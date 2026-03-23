Hogyan lehet AI-ügynököket létrehozni az értékesítési csapatok számára

Egy értékesítési AI-ügynök létrehozása eleinte ijesztőnek tűnhet – különösen a nem technikai háttérrel rendelkező értékesítők számára.

Talán így gondolkodik: „Mi van, ha kódot kell írnom, gépi tanulási modelleket kell betanítanom, vagy összetett rendszereket kell összekapcsolnom?” 😣

A valóságban ez sokkal egyszerűbb ennél.

Három dologra van szüksége: egy világos értékesítési stratégiára, átgondolt ügynöktervezésre és egy kódírás nélküli AI-platformra, mint például a ClickUp, hogy életre keltse ügynökét.

Készen áll arra, hogy megtanulja, hogyan kell ezt csinálni?

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk, hogyan hozhat létre hatékony AI-ügynököket az értékesítési csapatok számára technikai háttérismeretek nélkül. Növelje a csapat termelékenységét és az értékesítési támogatás sikerességét már ma! 💪🏼

Mik azok az értékesítési csapatok számára készült AI-ügynökök?

Az értékesítési csapatok számára készült AI-ügynökök olyan intelligens rendszerek, amelyek az értékesítési munkafolyamatokat végponttól végpontig automatizálják. Ez magában foglalja a potenciális ügyfelek felkutatását, a leadek minősítését, a megbeszélések lefoglalását és a nyomon követést, anélkül, hogy folyamatos emberi beavatkozásra lenne szükség.

Az egyszeri e-maileket vagy összefoglalókat generáló alapvető AI-eszközökkel ellentétben az AI-ügynökök megértik a kontextust, megőrzik az interakciók során szerzett információkat, az eredményekből tanulnak a teljesítményük javítása érdekében, és több eszközön keresztül koordinálják a cselekvéseket és döntéseket.

Az eredmény egy autonóm értékesítési munkafolyamat, ahol a tervezést, a kommunikációt, a végrehajtást, az átadást, az elemzést és a döntéshozatalt mind az AI végzi.

Az AI-alapú értékesítési ügynökök bevezetésével értékesítői a kapcsolatépítésre és az ügyfélkör bővítésére koncentrálhatnak, ahelyett, hogy manuális, monoton munkával foglalkoznának.

Esettanulmány: AI-alapú értékesítési folyamatkezelés a ClickUp Super Agents segítségével Anna Bullock, a ClickUp tanácsadója (az ABx2 Agency társalapítója) létrehozott egy ClickUp Super Agentet egy építőipari ügyfél számára, ahol a szolgáltatási folyamatok lassan összeomlottak. A potenciális ügyfelek figyelmen kívül maradtak, a feladatok elmaradtak, és az ügyfeleket nem tájékoztatták a fejleményekről – annak ellenére, hogy az összes munka a ClickUp-ban volt. Ahelyett, hogy további manuális nyomon követést vezetett volna be, Anna létrehozott egy „Project Recovery Coach” szuperügynököt az ügyfél meglévő ClickUp munkaterületén belül. Az ügynök munkához látott, és figyelemmel kísérte a munkaterületet: Kiemelte azokat a feladatokat, amelyeknél 3 napja vagy annál régebben nem történt tevékenység

Frissítette a folyamatban lévő ügyfelek egészségi állapotára és hangulatára vonatkozó mezőket, és

Javasolt következő lépések, például a visszahívás vagy az ügyfelek tájékoztatása. Személyre szabott ajánlásokat kaphat a potenciális ügyfelek állapotának javításához a ClickUp Super Agents segítségével Minden nap egy világos, prioritások szerint rendezett kapcsolattartási listát generált, így a szétszórt pipeline-adatokat konkrét, követendő lépésekké alakította. 🌟 Az eredmény: A folyamatot aktívan figyelemmel kísérték anélkül, hogy az ügyfélnek manuálisan át kellett volna néznie. Ez lehetővé tette a kockázatok korai felismerését, és a megoldásukhoz szükséges napi teendők egyértelmű meghatározását. 👉🏼 Segítségre van szüksége egy olyan egyedi AI-ügynök létrehozásában és bevezetésében, amely úgy működik, ahogyan az értékesítési csapata?

Értékesítési csapatai már régóta használnak automatizálási eszközöket. Valószínűleg már most is ezeket használja az ismétlődő feladatok, például e-mailek küldése vagy CRM-frissítések elküldése kezelésére. Az AI-alapú értékesítési ügynökök erre az elvre épülnek, de ennél sokkal többet kínálnak:

Aspect Mesterséges intelligenciával működő értékesítési ügynökök Hagyományos értékesítési automatizálási eszközök Hogyan működnek? Használjon nagy nyelvi modelleket (LLM), gépi tanulást (ML) és természetes nyelvfeldolgozást (NLP) az adatok és a kontextus elemzéséhez a feladatok végrehajtása előtt Kövesse a felhasználó által beállított előre definiált szabályokat és kiváltó eseményeket Szerepe az értékesítési munkafolyamatokban Segítsen az értékesítési csapatoknak az információk elemzésében, a kapcsolatfelvétel előkészítésében és az üzletek következő lépéseinek meghatározásában Főként a háttérben futó, ismétlődő operatív feladatokat automatizálja Kontextusérzékenység Emlékezzen a különböző eszközökön keresztül zajló korábbi interakciókra Nagy kontextusvesztés, mivel minden futtatás újraindul Alkalmazkodóképesség A helyzetnek megfelelően módosítsa a válaszokat, ajánlásokat vagy kimeneteket Végezze el ugyanazt a műveletet minden alkalommal, amikor egy kiváltó esemény/feltétel teljesül Több eszköz összehangolása Szerezzen be információkat több forrásból (CRM, e-mail, értekezletekhez használt eszközök stb.) Általában két eszközt egyszerű trigger-action munkafolyamatokkal kapcsol össze Tanulás Fejlődjön az idő múlásával a frissített utasítások, a képzési adatok és a felhasználói visszajelzések segítségével A viselkedés csak akkor változik, ha manuálisan szerkeszti a szabályokat Skálázhatóság Kezeljen több ezer személyre szabott beszélgetést. A személyre szabás elvesztése nagy léptékben Kimeneti minőség Összefoglalók, betekintések, ajánlások és még sok más készítése Végezzen el alapvető műveleteket, például üzenetek küldését vagy a CRM mezők frissítését Beállítási idő Percek vagy órák alatt; természetes nyelvet és iterációt használ Héteket vehet igénybe a kódolás és a szabályok kézi konfigurálása

