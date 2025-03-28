A 11 legjobb AI kutatási cikk író eszköz 2025-ben

A gondolat, hogy átfogó kutatási cikket kell írni, a legtöbb embert egzisztenciális félelemmel tölti el.

Még ha Ön egy szorgalmas tudós vagy szakember is, aki szereti a kutatást és a cikkek és projektjelentések publikálását, a legszigorúbb szerkesztői követelményeknek megfelelő tökéletes kutatási cikk megírása kihívást jelenthet.

Lépjen be az AI világába! Bár néha rossz szemmel nézik őket, a jó AI kutatási cikkírók gyorsabbá, simábbá és kifinomultabbá tehetik az írási folyamatot.

11 mesterséges intelligenciával működő eszközt találtunk, amelyek segítenek csökkenteni a kutatáskezelés és a cikkírás terheit. Ezek az eszközök végig támogatják Önt – függetlenül attól, hogy a feladat mennyire bonyolult vagy agyonfárasztó.

Mi az a kutatási cikk?

A kutatási cikk egy olyan tudományos írás, amely egy adott téma részletes elemzését, értékelését vagy értelmezését tartalmazza. A kutatási cikkeket az empirikus bizonyítékokra való támaszkodásuk különbözteti meg.

A tipikus tudományos esszékkel ellentétben a kutatási cikkek statisztikai adatokat és meglévő kutatásokat használnak az érvek alátámasztására. Ezenkívül szigorú hivatkozási szabályokat követnek az eredeti források megjelölése érdekében.

A kutatási cikkek olyan területeken, mint a tudomány, rendkívül fontosak. Ezek az új ismeretek és felfedezések megosztásának elsődleges eszközei. Fontosságukra való tekintettel a kutatási cikkek általában formális, objektív nyelvet igényelnek. Ez a hangnem segít eltávolítani a személyes elfogultságot és biztosítja, hogy az eredmények egyértelműen legyenek bemutatva.

A kutatók célja, hogy megfogalmazzák következtetéseiket és azokat szilárd bizonyítékokkal alátámasszák, megkönnyítve mások számára, hogy az adott kutatásra építsenek.

👀 Tudta? Kutatási cikk írása nem ugyanaz, mint kutatási pályázat írása. A kutatási pályázat célja a finanszírozás és az erőforrások biztosítása a teljes kutatási cikkhez szükséges adatok összegyűjtéséhez.

Mit kell keresnie egy AI kutatási cikk íróban?

Az AI-tanulmányírók általában nagy nyelvi modellek (LLM) segítségével működnek. Ezek a modellek hatalmas adathalmazokból merítenek, hogy gépi tanulás segítségével képezhessék magukat.

Miután megfelelően betanították őket, ezek a modellek „beszélgetésekbe” is képesek. A mesterséges intelligenciát promptok beírásával válaszok vagy tartalom generálására késztetheti.

Ez teszi az AI írási eszközöket generatívvá. Beviteli adatait felhasználva új, releváns szöveget generálnak.

Mit kell tehát keresnie egy AI-kutatási cikk íróban? Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Hivatkozások támogatása : Keressen olyan AI-eszközöket, amelyek segítenek a hivatkozások és referenciák formázásában a kívánt stílusban – ezzel rengeteg időt takaríthat meg.

Az eredmény ellenőrzése : Keressen olyan eszközt, amellyel ellenőrizheti a generált szöveg stílusát, hangnemét és irányát, hogy munkája valóban a sajátja maradjon.

Felhasználóbarát felület : Időt takaríthat meg egy intuitív és egyszerűen kezelhető webes alkalmazással. Ez segíthet : Időt takaríthat meg egy intuitív és egyszerűen kezelhető webes alkalmazással. Ez segíthet az AI dokumentációs célokra való felhasználásában , anélkül, hogy bonyolítaná a folyamatot.

Plagizálás észlelése : Válasszon olyan AI írót, amely beépített plágiumellenőrzővel rendelkezik, így garantálhatja munkája eredetiségét és minőségét, és nyugodt lehet.

