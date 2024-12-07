Hogyan hivatkozzunk olyan AI eszközökre, mint a ChatGPT?

A nagy dolgozat leadásának előtti este van, és épp most fejezted be a késő esti tanulást a ChatGPT segítségével, hogy tisztázzátok a bonyolult pontokat.

Éppen amikor befejeznéd, megállsz és elgondolkodsz: „Hogyan hivatkozzak erre az eszközre?” Ez egy olyan kérdés, amellyel manapság sok diák és oktató szembesül, mivel az AI az akadémiai eszközkészlet elengedhetetlen részévé vált.

Ebben a blogban elmagyarázzuk, hogyan kell hivatkozni az AI-ra MLA és APA formátumban, hogy magabiztosan eligazodhasson ebben az új területen. 📝

Mi az AI által generált tartalom?

Az AI által generált tartalom olyan szöveg, kép vagy más médiaforma, amelyet mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével hoztak létre. Ezek az eszközök a meglévő adatokat elemzik, hogy eredeti anyagot állítsanak elő, gyakran utánozva az emberi írásmódokat és hangnemeket.

Az AI által generált tartalom középpontjában a prompt fogalma áll. A prompt lényegében egy utasításkészlet vagy lekérdezés, amelyet az AI rendszernek adnak, és amely meghatározza, hogy milyen tartalmat kell létrehoznia.

Például egy kutató beírhat egy AI-parancsot egy tudományos cikk összefoglalásához, egy komplex elmélet magyarázatához vagy egy adott témáról szóló esszé létrehozásához.

Az AI ezt a promptot használja alapul a tartalom fordításához és a releváns adatok, minták és nyelv elemzéséhez a képzéséből, hogy koherens és kontextusban megfelelő válaszokat adjon.

🧠 Érdekesség: 2019-ben a Springer Nature kiadta első, géppel generált könyvét a lítium-ion akkumulátorokról. A frankfurti Goethe Egyetemmel közösen készített könyv a Beta Writer algoritmust használta a legújabb kutatási cikkek összeállításához és összefoglalásához.

Használta már írásaihoz olyan AI-eszközt, mint a ChatGPT, egy nagy nyelvi modell (LLM)? Ha igen, akkor talán elgondolkodott már azon, hogy miért kellene hivatkozni rá.

Íme, miért fontos megadni a megfelelő hivatkozást. ✅

Hitelesség megőrzése: A megfelelő hivatkozás megerősíti munkája hitelességét. Forrásainak megjelölése bizonyítja elkötelezettségét a tisztesség és a tudományos normák iránt.

Támogassa az átláthatóságot: Az AI-eszközök hivatkozása egyértelművé teszi, hogyan jutott el az ötleteihez. Ez az átláthatóság bizalmat épít ki az olvasóiban, és segít nekik jobban megérteni a kutatási folyamatot.

Tisztelje a szellemi tulajdonjogokat: Amikor Amikor a ChatGPT-t használja kutatásához , akkor a meglévő kiterjedt tudásbázisokból merít. Azok hozzájárulásának elismerése tiszteletet mutat a generált tartalom szellemi tulajdonjogai iránt, ami támogatja az etikus kutatási gyakorlatokat.

Az akadémiai szabványoknak való megfelelés: Számos akadémiai intézmény hangsúlyozza a mesterséges intelligencia eszközök hivatkozásának fontosságát. Ezen irányelvek betartása segít megfelelni a terület elvárásainak, és hozzájárul a minden közreműködő, mind az emberi, mind a mesterséges iránti tisztelet kultúrájának kialakításához.

Mi a különbség az MLA és az APA formátum között?

A ChatGPT-hez hasonló generatív AI-eszközök hivatkozásakor tudnia kell, melyik hivatkozási stílus a legalkalmasabb a munkájához. Az MLA és az APA a leggyakoribb formátumok, de eltérő szabályokkal rendelkeznek.

Íme egy rövid áttekintés a főbb különbségekről, hogy ne tévedjen el. 👀

Aspektus MLA formátum APA formátum Elsődleges felhasználás Humán tudományok (irodalom, művészetek) Társadalomtudományok (pszichológia, oktatás) Szövegbeli hivatkozások A szerző vezetékneve és a lap száma (pl. Smith 23) Közvetlen idézetek esetén a szerző vezetékneve, az évszám és a oldalszám (pl. Smith, 2023, 23. o.). Hivatkozási lista Hivatkozott művek (a szerzők vezetékneve szerint ábécé sorrendben) Hivatkozások (a szerzők vezetékneve szerint ábécé sorrendben) Dátum elhelyezése A szövegben szereplő hivatkozásokban nem szerepel a dátum A szerző neve után közvetlenül a szövegben szereplő hivatkozásokban és a hivatkozási listában feltüntetett dátum Formázási stílus Címek nagybetűs írása a címekben szereplő fontos szavak esetében A legtöbb cím esetében (kivéve a folyóiratokat) a mondat elején nagybetűvel írjuk.