Valós példák az értékesítési csapatok számára készült AI-ügynökökre

Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a ClickUp-on belüli AI-ügynökökre, amelyeket létrehozhat vagy átvehet különböző értékesítési funkciók automatizálására:

Találkozó-összefoglaló ügynök : rögzíti és leírja az értékesítési beszélgetéseket, összefoglalókat készít, kivonja a legfontosabb teendőket, és frissíti a CRM-rendszereket

Mesterséges intelligenciával működő utánkövető bot: személyre szabott üzeneteket készít elő a megbeszélések után, javaslatokat tesz a potenciális ügyfelek számára a következő lépésekre, és a korábbi beszélgetések alapján összeállítja a kapcsolattartó e-maileket

Lehetséges ügyfelek minősítő ügynöke: Áttekinti a beérkező lehetséges ügyfeleket, elemzi a vállalati információkat és az érdeklődési jeleket, majd rangsorolja azokat a potenciális ügyfeleket, akiknél nagyobb az esély a konverzióra

Kifogáskezelő : Elemezi a megakadt ügyleteket, ellenérveket javasol, valamint e-mailes újraaktiválási stratégiákat

Üzletciklus-követő: Figyeli az üzleti tevékenység változásait, összefoglalja a potenciális ügyfelekkel való legutóbbi interakciókat, és figyelmezteti az értékesítőket, ha egy üzletre figyelmet kell fordítani

🧠 Érdekesség: 1966-ban az ELIZA, az első beszélgető AI sokkolta a világot. A MIT-en kifejlesztett rendszer olyan meggyőzően utánozta a terapeuta szerepét, hogy a felhasználók legmélyebb titkaikat is megosztották vele – ezzel már évtizedekkel ezelőtt bebizonyítva, hogy a gépek képesek emberhez hasonló párbeszédet folytatni.

Miért van szükségük az értékesítési csapatoknak mesterséges intelligenciával rendelkező ügynökökre?

Az értékesítők egész napokat vesztegetnek el olyan tevékenységekre, amelyek nem eredményeznek üzletkötést. Ezen konkrét problémák megértése pontosan megmutatja, miért is olyan fontosak az AI-ügynökök:

Az ismétlődő feladatok elrabolják a legértékesebb értékesítési időt: A vállalati háttérinformációk kutatása, a potenciális ügyfelek kézi címkézése, a hívásjegyzetek formázása és a nyomon követések ütemezése naponta 2–3 órát vesz el a tényleges bevételszerző tevékenységektől. Az AI A vállalati háttérinformációk kutatása, a potenciális ügyfelek kézi címkézése, a hívásjegyzetek formázása és a nyomon követések ütemezése naponta 2–3 órát vesz el a tényleges bevételszerző tevékenységektől. Az AI 3–15%-os bevétel-növekedést eredményezhet azáltal, hogy automatizálja mindazokat az ismétlődő feladatokat, amelyek lassítják az üzletkötési ciklusokat.

A kontextus eltűnik az eszközök között: Értékesítési adatai különböző rendszerekben vannak szétszórva. Például az ügyfelek e-mailes megkeresései, a találkozók platformjain rögzített hívások, az ügyféladatok a CRM-rendszerekben stb. Ezen Értékesítési adatai különböző rendszerekben vannak szétszórva. Például az ügyfelek e-mailes megkeresései, a találkozók platformjain rögzített hívások, az ügyféladatok a CRM-rendszerekben stb. Ezen „munkaterületi szétszóródás” miatt az értékesítőknek gyakran nehézséget okoz az egyes ügyfelekről alkotott teljes kép fenntartása

Túlterhelt értékesítési folyamatok: Kétszáz potenciális ügyfél képviselőnként remekül hangzik, amíg rá nem jön, hogy 80%-uk soha nem válik valódi ügyféllé. Ilyen nagyságrendben szinte lehetetlen manuálisan elemezni és rangsorolni a megfelelő potenciális ügyfeleket

Gyenge előrejelzési képességek: A hagyományos A hagyományos értékesítési automatizálási eszközök nem nyújtanak valós idejű betekintést a vásárlói viselkedésbe vagy a potenciális ügyfelek állapotába, ami megnehezíti a jövőbeli teljesítmény előrejelzését és az adatokon alapuló döntések meghozatalát

A 24 órás elérhetőség hiánya: A potenciális ügyfelek bármikor kapcsolatba léphetnek a vállalatokkal, míg az emberi értékesítők csak munkaidőben tudnak válaszolni. Ez néha elszalasztott lehetőségekhez és csalódott potenciális ügyfelekhez vezet.

Általános megkeresések: A potenciális ügyfelek listájának növekedésével egyre nehezebb személyre szabni a megkereséseket. Nincs elég ideje vagy információja az egyes potenciális ügyfelekről, ami azt jelenti, hogy üzenetei vagy általánosak, vagy sablonosak lesznek.

Az AI-ügynökök nem csak automatizálják az ismétlődő értékesítési feladatokat, hanem teljes kontextusban végzik el azokat. Emberhez hasonlóan tudják koordinálni az átadásokat, személyre szabott ajánlásokat tudnak adni, és folyamatosan futnak a háttérben, hogy értékesítési tevékenysége mindig zavartalanul működjön.

⭐ Bónusz: A ClickUp Super Agents olyan AI-alapú munkatársakként működnek, akik közvetlenül a munkaterületén belül dolgoznak. Nem váltják fel az értékesítőit, hanem átveszik a manuális adminisztratív feladatokat, hogy csapata a stratégiára és az értékesítésre koncentrálhasson. A Super Agents-szel ugyanúgy kommunikálhat, mintha egy csapattársával tenné: Rendeljen hozzájuk feladatokat

@említse meg őket a dokumentumokban, csevegésekben és feladatokban

Küldj nekik közvetlenül üzenetet , hogy átadd nekik a rutinfeladatokat

Állítson be ütemezéseket és kiváltó eseményeket (pl. „Készítsen jelentést minden pénteken”) Az ambient AI technológián alapuló ügynökök a háttérben 24 órában, a hét minden napján működnek, nem pedig arra várnak, hogy Ön kérdést tegyen fel nekik. Valódi készségeket alkalmaznak, például e-maileket küldenek, frissítik a CRM-feladatokat és összefoglalják a hívásokat – mindezt emberi szintű memóriával. 🍒 A hab a tortán: Nem kell kódot írnia az egyedi Super Agentek létrehozásához. Csak írja le egyszerű nyelven, mit kell tennie az ügynöknek, és a Super Agent Studio perceken belül beállítja! 🎥 Ha többet szeretne megtudni a Super Agents létrehozásáról, nézze meg ezt a videót:

Az értékesítési AI-ügynök főbb összetevői

Minden hatékony értékesítési AI-ügynök mögött egy keretrendszer áll, amely meghatározza, hogyan értelmezi az információkat, hogyan hoz döntéseket és hogyan hajtja végre a feladatokat:

Persona: Meghatározza az ügynök szerepét az értékesítési folyamatban és a kommunikációs módját. Például egy olyan értékesítési ügynök, aki úgy viselkedik, mint egy SDR-asszisztens

Észlelés/bemeneti adatok feldolgozása: Lehetővé teszi az ügynök számára, hogy értelmezze a különböző forrásokból érkező információkat, például a CRM-adatokat, e-maileket, megbeszélések jegyzőkönyveit vagy a potenciális ügyfelek tevékenységét

Memória és kontextus: Segít tárolni a rövid távú beszélgetési részleteket, a hosszú távú kapcsolattörténetet és az eseti eseményeket (pl. az ügyfél preferált nyelvét).

Tervezőmotor: A „Demo lefoglalása” típusú célokat kisebb lépésekre bontja, biztosítva, hogy az ügynök logikus sorrendet kövessen az értékesítési tevékenységek támogatásakor

Értelmezési mag: Az LLM-ek biztosítják azt az intelligenciát, amely lehetővé teszi az ügynök számára, hogy többféle forgatókönyvet értékeljen, feladatokon keresztül gondolkodjon, megértse az emberi nyelvet, összefoglalja az információkat, és hasznosítható betekintéseket nyújtson.

Eszközök elérhetősége: Az előre elkészített integrációk és az egyedi API-k segítenek az értékesítési ügynöknek a meglévő technológiai rendszerhez való csatlakozásban

Működési mechanizmus: Lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy a munkafolyamaton belül feladatokat hajtsanak végre, például találkozókat szervezzenek, potenciális ügyfeleket értékeljenek, e-mail-válaszokat fogalmazzanak meg stb.

Korlátok/korlátozások: Ezek azok a határok, amelyeken belül az egyes ügynökök működnek. Biztosítják, hogy az ügynök betartsa a vállalati irányelveket, elkerülje a kockázatos lépéseket, és a kockázatos döntéseket emberi ügynökökhöz irányítsa.

Tanulási ciklus: Az a folyamat, amelynek során az ügynök az eredményekből, új adatokból vagy visszajelzésekből tanul, és finomítja teljesítményét.

Kimeneti formázás: Amint az ügynök elvégzi a feladatot, az eredményeket olyan formában kell bemutatni, amely az értékesítési csapatok számára könnyen használható.

👀 Tudta? Az 1956-ban bevezetett Rolodex volt az első igazi CRM. Ez a forgó kártyatartó segítette az értékesítőket több száz kapcsolat és terület kezelésében anélkül, hogy a széteső papírlapok okozta káosszal kellett volna megbirkózniuk.

Hogyan készítsen mesterséges intelligenciával működő ügynököt az értékesítési csapatok számára

Ideje cselekedni!

Az alábbiakban bemutatjuk az értékesítési csapatok számára készült AI-ügynökök létrehozásának öt lépését, anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írna.

⭐ Ne adja fel – megmutatjuk, hogyan használhatja a ClickUp-ot az egyes lépésekben, hogy még egyszerűbbé tegye ezt a folyamatot.

1. lépés: Határozza meg a célt és a célkitűzéseket

Képesnek kell lennie arra, hogy megválaszolja a következő kérdést: Miért hozza létre ezt az ügynököt?

A cél a beérkező potenciális ügyfelek minősítése, személyre szabott bemutatók előkészítése vagy a megakadt utánkövetések felgyorsítása? Határozza meg pontosan, milyen problémát kell megoldania.

🔔 Ne feledje: A rendkívül stratégiai jellegű feladatok, mint például a bonyolult szerződések megtárgyalása, olyan emberi finomságokat igényelnek, amelyeket az AI még nem tud utánozni. Ehelyett helyezze előtérbe azokat az értékesítési feladatokat, amelyek ismétlődőek, kiszámíthatóak és időigényesek. Miután azonosította ezeket, állítson fel mérhető célokat (pl. a potenciális ügyfelek minősítési idejének 30 percről 2 percre csökkentése), hogy tudja, mikor teljesíti az ügynök a rá háruló feladatokat.

📄 Dokumentálja az ismétlődő munkafolyamatokat és az ügynökök céljait a ClickUp Docs segítségével

Tartsa az összes ügynöki célt, feladatot és tervet egy platformon a ClickUp Docs segítségével

Amikor több AI-ügynök létrehozásába kezd – mondjuk egyet a megbeszélések összefoglalásához, egy másikat a potenciális ügyfelek kutatásához, egy harmadikat pedig a folyamatok elemzéséhez –, hamarosan nehézségekbe ütközik az egyes ügynökök feladatkörének nyomon követése.

A ClickUp Docs segítségével az automatizálás létrehozása előtt világosan rögzítheti ezeket a részleteket. Vázolja fel a létrehozni kívánt ügynököket, határozza meg az általuk támogatott munkafolyamatokat, és állapítsa meg, melyiket fejlessze ki elsőként.

Használhatja a gazdag formázást, hogy ezeket a terveket áttekinthetővé tegye, meghívhatja a csapattagokat, hogy valós időben javasoljanak fejlesztéseket, és a végrehajtás során a szöveget közvetlenül cselekvésre késztető feladatokká alakíthatja.

2. lépés: Az ügynök architektúrájának megtervezése

Miután meghatároztuk a célokat, itt az ideje leírni az AI értékesítési ügynököt és meghatározni a funkcióit. Kezdjük az ügynök alapvető viselkedésével:

Milyen feladatokat fog elvégezni az elejétől a végéig?

Milyen információkat fog bemenetként kapni, és hogyan fog kimenetet generálni?

📌 Például, ha az ügynök a megbeszélések utáni teendőket kezeli, akkor feldolgoznia kell a hívásjegyzőkönyveket, azonosítania kell a legfontosabb beszélgetési pontokat, és strukturált összefoglalókat kell készítenie a CRM-rendszer számára.