Megfizethetőség: Keressen olyan eszközöket, amelyek jó ár-érték arányt kínálnak, anélkül, hogy extra költségekkel járnának.

Megérteni, mi jellemzi egy jó AI-kutatási cikk generátort, csak a kezdet. A következő lépés a legfontosabb: értékelje és válassza ki a legjobbat magának!

💡 Profi tipp: Az AI-eszközök funkciói gyakran frissülnek. Iratkozzon fel hírlevelekre vagy kövesse a fejlesztőket, hogy mindig naprakész legyen az írási folyamatát javító új funkciókkal kapcsolatban.

A 11 legjobb AI kutatási cikkek írásához

Az AI-alapú cikkíró eszközök segítségével csökkenthető a „monoton munkára” fordított idő, például a hosszú kutatási cikkek összefoglalására, a komplex adatok rendszerezésére vagy a következő cikkhez szükséges ötletek kidolgozására.

Használja ezt a 11 eszközt írási hatékonyságának és dokumentumkezelésének javításához.

1. ClickUp (a legjobb AI-dokumentációkezeléshez és együttműködéshez)

Kezdje el a ClickUp Docs használatát A ClickUp dokumentumkezelési funkcióival több kutatási cikket is rendszerezhet, hivatkozhat és kezelhet.

A ClickUp egy all-in-one munkamenedzsment eszköz, amely egyszerűsíti a kutatások kezelését, tervezését és a projektek szervezését. Úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a dokumentumok és más kutatásokkal kapcsolatos feladatok közös kidolgozása során a szervezettség megőrzésében.

Kutatási cikkek létrehozása és összefoglalása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp minden eleme integrálva van a ClickUp Brain-nel, a platform AI-asszisztensével, amely a funkciókat működteti.

A ClickUp Brain rendkívül hatékony. Legjobb funkciói között szerepelnek a következők:

A hosszú kutatási cikkeket tömör összefoglalókba sűríti, kiemelve a legfontosabb pontokat és lényeges részleteket, hogy gyorsabban megérthesse a tartalmat. Az összefoglaló hangvételét, mélységét és olvashatóságát is a közönségéhez igazíthatja.

Sparringpartnerként segít a szakirodalom áttekintése után a kutatási hiányosságok feltárásában.

Segítünk gyorsabban megírni a dolgozatok első vázlatát – csak be kell vinnie az adatokat, és meg kell adnia a Brainnek, hogy milyen stílusban és hangnemben szeretné megírni a szöveget.

Segít kiváló minőségű cikkeket írni, javaslatokat adva a szóválasztáshoz, a szöveg hosszához, a hangnemhez és egyebekhez.

Készítsen első vázlatokat és javítsa kutatási dolgozatainak szövegét a ClickUp mesterséges intelligenciájának segítségével.

Akár gyors áttekintésre, akár mélyebb elemzésre van szüksége, a Brain segítségével ez a folyamat teljesen zökkenőmentes lesz.

Összefoglalja könnyedén a hosszú dokumentumokat a ClickUp Docs alkalmazásban a Brain segítségével.

A ClickUp Brain az egész munkaterületét is kezelheti, intelligens betekintést nyújtva a jobb feladatkezelés és a termelékenység növelése érdekében.

A ClickUp Docs egyszerűsíti a teljes kutatási folyamatot is. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy valós időben hozzon létre, szerkesszen és együttműködjön cikkeken. Emellett az összes irodalmát tárolhatja a Docs-ban, így központosítva erőforrásait, így kevesebb időt kell töltenie az információk keresésével, és több időt fordíthat azok feldolgozására és összefoglalására.

Időt és energiát takaríthat meg a ClickUp Brain segítségével, amely összefoglalja a szálakat és még sok mást.

A ClickUp számos testreszabható sablont is kínál, amelyek megfelelnek kutatási és összefoglalási igényeinek. Használhatja őket a kutatási tervezéstől a folyamatok dokumentálásáig mindenre.

A ClickUp legjobb funkciói

Gyorsan készítsen összefoglalókat kutatási jegyzetekből, könyvfejezetekből vagy csevegőüzenetekből közvetlenül a ClickUp-ban.