🧠 Érdekesség: A Joseph Weizenbaum által létrehozott ELIZA az első mesterséges intelligencia programok egyike volt, amely beszélgetést szimulált. Egyszerű mintázat-megfeleltetést használt a felhasználókkal való kommunikációhoz, és úgy tervezték, hogy pszichoterapeutát utánozzon.

A ChatGPT és más AI-eszközök APA-formátumban történő hivatkozásához néhány egyértelmű lépés szükséges a megfelelő forrásmegjelölés biztosítása érdekében.

Íme, hogyan kell ezt megtenni. 📑

1. Szerző

A ChatGPT által generált szöveg idézésekor az OpenAI-t tekintsd a szerzőnek.

Mivel a ChatGPT az OpenAI által létrehozott AI-modell, a hivatkozási listában az „OpenAI” csoportot tüntesse fel szerzőként. Ha a tartalmat a ChatGPT vagy egy hasonló generatív AI-eszköz generálta, nem szükséges konkrét szerzőt megjelölni.

Adja meg a generált tartalom pontos dátumát.

APA formátumban a dátumot a következő formátumban kell megadni: év, hónap, nap.

Ez segít megjelölni a tartalom létrehozásának pontos időpontját, ami fontos, mivel az AI-modellek gyakran frissülnek.

3. Cím

Mivel az AI által generált szövegek nem rendelkeznek konkrét címmel, mint a hagyományos cikkek, helyette inkább leíró címet használjon.

Például egy rövid, leíró cím, mint például „Válasz egy felhasználói kérdésre az AI-eszközök hivatkozásáról”, elmagyarázza a generált tartalom célját vagy témáját.

4. URL

A legtöbb online forráshoz hasonlóan, feltüntesse az AI eszköz elérési URL-jét is. Fontos megjelölni, hogy a tartalom hol készült, így az olvasók szükség esetén hozzáférhetnek ahhoz.

💡 Profi tipp: A ChatGPT egy praktikus funkcióval rendelkezik, amellyel nyilvános linket hozhat létre a csevegéséhez, amikor azt hozzáadja a hivatkozási listájához. Így megoszthatja a hivatkozott beszélgetést és az összes releváns kontextust, biztosítva ezzel, hogy az olvasók teljes hozzáféréssel rendelkezzenek a forrásanyaghoz.

👀 Hivatkozási példa (hivatkozási lista)

OpenAI. (2024, november 7.). Válasz egy felhasználói kérdésre az AI-eszközök APA-formátumban történő hivatkozásáról. https://chat. openai. com

👀 Példa szövegközi hivatkozásra

A ChatGPT segítséget nyújthat a tartalomkészítésben és a szerkesztési feladatokban (OpenAI, 2024).

Miután megismerkedett az APA-val, hasznos lehet megérteni, hogy az MLA stílus hogyan közelíti meg az AI-idézeteket.

Így hivatkozhat megfelelően az AI által generált tartalmakra az MLA irányelvek szerint. 📂

1. Szerző

Az MLA-ban az AI-eszközt közvetlenül szerzőként idézze. A ChatGPT esetében az OpenAI-t tüntesse fel a tartalom készítőjeként.

2. Cím

Az APA formátumhoz hasonlóan használjon rövid leírást a generált tartalom címéhez. Például használhat olyan címet, mint „ChatGPT válasz az AI eszközök MLA formátumban történő hivatkozásáról”.

Bár a tartalomnak nincs hagyományos címe, ez a leírás kontextust biztosít az idézéshez.

MLA formátumban a dátumnak pontosan azt a napot kell tükröznie, amikor az AI által generált tartalom készült.

Adja meg a teljes dátumot a következő formátumban: nap, hónap és év.

Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az olvasók megértsék, mikor készült a tartalom, és megkülönböztessék azt más lehetséges eredményektől.

4. URL

Adja meg a tartalom létrehozásának URL-címét. Ez segít a olvasóknak eljutni az AI-eszköz forrásához, és megkönnyíti számukra a tartalom ellenőrzését vagy további vizsgálatát.

👀 Hivatkozási példa (Hivatkozott művek)

OpenAI. ChatGPT válasz az AI eszközök MLA formátumban történő hivatkozásáról. 2024. november 7., https://chat. openai. com.

👀 Példa szövegbeli hivatkozásra

A ChatGPT (OpenAI) válasza szerint a koncepció...

🔍 Tudta? A Chicago Manual of Style előírja a szerző (OpenAI), az AI-eszköz vagy beszélgetés címe, a dátum és a beszélgetés helyszínének URL-je feltüntetését is. Minden hivatkozási stílusnak megvan a maga egyedi formátuma, de mindegyik célja a megfelelő hivatkozás biztosítása a átláthatóság és a hitelesség érdekében.