Ezután határozza meg, hogy az ügynöknek mennyi kontextust és memóriát kell megőriznie. Adja meg, hogy mely eszközökhöz férhet hozzá, valamint az egyes eszközökhöz szükséges felhasználói jogosultságokat.

Gondoljon arra, hogyan fogja az ügynök a feladatokat végrehajtani – szigorú sorrendet fog követni (A feladat > B > C), vagy az adatok alapján fog alkalmazkodni?

Végül vegye figyelembe a többügynökös rendszereket is. Ha egynél többet telepít, döntse el, hogyan fogják egymást koordinálni.

✍ Tervezze meg vizuálisan az AI-ügynökök beállítását a ClickUp Whiteboards segítségével

Képzelje el, hogyan fog működni az AI értékesítési ügynöke a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards korlátlan felületet biztosít az ügynök logikájának megtervezéséhez, mielőtt elkezdené az építést.

Lehetőségei:

Használjon különböző alakzatokat , például köröket, téglalapokat és egyebeket a munkafolyamat különböző szakasainak ábrázolásához

Kössd össze őket nyilakkal , hogy megmutasd a feladatok sorrendjét

Adjon hozzá jegyzeteket , hogy rögzíthesse az olyan konkrét részleteket, mint az eszközökhöz való hozzáférés, a kimeneti formátumok és a korlátozások

Helyezze el a céljait tartalmazó dokumentumot (az 1. lépésből) közvetlenül a táblára az azonnali kontextus érdekében

Mivel a Whiteboards támogatja a valós idejű együttműködést, az értékesítési vezetők, az operációs csapatok és más közreműködők együtt áttekinthetik az architektúrát, és közvetlenül a vásznon javasolhatnak fejlesztéseket.

3. lépés: Az értékesítési ügynök kulcsfontosságú elemeinek létrehozása

Itt fejlesztheti ki az ügynököt az előző lépésben kidolgozott terv alapján.

Kezdésként válasszon egy megbízható, kódírás nélküli AI-ügynök-készítőt. Ez az eszköz lehetővé teszi az ügynökök tervezését, testreszabását, tesztelését és bevezetését egy felhasználóbarát felületen, technikai háttérismeretek nélkül.

A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete, ahol közvetlenül a napi munkája mellett hozhat létre értékesítési ügynököket. Ez rengeteg időt takarít meg, amelyet egyébként a kontextus hozzáadására, az ügynökök konfigurálására és az adatok eszközök közötti áthelyezésére fordítana.

Nézzük meg, hogyan működik ez a gyakorlatban:

Kódírás nélkül készíthet AI-ügynököket: ClickUp Super Agents

A ClickUp Super Agents megszünteti az AI-rendszerek létrehozásának szokásos bonyolultságát. Ahelyett, hogy eszközöket illesztene össze vagy modelleket képezne, egyszerű, ismerős munkafolyamat-összetevők segítségével hozhat létre ügynököket, hogy a valódi munkát sokkal gyorsabban automatizálhassa.

Kezdje egy világos céllalHatározza meg, mit kell tennie az ügynöknek, egyszerű nyelvű utasítások segítségével a ClickUp ügynöképítőjében

Készítsen szuper ügynököket a ClickUp természetes nyelvű utasításainak segítségével

Közös finomítás Dolgozzon együtt csapatával az ügynök viselkedésének javításán (nincs szükség gépi tanulási szakértelemre)

Használja meglévő munkaterületét a rendszer alapjaként A Super Agents hozzáfér a ClickUp Feladatokhoz, Dokumentumokhoz, Csevegéshez és olyan integrációkhoz, mint a Slack vagy a GitHub

Tervezze meg a működést Döntse el, hogyan kommunikáljon az ügynök (csevegés vagy feladatok útján), hogyan áramoljanak az adatok, és hogyan reagáljon az idő múlásával

Használja ki a meglévő adatokat A munkaterületén már rendelkezésre áll a kontextus – nincs szükség külön adat-előkészítésre vagy címkézésre.

Gyors létrehozás és fejlesztés Állítson be utasításokat, kiváltó eseményeket és feltételeket, majd javítsa a teljesítményt a természetes nyelvű utasítások finomításával. Nem kell a modelleket a nulláról újratanítania

Tesztelje valós munkafolyamatokban Ellenőrizze az ügynökök viselkedését közvetlenül a munkaterületén, és szükség szerint módosítsa őket

Egyszerű telepítés és kezelésAz ügynökök biztonságosan futnak a ClickUp-on belül, beépített jogosultságokkal és folyamatos ellenőrzéssel

🤝 Ügyfél történet: A Bell Direct bizonyítja, hogy nincs szükség technikai csapatra ahhoz, hogy az AI Super Agents-et hatékonyan bevezesse. A ClickUp Super Agents segítségével a csapat kódírás és új eszközök hozzáadása nélkül automatizálta a teljes felvételi és triázs munkafolyamatot – az elejétől a végéig. 🌟 Az eredmények: 20%-kal nő a működési hatékonyság, ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal az erőforrásokkal gyorsabban lehet elvégezni a munkát

Két teljes munkaidős alkalmazott kapacitása szabadult fel, amely mostantól magas hozzáadott értékű stratégiai feladatokra fordítható

Naponta több mint 800 ügyfél-e-mail valós időben osztályozva

Bárki elkezdheti az AI-ügynökök használatát – nincs szükség fejlesztői háttérre. A ClickUp segítségével nagyon egyszerűen beállíthatók az ügynökök, és fokozatosan bevezethető az AI az üzleti modellünkbe.

Mi a legjobb a ClickUp Super Agentsben?

A fejlesztés során nem kell manuálisan táplálnia az információkat vagy a kontextust az ügynökeibe.

Ehelyett átveszik a munkaterületén már meglévő kontextust: feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket, megjegyzéseket, projekteket, értekezletek jegyzetét és naptárakat.

Ez a kontextusfüggő mesterséges intelligencia folyamatosan, valós időben frissíti ismereteit. Így amikor új információk jelennek meg – például egy feladathoz hozzáadott megbeszélés-összefoglaló vagy a folyamatban lévő ügyletek állapotának frissítése –, a mesterséges intelligencia azonnal hozzáférhet ezekhez az adatokhoz.

Így az ügynökök nem elavult adatok, hanem valós idejű információk alapján tudnak eredményeket produkálni.

🔑 Fő tanulság: Az AI-ügynökök létrehozása nem feltétlenül bonyolult, de átgondolt megközelítést igényel. Személyre szabott, speciális ügynökökre van szüksége a munkafolyamataihoz?