Helyezzen be egy automatikusan generált összefoglaló blokkot a dokumentumok vagy oldalak gyors áttekintéséhez.

Az AI segítségével azonosítsa a következő lépéseket dokumentumaiból, csevegéseiből és kutatási jegyzeteiből.

Kössd össze a munkafolyamatokat integrált dokumentumokkal, valós idejű irányítópultokkal és jegyzetelési sablonokkal

A ClickUp korlátai

A PDF-ek vagy külső fájlok feltöltése további lépéseket igényelhet a harmadik féltől származó eszközök integrálásához.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével mesterséges intelligenciával támogatott írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és még sok mást, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

2. Quillbot (A legjobb gyors átfogalmazáshoz és szövegjavításhoz)

via QuillBot

A QuillBot egy AI-alapú átfogalmazó és szövegjavító eszköz, amely egyszerűsíti a kutatási cikkek írását. Az eszköz többféle módot kínál, hogy megfeleljen a különböző írásstílusoknak, így minden kutató megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

A QuillBot középpontjában a Paraphraser funkció áll, amely hét egyedi módot kínál a szöveg átírásához: Standard, Fluency, Formal, Simple, Creative, Expand és Shorten.

A Standard és a Fluency módok ingyenesen elérhetők. A Creative módhoz azonban fiókregisztráció szükséges, a többi mód pedig tagsággal érhető el.

A Paraphraser szinonimák átírását teszi lehetővé, míg a Fluency a nyelvtani hibák kijavítására és a koherencia javítására összpontosít. De a legtöbb ember számára a Standard mód több mint elegendő.

Az átírás után akár bármelyik szóra kattintva megtekintheti az alternatív szinonimákat. Ezenkívül a Szinonimák funkcióval szabályozhatja a mondatok hosszát és pontosságát.

A mondatszerkezetet igényeinek megfelelően módosíthatja, így még könnyebben finomíthatja munkáját.

A Quillbot legjobb funkciói

Készítsen összefoglalókat bekezdés vagy felsorolás formájában

Tekintse meg az eredeti szöveg és az összefoglaló egymás melletti összehasonlítását.

Javítsa a szöveg minőségét a beépített átfogalmazó eszközökkel és nyelvtani ellenőrzésekkel.

Csúszkával módosíthatja az összefoglaló hosszát.

A Quillbot korlátai

Az alkalmi problémák miatt több időt kell fordítani a hibaelhárításra.

Korlátozott havi oldal- és szószám, még a fizetős csomagok esetében is

Quillbot árak

Ingyenes csomag

Prémium: 9,95 USD/hó

Quillbot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

3. Jenni AI (A legjobb tudományos íráshoz)

via Jenni AI

Mit kapunk, ha a természetes nyelvfeldolgozás erejét ötvözzük az akadémiai eszközök szigorával? Jenni AI-t.

Ez egy fejlett írási asszisztens, amelynek célja, hogy segítse Önt a hatékony írásban. Eredetileg B2B SEO eszközként hozták létre, ma azonban az akadémiai írásra specializálódott, és pontos tartalomgenerálást kínál.

A Jenni AI személyes kutatási motorja segít megbízható források adatbázisának felépítésében. Kutatási cikkeket és tudományos cikkeket importálhat a Jenni AI-ba, amelynek ingyenes AI-cikkírója ezeket az anyagokat felhasználja a tartalom generálásához.

A Jenni AI legjobb funkciói

Tartsa kézben az egyes mondatokat a soronkénti generálás módszerével.

Válassza ki a megfelelő írásstílust – meggyőző, formális vagy tudományos.

Használja a beépített plágiumellenőrzőt a lehetséges problémák felkutatásához és alternatívák javaslásához.

Használja az AskJenny-t a projektjével vagy írási technikáival kapcsolatban anélkül, hogy elhagyná a szerkesztőt.

Az Autocomplete segítségével valós idejű írási javaslatokat kaphat, hogy fenntartsa az írási folyamatot és elkerülje az írói blokkot.

