítségével a botok túlterhelhetik a szervereket kérésekkel, vagy etikátlan módon gyűjthetik az adatokat. Legyen óvatos, és használja az automatizálást körültekintően, hogy elkerülje alkalmazásfiókjainak felfüggesztését.

Párosítsa az eszközöket egy olyan platformmal, mint a ClickUp, a feladatok és a munkafolyamatok automatizálása érdekében, hogy maximalizálja a böngésző automatizálásának előnyeit, miközben minimalizálja a fejfájást.

A ClickUp lehetővé teszi automatizált böngészőműveletek ütemezését és összehangolását a munkafolyamatok szélesebb körű kezelése érdekében. Ráadásul ingyenesen kipróbálhatja, és nagyon kedvező áron bővítheti. Tehát akár fejlesztő, minőségbiztosítási szakember vagy hatékonyságrajongó, regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és azonnal tapasztalja meg a termelékenység növekedését.