🧠 Kezelje a munkaterület kontextusát és memóriáját a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain kontextusérzékeny válaszaival rangsorolhatja a munkaterületén végzendő feladatokat

A ClickUp Brain egy natív mesterséges intelligencia réteg, amely beépül a munkaterületébe. Összekapcsolja a feladatait, dokumentumait és tudását, így a szuperügynököknek biztosítja a hatékony munkavégzéshez szükséges kontextust és intelligenciát.

A Super Agents erre a rétegre épül – felhasználva ezt a kontextust, hogy megértse a helyzetet, döntéseket hozzon és lépéseket tegyen a munkafolyamatok során.

📌 Példa: Az értékesítési utánkövető ügynöke átnézheti a néhány perccel ezelőtt befejezett felderítő beszélgetés jegyzetét, összevetheti azokat az integrált CRM-eszközből származó potenciális ügyféladatokkal, és elkészítheti a személyre szabott utánkövető üzenetet – mindezt teljesen önállóan.

Miben különbözik a ClickUp Brain a ClickUp Super Agents-től?

A ClickUp Brain segít a csapatának megérteni, mi történik és mi a következő lépés. Nem futtatja végig a láncolatos munkafolyamatokat az elejétől a végéig, mint a Super Agents. Inkább a pillanatban támogatja az értékesítőket azzal az információval, amire szükségük van a munkájuk elvégzéséhez.

Azonnali válaszok az üzletkötési kérdésekre „Mi a helyzet ezzel az üzlettel?” → Braun a feladatokból, jegyzetekből és tevékenységekből merít, míg a Super Agents intézkedik az ügyben

Összefoglalja a hívásokat, e-maileket és frissítéseket A Brain a szétszórt beszélgetéseket világos következő lépésekre tudja átalakítani, míg a Super Agents ezt a rendszerezett információt felhasználva kontextushoz igazodó utánkövetéseket indít el

Készít nyomonkövetési leveleket és ajánlatokat A Brain az üzletkötés kontextusa alapján generál e-maileket; a Super Agents elküldheti vagy ütemezheti a teendőket

Kockázatok és hiányosságok feltárása A Brain kiemelheti az elakadt ügyleteket vagy a hiányzó frissítéseket. A Super Agents még egy lépéssel tovább megy, és értesíti a megfelelő csapattagokat, vagy feladatokat rendel hozzájuk a szükséges intézkedések meghozatala érdekében

Központosítja az értékesítési tudást A Brain a korábbi ügyletekből, dokumentumokból és útmutatókból nyert tudás alapján valós időben válaszol az értékesítők kérdéseire. Az ügynökök ezt a tudást alkalmazzák a tényleges munkafolyamatokban

⚙ Készítsen automatizálásokat pontosan úgy, ahogyan szeretné

Automatizálja az ismétlődő értékesítési feladatokat a ClickUp Automations segítségével, és takarítson meg időt

A ClickUp Automations rugalmasságot biztosít, hogy szabályalapú automatizálásokra támaszkodhasson az egyszerű, rutinszerű és jól előre jelezhető feladatoknál, például a feladatok prioritási szintjének megváltoztatásánál.

Válasszon előre elkészített triggerek, feltételek és műveletek listájából, vagy csevegjen Brain-nel egy egyedi automatizálás megtervezéséhez. Akár így, akár úgy, ezek segítenek Önnek a rutin adminisztratív munkák automatizálásában anélkül, hogy minden apró feladathoz külön AI-eszközt vagy ügynököt kellene beállítania, csökkentve ezzel az AI-terjedést.

👀 Tudta? A ClickUp több mint 1000 natív integrációt kínál, amelyekkel összekapcsolhatja értékesítési AI-ügynökeit külső alkalmazásokkal. Csak válassza ki az Ön által használt eszközöket, kapcsolja be őket, és azonnal hozzáférhet az adataihoz. Csatlakoztassa az AI értékesítési ügynököket külső adatforrásokhoz a ClickUp Integrations segítségével

4. lépés: Az ügynökök tesztelése és finomítása

Fontos, hogy az AI-ügynököket tesztelje, mielőtt széles körben bevezetné őket. Ez segít ellenőrizni az AI pontosságát, a kimenet konzisztenciáját és a folyamat általános stabilitását.

Értékesítési ügynökét különböző módokon tesztelheti:

Tesztelje az ügynököt többféle forgatókönyvben: Adjon meg különböző bemeneti adatokat az ügynöknek, hogy lássa, hogyan reagál. Például, ha egy leadkezelő ügynökről van szó, adjon neki egy forró bejövő leadet, illetve egy hideg lead-ápolási esetet. Ellenőrizze manuálisan, hogy a minősítési pontszám, az e-mail-vázlat és a következő lépések relevánsak-e az egyes forgatókönyvekhez.

Különböző verziók A/B tesztelése: Készítsen két vagy három változatot az ügynökéből, kissé eltérő utasításokkal vagy kimeneti formátumokkal. Futtassa őket egymás mellett, hogy a bevezetés előtt megnézze, melyik verzió hoz jobb eredményeket

A teljesítmény alapos értékeléséhez figyelje ezeket az ügynöki és munkafolyamat-mutatókat:

Az ügynökök válaszideje

Hibaarány

A folyamatok sebességének javítása

Egy képviselőre jutó időmegtakarítás

Konverziónövekedés

A manuális feladatok csökkentése

Végül pedig finomítsa az AI-ügynökeit az igényeinek megfelelően.

📊 Kövesse nyomon az értékesítési ügynökök teljesítményét valós időben a ClickUp Dashboards segítségével

Képzelje el mesterséges intelligenciával működő értékesítési ügynökeinek teljesítményét a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards egyetlen élő nézetbe gyűjti az ügynöki és értékesítési adatait, így a jelentések átkutatásának szükségessége nélkül azonnal észlelheti a teljesítménybeli problémákat vagy sikereket.

Használjon drag-and-drop kártyákat – például kördiagramokat, vonaldiagramokat és táblázatokat –, hogy pontosan úgy ábrázolja a KPI-ket, ahogyan szeretné.

A beépített szűrők még pontosabbá teszik az eredményeket. Nincs szükség külön irányítópultok létrehozására minden egyes szerepkör számára. Ehelyett egyszerűen hozzon létre egy fő irányítópultot, és a szűrők segítségével tekintse meg azokat a mutatókat, amelyek a legfontosabbak az Ön számára.