A Jenni AI korlátai

Egyes felhasználók zavarónak találhatják a folyamatos javaslatokat.

Az AskJenni néha általános válaszokat adhat részletes tudományos kérdésekre, és nehezen boldogulhat a nagyon speciális témákkal.

Jenni AI árak

Ingyenes

Korlátlan : 30 USD/hó

Csapat és intézmény: Egyedi árazás

Jenni AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Számos vezető folyóirat is elkezdte használni az AI-t a cikkek plágium és nyelvi minőségének ellenőrzésére, mielőtt azokat szakértői értékelésre küldenének.

4. Litmaps (a legjobb irodalomáttekintésekhez)

via Litmaps

A Litmaps egy hatékony eszköz, amelynek célja, hogy segítse a kutatókat kutatásaik szervezésében és vizualizálásában, így értékes eszközzé válik az AI-kutatási cikkek írásához.

Akár a nulláról indul, akár egy kiterjedt kutatási könyvtárra épít, a Litmaps segítségével néhány kattintással felfedezheti a témájához kapcsolódó legfontosabb tanulmányokat és befolyásos munkákat.

Ha a kutatási trendek előtt jár, kevesebb időt kell töltenie a cikkek keresésével, és többet tud a jelenlegi kutatására koncentrálni.

A Litmaps automatikus e-mail értesítésekkel is segít naprakész maradni, amikor új cikkek jelennek meg a témájával kapcsolatban. Így biztosan nem marad le a területén történt fontos fejleményekről.

A Litmaps legjobb funkciói

Keressen a több mint 270 millió kutatási cikkből álló hatalmas katalógusban.

A hivatkozások és referenciák alapján azonosítsa a legrelevánsabb cikkeket.

Szervezze és vizualizálja kutatási témáit gondolattérkép-készítő és hivatkozáskezelő eszközökkel.

Kövesse nyomon kutatási előrehaladását, és tartsa összes forrását egy helyen.

A Litmaps korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform korlátozott vizualizációs lehetőségeket kínál.

Litmaps árak

Ingyenes

Pro Education: 12,50 USD/hó

Pro Commercial: 50 USD/hó

Csapat: Egyedi árazás

Litmaps értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. SciSpace (a legjobb tudományos PDF-ekhez)

via SciSpace

A szakirodalom áttekintése a kutatási írás elkerülhetetlen része, és gyakran a legidőigényesebb is lehet. Számtalan dokumentum és forrás átnézése a szakirodalom áttekintéséhez rendkívül unalmas lehet.

Szerencsére a SciSpace irodalomkutatási eszköze egyszerűbbé teszi az irodalomkutatásokat. Ez az AI-alapú eszköz, amelynek célja, hogy segítsen a szisztematikus kutatások gyors elvégzésében, egyszerűsíti a több kutatási cikk összehasonlítását és elemzését.

Gyorsan összefoglalhatja az egyes kutatási cikkek legfontosabb részeit, például a bevezetést, az összefoglalót, a módszereket és a következtetéseket.

A SciSpace legjobb funkciói

Percek alatt kivonhatja a tudományos cikkekből a legfontosabb fogalmakat, témákat és mintákat.

Kereshet a több mint 282 millió kutatási cikkből álló hatalmas adatbázisban kulcsszavak vagy témák alapján.

Használja a mátrix funkciót a releváns cikkek szűréséhez és azokból való betekintéshez.

Használja ki az integrált hivatkozáskezelő eszközöket a jobb szervezés érdekében.

A SciSpace korlátai

A funkciók széles skálája miatt egyes felhasználóknak tanulási folyamatra van szükségük.

Korlátozott hozzáférés a fejlett funkciókhoz fizetős előfizetés nélkül

SciSpace árak

Alap: Ingyenes

Prémium: 20 USD/hó

Laboratóriumok és egyetemek: 18 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó)

SciSpace értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. PaperPal (A legjobb all-in-one AI írási eszköz akadémikusok számára)

via PaperPal

A PaperPal egy speciális AI írási eszköz kutatási cikkekhez. Fejlett nyelvtani ellenőrzést, hivatkozási stílus támogatást és tudományos írási támogatást kínál.