Mivel az AI-eszközök egyre nagyobb szerepet játszanak munkánkban, a átláthatóság és a hitelesség érdekében fontos, hogy azokat helyesen idézzük.

Íme néhány bevált gyakorlat, amelyet érdemes szem előtt tartani. 🤖

Különbséget kell tenni az ember által létrehozott és az AI által generált tartalom között: Az átláthatóság biztosítása és a zavarok elkerülése érdekében egyértelműen jelölje meg az AI által létrehozott tartalmat.

Használja felelősségteljesen az AI-eredményeket: Győződjön meg arról, hogy az AI által generált tartalom összhangban van céljaival, és nem vezeti félre a közönségét.

A hivatkozásokat igazítsa a kontextushoz: Kövesse a megfelelő hivatkozási irányelveket tudományos, kreatív vagy üzleti kontextusokban.

Ellenőrizze a pontosságot és a források megbízhatóságát: Ellenőrizze az AI-ból származó tényeket és forrásokat, hogy azok aktuálisak és hitelesek legyenek.

A kutatás az akadémiai és szakmai fejlődés elengedhetetlen része. Az AI-eszközök térnyerésével a kutatás különböző aspektusainak kezelése sokkal könnyebbé vált.

A sokoldalú funkciókkal rendelkező ClickUp egyszerűsíti kutatási folyamatát és biztosítja az akadémiai integritást.

Fedezzük fel, hogyan lehet a legtöbbet kihozni belőle. 📈

ClickUp Docs

A kutatás során a szervezettség kulcsfontosságú.

A ClickUp Docs segítségével rendszerezheti és egyszerűsítheti kutatási dokumentációját.

A ClickUp Docs segítségével kutatási anyagaidat egy központi helyen hozhatod létre és tárolhatod. Akár vázlatot készítesz, jegyzeteket vezetesz, vagy adatokat gyűjtesz, a ClickUp segítségével könnyedén strukturált módon kezelheted munkádat.

Ugyanazon a munkaterületen belül gyorsan hozzáférhet minden szükséges információhoz, és együttműködhet másokkal.

A Docs lehetővé teszi a hivatkozások tárolását, típus szerinti rendezését, sőt, releváns jegyzetek csatolását vagy linkelését is. Szükség esetén gyorsan hivatkozhat a forrásokra, és soha nem marad le egy hivatkozásról sem.

ClickUp Brain

A hivatkozások helyes formázása időigényes lehet, de a ClickUp Brain, a ClickUp munkaterületén található AI-alapú asszisztens megkönnyíti ezt a feladatot.

Függetlenül attól, hogy melyik formátumot használja, a ClickUp Brain automatikusan formázza az idézeteket az Ön által választott stílusnak megfelelően.

Ráadásul a Brain sok lehetőséget kínál a ChatGPT alternatívájaként.

Finomítsa tartalmát könnyedén a ClickUp Docs-ban a ClickUp Brain segítségével.

Támogatja az AI-segítségével történő korrektúrát, a valós idejű szöveggenerálást és a javaslatokat a ClickUp munkaterületén belül, segítve mindenben, a komplex ötletek megfogalmazásától a kutatási cikkek szerkezetének finomításáig.

A kutatók számára ez az all-in-one megoldás egyszerűsíti az akadémiai feladatokat és növeli a termelékenységet anélkül, hogy platformot kellene váltaniuk.

ClickUp automatizálások

Az akadémiai integritás biztosítása ma fontosabb, mint valaha.

Tartsa a kutatási folyamatot a helyes úton, és őrizze meg az akadémiai integritást a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations segítségével nyomon követheti kutatási folyamatát, emlékezteti Önt a források hivatkozására, és segít a munkájának a terv szerinti előrehaladásában.

Beállíthat automatikus emlékeztetőket, hogy biztosan helyesen idézze a forrásokat, vagy értesítéseket kapjon, ha hiányoznak idézetek. Az automatizálás lehetővé teszi, hogy átlátható, felelősségteljes kutatási folyamatot tartson fenn, anélkül, hogy kézzel kellene nyomon követnie az idézeteket.

Érjen el többet a ClickUp kutatási funkcióival

Az olyan AI-eszközök idézése, mint a ChatGPT, elengedhetetlen a átláthatóság, a hitelesség és a szellemi tulajdon tiszteletben tartása szempontjából.

Mivel az AI-eszközök egyre inkább beépülnek az akadémiai és szakmai munkafolyamatokba, a helyes hivatkozás módjának megértése biztosítja, hogy betartsa a tudományos szabványokat.

A ClickUp megváltoztathatja a kutatáshoz való hozzáállását. A dokumentáció, az idézetek kezelése és az akadémiai integritás nyomon követése egyszerűsítését szolgáló funkcióival a ClickUp támogatja a szervezettséget és a hatékonyságot.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!