Figyelje, értékelje és folyamatosan fejlessze ClickUp-ügynökét azáltal, hogy a ClickUp-műszerfalak AI-kártyáin keresztül figyelemmel kíséri azt.

Tegyen egy lépést tovább a ClickUp Brain által támogatott AI Cards segítségével. Ezek dinamikus widgetek, amelyek valós időben elemzik a műszerfal adatait.

Például használhat egy AI Brain kártyát, amely automatikusan kiolvassa a műszerfal adatait (például az ügynökök válaszidejét), és három lehetőséget javasol a javításra.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 30%-a szerint az AI-ügynökökkel kapcsolatos legnagyobb frusztrációjuk az, hogy magabiztosnak tűnnek, de tévednek. Ez általában azért történik, mert a legtöbb ügynök elszigetelten dolgozik. Egyetlen utasításra reagálnak anélkül, hogy tudnák, hogyan szereti a dolgokat intézni, hogyan dolgozik, vagy milyen folyamatokat részesít előnyben. A Super Agents másképp működik. 100%-ban a feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, megbeszélésekből és frissítésekből valós időben nyert kontextus alapján működik. Emellett idővel megőrzi a legfrissebb, preferenciákon alapuló és akár epizodikus emlékeket is. Így válik az ügynök egy magabiztos találgatóból proaktív munkatárssá, aki lépést tud tartani a munka változásaival.

5. lépés: Telepítés a csapatok között

Végül vezesse be az értékesítési ügynököt, hogy átvegye a mindennapi, ismétlődő feladatokat.

Figyelje meg, hogyan használják az értékesítők. A korai bevezetés során gyakran kiderülnek olyan apró hiányosságok, amelyek a tesztelés során nem tűntek fel.

Gyűjtse össze ezeket a visszajelzéseket a bevezetés első szakaszában, hogy finomítsa az ügynök működését, mielőtt kiterjesztené azt a szervezet egészére.

A megfelelő értékesítési képzés biztosítása ugyanolyan fontos. Az értékesítőknek tudniuk kell, hogy mi a feladata az ügynöknek, milyen adatokra van szüksége, és mikor kell rá támaszkodniuk, illetve mikor kell maguknak elvégezniük a feladatot.

A világos útmutatások megakadályozzák a reális elvárások kialakulását, és biztosítják a zökkenőmentes átadást az AI és az emberek között.

🧠 Érdekesség: A Tupperware-partik az 1940-es években váltak népszerűvé, amikor Brownie Wise elkezdett konyhai bemutatókat szervezni háziasszonyoknak. A műanyag edények peer-to-peer értékesítésével olyan közvetlen értékesítési modellt hozott létre, amely már jóval azelőtt megerősítette a női vállalkozók pozícióját, hogy a vállalati karrier elterjedt volna.

A ClickUp mesterséges intelligenciája az értékesítési csapatok számára

A modern értékesítési csapatok hatalmas mennyiségű információval kell megbirkózniuk.

A ClickUp Brain nem önálló mesterséges intelligencia-eszközként működik, hanem a mesterséges intelligenciát közvetlenül a munkaterületébe integrálva kezeli ezt a komplexitást.

A rendszer integrálja a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket, irányítópultokat és a kapcsolódó alkalmazásokat, hogy segítsen információkat találni, leveleket megfogalmazni, beszélgetéseket összefoglalni és betekintést nyerni az adatokból.

Nézzük meg, hogyan:

Csatlakozzon és végezzen keresést az egész munkaterületén

Használja a ClickUp AI Enterprise Search szolgáltatást, hogy a munkaterületi információk egy kattintással elérhetőek legyenek

Ha az értékesítők másodpercek alatt megtalálják a megfelelő kontextust, az hatalmas különbséget jelenthet a potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartás és a napi termelékenység javítása szempontjából.

A ClickUp AI Enterprise Search segítségével egyszerűen, csak leírva, mit szeretne, információkat szerezhet be a munkaterület egészéből.

Nem kell többé mappákat turkálnia, vagy időt pazarolnia arra, hogy felidézze, hová mentette el egy fájlt. Csak írja be a keresési sávba a kérését. Például: „Keresse meg az Acme Corp-pal folytatott legutóbbi beszélgetés jegyzetét” vagy „Mutassa meg a vállalati árajánlathoz kapcsolódó dokumentumokat.”

Az AI átvizsgálja az egész munkaterületét és a csatlakoztatott alkalmazásokat, hogy azonnal megjelenítse a legrelevánsabb eredményeket.

Készítsen e-maileket és értékesítési anyagokat gyorsabban

Használja a ClickUp Brain-t 100%-ban kontextusfüggő e-mailek írásához

Használja a ClickUp Brain-t, hogy segítsen értékesítési csapatának tartalmakat létrehozni három fő területen: Dokumentumok, Feladatok és Csevegés, valamint egységesítse azokat mentett utasításokkal és sablonokkal.

Használja például a Brain-t közvetlenül egy Doc-dokumentumon belül e-mailek megírásához, tartalom összefoglalásához és a jegyzetek cselekvési tételekké alakításához. A Brain a Doc teljes kontextusát figyelembe veszi, így a stílus és a pozicionálás a szakaszok között is konzisztens marad.

Ez különösen hasznos értékesítési prospektusok és e-mail sorozatok készítéséhez.

Ha csapatának rendezetlen jegyzetei, átiratai vagy felsorolásai vannak, a Brain kiválóan képes azokat strukturált értékesítési eredményekké alakítani.

👉🏼 Használható utasítások:

„Összegezze a fenti jegyzetekből az ügyfél problémáit, a kívánt eredményeket, a jelenleg használt eszközöket és a sikermutatókat.”

„Készítsen egy ROI-leírást és 5 bizonyító pontot, amit felhasználhatok egy nyomon követő e-mailben.”

„Írjon egy nyomonkövető e-mailt, amely összefoglalja a legfontosabb három problémájukat, megerősíti a következő lépéseket, és javasol időpontokat.”

Ez jól illeszkedik ahhoz, ahogyan a Brain összefoglalja a meglévő tartalmakat és cselekvési pontokat generál belőlük.

Ráadásul a csapatának nem kell a Docs-ban élnie. A Brain írási eszközei bárhol működnek. A ClickUp elfogadja a szöveget (feladatleírás, megjegyzések, csevegés stb.).