Az eszköz több mint 250 millió kutatási cikkhez biztosít hozzáférést, tudományosan alátámasztott válaszokat ad a kérdésekre, és több mint 10 000 stílusban generál hivatkozásokat.

Akár brainstorminghoz, vázlatok, összefoglalók és absztraktok készítéséhez, akár folyóiratoknak szóló e-mailek megírásához van szüksége segítségre, a PaperPal egy olyan AI-eszköz, amely az akadémiai írás minden területén segítséget nyújthat.

Akár 25+ idegen nyelvről angolra is fordíttathat, hogy megőrizze kutatásának integritását, miközben csiszolja írásait.

A PaperPal átfogó benyújtási készségi jelentése több mint 30 nyelvi és technikai problémát ellenőriz a kéziratában. Emellett a publikált irodalom alapján szinonimákat is javasol a szöveg érthetőségének javítása érdekében.

A PaperPal legjobb funkciói

Részletes nyelvi ajánlások az angol nyelvű kutatási írások javításához

Biztosítsa a kézirat szerkezeti és technikai konzisztenciáját

Írás közben valós idejű nyelvi és nyelvtani segítséget nyújtunk

Több mint 1300 témakör támogatása személyre szabott írási javaslatokkal

Zökkenőmentesen integrálható az MS Word programba, így könnyen használható a meglévő munkafolyamatában.

A PaperPal korlátai

A funkcionalitás főként az angol nyelvű kéziratokra korlátozódik, ami csökkenti a nem angol nyelvű szövegek esetében a hasznosságát.

PaperPal árak

Ingyenes

Prime: 19 USD/hó felhasználónként

PaperPal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Jasper AI (A legjobb általános tartalomíráshoz)

via Jasper AI

Bár elsősorban marketing célokra készült, a Jasper AI egy hatékony tartalomkészítő platform is, amely természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ különböző online forrásokból származó adatok elemzésére.

Kulcsszavak vagy témák bevitelével a Jasper tartalmi ötleteket generálhat, és segíthet blogbejegyzések, közösségi média tartalmak, e-mailek és még sok más létrehozásában.

A Jasper egyik legjobb tulajdonsága a hangnemszabályozás. Megadhatja a célközönségének vagy személyiségének megfelelő hangnemet. Ez segít biztosítani, hogy tartalma a megfelelő hangot üsse meg és rezonáljon az olvasókkal.

A Jasper hasznos optimalizálási javaslatokat is kínál írása javításához, amelyekhez a különböző sablonok segítségével férhet hozzá.

Egy másik fontos funkció a Jasper „Boss Mode” (Főnök mód) funkciója, amelynek segítségével akár ötször gyorsabban is írhat. Ebben a módban egyszerűen csak parancsokat adhat, a Jasper pedig elvégzi a többit.

Ne feledje azonban, hogy a folyamat felgyorsítása hatással lehet a minőségre, és a tartalom általánosabbá válhat.

A Boss Mode módban előre elkészített sablonokhoz vagy „receptekhez” is hozzáférhet, például „Írj a (kulcsszó) témáról”. Ezeket a recepteket saját igényeinek megfelelően testreszabhatja, így a Jasper sokféle tartalomtípushoz használható, sokoldalú eszközzé válik.

A Jasper AI legjobb funkciói

Írjon hosszú formátumú tartalmakat, például cikkeket, esszéket vagy akár könyveket is mindössze 15 perc alatt.

Több mint 25 nyelv támogatása többnyelvű tartalom létrehozásához

Diktálja ötleteit közvetlenül Jaspernek, hogy kéz nélkül készíthesse el tartalmát.

Átfogalmazza a szöveget, hogy az különböző olvasási szintekhez illeszkedjen, és így szélesebb körben hozzáférhető legyen.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Grammarly, a Copyscape és a Surfer a zökkenőmentes tartalomkészítés érdekében.

A Jasper AI korlátai

Kevésbé hatékony eredményeket produkál nagyon szűk vagy technikai témák esetében.

Olykor irreleváns tartalmat vagy válaszokat generál, amelyek nem feltétlenül felelnek meg az Ön kérésének.

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Előny: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

8. Perplexity (A legjobb beszélgetős keresőmotor)

via Perplexity

A Perplexity AI egy fejlett AI esszéíró és beszélgető keresőmotor, amely természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ a kérdéseinek értelmezéséhez. Ezután átkutatja az internetet, hogy összegyűjtse a releváns információkat, és világos, jól strukturált válaszokat adjon.

Az összefoglaló általában minden szükséges információt tartalmaz, de ha részletesebb információkra van szüksége, megnézheti az eredeti forrásokat is.

Például, ha azt kérdezi: „Milyen előnyei vannak a live chatnek?”, a Perplexity:

Keressen hiteles weboldalakon, hogy információkat gyűjtsön

Adjon meg hivatkozásokat minden forráshoz

Kínáljon képeket és videókat a téma tisztázásához

Az eszköz GPT-4 és Claude-3 modelleket használ a legpontosabb és legrelevánsabb eredmények összegyűjtéséhez és megjelenítéséhez.

Az egyik legjobb tulajdonsága az átláthatóság iránti elkötelezettség. Megemlíti az összes forrást, amelyet a válaszok generálásához használt, ami felbecsülhetetlen értékű a kutatás vagy a tájékozott döntéshozatal szempontjából.

A Perplexity legjobb funkciói

Szerezzen be hivatkozásokat az összes forrásra, amelyre a válaszban hivatkozott.

Kereshet számos különböző anyagban, beleértve folyóiratokat, közösségi médiát és híroldalakat.

A Perplexity Copilot segítségével interaktív keresési élményt kaphat, amely segít a pontosításban és a mélyebb megértésben.

Perplexity korlátai

Egyes témakörökben hiányzik a széles körű indexelt adatbázis.

A válaszok az adatkészletek méretétől és sokszínűségétől függenek, ami befolyásolhatja azok minőségét.

Perplexity árak

Ingyenes

Előny: 20 dollár/hónap

Enterprise Pro: Egyedi árazás

Perplexity értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Scite. ai (A legjobb tudományos hivatkozások kutatásához)

Ha már írt kutatási cikket, akkor tudja, milyen unalmas lehet az összes hivatkozási forrás idézetének összeállítása. A Scite.ai egy intelligens online asszisztens, amely segít megoldani ezt a problémát.

Az eszköz több mint 32 millió kutatási cikkből közvetlenül meríti a válaszokat, így pontos betekintést nyújt. Akár saját dokumentumait is feltöltheti, hogy az AI azokat felhasználja válaszaiban, így könnyebben integrálhatja hivatkozásait és forrásait kutatásába.

A Scite AI egy praktikus böngészőbővítményt is tartalmaz, amely különböző kutatási platformokat integrál. Ez lehetővé teszi, hogy online cikkek olvasása közben könnyedén hozzáférjen a hivatkozások kontextusához.

A Scite Zotero Plugin segítségével megnézheti, hogy más kutatási cikkek hogyan hivatkoztak, említették vagy cáfolták az Ön hivatkozásait.

A Scite.ai legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 1,2 milliárd hivatkozási nyilatkozathoz átfogó kutatásokhoz

Tegyen fel kérdéseket egyszerű nyelven, és kapjon válaszokat 32 millió tanulmányból.

Engedélyezze a dokumentumok feltöltését, hogy személyes hivatkozásokat és kedvelt irodalmat építhessen be a válaszokba.

Kövesse nyomon publikációival kapcsolatos fontos mutatókat a Scite Digest funkció segítségével.

A Scite.ai korlátai

Korlátozott AI-válaszok a meglévő szakirodalomra, potenciálisan hiányzó új vagy interdiszciplináris kutatások

A jelenlegi fejlett szűrési opciók használata előzetes tapasztalat vagy képzés nélkül bonyolult lehet.