🎯 Kiváló értékesítési alkalmazások:

Írjon és finomítson e-mail vázlatokat a feladat megjegyzésében

Javítsa a szöveg érthetőségét és hangvételét (biztosabb, tömörebb, határozottabb)

Fordítsa le vagy lokalizálja a kimenő üzenetsorozatokat

Írja le és foglalja össze a megbeszéléseket útközben

Rögzítse minden találkozó részleteit könnyedén a ClickUp Notetaker segítségével

A ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozik a Zoom, Google Meet vagy Teams hívásaihoz, hogy rögzítse, leírja és összefoglalja a beszélgetéseket. A hívás befejezése után azonnal létrehoz egy összefoglalót, amely kiemeli a kockázatokat, a legfontosabb döntéseket és a következő lépéseket.

Még a teendőket is kivonja, és a megfelelő személynek kiosztott feladatokká alakítja őket – anélkül, hogy Önnek egy ujját is meg kellene mozdítania.

Hozzáférés a vezető generatív AI-modellekhez egy helyen

Használjon több AI-modellt egyetlen felületről a ClickUp Brainben vagy a Brain MAX asztali AI Super App alkalmazásban

A ClickUp Brain MAX egy asztali mesterséges intelligencia szuperalkalmazás, amely a legjobb mesterséges intelligencia modelleket – a ChatGPT-t, a Claude-ot, a Gemini-t, valamint a ClickUp saját kontextusfüggő Brain-jét – egyetlen, zökkenőmentes felületen egyesíti.

Így az értékesítési csapatok kiválaszthatják a feladathoz legalkalmasabb modellt: használhatják a Claude-ot piacelemzéshez, a Gemini-t e-mailek személyre szabásához, a ChatGPT-et pedig értékesítési coaching útmutatók kidolgozásához. Nincs szükség több bejelentkezés vagy előfizetés kezelésére; minden a ClickUp-fiókján keresztül működik.

Beszéljen a gépelés helyett, és dolgozzon 400-szor gyorsabban

Azok számára, akik napjuk nagy részét megbeszéléseken vagy utazással töltik, a Brain MAX Talk-to-Text funkciója rendkívül jól működik. Ahelyett, hogy jegyzeteket vagy e-maileket gépelne, csak hangosan beszél, és az AI a hangját kifogástalan szöveggé alakítja.

Az értékesítők séta közben diktálhatják a kapcsolattartási lépéseket, kéz nélkül rögzíthetik a frissítéseket, vagy hangutasításokat adhatnak, például „Keress megakadt első negyedévi lehetőségeket”, így hetente több órát spórolhatnak.

🧠 Érdekesség: Az ókori babiloniak i. e. 1750 körül agyagtáblákra vésték a világ első értékesítési szerződéseit. A vevők vállalták az áruk, például az árpa vagy az állatállomány ellenértékének megfizetését, a tanúk pedig pecsétjükkel hitelesítették a szerződést.

A ClickUp AI-ügynökei vs. harmadik féltől származó AI-ügynökplatformok

Íme, hogyan viszonyul a ClickUp AI Agents a tipikus harmadik féltől származó AI-ügynök eszközökhöz:

Funkció ClickUp Brain Külső AI-ügynök platformok Natív munkaterület-integráció Közvetlenül a munkaterületbe építve, így az AI-ügynökök valós idejű értékesítési adatokhoz férhetnek hozzá Általában egyéni API-kon és manuális szinkronizáláson keresztül csatlakozik a munkaterületéhez Kontextusérzékenység Feladatok, dokumentumok, megjegyzések és a munkaterületen zajló tevékenységek olvasásával és hivatkozásával képes valós üzleti kontextusban válaszokat generálni Kézi feltöltésre támaszkodik; a kontextus gyakran korlátozódik arra, amit kifejezetten importál; nem veszi figyelembe a munkaterület finomabb részleteit Kódírás nélküli fejlesztés Az AI-ügynökök és munkafolyamatok kódolás nélkül, természetes nyelvű utasítások segítségével közvetlenül a munkaterületen belül hozhatók létre. Vizuális szerkesztők állnak rendelkezésre, de a fejlett logikához vagy az egyedi értékesítési integrációkhoz gyakran szükség van kódolásra. Beépített projektmenedzsment eszközök Az alkalmazás tartalmazza az értékesítési folyamatokra szabott feladatokat, irányítópultokat, táblákat és jelentéseket, mindezt egyetlen, mesterséges intelligenciával támogatott alkalmazásban. Kizárólag az ügynökökre összpontosít; továbbra is szüksége van külön projektmenedzsment szoftverre, ami a szoftverek szétszóródásához és a kontextusváltásokhoz vezet Árazási modell A ClickUp csomagokban használati kreditekkel együtt szerepel; a munkaterülettel együtt bővíthető, ügynökönkénti díjak nélkül Gyakran előfordul, hogy az ügynökönkénti vagy feladatmennyiség alapú előfizetési díjak, valamint a beállítási költségek jelentősen megnövelik a több munkafolyamatot futtató értékesítési csapatok költségeit.

🌟 A ClickUp Certified Agent 100-ból 96 pontot kapott egy közvetlen összehasonlító tesztben, amely a végrehajtásra kész projektterveket értékelte. A legközelebbi versenytárs 61 pontot ért el, míg a többi többsége a 40-es és 50-es pontszámok között ragadt. A ClickUp Certified Agents alkalmazásokat a ClickUp mesterséges intelligencia szakértői fejlesztik, szigorúan tesztelik és karbantartják az Ön számára. Bármelyik csomagból kiválaszthatja őket: Ügynökönkénti vásárlás : Ez magában foglalja a folyamatos karbantartást, a gyorsabb megoldást biztosító kiemelt ügyfélszolgálatot, valamint korlátlan krediteket.

ClickUp Accelerator : Megvásárolhatja szakértőink által tervezett és létrehozott Super Agent csomagokat. Például projektmenedzsment vagy termék- és mérnöki Super Agent csomagokat. Megvásárolhatja szakértőink által tervezett és létrehozott Super Agent csomagokat. Például projektmenedzsment vagy termék- és mérnöki Super Agent csomagokat.

Az AI-ügynökök előnyei az értékesítésben

🧠 Érdekesség: Azok az értékesítők, akik hatékonyan használják a mesterséges intelligenciát a potenciális ügyfelek felkutatásához, 3,7-szer nagyobb valószínűséggel teljesítik az értékesítési kvótájukat.