Scite. ai árak

Személyes : 20 USD/hó

Szervezet: Egyedi árazás

Scite. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Scholarcy (A legjobb tudományos kutatások és tankönyvek összefoglalásához)

via Scholarcy

A Scholarcy olyan fejlett technológiákat használ, mint a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) és a gépi tanulás (ML), és hosszú jelentéseket és kutatási cikkeket tömörít világos, könnyen emészthető összefoglalókba.

Ezek az összefoglalók kiemelik a főbb gondolatokat, így gyorsan áttekintheti a tartalmat.

A Scholarcy valódi erőssége abban rejlik, hogy képes lebontani a komplex fogalmakat. Könnyen olvasható kutatási cikk összefoglalókat készít, amelyek a legfontosabb pontokat, módszereket és következtetéseket tartalmazzák.

Ez tökéletes megoldás azoknak a kutatóknak, akiknek sok anyagot kell áttekinteniük, de a legfontosabb dolgokra szeretnének koncentrálni.

A Scholarcy legjobb funkciói

Az „Enhance” funkcióval testreszabhatja összefoglalóit olvasási stílusához.

Mentse el az összefoglalókat interaktív kártyákként, és tárolja őket személyes könyvtárában.

Használjon böngészőbővítményeket, hogy közvetlenül az online cikkekből készítsen összefoglalókat.

Exportálja az összefoglalókat különböző formátumokban, hogy könnyen integrálhassa őket más eszközökkel.

Készítsen hivatkozási listákat és bibliográfiákat közvetlenül az akadémiai szövegekből.

A Scholarcy korlátai

Bonyolultabb dokumentumok esetén hosszabb feldolgozási időre van szükség.

A Scholarcy Library és más prémium funkciók eléréséhez fizetős előfizetés szükséges.

Scholarcy árak

Ingyenes

Scholarcy Plus: 4,99 USD/hó

Scholarcy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Mendeley (A legjobb hivatkozáskezeléshez)

via Mendeley

A Mendeley egy hatékony hivatkozáskezelő eszköz, amely segít a kutatóknak az akadémiai cikkek keresésében, rendszerezésében, olvasásában és idézésében. Kiterjedt digitális könyvtára megkönnyíti a cikkek keresését és rendszerezését a jövőbeni hivatkozáshoz.

Dokumentumokat jegyzetelhet, hivatkozásokat írhat, sőt jegyzetekkel ellátott bibliográfiákat is készíthet. Ez jelentősen leegyszerűsíti a kutatási projektek kezelését.

A platform hivatkozáskezelője különösen hasznos azoknak az oktatóknak és kutatóknak, akiknek ellenőrizniük kell a hivatkozások pontosságát és következetességét.

A hivatkozáskezelő segít idézeteket létrehozni számos forrásból. Akár weboldalakról, PDF-fájlokról vagy kutatási cikkekről van szó, a Mendeley megkönnyíti a mellékletek kezelését és a fájlok rendszerezését.

A Mendeley legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 100 millió cikkből álló kiterjedt adatbázishoz, különböző kiadóktól.

Könnyedén generálhat hivatkozásokat, idézeteket és bibliográfiákat többféle folyóiratstílusban.

Szinkronizáljon különböző platformok között, beleértve a Windows, Mac, Linux és az összes webböngészőt.

Kezelje könyvtárát úgy, hogy közvetlenül a böngészőjéből ad hozzá cikkeket, vagy importálja azokat az asztali számítógépéről.

Találjon álláslehetőségeket több mint 250 000 tudományos, technológiai és egészségügyi pozíció közül.

A Mendeley korlátai

Egyes felhasználók szerint a desktop alkalmazás nagyon gyakran jelentkezik ki, ami frusztráló lehet, ha éppen egy projekt közepén tart.

Mendeley árak

Ingyenes

Plusz: 4,99 USD/hó

Előny: 9,99 USD/hó

Max: 14,99 USD/hó

Mendeley értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 60 értékelés)

💡 Profi tipp: Használjon több AI eszközt egyszerre, hogy csökkentse a kutatási és írási időt, így több időt fordíthat az elemzésre és az innovációra.