Íme, hogyan profitálhatnak az értékesítési csapatok az AI-alapú ügynökökből:

Több időt szánhat a fontos beszélgetésekre: Az értékesítők gyakran az egész délelőttöt adatbevitelre, kutatásra és találkozók ütemezésére pazarolják. Az AI-ügynökök elvégzik ezeket a monoton feladatokat, így az értékesítők az ügyfélkapcsolatok építésére koncentrálhatnak.

Személyre szabott ügyfélmegkeresés nagy léptékben: Az ügynökök elemzik az egyes potenciális ügyfelek előzményeit és viselkedését, hogy egyedi, személyre szabott üzeneteket állítsanak össze, amelyek jelentősen növelik a válaszadási arányt. A Gartner előrejelzése szerint a nagy szervezetek Az ügynökök elemzik az egyes potenciális ügyfelek előzményeit és viselkedését, hogy egyedi, személyre szabott üzeneteket állítsanak össze, amelyek jelentősen növelik a válaszadási arányt. A Gartner előrejelzése szerint a nagy szervezetek kimenő üzeneteinek 30%-a ma már szintetikusan generált, de kontextusérzékeny, ami magasabb válaszadási és konverziós arányokhoz vezet.

Jobb felkészülés az ügyfelekkel való beszélgetések előtt: Az ügyféladatok összegyűjtésével és összefoglalásával az AI-ügynökök biztosítják, hogy az értékesítők és a termékmenedzserek alapos háttérismeretekkel és egyértelmű beszélgetési témákkal érkezzenek a megbeszélésekre

Csökkenti az ügyletek előrehaladásával kapcsolatos hibákat: Az ügynökök egységes folyamatokat követnek az átadások, frissítések és eskalációk során, hogy az egész folyamat során biztosítsák a következetességet

Fenntartja a lendületet az időzónák között: Amíg az értékesítők offline állapotban vannak, az ügynökök a nap 24 órájában, a hét 7 napján folytatják a potenciális ügyfelek ápolását, nyomon követő üzenetek küldését és a beérkező leadek minősítését.

Gyakori hibák az értékesítési AI-ügynökök bevezetésekor

Mielőtt befejeznénk, nézzük át gyorsan néhány gyakori hibát, amelyet az értékesítési csapatok gyakran elkövetnek az AI-ügynökök létrehozásakor (+ hogyan lehet ezeket kijavítani):

Gyakori hiba Megoldás Stratégiai értékesítési döntések automatizálása Az AI-ügynököket inkább operatív feladatokra összpontosítsa, mint stratégiaiakra. Az olyan tevékenységek, mint az ármegállapodások, a komplex üzletkötési stratégiák vagy a kapcsolattartás, továbbra is az emberek feladata maradjanak. Az első ügynök túlbonyolítása Kezdje egy egyszerű munkafolyamattal, és fokozatosan bővítse azt. Ha először egy kisebb, célzott ügynököt hoz létre, az megkönnyíti a későbbi tesztelést, finomítást és bővítést. A tesztelési fázis kihagyása Tesztelje az ügynököt többféle forgatókönyv és valós értékesítési helyzet alapján, mielőtt széles körben bevezetné. A tesztelés segít korán felismerni az utasításokban, a kontextusban vagy a kimenetekben lévő hiányosságokat. Az ügynök kezelése egyszeri beállításként Folytassa az ügynök finomítását a visszajelzések és a teljesítményadatok alapján. A promptok, munkafolyamatok és integrációk frissítése segít az ügynöknek lépést tartani a folyamatosan változó értékesítési folyamatokkal.

Készítsen kódírás nélküli mesterséges intelligenciával működő értékesítési ügynököket a ClickUp segítségével

Az AI értékesítési ügynökök ugyan rendkívül hatékonyak, de a megfelelő platformmal hihetetlenül egyszerűen létrehozhatók.

A ClickUp mélyreható munkaterületi integrációt és kontextusfüggő mesterséges intelligenciát használ, hogy az ügynökök fejlesztése gyerekjáték legyen, anélkül, hogy egyedi kódmegoldásokat kellene fejleszteni.

Egyszerűen csak beszélgethet a ClickUp természetes nyelvű Super Agent építőjével, és a munkaterület adataira hivatkozva leírhatja, hogyan szeretné, hogy az ügynök viselkedjen. Az építő az egész technikai részt elvégzi Ön helyett.

Készen áll az értékesítés bővítésére?

További információra van szüksége?

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az AI-ügynökök automatizálják a teljes értékesítési ciklust, a potenciális ügyfelek felkutatásától és a leadek minősítésétől a megbeszélések lefoglalásáig és a hívások összefoglalásáig. Önálló asszisztenseként működnek, akik elvégzik az ismétlődő adminisztratív feladatokat, így az értékesítők kizárólag a nagy értékű üzletek lezárására koncentrálhatnak.

A hagyományos értékesítési automatizálási eszközökkel bevezetett AI-folyamatok és ügynökök gyakran merevek, hatókörük korlátozott, és manuális kapcsolódást igényelnek külső adatbázisokhoz vagy eszközökhöz. A ClickUp Brain ezzel szemben rendkívül kontextusfüggő. Megérti a munkaterület adatait, emlékszik a korábbi interakciókra, és érvelés alapján hoz dinamikus döntéseket, valós időben alkalmazkodva a változó értékesítési munkafolyamatokhoz.

Egyáltalán nem. A ClickUp segítségével egyszerű angol nyelven hozhat létre egyedi ügynököket. Csak írja le a feladatokat, a személyiséget és a célokat, amelyekkel az ügynöknek foglalkoznia kell, és a platform elvégzi az Ön számára a technikai beállításokat.

A ClickUp Brain egyetlen felületen keresztül biztosít hozzáférést olyan vezető modellekhez, mint a ChatGPT, a Claude és a Gemini. Ezen felül több mint 1000 natív integráció segítségével ügynökeit közvetlenül összekapcsolhatja olyan CRM-ekkel, mint a HubSpot és a Salesforce, valamint olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Slack.

Az AI-ügynökök a nap 24 órájában figyelemmel kísérik az üzletkötési tevékenységeket, és személyre szabott utánkövetéseket indítanak el abban a pillanatban, amikor egy potenciális ügyfél érdeklődést mutat. Ezenkívül elemzik a folyamatok állapotát, hogy figyelmeztessék az értékesítőket a megrekedt ügyletekről, így biztosítva, hogy ne veszítsen el egyetlen lehetőséget sem a rossz időzítés miatt.